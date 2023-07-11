Закон Республики Казахстан

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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы

Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

1) в части первой статьи 174 слова «средств массовой информации или сетей телекоммуникаций» заменить словами «средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ»;

2) пункт 3) части второй статьи 274 изложить в следующей редакции:

«3) с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, –».

2. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

статью 138 дополнить подпунктом 118) следующего содержания:

«118) за соблюдением законодательства Республики Казахстан об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.».

3. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

подпункт 4-1) статьи 1 после слов «сетей телекоммуникаций» дополнить словами «, и (или) онлайн-платформ».

4. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»:

статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Особенности регулирования онлайн-рекламы устанавливаются Законом Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».».

5. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года

«Об образовании»:

подпункт 4-2) статьи 1 после слов «сетей телекоммуникаций» дополнить словами «, и (или) онлайн-платформ».

6. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года

«Об информатизации»:

1) подпункты 47-2), 51-1) и 51-2) статьи 1 исключить;

2) статью 18-2 исключить.

 

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

Президент

Республики Казахстан

 

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 10 июля 2023 года

 

№ 19-VІIІ ЗРК

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