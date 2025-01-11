Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

1) в части третьей пункта 1 статьи 740:

подпункт 2) дополнить словами «, выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий»;

подпункт 2-1) дополнить словами «, в виде выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий»;

в части второй статьи 741:

подпункт 2) дополнить словами «, выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий»;

подпункт 2-1) дополнить словами «, в виде выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий».

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

абзац второй части седьмой статьи 161:

после слов «выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,» дополнить словами «выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий,»;

после слов «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,» дополнить словами «в виде выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий,».

3. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

абзац второй подпункта 1) части первой статьи 156:

после слов «выплаты целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,» дополнить словами «выплаты накоплений из образовательного накопительного вклада или страховые выплаты по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий,»;

после слов «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,» дополнить словами «в виде выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий,».

4. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) часть первую пункта 2 статьи 36:

после слов «(или) выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,» дополнить словами «выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий,»;

после слов «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,» дополнить словами «в виде выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий,»;

2) в части второй пункта 1 статьи 51:

подпункт 2) дополнить словами «, выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий»;

подпункт 2-1) после слова «образования,» дополнить словами «в виде выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий,».

5. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонде и архивах»:

1) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:

«Статья 1-1. Основные цель, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является создание правовых основ для обеспечения сохранности историко-документального наследия Республики Казахстан в интересах граждан, общества и государства.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) регулирование архивного дела и документационного обеспечения управления;

2) сбор, формирование, комплектование, хранение и использование, упорядочение и учет документов Национального архивного фонда;

3) удовлетворение потребностей общества и государства, защита и реализация прав и законных интересов граждан.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) рациональное управление архивным делом;

2) законность;

3) равный доступ пользователей к документам Национального архивного фонда без какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам;

4) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.»;

2) в пункте 2 статьи 18:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирование и реализация государственной политики в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 2-3), 2-7), 3), 7), 9) и 18) исключить;

дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления в соответствии с целью, задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;».

6. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах»:

подпункт 11) статьи 14 изложить в следующей редакции:

«11) сведения об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности Президента Республики Казахстан и членов его семьи, о состоянии здоровья и личной жизни Президента Республики Казахстан, экс-Президентов Республики Казахстан и членов их семей;».

7. В Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан»:

1) часть вторую пункта 8 статьи 3:

после слова «образования» дополнить словами «, выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий»;

дополнить словами «, либо правилами начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала, утверждаемыми уполномоченным органом в области науки и высшего образования»;

2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) открытие и ведение текущих счетов для зачисления выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий.».

8. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан»:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Основные цель, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является создание правовых основ для осуществления государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) повышение эффективности реализации социальных программ, социальных проектов;

2) повышение качества социальных услуг, предоставляемых неправительственными организациями;

3) обеспечение участия неправительственных организаций в решении социальных задач;

4) поддержка гражданских инициатив;

5) развитие сотрудничества государства и неправительственных организаций.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) законность;

2) обеспечение равных возможностей для неправительственных организаций;

3) гласность и открытость процесса государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий.»;

2) в статье 4-1:

подпункт 1) дополнить словами «, предоставлению государственных грантов и осуществлению государственного заказа на реализацию стратегического партнерства»;

подпункты 6), 8), 9) и 10) исключить;

дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций в соответствии с целью, задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;».

9. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»:

1) преамбулу исключить;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Основные цель и задачи настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является обеспечение правовых основ государственной политики в области культуры.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) реализация государственной политики в области культуры;

2) принятие мер, направленных на возрождение, сохранение, развитие и распространение культуры народа Казахстана;

3) создание условий для патриотического и эстетического воспитания граждан путем приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

4) обеспечение свободного доступа к культурным ценностям;

5) установление минимальных государственных стандартов культурного обслуживания населения;

6) обеспечение развития инфраструктуры и укрепление материально-технической базы государственных организаций культуры;

7) обеспечение поддержки талантливых личностей;

8) принятие мер по недопущению в области культуры пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия;

9) препятствие незаконному вывозу и ввозу культурных ценностей, незаконной передаче правомочий собственника на них, принятие мер к их возврату из любого незаконного владения;

10) создание условий для международного сотрудничества в области культуры;

11) обеспечение реализации прав граждан на охрану и развитие национальной и культурной самобытности, включая свободу участия в национально-культурных объединениях, создание организаций культуры, участие в расширении культурных связей с соотечественниками за рубежом в соответствии с законами Республики Казахстан;

12) поддержка организаций, осуществляющих научную и образовательную деятельность в области культуры;

13) организация и проведение мероприятий, а также поддержка мероприятий, направленных на охрану и развитие национального культурного достояния и культурного наследия народа Казахстана, укрепление единого культурного пространства Республики Казахстан.»;

3) статью 6 дополнить подпунктом 1-3) следующего содержания:

«1-3) определяет юридическое лицо, оказывающее содействие развитию креативной индустрии;»;

4) в статье 7:

подпункт 1-1) после слова «руководство» дополнить словом «деятельностью»;

подпункт 1-2) изложить в следующей редакции:

«1-2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную политику в области культуры, креативных индустрий, а также международных культурных связей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 3) и 3-1) исключить;

дополнить подпунктом 3-5) следующего содержания:

«3-5) разрабатывает и утверждает правила оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии;»;

подпункт 9) исключить;

в подпункте 11-1) слова «разрабатывает и утверждает» заменить словом «определяет»;

подпункты 21-1), 23-5) и 23-8) исключить;

в подпункте 25) слова «независимо от форм собственности» исключить;

в подпункте 35-1) слова «наименований мест происхождения товаров» заменить словами «географических указаний и наименований мест происхождения товаров»;

подпункты 35-2), 35-3), 35-4), 35-5), 35-8), 35-9) и 35-14) исключить;

дополнить подпунктом 35-15) следующего содержания:

«35-15) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области культуры в соответствии с целью, задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

в подпункте 36) слово «функции» заменить словом «полномочия»;

5) статью 8 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) реализует государственную политику в области креативных индустрий;».

10. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2009 года «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин»:

статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Основные цель, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является создание правовых основ для достижения равенства мужчин и женщин в обществе, направленных на преодоление всех форм и проявлений дискриминации по половому признаку, создание политических предпосылок и необходимых социальных условий для наиболее полной реализации способностей мужчин и женщин во всех сферах трудовой, общественной и личной жизни.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение равных прав и равных возможностей мужчин и женщин во всех сферах государственной и общественной жизни;

2) воспитание и пропаганда среди населения страны культуры равноправия мужчин и женщин, недопущение дискриминации по признаку пола;

3) выполнение общепризнанных принципов и норм международного права и международных обязательств;

4) повышение уровня правовой и политической культуры общества для обеспечения равенства полов во всех сферах жизнедеятельности, включая политику, социально-трудовые и семейные отношения.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) обеспечение равенства пользования всеми экономическими, социальными, культурными, гражданскими и политическими правами вне зависимости от половой принадлежности;

2) формирование гендерного самосознания, искоренение гендерных стереотипов и предубеждений в обществе;

3) нулевая терпимость к любым проявлениям гендерного насилия;

4) равноправное участие представителей обоих полов во всех усилиях по поддержанию безопасности и содействию укреплению мира.».

11. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) в части второй пункта 2 статьи 58:

подпункт 2) дополнить словами «, выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий»;

подпункт 3) дополнить словами «, в виде выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий»;

2) в части второй пункта 3 статьи 62:

подпункт 2) дополнить словами «, выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий»;

подпункт 3) дополнить словами «, в виде выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий»;

3) в части первой статьи 98:

подпункт 14-1) дополнить словами «, выплаты накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий»;

подпункт 18-1) дополнить словами «, в виде выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий».

12. В Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года «О медиации»:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Основные цели и задачи настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются:

1) создание условий для разрешения спора (конфликта) с соблюдением прав и законных интересов граждан;

2) снижение уровня конфликтности сторон.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение сторонам возможности урегулирования спора (конфликта) путем медиации;

2) обеспечение сторонам медиации содействия в достижении варианта разрешения спора (конфликта), устраивающего стороны медиации.»;

2) в статье 8-1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную политику в сфере медиации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 3), 4) и 5) исключить;

дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере медиации в соответствии с целями, задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;».

13. В Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»:

1) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:

«Статья 1-1. Основные цель и задачи настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является регулирование общественных отношений в области обеспечения права на свободу совести, а также религиозной деятельности и религиозных объединений.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) создание равных условий для реализации гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства своих прав на свободу совести независимо от их отношения к религии, не допуская принудительного навязывания религиозных убеждений;

2) укрепление мира и согласия между конфессиями, обеспечение религиозной толерантности в обществе;

3) сохранение светского государственного устройства при обеспечении права на свободу совести;

4) обеспечение соблюдения гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства, религиозными объединениями законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях.»;

2) в статье 4:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную политику в сфере религиозной деятельности и религиозных объединений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 1-1) исключить;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет методическое руководство и координирует деятельность местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы по вопросам религиозной деятельности и взаимодействия с религиозными объединениями;»;

подпункты 7), 9) и 10) исключить;

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере религиозной деятельности и религиозных объединений для достижения цели, задач настоящего Закона и законодательства Республики Казахстан;»;

3) в подпункте 7) статьи 5 слово «утверждают» заменить словом «согласовывают».

14. В Закон Республики Казахстан от 14 января 2013 года «О Государственной образовательной накопительной системе»:

1) в статье 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) стартовый образовательный капитал – единовременная выплата за счет средств бюджета, зачисляемая на образовательный накопительный вклад вкладчика или на расчетную сумму по договору образовательного накопительного страхования;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) образовательное накопительное страхование – накопительное страхование жизни, осуществляемое с целью накопления средств для оплаты образовательных услуг, предусматривающее осуществление страховой выплаты в результате возникновения страхового случая, в том числе по истечении установленного договором образовательного накопительного страхования периода, в зависимости от того, какое из них наступит первым;»;

подпункт 2) после слова «начисляет» дополнить словами «стартовый образовательный капитал,»;

в подпункте 4) слова «капитализированные вознаграждения банка-участника и премию государства» заменить словами «стартовый образовательный капитал, премию государства и капитализированные вознаграждения банка-участника»;

подпункт 6) после слова «начисляет» дополнить словами «стартовый образовательный капитал,»;

подпункты 7), 8) и 9) изложить в следующей редакции:

«7) образовательные услуги – деятельность по предоставлению обучающемуся услуг, направленных на реализацию образовательных потребностей личности и освоение образовательных программ;

8) уполномоченный орган в области образования – центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования;

9) уполномоченный орган в области науки и высшего образования – центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области высшего и послевузовского образования;»;

дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) организация образования – участник – юридическое лицо, созданное и действующее на территории Республики Казахстан, реализующее образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования и заключившее соглашение о сотрудничестве в сфере Государственной образовательной накопительной системы с оператором в сфере Государственной образовательной накопительной системы;»;

в подпункте 17) слова «(взносов) и начислении» заменить словами «(страховых взносов) и начислении стартового образовательного капитала, а также начислении»;

в подпункте 18) слова «уполномоченных органов» заменить словами «уполномоченного органа в области науки и высшего образования и уполномоченного органа»;

в подпункте 19) слово «образования» заменить словами «образования – участником»;

подпункты 21) и 22) изложить в следующей редакции:

«21) расчетная сумма по договору страхования – сумма, принимаемая для расчета премии государства, определяемая исходя из сформированного страхового резерва по договору страхования с учетом страховых премий (страховых взносов), стартового образовательного капитала, инвестиционного дохода, начисленных премий государства прошлых периодов;

22) страховая выплата по договору страхования (далее – страховая выплата) – сумма денег, предусмотренная договором страхования, включающая, в том числе страховую премию (страховые взносы), стартовый образовательный капитал, инвестиционный доход, премии государства, и выплачиваемая страховой организацией – участником для оплаты образовательных услуг выгодоприобретателя, в пользу которого заключен договор страхования, в результате возникновения страхового случая либо при наступлении срока, определенного в договоре страхования;»;

в подпункте 23) слово «, опекуном» заменить словами «или иным близким родственником»;

2) статьи 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Основные цель, задачи и принципы государственного

регулирования сферы Государственной образовательной

накопительной системы

1. Основной целью государственного регулирования сферы Государственной образовательной накопительной системы является создание условий для обеспечения доступности получения технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования.

2. Основными задачами государственного регулирования сферы Государственной образовательной накопительной системы являются:

1) развитие в обществе культуры денежного накопления для оплаты образовательных услуг;

2) формирование в обществе осознанности выбора будущей профессии или специальности.

3. Основными принципами государственного регулирования сферы Государственной образовательной накопительной системы являются:

1) законность;

2) гласность;

3) целевое назначение образовательного накопительного вклада и образовательного накопительного страхования;

4) добровольность присоединения граждан, банков-участников и страховых организаций – участников к участию в Государственной образовательной накопительной системе;

5) государственное поощрение населения к участию в Государственной образовательной накопительной системе.

Статья 4. Компетенция уполномоченного органа в области науки и высшего образования

Уполномоченный орган в области науки и высшего образования:

1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную политику в сфере Государственной образовательной накопительной системы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) ежегодно совместно с уполномоченным органом в области образования разрабатывает долгосрочные прогнозы средней стоимости обучения по типам организаций образования;

3) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом в области образования методику расчетов премии государства;

4) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом в области образования типовые договоры вклада и страхования по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

5) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом в области образования типовые соглашения о сотрудничестве между оператором и банком-участником, оператором и страховой организацией – участником, оператором и организацией образования – участником;

6) разрабатывает и утверждает правила начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала по согласованию с уполномоченным органом в области образования;

7) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере Государственной образовательной накопительной системы в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;

3) в статье 5:

в пункте 1:

слова «по программам» заменить словами «по образовательным программам»;

слово «(магистратуры)» исключить;

в пункте 2 слова «образования, уполномоченные органы» заменить словами «образования – участник, уполномоченный орган в области науки и высшего образования и уполномоченный орган»;

4) в статье 6:

в подпункте 2) слово «образования» заменить словами «образования – участником»;

в подпункте 3):

слово «образования» заменить словами «образования – участника»;

слова «и выгодоприобретателя» заменить словами «и (или) выгодоприобретателя»;

после слова «государства» дополнить словами «и стартового образовательного капитала»;

подпункт 7) после слова «государства,» дополнить словами «стартового образовательного капитала,»;

подпункт 8) после слова «государства» дополнить словами «и стартового образовательного капитала»;

в подпункте 10):

после слова «государства,» дополнить словами «стартового образовательного капитала,»;

слово «образования» заменить словами «образования – участнику»;

в подпункте 11):

слово «образования» заменить словами «образования – участником»;

слова «премии государства» заменить словами «стартового образовательного капитала, премии государства»;

в подпункте 12) слово «образования» заменить словами «образования – участника»;

подпункт 13) после слова «вкладчиков» дополнить словами «, зачисленной суммы премии государства по договору вклада, стартового образовательного капитала (при наличии)»;

в подпункте 13-1) слова «суммы зачисленной премии государства по договору страхования» заменить словами «зачисленной суммы премии государства по договору страхования, стартового образовательного капитала (при наличии)»;

5) пункты 1 и 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«1. Договор вклада заключается в письменной форме между банком-участником и вкладчиком в соответствии с требованиями настоящего Закона, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и на основании типового договора вклада.

2. Срок действия договора вклада определяется по соглашению сторон.»;

6) в статье 8:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) размер первоначального взноса, устанавливаемый банком-участником;»;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) размер стартового образовательного капитала (при наличии), установленный законодательством Республики Казахстан, и условия его возврата;»;

пункт 3 исключить;

7) статью 10 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Минимальный размер эффективной ставки вознаграждения банка-участника не должен быть:

1) ниже уровня базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, сниженной на двести базисных пунктов на дату заключения или продления договора вклада, – для договора вклада, заключаемого на срок до одного года включительно;

2) ниже уровня базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, сниженной на триста базисных пунктов на дату заключения или продления договора вклада, – для договора вклада, заключаемого на срок более одного года.»;

8) в статье 11:

пункт 1 после слова «банк-участник» дополнить словами «либо из банка-участника в страховую организацию – участника»;

в пункте 2:

в части первой:

в абзаце первом слова «вкладчику образовательного гранта» заменить словами «образовательного гранта вкладчику, не имеющему стартового образовательного капитала, или наличия у вкладчика технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, подтверждаемого соответствующим документом об образовании,»;

в подпункте 2) слова «, открытый (открываемый)» заменить словами «или договор страхования»;

в подпункте 3) слова «других уровней образования» заменить словами «другого технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования»;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) использовать средства образовательного накопительного вклада на улучшение жилищных условий согласно законодательству Республики Казахстан.»;

в подпункте 3) части второй слова «других уровней образования» заменить словами «другого технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Вкладчик, имеющий стартовый образовательный капитал, в случае присуждения ему образовательного гранта или наличия у него технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, подтверждаемого соответствующим документом об образовании, либо в порядке и случаях, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, его законный представитель вправе получить средства образовательного накопительного вклада с учетом капитализированного вознаграждения банка-участника, начисленных премии государства и стартового образовательного капитала при условии представления документа об образовании, а также распоряжаться образовательным накопительным вкладом в соответствии с подпунктами 1), 2), 3) и 5) части первой и подпунктами 1), 2), 3) и 4) части второй пункта 2 настоящей статьи.»;

в пункте 3:

слова «поступлении в организацию образования» заменить словами «поступлении вкладчика в организацию образования – участника»;

после слова «оплачиваются» дополнить словами «организации образования – участнику»;

в пункте 4:

в подпункте 1) слова «, открытый (открываемый) в пользу любого третьего лица (переоформление)» заменить словами «или договор страхования в пользу третьего лица, являющегося гражданином Республики Казахстан»;

подпункт 2) дополнить словами «, стартового образовательного капитала (при наличии)»;

в пункте 6:

слова «начисленной премией государства» заменить словами «начисленными премией государства и стартовым образовательным капиталом (при наличии)»;

дополнить словами «, в порядке, предусмотренном правилами начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. При поступлении вкладчика в зарубежную организацию образования на договорной основе по заявлению вкладчика либо в порядке и случаях, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, его законного представителя оплата за обучение из накопленных средств вкладчика осуществляется банком-участником долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) с учетом капитализированного вознаграждения банка-участника, начисленных премии государства и стартового образовательного капитала (при наличии) при представлении подтверждающих документов о зачислении вкладчика в зарубежную организацию образования. При этом в последующем с момента перечисления средств в зарубежную организацию образования начисление премии государства прекращается.

В случае зачисления вкладчика в зарубежную организацию образования на грант вкладчик либо в порядке и случаях, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, его законный представитель вправе получить средства образовательного накопительного вклада с учетом капитализированного вознаграждения банка-участника, начисленных премии государства и стартового образовательного капитала (при наличии) при условии представления документа об образовании зарубежной организации образования, признанного в Республике Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также распоряжаться образовательным накопительным вкладом в соответствии с подпунктами 1), 2), 3) и 5) части первой и подпунктами 1), 2), 3) и 4) части второй пункта 2 настоящей статьи.»;

9) в статье 11-1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Договор страхования заключается в письменной форме между страховой организацией – участником и страхователем в пользу выгодоприобретателя, являющегося гражданином Республики Казахстан, в соответствии с требованиями настоящего Закона, иными нормативными правовыми актами и на основании типового договора страхования.»;

пункт 3 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) размер стартового образовательного капитала (при наличии), установленный законодательством Республики Казахстан, и условия его возврата;»;

в пункте 10:

слова «образования на» заменить словами «образования – участника на»;

слова «в организацию образования,» заменить словами «организации образования – участнику,»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При поступлении выгодоприобретателя в зарубежную организацию образования на договорной основе страховая выплата осуществляется страховыми организациями – участниками по заявлению страхователя или выгодоприобретателя либо его законного представителя в порядке и случаях, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) с учетом инвестиционного дохода, начисленных премии государства и стартового образовательного капитала (при наличии) при представлении подтверждающих документов о зачислении выгодоприобретателя в зарубежную организацию образования.

Для осуществления страховой выплаты при поступлении выгодоприобретателя в зарубежную организацию образования страховая организация – участник открывает банковский счет в режиме «эскроу-счета» на имя выгодоприобретателя с ограничением права данного лица на совершение расходных операций по банковскому счету исключительно в целях оплаты образовательных услуг в зарубежную организацию образования и переводит сумму страховой выплаты на этот счет.

С момента перечисления страховой организацией – участником страховой выплаты на банковский счет в режиме «эскроу-счета» начисление премии государства прекращается.

В случае зачисления выгодоприобретателя в зарубежную организацию образования на грант страхователь или выгодоприобретатель либо его законный представитель в порядке и случаях, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, вправе получить страховую выплату по договору страхования с учетом инвестиционного дохода, начисленных премии государства и стартового образовательного капитала (при наличии) при условии представления документа об образовании зарубежной организации образования, признанного в Республике Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также распоряжаться страховыми выплатами по договору страхования в соответствии с подпунктами 2), 3) и 4) части первой и подпунктами 1) и 2) части второй пункта 13 настоящей статьи.»;

в пункте 12:

слова «поступлении в организацию образования» заменить словами «поступлении выгодоприобретателя в организацию образования – участника»;

слова «денег в организацию образования» заменить словами «денег организации образования – участнику»;

в пункте 13:

в части первой:

в абзаце первом слова «выгодоприобретателю образовательного гранта» заменить словами «образовательного гранта выгодоприобретателю, не имеющему стартового образовательного капитала, или наличия у выгодоприобретателя технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, подтверждаемого соответствующим документом об образовании,»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) продлить срок действия договора страхования и (или) направить страховую выплату по договору страхования на оплату образовательных услуг в целях получения другого технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования;»;

в подпункте 3):

слова «выкупную сумму» заменить словами «страховую выплату»;

слова «, заключенного (заключаемого)» заменить словами «или на образовательный накопительный вклад»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) перевести страховую выплату по договору страхования с учетом инвестиционного дохода и начисленной премии государства на улучшение жилищных условий согласно законодательству Республики Казахстан.»;

в абзаце первом части второй слова «подпунктами 1) и 3)» заменить словами «подпунктами 1), 3) и 4)»;

дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. Выгодоприобретатель, имеющий стартовый образовательный капитал, в случае присуждения ему образовательного гранта или наличия у него технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, подтверждаемого соответствующим документом об образовании, страхователь, в случае смерти страхователя – выгодоприобретатель либо его законный представитель в порядке и случаях, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, вправе получить страховую выплату по договору страхования с учетом инвестиционного дохода, начисленных премии государства и стартового образовательного капитала при условии представления документа об образовании, а также распоряжаться страховыми выплатами по договору страхования в соответствии с подпунктами 2), 3) и 4) части первой и подпунктами 1) и 2) части второй пункта 13 настоящей статьи.»;

подпункт 2) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«2) получить выкупную сумму по договору страхования с учетом инвестиционного дохода, начисленных премии государства и стартового образовательного капитала (при наличии).»;

в пункте 16:

слова «и начисленной премии государства» заменить словами «, начисленных премии государства и стартового образовательного капитала (при наличии)»;

после слова «организацию-участнику» дополнить словами «либо из страховой организации – участника в банк-участник»;

10) в пункте 5 статьи 12 слова «, утвержденной уполномоченными органами в области образования» исключить;

11) в пункте 4 статьи 13 слова «Уполномоченные органы в области образования» заменить словами «Уполномоченный орган в области науки и высшего образования»;

12) в статье 14:

в пункте 1:

подпункт 1) дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных статьями 11 и 11-1 настоящего Закона»;

в подпункте 2) слова «из организации образования», «организации образования», «организацию образования» заменить соответственно словами «из организации образования – участника», «организации образования – участнике», «организацию образования – участника»;

в подпункте 2) пункта 2 слова «, утвержденной Правительством Республики Казахстан» исключить;

в пункте 3 слова «организации образования», «организацией образования» заменить соответственно словами «организации образования – участника», «организацией образования – участником»;

13) в статье 14-1:

в пункте 3 слова «, утвержденной Правительством Республики Казахстан» исключить;

в подпункте 2) пункта 6 слова «из организации образования», «организации образования», «организацию образования» заменить соответственно словами «из организации образования – участника», «организации образования – участнике», «организацию образования – участника»;

в подпункте 2) пункта 7 слова «, утвержденной Правительством Республики Казахстан» исключить;

14) дополнить главой 3-1 следующего содержания:

«Глава 3-1. Начисление, использование и возврат стартового образовательного капитала

Статья 14-2. Стартовый образовательный капитал

1. Стартовый образовательный капитал начисляется по зарегистрированному договору вклада или договору страхования.

2. Начисление стартового образовательного капитала осуществляется вкладчику по договору вклада или выгодоприобретателю по договору страхования, которому в текущем календарном году исполнилось пять лет.

3. Вкладчик или страхователь ежегодно вносит минимальный взнос со дня начисления стартового образовательного капитала и до зачисления вкладчика или выгодоприобретателя в организацию образования – участника или зарубежную организацию образования либо до достижения вкладчиком или выгодоприобретателем восемнадцатилетнего возраста.

Определение размера ежегодного минимального взноса и порядок начисления стартового образовательного капитала осуществляются в соответствии с правилами начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала.

Статья 14-3. Использование и возврат стартового образовательного капитала

1. Начисленный стартовый образовательный капитал подлежит возврату в случаях:

1) установления факта невнесения вкладчиком или страхователем ежегодного минимального взноса в размере и сроки, которые определены законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящего пункта;

2) утраты вкладчиком или выгодоприобретателем гражданства Республики Казахстан;

3) расторжения по инициативе вкладчика договора вклада или прекращения обязательств по договору вклада в связи с истечением срока без соблюдения целевого назначения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 11 настоящего Закона;

4) расторжения по инициативе страхователя, в случае смерти страхователя – выгодоприобретателя договора страхования или прекращения обязательств по договору страхования в связи с истечением срока без соблюдения целевого назначения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 11-1 настоящего Закона.

Стартовый образовательный капитал не возвращается в случае невнесения в срок, установленный законодательством Республики Казахстан, вкладчиком либо в порядке и случаях, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, его законным представителем или страхователем ежегодного минимального взноса в случае потери им дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения, объявления чрезвычайной ситуации, введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, либо его смерти.

2. Возврат стартового образовательного капитала осуществляется банком-участником или страховой организацией – участником оператору в соответствии с правилами начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала.

3. Использование возвращенного стартового образовательного капитала осуществляется оператором в соответствии с правилами начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала.»;

15) в статье 15:

в пункте 1 слова «, утвержденного уполномоченными органами в области образования» исключить;

в пункте 3:

слово «образования» заменить словами «образования – участником»;

слово «утвержденного» исключить;

16) в статье 16:

пункт 1 дополнить словами «, и договора страхования, заключенного в пользу выгодоприобретателя, по которым вкладчик и выгодоприобретатель являются одним и тем же лицом»;

пункт 2 после слова «государства,» дополнить словами «стартового образовательного капитала (при наличии),»;

17) в статье 17:

в пунктах 1 и 2 слова «уполномоченным органам в области» заменить словами «уполномоченному органу в области науки и высшего»;

в пункте 3 слова «Уполномоченные органы в области», «перечисляют» заменить соответственно словами «Уполномоченный орган в области науки и высшего», «перечисляет»;

в пункте 4 слова «уполномоченных органов в области» заменить словами «уполномоченного органа в области науки и высшего»;

18) в статье 18:

часть вторую пункта 1 исключить;

в пункте 2:

слово «образования» заменить словами «образования – участника»;

слова «в срок не позднее трех рабочих дней представляет банку-участнику и оператору» заменить словами «представляет банку-участнику»;

в пункте 3:

в абзаце первом слово «образования» заменить словами «образования – участник»;

в подпункте 1):

слова «банк-участник и» исключить;

слово «образования» заменить словами «образования – участника»;

слова «в срок не позднее трех рабочих дней со дня их принятия» исключить;

подпункт 3) исключить;

в подпункте 4):

в части первой:

слова «организацию образования», «организации образования» заменить соответственно словами «организацию образования – участника», «организации образования – участника»;

слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «в порядке, предусмотренном соглашением о сотрудничестве между оператором и организацией образования – участником»;

в части второй слово «образования» заменить словами «образования – участником»;

19) в статье 18-1:

в пункте 1 слова «, утвержденного уполномоченными органами в области образования» исключить;

пункт 4 дополнить словами «, стартового образовательного капитала (при наличии)»;

предложение второе пункта 8 исключить;

в пункте 9:

слово «образования» заменить словами «образования – участника»;

слова «в срок не позднее трех рабочих дней», «и оператору» исключить;

в пункте 10:

в абзаце первом слово «образования» заменить словами «образования – участник»;

в подпункте 1):

слова «страховую организацию – участника и» исключить;

слово «образования» заменить словами «образования – участника»;

слова «в срок не позднее трех рабочих дней со дня их принятия» исключить;

подпункт 3) исключить;

в подпункте 4):

слова «организацию образования», «организации образования» заменить соответственно словами «организацию образования – участника», «организации образования – участника»;

слова «, страховую организацию – участника в течение трех рабочих дней» заменить словами «в порядке, предусмотренном соглашением о сотрудничестве между оператором и организацией образования – участником»;

в пункте 11 слово «образования» заменить словами «образования – участником»;

в пункте 12 слова «организации образования», «организацией образования» заменить соответственно словами «организации образования – участника», «организацией образования – участником»;

20) в статье 19:

в пункте 2 слово «образования» заменить словами «образования – участнике»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Организация образования – участник вправе предоставить вкладчику или выгодоприобретателю, участвующему в Государственной образовательной накопительной системе, скидку для оплаты обучения в размере, определяемом соглашением сторон.».

15. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

графу 3 строки 53 приложения 1 дополнить пунктом 36 следующего содержания:

«36. Открытие и ведение жилищными строительными сберегательными банками текущих банковских счетов физических лиц для зачисления выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий.».

16. В Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года «О государственной молодежной политике»:

в статье 6:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную молодежную политику в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 6) и 7) исключить;

в подпункте 8) слова «и внесению», «в Правительство Республики Казахстан» исключить;

подпункты 9), 10), 11), 11-1), 12-3) и 13-1) исключить;

дополнить подпунктом 13-2) следующего содержания:

«13-2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере государственной молодежной политики в соответствии с законодательством Республики Казахстан;».

17. В Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «Об общественных советах»:

в статье 2-1:

пункт 1 после слова «осуществляющий» дополнить словами «руководство в сфере деятельности общественных советов, а также»;

в пункте 2:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную политику в сфере деятельности общественных советов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 3), 4) и 7) исключить;

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере деятельности общественных советов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;».

18. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О благотворительности»:

в статье 7-1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную политику в сфере благотворительности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере благотворительности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;».

19. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

1) в статье 27:

подпункт 1) части первой пункта 3 дополнить словами «, выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий»;

в части третьей пункта 10:

подпункт 2) дополнить словами «, выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий»;

подпункт 2-1) после слова «образования,» дополнить словами «в виде выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий,»;

часть вторую пункта 11:

после слов «выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,» дополнить словами «выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий,»;

после слов «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условийи (или) оплаты образования,» дополнить словами «в виде выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий,»;

2) подпункт 5) пункта 7 статьи 46:

после слов «выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,» дополнить словами «выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий,»;

после слов «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,» дополнить словами «в виде выплат накоплений из образовательного накопительного вклада или страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования на улучшение жилищных условий,».

20. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О волонтерской деятельности»:

в статье 9:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную политику в сфере волонтерской деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 2), 3) и 4) исключить;

дополнить подпунктом 7-3) следующего содержания:

«7-3) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере волонтерской деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;».

21. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»:

1) преамбулу исключить;

2) в заголовке главы 2 слова «Принципы государственной политики» заменить словами «Основные цель, задачи и принципы настоящего Закона»;

3) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Основные цель, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является регулирование общественных отношений, возникающих в связи с реализацией прав детей на получение и распространение информации, направленных на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение защиты прав и законных интересов детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

2) международное сотрудничество в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) обеспечение государством защиты прав и законных интересов детей с учетом психовозрастных особенностей, уязвимости от негативного влияния информационной среды;

2) системность и комплексность государственных мер по обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

3) учет исторических и иных традиций, культурных ценностей общества и государства в целях надлежащего воспитания и полноценного развития детей;

4) допустимость ограничения законами Республики Казахстан прав детей свободно получать и распространять информацию, причиняющую вред их здоровью и развитию.»;

4) в статье 6:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную политику в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 3) исключить;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в соответствии с целью, задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;».

22. В Закон Республики Казахстан от 3 января 2019 года «О кинематографии»:

1) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цели и задачи настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются создание правовых основ для обеспечения сохранения и развития кинематографии как составной части национальной культуры, регламентирование кинематографической деятельности.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) оказание государственной поддержки в сфере кинематографии;

2) создание условий для повышения качества и конкурентоспособности национальных фильмов в стране и за рубежом, инвестиционной привлекательности киноиндустрии;

3) регулирование проката и показа фильмов на территории Республики Казахстан;

4) создание условий для обеспечения сохранности Государственного фонда фильмов.»;

2) в статье 5:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную политику в сфере кинематографии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 3) и 13) исключить;

в подпункте 14) слова «и других мероприятиях» заменить словами «и иных мероприятиях в сфере кинематографии»;

дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

«16-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере кинематографии в соответствии с целями, задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

3) подпункт 1) пункта 5 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1) предоставлению государственной поддержки в виде финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, и национальных фильмов, за исключением средств, выделяемых на выполнение государственного задания для юридического лица со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого является производство фильмов, в размере не менее тридцати процентов от общего объема финансирования фильмов;».

23. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия»:

1) преамбулу исключить;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Основные цели и задачи настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются охрана и использование объектов историко-культурного наследия, обеспечение их возрождения, сохранности и популяризации.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение выявления, учета, охраны и использования объектов историко-культурного наследия;

2) обеспечение государственного контроля в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия;

3) популяризация памятников истории и культуры на международном уровне;

4) обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия.»;

3) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные принципы настоящего Закона Основными принципами настоящего Закона являются:

1) создание условий для охраны и использования объектов историко-культурного наследия;

2) защита и сохранение объектов историко-культурного наследия;

3) поддержка научного сопровождения объектов историко-культурного наследия;

4) общедоступность объектов историко-культурного наследия для научных, образовательных, туристских, информационных и воспитательных целей.»;

4) в статье 10:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную политику в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 9) и 10) исключить;

дополнить подпунктом 24-1) следующего содержания:

«24-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия в соответствии с целями, задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

5) статью 31 исключить;

6) в статье 32:

заголовок дополнить словами «и их планирование»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры осуществляются на основе утвержденного уполномоченным органом плана научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры.

Проведение научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры вне плана не допускается.

План научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры формируется уполномоченным органом на предстоящий календарный год с учетом предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц.»;

пункт 6 исключить;

7) статью 33 исключить;

8) статью 34 изложить в следующей редакции:

«Статья 34. Осуществление археологических работ и их планирование

1. Осуществление археологических работ на территории Республики Казахстан допускается при наличии лицензии на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ, а также в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Физические и юридические лица, осуществляющие археологические работы, до их начала обязаны известить местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы о начале археологических работ, за исключением работ на памятниках истории и культуры международного и республиканского значения, о чем извещается уполномоченный орган.

2. Археологические работы осуществляются на основе утвержденного уполномоченным органом плана археологических работ.

Проведение археологических работ вне плана не допускается.

План археологических работ формируется уполномоченным органом на предстоящий календарный год с учетом предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц.

3. После завершения археологических работ физические и юридические лица, проводившие их, обязаны провести работы по консервации объекта, восстановить участки земли и другие природные объекты, нарушенные вследствие проведения археологических работ.

4. Все материалы и находки, полученные физическими и юридическими лицами Республики Казахстан и других государств в результате археологических работ на территории Казахстана, передаются в государственные музеи Республики Казахстан в порядке, определяемом уполномоченным органом.».

24. В Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан»:

1) преамбулу исключить;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Основные цель, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является регулирование общественных отношений, направленных на реализацию установленного Конституцией Республики Казахстан права граждан Республики Казахстан мирно собираться и проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) реализация гражданами прав и законных интересов;

2) обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка при проведении мероприятий;

3) предоставление условий для организации и проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) ненасильственный характер организации и проведения мирных собраний;

2) законность;

3) обеспечение государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц;

4) добровольность участия;

5) презумпция в пользу проведения мирных собраний;

6) ответственность сторон.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 15 и 19 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 10 января 2025 года

153-VІIІ ЗРК