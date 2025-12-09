Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026 – 2028 годы

Настоящий Закон определяет объемы трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы в абсолютном выражении на трехлетний период 2026 – 2028 годов с разбивкой по годам.

Статья 1. Объемы бюджетных изъятий, передаваемых из областного

бюджета и бюджетов города республиканского

значения, столицы в республиканский бюджет

1. Установить бюджетные изъятия из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2026 год в сумме 879 947 069 тысяч тенге, в том числе:

Атырауской области – 262 404 282 тысячи тенге;

города Алматы – 491 887 501 тысяча тенге;

города Астаны – 125 655 286 тысяч тенге.

2. Установить бюджетные изъятия из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2027 год в сумме 1 079 818 403 тысяч тенге, в том числе:

Атырауской области – 237 910 881 тысяча тенге;

города Алматы – 600 946 982 тысячи тенге;

города Астаны – 240 960 540 тысяч тенге.

3. Установить бюджетные изъятия из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2028 год в сумме 1 400 607 718 тысяч тенге, в том числе:

Атырауской области – 278 969 171 тысяча тенге;

Мангистауской области – 1 248 369 тысяч тенге;

города Алматы – 699 746 657 тысяч тенге;

города Астаны – 420 643 521 тысяча тенге.

Статья 2. Объемы бюджетных субвенций, передаваемых

из республиканского бюджета в областные бюджеты,

бюджет города республиканского значения

1. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения, на 2026 год в сумме 5 171 567 833 тысяч тенге,

в том числе:

области Абай – 266 878 915 тысяч тенге;

Акмолинской области – 325 916 603 тысячи тенге;

Актюбинской области – 197 089 345 тысяч тенге;

Алматинской области – 108 007 714 тысяч тенге;

Западно-Казахстанской области – 173 643 915 тысяч тенге;

Жамбылской области – 494 317 250 тысяч тенге;

области Жетісу – 381 884 553 тысячи тенге;

Карагандинской области – 269 563 338 тысяч тенге;

Костанайской области – 350 622 666 тысяч тенге;

Кызылординской области – 504 013 674 тысячи тенге;

Мангистауской области – 122 677 187 тысяч тенге;

Павлодарской области – 7 822 744 тысячи тенге;

Северо-Казахстанской области – 333 976 372 тысячи тенге;

Туркестанской области – 1 139 920 621 тысяча тенге;

области Ұлытау – 60 763 826 тысяч тенге;

Восточно-Казахстанской области – 251 739 916 тысяч тенге;

города Шымкента – 182 729 194 тысячи тенге.

2. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения,

на 2027 год в сумме 6 357 838 886 тысяч тенге, в том числе:

области Абай – 421 053 572 тысячи тенге;

Акмолинской области – 390 941 602 тысячи тенге;

Актюбинской области – 291 198 711 тысяч тенге;

Алматинской области – 106 029 235 тысяч тенге;

Западно-Казахстанской области – 283 211 443 тысячи тенге;

Жамбылской области – 607 514 858 тысяч тенге;

области Жетісу – 403 575 491 тысяча тенге;

Карагандинской области – 419 875 048 тысяч тенге;

Костанайской области – 423 776 995 тысяч тенге;

Кызылординской области – 546 882 194 тысячи тенге;

Мангистауской области – 78 578 470 тысяч тенге;

Павлодарской области – 4 416 154 тысячи тенге;

Северо-Казахстанской области – 432 904 833 тысячи тенге;

Туркестанской области – 1 248 023 917 тысяч тенге;

области Ұлытау – 68 536 618 тысяч тенге;

Восточно-Казахстанской области – 306 880 244 тысячи тенге;

города Шымкента – 324 439 501 тысяча тенге.

3. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения, на 2028 год в сумме 6 796 559 470 тысяч тенге,

в том числе:

области Абай – 498 648 999 тысяч тенге;

Акмолинской области – 591 012 575 тысяч тенге;

Актюбинской области – 307 747 126 тысяч тенге;

Алматинской области – 38 637 109 тысяч тенге;

Западно-Казахстанской области – 326 502 671 тысяча тенге;

Жамбылской области – 677 937 320 тысяч тенге;

области Жетісу – 446 842 673 тысячи тенге;

Карагандинской области – 389 036 178 тысяч тенге;

Костанайской области – 444 515 662 тысячи тенге;

Кызылординской области – 585 256 233 тысячи тенге;

Северо-Казахстанской области – 457 967 701 тысяча тенге;

Туркестанской области – 1 214 878 347 тысяч тенге;

области Ұлытау – 108 660 691 тысяча тенге;

Восточно-Казахстанской области – 338 866 364 тысячи тенге;

города Шымкента – 370 049 821 тысяча тенге.

Статья 3. Объемы расходов, предусматриваемые в местных бюджетах

Учесть в расходах местных бюджетов объемы целевых трансфертов общего характера согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Учесть в расходах местных бюджетов объемы капитальных затрат согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Учесть в расходах местных бюджетов объемы затрат на развитие согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Учесть в расходах местных бюджетов минимальные объемы финансирования капитальных затрат по приобретению ветеринарных станций, ветеринарных пунктов и скотомогильников для обеспечения ветеринарной безопасности согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Учесть в расходах местных бюджетов минимальные объемы финансирования капитальных затрат по социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре в сельских населенных пунктах согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2026 года и действует до 31 декабря 2028 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 8 декабря 2025 года

№ 238-VІIІ ЗРК