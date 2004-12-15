О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об охране окружающей среды» по вопросам отходов производства и потребления

Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 г. «Об охране окружающей среды» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 17-18, ст. 213; 1998 г., № 24, ст. 443; 1999 г., № 11, ст. 357; № 23, ст. 931; 2001 г, № 13-14, ст. 171; № 24, ст. 338; 2002 г., № 17, ст. 155; 2004 г., № 10, ст. 57) следующие изменения и дополнения: 1) по всему тексту слова «центрального исполнительного органа Республики Казахстан в области охраны окружающей среды», «Центральный исполнительный орган Республики Казахстан в области охраны окружающей среды», «центральным исполнительным органом в области охраны окружающей среды», «центральному исполнительному органу в области охраны окружающей среды», «центральному исполнительному органу Республики Казахстан в области охраны окружающей среды», «центрального исполнительного органа в области охраны окружающей среды» заменить соответственно словами «уполномоченного органа в области охраны окружающей среды», «Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды», «уполномоченным органом в области охраны окружающей среды», «уполномоченному органу в области охраны окружающей среды»; 2) в заголовках глав цифры «I — XIX» заменить соответственно цифрами «1—19»; 3) в статье 1: абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: «отходы производства — остатки сырья, материалов, химических соединений, образовавшиеся при производстве продукции, выполнении иных технологических работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства, необходимые для применения в соответствующем производстве, включая техногенные минеральные образования и отходы сельскохозяйственного производства;»; дополнить абзацами двадцать вторым — тридцать вторым следующего содержания: «коммунально-бытовые отходы — отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности человека; вид отходов — совокупность отходов, имеющих общие признаки; класс опасности отходов — показатель вредности отходов, определяемый по степени возможного вредного воздействия на здоровье людей и окружающую среду; малоотходная технология — процесс производства продукции, при котором при производстве единицы продукции образуется меньшее количество отходов по сравнению с существующими способами получения этой продукции; нормативы обращения с отходами — количественные и качественные ограничения, связанные с образованием, сбором, хранением, использованием, утилизацией, перевозкой и захоронением отходов с учетом их воздействия на окружающую среду; обращение с отходами — все виды деятельности, связанные с образованием, сбором, хранением, использованием, утилизацией, перевозкой и захоронением отходов; объект размещения отходов — полигоны, шламохранилища, хвостохранилища, отвалы горных пород и другие специально оборудованные места для хранения и захоронения отходов; опасные отходы — отходы, содержащие вредные вещества и обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью), либо которые могут представлять опасность для здоровья человека и окружающей среды самостоятельно или при вступлении во взаимодействие с другими веществами; отходы потребления — изделия, материалы и вещества, утратившие полностью или частично свои потребительские свойства в результате физического или морального износа; паспорт отходов — документ, удостоверяющий количественную и качественную характеристику отходов; уполномоченный орган в области охраны окружающей среды — центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды, и его территориальные органы;»; 4) в статье 7: дополнить абзацем четвертым следующего содержания: «разрабатывает основные направления государственной политики в области обращения с отходами;»; абзац седьмой исключить; 5) в части второй статьи 8: абзац четвертый исключить; дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания: «устанавливает и утверждает нормативы обращения с отходами и виды отходов; определяет совместно с уполномоченными органами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и промышленной безопасности критерии отнесения отходов к классу опасности;»; 6) абзац восьмой статьи 26 исключить; 7) абзац третий пункта 2 статьи 27 исключить; 8) часть первую статьи 36 дополнить абзацем девятым следующего содержания: «нормативы обращения с отходами.»; 9) дополнить статьями 60-1, 60-2, 60-3 и 60-4 следующего содержания: «Статья 60-1. Паспорт отходов Физическими и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются отходы, должен составляться паспорт отходов, типовая форма которого определяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Статья 60-2. Требования к объектам размещения отходов 1. Определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований при наличии положительного заключения государственной экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз. 2. На территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду физические и юридические лица обязаны проводить мониторинг состояния окружающей среды в порядке, установленном уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 3. Физические и юридические лица после окончания эксплуатации объектов размещения отходов обязаны осуществлять контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель. 4. Запрещается захоронение отходов на территории населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях возникновения угрозы загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ. Статья 60-3. Требования при обращении с опасными отходами 1. Физические и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы, обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 2. Деятельность физических и юридических лиц, в процессе которой образуются опасные отходы, может быть: 1) ограничена при отсутствии обеспечения безопасного для здоровья человека и окружающей среды обращения с отходами; 2) запрещена в случае неоднократных (более двух раз) нарушений экологических требований при обращении с отходами, повлекших причинение вреда здоровью людей и окружающей среде. Статья 60-4. Международные перевозки отходов Международные перевозки отходов осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. Контроль за ввозом (вывозом) отходов в Республике Казахстан обеспечивается государственными органами, осуществляющими пограничный, транспортный и таможенный контроль, а также уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственными органами санитарно-эпидемиологической службы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.»; 10) дополнить главой 10-1 следующего содержания: «Глава 10-1. Экологические требования при обращении с отходами Статья 62-1. Требования к проектированию, строительству, реконструкции, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов 1. При проектировании, строительстве, реконструкции, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, физические и юридические лица обязаны: соблюдать экологические, санитарно-эпидемиологические и иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; иметь нормативно-техническую документацию об использовании, обезвреживании, утилизации образующихся отходов. 2. Строительство, реконструкция, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, эксплуатация которых связана с обращением с отходами, допускаются при наличии положительного заключения государственной экологической, санитарно-эпидемиологической экспертиз и экспертизы в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 3. При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, необходимо предусматривать места (площадки) для их сбора. Статья 62-2. Требования при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов 1. Физические и юридические лица при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны: соблюдать экологические, санитарно-эпидемиологические и иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, разрабатывать и представлять ему на утверждение проекты нормативов обращения с отходами; внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений; проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; проводить мониторинг состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов; соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации; в случае возникновения или угрозы аварий при обращении с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физических и (или) юридических лиц, немедленно информировать об этом уполномоченные органы в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также местные исполнительные органы. 2. Запрещается эксплуатация зданий, строений, сооружений и иных объектов, в которых обращение с отходами влечет опасное для здоровья человека и окружающей среды воздействие. Статья 62-3. Требования к обращению с отходами на территории населенных пунктов 1. Территории населенных пунктов подлежат регулярной очистке от отходов. 2. Контроль за содержанием населенных пунктов обеспечивают местные исполнительные органы совместно с государственными органами санитарно-эпидемиологической службы и уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Статья 62-4. Требования к перевозке отходов 1. Перевозка отходов допускается при наличии: 1) паспорта отходов; 2) специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств с соблюдением требований безопасности к перевозке опасных отходов; 3) перевозочных документов и документов для передачи опасных отходов с указанием количества перевозимых опасных отходов, цели и места назначения их перевозки. 2. Порядок перевозки опасных отходов, в том числе выполнение погрузочно-разгрузочных работ, определяется уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области транспорта, координацию и регулирование деятельности транспортного комплекса Республики Казахстан, по согласованию с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.»; 11) дополнить главой 16-1 следующего содержания: «Глава 16-1. Контроль за обращением с отходами Статья 80-1. Государственный контроль за обращением с отходами 1. Государственный контроль за обращением с отходами осуществляется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, государственными органами санитарно-эпидемиологической службы и иными государственными органами в пределах их компетенции. 2. Государственный контроль за обращением с отходами включает в себя: контроль за выполнением экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований в области обращения с отходами; контроль за соблюдением требований к международным перевозкам отходов; контроль за соблюдением условий осуществления деятельности по обращению с опасными отходами; контроль за соблюдением требований предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами; контроль за соблюдением требований и правил перевозки отходов; контроль за выполнением мероприятий по уменьшению количества отходов и вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья; контроль за достоверностью предоставляемой информации в области обращения с отходами и отчетности об отходах; контроль за принятием мер по устранению нарушений законодательства Республики Казахстан в области обращения с отходами. 3. Решения органов, осуществляющих государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Статья 80-2. Производственный контроль за обращением с отходами 1. Лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют в ходе своей деятельности производственный контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. 2. Порядок осуществления производственного контроля разрабатывается и утверждается лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с отходами, самостоятельно и согласовывается с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственными органами санитарно-эпидемиологической службы. Статья 80-3. Учет и отчетность в области обращения с отходами 1. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 2. Порядок ведения учета в области обращения с отходами устанавливается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды по согласованию с уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 3. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны представлять отчетность в порядке и сроки, которые определяются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды по согласованию с уполномоченными органами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и статистики. 4. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обеспечивают хранение материалов учета в течение срока, определенного уполномоченным государственным органом управления архивами и документацией Республики Казахстан. Статья 80-4. Государственный кадастр отходов 1. В целях учета системы сведений при обращении с отходами ведется Государственный кадастр отходов. 2. Ведение Государственного кадастра отходов осуществляется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.»; 12) в части третьей пункта 1 статьи 86 слова «фонды по охране окружающей среды» заменить словом «бюджет». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2005 года.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, 9 декабря 2004 года № 8-III ЗРК