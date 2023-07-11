Закон Республики Казахстан Законы 11 июля 2023 г. 3:00 87 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года: 1) в части первой статьи 174 слова «средств массовой информации или сетей телекоммуникаций» заменить словами «средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ»; 2) пункт 3) части второй статьи 274 изложить в следующей редакции: «3) с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, –». 2. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года: статью 138 дополнить подпунктом 118) следующего содержания: «118) за соблюдением законодательства Республики Казахстан об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.». 3. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»: подпункт 4-1) статьи 1 после слов «сетей телекоммуникаций» дополнить словами «, и (или) онлайн-платформ». 4. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»: статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. Особенности регулирования онлайн-рекламы устанавливаются Законом Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».». 5. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»: подпункт 4-2) статьи 1 после слов «сетей телекоммуникаций» дополнить словами «, и (или) онлайн-платформ». 6. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»: 1) подпункты 47-2), 51-1) и 51-2) статьи 1 исключить; 2) статью 18-2 исключить. Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 10 июля 2023 года № 19-VІIІ ЗРК