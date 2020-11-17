О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы
Республики Казахстан и национальной безопасности
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 15-I, 15-II, ст. 88; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; 2015 г., № 20-VII, ст. 115; № 21-III, ст. 137; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 67; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, ст. 126, 129; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 8, ст. 16; № 14, ст. 50, 53; № 16, ст. 56; № 21, ст. 98, 102; № 24, ст. 115; 2018 г., № 1, ст. 2; № 10, ст. 32; № 16, ст. 53, 56; № 23, ст. 91; № 24, ст. 93; 2019 г., № 2, ст. 6; № 7, ст. 36; № 19-20, ст. 86; № 23, ст. 103; № 24-I, ст. 118, 119; № 24-II, ст. 120; 2020 г., № 9, ст. 29; № 10, ст. 44; № 12, ст. 63; № 16, ст. 77; Закон Республики Казахстан от 6 октября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 7 октября 2020 г.):
1) в абзаце первом части второй статьи 575 слова «государственной границы» заменить словами «Государственной границы»;
2) в части первой статьи 584 слова «государственной границы» заменить словами «Государственной границы».
2. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О правовом положении иностранцев» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 9-10, ст. 68; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 184; 2001 г., № 8, ст. 50, 54; № 21-22, ст. 285; 2006 г., № 5-6, ст. 31; 2007 г., № 3, ст. 23; № 20, ст. 152; 2009 г., № 17, ст. 82; № 24, ст. 122; 2011 г., № 16, ст. 128; 2013 г., № 2, ст. 10; № 9, ст. 51; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 14, ст. 84; № 21, ст. 118; 2015 г., № 22-І, ст. 143; № 22-V, ст. 158; 2016 г., № 23, ст. 118; № 24, ст. 131; 2017 г., № 8, ст. 16; № 16, ст. 56; 2018 г., № 7-8, cт. 22; 2019 г., № 24-II, ст. 120; 2020 г., № 10, ст. 39):
в статье 24 слова «пограничный пункт выезда из Республики Казахстан» заменить словами «пункт пропуска через Государственную границу Республики Казахстан».
3. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 157; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 10, ст. 108; № 12, ст. 184; 1998 г., № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 6, ст. 72; № 17, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 32; № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 11, ст. 102; № 16, ст. 129; 2012 г., № 4, ст. 32; № 8, ст. 63; 2013 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 10; № 14, ст. 72; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 33; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 118; 2015 г., № 21-III, ст. 135; № 22-V, ст. 154, 156; 2016 г., № 23, ст. 118; № 24, ст. 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 8, ст. 16; № 11, ст. 29; № 13, ст. 45; № 16, ст. 56; № 24, ст. 115; 2018 г., № 24, ст. 93; 2019 г., № 5-6, ст. 27; № 15-16, ст. 67; № 24-I, ст. 119; 2020 г., № 9, ст. 33; № 12, ст. 61; № 13, ст. 67):
1) в подпункте 13) статьи 12 слова «государственной границы» заменить словами «Государственной границы»;
2) статью 17 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. В случаях и порядке, определяемых Председателем Комитета национальной безопасности, сотрудники органов национальной безопасности переходят в категорию военнослужащих органов национальной безопасности.
Председатель Комитета национальной безопасности в пределах полномочий относит подразделение органа национальной безопасности к другим войскам и воинским формированиям.».
4. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 8, ст. 84; 1999 г., № 13, ст. 431; № 23, ст. 921; 2001 г., № 15-16, ст. 228; 2002 г., № 6, ст. 71; 2003 г., № 11, ст. 67; 2004 г., № 14, ст. 82; № 17, ст. 101; № 23, ст. 142; 2006 г., № 16, ст. 103; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 15, ст. 106, 108; № 18, ст. 143; 2009 г., № 11-12, ст. 54; № 18, ст. 84;
№ 24, ст. 122; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 52; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 10, ст. 86; № 11, ст. 102; № 16, ст. 128, 129; 2012 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 21; № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 77; 2014 г., № 1, ст. 4; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; № 24, ст. 144; 2015 г., № 1, ст. 2; № 20-IV, ст. 113; № 22-V, ст. 154, 158; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 8-I, ст. 65; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; 2017 г., № 8, ст. 16; № 11, ст. 29; № 21, ст. 98; 2018 г., № 10, ст. 32; № 16, ст. 56; № 24, ст. 93; 2019 г., № 7, ст. 39; № 9-10, ст. 52; № 21-22, ст. 90; № 23, ст. 103; № 24-I, ст. 119; № 24-II, ст. 122; 2020 г., № 9, ст. 31; № 10, ст. 39; № 13, ст. 67; Закон Республики Казахстан от 6 октября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 7 октября 2020 г.):
1) в подпункте 5) части первой пункта 7 статьи 13 слово «застав» заменить словом «отделений»;
2) в части первой пункта 4 статьи 101 слово «заставах» заменить словом «отделениях»;
3) в пункте 7 статьи 101-1 слово «застав» заменить словом «отделений»;
4) в частях второй и пятой пункта 4, в части второй пункта 5, в пунктах 7 и 8 статьи 101-2 слово «застав» заменить словом «отделений».
5. В Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года «О карантине растений» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 2-3, ст. 34; № 23, ст. 931; 2002 г., № 4, ст. 30; 2003 г., № 15, ст. 121; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2009 г., № 18, ст. 84, 85; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 123; № 23, ст. 143; 2015 г., № 13, ст. 65; № 20-IV, ст. 113; 2016 г., № 8-I, ст. 65; 2017 г., № 23-III, ст. 111; 2018 г., № 10, ст. 32; № 24, ст. 93; 2019 г., № 7, ст. 39; № 19-20, ст. 86):
в предложении втором части второй пункта 4 статьи 13 слова «на пограничном пункте» заменить словами «на пункте пропуска через Государственную границу Республики Казахстан».
6. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 6, ст. 190; 2001 г., № 17-18, ст. 245; 2002 г., № 15, ст. 147; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2007 г., № 9, ст. 67; 2008 г., № 15-16, ст. 63; 2009 г., № 24, ст. 128, 130; 2010 г., № 24, ст. 152; 2011 г., № 19, ст. 145; 2012 г., № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; 2013 г., № 13, ст. 62; № 14, ст. 72; 2014 г., № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, cт. 122; № 22, cт. 131; 2015 г., № 1, cт. 2; 2016 г., № 24, ст. 126; 2017 г., № 8, ст. 16; № 16, ст. 56; 2018 г., № 16, ст. 53, 56; 2019 г., № 24-II, ст. 120; 2020 г., № 10, ст. 39):
1) в пункте 3 статьи 7 слова «пограничных отрядов» заменить словами «территориальных подразделений Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»;
2) в пункте 2 статьи 10 слова «государственной границы» заменить словами «Государственной границы Республики Казахстан»;
3) в статье 11:
в пункте 2 слова «пограничных отрядов» заменить словами «территориальных подразделений Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»;
в подпункте 4) пункта 3 слова «командиры частей» заменить словами «начальники территориальных подразделений».
7. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 19, ст. 649; 2002 г., № 4, ст. 32; 2004 г., № 23, ст. 142; 2009 г., № 15-16, ст. 71; № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 32; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; 2013 г., № 1, ст. 2; № 16, ст. 83; 2014 г., № 7, ст. 37; № 11, ст. 61; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 118, 122; 2015 г., № 1, ст. 2; № 16, ст. 79; № 22-I, ст. 140; 2016 г., № 23, ст. 118; № 24, ст. 126; 2017 г., № 16, ст. 56; № 23-III, ст. 111; 2018 г., № 16, ст. 56; 2020 г., № 9, ст. 33; № 10, ст. 38):
в части третьей пункта 2 статьи 13 слова «объединения (регионального управления)» заменить словами «территориального подразделения».
8. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 243; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 6, ст. 10; № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 23, ст. 144; № 24, ст. 148; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 21, ст. 97; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 21, 27; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72, 75; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 4, 6; № 2, ст. 10, 12; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 10, ст. 52; № 14, ст. 86; № 19-І, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 19-І, ст. 99, 101; № 19-II, ст. 103; № 20-IV, ст. 113; № 21-І, ст. 128; № 22-V, ст. 156; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 53; 2017 г., № 4, ст. 7; № 14, ст. 51; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 10, ст. 32; № 19, ст. 62; № 22, ст. 82; № 24, ст. 93; 2019 г., № 7, ст. 37, 39; № 8, ст. 45; № 19-20, ст. 86; № 23, ст. 103, 108; № 24-І, ст. 119; 2020 г., № 10, ст. 48; № 13, ст. 67; № 14, ст. 68, 71):
в подпункте 5) пункта 3 статьи 6 слово «заставы» заменить словом «отделения».
9. В Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 2, ст. 16; 2004 г., № 20, ст. 116; № 23, ст. 142; 2005 г., № 11, ст. 36; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; 2012 г., № 8, ст. 64; № 14, ст. 95, 96; № 15, ст. 97; 2013 г., № 2, ст. 10; № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; 2015 г., № 2, ст. 3; № 8, ст. 45; № 19-I, ст. 100; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 24, ст. 124; 2017 г., № 4, ст. 7; № 9, ст. 17; № 11, ст. 29; 2018 г., № 10, ст. 32; № 19, ст. 62; 2019 г., № 8, ст. 45; № 21-22, ст. 90; 2020 г., № 9, ст. 33):
1) в подпункте 41) статьи 1 слова «военных и пограничных судов» заменить словами «военных судов и пограничных кораблей, катеров»;
2) в пункте 2 статьи 3:
после слов «не распространяется на» дополнить словами «корабли, катера и другие»;
слова «морских частей» исключить.
10. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года «О геодезии и картографии» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 13-14, ст. 141; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2007 г., № 2, ст. 18; 2011 г., № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, cт. 143; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; 2016 г., № 7-I, ст. 50; № 7-II, ст. 56; 2018 г., № 19, ст. 62; 2019 г., № 5-6, ст. 27; № 19-20, ст. 86; № 21-22, ст. 90):
1) в подпункте 6) пункта 2 статьи 4 слова «государственной границы» заменить словами «Государственной границы»;
2) в подпункте 5) статьи 6 слова «государственной границы» заменить словами «Государственной границы».
11. В Закон Республики Казахстан от 5 марта 2003 года «О военном положении» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 4, ст. 22; 2005 г., № 14, ст. 56; 2007 г., № 10, ст. 69; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; 2015 г., № 1, ст. 2; 2017 г., № 16, ст. 56; 2020 г., № 10, ст. 46; № 11, ст. 57):
в подпункте 7) статьи 1 слова «государственной границы» заменить словами «Государственной границы Республики Казахстан».
12. В Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании туриста» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 24, ст. 179; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 13-14, ст. 57; 2009 г., № 17, ст. 81; № 24, ст. 134; 2011 г., № 12, ст. 111; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 14, ст. 84; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 20-IV, ст. 113; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; 2018 г., № 1, ст. 4; № 13, ст. 41; 2019 г., № 15-16, ст. 67):
1) в статье 9:
в пункте 1 слова «пограничного контрольно-пропускного пункта о пересечении» заменить словами «структурного подразделения территориального подразделения Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан о пересечении Государственной»;
предложение второе части первой пункта 2 после слова «застрахованного» дополнить словом «Государственной»;
2) в подпункте 1) пункта 2 статьи 18 слова «пограничного контрольно-пропускного пункта о пересечении» заменить словами «структурного подразделения территориального подразделения Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан о пересечении Государственной».
13. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О внутреннем водном транспорте» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 88; 2006 г., № 3, ст. 22; № 23, ст. 141; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 19-І, 19-ІІ, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 19-І, ст. 100; № 20-IV, ст. 113; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 8-I, ст. 65; 2017 г., № 4, ст. 7; № 9, ст. 17; 2018 г., № 10, ст. 32; № 19, ст. 62; 2019 г., № 8, ст. 45; 2020 г., № 13, ст. 67):
пункт 2 статьи 3 после слов «не распространяется на» дополнить словами «корабли, катера и другие».
14. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 1-2, ст. 1; 2007 г., № 9, ст. 67; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2010 г., № 7, ст. 32; № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 7; № 5, ст. 43; № 8, ст. 64; № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 7, ст. 37; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 1, ст. 2; № 19-ІІ, ст. 104; № 22-І, ст. 140; 2017 г., № 11, ст. 29; № 13, ст. 45; № 16, ст. 56; 2018 г., № 15, ст. 47; 2019 г., № 5-6, ст. 27; № 24-I, ст. 119; 2020 г., № 10, ст. 44, 48; № 11, ст. 57):
1) подпункт 15) статьи 1 изложить в следующей редакции:
«15) другие войска и воинские формирования – Пограничная служба, Авиационная служба, Пограничная академия, органы военной контрразведки и военной полиции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и иные подразделения органов национальной безопасности Республики Казахстан, определяемые в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, Силы особого назначения Службы государственной охраны Республики Казахстан, Национальная гвардия Республики Казахстан, военно-следственные органы Министерства внутренних дел Республики Казахстан, органы управления и воинские части гражданской обороны уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, органы военной прокуратуры;»;
2) часть первую пункта 2 статьи 18 после слов «Государственной границы» дополнить словами «Республики Казахстан»;
3) в части третьей статьи 19 слова «Пограничная служба Комитета национальной безопасности» заменить словами «Пограничная служба, Авиационная служба, Пограничная академия Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и иные подразделения органов национальной безопасности Республики Казахстан, определяемые в установленном законодательством Республики Казахстан порядке»;
4) в пункте 2 статьи 29 слова «Пограничная служба Комитета национальной безопасности» заменить словами «Пограничная служба, Авиационная служба, Пограничная академия Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и иные подразделения органов национальной безопасности Республики Казахстан, определяемые в установленном законодательством Республики Казахстан порядке».
15. В Закон Республики Казахстан от 21 февраля 2005 года «Об органах военной полиции» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 5, ст. 4; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 15-16, ст. 73; 2012 г., № 4, ст. 32; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 1, ст. 2; № 22-II, ст. 148; 2017 г., № 11, ст. 29; № 14, ст. 49; 2019 г., № 24-I, ст. 119):
в части второй статьи 5:
в подпункте 3) слова «объектов Комитета национальной безопасности» заменить словами «объектов органов национальной безопасности Республики Казахстан»;
дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) координация деятельности органов национальной безопасности Республики Казахстан в сфере производства по делам об административных правонарушениях в порядке и пределах, определяемых Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.».
16. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года «О беженцах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 23, ст. 116; 2010 г., № 24, ст. 149; 2012 г., № 8, ст. 64; 2013 г., № 2, ст. 10, 13; № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 14, ст. 84; № 19-І, 19-II, ст. 96; 2016 г., № 24, ст. 131; 2020 г., № 10, ст. 39; № 13, ст. 67):
1) в подпункте 13-3) статьи 6 слово «границы» заменить словами «Государственной границы Республики Казахстан»;
2) в части первой пункта 3 статьи 10 слово «подразделение» заменить словами «структурное подразделение территориального подразделения».
17. В Закон Республики Казахстан от 22 мая 2010 года «О внешней разведке» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 10, ст. 46; 2011 г., № 1, ст. 3; 2012 г., № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; № 8, ст. 63; 2013 г., № 2, ст. 10; 2014 г., № 7, ст. 33; № 14, ст. 84; № 21, ст. 118; 2015 г., № 22-V, cт. 156; 2016 г., № 24, cт. 126; 2017 г., № 16, ст. 56; 2018 г., № 14, ст. 42; 2019 г., № 5-6, ст. 27; № 24-I, ст. 119):
абзац шестой подпункта 1) статьи 6 после слов «Государственной границы» дополнить словами «Республики Казахстан».
18. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 17-18, ст. 113; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2012 г., № 8, ст. 64; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 72; № 16, ст. 83; 2014 г., № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 19-I, ст. 100; № 20-IV, ст. 113; № 23-II, cт. 170, 172; 2016 г., № 8-I, ст. 65; № 24, ст. 124; 2017 г., № 9, ст. 22; № 11, cт. 29; № 14, ст. 51; № 16, cт. 56; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 10, ст. 32; № 19, ст. 62; 2019 г., № 8, ст. 45; № 23, ст. 103; 2020 г., № 9, ст. 33; № 12, ст. 61; № 13, ст. 67; № 14, ст. 68; № 16, ст. 77):
в пункте 2 статьи 6 слова «, Пограничной службы Комитета» заменить словом «и».
19. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст. 42; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; № 17, ст. 136; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 16; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 95; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 15, ст. 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72; № 19-I, ст. 99; № 19-II, ст. 103, 105; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 21-I, ст. 124; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 135; № 22-II, ст. 145, 148; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 170, 172; 2016 г., № 7-I, ст. 47; № 7-II, ст. 56; № 8-I, ст. 62; № 24, ст. 124; 2017 г., № 4, ст. 7; № 9, ст. 22; № 11, cт.29; № 13, ст. 45; № 14, cт.51, 54; № 15, ст. 55; № 20, ст. 96; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 1, ст. 4; № 7-8, ст. 22; № 10, ст. 32; № 11, ст. 37; № 15, ст. 47; № 19, ст. 62; № 22, ст. 82; № 23, ст. 91; 2019 г., № 2, ст. 6; № 5-6, ст. 27; № 7, ст. 37, 39; № 8, ст. 45, 46; № 15-16, ст. 67; № 19-20, ст. 86; № 21-22, ст. 91; № 23, ст. 103, 106, 108; № 24-I, ст. 118, 119; 2020 г., № 9, ст. 33; № 12, ст. 61; № 14, ст. 68; Закон Республики Казахстан от 6 октября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 7 октября 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 ноября 2020 г.):
в части второй пункта 1 статьи 161 слово «военное» исключить.
20. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 16, ст. 127; 2012 г., № 5, ст. 41; № 8, ст. 64; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 21-22, ст. 114; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 11, ст. 64; № 16, ст. 90; № 21, ст. 118; № 23, ст. 143; 2015 г., № 19-II, ст. 102; № 20-IV, ст. 113; № 22-І, ст. 143; № 22-V, ст. 154, 158; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-І, ст. 49; № 23, ст. 118; № 24, ст. 131; 2017 г., № 16, ст. 56; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 7-8, ст. 22; № 9, ст. 27; № 15, ст. 50; № 22, ст. 83; 2019 г., № 21-22, ст. 90; № 24-II, ст. 120; 2020 г., № 10, ст. 39):
в части второй пункта 4 статьи 6 слова «государственной границы» заменить словами «Государственной границы».
21. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 1, ст. 3; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 14, ст. 94; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 118, 122; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 21-II, ст. 130; № 22-V, ст. 154, 156; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 7-I, ст. 50; № 12, ст. 87; № 24, ст. 126; 2017 г., № 16, cт. 56; № 23-V, ст. 113; 2018 г., № 16, ст. 55; № 24, ст. 93; 2019 г., № 15-16, ст. 67; 2020 г., № 12, ст. 61; № 14, ст. 73; № 16, ст. 77; Закон Республики Казахстан от 6 октября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 7 октября 2020 г.):
в подпункте 14) пункта 1 статьи 6, подпункте 1) пункта 1 статьи 15 слова «государственной границы» заменить словами «Государственной границы Республики Казахстан».
22. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 5, ст. 40; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 10; № 3, ст. 15; № 14, ст. 72; № 16, ст. 83; 2014 г., № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 16, ст. 90; № 19-І, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 11, ст. 56; № 15, ст. 78; № 19-І, ст. 100; № 21-III, ст. 135; № 23-II, ст. 170; 2017 г., № 11, ст. 29; № 13, ст. 45; № 16, ст. 56; № 21, ст. 98; 2018 г., № 14, ст. 42; № 15, ст. 47; 2019 г., № 24-II, ст. 120, 122; 2020 г., № 9, ст. 29, 31; № 11, ст. 57; № 13, ст. 67; № 16, ст. 77; Закон Республики Казахстан от 6 октября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 7 октября 2020 г.):
1) в подпункте 25) статьи 1 слова «Пограничной службе Комитета» заменить словом «Комитету»;
2) в пункте 4 статьи 44 слова «на пограничных заставах и в комендатурах» заменить словами «в пограничных отделениях и отделах»;
3) в пунктах 6 и 6-1 статьи 55 слово «застав» заменить словом «отделений».
23. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 2, ст. 9; № 15, ст. 81; 2014 г., № 7, ст. 37; № 21, ст. 122, 123; № 22, ст. 131; 2015 г., № 1, ст. 2; № 20-IV, ст. 113; 2016 г., № 8-II, ст. 71; № 24, ст. 131; 2017 г., № 9, ст. 17; № 11, ст. 29; № 16, ст. 56; № 23-III, ст. 111; № 23-V, ст. 113; 2019 г., № 7, ст. 39; № 8, ст. 45; 2020 г., № 10, ст. 39; № 16, ст. 77):
1) часть вторую пункта 3-1 статьи 14 дополнить словами «при условии соблюдения запрета на осуществление высадки (посадки) пассажиров, выгрузки (погрузки) грузов и товаров при следовании транзитом по территории Республики Казахстан или территории иностранного государства»;
2) пункт 1 статьи 16 дополнить словами «при наличии технических средств контроля, обеспечивающих постоянную автоматическую передачу информации о местоположении судна»;
3) в подпункте 1) пункта 3 статьи 18 слова «ближайшей части (подразделения)» заменить словами «ближайшего территориального подразделения (структурного подразделения)»;
4) в статье 22-1:
подпункт 4) части первой изложить в следующей редакции:
«4) лиц, пересекающих Государственную границу, транспортных средств, грузов и товаров, перемещаемых через Государственную границу в пределах международных центров приграничного сотрудничества Республики Казахстан с сопредельными государствами. При этом пропуск сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан через Государственную границу для решения служебных задач в пределах специальной экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы Евразийского экономического союза, осуществляется по служебным удостоверениям на основании списков, подписанных первым руководителем соответствующего их расположению территориального правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан (лицом, его замещающим), согласованных с территориальным органом Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и представленных в территориальное подразделение Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, осуществляющее деятельность на территории такой специальной экономической зоны.»;
часть вторую исключить;
5) в предложении первом пункта 4 статьи 24 слова «Пограничной службы Комитета» заменить словом «органов»;
6) абзац первый пункта 2 статьи 32 после слов «грузов и товаров,» дополнить словами «а также сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов и иных должностных лиц, уполномоченных на решение в пункте пропуска задач, возложенных на них законами Республики Казахстан,»;
7) в пункте 1 статьи 42 слова «Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» заменить словами «ближайшего подразделения Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан письменно в произвольной форме»;
8) в статье 56:
в подпункте 8) слова «предварительное расследование и производство по делам, отнесенным» заменить словами «производство досудебного расследования по делам об уголовных правонарушениях и производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных»;
в подпункте 16) слово «штабов» заменить словами «органов управления»;
подпункт 17) после слов «оперативного обеспечения» дополнить словом «охраны»;
подпункт 18) исключить;
подпункт 21) после слов «в органах,» дополнить словами «военных, специальных»;
подпункт 31) после слов «деятельности в» дополнить словами «военных, специальных»;
в подпункте 36) слова «Пограничной службы Комитета» заменить словом «органов»;
дополнить подпунктами 36-1) и 37-1) следующего содержания:
«36-1) утверждает правила применения беспилотных летательных аппаратов Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан с учетом требований законодательства Республики Казахстан об использовании воздушного пространства и деятельности авиации;»;
«37-1) утверждает правила деятельности представителей Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по подготовке, согласованию технической и иной документации пограничных кораблей, катеров и судов, контролю их производства и приемке в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе;»;
подпункт 40) после слова «правила» дополнить словами «содержания и»;
в подпункте 41) слова «в Пограничной службе Комитета национальной безопасности» заменить словами «охраны Государственной границы»;
9) пункт 1 статьи 62 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
«4-1) организуют учет, хранение, оценку и дальнейшее использование имущества, изъятого Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан при пресечении правонарушений в пограничном пространстве и признанного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, бесхозяйным;»;
10) в пункте 2 статьи 64 слова «объединения, соединения и боевые» заменить словом «воинские»;
11) в статье 66:
дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:
«17-1) обеспечивать сохранность линий связи и коммуникаций в пограничном пространстве;»;
подпункты 21) и 22) изложить в следующей редакции:
«21) обеспечивать производство и рассматривать дела об административных правонарушениях, отнесенных к ее ведению в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;
22) осуществлять досудебное расследование по уголовным правонарушениям, отнесенным к ее ведению в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;»;
12) в статье 67:
в пункте 1:
подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:
«1) осуществлять монтаж, возводить и устанавливать необходимые инженерно-технические средства, сооружения и заграждения;
2) осуществлять строительство коммуникаций, деятельность по техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции вооружения и военной техники, размещать и использовать технику и вооружение;»;
в подпункте 12) слова «учебные заведения Пограничной службы Комитета» заменить словами «военные, специальные учебные заведения органов»;
в абзаце первом части первой пункта 5 слова «кораблям, самолетам и вертолетам (иным летательным аппаратам), используемым Пограничной службой Комитета» заменить словами «кораблям, катерам, самолетам и вертолетам (иным летательным аппаратам), используемым органами»;
13) дополнить статьей 67-1 следующего содержания:
«Статья 67-1. Строительство линий связи в пределах
пограничного пространства
Строительство линий связи в пределах пограничного пространства вправе осуществлять уполномоченное ведомство Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.»;
14) часть третью пункта 1 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан осуществляются в военных, специальных учебных заведениях Республики Казахстан, а также в других организациях образования Республики Казахстан и иностранных государств в соответствии с международными соглашениями.».
24. В Закон Республики Казахстан от 29 января 2013 года «О документах, удостоверяющих личность» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 2, ст. 12; 2014 г., № 16, ст. 90; 2016 г., № 24, ст. 131; 2017 г., № 16, ст. 56; № 22-III, ст. 109; 2019 г., № 21-22, ст. 90; 2020 г., № 10, ст. 39):
подпункт 4) пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«4) отметка структурного подразделения территориального подразделения Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан о пересечении границы.».
25. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2015 года «О Национальной гвардии Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 1, ст. 1; 2016 г., № 23, ст. 118; 2019 г., № 5-6, ст. 27):
в пунктах 2 и 4 статьи 20 слово «заставы» заменить словами «пограничного отделения»;
26. В Закон Республики Казахстан от 15 июня 2015 года «О миротворческой деятельности Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 11, cт. 55; 2017 г., № 16, ст. 56):
часть вторую пункта 3 статьи 16 после слова «отметкой» дополнить словами «структурного подразделения территориального подразделения».
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Нур-Султан, Акорда, 16 ноября 2020 года
№ 375-VI ЗРК
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