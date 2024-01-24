Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

1) в части второй статьи 814 слова «законодательным актом Республики Казахстан о взаимном страховании» заменить словами «Законом Республики Казахстан «О взаимном страховании» или Экспортно-кредитное агентство Казахстана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности»;

2) пункт 2 статьи 830 после слова «агент» дополнить словами «, Экспортно-кредитное агентство Казахстана»;

3) в статье 840:

заголовок после слова «страхователя» дополнить словом «(выгодоприобретателя)»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. К Экспортно-кредитному агентству Казах­стана может переходить право требования выгодо­приобретателя к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.».

2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

1) подпункт 73-2) пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«73-2) гарантированное государством обязательство по поддержке экспорта – сумма на определенную дату непогашенных обязательств по договорам страхования и гарантиям, обеспеченным государственной гарантией Республики Казахстан по поддержке экспорта, по которым Экспортно-кредитным агентством Казахстана не осуществлены страховые и гарантийные выплаты;»;

2) в пункте 1 статьи 225-1:

слова «национальной компанией, осуществляющей функции по поддержке экспорта» заменить словами «Экспортно-кредитным агентством Казахстана»;

слова «договора гарантии,» заменить словами «договора гарантии по поддержке экспорта»;

после слов «по страховым» дополнить словами «и гарантийным»;

3) пункты 3, 4, 6 и 7 статьи 225-2 изложить в следующей редакции:

«3. Предоставление государственной гарантии по поддержке экспорта осуществляется на условиях возвратности Экспортно-кредитным агентством Казахстана бюджетных средств, расходуемых Правительством Республики Казахстан, на основании статьи 225-6 настоящего Кодекса.

4. За предоставление государственной гарантии по поддержке экспорта с Экспортно-кредитного агентства Казахстана взимается предварительная единовременная плата (сбор) в размере 0,2 процента от суммы государственной гарантии по поддержке экспорта.»;

«6. Соглашение о предоставлении государственной гарантии по поддержке экспорта является соглашением между центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, поверенным (агентом) и Экспортно-кредитным агентством Казахстана, устанавливающим правоотношения сторон по предоставлению государственной гарантии по поддержке экспорта, возврату средств республиканского бюджета, отвлеченных в случае исполнения обязательств по государственной гарантии по поддержке экспорта.

7. В случае неисполнения Экспортно-кредитным агентством Казахстана обязательств по погашению задолженности по ранее отвлеченным средствам из республиканского бюджета в рамках действующей государственной гарантии по поддержке экспорта предоставление по ней последующих сумм из республиканского бюджета не допускается.»;

4) в статье 225-3:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) быть Экспортно-кредитным агентством Казахстана;»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) объем фактических осуществленных страховых и гарантийных выплат не должен превышать 40 (сорок) процентов от объема собственного капитала на период действия государственных гарантий по поддержке экспорта. При этом объем страховых и гарантийных выплат указывается за вычетом суммы страховых и гарантийных выплат, которые возмещены

в рамках суброгации, перестрахования и гарантирования.»;

5) в статье 225-4:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственная гарантия по поддержке экспорта предоставляется посредством заключения в письменной форме договора гарантии по поддержке экспорта между центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и Экспортно-кредитным агентством Казахстана.

Государственной гарантией по поддержке экспорта может быть признан только такой документ, который соответствует требованиям настоящей статьи. Иные акты и документы государственных органов и их должностных лиц не имеют юридической силы по предоставлению государственной гарантии по поддержке экспорта.»;

подпункты 2) и 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«2) наименование и место нахождения Экспортно-кредитного агентства Казахстана;

3) содержание основного обязательства Экспортно-кредитного агентства Казахстана;»;

6) часть третью статьи 225-5 изложить в следующей редакции:

«Мониторинг финансового состояния Экспортно-кредитного агентства Казахстана, которое имеет государственную гарантию по поддержке экспорта, осуществляется в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию.»;

7) пункты 1, 2, 4 и 5 статьи 225-6 изложить в следующей редакции:

«1. Государственная гарантия по поддержке экспорта подлежит исполнению при превышении единовременной реализации страховых и гарантийных случаев, которые превысят собственный капитал Экспортно-кредитного агентства Казахстана, при наличии заключений поверенного (агента), Экспортно-кредитного агентства Казахстана, выписок с его счетов, выданных банками второго уровня, а также аудированной финансовой отчетности за финансовый год, предшествующий обращению за исполнением государственной гарантии по поддержке экспорта, и финансовой отчетности на момент обращения за исполнением государственной гарантии по поддержке экспорта.

2. Государственная гарантия по поддержке экспорта исполняется только на часть непокрытой суммы страховых и гарантийных выплат за вычетом собственного капитала Экспортно-кредитного агентства Казахстана.»;

«4. Средства, выделенные на исполнение обязательств по гарантии государства по поддержке экспорта, подлежат возврату Экспортно-кредитным агентством Казахстана в республиканский бюджет за счет средств возмещения страховых и гарантийных выплат и иных источников.

5. Условия, сроки, ставки вознаграждения и порядок возврата средств, отвлеченных из республиканского бюджета на исполнение государственной гарантии по поддержке экспорта, определяются в соглашении о предоставлении государственной гарантии по поддержке экспорта, заключаемом между центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, поверенным (агентом) и Экспортно-кредитным агентством Казахстана.».

3. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

часть девятую пункта 4 статьи 36-1 изложить в следующей редакции:

«Требования настоящего пункта не распространяются на случаи:

1) уступки банком права (требования) Национальному Банку Республики Казахстан в целях исполнения обязательств по займу последней инстанции;

2) перехода прав (требований) Экспортно-кредитному агентству Казахстана в порядке суброгации в связи с осуществлением страховой выплаты по договорам добровольного страхования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

4. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»:

1) пункт 2-1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«2-1. Настоящий Закон не регулирует отношения, связанные с деятельностью Экспортно-кредитного агентства Казахстана,

за исключением пункта 8 статьи 9 настоящего Закона, а также отношения, связанные с обязательным социальным медицинским страхованием, обязательным социальным страхованием.»;

2) в статье 9:

часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:

«8. Страховая (перестраховочная) организация, Экспортно-кредитное агентство Казахстана не вправе передавать страховые риски в перестрахование страховым (перестраховочным) организациям – нерезидентам Республики Казахстан, включенным в реестр запрещенных страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 8-2 следующего содержания:

«8-2. Страховая (перестраховочная) организация вправе передавать и принимать страховые риски на перестрахование Экспортно-кредитному агентству Казахстана напрямую или через посредничество:

1) страхового брокера;

2) страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан при условии, что страховой брокер – нерезидент Республики Казахстан имеет на территории Республики Казахстан дочернюю организацию, осуществляющую деятельность страхового брокера на основании лицензии уполномоченного органа;

3) филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан;

4) страхового брокера – участника Международного финансового центра «Астана».»;

3) подпункты 3), 4), 8) и 13) пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«3) проведение сравнительного анализа услуг и финансового состояния страховых (перестраховочных) организаций и Экспортно-кредитного агентства Казахстана;

4) сбор информации об объектах страхования в целях проведения сравнительного анализа услуг, предоставляемых страховыми (перестраховочными) организациями и Экспортно-кредитным агентством Казахстана;»;

«8) сбор страховых премий от страхователей (цедентов) по договорам страхования (перестрахования) для их последующего перевода страховым (перестраховочным) организациям, Экспортно-кредитному агентству Казахстана при наличии соответствующего соглашения со страхователем (цедентом);»;

«13) сбор по поручению страхователя (цедента) страховых выплат от страховых (перестраховочных) организаций и Экспортно-кредитного агентства Казахстана для их последующей передачи страхователю (цеденту), выгодоприобретателю;».

5. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года «О Банке Развития Казахстана»:

1) статью 4 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и уставом Банка Развития.»;

2) в статье 7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для выполнения своих функций и задач Банк Развития осуществляет без лицензии следующие банковские и иные операции в национальной и иностранной валюте:»;

подпункты 4), 5), 6) и 8) изложить в следующей редакции:

«4) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему, в том числе по поручению дочерней организации Банка Развития;

5) открытие и ведение текущих, корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

6) открытие и ведение банковских счетов заемщиков Банка Развития или заемщиков, лизингополучателей и иных контрагентов дочерней организации Банка Развития, в том числе для зачисления займов, оплаты предмета лизинга, иных операций Банка Развития или дочерней организации Банка Развития, других займов и средств, включая средства республиканского и местных бюджетов, в целях осуществления платежей и переводов денег, резервирования денег для исполнения обязательств перед Банком Развития или дочерней организацией Банка Развития, предусмотренных договорами, заключенными Банком Развития или дочерней организацией Банка Развития в рамках обслуживаемых проектов или сделок;»;

«8) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов для зачисления средств в целях обеспечения исполнения обязательств юридических лиц-резидентов и (или) нерезидентов перед Банком Развития или дочерней организацией Банка Развития;»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«При определении и (или) изменении условий кредитования и предоставления обеспечения исполнения обязательств юридических лиц, входящих в группу национального управляющего холдинга, а также юридических лиц, единственным акционером (участником) которых является Банк Развития, запрет на предоставление льготных условий лицам, связанным с Банком Развития особыми отношениями, и порядок осуществления сделок с указанными лицами, установленные банковским законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, не распространяются.»;

4) подпункт 3) пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«3) участия в уставных капиталах организаций-лизингодателей и иных юридических лиц по решению общего собрания акционеров;»;

5) пункт 2 статьи 16 дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

«При ожидаемом изменении параметров финансовой устойчивости (коэффициентов) в сторону ухудшения и достижении пороговых значений как минимум по одному из параметров (коэффициентов) уставный капитал Банка Развития в соответствии с процедурами, установленными бюджетным законодательством Республики Казахстан, может быть увеличен.

Уставный капитал также может быть увеличен в иных случаях в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Максимальное соотношение ссудного портфеля к активам устанавливается Меморандумом.»;

6) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«1. Аудит (внешний аудит) деятельности Банка Развития осуществляется ежегодно аудиторской организацией, определенной общим собранием акционеров, согласно законодательству Республики Казахстан.».

6. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»:

часть вторую пункта 1 статьи 15-1 после слов «Банком Развития Казахстана,» дополнить словами «Экспортно-кредитным агентством Казахстана,».

7. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности»:

1) в статье 1:

подпункт 14-2) изложить в следующей редакции:

«14-2) Экспортно-кредитное агентство Казахстана (далее – Экспортно-кредитное агентство) – юридическое лицо, определяемое решением Правительства Республики Казахстан, которое обладает статусом национального института развития в области развития и продвижения несырьевого экспорта и осуществляет деятельность в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 14-3) следующего содержания:

«14-3) мера по соображениям безопасности – мера, вводимая третьей стороной в отношении импорта из Республики Казахстан и затрагивающая интересы национальной безопасности;»;

2) статью 6 дополнить подпунктом 14-6) следующего содержания:

«14-6) определяет Экспортно-кредитное агентство и его функции;»;

3) статью 7 дополнить подпунктами 10-2) и 10-3) следующего содержания:

«10-2) разрабатывает условия осуществления отдельных видов деятельности Экспортно-кредитного агентства и утверждает их по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

10-3) разрабатывает правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также формирования резервов и проведения по ним актуарных расчетов для Экспортно-кредитного агентства и утверждает их по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»;

4) главу 4 дополнить статьями 22-6 и 22-7 следующего содержания:

«Статья 22-6. Деятельность Экспортно-кредитного агентства и его взаимодействие с государственными органами Республики Казахстан

1. Экспортно-кредитное агентство осуществляет добровольное страхование экспортных кредитов, инвестиций, сделок, связанных с кредитованием (займами) отечественных экспортеров и зарубежных покупателей отечественных несырьевых товаров (работ, услуг), предоставленных в их пользу гарантий и поручительств от соответствующих убытков финансовых организаций, прочих финансовых убытков и соответствующей гражданско-правовой ответственности, а также их перестрахование без соответствующей лицензии и иные функции, определяемые Правительством Республики Казахстан.

2. В целях соблюдения параметров финансовой устойчивости Экспортно-кредитного агентства портфель страховых и гарантийных обязательств не должен превышать совокупную емкость страховых и гарантированных обязательств.

Совокупная емкость страховых и гарантийных обязательств Экспортно-кредитного агентства равна сумме:

1) собственного капитала;

2) совокупного размера государственных гарантий по поддержке экспорта.

Для недопущения превышения размера портфеля страховых и гарантийных обязательств над совокупной емкостью страховых и гарантийных обязательств принимаются меры в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан для обеспечения финансовой устойчивости Экспортно-кредитного агентства.

3. Экспортно-кредитное агентство ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и нормативными правовыми актами центрального уполномоченного органа, осуществляющего регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

4. Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в пределах полномочий, установленных законодательством Республики Казахстан, осуществляет контроль и надзор за соблюдением Экспортно-кредитным агентством законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность финансовых организаций, за исключением нормативных правовых актов по вопросам пруденциального регулирования страховых (перестраховочных) организаций, страховых групп, согласования руководящих работников, требований по формированию страховых резервов, предъявляемых к порядку системы управления рисками и внутреннего контроля, обмена электронными информационными ресурсами между страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем) и страховщиком, выдачи (отзыва) разрешения на создание или приобретение дочерней организации, приобретение статуса крупного участника, страхового холдинга, на значительное участие в капитале юридических лиц, в том числе нерезидентов, а также к порядку передачи страхового портфеля, ликвидации.

Экспортно-кредитное агентство по запросу уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций предоставляет информацию, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую, страховую и иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну.

5. Министерство иностранных дел Республики Казахстан и загранучреждения оказывают содействие Экспортно-кредитному агентству, его зарубежным представителям и представительствам в продвижении отечественных несырьевых товаров (работ, услуг) на внешние рынки.

6. Иные центральные государственные органы и местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы в пределах полномочий, установленных законодательством Республики Казахстан, осуществляют взаимодействие с Экспортно-кредитным агентством в реализации механизмов по развитию и продвижению экспорта отечественных обработанных товаров (работ, услуг) и работе с экспортоориентированными предприятиями на местах.

7. Государственные органы обязаны в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, предоставлять по запросу Экспортно-кредитного агентства информацию, затрагивающую права и обязанности субъектов предпринимательства Республики Казахстан, за исключением сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну.

8. Запрещается вмешательство в любой форме государственных органов и их должностных лиц в деятельность Экспортно-кредитного агентства, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Статья 22-7. Запрет на предоставление льготных условий аффилированным лицам

1. Экспортно-кредитному агентству запрещается предоставление льготных условий аффилированным лицам.

2. Предоставление льготных условий аффилированному лицу означает совершение сделки с ним или в его интересах, которую по ее природе, цели, особенностям и риску Экспортно-кредитное агентство не совершило бы с лицом, не относящимся к аффилированным лицам.

3. Признаки аффилированности определяются в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

К аффилированным лицам Экспортно-кредитного агентства не относятся:

национальный управляющий холдинг;

юридические лица, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу;

должностные лица национального управляющего холдинга и юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу.».

8. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1) подпункт 3) пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования, Экспортно-кредитное агентство Казахстана, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан;»;

2) часть пятую пункта 3 статьи 5 после слов «взаимного страхования,» дополнить словами «Экспортно-кредитным агентством Казахстана,».

9. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

пункт 2 статьи 28 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) Экспортно-кредитным агентством Казахстана в пределах полномочий, установленных законодательством Республики Казахстан.».

10. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года «О промышленной политике»:

1) в подпункте 15) статьи 1 слова «единый оператор по продвижению несырьевого экспорта,» исключить;

2) подпункт 2) статьи 8 изложить в следующей редакции:

«2) утверждает перечень национальных институтов развития и иных юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченных на реализацию мер государственного стимулирования промышленности;»;

3) в подпунктах 6) и 8) статьи 10 слова «единого оператора по продвижению несырьевого экспорта» заменить словами «Экспортно-кредитного агентства Казахстана»;

4) в статье 13:

абзац седьмой подпункта 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«мониторингу встречных обязательств, за исключением мониторинга встречных обязательств, принимаемых субъектами промышленно-инновационной деятельности при предоставлении мер государственного стимулирования промышленности посредством возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки;»;

в пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5. Национальный институт развития в области развития и продвижения несырьевого экспорта:»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) открывает текущий счет в банке второго уровня – резиденте Республики Казахстан для осуществления управления средствами, выделенными на возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки, на основе договора, заключаемого между уполномоченным органом в области регулирования внешнеторговой деятельности и национальным институтом развития в области развития и продвижения несырьевого экспорта.

Остатки средств на текущем счете, числящиеся на конец финансового года, не подлежат возврату уполномоченному органу в области регулирования внешнеторговой деятельности и, соответственно, в государственный бюджет, а расходуются на возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг на внешние рынки в следующем финансовом году;»;

дополнить подпунктами 10-1) и 10-2) следующего содержания:

«10-1) оказывает услуги уполномоченному органу в области регулирования внешнеторговой деятельности по предоставлению мер государственного стимулирования промышленности посредством возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки, в соответствии с правилами возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств;

10-2) осуществляет мониторинг встречных обязательств, принимаемых субъектами промышленно-инновационной деятельности при предоставлении мер государственного стимулирования промышленности посредством возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки, в соответствии с правилами возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств;»;

5) в пункте 1 статьи 38:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Предоставление мер государственного стимулирования промышленности осуществляется уполномоченным органом в области регулирования внешнеторговой деятельности с привлечением национального института развития в области развития и продвижения несырьевого экспорта посредством:»;

в подпункте 2) слова «единого оператора по продвижению несырьевого экспорта» заменить словами «Экспортно-кредитного агентства Казахстана»;

6) в абзаце первом пункта 2 статьи 43 слова «единого оператора по продвижению несырьевого экспорта» заменить словами «национального института развития в области развития и продвижения несырьевого экспорта».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

2. Юридическое лицо, определенное в качестве Экспортно-кредитного агентства Казахстана, обязано:

1) в течение одного года со дня введения в действие настоящего Закона внести соответствующие изменения в свои учредительные документы и привести свою деятельность в соответствие с законодательством Республики Казахстан;

2) в течение одного месяца со дня определения в качестве Экспортно-кредитного агентства Казахстана вернуть лицензию на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» лицензиару.

При возврате лицензии на юридическое лицо, указанное в настоящем пункте, не распространяются требования пункта 15 статьи 37 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности».

До прекращения действия лицензии запрещается внесение изменений и дополнений в действующие договоры страхования (перестрахования) в части продления их срока и заключения новых договоров страхования (перестрахования);

3) по ранее заключенным договорам страхования (перестрахования) исполнить обязательства либо осуществить передачу страхового портфеля и резервов в другую страховую (перестраховочную) организацию.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 23 января 2024 года

№ 54-VІIІ ЗРК