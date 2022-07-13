Закон Республики Казахстан

Денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, по соглашению сторон может быть обеспечено передачей одной из сторон в собственность другой стороны определенной денежной суммы (обеспечительная плата).

«1. Исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, гарантией, задатком, гарантийным взносом, обеспечительной платой и другими способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан или договором.»;

«1. Облигация – ценная бумага, удостоверяющая в соответствии с условиями выпуска право на получение от лица, выпустившего облигацию, вознаграждения по ней и номинальной стоимости облигации в деньгах или ином имущественном эквиваленте.»;

«3. Акционерное общество вправе выпускать обеспеченные облигации и облигации без обеспечения, за исключением случаев, предусмотренных законами Рес­публики Казахстан. Условия и порядок выпуска облигаций определяются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.»;

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности

Обеспечительная плата может обеспечивать обязательство, которое возникнет в будущем.

Статья 338-6. Исполнение обязательства обеспечительной платой

1. При наступлении обстоятельств, предусмот­ренных договором, сумма обеспечительной платы засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства.

2. В случае ненаступления в предусмотренный договором срок обстоятельств, указанных в пунк­те 1 настоящей статьи, или прекращения обеспеченного обязательства обеспечительная плата подлежит возврату в собственность лицу, ранее предоставившему обеспечительную плату, если иное не предусмотрено договором.

3. Договором может быть предусмотрена обязанность соответствующей стороны дополнительно внести или частично возвратить обеспечительную плату при наступлении определенных обстоятельств.

4. На сумму обеспечительной платы вознаграждение (интерес) не начисляется, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан или договором.

5. Правила об обеспечительной плате применяются также в случаях, если в счет обеспечения передаются в собственность ценные бумаги, иные финансовые инструменты и (или) вещи, определенные родовыми признаками.».

2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

1) главу 25 дополнить параграфом 7 следующего содержания:

«Параграф 7. Операция репо

Статья 500-1. Понятие операции репо

Операция репо – договор, состоящий из двух час­тей, в соответствии с которым:

1) одна сторона (продавец репо) обязуется в срок, установленный договором, передать в собственность другой стороне (покупателю репо) ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, а покупатель репо обязуется принять эти ценные бумаги и (или) финансовые инструменты и уплатить за них определенную денежную сумму (открытие репо);

2) покупатель репо обязуется в срок, установленный договором, передать в собственность продавцу репо ценные бумаги и (или) иные финансовые инст­рументы, а продавец репо обязуется принять эти ценные бумаги и (или) финансовые инструменты и уплатить за них определенную денежную сумму (закрытие репо).

Статья 500-2. Особенности операции репо

1. Если иное не предусмотрено договором, ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, являющиеся предметом открытия репо и закрытия репо, должны быть аналогичными (одного выпуска).

2. К операциям репо применяются общие положения о купле-продаже, если это не противоречит существу операций репо.

3. Особенности и (или) ограничения по совершению операций репо могут быть установлены Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».»;

2) часть третью пункта 1 статьи 740 дополнить подпунктами 5-1), 5-2) и 5-3) следующего содержания:

«5-1) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов управляющего инвестиционным портфелем, по неисполненным обязательствам данного управляющего инвестиционным портфелем;

5-2) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов лица, осуществляющего функции номинального держателя, по неисполненным обязательствам данного лица, осуществляющего функции номинального держателя;

5-3) на деньги, находящиеся на банковских счетах, для осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;»;

3) часть вторую статьи 741 дополнить подпунк­тами 5-1), 5-2) и 5-3) следующего содержания:

«5-1) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов управляющего инвестиционным портфелем, по неисполненным обязательствам данного управляющего инвестиционным портфелем;

5-2) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов лица, осуществляющего функции номинального держателя, по неисполненным обязательствам данного лица, осуществляющего функции номинального держателя;

5-3) на деньги, находящиеся на банковских счетах, для осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;»;

4) пункт 5 статьи 806 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан»;

5) в части второй пункта 1 статьи 818 слова «(убытков), полученных» заменить словами «(расходов), полученных (понесенных)»;

6) часть вторую пункта 1 статьи 820 дополнить словами «и договорам страхования жизни, по которым договором страхования или требованиями законов Республики Казахстан предусмотрено осуществление выплат в форме периодических платежей»;

7) часть первую пункта 5 статьи 830 дополнить подпунктом 5-2) следующего содержания:

«5-2) организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховой организации, в целях, определенных Законом Республики Казахстан «О Фонде гарантирования страховых выплат»;»;

8) пункты 7 и 8 статьи 839 изложить в следующей редакции:

«7. Решение об отказе в страховой выплате принимается страховщиком и сообщается страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа и уведомлением о праве страхователя (застрахованного, выгодоприобретателя) обратиться к страховому омбудсману для урегулирования разногласий с учетом особенностей законодательства Республики Казахстан.

8. Отказ страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован в суд при условии соблюдения порядка урегулирования спора страховым омбудсманом в порядке и на условиях, предус­мотренных законами Республики Казахстан.»;

9) в статье 841:

пункт 1-1 исключить;

пункт 2 дополнить словами «, если иное не предус­мотрено законами Республики Казахстан и договором страхования»;

10) пункт 2 статьи 842 изложить в следующей редакции:

«2. При отказе страхователя от договора (пункт 2 статьи 841 настоящего Кодекса), если это не связано с обстоятельствами, указанными в части первой пункта 1 статьи 841 настоящего Кодекса, в частях второй и третьей настоящего пункта, уплаченные страховщику страховая премия либо страховые взносы не подлежат возврату, если договором не предусмотрено иное.

При отказе страхователя-физического лица от договора страхования, за исключением договора аннуитетного страхования, заключенного в соответствии с законами Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казах­стан» и «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», в течение четырнадцати календарных дней с даты его заключения страховщик обязан возвратить страхователю-физическому лицу полученную (полученные) страховую премию (страховые взносы) за вычетом части страховой премии (страховых взносов) пропорцио­нально времени, в течение которого действовало страхование, и издержек, связанных с расторжением договора страхования, не превышающих десяти процентов от полученной (полученных) страховой премии (страховых взносов).

При отказе страхователя-физического лица от договора страхования, связанного с договором займа, по причине исполнения им (заемщиком) обязательств перед займодателем по договору займа, страховщик обязан возвратить страхователю-физическому лицу полученную (полученные) страховую премию (страховые взносы) за вычетом части страховой премии (страховых взносов) пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и издержек, связанных с расторжением договора страхования, не превышающих десяти процентов от полученной (полученных) страховой премии (страховых взносов).»;

11) пункт 2 статьи 891 изложить в следующей редакции:

«2. Переход права собственности на доверенное имущество не прекращает доверительного управления имуществом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3-1 статьи 892 настоящего Кодекса.»;

12) в статье 892:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Сведения о доверительном управляющем эмиссионными ценными бумагами подлежат отражению по счету учредителя доверительного управления (собственника имущества или компетентного органа, уполномоченного на передачу имущества в доверительное управление), открытому профессиональным участником рынка ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Переход права собственности на акции и иные ценные бумаги, переданные в доверительное управление, прекращает доверительное управление данными ценными бумагами, если иное не предусмотрено договором доверительного управления и (или) договором отчуждения акций и иных ценных бумаг.

В случае перехода права собственности на акции и ценные бумаги, требования настоящей главы, установленные в отношении учредителя доверительного управления акциями и иными ценными бумагами, применяются к новому собственнику акций и иных ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.».

3. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

абзац второй части седьмой статьи 161 после слова «взыскателей» дополнить словами «, на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов управляющего инвестиционным портфелем, по неисполненным обязательствам данного управляющего инвестиционным портфелем, на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов лица, осуществляющего функции номинального держателя, по неисполненным обязательствам данного лица, осуществляющего функции номинального держателя, на деньги, находящиеся на банковских счетах, для осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами».

4. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

подпункт 6-2) пункта 1 статьи 94 после слова «облигациям,» дополнить словами «в том числе».

5. В Гражданский процессуальный кодекс Респуб­лики Казахстан от 31 октября 2015 года:

1) часть вторую статьи 155 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Не допускается принятие мер по обеспечению иска в отношении зачета требований и (или) ликвидационного неттинга по сделке (сделкам) в рамках генерального финансового соглашения.»;

2) абзац второй подпункта 1) части первой статьи 156 после слова «взыскателей» дополнить словами «, на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов управляющего инвестиционным портфелем, по неисполненным обязательствам данного управляющего инвестиционным портфелем, на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов лица, осуществляющего функции номинального держателя, по неисполненным обязательствам данного лица, осуществляющего функции номинального держателя, на деньги, находящиеся на банковских счетах, для осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами».

6. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»:

1) статью 8 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) устанавливает квалификационные требования, предъявляемые к юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, которые включают требования к организационно-правовой форме, требования к учредителям (участникам), в том числе раскрытие источников происхождения их вкладов в уставный капитал, требования к размеру и порядку формирования уставного капитала, а также помещению, техническим средствам, оборудованию и работникам юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;»;

2) в статье 15:

в части второй:

подпункты 13) и 50) изложить в следующей редакции:

«13) правила выдачи лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, которыми устанавливаются квалификационные требования, предъявляемые к юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, которые включают требования к организационно-правовой форме, требования к учредителям (участникам), в том числе раскрытие источников происхождения их вкладов в уставный капитал, требования к размеру и порядку формирования уставного капитала, а также помещению, техническим средствам, оборудованию и работникам юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;»;

«50) правила установления корреспондентских отношений между банками, банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также установления банками корреспондентских отношений с банками – участниками Международного финансового центра «Астана»;»;

в подпункте 75) слово «аффилиированными» заменить словом «аффилированными»;

подпункт 8) части третьей изложить в следующей редакции:

«8) устанавливает размер и порядок формирования уставных капиталов для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;»;

3) дополнить статьей 69-1 следующего содержания:

«Статья 69-1. Генеральное финансовое соглашение с участием Национального Банка Казахстана

Стороны генерального финансового соглашения с участием Национального Банка Казахстана осуществляют (применяют) зачет требований и (или) ликвидационный неттинг по сделке (сделкам) в рамках генерального финансового соглашения в порядке и на условиях, определенных в генеральном финансовом соглашении.».

7. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»:

статью 14 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Для государственной перерегистрации микрофинансовых организаций в банк дополнительно представляются разрешение уполномоченного органа по регулированию и развитию финансового рынка на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк и одобренный им отчет о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по конвертации микрофинансовой организации в банк.».

8. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) по всему тексту слова «Аффилиированные», «Аффилиированными», «аффилиированных», «аффилиированными», «аффилиированности», «аффилиированным», «аффилиированные» заменить соответственно словами «Аффилированные», «Аффилированными», «аффилированных», «аффилированными», «аффилированности», «аффилированным», «аффилированные»;

2) пункт 2 статьи 1 после слова «регистрацией» дополнить словом «(перерегистрацией)»;

3) в статье 8:

в части первой пункта 3:

в подпункте 1):

в абзаце втором:

после слова «бумаг,» дополнить словами «платежных организаций»;

слова «при наличии у него банковского холдинга» исключить;

предложение второе исключить;

дополнить абзацами восемнадцатым, девятнадцатым и двадцатым следующего содержания:

«организаций (резидентов и нерезидентов Рес­публики Казахстан), оказывающих услуги по предоставлению возможности оказания финансовых и (или) платежных услуг с использованием искусст­венного интеллекта, блокчейн и других инновационных технологий;

организаций (резидентов и нерезидентов Рес­публики Казахстан), оказывающих услуги по предоставлению возможности совершения сделок по оказанию финансовых услуг между финансовыми организациями или эмитентами и потребителями финансовых услуг с использованием информацион­ной системы посредством Интернета;

организаций (резидентов и нерезидентов Респуб­лики Казахстан), осуществляющих разработку, реализацию, поддержку программного обеспечения, используемого в деятельности финансовых организаций, в том числе для автоматизации их деятельности;»;

подпункт 2) дополнить абзацами десятым, одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:

«организаций (резидентов и нерезидентов Рес­публики Казахстан), оказывающих услуги по предоставлению возможности оказания финансовых и (или) платежных услуг с использованием искусст­венного интеллекта, блокчейн и других инновационных технологий;

организаций (резидентов и нерезидентов Рес­публики Казахстан), оказывающих услуги по предоставлению возможности совершения сделок по оказанию финансовых услуг между финансовыми организациями или эмитентами и потребителями финансовых услуг с использованием информацион­ной системы посредством Интернета;

организаций (резидентов и нерезидентов Респуб­лики Казахстан), осуществляющих разработку, реализацию, поддержку программного обеспечения, используемого в деятельности финансовых организаций, в том числе для автоматизации их деятельности.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Требования, установленные абзацами восемнадцатым, девятнадцатым и двадцатым подпункта 1) и абзацами десятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 2) части первой настоящего пункта, распространяются на случаи создания, а также приобретения банками и банковскими холдингами акций или долей участия в уставных капиталах организаций – нерезидентов Республики Казахстан при наличии соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией.»;

в пункте 9:

в подпункте 1):

слово «реализацией» заменить словами «разработкой, реализацией и поддержкой»;

слова «в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан» заменить словами «или иного программного обеспечения, используемого в деятельности финансовых организаций»;

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) осуществлением посреднических услуг между плательщиком и поставщиком товаров, работ и услуг путем предоставления сервиса обслуживания, включая возможность получения и дистанционной оплаты товаров, работ и услуг с использованием систем, программ, инфраструктуры банка, когда платеж может быть осуществлен безналичным способом;»;

4) в статье 11-1:

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Дочерние организации банков не вправе создавать и (или) иметь дочерние организации, а также иметь значительное участие в капитале, за исключением создания или участия в капитале организаций – нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих разработку, реализацию, поддержку программного обеспечения, используе­мого в деятельности финансовых организаций, в том числе для автоматизации их деятельности.»;

в пункте 6:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам;»;

дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:

«10) несоблюдение банком, банковским холдингом требований настоящего Закона, предъявляемых к созданию дочерних организаций банка, банковского холдинга, приобретению банками, банковскими холдингами акций или долей участия в уставных капиталах юридических лиц;

11) убыточная деятельность банка и (или) банковского холдинга на консолидированной и неконсолидированной основах по итогам каждого из последних двух завершенных финансовых лет, предшествующих дате подачи заявления на получение разрешения на создание, приобретение дочерней организации в уполномоченный орган.»;

пункт 7 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Заявление на получение разрешения на создание, приобретение дочерней организации, поданное в рамках получения разрешений на открытие банка или на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, рассматривается уполномоченным органом в сроки, установленные для рассмотрения заявлений на выдачу указанных разрешений.»;

часть четвертую пункта 11 изложить в следую­щей редакции:

«Выдача разрешения банку или банковскому холдингу на значительное участие в капитале организаций осуществляется в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Уполномоченный орган отзывает разрешение на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организации в случаях:

1) выявления недостоверных сведений, на основании которых было выдано разрешение;

2) выявления несоответствия деятельности дочерней организации банка и (или) банковского холдинга, а также организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале, требованиям пункта 3 статьи 8 настоящего Закона.

При отзыве разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организации уполномоченный орган принимает решение об отмене ранее выданного разрешения в течение двух месяцев с даты обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва разрешения.»;

дополнить пунктами 13-1 и 13-2 следующего содержания:

«13-1. Уполномоченный орган принимает решение об отмене ранее выданного разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организации в случаях:

1) отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организации;

2) прекращения деятельности дочерней организации банка и (или) банковского холдинга, организаций, в которых банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале, путем реорганизации (в форме слияния, присоединения) или ликвидации;

3) отсутствия у банка и (или) банковского холдинга признаков контроля над дочерней организацией;

4) отсутствия у банка и (или) банковского холдинга признаков значительного участия в капитале организации;

5) отмены выданного уполномоченным органом согласия на приобретение статуса банковского холдинга в соответствии с частью третьей пункта 18 статьи 17-1 настоящего Закона.

Выданное разрешение уполномоченного органа на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организации считается отмененным со дня, следующего за днем получения уполномоченным органом заявления банка, банковского холдинга с приложением подтверждающих документов об отмене ранее выданного разрешения по основаниям, предусмотренным подпунктами 2), 3) и 4) части первой настоящего пункта, либо за днем обнаружения уполномоченным органом фактов, являющихся основанием для отмены выданного разрешения.

В случае, предусмотренном подпунктом 5) час­ти первой настоящего пункта, ранее выданное разрешение уполномоченного органа на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организации считается отмененным со дня отмены выданного согласия уполномоченного органа на приобретение статуса банковского холдинга.

13-2. В случае отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организации по основаниям, указанным в части первой пункта 13 настоящей статьи, банк и (или) банковский холдинг обязаны в течение шести месяцев с даты отзыва такого разрешения произвести отчуждение принадлежащих им акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций лицам, не связанным с данным банком или банковским холдингом особыми отношениями, и представить подтверждающие документы в уполномоченный орган.

Порядок отзыва и (или) отмены разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

5) в статье 13:

в пункте 1:

слова «и основания отказа в выдаче» исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Порядок выдачи разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк определяется законодательством Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности.»;

подпункт 4) части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:

«4) неполучения лицензии на проведение банковских или иных операций в течение одного года со дня выдачи разрешения на открытие банка.»;

6) в статье 13-1:

подпункты 7) и 13) части первой пункта 2 исключить;

подпункт 4) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4) неполучения лицензии на проведение банковских и иных операций в течение одного года со дня выдачи разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан.»;

7) пункт 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«4. Минимальный размер уставного капитала вновь созданного банка должен быть оплачен его учредителями полностью в течение тридцати календарных дней после государственной регистрации банка.

Минимальный размер уставного капитала банка, созданного в результате добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, формируется за счет уставного капитала микрофинансовой организации с учетом соблюдения требований части первой пункта 1 статьи 42 настоящего Закона до подачи заявления на получение лицензии на проведение банковских и иных операций.»;

8) статью 16-3 изложить в следующей редакции:

«Статья 16-3. Особенности выпуска и (или) размещения банком эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства

1. Банк – резидент Республики Казахстан вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства при соблюдении условия, установленного пунк­том 1 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

2. Банк – резидент Республики Казахстан при выпуске и (или) размещении долговых ценных бумаг на территории иностранного государства, условиями выпуска которых предусмотрено предоставление гарантии банка – резидента Республики Казахстан, помимо условия, указанного в пункте 1 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», обязан соблюдать следующие дополнительные условия:

1) условия выпуска долговых ценных бумаг содержат положения о том, что долговые ценные бумаги могут быть принудительно реструктуризированы в случае применения уполномоченным органом мер по урегулированию неплатежеспособного банка в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

2) условия выпуска долговых ценных бумаг содержат положения о том, что держатели долговых ценных бумаг не имеют права требовать досрочного выполнения обязательств перед ними в случае применения к неплатежеспособному банку мер по его урегулированию, предусмотренных настоя­щим Законом.

3. Требования пунктов 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на банк – резидент Республики Казахстан и (или) организацию при размещении ею эмиссионных ценных бумаг, условиями выпуска которых предусмотрено предоставление гарантии банка – резидента Республики Казахстан, в случае принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка – резидента Республики Казахстан в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

4. Банк – резидент Республики Казахстан, разместивший эмиссионные ценные бумаги на территории иностранного государства, уведомляет уполномоченный орган об итогах размещения данных ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».»;

9) в статье 17-1:

абзацы тринадцатый и пятнадцатый части первой пункта 9 изложить в следующей редакции:

«случаи, когда лицо ранее являлось либо является крупным участником-физическим лицом либо первым руководителем крупного участника – юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков либо принудительном выкупе его акций, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков либо принудительном выкупе его акций, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, порядке. Для целей настоя­щего абзаца под финансовой организацией также понимаются филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, филиал страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера – нерезидента Респуб­лики Казахстан;»;

«по крупным участникам-юридическим лицам и банковским холдингам, являющимся финансовыми организациями, – нерезидентам Республики Казахстан – отсутствие соглашения между уполномоченным органом и органами финансового надзора государства, резидентом которого является заявитель, предусматривающего обмен информацией;»;

пункт 14 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Заявление о выдаче статуса крупного участника банка или банковского холдинга, поданное в рамках получения разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, рассматривается уполномоченным органом в сроки, установленные для рассмотрения заявления на выдачу разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк.»;

10) в пункте 3 статьи 19:

подпункты 7) и 8) исключить;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) копии учредительных документов (учредительный договор, устав), оформленных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки).»;

подпункт 10) исключить;

11) в статье 20:

в пункте 1:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Руководящими работниками банка признаются руководитель и члены органа управления, руководитель исполнительного органа, его заместитель и члены исполнительного органа, иные руководители банка, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений банка и обладающие правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера.»;

в части второй слова «, за исключением главного бухгалтера банка» исключить;

пункт 1-1 изложить в следующей редакции:

«1-1. Руководящими работниками филиала банка – нерезидента Республики Казахстан признаются руководитель и его заместители, иные руководители филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений филиала банка – нерезидента Республики Казахстан и обладающие правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера. Не менее двух руководящих работников филиала банка – нерезидента Республики Казахстан должны быть резидентами Республики Казахстан.

Руководитель филиала банка – нерезидента Рес­публики Казахстан и его заместители не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа юридического лица, руководящего работника в других финансовых организациях и филиалах банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан.»;

в пункте 3:

в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3. Не может занимать (не может быть назначено (избрано) на) должность руководящего работника банка лицо:»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) не имеющее установленного настоящей стать­ей трудового стажа:

в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;

и (или) в сфере регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций;

и (или) в сфере предоставления финансовых услуг;

и (или) по проведению аудита финансовых организаций;

и (или) в сфере регулирования услуг по проведению аудита финансовых организаций;»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) не соответствующее требованиям, установленным настоящей статьей;»;

части первую и вторую подпункта 4) изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем исполнительного органа, его заместителем или членом исполнительного органа, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера финансовой организации, руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера филиала банка – нерезидента Респуб­лики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Респуб­лики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, крупным участником-физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан либо о принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Респуб­лики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан либо принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Респуб­лики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника и (или) которое было отстранено от выполнения служебных обязанностей в данной и (или) в иной финансовой организации, банковском, страховом холдинге, данном и (или) ином филиале банка – нерезидента Республики Казахстан, филиа­ле страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера – нерезидента Респуб­лики Казахстан посредством применения меры надзорного реагирования. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника или об отстранении от выполнения служебных обязанностей.

Не может занимать (не может быть назначено (избрано) на) должность руководящего работника банка также лицо, совершившее коррупционное преступление либо подвергнутое в течение трех лет до даты назначения (избрания) административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения;»;

часть вторую исключить;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Не может занимать (не может быть назначено (избрано) на) должность члена совета директоров – независимого директора банка лицо, которое является лицом, связанным с банком особыми отношениями, и (или) являлся им в течение трех лет, предшествовавших дате подачи ходатайства о его согласовании на должность члена совета директоров – независимого директора банка.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Для соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи, необходимо наличие трудового стажа для кандидатов на должности:

1) руководителя или члена органа управления, являющегося членом исполнительного органа родительского банка, руководителя исполнительного органа, руководителя филиала банка – нерезидента Республики Казахстан – не менее пяти лет, в том чис­ле не менее трех лет на руководящей должности;

2) руководителя органа управления банка – не менее пяти лет, в том числе не менее двух лет на руководящей должности;

3) членов исполнительного органа банка, замес­тителя руководителя исполнительного органа банка, заместителя руководителя филиала банка – нерезидента Республики Казахстан не менее трех лет, в том числе не менее двух лет на руководящей должности;

4) члена органа управления не менее двух лет, в том числе не менее одного года на руководящей должности;

5) главного бухгалтера банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан не менее трех лет;

6) заместителя главного бухгалтера банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан не менее двух лет;

7) иных руководителей банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан и обладаю­щих правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции, не менее одного года.

Особенности по наличию трудового стажа для кандидатов, обладающих профессиональной квалификацией, подтвержденной международными сертификатами, и перечень таких сертификатов устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Для кандидатов на должности членов исполнительного органа банка, курирующих исключительно вопросы безопасности, административно-хозяйственные вопросы, вопросы информационных технологий, наличие трудового стажа, предусмот­ренного подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи, не требуется.

В трудовой стаж, определенный настоящим пунктом, не включается работа в подразделениях финансовой организации, связанная с осуществлением хозяйственной деятельности, обеспечением безопасности, развитием информационных технологий, а также работа в обществе взаимного страхования и организации, осуществляющей микро­финансовую деятельность.

Член органа управления, являющийся независимым директором, не вправе занимать должность независимого директора данного банка более десяти последовательных лет, за исключением случаев, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Для целей подпунктов 1), 2), 3) и 4) части первой пункта 5 настоящей статьи под руководящей должностью понимается должность:

1) руководящего работника финансовой организации, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Респуб­лики Казахстан;

2) руководителя самостоятельного структурного подразделения финансовой организации, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, филиа­ла страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг;

3) первого руководителя и его заместителя, руководителя или заместителя руководителя самостоятельного структурного подразделения государственного органа в сфере регулирования финансовых услуг и (или) в сфере регулирования и государственного контроля в области аудиторской деятельности финансовых организаций;

4) иного руководителя финансовой организации, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, курировавшего вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Кандидат на должность руководящего работника банка не вправе осуществлять соответствующие функции без согласования с уполномоченным органом.

Член органа управления банка вправе осуществлять соответствующие функции без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его избрания.

Руководящие работники лица, приобретающего статус банковского холдинга, вправе осуществлять соответствующие функции без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня приобретения лицом признаков банковского холдинга при получении юридическим лицом статуса банковского холдинга.

По истечении срока, указанного в настоящем пункте, и в случае непредставления полного пакета документов на согласование в уполномоченный орган либо отказа уполномоченным органом в согласовании банк обязан принять меры по прекращению полномочий данного руководящего работника.

Руководитель исполнительного органа банка (руководитель филиала банка – нерезидента Рес­публики Казахстан), главный бухгалтер банка (филиала банка – нерезидента Республики Казахстан) не вправе занимать должность члена исполнительного органа (заместителя руководителя филиала банка – нерезидента Республики Казахстан), главного бухгалтера в других банках, в том числе являющихся нерезидентами Республики Казахстан, филиалах банка – нерезидента Респуб­лики Казахстан.

Указанное ограничение не применяется, если банки являются по отношению друг к другу родительской и дочерней организацией.

Запрещается исполнение обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководящего работника банка лицами, не соответствующими требованиям настоящей статьи и не согласованными с уполномоченным органом, за исключением случаев возложения исполнения обязанностей руководителя исполнительного органа банка на члена исполнительного органа банка на срок не более тридцати календарных дней.

Уполномоченный орган рассматривает документы, представленные для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников банка, в течение тридцати рабочих дней с даты представления полного пакета документов в соответствии с требованиями нормативного правового акта уполномоченного органа.

Уполномоченный орган приостанавливает срок рассмотрения документов, представленных для получения согласия на назначение (избрание) руководящих работников банка, при формировании уполномоченным органом мотивированного суждения в отношении данных руководящих работников или кандидатов на должность руководящего работника. Данный срок приостанавливается с момента направления проекта мотивированного суждения в банк или руководящему работнику банка, или кандидату на должность руководящего работника банка до даты принятия уполномоченным органом мотивированного суждения.

Кандидат на должность руководящего работника банка, согласованный уполномоченным органом, вправе быть назначенным (избранным) на согласованную должность в течение двенадцати месяцев с момента получения согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка.

Руководящий работник банка, согласованный с уполномоченным органом, может быть назначен на аналогичную должность руководящего работника в данном или ином банке без получения согласия уполномоченного органа в течение шести месяцев с даты прекращения полномочий руководящего работника банка, за исключением случая, предусмот­ренного частью тринадцатой настоящего пункта, и отзыва уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника банка по основаниям, предусмотренным пунктом 11 настоящей статьи.

Член органа управления банка, согласованный с уполномоченным органом на должность независимого директора, в течение шести месяцев с даты прекращения полномочий может быть повторно избран независимым директором без получения согласия уполномоченного органа только данного банка при соответствии требованиям, установленным настоящей статьей и подпунктом 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В случае, если по истечении указанных сроков уведомление о назначении (избрании) данного руководящего работника банка не представлено банком в уполномоченный орган, ранее выданное согласие на назначение (избрание) руководящего работника банка считается недействительным.»;

в пункте 8:

в части первой:

подпункты 1), 2) и 3) изложить в следующей редакции:

«1) несоответствие руководящих работников банка и кандидатов на должности руководящих работников банка требованиям, установленным нас­тоящей статьей, подпунктом 20) статьи 1, пунк­том 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 9 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

2) отрицательный результат тестирования.

Отрицательными результатами тестирования являются:

результат тестирования кандидата составляет менее семидесяти процентов правильных ответов;

нарушение кандидатом порядка тестирования, определенного уполномоченным органом;

неявка на тестирование в назначенное время до истечения срока согласования кандидата уполномоченным органом;

3) неустранение банком или кандидатом на должность руководящего работника банка замечаний уполномоченного органа в установленный уполномоченным органом срок или представление банком, банковским холдингом или кандидатом на должность руководящего работника банка доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа документов по истечении установленного частью восьмой пункта 6 настоящей статьи срока рассмот­рения документов уполномоченным органом;»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) нарушение установленного законодательст­вом Республики Казахстан порядка избрания (назначения) кандидата на должность руководящего работника банка;»;

подпункты 7) и 8) изложить в следующей редакции:

«7) наличие у уполномоченного органа сведений (фактов) о совершении кандидатом действий, признанных как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг и (или) повлекших причинение ущерба третьему лицу (третьим лицам).

Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом действий кандидата как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения таких действий ущерба третьему лицу (третьим лицам);

8) наличие у уполномоченного органа сведений о том, что кандидат являлся работником финансовой организации, в отношении которой уполномоченным органом были применены меры надзорного реагирования и (или) на которую наложено административное взыскание за административное правонарушение, предусмотренное статьей 259 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за совершение действий, признанных как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, и (или) работником финансовой организации, действия которого повлекли причинение ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам), участвующим в сделке.

Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом действий кандидата как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате действий кандидата ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам).

Для целей настоящего подпункта под работником финансовой организации понимается руководящий работник либо лицо, исполнявшее его обязанности, и (или) трейдер фондовой биржи, в компетенцию которого входило принятие решений по вопросам, повлекшим за собой вышеуказанные нарушения.»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«К сведениям, указанным в подпунктах 7) и 8) части первой настоящего пункта, в том числе относятся сведения, полученные уполномоченным органом от органа финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан.»;

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

«9. В случае отказа уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание) члена органа управления банка либо прекращения его полномочий до выдачи указанного согласия или непредставления в уполномоченный орган документов на согласование в срок, предусмотренный пунктом 6 настоящей статьи, данное лицо может быть повторно назначено (избрано) на должность члена органа управления этого банка не ранее чем через девяносто календарных дней после получения отказа уполномоченного органа в выдаче согласия на его назначение (избрание), прекращения его полномочий, соответственно, но не более двух раз в течение двенадцати последовательных месяцев.

Банк обязан уведомить уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения соответствующего органа банка обо всех изменениях, произошедших в составе руководящих работников, включая их назначение (избрание), перевод на другую должность, расторжение трудового договора и (или) прекращение полномочий, о привлечении руководящего работника к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, а также об изменениях в фамилии, имени, отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководящего работника с приложением копий подтверждающих документов.

В случае привлечения руководящего работника банка к уголовной ответственности банк уведомляет уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня, когда данная информация стала известна банку.

При наличии случаев, фактов и (или) обстоятельств, которые служат основанием для формирования и использования уполномоченным органом мотивированного суждения в соответствии со статьей 13-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», уполномоченный орган направляет банку уведомление о формировании в отношении руководящего работника банка мотивированного суждения.

Лицо, в отношении которого формируется мотивированное суждение, не вправе приступать к своим обязанностям до принятия решения уполномоченным органом в порядке и сроки, предусмотренные статьей 13-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

Срок, предусмотренный частью восьмой пунк­та 6 настоящей статьи, приостанавливается до принятия решения уполномоченным органом в порядке и сроки, предусмотренные статьей 13-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

10. В случае двух последовательных отказов уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника банка:

1) документы по согласованию данного лица могут быть повторно представлены в уполномоченный орган по истечении двенадцати последовательных месяцев со дня принятия уполномоченным органом решения о втором отказе в выдаче согласия на его назначение (избрание) в этом банке;

2) член органа управления банка может быть избран руководящим работником банка по истечении двенадцати последовательных месяцев со дня принятия уполномоченным органом решения о втором отказе в выдаче согласия на его избрание в этом банке.»;

в пункте 11:

часть первую дополнить подпунктом 6) следую­щего содержания:

«6) несоблюдение требований, установленных настоящей статьей.»;

части вторую и третью изложить в следующей редакции:

«Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, банковского холдинга является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях, банковских, страховых холдингах, филиалах банков – нерезидентов Респуб­лики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан.

Банк обязан расторгнуть трудовой договор с руководящим работником банка либо в случае отсутствия трудового договора принять меры по прекращению полномочий руководящего работника банка в случаях:

1) отзыва уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника банка;

2) нарушения банком установленного законодательством Республики Казахстан порядка избрания (назначения) кандидата на должность руководящего работника.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Полномочия члена совета директоров банка, у которого уполномоченным органом отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника банка, прекращаются с момента получения банком и (или) банковским холдингом данного отзыва.»;

пункт 13 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Для руководителей исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, являющейся дочерней организацией национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, в стаж работы, установленный подпунктом 2) пункта 3 нас­тоящей статьи, включается также стаж работы в социально-предпринимательских корпорациях.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Руководящими работниками банковского холдинга признаются руководитель органа управления, его заместитель и члены органа управления, руководитель исполнительного органа, его заместитель и члены исполнительного органа, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, иные руководители банковского холдинга, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью дочерней (дочерних) организации (организаций) и (или) организации (организаций), в которой (которых) банковский холдинг имеет значительное участие в капитале.»;

12) статью 21 дополнить частью второй следую­щего содержания:

«Физическое или юридическое лицо – нерезидент Республики Казахстан, являющееся учредителем банка, созданного в рамках добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, дополнительно обязано приложить к заявлению о выдаче разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк письменное уведомление уполномоченного органа (для банков – нерезидентов Республики Казахстан – органа банковского надзора) соответствующего государства о том, что данному лицу разрешается владеть акциями банка – резидента Республики Казахстан, либо заявление уполномоченного органа (для банков – нерезидентов Республики Казахстан – органа банковского надзора) соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется.»;

13) подпункт г-1) пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«г-1) в случаях, когда учредитель – физическое лицо либо первый руководитель исполнительного органа либо органа управления учредителя – юридического лица:

имеет непогашенную или неснятую судимость;

занимал должность первого руководителя органа управления, первого руководителя исполнительного органа или его заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков либо принудительном выкупе его акций, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков либо принудительном выкупе его акций, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Рес­публики Казахстан, порядке. Для целей настоя­щего подпункта под финансовой организацией также понимаются филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, филиал страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Респуб­лики Казахстан, филиал страхового брокера – нерезидента Респуб­лики Казахстан;»;

14) в статье 25:

заголовок дополнить словами «, перерегистрация микрофинансовой организации в банк»

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Государственная перерегистрация микрофинансовой организации в банк в рамках добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк осуществляется Корпорацией на основании разрешения уполномоченного органа на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк и одобренного им отчета о реализации мероприя­тий, предусмотренных планом мероприятий по конвертации микрофинансовой организации в банк.

Банк, созданный в результате добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, является правопреемником всех ее прав (требований) и обязательств.»;

15) в статье 26:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В течение одного года со дня выдачи разрешения на открытие банка заявитель должен выполнить все организационно-технические мероприятия, в том числе подготовить помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации ведения бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующие требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казах­стан, нанять соответствующий персонал, утвердить правила осуществления банковской и иной деятельности и обратиться в уполномоченный орган для получения лицензии на проведение банковских и иных операций.

Банк обязан обеспечить наличие в населенном пункте, где расположен исполнительный орган банка, собственного помещения с централизованным доступом к автоматизированной банковской информационной системе, требования к которому предусматриваются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Банк – нерезидент Республики Казахстан обязан обеспечить наличие на территории Республики Казахстан собственного помещения филиала банка – нерезидента Республики Казахстан с центром обработки данных (сервером), требования к которому предусматриваются нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

дополнить пунктами 2-1, 2-2 и 2-3 следующего содержания:

«2-1. Перечень документов, необходимых для получения юридическими лицами – резидентами Республики Казахстан лицензии на проведение банковских и иных операций впервые:

1) заявление;

2) копия устава заявителя (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригиналов для сверки);

3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;

4) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников банка, в соответствии с требованиями статьи 20 настоящего Закона;

5) положения о службе внутреннего аудита, кредитном комитете, утвержденные советом директоров банка;

6) штатное расписание с указанием фамилий, имен и отчеств (если они указаны в документе, удостоверяющем личность) сотрудников;

7) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, минимальный размер которого установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа;

8) документы, подтверждающие выполнение требований пункта 2 настоящей статьи, в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

2-2. Перечень документов, необходимых для получения филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение банковских и иных операций впервые:

1) документы, подтверждающие выполнение требований пункта 2 настоящей статьи, в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

2) документы, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4) и 6) пункта 2-1 настоящей статьи;

3) документ, подтверждающий формирование активов, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 42 настоящего Закона;

4) положения о службе внутреннего аудита, кредитном комитете, утвержденные советом директоров банка – нерезидента Республики Казахстан.

2-3. В течение одного года со дня выдачи разрешения уполномоченного органа на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк в соответствии с Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности» заявитель должен выполнить все организационно-технические мероприятия, предус­мотренные пунктом 2 настоящей статьи, и не позднее тридцати календарных дней до окончания срока конвертации, указанного в разрешении уполномоченного органа, обратиться в уполномоченный орган для получения лицензии на проведение банковских и иных операций.»;

пункт 4 исключить;

в пункте 5:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, поданное в рамках добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней со дня представления документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Заявление о переоформлении лицензии, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.»;

16) в статье 27:

часть вторую пункта 2 исключить;

часть вторую пункта 3 исключить;

17) в статье 29:

часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Обязательным условием открытия банком филиалов, увеличения количества дополнительных помещений филиалов, в том числе находящихся по нескольким адресам, является неприменение уполномоченным органом или судом к банку в течение трех месяцев, предшествующих дате учетной регистрации филиала в Корпорации или дате принятия банком решения об увеличении количества дополнительных помещений действую­щего филиала банка, в том числе находящихся по нескольким адресам, санкции, предусмотренной пунктом 1 статьи 47-2 настоящего Закона, а также административных взысканий за административные правонарушения, предусмотренные частями шестой, седьмой, восьмой и девятой статьи 213, частью первой статьи 227 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.»;

части третью и четвертую пункта 8 изложить в следующей редакции:

«В случае увеличения количества дополнительных помещений филиала банка, уменьшения количества помещений филиала банка или изменения местонахождения помещений филиала банка банк обязан в течение тридцати рабочих дней с даты принятия банком решения об увеличении количества дополнительных помещений филиала банка, уменьшении количества помещений филиала банка или изменении местонахождения помещений филиала банка представить в уполномоченный орган выписку из такого решения, содержащую адреса указанных помещений филиала банка.

В случае увеличения количества дополнительных помещений филиала банка – нерезидента Рес­публики Казахстан, уменьшения количества или изменения местонахождения его помещений филиал банка – нерезидента Республики Казахстан обязан в течение тридцати рабочих дней с даты принятия филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан решения об увеличении количества дополнительных помещений филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, уменьшении количества помещений филиала банка – нерезидента Республики Казахстан или изменении их местонахождения представить в уполномоченный орган выписку из такого решения филиала, содержащую адреса указанных помещений филиала банка – нерезидента Республики Казахстан.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Представительство банка – нерезидента Республики Казахстан обязано в течение тридцати рабочих дней с даты учетной перерегистрации в Корпорации уведомить уполномоченный орган о внесении изменений и (или) дополнений в положение о представительстве с приложением копий этих документов.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в положение о представительстве, не влекущих учетную перерегистрацию, представительство банка – нерезидента Республики Казахстан обязано в течение тридцати рабочих дней с даты приема Корпорацией заявления (электронного уведомления) и документов о внесенных изменениях и (или) дополнениях представить в уполномоченный орган документ, подтверждающий их принятие, и нотариально засвидетельствованные копии изменений и (или) дополнений в положение о представительстве.»;

18) в пункте 11 статьи 30:

в подпункте 9) части первой слова «и иных финансовых инструментов» исключить;

часть вторую исключить;

19) статью 32 дополнить пунктами 6 и 7 следую­щего содержания:

«6. Банк в течение десяти рабочих дней после получения лицензии на проведение банковских или иных операций направляет уведомление клиентам способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита, о состоявшейся добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк с указанием перечня проводимых банковских и иных операций.

7. Банку, созданному в результате добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, запрещается изменять условия договоров о предоставлении микрокредита, за исключением изменения условий в сторону их улучшения для заемщиков.»;

20) статью 33 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Положения подпунктов 2), 3), 5), 8), 9) и 10) части первой пункта 1 статьи 46, подпунктов 2), 3) и 5) пункта 2 статьи 47-1, пунктов 1 и 7 статьи 48-1, пунктов 5 и 7 статьи 59-3, пункта 3 статьи 61 6, пунк­та 4 статьи 61-8, пунктов 2 и 3 статьи 61-9, пункта 1 статьи 61-10, подпункта 1) пункта 13 статьи 61-11, пункта 4 статьи 61-12, пункта 2 статьи 61-13, пунк­та 2 статьи 65, пунктов 1 и 4-1 статьи 73 и пункта 5 статьи 74-3 настоящего Закона не применяются в отношении зачета требований и (или) ликвидационного неттинга по сделке (сделкам) в рамках генерального финансового соглашения.

Стороны генерального финансового соглашения осуществляют (применяют) зачет требований и (или) ликвидационный неттинг по сделке (сделкам) в рамках генерального финансового соглашения в порядке и на условиях, определенных в генеральном финансовом соглашении.

Нетто-требование, возникшее (рассчитанное) в результате зачета требований и (или) ликвидационного неттинга, осуществленного (примененного) в порядке и на условиях, определенных в генеральном финансовом соглашении, удовлетворяется на общих основаниях в соответствии с правилами расчетов с кредиторами, установленными настоя­щим Законом и гражданским законодательством Республики Казахстан.»;

21) часть первую пункта 2 статьи 36 после слов «депозита нотариуса,» дополнить словами «денег, находящихся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов управляющего инвестиционным портфелем, по неисполненным обязательствам данного управляющего инвестиционным портфелем, денег, находящихся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов лица, осуществляющего функции номинального держателя, по неисполненным обязательст­вам данного лица, осуществляющего функции номинального держателя, денег, находящихся на банковских счетах, для осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами,»;

22) подпункт 4) пункта 1 статьи 40-2 изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся руководящим работником финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банк­ротом в порядке, установленном законодательст­вом Республики Казахстан. Данное требование применяется в течение трех лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом.»;

23) статью 45-1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. В случае невыполнения лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, мер надзорного реагирования уполномоченный орган вправе отстранить первого руководителя исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа данного лица.

Информация об отстранении первого руководителя исполнительного органа или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа данного лица, направляется уполномоченным органом в адрес лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

С момента получения решения уполномоченного органа об отстранении первого руководителя исполнительного органа или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, все решения коллегиального органа с участием отстраненного лица считаются недействительными.»;

24) подпункт 12) части первой пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:

«12) отстранению от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных в статье 20 настоящего Закона и нормативном правовом акте уполномоченного органа, устанавливающем порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в случае отстранения банком, банковским холдингом, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, банком – нерезидентом Республики Казахстан лиц, указанных в статье 20 настоящего Закона, от выполнения служебных обязанностей до применения уполномоченным органом данной меры надзорного реагирования. При применении к руководящему работнику данной меры надзорного реагирования уполномоченный орган отзывает согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника;»;

25) часть вторую пункта 1 статьи 51 дополнить подпунктами 5-1), 5-2) и 5-3) следующего содержания:

«5-1) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов управляющего инвестиционным портфелем, по неисполненным обязательствам данного управляющего инвестиционным портфелем;

5-2) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов лица, осуществляющего функции номинального держателя, по неисполненным обязательствам данного лица, осуществляющего функции номинального держателя;

5-3) на деньги, находящиеся на банковских счетах для осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;»;

26) в статье 57:

части первую и третью пункта 1-1 изложить в следующей редакции:

«1-1. Проведение аудита по итогам финансового года обязательно для банков (за исключением банка, лишенного лицензии на проведение всех банковских операций или находящегося в процессе принудительной ликвидации), организаций, в которых банк является крупным участником, банковских холдингов, копии отчета о котором и рекомендации аудиторской организации должны быть представлены банками, банковскими холдингами в течение тридцати календарных дней со дня получения данных документов или их представления банкам, банковским холдингам.»;

«Аудит банковского холдинга и банка, в котором банковский холдинг имеет крупное участие, осуществляется одной и той же аудиторской организацией. Аудит организаций – резидентов Республики Казахстан, в которых банк является крупным участником, осуществляется одной и той же аудиторской организацией.»;

пункт 5 исключить;

в пункте 7-1 цифру «5,» исключить;

части первую, вторую и пятую пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. Для осуществления аудита или аудита иной информации банк, организация, в которой банк является крупным участником, банковский холдинг привлекают аудиторскую организацию, соответствующую минимальным требованиям к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит финансовых организаций, разработанным центральным исполнительным органом, осуществляющим регулирование в облас­ти аудиторской деятельности и государственный контроль в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных организаций, по согласованию с уполномоченным органом.

Банк, организация, в которой банк является крупным участником, банковский холдинг не позднее десяти рабочих дней после заключения договора на проведение аудита или аудита иной информации уведомляют уполномоченный орган о выборе аудиторской организации. В случае аудита иной информации банк вправе ходатайствовать перед уполномоченным органом о проведении проверки иной информации организацией, не являющейся аудиторской, иным способом, чем аудит.»;

«Уполномоченный орган вправе до выпуска аудиторской организацией аудиторского отчета и (или) аудиторского заключения по аудиту иной информации предоставить аудиторской организации с учетом требований по конфиденциальности информацию и комментарии по результатам проверок лиц, указанных в части первой пункта 1-1 настоящей статьи, а также иную информацию, связанную с деятельностью банка, организации, в которой банк является крупным участником, банковского холдинга, в том числе основанную на мотивированном суждении уполномоченного органа, включая информацию, составляющую банковскую и (или) коммерческую тайну, без сог­ласия лиц, указанных в части первой пункта 1-1 настоящей статьи.»;

27) часть вторую пункта 3 статьи 61-6 изложить в следующей редакции:

«С даты, указанной в решении уполномоченного органа об отнесении банка к категории банков с неустойчивым финансовым положением:

1) банк не вправе принимать решения, а также исполнять ранее принятые решения о распределении прибыли, выплате дивидендов, выполнении любых финансовых обязательств перед крупными участниками и (или) банковскими холдингами, а также выплате вознаграждений руководящим работникам банка, за исключением заработной платы и случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;

2) акционеры, не имеющие статуса крупного участника и (или) банковского холдинга, полученного в соответствии с настоящим Законом, не вправе участвовать в голосовании на общем собрании акционеров банка. Для проведения общего собрания акционеров банка, отнесенного к категории банков с неустойчивым финансовым положением, кворум является соблюденным при участии на общем собрании акционеров всех акционеров (представителей акционеров), имеющих статус крупного участника банка или банковского холдинга.»;

28) статью 61-13 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«5. Положения пункта 2 настоящей статьи не применяются в отношении сделки (сделок) в рамках генерального финансового соглашения, за исключением следующих случаев:

1) сделка (сделки) в рамках генерального финансового соглашения совершена (совершены) после возбуждения дела о принудительной ликвидации банка или в течение одного месяца до даты возбуж­дения дела о принудительной ликвидации банка;

2) сделка (сделки) в рамках генерального финансового соглашения совершена (совершены) в течение одного месяца до даты лишения банка лицензии на проведение банковских операций;

3) сделка (сделки) в рамках генерального финансового соглашения совершена (совершены) в течение шести месяцев до даты возбуждения дела о принудительной ликвидации банка с лицом, связанным с банком особыми отношениями, или в его интересах;

4) сделка (сделки) в рамках генерального финансового соглашения совершена (совершены) в течение шести месяцев до даты возбуждения дела о принудительной ликвидации банка или даты лишения банка лицензии на проведение банковских операций с лицом, которое знало (или должно было знать) о признаках неустойчивого финансового положения банка;

5) по сделке (сделкам) в рамках генерального финансового соглашения осуществлена перемена сторон (за исключением перемены сторон в результате универсального правопреемства) в одном из следующих случаев:

после возбуждения дела о принудительной ликвидации банка или в течение одного месяца до даты возбуждения дела о принудительной ликвидации банка;

в течение одного месяца до даты лишения банка лицензии на проведение банковских операций;

в течение шести месяцев до даты возбуждения дела о принудительной ликвидации банка с лицом, связанным с банком особыми отношениями;

в течение шести месяцев до даты возбуждения дела о принудительной ликвидации банка или даты лишения банка лицензии на проведение банковских операций с лицом, которое знало (или должно было знать) о признаках неустойчивого финансового положения банка.

6. Недействительность одной или нескольких сделок в рамках генерального финансового соглашения не влечет недействительность самого генерального финансового соглашения и остальных сделок в рамках генерального финансового соглашения, если в отношении генерального финансового соглашения и остальных сделок отсутствуют основания для признания их недействительными.

В случае признания одной или нескольких сделок в рамках генерального финансового соглашения недействительными после определения нетто-обязательства (нетто-требования) нетто-обязательство (нетто-требование) подлежит перерасчету стороной сделки, которой было определено нетто-обязательство (нетто-требование), путем исключения из него результатов сделки или сделок, признанных недействительными.»;

29) в статье 74-1:

пункт 1-1 изложить в следующей редакции:

«1-1. В ликвидационную конкурсную массу банка не включаются выделенные активы, являющиеся обеспечением по облигациям, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, и залоговое имущество, являющееся следующим обеспечением по ипотечным облигациям: права требования по договорам ипотечного займа (включая ипотечные свидетельства), а также государственные ценные бумаги Республики Казахстан в случаях, когда право собственности на указанные облигации возникло у их держателей или перешло к ним по сделкам либо иным основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан.

Выделенные активы передаются ликвидационной комиссией в управление (с правом реализации выделенных активов и обращения взыскания на заложенное имущество и иное обеспечение, входящее в состав выделенных активов), представителю держателей облигаций специальной финансовой компании в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Залоговое имущество, являющееся обеспечением по ипотечным облигациям, указанным в части первой настоящего пункта, передается ликвидационной комиссией представителю держателей ипотечных облигаций для удовлетворения требований кредиторов эмитента ипотечных облигаций.»;

дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

«1-2. В ликвидационную конкурсную массу банка не включается обеспечительная плата, предоставленная кредитору в порядке и на условиях, определенных сделкой (сделками) в рамках генерального финансового соглашения, до даты лишения банка лицензии на проведение банковских операций.»;

30) подпункт 4) пункта 3 статьи 74-2 изложить в следующей редакции:

«4) в четвертую очередь удовлетворяются требования по депозитам физических лиц, не являю­щихся лицами, связанными с принудительно ликвидируемым банком особыми отношениями, в том числе беспроцентным депозитам до востребования, размещенным в принудительно ликвидируемом исламском банке, и переводам денег, а также требования по депозитам, осуществленным за счет пенсионных активов, по депозитам страховых организаций, осуществляющих деятельность по отрасли «страхование жизни»;».

9. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»:

пункт 10 статьи 3 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) представление сведений о нотариальных действиях профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и депозитарную деятельность, включая направление такому профессиональному участнику рынка ценных бумаг электронной копии правоустанавливающего документа, удостоверенной посредством электронной цифровой подписи нотариуса, посредством единой нотариальной информационной системы.

Сведения, указанные в настоящем подпункте, предоставляются профессиональному участнику рынка ценных бумаг только в целях осуществления деятельности, предусмотренной Законом Рес­публики Казахстан «О рынке ценных бумаг», при наличии у такого профессионального участника рынка ценных бумаг согласия лица, в отношении которого предоставляются данные сведения, на сбор и обработку его персональных данных в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;».

10. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности»:

абзац восьмой части первой пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«банки, организации, в которых банк является крупным участником, банковские холдинги;».

11. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»:

1) пункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«4. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам (за исключением статей 10-1, 10-2, 10-3, 13, 16-2, 16-3, 21, 24, 25, 25-1, 26, 26-1, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 52-3, 53-4, 62, 63, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 74-1), распространяются на филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

Полномочия уполномоченного органа и Национального Банка в сфере регулирования правоотношений, связанных со страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми брокерами, в том числе полномочия на принятие нормативных правовых актов в целях реализации настоящего Закона, предусмотренных статьями 6, 9, 11-1, 12, 15-1, 15-2, 16, 17, 18, 18-1, 19, 20, 31-1, 34, 36-2, 36-3, 37, 37-1, 46, 47, 52-1, 53, 53-1, 54-1, 55-2, 56, 72-1, 75, 75-1, 77, 79, 81, 82 настоящего Закона, распространяются на правоотношения, связанные с филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан.»;

2) в статье 3:

подпункты 1-2) и 1-3) изложить в следующей редакции:

«1-2) профессиональное суждение актуария – суж­дение актуария, основанное на его профессиональной подготовке, знаниях и опыте осуществления актуарной деятельности;

1-3) объединение актуариев – саморегулируемая организация, основанная на добровольном членстве актуариев, созданная для обеспечения и защиты интересов своих членов, создания условий профессиональной деятельности и выполнения иных функций;»;

дополнить подпунктом 1-4) следующего содержания:

«1-4) андеррайтер – работник страховой (перестраховочной) организации, в функции которого входят оценка страховых рисков, принимаемых на страхование, и определение условий договоров страхования (перестрахования);»;

подпункты 18-4) и 22) изложить в следующей редакции:

«18-3) страховой (перестраховочный) пул – объединение страховых (перестраховочных) организаций, совместно осуществляющих страховую деятельность по отдельному классу, виду страхования или определенному страховому риску на основании договора о совместной деятельности, заключенного на определенный срок между его участниками или между его участниками и страховым брокером;»;

«22) страховой портфель – совокупные обязательства страховой (перестраховочной) организации по рискам, принятым по договорам страхования (перестрахования), в том числе по договорам страхования (перестрахования), сроки действия которых истекли, по которым страховая (перестраховочная) организация несет обязательства либо имеется вероятность возникновения обязательств перед страхователями (застрахованными, выгодоприобретателями, перестрахователями);»;

подпункт 24) после слова «организация» дополнить словом «(страховщик)»;

подпункт 29-1) изложить в следующей редакции:

«29-1) аффилированные лица – физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий, и национального управляющего холдинга, а также юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат такому национальному управляющему холдингу), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. К аффилированным лицам страховой (перестраховочной) организации, крупным акционером которой является национальный управляющий холдинг, не относятся:

национальный управляющий холдинг, являющийся крупным акционером страховой (перестраховочной) организации;

юридические лица, сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат указанному национальному управляющему холдингу;

должностные лица указанного национального управляющего холдинга и юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат такому национальному управляющему холдингу.»;

3) в статье 5-1:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 5-1. Страхование страховыми организациями – нерезидентами Республики Казахстан и страховыми (перестраховочными) организация­ми – участниками Международного финансового центра «Астана»;

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Допускаются заключение и исполнение договоров страхования со страховыми организациями – нерезидентами Республики Казахстан и страховыми (перестраховочными) организациями – участниками Международного финансового центра «Астана» в следующих случаях:

1) физическими лицами – резидентами Респуб­лики Казахстан, временно находящимися за пределами Республики Казахстан в целях работы, учебы, лечения или отдыха, только на период временного пребывания этих лиц за пределами Республики Казахстан;

2) резидентами Республики Казахстан в части рисков, связанных с услугами морского транспорта (за исключением судов, предоставляющих услуги каботажа), коммерческой авиации, услугами запус­ка и фрахта космических полетов (включая спутники), и связанными с ними услугами (перевозка товаров, страхование самих транспортных средств, перевозящих товары, и любой вытекающей из этого ответственности), катастрофических рисков, климатических рисков, киберрисков, рисков терроризма, гражданских беспорядков и забастовок;

3) резидентами Республики Казахстан в части страхования рисков в соответствии с принципами исламского страхования;

4) резидентами Республики Казахстан в части рисков, покрываемых в рамках классов страхования в добровольной форме, предусмотренных подпунктами 15), 17) и 18) пункта 3 статьи 6 нас­тоящего Закона.

Страхование рисков в соответствии с подпунк­том 4) части первой настоящего пункта страховой организацией – нерезидентом Республики Казахстан допускается только при нахождении объекта страхования за пределами территории Республики Казахстан.

3. Банкам Республики Казахстан, филиалам банков – нерезидентов Республики Казахстан и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, запрещается осуществлять платежи и переводы денег, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, связанные с оплатой страховых премий (взносов) в пользу нерезидентов Республики Казахстан и участников Международного финансового центра «Астана» от физических и юридических лиц – резидентов Республики Казахстан.»;

4) в статье 6:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Отрасль «страхование жизни» включает обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей и следующие классы в добровольной форме страхования:

1) страхование жизни, за исключением класса, указанного в подпункте 3) настоящего пункта;

2) аннуитетное страхование, за исключением класса, указанного в подпункте 4) настоящего пункта;

3) страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы;

4) пенсионное аннуитетное страхование.»;

подпункт 13) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«13) страхование займов юридических лиц;»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Вмененное страхование представляет собой обязательное страхование, при котором требование об обязательном страховании, виды и минимальные условия страхования (в том числе объект страхования, страховые риски и минимальные размеры страховых сумм) устанавливаются законами Республики Казахстан, а иные условия и порядок страхования определяются соглашением сторон.

Вмененное страхование осуществляется в пределах одного или нескольких классов страхования, указанных в пункте 3 настоящей статьи, и не является отдельным классом страхования.

Минимальные требования к типовым договорам по вмененному страхованию устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Типовые договоры по вмененному страхованию разрабатываются и утверждаются уполномоченным государственным органом, регулирующим вид деятельности, который подлежит вмененному страхованию, по согласованию с уполномоченным органом.

По соглашению сторон типовые договоры по вмененному страхованию могут быть дополнены положениями, не противоречащими требованиям законодательства Республики Казахстан.»;

5) в статье 7:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Страхование жизни представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат в случаях смерти застрахованного или дожития им до окончания срока страхования либо определенного договором страхования возраста, за исключением вида страхования, указанного в пункте 2-3 настоящей статьи.

2. Аннуитетное страхование представляет собой совокупность видов накопительного страхования, предусматривающих осуществление периодических страховых выплат в виде периодических платежей в пользу выгодоприобретателя в течение установленного договором срока, за исключением вида страхования, указанного в пункте 2-4 настоя­щей статьи.»;

дополнить пунктами 2-3 и 2-4 следующего содержания:

«2-3. Страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы представляет собой вид страхования, предусматривающий осуществление страховой выплаты в случаях смерти страхователя или утраты трудоспособности по инвалидности первой или второй группы или дожития им до окончания срока страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе».

2-4. Пенсионное аннуитетное страхование представляет собой вид накопительного страхования, предусматривающий осуществление периодических страховых выплат в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».»;

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Страхование от несчастного случая представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховой выплаты в фиксированной сумме и (или) в размере частичной или полной компенсации расходов застрахованного в случаях смерти, утраты (полной или частичной) трудоспособности (общей или профессиональной) или иного причинения вреда здоровью застрахованного в результате несчастного случая, профессионального заболевания, за исключением страхования рисков, связанных с заболеванием и (или) иным расстройством здоровья.»;

пункты 4, 9 и 10 изложить в следующей редакции:

«4. Страхование на случай болезни представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховой выплаты в фиксированной сумме и (или) в размере частичной или полной компенсации расходов застрахованного в связи с заболеванием и иным расстройством здоровья, в том числе расходов, связанных со смертью, наступившей в результате заболевания и (или) иного расстройства здоровья.»;

«9. Страхование гражданско-правовой ответственности представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат третьим лицам в размере час­тичной или полной компенсации ущерба, нанесенного страхователем, обязанным его возместить, вследствие страхования всех рисков, за исключением рисков, покрываемых классами страхования, указанными в подпунктах 9), 10), 11), 11-1) и 11-2) пункта 3 статьи 6 настоящего Закона.

10. Страхование займов юридических лиц представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат при возникновении убытков кредитора в результате неисполнения страхователем (заемщиком-юридическим лицом) обязательств перед кредитором.»;

6) подпункт 2) пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«2) обязательными видами страхования, не относящимися к отрасли «страхование жизни», за исключением обязательного страхования туриста.»;

7) в статье 9:

пункты 4 и 6 изложить в следующей редакции:

«4. Страховая организация, имеющая лицензию по отрасли «общее страхование», вправе получить лицензию и осуществлять деятельность по перестрахованию по всем классам страхования, указанным в ее лицензии по отрасли «общее страхование».»;

«6. Перестраховочная организация, осуществляю­щая перестрахование как исключительный вид деятельности на основании лицензии по перестрахованию, вправе осуществлять перестрахование по всем классам страхования в отраслях «страхование жизни» и «общее страхование».»;

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. Страховая (перестраховочная) организация вправе передавать страховые риски на перестрахование перестраховочной организации, являющейся нерезидентом Республики Казахстан, напрямую или через посредничество:

1) страхового брокера;

2) страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан при условии, что страховой брокер – нерезидент Республики Казахстан имеет на территории Республики Казахстан дочернюю организацию, осуществляющую деятельность страхового брокера на основании лицензии уполномоченного органа;

3) филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан;

4) страхового брокера – участника Международного финансового центра «Астана».

Страховая (перестраховочная) организация вправе передавать страховые риски на перестрахование перестраховочной организации, являющейся участником Международного финансового центра «Астана» напрямую или через посредничество:

1) страхового брокера;

2) страхового брокера – нерезидента Респуб­лики Казахстан при условии, что страховой брокер – нерезидент Республики Казахстан имеет на территории Республики Казахстан дочернюю организацию, осуществляющую деятельность страхового брокера на основании лицензии уполномоченного органа;

3) филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан;

4) страхового брокера – участника Международного финансового центра «Астана».»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. В случае участия страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан в процессе передачи страховых рисков в перестрахование через посредничество страхового брокера (филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан) страховой брокер (филиал страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан) представляет в Национальный Банк отчет об условиях размещения страховым брокером – нерезидентом Республики Казахстан данных рисков на перестрахование перестраховочным организациям – нерезидентам Республики Казахстан в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка по согласованию с уполномоченным органом.

Дочерняя организация страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющая деятельность страхового брокера, представляет в Национальный Банк отчет о договорах перестрахования, заключенных страховой (перестраховочной) организацией через посредничество данного страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка по согласованию с уполномоченным органом.

Передача страховых рисков в перестрахование перестраховочной организации – участнику Международного финансового центра «Астана», в том числе через посредничество страхового брокера – участника Международного финансового центра «Астана», осуществляется при условии наличия соглашения об обмене информацией между уполномоченным органом и юридическим лицом, осуществляющим регулирование финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана».»;

пункт 11 исключить;

дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Страховой (перестраховочной) организации запрещается передавать страховые риски на перестрахование перестраховочной организации, являю­щейся нерезидентом Республики Казахстан либо участником Международного финансового центра «Астана», при участии двух и более страховых брокеров, являющихся участниками Международного финансового центра «Астана» либо страховыми брокерами – нерезидентами Республики Казахстан.»;

8) подпункт 3) пункта 1 статьи 10-1 изложить в следующей редакции:

«3) проведение обучения участников страхового рынка, в том числе проведение экзамена на знание минимальной программы обучения страховых агентов и выдача документа, подтверждающего сдачу экзамена по минимальной программе обучения страховых агентов, с указанием итогового результата экзамена;»;

9) в статье 11:

подпункт 1-1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1-1) деятельность по управлению инвестиционным портфелем в отношении активов, сформированных за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;»;

часть первую пункта 3-1 изложить в следующей редакции:

«3-1. Страховая организация не вправе осуществлять страховую деятельность по гарантируемым в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде гарантирования страховых выплат» видам страхования при отсутствии у нее крупного участника-физического лица или страхового холдинга.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Страховые организации вправе создать организацию, гарантирующую осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций. Порядок создания и деятельность организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Обязательное участие страховых организаций в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, предусматривается настоящим Законом и отдельными законами Рес­публики Казахстан.

Положение части первой настоящего пункта не распространяется на филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Рес­публики Казахстан.»;

пункт 5 исключить;

10) в статье 11-1:

пункт 2 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) порядок определения размера комиссионного вознаграждения страхового агента;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Страховая (перестраховочная) организация не вправе осуществлять страховую деятельность без наличия в своем штате актуария, имеющего действительную лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке.

Актуарий, состоящий в штате страховой (перестраховочной) организации, не должен быть аффилированным лицом данной страховой (перестраховочной) организации и (или) ее акционера, и (или) ее руководящего работника.

Актуарий, имеющий лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке, не вправе совмещать свою деятельность в других страховых (перестраховочных) организациях, за исключением случаев привлечения в качестве независимого актуария.»;

в пункте 6:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) не являться аффилированным лицом страховой (перестраховочной) организации, ее акционеров и (или) руководящих работников и родственником штатного актуария;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) иметь действительную лицензию уполномоченного органа на актуарную деятельность или являться членом международных ассоциаций актуариев, перечень и требования к которым устанавливаются уполномоченным органом, в случае, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи.»;

11) в статье 12:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Порядок и особенности участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика, заключения филиалом страховой организации – нерезидента Республики Казахстан договора страхования, предусматривающего условие участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика, а также требования к содержанию договора страхования, предусматривающего условие участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

При заключении договора страхования, предус­матривающего условие участия страхователя в инвестициях, страховая организация вправе управлять активами, сформированными за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, самостоятельно при наличии у страховой организации лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг и (или) передать их в инвестиционное управление управляющему инвестиционным портфелем, не являющемуся страховой организацией.

Условия и порядок передачи страховой организацией активов, сформированных за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, в инвестиционное управление управляющему инвестиционным портфелем, не являющемуся страховой организацией, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Условия и порядок передачи филиалом страховой организации – нерезидента Республики Казахстан активов, сформированных за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от их инвестирования, в инвестиционное управление страховой организации – нерезиденту Республики Казахстан, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг государства, резидентом которого является страховая организация – нерезидент Республики Казахстан, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.