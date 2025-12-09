Закон Республики Казахстан

Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026 – 2028 годы

Настоящий Закон определяет объемы трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы в абсолютном выражении на трехлетний период 2026 – 2028 годов с разбивкой по годам.

 

Статья 1. Объемы бюджетных изъятий, передаваемых из областного

                 бюджета и бюджетов города республиканского

                 значения, столицы в республиканский бюджет

 

1. Установить бюджетные изъятия из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2026 год в сумме 879 947 069 тысяч тенге, в том числе:

Атырауской области – 262 404 282 тысячи тенге;

города Алматы – 491 887 501 тысяча тенге;

города Астаны – 125 655 286 тысяч тенге.

2. Установить бюджетные изъятия из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2027 год в сумме 1 079 818 403 тысяч тенге, в том числе:

Атырауской области – 237 910 881 тысяча тенге;

города Алматы – 600 946 982 тысячи тенге;

города Астаны – 240 960 540 тысяч тенге.

3. Установить бюджетные изъятия из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2028 год в сумме 1 400 607 718 тысяч тенге, в том числе:

Атырауской области – 278 969 171 тысяча тенге;

Мангистауской области – 1 248 369 тысяч тенге;

города Алматы – 699 746 657 тысяч тенге;

города Астаны – 420 643 521 тысяча тенге.

 

Статья 2. Объемы бюджетных субвенций, передаваемых

                 из республиканского бюджета в областные бюджеты,

                 бюджет города республиканского значения

 

1. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения, на 2026 год в сумме 5 171 567 833 тысяч тенге,
в том числе:

области Абай – 266 878 915 тысяч тенге;

Акмолинской области – 325 916 603 тысячи тенге;

Актюбинской области – 197 089 345 тысяч тенге;

Алматинской области – 108 007 714 тысяч тенге;

Западно-Казахстанской области – 173 643 915 тысяч тенге;

Жамбылской области – 494 317 250 тысяч тенге;

области Жетісу – 381 884 553 тысячи тенге;

Карагандинской области – 269 563 338 тысяч тенге;

Костанайской области – 350 622 666 тысяч тенге;

Кызылординской области – 504 013 674 тысячи тенге;

Мангистауской области – 122 677 187 тысяч тенге;

Павлодарской области – 7 822 744 тысячи тенге;

Северо-Казахстанской области – 333 976 372 тысячи тенге;

Туркестанской области – 1 139 920 621 тысяча тенге;

области Ұлытау – 60 763 826 тысяч тенге;

Восточно-Казахстанской области – 251 739 916 тысяч тенге;

города Шымкента – 182 729 194 тысячи тенге.

2. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения,
на 2027 год в сумме 6 357 838 886 тысяч тенге, в том числе:

области Абай – 421 053 572 тысячи тенге;

Акмолинской области – 390 941 602 тысячи тенге;

Актюбинской области – 291 198 711 тысяч тенге;

Алматинской области – 106 029 235 тысяч тенге;

Западно-Казахстанской области – 283 211 443 тысячи тенге;

Жамбылской области – 607 514 858 тысяч тенге;

области Жетісу – 403 575 491 тысяча тенге;

Карагандинской области – 419 875 048 тысяч тенге;

Костанайской области – 423 776 995 тысяч тенге;

Кызылординской области – 546 882 194 тысячи тенге;

Мангистауской области – 78 578 470 тысяч тенге;

Павлодарской области – 4 416 154 тысячи тенге;

Северо-Казахстанской области – 432 904 833 тысячи тенге;

Туркестанской области – 1 248 023 917 тысяч тенге;

области Ұлытау – 68 536 618 тысяч тенге;

Восточно-Казахстанской области – 306 880 244 тысячи тенге;

города Шымкента – 324 439 501 тысяча тенге.

3. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения, на 2028 год в сумме 6 796 559 470 тысяч тенге,
в том числе:

области Абай – 498 648 999 тысяч тенге;

Акмолинской области591 012 575 тысяч тенге;

Актюбинской области307 747 126 тысяч тенге;

Алматинской области38 637 109 тысяч тенге;

Западно-Казахстанской области326 502 671 тысяча тенге;

Жамбылской области677 937 320 тысяч тенге;

области Жетісу446 842 673 тысячи тенге;

Карагандинской области389 036 178 тысяч тенге;

Костанайской области444 515 662 тысячи тенге;

Кызылординской области585 256 233 тысячи тенге;

Северо-Казахстанской области457 967 701 тысяча тенге;

Туркестанской области1 214 878 347 тысяч тенге;

области Ұлытау – 108 660 691 тысяча тенге;

Восточно-Казахстанской области338 866 364 тысячи тенге;

города Шымкента – 370 049 821 тысяча тенге.

 

Статья 3. Объемы расходов, предусматриваемые в местных бюджетах

 

Учесть в расходах местных бюджетов объемы целевых трансфертов общего характера согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Учесть в расходах местных бюджетов объемы капитальных затрат согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Учесть в расходах местных бюджетов объемы затрат на развитие согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Учесть в расходах местных бюджетов минимальные объемы финансирования капитальных затрат по приобретению ветеринарных станций, ветеринарных пунктов и скотомогильников для обеспечения ветеринарной безопасности согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Учесть в расходах местных бюджетов минимальные объемы финансирования капитальных затрат по социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре в сельских населенных пунктах согласно приложению 5 к настоящему Закону.

 

Статья 4. Порядок введения в действие настоящего Закона

 

Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2026 года и действует до 31 декабря 2028 года.

 

 

 

 

            Президент

Республики Казахстан

 

          К. ТОКАЕВ

 

 

Астана, Акорда, 8 декабря 2025 года 

                    № 238-VІIІ ЗРК

 

Приложение 1

к Закону Республики Казахстан

«Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения,

столицы на 2026 – 2028 годы»

от 8 декабря 2025 года

№ 238-VIII ЗРК

 

Объемы целевых трансфертов общего характера

 

       тысяч тенге

№ п/п

Наименование
областей и городов

2026 год

2027 год

2028 год

1

2

3

4

5

 

Всего

710 546 431

729 721 253

748 542 874

1

область Абай

16 034 920

14 904 679

15 930 640

2

Акмолинская область

20 681 894

20 009 876

20 813 472

3

Актюбинская область

33 334 077

33 648 681

32 712 628

4

Алматинская область

40 489 921

41 338 599

42 357 863

5

Атырауская область

22 491 593

23 687 779

23 529 028

6

Западно-Казахстанская область

16 856 630

15 763 885

15 671 112

7

Жамбылская область

40 710 864

42 043 669

43 614 389

8

область Жетісу

17 930 254

17 499 355

17 387 632

9

Карагандинская область

27 610 904

26 072 400

26 129 631

10

Костанайская область

20 458 806

19 624 545

19 497 015

11

Кызылординская область

40 934 824

40 172 279

40 743 582

12

Мангистауская область

34 526 507

33 764 770

34 704 644

13

Павлодарская область

21 770 961

20 820 872

21 392 029

14

Северо-Казахстанская область

13 943 637

12 748 605

13 026 576

15

Туркестанская область

103 165 654

112 229 358

114 735 966

16

область Ұлытау

7 494 142

6 133 547

6 652 711

17

Восточно-Казахстанская область

21 454 607

21 339 308

22 355 051

18

город Алматы

67 747 213

75 319 512

78 260 726

19

город Астана

61 423 005

65 926 676

68 888 419

20

город Шымкент

81 486 018

86 672 858

90 139 760

 

в том числе:

 

 

 

 

на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

21 781 189

23 312 648

24 688 987

1

область Абай

557 131

589 688

619 172

2

Акмолинская область

638 076

673 635

707 316

3

Актюбинская область

804 627

851 126

893 681

1

2

3

4

5

4

Алматинская область

1 127 818

1 191 521

1 251 096

5

Атырауская область

662 106

700 434

735 454

6

Западно-Казахстанская область

501 290

527 922

554 319

7

Жамбылская область

1 464 234

1 551 548

1 629 124

8

область Жетісу

534 858

562 124

590 230

9

Карагандинская область

918 613

970 289

1 018 804

10

Костанайская область

816 075

865 756

909 045

11

Кызылординская область

1 753 404

1 849 954

1 942 451

12

Мангистауская область

1 160 536

1 230 575

1 292 103

13

Павлодарская область

1 014 327

1 065 691

1 118 975

14

Северо-Казахстанская область

568 313

608 829

649 525

15

Туркестанская область

3 447 727

3 654 062

3 836 764

16

область Ұлытау

182 897

194 133

203 838

17

Восточно-Казахстанская область

872 201

925 608

971 890

18

город Алматы

1 166 165

1 244 068

1 306 272

19

город Астана

1 235 705

1 319 172

1 385 130

20

город Шымкент

2 355 086

2 736 513

3 073 798

 

на обеспечение деятельности центров трудовой мобильности

2 701 736

2 725 575

2 740 717

1

область Абай

111 673

112 688

113 267

2

Акмолинская область

126 752

127 805

128 554

3

Актюбинская область

155 969

157 410

159 058

4

Алматинская область

157 860

159 145

159 792

5

Атырауская область

127 569

128 477

128 931

6

Западно-Казахстанская область

146 589

148 351

149 074

7

Жамбылская область

144 470

145 656

146 272

8

область Жетісу

109 890

110 830

111 353

9

Карагандинская область

153 365

154 677

155 242

10

Костанайская область

107 858

108 762

109 249

11

Кызылординская область

135 517

137 106

138 139

12

Мангистауская область

105 232

106 148

106 638

13

Павлодарская область

110 977

111 989

112 431

14

Северо-Казахстанская область

111 507

112 461

112 972

15

Туркестанская область

204 425

205 957

206 780

16

область Ұлытау

143 520

144 748

146 549

17

Восточно-Казахстанская область

129 546

130 882

132 154

18

город Алматы

163 008

164 362

165 062

19

город Астана

134 746

135 865

136 448

20

город Шымкент

121 263

122 256

122 752

1

2

3

4

5

 

на повышение заработной платы медицинских работников центров оказания специальных социальных услуг

3 975 209

4 103 363

4 161 505

1

область Абай

176 373

199 572

200 604

2

Акмолинская область

288 598

297 613

301 906

3

Актюбинская область

83 841

84 543

84 858

4

Алматинская область

141 747

142 965

143 574

5

Атырауская область

89 884

90 620

90 988

6

Западно-Казахстанская область

172 934

174 438

175 191

7

Жамбылская область

327 688

340 373

347 508

8

область Жетісу

277 501

288 648

294 220

9

Карагандинская область

278 243

280 630

281 878

10

Костанайская область

245 091

257 312

263 422

11

Кызылординская область

188 888

190 286

190 985

12

Мангистауская область

140 681

151 987

160 406

13

Павлодарская область

235 213

237 112

238 061

14

Северо-Казахстанская область

155 712

156 989

157 628

15

Туркестанская область

343 490

343 162

345 106

16

область Ұлытау

15 715

15 859

15 859

17

Восточно-Казахстанская область

263 978

277 552

284 339

18

город Алматы

245 305

257 685

263 875

19

город Астана

157 548

166 065

170 324

20

город Шымкент

146 779

149 952

150 773

 

на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

5 342 550

5 386 703

5 408 777

1

область Абай

161 793

163 124

163 789

2

Акмолинская область

269 430

271 628

272 727

3

Актюбинская область

262 362

264 520

265 598

4

Алматинская область

273 387

275 717

276 882

5

Атырауская область

190 380

191 947

192 731

6

Западно-Казахстанская область

259 976

262 134

263 212

7

Жамбылская область

345 557

348 396

349 816

8

область Жетісу

215 248

217 077

217 992

9

Карагандинская область

344 716

347 583

349 017

10

Костанайская область

290 592

293 009

294 218

11

Кызылординская область

365 591

368 508

369 966

1

2

3

4

5

12

Мангистауская область

193 285

194 861

195 649

13

Павлодарская область

314 701

317 339

318 658

14

Северо-Казахстанская область

256 446

258 587

259 657

15

Туркестанская область

848 006

855 041

858 558

16

область Ұлытау

69 334

69 906

70 191

17

Восточно-Казахстанская область

212 897

214 647

215 521

18

город Алматы

195 035

196 635

197 435

19

город Астана

126 718

127 746

128 261

20

город Шымкент

147 096

148 298

148 899

 

на повышение заработной платы работников медицинских организаций здравоохранения местных исполнительных органов

1 425 661

1 438 678

1 446 357

1

область Абай

64 516

65 137

65 380

2

Акмолинская область

88 957

89 927

90 310

3

Актюбинская область

52 163

52 759

53 001

4

Алматинская область

85 262

85 994

86 402

5

Атырауская область

46 579

46 979

47 178

6

Западно-Казахстанская область

48 937

49 380

50 583

7

Жамбылская область

93 146

94 111

94 512

8

область Жетісу

92 713

93 307

93 553

9

Карагандинская область

205 331

207 173

208 225

10

Костанайская область

84 419

85 144

85 506

11

Кызылординская область

98 638

99 663

100 224

12

Мангистауская область

32 563

32 842

32 982

13

Павлодарская область

92 306

93 094

93 739

14

Северо-Казахстанская область

75 845

76 513

76 967

15

Туркестанская область

28 121

28 356

28 474

16

область Ұлытау

45 447

45 838

46 018

17

Восточно-Казахстанская область

67 840

68 508

68 799

18

город Алматы

 

 

 

19

город Астана

43 791

44 187

44 398

20

город Шымкент

79 087

79 766

80 106

 

на увеличение размера государственной стипендии обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

6 192 558

6 408 880

6 621 068

1

область Абай

118 590

118 240

118 240

2

Акмолинская область

129 324

138 864

147 233

1

2

3

4

5

3

Актюбинская область

464 581

454 375

453 646

4

Алматинская область

107 828

112 290

110 543

5

Атырауская область

276 332

316 474

329 313

6

Западно-Казахстанская область

288 085

310 477

300 084

7

Жамбылская область

588 107

627 261

672 295

8

область Жетісу

 

 

 

9

Карагандинская область

336 984

347 976

358 693

10

Костанайская область

302 229

305 786

315 628

11

Кызылординская область

171 103

150 188

152 639

12

Мангистауская область

431 198

438 727

438 572

13

Павлодарская область

233 095

225 788

208 537

14

Северо-Казахстанская область

118 338

119 148

121 982

15

Туркестанская область

518 073

507 291

498 923

16

область Ұлытау

164 702

180 947

203 214

17

Восточно-Казахстанская область

85 087

90 579

90 202

18

город Алматы

856 220

899 770

960 846

19

город Астана

152 141

157 504

162 657

20

город Шымкент

 

850 541

907 195

977 821

 

на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов за счет средств республиканского бюджета

11 282 037

11 264 529

11 264 529

1

область Абай

303 026

299 350

299 350

2

Акмолинская область

394 544

385 884

385 884

3

Актюбинская область

544 499

551 352

551 352

4

Алматинская область

963 527

955 739

955 739

5

Атырауская область

357 413

357 538

357 538

6

Западно-Казахстанская область

364 266

361 525

361 525

7

Жамбылская область

722 053

684 736

684 736

8

область Жетісу

373 736

363 020

363 020

9

Карагандинская область

537 584

519 019

519 019

10

Костанайская область

344 019

325 890

325 890

11

Кызылординская область

530 419

505 998

505 998

12

Мангистауская область

571 600

591 847

591 847

13

Павлодарская область

351 308

339 222

339 222

14

Северо-Казахстанская область

216 367

205 464

205 464

15

Туркестанская область

1 444 730

1 408 596

1 408 596

16

область Ұлытау

125 222

122 045

122 045

17

Восточно-Казахстанская область

305 954

293 618

293 618

18

город Алматы

1 168 680

1 235 153

1 235 153

1

2

3

4

5

19

город Астана

866 713

929 947

929 947

20

город Шымкент

796 377

828 586

828 586

 

на увеличение оплаты труда педагогам организаций дошкольного образования

97 254 610

98 834 282

99 902 379

1

область Абай

2 504 204

2 526 234

2 537 452

2

Акмолинская область

3 641 693

3 674 131

3 690 151

3

Актюбинская область

4 269 285

4 307 475

4 326 156

4

Алматинская область

9 487 112

9 571 113

9 612 961

5

Атырауская область

3 248 127

3 277 092

3 291 334

6

Западно-Казахстанская область

3 113 597

3 141 387

3 155 045

7

Жамбылская область

6 056 110

6 110 032

6 136 622

8

область Жетісу

3 201 654

3 230 123

3 244 206

9

Карагандинская область

3 653 674

3 686 367

3 702 379

10

Костанайская область

2 552 144

2 574 946

2 586 148

11

Кызылординская область

6 492 129

6 548 303

6 576 344

12

Мангистауская область

4 386 024

4 425 125

4 444 370

13

Павлодарская область

3 001 601

3 028 456

3 041 605

14

Северо-Казахстанская область

1 422 136

1 434 818

1 441 066

15

Туркестанская область

15 258 965

15 384 988

15 452 711

16

область Ұлытау

721 975

728 437

731 593

17

Восточно-Казахстанская область

2 722 244

2 746 224

2 758 304

18

город Алматы

8 056 465

8 542 432

8 888 430

19

город Астана

6 718 612

6 778 928

6 808 266

20

город Шымкент

6 746 859

7 117 671

7 477 236

 

на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций дошкольного образования

1 546 207

1 558 625

1 564 835

1

область Абай

39 346

39 663

39 822

2

Акмолинская область

89 471

90 193

90 554

3

Актюбинская область

83 833

84 492

84 822

4

Алматинская область

34 805

35 085

35 226

5

Атырауская область

77 016

77 638

77 948

6

Западно-Казахстанская область

82 016

82 677

83 008

7

Жамбылская область

119 554

120 519

121 001

8

область Жетісу

39 886

40 207

40 368

9

Карагандинская область

108 450

109 325

109 762

10

Костанайская область

58 563

59 036

59 272

11

Кызылординская область

98 692

99 464

99 850

1

2

3

4

5

12

Мангистауская область

75 764

76 375

76 681

13

Павлодарская область

141 315

142 454

143 024

14

Северо-Казахстанская область

88 125

88 836

89 192

15

Туркестанская область

113 315

114 216

114 667

16

область Ұлытау

27 594

27 817

27 928

17

Восточно-Казахстанская область

52 524

52 948

53 160

18

город Алматы

74 237

74 836

75 135

19

город Астана

106 152

107 008

107 436

20

город Шымкент

35 549

35 836

35 979

 

на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых

1 447 893

1 459 559

1 465 392

1

область Абай

60 767

61 256

61 502

2

Акмолинская область

53 770

54 203

54 420

3

Актюбинская область

69 081

69 626

69 899

4

Алматинская область

65 478

66 008

66 273

5

Атырауская область

74 410

75 014

75 315

6

Западно-Казахстанская область

65 806

66 337

66 602

7

Жамбылская область

76 815

77 442

77 755

8

область Жетісу

41 491

41 827

41 995

9

Карагандинская область

112 874

113 784

114 239

10

Костанайская область

81 226

81 892

82 225

11

Кызылординская область

86 793

87 472

87 811

12

Мангистауская область

84 464

85 145

85 486

13

Павлодарская область

70 438

71 006

71 290

14

Северо-Казахстанская область

56 504

56 960

57 188

15

Туркестанская область

132 744

133 799

134 327

16

область Ұлытау

25 798

26 007

26 111

17

Восточно-Казахстанская область

87 950

88 659

89 014

18

город Алматы

82 378

83 055

83 394

19

город Астана

54 211

54 649

54 867

20

город Шымкент

64 895

65 418

65 679

 

на размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

248 118 875

253 608 972

258 561 284

1

область Абай

845 244

858 226

868 228

2

Акмолинская область

1 394 943

1 432 042

1 467 174

1

2

3

4

5

3

Актюбинская область

11 176 380

11 419 930

11 638 407

4

Алматинская область

12 718 252

12 972 305

13 193 916

5

Атырауская область

8 973 468

9 164 225

9 334 019

6

Западно-Казахстанская область

1 568 036

1 592 491

1 611 740

7

Жамбылская область

12 456 423

12 744 617

13 007 843

8

область Жетісу

1 698 898

1 723 329

1 741 761

9

Карагандинская область

1 681 703

1 711 700

1 736 767

10

Костанайская область

1 146 036

1 167 749

1 186 323

11

Кызылординская область

16 684 616

17 070 683

17 424 981

12

Мангистауская область

12 121 921

12 358 092

12 562 268

13

Павлодарская область

378 174

384 186

388 963

14

Северо-Казахстанская область

1 203 917

1 219 993

1 231 618

15

Туркестанская область

51 096 293

52 291 148

53 388 103

16

область Ұлытау

170 300

172 785

174 675

17

Восточно-Казахстанская область

679 437

690 281

698 801

18

город Алматы

27 017 613

27 521 040

27 949 012

19

город Астана

34 602 909

35 361 906

36 044 149

20

город Шымкент

50 504 312

51 752 244

52 912 536

 

на увеличение размера государственной стипендии обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

95 999 103

105 219 069

111 588 474

1

область Абай

3 623 116

3 897 310

4 168 332

2

Акмолинская область

3 480 035

3 550 770

3 615 708

3

Актюбинская область

4 316 387

4 220 108

3 906 415

4

Алматинская область

3 189 343

3 534 799

3 799 584

5

Атырауская область

2 355 028

2 249 076

2 087 156

6

Западно-Казахстанская область

2 281 117

2 093 050

2 102 227

7

Жамбылская область

5 433 335

6 248 776

6 810 074

8

область Жетісу

2 460 643

2 613 126

2 774 898

9

Карагандинская область

5 819 591

6 154 627

6 361 552

10

Костанайская область

4 044 155

4 058 797

3 966 643

11

Кызылординская область

3 723 590

3 728 443

3 710 843

12

Мангистауская область

3 870 623

3 966 713

3 836 424

13

Павлодарская область

4 205 515

4 423 558

4 557 432

14

Северо-Казахстанская область

2 061 999

2 137 313

2 197 432

15

Туркестанская область

10 507 838

12 593 347

14 306 552

16

область Ұлытау

1 274 695

1 657 747

1 968 653

17

Восточно-Казахстанская область

 

4 415 923

4 946 362

5 216 099

1

2

3

4

5

18

город Алматы

13 218 017

14 835 985

16 095 092

19

город Астана

7 388 435

8 783 689

9 876 487

20

город Шымкент

8 329 718

9 525 473

10 230 871

 

на увеличение оплаты труда медицинским работникам в государственных организациях технического и профессионального, послесреднего образования

155 799

157 052

157 679

1

область Абай

9 464

9 540

9 579

2

Акмолинская область

11 571

11 665

11 711

3

Актюбинская область

7 160

7 218

7 247

4

Алматинская область

5 630

5 676

5 698

5

Атырауская область

6 494

6 546

6 572

6

Западно-Казахстанская область

8 982

9 054

9 091

7

Жамбылская область

7 763

7 826

7 857

8

область Жетісу

6 379

6 430

6 456

9

Карагандинская область

12 063

12 161

12 209

10

Костанайская область

9 040

9 113

9 150

11

Кызылординская область

7 740

7 800

7 831

12

Мангистауская область

5 422

5 465

5 487

13

Павлодарская область

9 235

9 309

9 347

14

Северо-Казахстанская область

7 021

7 078

7 106

15

Туркестанская область

12 310

12 407

12 455

16

область Ұлытау

3 024

3 049

3 061

17

Восточно-Казахстанская область

6 694

6 748

6 775

18

город Алматы

10 875

10 963

11 007

19

город Астана

3 648

3 677

3 692

20

город Шымкент

5 284

5 327

5 348

 

на увеличение размера государственного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием

60 752 157

75 936 549

80 952 076

1

область Абай

1 712 991

1 890 613

2 064 515

2

Акмолинская область

2 764 358

2 883 706

3 032 419

3

Актюбинская область

3 838 958

4 053 190

3 969 427

4

Алматинская область

1 240 576

1 998 988

2 306 002

5

Атырауская область

1 751 235

1 809 576

1 835 926

6

Западно-Казахстанская область

1 036 051

1 066 131

1 107 064

7

Жамбылская область

2 739 071

3 497 454

4 043 151

8

область Жетісу

872 571

1 099 077

1 374 138

1

2

3

4

5

9

Карагандинская область

4 003 484

4 442 295

4 721 079

10

Костанайская область

2 765 588

3 034 976

3 015 279

11

Кызылординская область

1 913 391

1 967 500

1 984 750

12

Мангистауская область

3 362 873

3 597 487

3 831 767

13

Павлодарская область

3 992 864

4 521 008

4 796 109

14

Северо-Казахстанская область

880 906

943 258

1 165 127

15

Туркестанская область

4 380 798

9 329 344

9 126 357

16

область Ұлытау

958 242

1 066 796

1 207 091

17

Восточно-Казахстанская область

2 583 202

3 168 596

3 429 301

18

город Алматы

10 058 500

13 735 401

14 400 984

19

город Астана

4 590 098

5 784 882

6 775 193

20

город Шымкент

5 306 400

6 046 271

6 766 397

 

на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций физической культуры и спорта

756 969

771 180

783 905

1

область Абай

44 765

45 152

45 604

2

Акмолинская область

20 241

20 241

20 241

3

Актюбинская область

38 648

40 364

42 081

4

Алматинская область

31 688

31 950

32 080

5

Атырауская область

69 851

71 568

73 256

6

Западно-Казахстанская область

20 372

20 532

20 532

7

Жамбылская область

8 532

8 532

8 532

8

область Жетісу

52 391

52 846

52 846

9

Карагандинская область

119 596

120 567

121 052

10

Костанайская область

16 573

16 632

16 661

11

Кызылординская область

61 508

62 190

63 434

12

Мангистауская область

 

 

 

13

Павлодарская область

76 911

81 964

84 389

14

Северо-Казахстанская область

16 522

16 665

16 832

15

Туркестанская область

120 211

121 180

124 644

16

область Ұлытау

 

 

 

17

Восточно-Казахстанская область

35 138

35 832

36 756

18

город Алматы

24 022

24 965

24 965

19

город Астана

 

 

 

20

город Шымкент

 

 

 

 

на увеличение размера государственной стипендии обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

 

75 143

72 127

72 629

1

2

3

4

5

1

область Абай

 

 

 

2

Акмолинская область

 

 

 

3

Актюбинская область

6 000

6 000

6 000

4

Алматинская область

 

 

 

5

Атырауская область

 

 

 

6

Западно-Казахстанская область

21 367

18 351

18 853

7

Жамбылская область

 

 

 

8

область Жетісу

7 542

7 542

7 542

9

Карагандинская область

18 144

18 144

18 144

10

Костанайская область

 

 

 

11

Кызылординская область

 

 

 

12

Мангистауская область

 

 

 

13

Павлодарская область

6 556

6 556

6 556

14

Северо-Казахстанская область

9 815

9 815

9 815

15

Туркестанская область

 

 

 

16

область Ұлытау

 

 

 

17

Восточно-Казахстанская область

5 719

5 719

5 719

18

город Алматы

 

 

 

19

город Астана

 

 

 

20

город Шымкент

 

 

 

 

на возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса

192 800

 

 

1

область Абай

 

 

 

2

Акмолинская область

 

 

 

3

Актюбинская область

 

 

 

4

Алматинская область

 

 

 

5

Атырауская область

 

 

 

6

Западно-Казахстанская область

 

 

 

7

Жамбылская область

 

 

 

8

область Жетісу

 

 

 

9

Карагандинская область

 

 

 

10

Костанайская область

 

 

 

11

Кызылординская область

 

 

 

12

Мангистауская область

 

 

 

13

Павлодарская область

192 800

 

 

14

Северо-Казахстанская область

 

 

 

15

Туркестанская область

 

 

 

16

область Ұлытау

 

 

 

1

2

3

4

5

17

Восточно-Казахстанская область

 

 

 

18

город Алматы

 

 

 

19

город Астана

 

 

 

20

город Шымкент

 

 

 

 

на организацию и проведение выборов акимов районов (городов областного значения)

3 522 306

8 991 220

7 052 492

1

область Абай

198 135

142 813

614 674

2

Акмолинская область

 

575 498

992 919