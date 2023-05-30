Закон Республики Казахстан Законы 30 мая 2023 г. 9:20 0 О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, совершенное 12 ноября 2021 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 29 мая 2023 года № 5-VIIІ ЗРК