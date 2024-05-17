​​​​​​​Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

1) часть третью пункта 1 статьи 740 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления материальной помощи, предоставляемой в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 112 Социального кодекса Республики Казахстан.»;

2) часть вторую статьи 741 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления материальной помощи, предоставляемой в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 112 Социального кодекса Республики Казахстан.».

2. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) подпункт 1) пункта 5 статьи 37 дополнить словами «, если иное не предусмотрено пунктом 1-2 статьи 43-1 настоящего Кодекса»;

2) статью 43-1 дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

«1-2. Переселенцам в регионах, определенных Правительством Республики Казахстан, земельные участки для ведения крестьянского или фермерского хозяйства предоставляются на праве временного краткосрочного возмездного землепользования (аренды) сроком до пяти лет во внеконкурсном порядке в размерах, не превышающих минимальных размеров, установленных в соответствии с пунктом 5 статьи 50 настоящего Кодекса, без права отчуждения, передачи в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества, в оплату акций акционерного общества или в качестве взноса в производственный кооператив.

Повторное предоставление земельных участков для указанных целей не допускается.

Смена постоянного места жительства из регионов, определенных Правительством Республики Казахстан, влечет прекращение предоставленного на основании части первой настоящего пункта права землепользования в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса.

Переселенцам, проживающим в регионах, определенных Правительством Республики Казахстан, более пяти лет, предоставляется право на заключение договора на новый срок долгосрочного права землепользования в порядке, предусмотренном статьей 37 настоящего Кодекса.

Ограничения, указанные в части первой настоящего пункта, не распространяются на договор, заключенный на новый срок.»;

3) пункт 3 статьи 81 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) смена постоянного места жительства из регионов, определенных Правительством Республики Казахстан, в течение первичного пятилетнего срока землепользования.»;

4) предложение первое части второй подпункта 2) пункта 6 статьи 97 дополнить словами «, если иное не предусмотрено пунктом 1-2 статьи 43-1 настоящего Кодекса».

3. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

дополнить статьей 428-1 следующего содержания:

«Статья 428-1. Умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения, а равно ее компонентов в учреждениях уголовно-исполнительной системы (пенитенциарной) системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания

1. Умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения, а равно ее компонентов в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания с целью нарушения установленного порядка отбывания наказания, режима содержания – наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

2. Умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения, а равно ее компонентов в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, а равно умышленное уничтожение записей, произведенных посредством системы видеонаблюдения, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет.».

4. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан

от 4 июля 2014 года:

1) абзац второй части седьмой статьи 161 после слов «Государственного фонда социального страхования,» дополнить словами «материальной помощи, предоставляемой в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 112 Социального кодекса Республики Казахстан,»;

2) часть вторую статьи 187 после слов «428 (частью третьей),» дополнить словами «428-1 (частью третьей),»;

3) часть вторую статьи 191 после слов «428 (частью первой),» дополнить словами «428-1 (частями первой и второй),».

5. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан

от 5 июля 2014 года:

1) в статье 3:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) система видеонаблюдения – совокупность камер видеонаблюдения, линий передачи данных, программных и технических средств и хранения видеозаписей, а также программных и (или) технических средств управления, осуществляющих информационный обмен между собой;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) органы, исполняющие наказания, – органы, исполняющие наказания в виде ареста, наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, и иные меры уголовно-правового воздействия;»;

2) часть первую статьи 99 изложить в следующей редакции:

«1. Администрация учреждения использует системы видеонаблюдения, электронные и иные инженерно-технические средства для предупреждения побегов, правонарушений, нарушений установленного порядка отбывания наказания, получения необходимой информации о поведении осужденных.».

6. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

абзац второй подпункта 1) части первой статьи 156 после слов «Государственного фонда социального страхования,» дополнить словами «материальную помощь, предоставляемую в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 112 Социального кодекса Республики Казахстан,».

7. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

подпункт 1) пункта 1 статьи 57 дополнить словами «или удостоверения лица без гражданства».

8. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля

2023 года:

подпункт 1) пункта 4 статьи 112 изложить в следующей редакции:

«1) предоставление лицам и членам их семей материальной помощи

в виде субсидий на переезд, возмещение расходов по найму (аренде) жилья, оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности в порядке, определенном уполномоченным государственным органом, за счет бюджетных средств, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя;».

9. В Закон Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года

«О гражданстве Республики Казахстан»:

1) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Сохранение гражданства Республики Казахстан

Проживание гражданина Республики Казахстан за пределами Республики Казахстан не влечет прекращения гражданства Республики Казахстан.

Вступление в брак гражданина Республики Казахстан с лицом, не состоящим в гражданстве Республики Казахстан, а также расторжение такого брака не влекут изменения гражданства Республики Казахстан.»;

2) в части первой статьи 16-1:

подпункт 2) дополнить словами «, а также лица, имеющие право

на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) вдовы граждан Республики Казахстан, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан на законных основаниях, независимо от срока проживания.»;

3) в статье 17:

в заголовке слово «и» заменить словом «или»;

в части первой:

в абзаце первом слово «и» заменить словом «или»;

подпункты 5), 6), 7), 8) и 9) изложить в следующей редакции:

«5) причастно к террористическим или экстремистским организациям или осуждено за террористические или экстремистские преступления;

6) находится в международном розыске, отбывает наказание по вступившему в законную силу приговору суда либо его деяния признаны судом как рецидив преступлений или опасный рецидив преступлений;

7) состоит в гражданстве другого (других) государства (государств);

8) сообщило о себе ложные сведения при обращении с ходатайством о приеме в гражданство Республики Казахстан или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан либо без уважительной причины не представило необходимые документы в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

9) имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории Республики Казахстан или за ее пределами, признаваемого таковым Уголовным кодексом Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 9-1) и 14) следующего содержания:

«9-1) совершило преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;»;

«14) не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции Республики Казахстан, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Положения подпункта 14) части первой настоящей статьи не распространяются на несовершеннолетних, недееспособных, на лиц, которые имеют особые заслуги перед Республикой Казахстан либо имеют профессии и отвечают требованиям по перечню, устанавливаемому Президентом Республики Казахстан, на этнических казахов, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.»;

4) часть первую статьи 21 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) в случае использования документов, подтверждающих гражданство другого государства после приобретения гражданства Республики Казахстан;».

10. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О правовом положении иностранцев»:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Принципы правового положения иностранцев в Республике Казахстан

Иностранцы в Республике Казахстан пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Иностранцы в Республике Казахстан равны перед законом и судом, не могут подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Использование иностранцами своих прав и свобод не должно наносить ущерб интересам Республики Казахстан, правам и законным интересам ее граждан и других лиц и неотделимо от исполнения ими обязанностей, установленных законами Республики Казахстан.»;

2) в статье 4:

в части второй слова «и членов их семей,» заменить словами «а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, и членов их семей, прибывших совместно или раздельно,»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Иностранцы, находящиеся в Республике Казахстан на ином законном основании, а также признанные потерпевшими, свидетелями, свидетелями, имеющими право на защиту, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовным делам, кроме иностранцев, указанных в части первой настоящей статьи, до завершения производства по уголовному делу считаются временно пребывающими в Республике Казахстан.»;

3) в статье 22:

в части второй:

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) если у органов национальной безопасности Республики Казахстан имеются сведения о его причастности к экстремистской или террористической деятельности или причастности к организации, признанной в Республике Казахстан экстремистской или террористической;»;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) в случае признания судом в его действиях рецидива преступлений или опасного рецидива преступлений;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) если им не исполнено административное взыскание за совершение административного правонарушения, наложенное на него в период предыдущего пребывания в Республике Казахстан;»;

дополнить подпунктами 7-1), 7-2) и 7-3) следующего содержания:

«7-1) если им не исполнено или не отбыто наказание за совершение уголовного правонарушения, назначенное ему в период предыдущего пребывания в Республике Казахстан;

7-2) если он занимает лидирующее положение в организованной группе (преступной организации);

7-3) если он совершил тяжкое или особо тяжкое преступление на территории Республики Казахстан и передан в государство его гражданской принадлежности согласно международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, о передаче осужденных лиц либо достигнутому на основе принципа взаимности согласию Генерального Прокурора Республики Казахстан с компетентными органами и должностными лицами иностранного государства;»;

в подпунктах 12) и 13) слова «от 20 декабря 1991 года» исключить;

дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) если он совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Органы национальной безопасности вправе не объяснять причину, послужившую основанием для отказа в согласовании иностранцам и лицам без гражданства въезда в Республику Казахстан и отдельные местности (территории), закрытые для посещения иностранцами.»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Иностранцам, ранее выдворенным из Республики Казахстан, возвращенным в порядке реадмиссии, запрещается въезд в Республику Казахстан в течение пяти лет со дня исполнения решения суда о выдворении, выезда в порядке реадмиссии.».

11. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) часть первую пункта 2 статьи 36 после слов «Государственного фонда социального страхования» дополнить словами «, материальной помощи, предоставляемой в соответствии с подпунктом 1) пункта 4

статьи 112 Социального кодекса Республики Казахстан»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 51 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления материальной помощи, предоставляемой в соответствии

с подпунктом 1) пункта 4 статьи 112 Социального кодекса Республики Казахстан.».

12. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года

«О чрезвычайном положении»:

дополнить статьей 18-1 следующего содержания:

«Статья 18-1. Действие документов, удостоверяющих личность, лицензий, разрешений и иных документов, выдаваемых

государственными и местными исполнительными органами, в период действия чрезвычайного положения Документы, удостоверяющие личность, лицензии, разрешения и иные документы, выдаваемые государственными и местными исполнительными органами, считаются действительными в течение периода действия чрезвычайного положения, а также в течение тридцати календарных дней после его завершения независимо от сроков их действия, изменения статуса владельца и иных существенных обстоятельств в случаях, если в местностях, где введено чрезвычайное положение, невозможно осуществить их продление или замену в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Нормы, предусмотренные частью первой настоящей статьи, не распространяются на документы, действие которых истекло до введения в действие режима чрезвычайного положения, либо документы, накладывающие дополнительные обязательства на физических или юридических лиц.».

13. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года

«О национальных реестрах идентификационных номеров»:

1) подпункт 3) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«3) индивидуальный идентификационный номер – уникальный номер, формируемый для физического лица;»;

2) подпункт 1) пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«1) сведения об идентификационных номерах;»;

3) в пункте 2 статьи 9 слова «2) – 7) пункта 3» заменить словами

«2), 3), 4), 4-1), 5), 6), 7) и 9) пункта 3»;

4) в пункте 2 статьи 10:

в части первой:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) при выезде из Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих в Республике Казахстан;»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) при выезде иностранцев и лиц без гражданства, выдворенных

с территории Республики Казахстан;»;

подпункты 6), 7) и 8) исключить;

в части второй слова «5), 6), 7) и 8)» заменить словами «2-1) и 5)».

14. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года

«О беженцах»:

1) подпункты 6) и 7) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«6) лицо, ищущее убежище, – иностранец или лицо без гражданства, изъявившее желание обратиться за убежищем в Республике Казахстан, до принятия местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы окончательного решения по их ходатайству о присвоении статуса беженца;

7) свидетельство лица, ищущего убежище, – документ, выдаваемый местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы, подтверждающий регистрацию ходатайства о присвоении статуса беженца;»;

2) в подпункте 1) пункта 2-2 статьи 7 слова «регистрацию по месту жительства» заменить словами «учет по месту пребывания»;

3) в статье 8:

подпункт 2) пункта 1 исключить;

в подпункте 5) пункта 2:

слово «жительства» заменить словом «пребывания»;

слова «оформить регистрацию по месту жительства» заменить словами «встать на учет по месту пребывания»;

4) в подпункте 3) пункта 2 статьи 9:

слово «жительства» заменить словом «пребывания»;

слова «оформить регистрацию по месту жительства» заменить словами «встать на учет по месту пребывания»;

5) в пункте 6 статьи 10 слова «его регистрация» заменить словами «его постановка на учет по месту пребывания».

15. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года

«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) часть вторую пункта 2 статьи 58 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления материальной помощи, предоставляемой в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 112 Социального кодекса Республики Казахстан.»;

2) часть вторую пункта 3 статьи 62 дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

«15) деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления материальной помощи, предоставляемой в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 112 Социального кодекса Республики Казахстан.»;

3) часть первую статьи 98 дополнить подпунктом 28) следующего содержания:

«28) деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления материальной помощи, предоставляемой в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 112 Социального кодекса Республики Казахстан.».

16. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»:

1) в подпункте 4-1) статьи 1 слова «органами внутренних дел» исключить;

2) в статье 6:

часть вторую пункта 3 после слова «иммигрантам,» дополнить словами «въезжающим и»;

в пункте 4:

часть первую исключить;

часть третью после слова «получивших» дополнить словами «визы либо»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Иммигранты, имеющие визу или разрешение на временное проживание, обязаны выехать из Республики Казахстан до завершения срока их действия либо продлить срок пребывания до его завершения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

3) часть вторую статьи 6-1 изложить в следующей редакции:

«При этом иммигрант за проживание не по месту временного пребывания (проживания), указанного принимающей стороной при оформлении разрешения на временное проживание или визы, несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.»;

4) в статье 7:

часть первую изложить в следующей редакции:

«Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан с визой на постоянное проживание, инвесторской многократной визой, выданной по ходатайству уполномоченного органа по инвестициям, визой, выданной согласно перечню востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, утверждаемому уполномоченным органом по вопросам миграции населения, либо прибывшие из государств, заключивших с Республикой Казахстан соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, либо имеющие статус беженца в Республике Казахстан, а также этнические казахи независимо от категории выданной им визы обращаются в органы внутренних дел для получения разрешения на постоянное проживание. Иммигрантам, обратившимся в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за получением разрешения на постоянное проживание, оформляется виза либо разрешение на временное проживание на срок, необходимый для рассмотрения ходатайства, но не более девяноста календарных дней.»;

в части второй слово «второй» заменить словом «первой»;

5) в статье 9:

подпункт 4) после слов «лицам без гражданства,» дополнить словами «въезжающим и»;

дополнить подпунктом 6-3) следующего содержания:

«6-3) осуществляют в пределах компетенции государственный контроль в области миграции населения;»;

подпункт 11) исключить;

6) подпункт 5) статьи 10 после слов «этнических казахов,» дополнить словами «вдов кандасов и их общих детей,»;

7) статью 11 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) разрабатывает и утверждает правила определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих

на получение статуса кандаса и гражданства Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов;»;

8) в статье 15:

пункт 1 дополнить подпунктами 6-10) и 6-11) следующего содержания:

«6-10) принимают решение о принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов;

6-11) создают комиссию для рассмотрения вопросов принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов;»;

пункт 2 дополнить подпунктом 4-3) следующего содержания:

«4-3) осуществляют регистрацию трудовых договоров между работодателем и трудовым иммигрантом;»;

9) в статье 21-1:

заголовок дополнить словами «, вдов кандасов и их общих детей»;

пункт 1 после слов «члены семьи кандаса,» дополнить словами «вдовы кандасов и их общие дети,»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Кандасы, вдовы кандасов и их общие дети, проживающие на территории Республики Казахстан, могут обратиться в местные исполнительные органы с заявлением о включении членов их семей в региональную квоту приема кандасов и имеют право на включение в нее в порядке, определенном статьей 19-1 настоящего Закона.»;

часть первую пункта 3 после слов «Если кандасами» дополнить словами «, вдовами кандасов и их общими детьми»;

10) в статье 23:

заголовок дополнить словами «, в том числе вдовам кандасов и их общим детям»;

пункт 1 после слов «Этнические казахи и члены их семей» дополнить словами «, в том числе вдовы кандасов и их общие дети,»;

пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:

«Положение абзаца второго части первой настоящего пункта не распространяется на кандасов, имеющих ученую степень.»;

11) в статье 27:

в подпункте 1) пункта 3 слова «трех лет» заменить словами «одного года»;

в части первой подпункта 3) пункта 4 слова «двух лет» заменить словами «одного года»;

12) подпункт 4) пункта 2 статьи 28 после слова «приглашающего» дополнить словами «или приглашаемого»;

13) пункт 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«1. Члены семьи приглашающего лица, въехавшие в Республику Казахстан с целью воссоединения семьи, имеют право на получение образования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

14) заголовок статьи 32 после слов «визы на въезд» дополнить словами «, разрешения на временное проживание»;

15) заголовок статьи 36 после слов «виз на въезд» дополнить словами «, разрешений на временное проживание»;

16) в статье 39:

заголовок и абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 39. Условия въезда и выдачи виз на въезд или разрешений на временное проживание бизнес-иммигрантам

1. Бизнес-иммигранты для получения визы на въезд или разрешения на временное проживание обязаны:»;

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Разрешения на временное проживание в Республике Казахстан бизнес-иммигрантам, прибывшим из государств, заключивших

с Республикой Казахстан международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также членам их семей выдаются органами внутренних дел на один год с возможностью ежегодного продления.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Визы на въезд и разрешения на временное проживание бизнес-иммигрантов из числа этнических казахов выдаются сроком до трех лет.»;

17) часть третью пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:

«Запрещаются создание юридического лица, а также участие в уставном капитале коммерческих организаций путем вхождения в состав участников юридических лиц иностранцам, не получившим визы на въезд или разрешение на временное проживание в качестве бизнес-иммигрантов, за исключением иммигрантов, имеющих вид на жительство иностранца или удостоверение лица без гражданства.»;

18) в подпункте 2) пункта 2 статьи 43 слова «после», «получении» заменить соответственно словами «до», «продлении»;

19) в пункте 1 статьи 43-2:

в части первой слова «один, два или три месяца» заменить словами «от одного до двенадцати месяцев»;

в части третьей слова «не ранее чем через тридцать календарных дней после» заменить словом «до»;

20) в статье 48:

в части первой:

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) если у органов национальной безопасности Республики Казахстан имеются сведения о его причастности к экстремистской или террористической деятельности или причастности к организации, признанной в Республике Казахстан экстремистской или террористической;»;

дополнить подпунктом 6-1) в следующей редакции:

«6-1) в случае признания судом в его действиях рецидива преступлений или опасного рецидива преступлений;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) если им не исполнено административное взыскание за совершение административного правонарушения, наложенное на него в период предыдущего пребывания в Республике Казахстан;»;

дополнить подпунктами 7-1), 7-2) и 7-3) следующего содержания:

«7-1) если им не исполнено или не отбыто наказание за совершение уголовного правонарушения, назначенное ему в период предыдущего пребывания в Республике Казахстан;

7-2) если он занимает лидирующее положение в организованной группе (преступной организации);

7-3) если он совершил тяжкое или особо тяжкое преступление на территории Республики Казахстан и передан в государство его гражданской принадлежности согласно международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, о передаче осужденных лиц либо достигнутому на основе принципа взаимности согласию Генерального Прокурора Республики Казахстан с компетентными органами и должностными лицами иностранного государства;»;

подпункты 12) и 13) изложить в следующей редакции:

«12) если он ранее утратил гражданство Республики Казахстан

по основаниям, предусмотренным подпунктом 8) части первой статьи 21 Закона Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан»;

13) если он ранее был лишен гражданства Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 20-1 Закона Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан»;»;

дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) если он совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Иммигрантам, ранее выдворенным из Республики Казахстан, возвращенным в порядке реадмиссии, запрещается въезд в Республику Казахстан в течение пяти лет со дня исполнения решения суда о выдворении, выезда в порядке реадмиссии.»;

21) в статье 49:

в части первой:

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) совершившим преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;»;

подпункты 9-1) и 13) изложить в следующей редакции:

«9-1) при наличии сведений у органов национальной безопасности Республики Казахстан об их причастности к экстремистской или террористической деятельности или причастности к организации, признанной в Республике Казахстан экстремистской или террористической;»;

«13) получившим разрешение на постоянное проживание и проживающим на территории Республики Казахстан менее ста восьмидесяти трех календарных дней в пределах любого последовательного двенадцатимесячного периода с даты выдачи разрешения на постоянное проживание, за исключением случаев, предусмотренных статьей 38 Закона Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан»;»;

дополнить подпунктом 13-2) следующего содержания:

«13-2) получившим разрешение на постоянное проживание на основании перечня востребованных профессий, утвержденного уполномоченным органом по вопросам миграции населения, и не работающим по профессии, предусмотренной указанным перечнем, в течение ста восьмидесяти трех календарных дней в пределах любого последовательного двенадцатимесячного периода с даты выдачи разрешения на постоянное проживание;»;

подпункт 14-1) изложить в следующей редакции:

«14-1) в течение года привлеченным к административной ответственности за административные правонарушения в области миграции населения, налогового и трудового законодательства Республики Казахстан;»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«В отношении недееспособных лиц положение подпункта 15) части первой настоящей статьи не применяется.»;

22) в части второй пункта 4 статьи 55 слова «в десятидневный срок» заменить словами «в течение десяти календарных дней»;

23) в пункте 2 статьи 58 слова «осуществляются миграционный контроль, а также» заменить словом «осуществляется»;

24) дополнить главой 11-1 следующего содержания:

«Глава 11-1. Государственный контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области миграции населения

Статья 58-1. Государственный контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области миграции населения

1. Государственный контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области миграции населения (далее – государственный контроль) осуществляется территориальными органами внутренних дел на предмет соответствия субъектов контроля требованиям законодательства в области миграции населения Республики Казахстан.

2. Субъектами государственного контроля (далее – субъекты контроля) являются физические и юридические лица, принимающие иностранцев и лиц без гражданства и (или) использующие иностранную рабочую силу, предусмотренные настоящим Законом.

Статья 58-2. Порядок проведения государственного контроля

1. Государственный контроль проводится в форме внеплановых проверок.

2. Основаниями внеплановой проверки (далее – проверка), назначаемой руководителем территориального органа внутренних дел, являются:

1) обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам и обстоятельствам, свидетельствующим о незаконном пребывании иностранцев, лиц без гражданства, а также о гражданах Республики Казахстан, нарушающих законодательство Республики Казахстан в области миграции населения;

2) требования прокурора;

3) обращения государственных органов по конкретным фактам и обстоятельствам, свидетельствующим о незаконном пребывании иностранцев, лиц без гражданства, а также о гражданах Республики Казахстан, нарушающих законодательство Республики Казахстан в области миграции населения;

4) поручения органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

3. Должностное лицо (должностные лица) территориальных органов внутренних дел при проведении проверки имеет (имеют) право:

1) получать беспрепятственный доступ на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля в соответствии с предметом проверки при предъявлении документов, указанных в пункте 7 настоящей статьи;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки и с соблюдением требований о государственных секретах и иной охраняемой законом Республики Казахстан тайне;

3) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

4) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов, подведомственных и иных организаций.

4. Должностное лицо (должностные лица) территориальных органов внутренних дел при проведении проверки обязано (обязаны):

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы проверяемого субъекта;

2) не препятствовать установленному режиму работы проверяемого субъекта в период проведения проверки;

3) не препятствовать проверяемому субъекту либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

4) предоставлять проверяемому субъекту либо его уполномоченному представителю необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки.

5. Субъекты контроля либо их уполномоченные представители при проведении проверки вправе:

1) не допускать к проверке должностное лицо (должностных лиц) территориальных органов полиции, прибывшее (прибывших) для проведения проверки, в случаях:

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки сроков, не соответствующих срокам, установленным настоящим Законом;

отсутствия документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи;

поручения проведения проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

указания в одном акте о назначении проверки нескольких субъектов контроля, подвергаемых проверке;

продления сроков проверки свыше срока, установленного настоящим Законом;

назначения проверки субъекта контроля, в отношении которого ранее проводилась проверка по одному и тому же вопросу за один и тот же период;

назначения проверки за период, выходящий за период времени, указанный в заявлении (сообщении);

2) не представлять документы и сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки;

3) привлекать третьих лиц к участию в проверке в целях представления прав и законных интересов, а также осуществления третьими лицами фиксирования процесса осуществления проверки, а также отдельных действий должностного лица (должностных лиц) территориальных органов внутренних дел, проводимых им (ими) в рамках проверки с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица (должностных лиц);

4) обжаловать акт о результатах проверки в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

6. Представители субъектов контроля при проведении проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица (должностных лиц) территориальных органов полиции на территорию и в помещения субъекта контроля;

2) с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и в соответствии с предметом проверки представлять должностному лицу (должностным лицам) территориальных органов полиции документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах проверки в день окончания проверки;

4) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы (сведения) субъектов контроля в период проведения проверки;

5) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами.

7. Проверка проводится на основании акта о назначении проверки.

Акт о назначении проверки составляется в двух экземплярах.

Один экземпляр акта о назначении проверки предоставляется проверяемому субъекту, второй после начала проверки – в уполномоченный орган в области правовой статистики и специальных учетов.

В акте о назначении проверки указываются:

1) дата и номер регистрации в журнале учета актов о назначении проверок;

2) наименование территориального органа внутренних дел;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов, подведомственных и иных организаций, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование субъекта контроля, его место нахождения, идентификационный номер, перечень объектов контроля.

В случае проверки филиала и (или) представительства юридического лица в акте о назначении проверки указываются его наименование и место нахождения;

6) предмет проверки;

7) срок проведения проверки;

8) проверяемый период;

9) основания проведения проверки;

10) права и обязанности субъекта контроля, предусмотренные

пунктом 4 настоящей статьи;

11) подпись руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица о получении или отказе

в получении акта о назначении проверки;

12) подпись лица, уполномоченного подписывать акты, и печать территориального органа внутренних дел.

Акт о назначении проверки по форме, определенной уполномоченным органом в области правовой статистики и специальных учетов, регистрируется в журнале учета актов о назначении проверок.

При осуществлении государственного контроля акт о назначении проверки подлежит регистрации в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов в течение следующего рабочего дня после начала проверки, при этом извещение субъекта контроля о начале проведения проверки не требуется.

8. Должностное лицо (должностные лица) территориального органа внутренних дел при проверке обязано (обязаны) предъявить субъекту контроля:

1) акт о назначении проверки;

2) служебное удостоверение либо идентификационную карту.

9. Срок проведения проверки устанавливается с учетом предмета проверки, а также объема предстоящих работ и не должен превышать семь рабочих дней.

Срок проведения проверки может быть продлен только один раз не более чем на пятнадцать рабочих дней только в случаях необходимости:

1) получения информации от государственных органов Республики Казахстан;

2) установления места нахождения лица, в отношении которого проводится проверка.

Продление срока проверки осуществляется решением руководителя территориального органа полиции.

Продление сроков проведения проверки оформляется дополнительным актом о продлении сроков проверки с уведомлением субъекта контроля, в котором указываются номер и дата регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причины продления.

Дополнительный акт о продлении сроков проверки регистрируется в журнале учета актов о назначении проверок с представлением в уполномоченный орган в области правовой статистики и специальных учетов не позднее чем за один рабочий день до истечения срока проведения проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Уведомление о продлении сроков проверки вручается субъекту контроля территориальным органом полиции за один рабочий день до продления с уведомлением о вручении.

Приостановление проверки не допускается.

10. По результатам проверки должностным лицом (должностными лицами) территориального органа полиции составляется акт о результатах проверки.

В акте о результатах проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта;

2) наименование территориального органа полиции;

3) номер и дата акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка;

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

5) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов, подведомственных и иных организаций, привлеченных для проведения проверки;

6) наименование субъекта контроля, его место нахождения, идентификационный номер, перечень объектов контроля;

7) срок проведения проверки;

8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях и их характере;

9) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом о результатах проверки субъекта контроля, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;

10) подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.

К акту о результатах проверки прилагаются при их наличии документы, связанные с результатами проверки, или их копии.

11. Акт о результатах проверки составляется в трех экземплярах.

Территориальным органом полиции первый экземпляр акта о результатах проверки сдается в электронной форме в уполномоченный орган в области правовой статистики и специальных учетов, второй экземпляр на бумажном носителе под роспись или в электронной форме вручается субъекту контроля (руководителю юридического лица либо его уполномоченному лицу, физическому лицу) для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий, третий остается в территориальном органе полиции.

В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки субъект контроля (руководитель юридического лица либо его уполномоченное лицо, физическое лицо) излагает их в письменном виде. Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проверки, о чем делается соответствующая отметка.

Территориальный орган полиции должен рассмотреть замечания и (или) возражения субъекта контроля (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица) к акту о результатах проверки и в течение десяти рабочих дней дать мотивированный ответ о принятых мерах.

Нарушение установленного срока рассмотрения такого заявления решается в пользу субъекта контроля.

В случае отказа в принятии акта о результатах проверки составляется протокол, который подписывается должностным лицом (должностными лицами), осуществляющим (осуществляющими) проверку, и субъектом контроля (руководителем юридического лица либо его уполномоченным лицом, физическим лицом).

Субъект контроля вправе отказаться от подписания протокола, дав письменное объяснение о причине отказа.

12. В случае отсутствия нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан в области миграции населения, при проведении проверки в акте о результатах проверки производится соответствующая запись.

13. Завершением срока проверки считается день вручения субъекту контроля акта о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки или дополнительном акте о продлении сроков проверки.

14. В случае выявления по итогам проверки административного или уголовного правонарушения в отношении субъекта контроля применяются меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях либо уголовным, уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан.».

17. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года

«О Государственной границе Республики Казахстан»:

подпункт 2) статьи 59 исключить.

18. В Закон Республики Казахстан от 29 января 2013 года «О документах, удостоверяющих личность»:

1) в подпункте 3) статьи 1 слова «настоящим Законом» заменить словами «законодательством Республики Казахстан»;

2) пункт 4 статьи 6 дополнить словами «, кроме случаев, определенных законодательством Республики Казахстан в сфере документов, удостоверяющих личность»;

3) в пункте 2 статьи 14 слова «уполномоченным государственным органом» заменить словами «местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы»;

4) подпункт 2) пункта 1 статьи 18-1 исключить;

5) пункт 2 статьи 20 дополнить частью второй следующего содержания:

«За выдачу в ускоренном порядке документов, указанных в части первой настоящей статьи, взимается оплата в соответствии с прейскурантом цен, утверждаемым органами внутренних дел по согласованию с антимонопольным органом.»;

6) абзац первый пункта 1 статьи 22 после слова «замене» дополнить словами «, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан,»;

7) абзац первый подпункта 1) статьи 26 дополнить словами

«, и требования к их защите»;

8) статью 27 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) осуществляет оформление, выдачу, замену, изъятие и уничтожение паспорта гражданина Республики Казахстан при обращении граждан Республики Казахстан в загранучреждения Республики Казахстан;»;

9) статью 29 изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Государственная монополия в области изготовления документов, удостоверяющих личность

Деятельность по изготовлению документов, удостоверяющих личность, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 12) части первой пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, накоплению и ведению интегрированного банка данных системы изготовления документов, автоматизации работы по учету миграционных процессов, разработке, внедрению и сопровождению программно-технических продуктов для органов внутренних дел, а также разработке, внедрению и сопровождению программно-технических продуктов, используемых при оформлении загранучреждениями Республики Казахстан паспорта гражданина Республики Казахстан, относится к государственной монополии и осуществляется республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению Правительства Республики Казахстан.».

19. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»:

1) статью 5 дополнить подпунктом 8-5) следующего содержания:

«8-5) осуществляют в пределах компетенции государственный контроль в области миграции населения;»;

2) подпункт 23) пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«23) выдавать иностранцам и лицам без гражданства визы на въезд в Республику Казахстан и выезд из Республики Казахстан, разрешения на временное пребывание и постоянное проживание в Республике Казахстан;».

20. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года «О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан»:

абзац второй подпункта 4) статьи 1 после слов «сроком от 10 до 49 лет» дополнить словами «, если иное не предусмотрено пунктом 1-2 статьи 43-1 настоящего Кодекса».

21. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

1) в статье 27:

подпункт 1) части первой пункта 3 после слов «Государственного фонда социального страхования,» дополнить словами «материальной помощи, предоставляемой в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 112 Социального кодекса Республики Казахстан,»;

подпункт 1) части третьей пункта 10 дополнить словами

«, материальной помощи, предоставляемой в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 112 Социального кодекса Республики Казахстан»;

часть вторую пункта 11 после слов «Государственного фонда социального страхования» дополнить словами «, материальной помощи, предоставляемой в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 112 Социального кодекса Республики Казахстан»;

2) часть вторую пункта 6-1 статьи 42 дополнить словами

«, материальной помощи, предоставляемой в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 112 Социального кодекса Республики Казахстан»;

3) подпункт 5) пункта 7 статьи 46 после слов «Государственного фонда социального страхования» дополнить словами «, материальной помощи, предоставляемой в соответствии с подпунктом 1) пункта 4

статьи 112 Социального кодекса Республики Казахстан».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования,

за исключением:

1) пункта 3, подпунктов 2) и 3) пункта 4, абзацев тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого подпункта 3) пункта 9, подпункта 3)

пункта 13, абзацев третьего и четвертого подпункта 5), подпункта 24)

пункта 16, подпункта 9) пункта 18, подпункта 1) пункта 19 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) абзаца второго подпункта 1) пункта 21 статьи 1 в части открытия клиенту нового банковского счета при наличии налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам, который вводится в действие после введения в действие соответствующих норм Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 16 мая 2024 года

№ 82-VІIІ ЗРК