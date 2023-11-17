Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

1) в части третьей пункта 1 статьи 740:

подпункт 2) после слов «в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения» дополнить словами «, целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования»;

подпункт 2-1) после слов «за счет использования жилищных выплат» дополнить словами «, в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования»;

2) в части второй статьи 741:

подпункт 2) после слов «в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения» дополнить словами «, целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования»;

подпункт 2-1) после слов «за счет использования жилищных выплат» дополнить словами «, в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования»;

3) пункт 6-1 статьи 765 изложить в следующей редакции:

«6-1. Правила настоящей статьи не распространяются на вклады, являющиеся предметом залога, вклады, возврат которых ограничен требованиями Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях», а также на вклады, накопленные за счет использования выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, за исключением возврата их в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.».

2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

1) в пункте 1 статьи 3:

подпункты 62-2) и 62-3) изложить в следующей редакции:

«62-2) целевые требования – обязательства Правительства Республики Казахстан перед гражданами Республики Казахстан, не достигшими восемнадцати лет, формируемые ежегодно за счет пятидесяти процентов от усредненного за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан, и усредненного за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода, ежегодно начисляемого на данную сумму;

62-3) взаимопогашаемые операции – операции, осуществляемые при формировании государственного бюджета, бюджета области и района (города областного значения), а также отчетов об их исполнении, связанные с исключением сумм трансфертов, бюджетных кредитов и других денег, передаваемых из одного уровня бюджета на другой, в целях исключения двойного счета;»;

дополнить подпунктом 62-4) следующего содержания:

«62-4) налоговый потенциал региона – максимально возможная сумма поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, рассчитываемая для определения объемов доходов региона при установлении размеров трансфертов общего характера на трехлетний период;»;

2) пункт 1 статьи 21 дополнить частью второй следующего содержания:

«В фискальных целях, включая цели использования, анализа и прогнозирования активов Национального фонда, используется размер чистых активов Национального фонда Республики Казахстан, то есть активов за вычетом обязательств, в том числе суммы целевых требований.»;

3) в статье 23:

пункт 1 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) в виде выплат целевых требований и покрытия расходов по оплате банковских услуг, связанных с переводами и выплатами целевых накоплений.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Использование Национального фонда Респуб­лики Казахстан на цели, указанные в подпунктах 1), 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи, ограничено размером чистых активов Национального фонда Республики Казахстан, то есть активов за вычетом обязательств, в том числе суммы целевых требований.».

3. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

пункт 2 статьи 33:

после слов «оплаты лечения,» дополнить словами «целевых накоплений и (или) выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,»;

после слов «за счет единовременных пенсионных выплат» дополнить словами «и (или) выплат целевых накоплений».

4. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

абзац второй части седьмой статьи 161:

после слов «оплаты лечения,» дополнить словами «целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,»;

после слов «за счет использования жилищных выплат,» дополнить словами «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,».

5. В Гражданский процессуальный кодекс Респуб­лики Казахстан от 31 октября 2015 года:

абзац второй подпункта 1) части первой статьи 156:

после слов «оплаты лечения,» дополнить словами «целевые активы, выплаты целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,»;

после слов «за счет использования жилищных выплат,» дополнить словами «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,».

6. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

1) статью 15 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) осуществляет контроль за порядком ведения единым накопительным пенсионным фондом учета целевых требований, целевых накоплений и целевых активов;»;

2) пункт 7 статьи 34 дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

«Единый накопительный пенсионный фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений на целевые накопительные счета, выплат целевых накоплений получателю целевых накоплений с целевого накопительного счета на банковские счета получателей целевых накоплений, предназначенные для зачисления выплат целевых накоплений, учет возвратов целевых накоплений в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.

Единый накопительный пенсионный фонд переводит целевые накопления получателя целевых накоплений с целевых накопительных счетов, которые были не использованы в течение десяти лет после достижения получателем целевого накопления восемнадцатилетнего возраста, на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов.

В случае смерти либо вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим участника целевых требований или получателя целевых накоплений, имеющего целевые накопления в едином накопительном пенсионном фонде, такие целевые накопления наследуются в порядке, установленном законами Республики Казахстан.»;

3) пункт 2 статьи 35 дополнить подпунктом 30) следующего содержания:

«30) осуществлять иные обязанности, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан».»;

4) часть первую пункта 1 статьи 57 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) целевым накоплениям и целевым активам, сформированным за счет перечислений из Национального фонда Республики Казахстан.»;

5) в части первой пункта 3 статьи 60:

в абзаце первом слова «три аудиторских отчета» заменить словами «четыре аудиторских отчета»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) целевым накоплениям и целевым активам, сформированным за счет перечислений из Национального фонда Республики Казахстан.»;

6) пункт 4 статьи 258 дополнить словами «и (или) в иных формах, предусмотренных законами Республики Казахстан.».

7. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) часть первую пункта 2 статьи 36:

после слов «в частном жилищном фонде,» дополнить словами «целевых накоплений и (или) выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,»;

после слов «за счет использования жилищных выплат,» дополнить словами «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,»;

2) в части второй пункта 1 статьи 51:

подпункт 2) дополнить словами «, целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования»;

подпункт 2-1) после слов «за счет использования жилищных выплат,» дополнить словами «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,».

8. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

статью 10-2 дополнить подпунктом 10-31) следующего содержания:

«10-31) разрабатывает и утверждает правила использования выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;».

9. В Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан»:

1) часть вторую пункта 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Под улучшениями жилищных условий с использованием единовременных пенсионных выплат или выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования понимаются цели, определенные правилами использования единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда либо правилами, регламентирующими использование целевых накоплений, утверждаемыми центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.»;

2) в статье 5:

пункт 1 дополнить подпунктами 3-1) и 6) следующего содержания:

«3-1) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц для участия в государственной образовательной накопительной системе;»;

«6) открытие и ведение текущих счетов для зачисления выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.»;

часть первую пункта 2 дополнить подпунктом 6-3) следующего содержания:

«6-3) доверительные операции управления деньгами в интересах и по поручению доверителя в рамках государственной образовательной накопительной системы;».

10. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

1) в статье 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) ребенок (дети), нуждающийся в специальных социальных услугах, – ребенок (дети), жизнедеятельность которого нарушена в результате сложившихся обстоятельств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о социальной защите, и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) ребенок, оставшийся без попечения родителей, – ребенок, который остался без попечения единственного или обоих родителей в связи с ограничением или лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими, объявлением их умершими, признанием недееспособными (ограниченно дееспособными), отбыванием родителями наказания в местах лишения свободы, уклонением родителей от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своего ребенка из воспитательного или лечебного учреждения, а также в иных случаях отсутствия родительского попечения;»;

подпункт 12-1) изложить в следующей редакции:

«12-1) целевые активы – деньги, предназначенные для обеспечения и осуществления выплат целевых накоплений, а также иных целей, предусмотренных настоящим Законом;»;

дополнить подпунктами 12-2), 12-3), 12-4), 12-5), 16) и 17) следующего содержания:

«12-2) получатель целевых накоплений – гражданин Республики Казахстан, достигший восемнадцатилетнего возраста, имеющий право на получение целевых накоплений;

12-3) целевой накопительный счет – личный именной счет получателя целевых накоплений, открытый в едином накопительном пенсионном фонде в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан, на котором учитываются целевые накопления и с которого производятся выплаты целевых накоплений;

12-4) выплаты целевых накоплений – сумма целевых накоплений, выплачиваемых с целевого накопительного счета получателю целевых накоплений, а также наследникам в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

12-5) участник целевых требований – гражданин Республики Казахстан, не достигший восемнадцати лет, имеющий право на целевые требования;»;

«16) целевые накопления из единого пенсионного накопительного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования (далее – целевые накопления) – деньги, накопленные на целевом накопительном счете получателя целевых накоплений за счет пятидесяти процентов от усредненного за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан и усредненного за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода, ежегодно начисляемого на данную сумму;

17) уполномоченные операторы – банки второго уровня, Национальный оператор почты, осуществляющие открытие и ведение банковских счетов для зачисления выплат целевых накоплений, перечисляемых единым накопительным пенсионным фондом в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования;»;

2) главу 2 дополнить статьями 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10 и 7-11 следующего содержания:

«Статья 7-3. Обязанности единого накопительного пенсионного фонда

1. Единый накопительный пенсионный фонд обязан:

1) осуществлять открытие целевых накопительных счетов для учета и зачисления целевых накоплений в соответствии с настоящим Законом;

2) осуществлять учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений на целевых накопительных счетах, выплат целевых накоплений получателю целевых накоплений с целевого накопительного счета на счета уполномоченных операторов, учет возвратов целевых накоплений в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан;

3) представлять без взимания платы посредством интернет-ресурса единого накопительного пенсионного фонда и (или) веб-портала «электронного правительства» следующие сведения о:

сумме целевых требований участнику целевых требований или его законному представителю;

сумме целевых накоплений по запросу получателя целевых накоплений на любую запрашиваемую дату с даты открытия целевого накопительного счета с учетом положений, предусмотренных статьей 7-7 настоящего Закона;

4) осуществлять выплаты целевых накоплений в долларах США в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан на счета получателей целевых накоплений, открытые у уполномоченного оператора, а также на банковские счета наследников умерших либо объявленных умершими вступившим в законную силу решением суда участников целевых требований или получателей целевых накоплений, открытые у уполномоченного оператора;

5) осуществлять взаимодействие с уполномоченным оператором по вопросам учета, выплаты и возврата целевых накоплений в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

6) осуществлять перевод целевых накоплений получателя целевых накоплений с целевых накопительных счетов, которые были не использованы в течение десяти лет после достижения получателем целевых накоплений восемнадцатилетнего возраста, на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов.

Статья 7-4. Участники целевых требований, целевые требования и целевые накопления

1. Участниками целевых требований могут быть только граждане Республики Казахстан, не достигшие восемнадцати лет.

2. Начисление целевых требований участникам целевых требований осуществляется ежегодно до достижения ими восемнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

3. Учет целевых требований и целевых накоплений ведется в долларах США.

4. Целевые требования инвестируются в финансовые инструменты в рамках инвестиционной деятельности по управлению Национальным фондом Республики Казахстан до года достижения восемнадцатилетнего возраста участником целевых требований.

5. Открытие целевых накопительных счетов в едином накопительном пенсионном фонде для учета и зачисления целевых накоплений на целевой накопительный счет осуществляется в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.

6. Начисления целевых требований прекращаются в случае смерти либо вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим участника целевых требований.

7. Выплаты целевых накоплений зачисляются на банковские счета получателей целевых накоплений, открываемые ими в долларах США у уполномоченных операторов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8. Порядок формирования и учета целевых требований, целевых накоплений и выплат целевых накоплений, а также начисления целевых требований определяется Правительством Республики Казахстан.

9. Возврат выплат целевых накоплений на целевой накопительный счет получателя целевых накоплений, открытый в едином накопительном пенсионном фонде, осуществляется в долларах США.

При этом оплата расходов, связанных с конвертацией, оплата банковских услуг, связанных с переводами (возвратами) выплат целевых накоплений на целевой накопительный счет получателя целевых накоплений, открытый в едином накопительном пенсионном фонде, осуществляются за счет средств получателя целевых накоплений.

Статья 7-5. Особенности сбора, обработки персональных данных

участников целевых требований, получателей целевых

накоплений и их законных представителей

Для исполнения обязанностей единого накопительного пенсионного фонда, указанных в статье 7-3 настоящего Закона, сбор, обработка персональных данных участников целевых требований, получателей целевых накоплений и их законных представителей осуществляются без их согласия.

Статья 7-6. Выплаты целевых накоплений

1. Право на выплаты целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования предоставляется получателям целевых накоплений, имеющим целевые накопления.

2. В случае смерти либо вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим участника целевых требований или получателя целевых накоплений, имеющего целевые накопления, такие целевые накопления наследуются в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Для зачисления выплат целевых накоплений наследники умерших либо объявленных умершими вступившим в законную силу решением суда участников целевых требований или получателей целевых накоплений открывают банковский счет у уполномоченного оператора в долларах США.

3. Основанием для отказа выплаты целевых накоплений является прекращение гражданства Республики Казахстан участника целевых требований либо получателя целевых накоплений.

4. Оплата образования осуществляется за счет выплат целевых накоплений путем подачи получателем целевых накоплений заявки и заключения договора между ним и организациями образования, реализующими образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, либо путем заключения договора образовательного накопительного страхования или договора об образовательном накопительном вкладе в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной образовательной накопительной системе».

Статья 7-7. Тайна целевых накоплений

1. Тайна целевых накоплений включает в себя сведения об остатках и о движении денег на целевых накопительных счетах получателей целевых накоплений.

Единый накопительный пенсионный фонд гарантирует тайну целевых накоплений.

Не являются тайной сведения о сумме целевых требований участников целевых требований.

2. Должностные лица, работники единого накопительного пенсионного фонда, которые в силу осуществления своих служебных и функциональных обязанностей получили доступ к сведениям, составляющим тайну целевых накоплений, не вправе разглашать сведения, составляющие тайну целевых накоплений, и несут ответственность за их разглашение в соответствии с законами Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

Не является разглашением тайны целевых накоплений осуществление обмена информацией, в том числе сведениями, составляющими тайну целевых накоплений, между Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

3. Тайна целевых накоплений может быть раскрыта получателю целевых накоплений в порядке, предусмотренном внутренними документами единого накопительного пенсионного фонда.

4. Справки об остатках и о движении денег на целевых накопительных счетах могут выдаваться:

1) судам – по находящимся в их производстве делам на основании определения суда;

2) уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций – в рамках осуществления контрольных и надзорных функций за деятельностью единого накопительного пенсионного фонда;

3) прокурору – на основании постановления о производстве проверки в пределах его компетенции по находящемуся у него на рассмотрении материалу;

4) представителям получателя целевых накоплений – на основании нотариально удостоверенной доверенности или решения суда;

5) центральному исполнительному органу, осуществляющему руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения, – по вопросу, возникшему в связи с заявлением получателя целевых накоплений;

6) аудиторским организациям, проводящим ежегодный обязательный аудит единого накопительного пенсионного фонда;

7) наследникам – в случае смерти либо вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим получателя целевых накоплений по запросу с представлением свидетельства о праве на наследство;

8) нотариусам и иностранным консульским учреждениям – по находящимся в их производстве наследственным делам в случае смерти либо вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим получателя целевых накоплений по запросу;

9) руководителям организаций всех типов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на основании сведений в информационных системах государственных органов и (или) документов, подтверждающих нахождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в таких организациях.

Статья 7-8. Целевые активы единого

накопительного пенсионного фонда

1. Наложение ареста или обращение взысканий на целевые активы, целевые накопления и выплаты целевых накоплений по долгам получателя целевых накоплений, единого накопительного пенсионного фонда, Национального Банка Республики Казахстан, уполномоченных операторов не допускается, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.

2. Целевые активы используются исключительно на:

1) осуществление выплат целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования и в иных случаях в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) возврат ошибочно зачисленных целевых накоплений и иных ошибочно зачисленных денег.

Статья 7-9. Хранение и учет целевых активов

единого накопительного пенсионного фонда

1. Целевые активы единого накопительного пенсионного фонда общей суммой хранятся и учитываются на счетах в Национальном Банке Республики Казахстан в соответствии с договором, заключаемым между Национальным Банком Республики Казахстан и единым накопительным пенсионным фондом.

2. Национальный Банк Республики Казахстан в целях учета и хранения целевых активов единого накопительного пенсионного фонда вправе открывать счета у зарубежных банков-кастодианов.

Статья 7-10. Учет и отчетность единого накопительного пенсионного

фонда по целевым требованиям, целевым накоплениям и целевым активам и их контроль

1. Единый накопительный пенсионный фонд в порядке, установленном законодательством Респуб­лики Казахстан, ведет учет и составляет отчетность по целевым требованиям, целевым накоплениям и целевым активам.

Для осуществления учета целевых активов и обеспечения надежности, сохранности и защиты информации от несанкционированного доступа используются автоматизированные информационные системы в виде программного обеспечения единого накопительного пенсионного фонда.

2. Контроль за порядком ведения учета целевых требований, целевых накоплений и целевых активов осуществляется уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Статья 7-11. Аудит единого накопительного пенсионного

фонда по его целевым активам

В рамках обязательного ежегодного аудита единого накопительного пенсионного фонда аудиторская организация осуществляет аудит по целевым активам единого накопительного пенсионного фонда. Расходы по обязательному ежегодному аудиту по целевым активам единого накопительного пенсионного фонда осуществляются за счет собственных активов единого накопительного пенсионного фонда.»;

3) пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«2. Каждый ребенок в установленном законодательством порядке вправе самостоятельно или через своих законных представителей совершать сделки, иметь вклады в банках, у Национального оператора почты и распоряжаться заработком, стипендией или иными доходами и объектами права интеллектуальной собственности, приобретать и осуществлять иные имущественные права.

Родители или законные представители вправе вносить на имя ребенка в банки и (или) Национальному оператору почты деньги, выделяемые государством в качестве детского пособия или материальной помощи.».

11. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров»:

пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 3-9) следующего содержания:

«3-9) единому накопительному пенсионному фонду для формирования базы данных и ведения в информационной системе учета участников целевых требований и получателей целевых накоплений;».

12. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) часть первую статьи 5 дополнить подпунктом 116) следующего содержания:

«116) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом в области науки и высшего образования правила использования выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

2) часть первую статьи 5-3 дополнить подпунктом 32) следующего содержания:

«32) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом в области образования правила использования выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

3) в части второй пункта 3 статьи 44 слова «имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» заменить словами «Республики Казахстан».

13. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) в части второй пункта 2 статьи 58:

подпункт 2) дополнить словами «, целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования»;

подпункт 3) дополнить словами «, в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования»;

2) в части второй пункта 3 статьи 62:

подпункт 2) дополнить словами «, целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования»;

подпункт 3) дополнить словами «, в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования»;

3) в части первой статьи 98:

подпункт 14-1) дополнить словами «, целевые активы, выплаты целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования»;

подпункт 18-1) дополнить словами «, в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования».

14. В Закон Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года «О Фонде национального благосостояния»:

1) статью 6-1 исключить;

2) пункт 3-1 статьи 7 исключить;

3) в подпункте 28) пункта 3 статьи 8 слова «с направлением информации Совету по управлению Фондом» исключить;

4) в пункте 5 статьи 24 слова «, а также избрания членов Правительства Республики Казахстан и иных государственных служащих по рекомендации Совета по управлению Фондом» исключить.

15. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах Республики Казахстан»:

в пункте 2 статьи 10 слова «имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» заменить словами «Республики Казахстан».

16. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

в статье 39-1:

в заголовке слова «имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» заменить словами «Республики Казахстан»;

в пункте 1 слова «имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» заменить словами «Республики Казахстан».

17. В Закон Республики Казахстан от 14 января 2013 года «О Государственной образовательной накопительной системе»:

1) в статье 1:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) образовательный накопительный вклад – деньги на счете вкладчика в банке-участнике, включающие взносы вкладчика или вносителей, в том числе за счет выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законами Республики Казахстан, капитализированные вознаграждения банка-участника и премию государства;»;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) банк-участник – банк второго уровня Республики Казахстан, Национальный оператор почты, отвечающие установленным настоящим Законом требованиям и заключившие соглашение о сотрудничестве в сфере Государственной образовательной накопительной системы с оператором в сфере Государственной образовательной накопительной системы;»;

2) пункт 2 статьи 11 дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом средства образовательного накопительного вклада, сформированные за счет выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законами Республики Казахстан (при их наличии), вкладчик вправе:

1) перевести на свой банковский счет, открытый в банках второго уровня, у Национального оператора почты, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов для зачисления выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, для дальнейшего перевода в долларах США по курсу валют на момент перевода на целевой накопительный счет вкладчика, открытый в едином накопительном пенсионном фонде в соответствии с Законом Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»;

2) перевести в национальной валюте на свой банковский счет, открытый в банках второго уровня, у Национального оператора почты, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов для зачисления выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»;

3) направить на оплату образовательных услуг в целях получения других уровней образования;

4) продолжить накопление средств на образовательном накопительном вкладе.»;

3) в статье 11-1:

пункт 8 дополнить словами «, либо за счет выплат целевых накоплений выгодоприобретателя из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законами Республики Казахстан»;

пункт 13 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 3) части первой настоящего пункта, сумму выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законами Республики Казахстан (при их наличии) выгодоприобретатель вправе:

1) перевести на свой банковский счет, открытый в банках второго уровня, у Национального оператора почты, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов для зачисления выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, для дальнейшего перевода в долларах США по курсу валют на момент перевода на целевой накопительный счет вкладчика, открытый в едином накопительном пенсионном фонде в соответствии с Законом Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»;

2) перевести в национальной валюте на свой банковский счет, открытый в банках второго уровня, у Национального оператора почты, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов для зачисления выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан».»;

4) пункт 2 статьи 15 дополнить частью второй следующего содержания:

«Требования подпункта 1) о наличии лицензии на проведение кассовых операций и подпункта 2) части первой настоящего пункта не распространяются на Национального оператора почты.».

18. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

графу 3 строки 53 приложения 1 дополнить пунк­тами 29 и 30 следующего содержания:

«29. Открытие и ведение жилищными строительными сберегательными банками текущих счетов физических лиц, предназначенных для зачисления выплат целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.

30. Прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц жилищными строительными сберегательными банками для участия в государственной образовательной накопительной системе.».

19. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

1) в статье 27:

подпункт 1) части первой пункта 3 дополнить словами «, целевых накоплений и (или) выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования»;

в части третьей пункта 10:

подпункт 2) дополнить словами «, целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования»;

подпункт 2-1) после слов «за счет использования жилищных выплат,» дополнить словами «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,»;

часть вторую пункта 11:

после слов «оплаты лечения,» дополнить словами «целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,»;

после слов «за счет использования жилищных выплат,» дополнить словами «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,»;

2) подпункт 5) пункта 7 статьи 46:

после слов «оплаты лечения,» дополнить словами «целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,»;

после слов «за счет использования жилищных выплат,» дополнить словами «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года.

2. Установить, что со дня введения в действие настоящего Закона у граждан Республики Казах­стан, не достигших восемнадцатилетнего возраста, возникает право на целевые требования.

3. Установить, что для участников целевых требований, родившихся до 1 января 2024 года, количест­во начисляемых ежегодных целевых накоплений равно количеству лет, оставшихся до достижения ими восемнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 16 ноября 2023 года

№ 40-VІIІ ЗРК