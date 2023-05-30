Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях

Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, совершенное 12 ноября 2021 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 29 мая 2023 года

№ 5-VIIІ ЗРК