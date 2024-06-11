Закон Республики Казахстан

Законы
0

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) абзац первый части пятой статьи 211:

после слова «определенного» дополнить словом «совместным»;

после слова «организаций» дополнить словами «и Национального Банка Республики Казахстан»;

2) абзац первый части двенадцатой статьи 213:

после слова «определенного» дополнить словом «совместным»;

после слова «организаций» дополнить словами «и Национального Банка Республики Казахстан»;

3) в заголовке главы 22 слова «производства органической продукции,» исключить;

4) статью 408-1 исключить;

5) в части первой статьи 729 цифры «408-1,» исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 1) и 2) статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 10 июня 2024 года

№ 91-VІIІ ЗРК

Популярное

Все
В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации
Твой успех в твоих руках. Так считает житель Аральска Жансерик Нысанбаев, который сумел воплотить мечту в жизнь
Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
Частица аула в городской среде
В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек
Закон Республики Казахстан
Распоряжение Главы государства
Закон Республики Казахстан
Завершился V Международный театральный молодежный форум стран СНГ, Балтии и Грузии
Закон Республики Казахстан
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Ночные автобусы будут ездить до утра в Астане
Мед Алтая ценят за насыщенный аромат, вкус и целебность
Лето начинается с фестиваля. Участниками «Опералии-2024» станут звезды оперы и балета из девяти стран
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Активисты выявили массу изъянов, допущенных при установке системы уличного освещения
Мечты и планы юных курсантов
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Почему импортное продовольствие выдавливает казахстанские продукты с полок магазинов
Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Аида Балаева рассказала о создании Казахстанского культурного центра в Пекине
Дистанционная работа: быть или не быть?
Касым-Жомарт Токаев подарил реанимобиль НКЦЭМ
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения

Читайте также

Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]