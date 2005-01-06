О международном коммерческом арбитраже

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе деятельности международного коммерческого арбитража на территории Республики Казахстан, а также порядок и условия признания исполнения в Казахстане решений международного коммерческого арбитража. Глава 1. Общие положения Статья 1. Сфера применения Настоящий Закон применяется в отношении споров, возникших из гражданско-правовых договоров с участием физических и юридических лиц, разрешаемых международным коммерческим арбитражем, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан. Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 1) арбитраж — международный коммерческий арбитраж, образованный специально для рассмотрения конкретного спора или действующий на постоянной основе, а также арбитр, рассматривающий спор единолично; 2) арбитр — физическое лицо, избранное сторонами или назначенное в согласованном сторонами порядке в соответствии с настоящим Законом для разрешения спора в арбитраже; 3) арбитражное разбирательство — процесс рассмотрения спора в арбитраже с вынесением арбитражного решения; 4) арбитражное соглашение — письменное соглашение сторон договора о передаче возникшего или могущего возникнуть спора на рассмотрение в арбитраж, которое может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или путем обмена письмами, телеграммами, телефонограммами, телетайпограммами, факсами, электронными документами или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления; 5) арбитражное решение — решение, вынесенное арбитражем; 6) компетентный суд — суд судебной системы Республики Казахстан, который в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан уполномочен рассматривать дело о споре между сторонами соответствующего договора по первой инстанции; 7) обычаи делового оборота — сложившиеся и широко применяемые в области гражданско-правовых договоров правила поведения, не противоречащие применимому праву независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе; 8) регламент арбитража — порядок организации деятельности постоянно действующего международного коммерческого арбитража; 9) коммерческая организация — юридическое лицо Республики Казахстан или иностранная организация, основной целью деятельности которой является извлечение дохода; 10) публичный порядок Республики Казахстан — основы государственного и общественного устройства, закрепленные в законодательстве Республики Казахстан. Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о международном коммерческом арбитраже 1. Законодательство Республики Казахстан о международном коммерческом арбитраже основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора. Статья 4. Принципы арбитражного разбирательства Арбитражное разбирательство осуществляется с соблюдением принципов: 1) автономии воли сторон, означающей, что стороны по предварительному согласованию между собой имеют право самостоятельно решать вопросы порядка и условий осуществления арбитражного разбирательства по возникшему спору; 2) законности, означающей, что арбитры и арбитражи в своих решениях руководствуются только нормами применимого по соглашению сторон права; 3) состязательности и равноправия сторон, означающих, что стороны в арбитражном разбирательстве пользуются одинаковым объемом прав и несут одинаковый объем обязанностей, избирают свою позицию, способы и средства ее отстаивания самостоятельно и независимо от арбитража, других органов и лиц; 4) справедливости, означающей, что арбитры и арбитражи при разрешении переданных им споров и стороны арбитражного разбирательства должны действовать добросовестно, соблюдая установленные требования, нравственные принципы общества и правила деловой этики; 5) конфиденциальности, означающей, что арбитры не вправе разглашать сведения, ставшие известными в ходе арбитражного разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников и не могут быть допрошены в качестве свидетелей о сведениях, ставших им известными в ходе арбитражного разбирательства, кроме случаев, когда законом прямо предусмотрена обязанность гражданина сообщить информацию в соответствующий орган. Статья 5. Недопустимость вмешательства в деятельность арбитража Арбитры и арбитражи при разрешении переданных им споров независимы, принимают решения в условиях, исключающих какое-либо воздействие на них государственных органов и иных организаций. Статья 6. Передача спора на разрешение арбитража 1. Спор может быть передан на рассмотрение арбитража при наличии заключенного между сторонами арбитражного соглашения. 2. Арбитражное соглашение может быть заключено сторонами в отношении споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами по какому-либо конкретному гражданско-правовому договору. 3. Арбитражное соглашение в отношении спора, который находится на рассмотрении в компетентном суде, может быть заключено до принятия решения по спору указанным судом. В этом случае компетентный суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения. 4. В арбитраж по соглашению сторон могут передаваться споры, вытекающие из гражданско-правовых договоров, между физическими лицами, коммерческими и иными организациями, если хотя бы одна из сторон является нерезидентом Республики Казахстан. Глава 2. Состав арбитража Статья 7. Арбитры 1. Арбитром избирается (назначается) физическое лицо, прямо или косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей арбитра, достигшее возраста двадцати пяти лет и имеющее высшее образование. 2. Арбитр, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее двух лет. В случае коллегиального разрешения спора высшее юридическое образование должен иметь председатель арбитража. 3. Требования, предъявляемые к кандидатам в арбитры, могут быть согласованы сторонами непосредственно или определены регламентом арбитража. 4. Арбитром не может быть лицо: 1) избранное или назначенное судьей компетентного суда в порядке, установленном законодательным актом Республики Казахстан; 2) признанное компетентным судом в порядке, установленном законом Республики Казахстан, недееспособным или ограниченно дееспособным; 3) имеющее неснятую или непогашенную судимость; 4) являющееся государственным служащим. Статья 8. Число арбитров при рассмотрении спора 1. Стороны вправе определить число арбитров, которое должно быть нечетным. 2. Если стороны не договорились об ином, то для разрешения спора в арбитраже избираются (назначаются) три арбитра. Статья 9. Состав арбитража 1. Формирование состава арбитража производится путем избрания (назначения) арбитров (арбитра). 2. В постоянно действующем арбитраже формирование состава арбитража производится в порядке, установленном регламентом постоянно действующего арбитража. 3. В арбитраже для разрешения конкретного спора формирование состава арбитража производится в порядке, согласованном сторонами. 4. По соглашению сторон арбитром может быть избран гражданин Республики Казахстан, иностранец либо лицо без гражданства. 5. Если стороны не договорились об ином, то формирование состава арбитража для разрешения конкретного спора производится в следующем порядке: 1) при формировании состава арбитража, состоящего из трех арбитров, каждая сторона избирает одного арбитра, а два избранных таким образом арбитра избирают третьего арбитра. Если одна из сторон не избирает арбитра в течение шестидесяти дней после получения просьбы об этом от другой стороны или два избранных арбитра в течение шестидесяти дней после их избрания не избирают третьего арбитра, то арбитр может быть назначен председателем постоянно действующего арбитража; 2) если спор подлежит разрешению арбитром единолично и после обращения одной стороны к другой с предложением об избрании арбитра стороны в течение шестидесяти дней не избирают арбитра, то арбитр может быть назначен председателем постоянно действующего арбитража. Статья 10. Отвод арбитра 1. В случае несоответствия арбитра требованиям статьи 7 настоящего Закона стороны могут заявить об отводе арбитра. 2. В случае обращения к какому-либо физическому лицу в связи с его возможным избранием (назначением) арбитром указанное лицо должно сообщить о наличии обстоятельств, являющихся основаниями для его отвода в соответствии со статьей 7 настоящего Закона. В случае, если указанные обстоятельства возникли во время арбитражного разбирательства, арбитр должен без промедления сообщить об этом сторонам и заявить самоотвод. 3. Сторона может заявить отвод избранному ею арбитру в соответствии с настоящей статьей только в случае, если обстоятельства, являющиеся основаниями для отвода, стали известны стороне после избрания ею данного арбитра. 4. В постоянно действующем арбитраже процедура отвода арбитра может быть определена его регламентом. 5. В арбитраже для разрешения конкретного спора процедура отвода арбитра может быть согласована сторонами. 6. Если процедура отвода арбитра не согласована сторонами или не определена регламентом постоянно действующего арбитража, то письменное мотивированное заявление об отводе арбитра должно быть подано стороной в арбитраж в течение тридцати дней после того, как стороне стали известны обстоятельства, являющиеся основанием для отвода. Если арбитр, которому заявлен отвод, отказывает в его удовлетворении или одна из сторон не согласна с отводом арбитра, то вопрос об отводе разрешается арбитрами, входящими в состав арбитража, в десятидневный срок с момента получения письменного мотивированного заявления стороны. Вопрос об отводе арбитра, рассматривающего спор единолично, разрешается этим арбитром. Если арбитр, рассматривающий спор единолично, отказывает в удовлетворении ходатайства одной либо обеих сторон об отводе или одна из сторон не согласна с отводом арбитра, то вопрос об отводе решается путем принятия сторонами соглашения о прекращении арбитражного разбирательства. Статья 11. Прекращение полномочий арбитра 1. Полномочия арбитра могут быть прекращены по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, а также в случае наличия у него устойчивой неспособности осуществлять свои обязанности по болезни или смерти арбитра. 2. В случае прекращения полномочий арбитража или арбитра, рассматривающего спор единолично, производство, по спору, находящемуся на рассмотрении, приостанавливается до избрания (назначения) другого арбитража. 3. Полномочия арбитра прекращаются после принятия решения по конкретному делу. В случаях, предусмотренных статьей 30 настоящего Закона, полномочия арбитра возобновляются, а затем прекращаются после совершения процессуальных действий, предусмотренных указанной статьей. Статья 12. Замена арбитра В случае прекращения полномочий арбитра другой арбитр избирается (назначается) в соответствии с правилами, которые применялись при избрании (назначении) заменяемого арбитра. Избранный (назначенный) в порядке замены арбитр вправе назначить повторные слушания по делу. Глава 3. Расходы, связанные с разрешением спора в арбитраже Статья 13. Расходы, связанные с разрешением спора в арбитраже 1. Расходы, связанные с разрешением спора в арбитраже, включают: гонорар арбитров; расходы, понесенные арбитрами в связи с участием в арбитражном разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора, проживание и питание; суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; расходы, понесенные арбитрами в связи с осмотром и исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения; расходы, понесенные свидетелями; расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось решение арбитража; расходы на организационное и материальное обеспечение арбитражного разбирательства. 2. В постоянно действующем арбитраже размер гонорара арбитров определяется составом арбитража в соответствии со шкалой гонораров арбитров, предусмотренной регламентом постоянно действующего арбитража. При отсутствии в регламенте постоянно действующего арбитража указания на фиксированный размер гонорара арбитров арбитраж может определять размер гонорара арбитра в каждом конкретном случае разбирательства по спору с учетом цены иска, сложности спора, времени, затраченного арбитрами на арбитражное разбирательство, и любых других относящихся к делу обстоятельств. 3. В арбитраже для разрешения конкретного спора размер гонорара арбитров определяется по соглашению сторон, а при отсутствии такового — арбитражем для разрешения конкретного спора в порядке, предусмотренном для постоянно действующего арбитража. Статья 14. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже 1. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже, между сторонами производится арбитражем в соответствии с соглашением сторон, а при отсутствии такового — пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям. 2. Расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось решение арбитража, а также иные расходы, связанные с арбитражным разбирательством, могут быть по решению арбитража отнесены на другую сторону, если требование о возмещении понесенных расходов было заявлено в ходе арбитражного разбирательства и удовлетворено арбитражем. 3. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже, указывается в решении или определении арбитража. Глава 4. Компетенция арбитража Статья 15. Право арбитража на вынесение постановления о своей компетенции 1. Арбитраж самостоятельно решает вопрос о наличии или отсутствии у него полномочий (юрисдикции) рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, когда одна из сторон возражает против арбитражного разбирательства по причине недействительности арбитражного соглашения. 2. Сторона вправе заявить об отсутствии у арбитража полномочий рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею первого заявления по существу спора. 3. Сторона вправе заявить о превышении арбитражем его полномочий, если в ходе арбитражного разбирательства предметом арбитражного разбирательства станет вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено арбитражным соглашением либо который не может быть предметом арбитражного разбирательства в соответствии с нормами применяемого в данном разбирательстве права или правилами арбитражного разбирательства. 4. Арбитраж обязан в десятидневный срок рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи. По результатам рассмотрения заявления выносится определение. 5. Если арбитраж при рассмотрении вопроса о своей компетенции выносит определение об отсутствии у арбитража полномочий по рассмотрению спора, то арбитраж не может рассматривать спор по существу. Глава 5. Ведение арбитражного разбирательства Статья 16. Определение правил арбитражного разбирательства 1. Постоянно действующий арбитраж осуществляет арбитражное разбирательство в соответствии со своим регламентом. 2. Арбитраж для разрешения конкретного спора осуществляет арбитражное разбирательство в соответствии с правилами, согласованными сторонами. Правила арбитражного разбирательства, не определенные регламентом постоянно действующего арбитража, а также положениями настоящего Закона и не согласованные сторонами, определяются арбитражем. Статья 17. Место арбитража Стороны могут по своему усмотрению определить место арбитража. В отсутствие такой договоренности место арбитража определяется арбитражем с учетом обстоятельства дела, включая фактор удобства для сторон. Статья 18. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление 1. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое в письменной форме передается в арбитраж. Копия искового заявления передается ответчику. 2. В исковом заявлении должны быть указаны: 1) дата подачи искового заявления; 2) наименования сторон, их почтовые адреса и банковские реквизиты; 3) обоснование обращения в арбитраж; 4) требования истца; 5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 6) доказательства, подтверждающие основания исковых требований; 7) цена иска, если иск подлежит оценке; 8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов. Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем с приложением оригинала доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя. 3. Регламентом арбитража могут быть предусмотрены дополнительные требования к содержанию искового заявления. 4. Ответчик вправе представить истцу и в арбитраж отзыв на исковое заявление, изложив в нем свои возражения против иска. Отзыв на исковое заявление представляется истцу и в арбитраж в порядке и сроки, которые предусмотрены регламентом арбитража. Если регламентом арбитража срок представления отзыва на исковое заявление не определен, то указанный отзыв представляется не менее чем за десять дней до первого заседания арбитража, если иное не установлено настоящим Законом. 5. В ходе арбитражного разбирательства сторона вправе изменить или дополнить свои исковые требования или возражения против иска. Статья 19. Начало арбитражного разбирательства Если стороны не договорились об ином, арбитражное разбирательство в отношении конкретного спора начинается в день получения ответчиком извещения о передаче этого спора в арбитраж. Статья 20. Возврат искового заявления 1. Арбитраж возвращает исковое заявление, если: 1) между сторонами отсутствует арбитражное соглашение; 2) иск подан в арбитраж, не предусмотренный в арбитражном соглашении; 3) предмет иска выходит за рамки арбитражного соглашения; 4) исковое заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание; 5) истцом подано заявление о возврате искового заявления; 6) в производстве этого же или другого арбитража имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 2. При возврате искового заявления арбитраж выносит мотивированное определение. 3. Возвращение заявления не препятствует повторному обращению истца в арбитраж с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. Статья 21. Язык арбитражного разбирательства 1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о языке или языках, которые будут использоваться в