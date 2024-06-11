Закон Республики Казахстан Законы 11 июня 2024 г. 3:00 0 О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения: 1) абзац первый части пятой статьи 211: после слова «определенного» дополнить словом «совместным»; после слова «организаций» дополнить словами «и Национального Банка Республики Казахстан»; 2) абзац первый части двенадцатой статьи 213: после слова «определенного» дополнить словом «совместным»; после слова «организаций» дополнить словами «и Национального Банка Республики Казахстан»; 3) в заголовке главы 22 слова «производства органической продукции,» исключить; 4) статью 408-1 исключить; 5) в части первой статьи 729 цифры «408-1,» исключить. Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 1) и 2) статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 10 июня 2024 года № 91-VІIІ ЗРК