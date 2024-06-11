Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) абзац первый части пятой статьи 211:

после слова «определенного» дополнить словом «совместным»;

после слова «организаций» дополнить словами «и Национального Банка Республики Казахстан»;

2) абзац первый части двенадцатой статьи 213:

после слова «определенного» дополнить словом «совместным»;

после слова «организаций» дополнить словами «и Национального Банка Республики Казахстан»;

3) в заголовке главы 22 слова «производства органической продукции,» исключить;

4) статью 408-1 исключить;

5) в части первой статьи 729 цифры «408-1,» исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 1) и 2) статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 10 июня 2024 года

№ 91-VІIІ ЗРК