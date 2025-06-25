О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом

2. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:

статью 65-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 65-1. Участие государственной противопожарной службы, других государственных органов и организаций в охране лесного фонда

Порядок привлечения государственной противопожарной службы, других государственных органов и организаций для тушения лесных пожаров устанавливается алгоритмом управления и взаимодействия государственных органов и организаций при реагировании на чрезвычайную ситуацию, утверждаемым уполномоченным органом совместно с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.».

3. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года:

в статье 41:

подпункт 4) части первой дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

часть вторую после слов «воинской службы,» дополнить словами «со службы в органах гражданской защиты,».

4. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) часть вторую пункта 3 статьи 82 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) регулирование вопросов в области промышленной безопасности.»;

2) пункт 12 статьи 129 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности.»;

3) в подпункте 5) пункта 3 статьи 144-4 слова «промышленной безопасности,» исключить;

4) часть первую пункта 1 статьи 234 после слова «собственности» дополнить словами «и занимаемые ими земельные участки».

5. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) пункт 2 статьи 22 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) сообщать работодателю о привлечении его в качестве добровольного пожарного на выполнение мероприятий по предупреждению и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах.»;

2) подпункт 6) пункта 1 статьи 57 после слов «специальные государственные органы» дополнить словами «, органы гражданской защиты»;

3) пункт 4 статьи 65 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) нахождения работника в качестве добровольного пожарного на мероприятиях по предупреждению и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах.»;

4) пункт 3 статьи 66 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) нахождения работника в качестве добровольного пожарного на мероприятиях по предупреждению и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах.»;

5) дополнить статьей 124-2 следующего содержания:

«Статья 124-2. Гарантии для работников, принимающих участие в качестве добровольных пожарных в мероприятиях по предупреждению и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах

За работником, принимающим участие в качестве добровольного пожарного в мероприятиях по предупреждению и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах, сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата.»;

6) часть вторую пункта 1 статьи 138 после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

7) статью 144 после слов «правоохранительных органов» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

8) часть вторую пункта 1 статьи 159 после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

9) в подпункте 4) пункта 1 статьи 186 слова «военизированных и иных специализированных» исключить;

10) подпункт 2) пункта 2 статьи 187 после слов «территориальное подразделение» дополнить словом «ведомства»;

11) в статье 188:

пункт 5 после слова «представитель» дополнить словом «ведомства»;

подпункт 1) пункта 6 после слов «инспектор по государственному» дополнить словами «контролю и»;

12) подпункт 2) части первой пункта 4 статьи 190 после слов «инспектором по государственному» дополнить словами «контролю и».

6. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

в статье 203:

в подпункте 1) пункта 2 слова «территориального подразделения ведомства» заменить словами «территориального органа»;

в пункте 3 слова «территориального подразделения ведомства» заменить словами «территориального органа».

7. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) подпункт 7) пункта 1 статьи 1 после слов «правоохранительных органов» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

2) в статье 11:

подпункт 11) пункта 1 после слов «правоохранительных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,»;

в пункте 3:

подпункт 1) после слов «правоохранительных органах» дополнить словами «, органах гражданской защиты»;

подпункт 2):

после слов «правоохранительных органах» дополнить словами

«, органах гражданской защиты»;

дополнить словами «и уполномоченным органом в сфере гражданской защиты»;

3) в статье 139:

заголовок после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

пункт 1 после слов «правоохранительных органов» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

пункт 2 после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

4) в статье 140:

пункт 1 после слов «правоохранительных органах» дополнить словами «, органах гражданской защиты»;

в пункте 2:

абзац первый после слов «правоохранительных органах» дополнить словами «, органах гражданской защиты»;

подпункт 1) после слов «правоохранительных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,»;

подпункт 2) после слов «правоохранительных органах» дополнить словами «, органах гражданской защиты»;

подпункт 4) после слов «правоохранительные органы,» дополнить словами «органы гражданской защиты,»;

часть третью пункта 3 после слов «правоохранительных органов» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

пункт 5 после слов «правоохранительных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,»;

5) пункт 3 статьи 159 после слов «правоохранительных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,»;

6) пункт 5 статьи 161 после слов «правоохранительных органах» дополнить словами «, органах гражданской защиты»;

7) в статье 186:

подпункт 4) пункта 1 дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

пункт 2 после слов «воинской службы,» дополнить словами

«со службы в органах гражданской защиты,»;

8) абзац четвертый подпункта 3) части первой статьи 195 после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

9) пункт 5 статьи 208 после слов «специальных государственных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

10) подпункт 6) части первой пункта 6 статьи 227 дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

11) в статье 247:

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) поставка, хранение лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва и их выпуск в порядке освежения и разбронирования в случаях изменения номенклатуры и утилизации или уничтожения, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о гражданской защите.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Поставка, хранение и выпуск лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва в порядке, предусмотренном подпунктом 9) части первой настоящей статьи, осуществляются единым дистрибьютором.».

8. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

1) абзац третий подпункта 77) пункта 1 статьи 1 после слов «правоохранительных органов,», «правоохранительных органах,» дополнить соответственно словами «органов гражданской защиты,», «органах гражданской защиты,»;

2) в статье 11:

подпункт 11) после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

подпункт 12) после слов «правоохранительных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,»;

3) абзац седьмой подпункта 4) статьи 12 после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

4) подпункт 5) статьи 16 после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

5) подпункт 7) пункта 2 статьи 97 дополнить словами «, органах гражданской защиты»;

6) абзац первый пункта 1 статьи 100 после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

7) подпункт 1) пункта 2 статьи 103 после слов «правоохранительных органов» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

8) в статье 145:

подпункт 4) пункта 1 дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

пункт 2 после слов «воинской службы,» дополнить словами

«со службы в органах гражданской защиты,»;

9) подпункты 4) и 5) пункта 1 статьи 176 после слов «внутренних дел» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

10) подпункт 3) статьи 198 после слов «правоохранительных органов,», «правоохранительных органах,» дополнить соответственно словами «органов гражданской защиты,», «органах гражданской защиты,»;

11) подпункт 8) пункта 3 статьи 204 после слов «правоохранительных органов,», «правоохранительных органах,» дополнить соответственно словами «органов гражданской защиты,», «органах гражданской защиты,»;

12) подпункт 2) статьи 205 после слов «правоохранительных органов,», «правоохранительных органах,» дополнить соответственно словами «органов гражданской защиты,», «органах гражданской защиты,»;

13) подпункт 7) части первой пункта 2 статьи 206 после слов «правоохранительных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,»;

14) подпункт 3) пункта 1 статьи 208 после слов «правоохранительных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,»;

15) в статье 212:

в пункте 1:

абзац первый после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

подпункт 1) после слов «правоохранительных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,»;

подпункты 2) и 3) после слов «правоохранительных органах,», «правоохранительного органа» дополнить соответственно словами «органах гражданской защиты,», «, органа гражданской защиты»;

в пункте 2:

подпункт 1) после слов «правоохранительных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,»;

подпункты 2) и 3) после слов «правоохранительных органах,», «правоохранительного органа,» дополнить соответственно словами «органах гражданской защиты,», «органа гражданской защиты,»;

пункт 3 после слов «правоохранительных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,»;

пункт 4 после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

пункты 5, 6 и 9 после слов «правоохранительных органов,», «правоохранительных органах,» дополнить соответственно словами «органов гражданской защиты,», «органах гражданской защиты,»;

16) в статье 213:

в пункте 1:

часть первую после слов «правоохранительных органов,», «правоохранительных органах,» дополнить соответственно словами «органов гражданской защиты,», «органах гражданской защиты,»;

часть вторую после слов «правоохранительных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,»;

пункт 2 и часть первую пункта 3 после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

пункт 4 после слов «правоохранительных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,»;

пункт 6 после слов «правоохранительных органов,», «правоохранительных органах,» дополнить соответственно словами «органов гражданской защиты,», «органах гражданской защиты,»;

17) в статье 214:

часть первую после слов «правоохранительных органов,», «правоохранительных органах,» дополнить соответственно словами «органов гражданской защиты,», «органах гражданской защиты,»;

часть четвертую после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

18) статью 215 после слов «правоохранительных органов,», «правоохранительных органах,» дополнить соответственно словами «органов гражданской защиты,», «органах гражданской защиты,»;

19) пункт 5 статьи 236 после слов «органов внутренних дел» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

20) часть вторую пункта 1 статьи 245 дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

21) в статье 248:

подпункт 3) пункта 3 после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

подпункт 2) части второй пункта 5 после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

подпункт 3) части третьей пункта 6 после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,».

9. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года:

1) в части третьей подпункта 19) статьи 5 слова «территориальных подразделений» заменить словами «территориальных органов»;

2) абзац шестой подпункта 5) пункта 1 статьи 30 после слов «правоохранительных органов» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

3) подпункт 3) части первой пункта 12 статьи 168 дополнить словами «, органов гражданской защиты».

10. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года:

1) в подпункте 15) пункта 2 статьи 18 слова «территориальные подразделения ведомства» заменить словами «территориальные органы»;

2) в пункте 1 статьи 79 слова «территориальными подразделениями ведомства» заменить словами «территориальными органами»;

3) в части третьей пункта 2 статьи 85 слова «территориальным подразделением ведомства» заменить словами «территориальным органом»;

4) в пункте 2 статьи 126 слова «территориальными подразделениями ведомства» заменить словами «территориальными органами».

11. В Закон Республики Казахстан от 21 сентябpя 1994 года «О транспорте в Республике Казахстан»:

в статье 22-1:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 22-1. Обязанность предоставления транспорта»;

в части второй слова «настоящей статьей» заменить словами «частью первой настоящей статьи»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Предоставление транспорта (за исключением представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) физическими и юридическими лицами для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, а также возмещение расходов за использование транспорта осуществляются в соответствии с законами Республики Казахстан,

за исключением случаев, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи.».

12. В Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан»:

по всему тексту после слов «органов прокуратуры,» дополнить словами «гражданской защиты,».

13. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

1) подпункт 6) пункта 1 статьи 1 после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

2) в статье 2:

подпункт 21) после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской зашиты,»;

подпункт 44-4) после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

3) в подпункте 10-19) статьи 10-2 слова «, в области промышленной безопасности по соблюдению требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств» исключить;

4) в пункте 1 статьи 10-9:

слова «, а также государственный контроль и надзор в отношении субъектов контроля и надзора в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в области промышленной безопасности за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств» исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Государственный контроль и надзор в отношении субъектов контроля и надзора в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в области промышленной безопасности за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств осуществляются посредством проведения должностными лицами жилищной инспекции проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите».»;

5) в статье 13:

часть третью пункта 1 после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

часть первую пункта 7 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) расположенные на территории государственных учреждений, находящихся в ведении уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;»;

в пункте 8:

подпункт 7-1) после слов «органа внутренних дел,» дополнить словами «органа гражданской защиты,»;

подпункт 10) после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

6) пункт 6 статьи 67 после слов «Республики Казахстан» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

7) в пункте 4 статьи 101:

части первую и вторую после слов «государственных органов,», «государственных органах» дополнить соответственно словами «органов гражданской защиты,», «, органах гражданской защиты»;

часть третью после слов «государственных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,»;

8) заголовок главы 13-1 после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

9) в статье 101-3:

заголовок после слов «государственных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

в пункте 1:

в части первой:

абзац первый после слов «государственных органов» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

часть вторую подпункта 1) после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

часть вторую после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

часть третью после слов «органа внутренних дел,» дополнить словами «органа гражданской защиты,»;

пункт 2 после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

абзац первый пункта 3 после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

10) в статье 101-4:

в пункте 1:

в части второй:

абзац первый после слов «органов внутренних дел» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

подпункты 1) и 2) после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

часть третью после слов «органа внутренних дел» дополнить словами «, органа гражданской защиты»;

в пункте 2:

подпункт 1) после слов «органа внутренних дел» дополнить словами «, органа гражданской защиты»;

подпункты 2), 3) и 4) после слов «органа внутренних дел,» дополнить словами «органа гражданской защиты,»;

подпункт 5) после слов «органа внутренних дел», «органов внутренних дел,» дополнить соответственно словами «, органа гражданской защиты», «органов гражданской защиты,»;

11) статью 101-5 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Сотрудники органов гражданской защиты и члены их семей имеют право использовать жилищные выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 1), 2) и 6) части первой настоящей статьи.

В целях оплаты аренды жилища сотрудники органов гражданской защиты и (или) члены их семей используют жилищные выплаты в размере, не превышающем пятидесяти процентов от размера жилищных выплат, и не более пяти лет со дня их назначения.»;

12) в статье 101-6:

подпункт 1) после слов «органе внутренних дел,» дополнить словами «органе гражданской защиты,»;

подпункт 4) после слов «органа внутренних дел,» дополнить словами «органа гражданской защиты,»;

13) в статье 101-7:

подпункты 1) и 2) после слов «орган внутренних дел,» дополнить словами «орган гражданской защиты,»;

подпункт 3) после слов «органом внутренних дел,», «сотрудником органа внутренних дел,», «органа внутренних дел,» дополнить соответственно словами «органом гражданской защиты,», «сотрудником органа гражданской защиты,», «органа гражданской защиты,»;

14) в статье 101-9:

заголовок после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

пункт 1 после слов «органа внутренних дел,» дополнить словами «органа гражданской защиты,»;

15) заголовок и абзац первый статьи 101-10 после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

16) в статье 101-11:

заголовок дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

в пункте 1:

часть первую после слов «органов внутренних дел», «органов внутренних дел,» дополнить соответственно словами «, органов гражданской защиты», «органов гражданской защиты,»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«В случаях, когда сотрудник органов гражданской защиты либо его (ее) супруга (супруг) получили жилищные выплаты, предусмотренные частью первой пункта 6 статьи 101-1, частью первой пункта 6 статьи 101-2 настоящего Закона, или денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации или исполнили обязательства по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом, или реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, реализация права на жилище осуществляется путем предоставления служебного жилища, а в случае отсутствия служебного жилища, отвечающего норме площади жилища, установленной настоящим Законом, на его (ее) личный специальный счет перечисляются жилищные выплаты в размере, не превышающем пятидесяти процентов от размера жилищных выплат, которые используются только для оплаты аренды жилища.»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«При этом площадь жилища для сотрудника органа гражданской защиты и члена его семьи определяется из расчета восемнадцать квадратных метров полезной площади на каждого члена семьи, включая самого сотрудника, но в размере не более девяноста квадратных метров.»;

часть пятую после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

в пункте 2:

часть первую после слов «органа внутренних дел,» дополнить словами «органа гражданской защиты,»;

часть вторую после слов «органа внутренних дел» дополнить словами «, органа гражданской защиты»;

пункт 3 после слов «органов внутренних дел» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

пункт 4 после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

в пункте 5:

часть первую после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

абзац первый части второй после слов «органов внутренних дел» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

в пункте 6:

часть первую после слов «органа внутренних дел,», «органах внутренних дел,» дополнить соответственно словами «органа гражданской защиты,», «органах гражданской защиты,»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«В случае гибели (смерти) сотрудника органов гражданской защиты при прохождении службы и наличии у него обязательств по договору, заключенному в соответствии с целью, предусмотренной подпунктом 1) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом, к членам семьи погибшего (умершего) переходит право получения назначенных жилищных выплат, порядок осуществления которых определяется Правительством Республики Казахстан.»;

часть третью после слов «органов внутренних дел» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

в части четвертой:

абзац первый после слов «органов внутренних дел» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

подпункт 5) дополнить словами «, органах гражданской защиты»;

пункт 7 после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

пункт 8 после слов «органов внутренних дел» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

в пункте 9:

дополнить частью второй следующего содержания:

«Сотруднику органов гражданской защиты при увольнении со службы по причине увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного при исполнении служебных обязанностей, по которому вынесено заключение военно-врачебной комиссии о непригодности или ограниченной пригодности к службе, назначенные жилищные выплаты сохраняются до исполнения им обязательств по договору, заключенному в соответствии с целью, предусмотренной подпунктом 1) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом, в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.»;

в части второй:

слова «частью первой» заменить словами «частями первой и второй»;

после слов «органов внутренних дел» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

17) в пункте 2-1 статьи 109:

части первую и вторую:

после слов «государственных органов,», «государственных органах» дополнить соответственно словами «органов гражданской защиты,», «, органах гражданской защиты»;

после слов «иных закрытых объектах» дополнить словами «, а также на территории государственных учреждений, находящихся в ведении уполномоченного органа в сфере гражданской защиты»;

часть третью после слов «государственных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,».

14. В Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года «О мобилизационной подготовке и мобилизации»:

статью 8 дополнить подпунктами 8-2), 8-3) и 8-4) следующего содержания:

«8-2) разрабатывают и утверждают методику определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;

8-3) проводят анализ потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва

в части мобилизационного резерва;

8-4) вносят предложения по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;».

15. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года «Об особом статусе города Алматы»:

в подпункте 6-7) статьи 4 слова «государственного надзора

в отношении субъектов надзора» заменить словами «государственного контроля и надзора в отношении субъектов контроля и надзора».

16. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества»:

в статье 46-12:

подпункт 4) пункта 1 дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

пункт 2 после слов «воинской службы,» дополнить словами

«со службы в органах гражданской защиты,».

17. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму»:

в подпункте 7) части первой статьи 7 слова «мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возникших в результате совершенного акта терроризма, а также принимает участие в ликвидации его последствий» заменить словами «ликвидацию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возникших в результате совершенного акта терроризма».

18. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

подпункт 30-1) пункта 1 статьи 31 после слова «государственного» дополнить словами «контроля и».

19. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

в Республике Казахстан»:

1) в статье 1:

подпункты 41) и 43) изложить в следующей редакции:

«41) мониторинг объектов – система наблюдений за состоянием и изменениями объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;»;

«43) генеральный план объекта – часть проекта строительства объекта (здания, сооружения, комплекса), содержащая комплексное решение вопросов его размещения на территории (участке), прокладки (проводки) транспортных коммуникаций, инженерных сетей, инженерной подготовки участка, благоустройства и озеленения, организации хозяйственного обслуживания и иных мероприятий, связанных с местоположением проектируемого объекта;»;

дополнить подпунктами 43-1) и 43-2) следующего содержания:

«43-1) заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности – документ, выдаваемый территориальным органом уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, о соответствии требованиям пожарной безопасности построенных объектов с массовым пребыванием людей и зданий высотой более двадцати восьми метров перед приемкой их в эксплуатацию;

43-2) техническая сложность объекта – уровень ответственности объекта строительства по степени технических требований к надежности и прочности оснований и конструкций, устанавливаемых государственными и (или) межгосударственными (международными) нормативами в зависимости от функционального назначения объекта, особенностей его несущих и ограждающих конструкций, количества этажей (конструктивных ярусов), сейсмической опасности или иных особых геологических, гидрогеологических, геотехнических условий места (района) строительства, которые подразделяются на:

первый уровень ответственности – повышенный;

второй уровень ответственности – нормальный;

третий уровень ответственности – пониженный;»;

подпункты 44), 44-1) и 44-3) изложить в следующей редакции:

«44) акт приемки объекта в эксплуатацию – документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации;

44-1) заключение о соответствии выполненных работ проекту – документ, которым лица, осуществляющие авторский надзор, подтверждают соответствие выполненных работ утвержденной проектной (проектно-сметной) документации;»;

«44-3) пожарно-техническое обследование – вид обследования,

в результате которого определяется соответствие или несоответствие требованиям пожарной безопасности построенных объектов с массовым пребыванием людей и зданий высотой более двадцати восьми метров;»;

2) в подпункте 8) пункта 2 статьи 34-2 слова «соответствии и заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту» заменить словами «соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ, соответствии выполненных работ утвержденному проекту и соответствии объекта требованиям пожарной безопасности»;

3) в части первой пункта 2 статьи 73 слова «и соответствии выполненных работ утвержденному проекту» заменить словами «, соответствии выполненных работ утвержденному проекту и соответствии объекта требованиям пожарной безопасности»;

4) в статье 75:

в пункте 3:

часть первую изложить в следующей редакции:

«3. Со дня получения извещения от подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта заказчик запрашивает у подрядчика (генерального подрядчика) и лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры и пожарно-техническое обследование, декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ, соответствии выполненных работ проекту и соответствии объекта требованиям пожарной безопасности.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Территориальный орган уполномоченного органа в сфере гражданской защиты в установленные законодательством Республики Казахстан сроки со дня получения заявления от заказчика осуществляет пожарно-техническое обследование и при соответствии объекта с массовым пребыванием людей и зданий высотой более двадцати восьми метров требованиям пожарной безопасности перед приемкой их в эксплуатацию выдает соответствующее заключение.»;

в пункте 4 слова «и соответствии выполненных работ проекту» заменить словами «, соответствии выполненных работ проекту и соответствии объекта требованиям пожарной безопасности»;

в пункте 6:

слова «и соответствии выполненных работ проекту» заменить словами «, соответствии выполненных работ проекту и соответствии объекта требованиям пожарной безопасности»;

после слов «авторский надзоры,» дополнить словами «пожарно-техническое обследование,»;

5) в пункте 1 статьи 75-1:

в абзаце первом слова «и соответствии выполненных работ утвержденному проекту» заменить словами «, соответствии выполненных работ утвержденному проекту и соответствии объекта требованиям пожарной безопасности»;

в подпункте 2) слова «соответствии и заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту» заменить словами «соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ, соответствии выполненных работ утвержденному проекту и соответствии объекта требованиям пожарной безопасности».

20. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте»:

1) пункт 1 статьи 35 после слов «ликвидацию чрезвычайных ситуаций социального» дополнить словами «, природного и техногенного»;

2) в статье 35-1:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 35-1. Обязанность предоставления железнодорожного транспорта»;

в части второй слова «настоящей статьей» заменить словами «частью первой настоящей статьи»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Предоставление железнодорожного транспорта (за исключением представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) их владельцами для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, а также возмещение расходов за использование железнодорожного транспорта осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», за исключением случаев, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи.».

21. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

в статье 47-3:

подпункт 4) пункта 1 дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

пункт 2 после слов «воинской службы,» дополнить словами

«со службы в органах гражданской защиты,».

22. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года

«О чрезвычайном положении»:

1) в подпункте 8) пункта 2 статьи 12 слова «территориальных подразделений» заменить словами «территориальных органов»;

2) в подпунктах 1) и 9-1) пункта 2 статьи 13 слова «территориальных подразделений» заменить словами «территориальных органов».

23. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»:

в статье 5-1:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 5-1. Обязанность предоставления автомобильного транспорта»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Предоставление автомобильного транспорта (за исключением представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) физическими и юридическими лицами для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, а также возмещение расходов за использование автомобильного транспорта осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», за исключением случаев, предусмотренных частями первой, третьей и четвертой настоящей статьи.»;

в части третьей слова «настоящей статьей» заменить словами «частями первой и третьей настоящей статьи».

24. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О внутреннем водном транспорте»:

в статье 5-1:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 5-1. Обязанность предоставления внутреннего водного транспорта»;

в части второй слова «настоящей статьей» заменить словами «частью первой настоящей статьи»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Предоставление внутреннего водного транспорта (за исключением представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) физическими и юридическими лицами для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, а также возмещение расходов за использование внутреннего водного транспорта осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», за исключением случаев, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи.».

25. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»:

1) в статье 1:

подпункт 2-9) дополнить словами «, подлежащий (при необходимости) ежегодной индексации в период строительства на уровень инфляции, определяемый по данным уполномоченного органа в области государственной статистики, или ежегодной индексации в порядке, определяемом уполномоченным органом, на объем привлеченного заемного финансирования в иностранной валюте с учетом изменения обменного курса национальной валюты к иностранным валютам, определенного по данным Национального Банка Республики Казахстан»;

подпункт 31-4) дополнить словами «, подлежащий ежегодной индексации в порядке, определяемом уполномоченным органом, на объем привлеченного заемного финансирования в иностранной валюте с учетом изменения обменного курса национальной валюты к иностранным валютам, определенного по данным Национального Банка Республики Казахстан»;

2) пункт 1 статьи 15-4 дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

«Действующие энергопроизводящие организации, сто процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и находящиеся в коммунальной собственности и осуществляющие одновременно деятельность по производству электрической, тепловой энергии и воды (дистиллята), вправе реализовать инвестиционное соглашение на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление

с созданием отдельного юридического лица с передачей ему обязательств по заключенному инвестиционному соглашению на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление путем заключения дополнительного соглашения к действующему инвестиционному соглашению на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление между уполномоченным органом, указанной энергопроизводящей организацией и юридическим лицом.

Под юридическим лицом, указанным в части второй настоящего пункта, понимается юридическое лицо, аффилированное с действующей энергопроизводящей организацией, определенной в соответствии с частью второй настоящего пункта.

Действие законодательства в области электроэнергетики, применяемое к энергопроизводящим организациям, которые заключили инвестиционное соглашение на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом, распространяется на юридическое лицо, которому согласно части второй настоящего пункта были переданы обязательства по заключенному инвестиционному соглашению на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление.»;

3) в пункте 8 статьи 15-8:

часть третью изложить в следующей редакции:

«При этом объем и срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности победителя аукционных торгов не подлежат корректировке в сторону увеличения.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации (при необходимости) подлежит ежегодной индексации в период строительства на уровень инфляции, определяемый по данным уполномоченного органа

в области государственной статистики, или ежегодной индексации в порядке, определяемом уполномоченным органом, на объем привлеченного заемного финансирования в иностранной валюте с учетом изменения обменного курса национальной валюты к иностранным валютам, определенного по данным Национального Банка Республики Казахстан.».

26. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности»:

в статье 28:

подпункт 4) пункта 1 дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

пункт 2 после слов «воинской службы,» дополнить словами

«со службы в органах гражданской защиты,».

27. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан»:

статью 14-1 дополнить частью второй следующего содержания:

«При отказе единого оператора по поставке нефтепродуктов приобретать нефтепродукты по карточной системе Вооруженные Силы вправе самостоятельно закупать их на конкурентной основе за счет бюджетных средств на соответствующий год.».

28. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О статусе столицы Республики Казахстан»:

в подпункте 19-12) статьи 9 слова «государственного надзора в отношении субъектов надзора» заменить словами «государственного контроля и надзора в отношении субъектов контроля и надзора».

29. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»:

в статье 76-1:

в части второй:

слова «государственных органов и» заменить словами «государственных органов, органов гражданской защиты и»;

слова «и специальных государственных органов» заменить словами «, специальных государственных органов и органов гражданской защиты»;

часть третью дополнить словами «и Законом Республики Казахстан «О гражданской защите».

30. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года

«О правоохранительной службе»:

1) статью 5 дополнить частью второй следующего содержания:

«Действие настоящего Закона распространяется на органы гражданской защиты и их сотрудников, а также на службу в органах гражданской защиты, за исключением статей 3 (кроме органов государственной противопожарной службы), 45-1, 59, 60, 61 и 62, пунктов 3 и 3-1 статьи 69, подпункта 12-1) пункта 1 статьи 80 настоящего Закона.»;

2) в пункте 2 статьи 15 слова «сотрудников, осуществляющих

функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, сотрудников органов государственной противопожарной службы» заменить словами «сотрудников органов гражданской защиты»;

3) в части второй пункта 2 статьи 20 слова «сотрудника, осуществляющего функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, сотрудника органов государственной противопожарной службы» заменить словами «сотрудника органа гражданской защиты»;

4) пункт 3 статьи 66 изложить в следующей редакции:

«3. В случае гибели (смерти) сотрудника вследствие заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей, либо в течение года после увольнения со службы вследствие заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей, иждивенцам или наследникам выплачивается единовременная компенсация в размере шестидесятимесячного денежного содержания по последней занимаемой должности.»;

5) часть пятую статьи 84 исключить.

31. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года

«О государственном имуществе»:

1) в статье 1:

подпункты 2-3) и 2-4) изложить в следующей редакции:

«2-3) аффилированное лицо потенциального покупателя (приобретателя) – любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые данным потенциальным покупателем (приобретателем) решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменном виде, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого данный потенциальный покупатель (приобретатель) имеет такое право;

2-4) социально-предпринимательская корпорация – региональный институт развития в форме акционерного общества, созданный по решению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, осуществляющий содействие развитию экономики региона;»;

дополнить подпунктами 2-5) и 23-1) следующего содержания:

«2-5) независимый член наблюдательного совета – член наблюдательного совета, который не является аффилированным лицом данного государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в наблюдательный совет, не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного государственного предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство; не связан подчиненностью с должностными лицами данного государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, или организаций – аффилированных лиц данного государственного предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в наблюдательный совет; не является государственным служащим;

не участвует в аудите данного государственного предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в наблюдательный совет;»;

«23-1) заявочный перечень государственного имущества – список юридических лиц, контрольный пакет акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит государству, размещаемый на веб-портале реестра государственного имущества, по которым потенциальные покупатели (приобретатели) инициируют процесс приватизации;»;

2) статью 13 дополнить подпунктами 4-8), 4-9), 4-10) и 4-11) следующего содержания:

«4-8) разрабатывает и утверждает правила и критерии отбора независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда;

4-9) разрабатывает и утверждает правила формирования и ведения реестра независимых директоров (независимых членов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда;

4-10) разрабатывает и утверждает типовые правила определения уровня вознаграждения и возмещения расходов членам совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда;

4-11) разрабатывает и утверждает минимальные требования

к кандидатам в члены совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, представляемым государством, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда;»;

3) в статье 14:

в подпункте 9) слова «, с правом последующего выкупа или» заменить словами «или с»;

дополнить подпунктами 26-7) и 26-8) следующего содержания:

«26-7) проводит открытый конкурс по отбору независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда, в соответствии с правилами и критериями отбора независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда;

26-8) ведет и публикует на своем интернет-ресурсе реестр независимых директоров (независимых членов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда, в соответствии с правилами формирования и ведения реестра независимых директоров (независимых членов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда;»;

4) в подпункте 26) статьи 17 слова «, с правом последующего выкупа или» заменить словами «или с»;

5) в подпункте 6) статьи 18 слова «, с правом последующего выкупа или» заменить словами «или с»;

6) в подпункте 7) пункта 1 статьи 18-1 слова «либо с правом последующего выкупа» исключить;

7) пункт 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«1. При наступлении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера реквизиция осуществляется в соответствии с планом действий ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба и их последствий, утверждаемым местными исполнительными органами.»;

8) в пункте 1 статьи 40 слова «установленной Правительством Республики Казахстан» заменить словами «определяемой уполномоченным органом в сфере гражданской защиты»;

9) в статье 74:

в пункте 1 слова «статьями 120, 145» заменить словами «статьей 120»;

в пункте 7 слова «статьями 105, 106, 120, 145» заменить словами «статьей 120»;

10) в статье 75:

в пункте 1 цифры «145,» исключить;

в пункте 14 слова «статьями 105, 106, 120, 145, 176» заменить словами «статьей 120»;

11) подпункт 9) пункта 1 статьи 83 дополнить словами

«, за исключением передачи материальных ценностей государственного материального резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов»;

12) в статье 91:

пункт 1 дополнить словами «, за исключением передачи материальных ценностей государственного материального резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов»;

пункты 5, 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«5. Средства, полученные от реализации материальных ценностей при их выпуске из государственного материального резерва, подлежат зачислению в бюджет в течение трех рабочих дней после получения уполномоченным органом в области государственного материального резерва или центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, выполняющими мобилизационное задание, подтверждения о полном исполнении договора купли-продажи.

6. Материальные ценности государственного материального резерва, переданные на баланс других государственных органов в порядке освежения на безвозмездной основе, а также разбронированные материальные ценности, за исключением разбронированных при изменении номенклатуры и утилизации или уничтожении, подлежат возмещению за счет бюджетных средств.

7. Использование материальных ценностей государственного материального резерва для мобилизационных нужд осуществляется на основе мобилизационных планов Республики Казахстан, государственных органов, административно-территориальных единиц, организаций.

Использование материальных ценностей государственного материального резерва для оказания регулирующего воздействия на рынок, помощи беженцам и гуманитарной помощи осуществляется по решению Правительства Республики Казахстан.

Использование материальных ценностей государственного материального резерва для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий осуществляется по решению уполномоченного органа, а в случае использования материальных ценностей мобилизационного резерва – по согласованию с центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, выполняющими мобилизационное задание.»;

13) в статье 93:

часть первую пункта 3 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4-1 настоящей статьи»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Покупателями (приобретателями) при приватизации государственных пакетов акций (долей участия в уставном капитале) в акционерных обществах (товариществах с ограниченной ответственностью) не могут быть субъекты квазигосударственного сектора с прямым государственным участием и их дочерние организации, а также иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними, за исключением приватизации путем торгов на фондовой бирже.»;

в пункте 5 слова «государственного имущества» заменить словами «на фондовой бирже и государственного имущества, находящегося за границей»;

14) в статье 94:

подпункт 2) пункта 1 исключить;

пункт 2 исключить;

15) пункт 5 статьи 97 исключить;

16) в статье 98:

пункт 3 исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Продажа акций акционерных обществ, принадлежащих государству, и долей участия государства в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью осуществляется посредством торгов в форме аукциона, тендера, торгов на фондовой бирже и конкурса путем двухэтапных процедур в соответствии с пунктами 4-1 и 4-2 статьи 101 и статьями 102, 103 настоящего Закона.»;

дополнить пунктами 5, 6 и 7 следующего содержания:

«5. Продажа на тендере акций (долей участия в уставном капитале) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), в уставном капитале которых контрольный пакет акций (долей участия в уставном капитале) принадлежит государству, осуществляется с условиями сохранения профиля деятельности и не менее двух третей штатной численности работников.

Сроки сохранения профиля деятельности, штатной численности работников акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) определяются продавцом на основании решения комиссии по вопросам приватизации объектов государственной собственности.

6. Потенциальный покупатель (приобретатель) и аффилированное лицо потенциального покупателя (приобретателя) не имеют права участвовать в одном аукционе, тендере, конкурсе путем двухэтапных процедур по продаже акций (долей участия в уставном капитале) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), в уставном капитале которых контрольный пакет акций (долей участия в уставном капитале) принадлежит государству.

7. Приватизация юридических лиц, контрольный пакет акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит государству, включенных в заявочный перечень государственного имущества, осуществляется в порядке, предусмотренном параграфами 1 и 2 главы 10 настоящего Закона.»;

17) в статье 100:

части третью и четвертую пункта 1 исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Торги должны быть открытыми. Порядок продажи объектов приватизации устанавливается Правительством Республики Казахстан.»;

18) в статье 100-1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Начальная цена объекта приватизации определяется на основании отчета об оценке стоимости объекта приватизации, представленного независимыми консультантами или оценщиком, и устанавливается комиссией по вопросам приватизации объектов государственной собственности в размере балансовой либо оценочной стоимости в зависимости от того, какая стоимость будет наибольшей.

Объекты приватизации выставляются на продажу по стартовой цене не ниже начальной цены объекта приватизации, за исключением случаев проведения вторых и последующих торгов.»;

в пункте 4 слово «рыночной» исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Цена продажи объекта приватизации устанавливается по результатам проведенных торгов.»;

19) в статье 101:

в пункте 4-1:

часть вторую дополнить словами «, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 100-1 настоящего Закона»;

в части четвертой слова «повышения цены» заменить словами

«на повышение цены»;

в части пятой:

слова «понижения цены» заменить словами «на понижение цены»;

слово «пятидесяти» заменить словом «семидесяти»;

в части шестой слова «понижения цены без установления минимальной цены» заменить словами «на понижение цены с установлением минимальной цены в размере пятидесяти процентов от начальной цены»;

дополнить частями седьмой и восьмой следующего содержания:

«На четвертые торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода на понижение цены с установлением минимальной цены в размере тридцати процентов от начальной цены.

На пятые и последующие торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода на понижение цены с установлением минимальной цены не ниже размера гарантийного взноса.»;

в пункте 4-2:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«При выставлении объекта приватизации на второй тендер стартовая цена равна семидесяти процентам от начальной цены.»;

дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

«При выставлении объекта приватизации на третий тендер стартовая цена равна пятидесяти процентам от начальной цены.

При выставлении объекта приватизации на четвертый тендер стартовая цена равна тридцати процентам от начальной цены.

При выставлении объекта приватизации на пятый и последующие тендеры стартовая цена равна размеру гарантийного взноса.»;

дополнить пунктом 4-3 следующего содержания:

«4-3. Аукционы и тендеры по продаже объектов приватизации признаются несостоявшимся по одному из следующих оснований:

1) отсутствие представленных заявок на участие в аукционе или тендере;

2) единственный участник не подтвердил на аукционе стартовую или объявленную цену или не предложил на тендере стартовую цену объекта приватизации;

3) победитель аукциона или тендера не подписал договор купли-продажи в сроки, установленные пунктом 6 настоящей статьи.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, продавцом подписывается акт о несостоявшемся аукционе или тендере, и объект приватизации вновь выставляется на торги.»;

20) в статье 103:

в пункте 4 слова «наилучшие условия» заменить словами «наивысшую цену и (или) наилучшие условия»;

дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6. Конкурс признается несостоявшимся, если:

1) к участию на первом этапе конкурса зарегистрировано менее двух заявок;

2) на второй этап конкурса допущено менее двух потенциальных покупателей (инвесторов);

3) победитель конкурса не подписал договор купли-продажи в сроки, установленные продавцом.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, продавцом и независимым консультантом подписывается акт о несостоявшемся конкурсе, и объект приватизации вновь выставляется на конкурс.

7. Каждый последующий конкурс проводится не позднее шестидесяти календарных дней с даты предыдущего конкурса.»;

21) статьи 105 и 106 исключить;

22) в подпункте 1) пункта 2 статьи 107 слово «рыночной» исключить;

23) в пункте 2 статьи 110:

часть первую после слова «договора» дополнить словами «купли-продажи»;

в части второй слова «экспертов, оценщиков, а также» заменить словами «представителей уполномоченных органов соответствующих отраслей (местных исполнительных органов), а также при необходимости»;

дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Уполномоченные органы соответствующих отраслей (местных исполнительных органов) в течение пятнадцати календарных дней со дня получения уведомления от продавца представляют кандидатуры своих представителей для участия в контроле за исполнением условий договора купли-продажи.

Привлечение консультационных, аудиторских и иных организаций для проведения контроля осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.»;

24) статью 120 изложить в следующей редакции:

«Статья 120. Безвозмездная передача государственного имущества в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства

Безвозмездная передача государственного имущества в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства для организации производственной деятельности и развития сферы услуг населению, за исключением торгово-посреднической деятельности, осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

25) в части второй пункта 1 статьи 130 слова «, пунктом 5 статьи 97, пунктом 4 статьи 98 настоящего Закона» исключить;

26) в подпункте 24) пункта 2 статьи 134 слова «горноспасательных, противофонтанных, газоспасательных, профилактических работ, а также» исключить;

27) пункт 4 статьи 175 исключить;

28) пункт 3 статьи 176 исключить;

29) статью 182 дополнить пунктами 4, 5, 6 и 7 следующего содержания:

«4. Председатель совета директоров избирается из числа членов совета директоров большинством голосов членов совета директоров.

5. Представители центрального уполномоченного органа по государственному планированию, уполномоченного органа по государственному имуществу, уполномоченного органа соответствующей отрасли, местных исполнительных органов, являющиеся государственными служащими, не могут быть избраны в качестве председателя совета директоров.

6. Отбор кандидатов на должность независимых директоров должен осуществляться в конкурсном порядке в соответствии с правилами и критериями отбора независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда.

7. В качестве представителя государства в состав совета директоров могут быть представлены лица, не являющиеся государственными служащими, по решению уполномоченного органа соответствующей отрасли согласно минимальным требованиям к кандидатам в члены совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, представляемым государством, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда.»;

Текст 2

30) дополнить статьями 182-1, 182-2, 182-3 и 182-4 следующего содержания:

«Статья 182-1. Корпоративное управление в товариществе

с ограниченной ответственностью, единственным

участником которого является государство

1. В товариществе с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, может создаваться орган управления – наблюдательный совет, осуществляющий общее руководство деятельностью товарищества с ограниченной ответственностью, за исключением решения вопросов, отнесенных законами Республики Казахстан и (или) уставом товарищества с ограниченной ответственностью к исключительной компетенции единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью. Критерии, предъявляемые к товариществам с ограниченной ответственностью, единственным участником которых является государство, в которых создаются наблюдательные советы, утверждаются центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

2. Единственный участник избирает (переизбирает) членов наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью и досрочно прекращает их полномочия.

3. Порядок создания и упразднения наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий утверждаются центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

4. Срок полномочий наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, составляет не более пяти лет.

5. Число членов наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем товарищества с ограниченной ответственностью.

6. Не менее половины состава наблюдательного совета в товариществе с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, должны быть независимыми членами наблюдательного совета.

7. Секретарь наблюдательного совета является работником товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, и не является членом наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета подотчетен наблюдательному совету, обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний членов наблюдательного совета.

Компетенция и деятельность секретаря наблюдательного совета определяются внутренними документами товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство.

8. Порядок деятельности наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, и принятия им решений определяется уставом товарищества с ограниченной ответственностью, а также иными актами, принятыми единственным участником.

При голосовании в наблюдательном совете каждый член совета имеет один голос.

9. Члены исполнительного органа и наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство (должностные лица), несут ответственность перед товариществом с ограниченной ответственностью за вред, повлекший убытки товариществу с ограниченной ответственностью, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 182-2. Полномочия наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство

Наблюдательный совет товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, имеет следующие полномочия:

1) утверждает план развития товарищества с ограниченной ответственностью, вносит изменения и дополнения в него;

2) утверждает отчет о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность товарищества с ограниченной ответственностью;

3) принимает предварительное решение о распределении чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью;

4) беспрепятственно знакомится с документацией товарищества

с ограниченной ответственностью и его структурных подразделений;

5) определяет размер вознаграждения и систему премирования и оказания материальной помощи исполнительному органу товарищества с ограниченной ответственностью;

6) избирает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

7) вносит предложения единственному участнику о внесении изменений и дополнений в устав товарищества с ограниченной ответственностью;

8) определяет приоритетные направления деятельности товарищества с ограниченной ответственностью;

9) вносит предложения единственному участнику об участии товарищества с ограниченной ответственностью в других юридических лицах;

10) вносит предложения единственному участнику по созданию

и закрытию филиалов, представительств товарищества с ограниченной ответственностью;

11) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность товарищества с ограниченной ответственностью, в соответствии с перечнем, утверждаемым наблюдательным советом;

12) определяет количественный состав, срок полномочий службы внутреннего аудита товарищества с ограниченной ответственностью (в случае его создания), назначает его руководителя и членов, а также имеет право досрочно прекратить их полномочия, определяет порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

13) утверждает организационную структуру товарищества

с ограниченной ответственностью;

14) определяет информацию о товариществе с ограниченной ответственностью, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом товарищества с ограниченной ответственностью, не относящиеся к исключительной компетенции участника товарищества с ограниченной ответственностью.

Делегирование полномочий наблюдательного совета, установленных настоящим пунктом, исполнительному органу товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, не допускается.

По требованию члена наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, структурные подразделения товарищества с ограниченной ответственностью обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

Статья 182-3. Служба внутреннего аудита товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство

1. Для осуществления мониторинга эффективности финансово-хозяйственной деятельности товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, по решению участника товарищества с ограниченной ответственностью может быть образована служба внутреннего аудита.

2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав наблюдательного совета и исполнительного органа.

3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется наблюдательному совету и отчитывается перед ним о своей работе.

Статья 182-4. Аудит товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство

Товарищество с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.»;

31) пункт 5 статьи 198 дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом центральные исполнительные органы, государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, выполняющие мобилизационное задание, ведут учет материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствующей отрасли в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

32) в статье 199:

часть первую пункта 2 дополнить словами «, заявочный перечень государственного имущества»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Заявочный перечень государственного имущества формируется центральным уполномоченным органом по государственному планированию и включает юридических лиц, контрольный пакет акций (долей участия

в уставном капитале) которых принадлежит государству, рекомендуемых к передаче в конкурентную среду уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом), а также антимонопольным органом в соответствии с подпунктом 27) статьи 90-6 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

Центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании соответствующих уведомлений уполномоченного органа по государственному имуществу и местных исполнительных органов исключает из заявочного перечня государственного имущества юридических лиц, контрольный пакет акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит государству, в случае принятия решения об их ликвидации либо приватизации.».

32. В Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»:

1) подпункт 11-1) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«11-1) единый оператор по поставке нефтепродуктов – юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере производства нефтепродуктов, основным предметом деятельности которого являются обеспечение нефтепродуктами, предоставление услуг по их хранению и доставке Вооруженным Силам Республики Казахстан, Пограничной и Авиационной службам, Пограничной академии Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Национальной гвардии Республики Казахстан, уполномоченному органу в сфере гражданской защиты и его авиации, уполномоченному органу в области государственного материального резерва, а также снабжение авиационным топливом, оказание услуг по его хранению и доставке Управлению делами Президента Республики Казахстан;»;

2) в пункте 2 статьи 3:

в подпункте 3):

слова «Пограничной службе» заменить словами «Пограничной и Авиационной службам, Пограничной академии»;

после слов «гражданской защиты» дополнить словами «и его авиации»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) возникающие при реализации авиационного топлива единым оператором по поставке нефтепродуктов Управлению делами Президента Республики Казахстан.»;

3) подпункты 21-1) и 21-2) статьи 7 изложить в следующей редакции:

«21-1) разрабатывает и утверждает правила поставки нефтепродуктов единым оператором по поставке нефтепродуктов;

21-2) разрабатывает и утверждает перечень нефтепродуктов, доставляемых единым оператором по поставке нефтепродуктов;»;

4) подпункт 1) пункта 3 статьи 9 после слов «государственный контроль» дополнить словами «и надзор»;

5) в пункте 8-1 статьи 18 слова «Вооруженным Силам Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Национальной гвардии Республики Казахстан, уполномоченному органу в сфере гражданской защиты, уполномоченному органу в области государственного материального резерва» исключить.

33. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан»:

подпункт 17) пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«17) уполномоченный орган в сфере гражданской защиты – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере гражданской защиты в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказания экстренной медицинской и психологической помощи населению, обеспечения пожарной безопасности и организации гражданской обороны;».

34. В Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении»:

1) в пунктах 2 и 3 статьи 19 слова «в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности на право производства» заменить словами «на право проведения»;

2) в пункте 1 статьи 30 слова «в области промышленной, пожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» заменить словами «о гражданской защите, газе и газоснабжении».

35. В Закон Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года «О Фонде национального благосостояния»:

1) пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«1. Имущество, находящееся в государственной собственности, передается по решению Правительства Республики Казахстан в оплату размещаемых акций Фонда.»;

2) в статье 24-1:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Аукцион проводится методом повышения цены с установлением стартовой цены в размере начальной цены, определяемой продавцом в размере балансовой либо оценочной стоимости в зависимости от того, какая стоимость будет наибольшей.

Продажа на аукционе с применением метода на понижение цены не допускается.

Аукционы, в которых участвовал только один участник, признаются состоявшимися, если участник предложил стоимость не менее начальной цены, определенной в соответствии с частью первой настоящего пункта.

Каждые последующие торги осуществляются в срок двадцать рабочих дней.»;

пункты 5, 6 и 8 исключить.

36. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года

«О специальных государственных органах Республики Казахстан»:

1) подпункт 9-1) статьи 1 после слов «правоохранительных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,»;

2) в статье 7:

часть первую подпункта 9) пункта 2 после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «со службы в органах гражданской защиты,»;

пункт 5 после слов «специальных государственных органах,», «специальных государственных органах» дополнить соответственно словами «органах гражданской защиты,», «, органах гражданской защиты»;

3) часть вторую пункта 9 статьи 27 после слов «правоохранительных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,».

37. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) в статье 1:

подпункт 29) после слов «правоохранительных органах,» дополнить словами «органах гражданской защиты,»;

подпункт 34) после слов «в военном» дополнить словом «, специальном»;

2) пункт 1 статьи 2 после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

3) в пункте 1 статьи 5:

абзац четвертый части третьей после слов «в военные», «для военных», «военного» дополнить соответственно словами «, специальные», «, специальных», «, специального»;

часть четвертую дополнить словами «, на службу в органы гражданской защиты»;

4) подпункт 4) части второй пункта 1 статьи 6 после слова «военные» дополнить словом «, специальные»;

5) подпункт 5) пункта 1 статьи 15 дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

6) в статье 18:

подпункт 2) части четвертой пункта 1 после слов «врачей-резидентов военных» дополнить словом «, специальных»;

пункт 3 после слов «государственных органов,» дополнить словами «уполномоченного органа в сфере гражданской защиты,»;

7) часть пятую статьи 20 после слов «специальных государственных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

8) в статье 21:

часть первую пункта 4 после слов «правоохранительные органы» дополнить словами «, на службу в органы гражданской защиты»;

пункт 4-1 после слов «в военное» дополнить словом «, специальное»;

часть вторую пункта 4-2 после слов «Вооруженных Сил,» дополнить словами «других войск и воинских формирований,»;

9) в пункте 2 статьи 24:

часть четвертую после слов «специальных государственных органах,», «специальных государственных органах» дополнить соответственно словами «органах гражданской защиты,», «, органах гражданской защиты»;

часть пятую после слов «правоохранительной службы,», «правоохранительного органа» дополнить соответственно словами «службы в органах гражданской защиты,», «и органа гражданской защиты»;

часть седьмую после слов «специальных государственных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

10) в статье 26:

подпункт 6) пункта 1 дополнить словами «, на службу в органы гражданской защиты»;

часть вторую пункта 9 после слов «со службы из» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

часть двенадцатую пункта 10 после слов «Республики Казахстан,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

11) подпункт 6) пункта 5 статьи 35 дополнить словами «и уполномоченного органа в сфере гражданской защиты»;

12) часть первую подпункта 11) части первой пункта 2 статьи 38 после слов «правоохранительных органов,» дополнить словами «со службы в органах гражданской защиты,»;

13) в статье 39:

заголовок после слов «в военные», «в военных» дополнить соответственно словами «, специальные», «, специальных»;

в пункте 1:

абзац первый части первой после слов «В военные» дополнить словом «, специальные»;

часть вторую после слов «в военные» дополнить словом «, специальные»;

пункт 3 после слова «военном» дополнить словом «, специальном»;

пункт 4 после слова «военное» дополнить словом «, специальное»;

часть первую пункта 5 после слова «военных» дополнить словом «, специальных»;

14) в статье 39-1:

пункт 2 после слов «специальных государственных органов» дополнить словами «, органов гражданской защиты»;

пункт 4 после слов «специальных государственных органов,» дополнить словами «органов гражданской защиты,»;

15) в пункте 1 статьи 40:

подпункт 5) после слова «военном» дополнить словом «, специальном»;

подпункт 6) после слова «военного» дополнить словом «, специального»;

16) часть первую подпункта 9) части первой пункта 2 статьи 40-2

после слов «Республики Казахстан,» дополнить словами «со службы в органах гражданской защиты,»;

17) подпункт 1) пункта 1 статьи 41 дополнить словами «или со службы в органах гражданской защиты»;

18) в статье 44:

части вторую и третью пункта 1 после слов «курсантов военных» дополнить словом «, специальных»;

подпункт 3) части первой пункта 8 после слов «в военные» дополнить словом «, специальные»;

19) часть первую пункта 4 статьи 46 после слов «в военных» дополнить словом «, специальных»;

20) в статье 48:

заголовок после слов «курсантов военных» дополнить словом «, специальных»;

часть первую после слов «уланы военных» дополнить словом «, специальных»;

часть третью после слов «кадетам военных» дополнить словом «, специальных»;

часть пятую после слов «в военном» дополнить словом «, специальном»;

21) статью 48-1 после слов «курсантов военных» дополнить словом «, специальных»;

22) абзац третий пункта 2 статьи 52 после слов «в военные» дополнить словом «, специальные».

38. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан»:

статью 68-1 дополнить частью второй следующего содержания:

«При отказе единого оператора по поставке нефтепродуктов приобретать нефтепродукты по карточной системе Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан вправе самостоятельно закупать их на конкурентной основе за счет бюджетных средств на соответствующий год.».

39. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»:

1) по всему тексту:

слова «негосударственную противопожарную службу», «негосударственных противопожарных служб», «негосударственные противопожарные службы», «Негосударственная противопожарная служба» заменить соответственно словами «профессиональную противопожарную службу», «профессиональных противопожарных служб», «профессиональные противопожарные службы», «Профессиональная противопожарная служба»;

слова «иные работники», «иных работников» заменить соответственно словами «работники», «работников»;

2) преамбулу дополнить словами «, а также статус и социальную защиту сотрудников органов гражданской защиты»;

3) в статье 1:

в подпункте 8) слова «, а также при чрезвычайных ситуациях» исключить;

в подпункте 10) слова «пожарной и промышленной безопасности» заменить словами «пожарной, промышленной и сейсмической безопасности»;

в подпункте 12) слова «информирование населения и государственных органов» заменить словами «доведение информации до населения и органов управления»;

в подпункте 14):

слова «государственной и негосударственной противопожарной службы» заменить словами «государственной, профессиональной, отраслевой противопожарных служб»;

после слова «авиация» дополнить словами «и морская организация»;

в подпункте 17) слова «ведомство, территориальные подразделения и подведомственные его ведомству государственные учреждения» заменить словами «территориальные органы, ведомства и подведомственные государственные учреждения и предприятия»;

дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

«17-1) сотрудники органов гражданской защиты – граждане Республики Казахстан, состоящие на службе в органах гражданской защиты, которым присвоено специальное звание;»;

в подпункте 19) слова «, разработку и реализацию государственной политики» исключить;

подпункт 19-1) исключить;

в подпункте 24) слова «непосредственно участвующий на добровольной основе в деятельности по предупреждению и (или) тушению пожаров,» исключить;

дополнить подпунктом 28-1) следующего содержания:

«28-1) профессиональная противопожарная служба – юридические лица, прошедшие аттестацию на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах;»;

в подпункте 32-1):

в абзаце втором:

слова «технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, грузоподъемные механизмы,» заменить словами «паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия (за исключением тепловых сетей), сосуды, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля, грузоподъемные краны, подъемники (вышки),»;

слова «ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью)» заменить словом «инвалидностью»;

слова «, государственный контроль и надзор за которыми осуществляются уполномоченным органом в области промышленной безопасности» исключить;

в абзаце третьем:

слова «грузоподъемные механизмы,» заменить словами «грузоподъемные краны, подъемники (вышки),»;

слова «ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью)» заменить словом «инвалидностью»;

слова «, государственный контроль и надзор за которыми осуществляются местными исполнительными органами» исключить;

подпункт 34) дополнить словами «материальных ценностей государственного материального резерва»;

подпункт 35) дополнить словами «, подведомственную организацию системы государственного материального резерва или организации, которым установлены мобилизационные заказы»;

подпункт 38) исключить;

в подпункте 39-1) слова «исполнительные и контрольные функции, а также руководство системой государственного материального» заменить словами «руководство и межотраслевую координацию в области государственного»;

подпункты 40), 41) и 42) изложить в следующей редакции:

«40) государственная противопожарная служба – совокупность органов управления, сил и средств гражданской защиты в областях, городах республиканского значения, столице, районах, городах областного значения, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, осуществления государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности и проведения дознания по делам об уголовных правонарушениях, связанных с пожарами;

41) подведомственная организация системы государственного резерва – юридическое лицо, осуществляющее на договорной основе формирование и хранение материальных ценностей государственного резерва;

42) перемещение материальных ценностей государственного резерва – транспортировка материальных ценностей из одного пункта хранения материальных ценностей государственного резерва или подведомственной организации системы государственного резерва или организаций, которым установлены мобилизационные заказы, в другой пункт хранения материальных ценностей государственного резерва или подведомственную организацию системы государственного резерва или организации, которым установлены мобилизационные заказы, включая погрузку и разгрузку материальных ценностей;»;

подпункты 43) и 44) дополнить словами «материальных ценностей государственного резерва»;

подпункт 52-1) дополнить словами «с постоянным ведением профилактических работ»;

подпункт 52-2) исключить;

в подпункте 52-3) слова «, разработку и реализацию государственной политики» исключить;

подпункт 52-4) исключить;

в подпункте 56) слова «государственной противопожарной службы, негосударственных противопожарных служб» заменить словами «государственной, профессиональной, отраслевой противопожарных служб, пунктов пожаротушения»;

дополнить подпунктом 60-1) следующего содержания:

«60-1) пункт пожаротушения – территория, здание, помещение и сооружение, предназначенные для размещения работников, добровольных пожарных, пожарной и специальной техники, пожарно-технического вооружения местных исполнительных органов и добровольных противопожарных формирований;»;

подпункт 61-1) изложить в следующей редакции:

«61-1) отраслевая противопожарная служба – штатные или нештатные пожарные команды на объектах Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, подразделения или формирования воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, государственного лесного фонда, предназначенные для предупреждения и тушения пожаров;»;

дополнить подпунктами 61-2), 61-3), 61-4) и 61-5) следующего содержания:

«61-2) экспертная организация – организация, аккредитованная в установленном порядке на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности;

61-3) сейсмическое зонирование (районирование) – классификация территорий Республики Казахстан по уровню сейсмической опасности;

61-4) сейсмическая безопасность – состояние защищенности жизни и здоровья людей, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры от землетрясений;

61-5) сейсмологический мониторинг – наблюдение за изменением сейсмической активности на территории Республики Казахстан, а также сбор, обработка, хранение информации и анализ данных, получаемых из сейсмологических станций;»;

подпункт 62) после слова «геологического,» дополнить словом «гидрологического,»;

подпункты 64) и 76) изложить в следующей редакции:

«64) технические устройства – технологическое оборудование, машины, агрегаты, технические системы (комплексы), применяемые на опасных производственных объектах;»;

«76) авиация уполномоченного органа – организация, находящаяся в ведении уполномоченного органа, использующая воздушные судна для решения основных задач гражданской защиты;»;

дополнить подпунктом 77-1) следующего содержания:

«77-1) морская организация уполномоченного органа – юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющее деятельность в соответствии с настоящим Законом;»;

4) пункт 2 статьи 2 после слов «использовании и утилизации боеприпасов,» дополнить словами «обороте гражданского и служебного оружия и патронов к нему,»;

5) в пункте 1 статьи 3:

подпункт 4) после слов «исполнительных органов,» дополнить словами «государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан,»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) обеспечение промышленной, пожарной и сейсмической безопасности;»;

6) в статье 4:

часть третью пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Отраслевые подсистемы создаются в:

центральных исполнительных органах для организации работы по выполнению мероприятий гражданской защиты в пределах своей компетенции;

государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, для выполнения мероприятий гражданской обороны в пределах своей компетенции.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Государственная система гражданской защиты имеет три уровня: республиканский, территориальный и объектовый.

Республиканский уровень включает:

Республиканский оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий (далее – Республиканский оперативный штаб); органы управления гражданской защиты;

пункты управления, оперативно-дежурные службы;

консультативно-совещательные органы – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

силы и средства гражданской защиты;

системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Территориальный уровень включает:

органы управления гражданской защиты;

пункты управления, оперативно-дежурные службы;

консультативно-совещательные органы – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

силы и средства гражданской защиты;

системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Объектовый уровень включает:

органы управления гражданской защиты;

систему оповещения.»;

подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«4) в отраслевых подсистемах – руководители центральных исполнительных органов и государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан.»;

в пункте 4:

абзац третий подпункта 1) изложить в следующей редакции:

«центральные исполнительные органы и государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, в отраслевых подсистемах;»;

в подпункте 2):

абзац третий изложить в следующей редакции:

«территориальные органы уполномоченного органа;»;

в абзаце четвертом слова «Республики Казахстан» заменить словами «и государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан,»;

в части второй подпункта 3) части второй пункта 5:

абзац четвертый после слов «оповещение руководителей» дополнить словами «государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан,»;

абзац седьмой после слов «поддержание взаимодействия» дополнить словами «государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан,»;

7) в статье 5:

в пункте 1:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) объектовом уровне – локальная система оповещения с охватом территории и населения, попадающего в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации:

объекта с массовым пребыванием людей;

опасного производственного объекта;

гидротехнического сооружения.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«На гидротехнических сооружениях локальная система оповещения организуется в соответствии с перечнем гидротехнических сооружений, представляющих угрозу населению, который определяется уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда по согласованию с уполномоченным органом.»;

подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«4) территориальных органов уполномоченного органа.»;

в части второй пункта 3 слова «территориальное подразделение ведомства» заменить словами «территориальный орган»;

в пункте 4:

подпункт 2) части первой дополнить словами «и гидротехническое сооружение»;

часть вторую дополнить словами «и гидротехническое сооружение»;

в пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5. Распоряжение отдается на задействование системы оповещения:»;

в абзаце втором слова «при чрезвычайных ситуациях» заменить словами «при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»;

в абзаце третьем слова «при чрезвычайных ситуациях местного масштаба, руководителем территориального подразделения ведомства» заменить словами «при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций местного масштаба, руководителем территориального органа»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«объектового уровня – руководителем (уполномоченным им лицом) организации, эксплуатирующей объект с массовым пребыванием людей, опасный производственный объект и гидротехническое сооружение, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, требующих незамедлительного оповещения населения, задействование системы оповещения допускается должностными лицами оперативно-дежурной службы уполномоченного органа и его территориальных органов без получения распоряжения от уполномоченных должностных лиц.»;

часть вторую пункта 7 дополнить словами «и гидротехническое сооружение»;

8) в статье 6:

в пункте 1 слова «территориальных подразделениях ведомства» заменить словами «территориальных органах»;

в пункте 3 слова «территориальные подразделения, местные исполнительные органы» заменить словами «территориальные органы, территориальные подразделения ведомств»;

9) в статье 7:

в части первой пункта 1 слово «единой» исключить;

пункт 3 после слов «взаимодействии с» дополнить словами «государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан,»;

в подпункте 4) пункта 4:

после слов «координации деятельности» дополнить словами «государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан,»;

после слов «чрезвычайных ситуаций,» дополнить словами «гражданской обороны,»;

в пункте 5:

подпункт 1) после слов «координации действий» дополнить словами «государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан,»;

в подпункте 2):

после слов «должностных лиц» дополнить словами «государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан,»;

слова «в сфере гражданской защиты» заменить словами «по гражданской защите, в том числе гражданской обороне»;

подпункт 3) после слов «запрашивать у» дополнить словами «государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан,»;

в подпункте 4):

после слов «анализ выполнения» дополнить словами «государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан,»;

дополнить словами «, в том числе гражданской обороне»;

в части второй пункта 6 слова «территориальных подразделений ведомства» заменить словами «территориальных органов»;

10) пункт 4 статьи 8 после слов «исполнительных органах,» дополнить словами «государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, за исключением специальных государственных органов,»;

11) пункт 2 статьи 9 после слов «исполнительных органах,» дополнить словами «государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, за исключением специальных государственных органов,»;

12) в статье 10:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Организации образования уполномоченного органа создаются в целях подготовки специалистов с высшим и послевузовским образованием по образовательным программам, определяемым уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования, а также в целях организации дополнительного образования специалистов в сфере гражданской защиты.»;

пункт 2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) организация и осуществление первоначальной профессиональной подготовки лиц, поступающих на службу в органы гражданской защиты.»;

13) в статье 11:

подпункт 23) после слова «государственного» дополнить словом «материального»;

подпункт 32) после слов «ценностей государственного резерва,» дополнить словами «подведомственной организации системы государственного резерва и организациям, которым установлены мобилизационные заказы,»;

в подпункте 42) слова «ценностей государственного» заменить словами «ценностей из государственного»;

дополнить подпунктами 70), 71) и 72) следующего содержания:

«70) создает правительственную комиссию по расследованию несчастных случаев, не связанных с трудовой деятельностью и аварией на опасном производственном объекте, при которых погибло пять и более человек, на основании поручения Премьер-Министра Республики Казахстан или Президента Республики Казахстан;

71) утверждает правила создания правительственной комиссии по расследованию несчастных случаев, не связанных с трудовой деятельностью и аварией на опасном производственном объекте, при которых погибло пять и более человек;

72) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

14) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Уполномоченный орган

1. Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в пределах своей компетенции;

2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в сфере гражданской защиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) руководит силами гражданской защиты при организации и проведении мероприятий гражданской защиты;

4) принимает в пределах своей компетенции решения по вопросам подготовки и ведения гражданской обороны, обязательные для исполнения государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, центральными и местными исполнительными органами, организациями и гражданами;

5) разрабатывает и утверждает номенклатуру и объем материальных ценностей оперативного резерва уполномоченного органа;

6) разрабатывает и утверждает правила оперирования, перемещения, использования, пополнения материальных ценностей оперативного резерва уполномоченного органа;

7) обеспечивает боевую и мобилизационную готовность территориальных органов уполномоченного органа, воинских частей гражданской обороны;

8) осуществляет прием на службу сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты, перемещение по службе, увольнение со службы, решение вопросов присвоения воинских и специальных званий в пределах своей компетенции;

9) награждает ведомственными наградами и вносит Президенту Республики Казахстан представление к награждению государственными наградами;

10) обеспечивает информирование и оповещение населения, органов управления гражданской защиты заблаговременно при наличии прогноза об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и (или) оперативно при возникновении чрезвычайной ситуации;

11) разрабатывает и утверждает правила использования для спасения людей в случае крайней необходимости средств связи, транспорта, имущества и иных материальных средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;

12) осуществляет проведение аварийно-спасательных и неотложных работ;

13) осуществляет международное сотрудничество в сфере гражданской защиты;

14) приобретает нефтепродукты у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определенного уполномоченным органом по государственному регулированию производства нефтепродуктов;

15) осуществляет проведение дознания по делам об уголовных правонарушениях, связанных с пожарами, в пределах своих полномочий;

16) осуществляет государственный контроль и надзор в области пожарной безопасности;

17) определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение

мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

18) осуществляет государственный контроль в области гражданской обороны;

19) организует научные исследования, пропаганду знаний, обучение населения и специалистов в сфере гражданской защиты;

20) осуществляет контроль за готовностью пожарных подразделений в населенных пунктах и на объектах к борьбе с пожарами;

21) определяет структуру планов гражданской обороны и планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

22) разрабатывает планы гражданской обороны областей, городов, районов;

23) разрабатывает планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов и представляет их на утверждение в Правительство Республики Казахстан;

24) разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке органов управления и сил гражданской защиты;

25) разрабатывает и утверждает инструкцию по определению потребности в средствах гражданской защиты;

26) разрабатывает и утверждает правила хранения, учета, списания и утилизации имущества гражданской обороны;

27) разрабатывает и утверждает правила постановки на учет и снятия с учета защитных сооружений гражданской обороны;

28) разрабатывает и утверждает квалификационные требования к специализированным учебным центрам в области пожарной безопасности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов профессиональных противопожарных служб;

29) разрабатывает и утверждает программу курсов обучения по специальной подготовке специалистов профессиональных противопожарных служб, а также образец свидетельства об их окончании;

30) разрабатывает и утверждает перечень организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается профессиональная противопожарная служба;

31) разрабатывает и утверждает инструкцию по содержанию и объемам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

32) разрабатывает и утверждает учебную программу первоначальной подготовки добровольных пожарных;

33) разрабатывает и утверждает учебную программу подготовки руководителей, специалистов органов управления и сил гражданской защиты, обучения населения способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов или вследствие этих конфликтов;

34) разрабатывает и утверждает положение о республиканских службах гражданской защиты;

35) разрабатывает и утверждает правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности;

36) принимает решение о выпуске материальных ценностей из государственного резерва для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в порядке разбронирования;

37) обеспечивает деятельность сил гражданской защиты;

38) вносит предложения в Правительство Республики Казахстан об использовании имеющихся в составе государственного и мобилизационного резервов запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и других ресурсов, об использовании средств из резерва Правительства Республики Казахстан для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

39) использует данные дистанционного зондирования Земли для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и оценки их последствий;

40) участвует в разработке и согласовании карты экологической чувствительности с индексами чувствительности для ликвидации разливов нефти на море и в предохранительной зоне Республики Казахстан в порядке, определяемом уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

41) при ликвидации чрезвычайных ситуаций мобилизует материально-технические ресурсы организаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

42) проводит аттестацию профессиональных противопожарных служб на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах;

43) ведет государственный учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

44) обеспечивает охрану от пожаров территорий населенных пунктов и особо важных объектов государственной собственности;

45) обеспечивает создание запасных (загородных) и подвижных пунктов управления для начальника гражданской обороны Республики Казахстан и центральных исполнительных органов;

46) разрабатывает и утверждает нормы минимального жизнеобеспечения населения, находящегося в зоне чрезвычайных ситуаций;

47) выделяет на основании поручения Премьер-Министра Республики Казахстан средства из резерва Правительства Республики Казахстан для жизнеобеспечения населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

48) разрабатывает и утверждает правила организации и деятельности государственной системы гражданской защиты;

49) разрабатывает и утверждает правила организации системы оповещения гражданской защиты и оповещения населения, органов управления при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время;

50) разрабатывает и утверждает правила приобретения и использования имущества гражданской обороны;

51) разрабатывает и утверждает правила безопасности на водоемах;

52) разрабатывает и утверждает правила осуществления деятельности профессиональных противопожарных служб;

53) разрабатывает и утверждает правила создания, содержания, материально-технического обеспечения, подготовки и привлечения формирований гражданской защиты;

54) разрабатывает и утверждает правила осуществления государственного учета чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

55) разрабатывает и утверждает правила организации и ведения мероприятий гражданской обороны;

56) разрабатывает и утверждает правила перевода гражданской защиты с мирного на военное положение;

57) разрабатывает и утверждает правила применения воинских частей гражданской обороны в мирное время;

58) разрабатывает и утверждает правила исчисления стажа спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований для выплат процентных надбавок за выслугу лет;

59) разрабатывает и утверждает правила выплаты надбавок за классность спасателям аварийно-спасательных служб и формирований;

60) разрабатывает и утверждает правила информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты;

61) разрабатывает и утверждает правила расследования аварий, бедствий, катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций;

62) разрабатывает и утверждает разрешительные требования, предъявляемые к профессиональным противопожарным службам;

63) разрабатывает и утверждает правила создания местными исполнительными органами пунктов пожаротушения, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы;

64) разрабатывает и утверждает правила тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы;

65) разрабатывает и утверждает нормативы численности сотрудников органов гражданской защиты;

66) проводит аккредитацию экспертных организаций;

67) разрабатывает и утверждает разрешительные требования, предъявляемые к экспертным организациям;

68) разрабатывает и утверждает правила аккредитации экспертных организаций;

69) разрабатывает и утверждает правила проведения аудита в области пожарной безопасности;

70) ведет государственный реестр экспертных организаций;

71) разрабатывает и утверждает правила осуществления деятельности исследовательских испытательных пожарных лабораторий;

72) разрабатывает и утверждает правила организации тушения пожаров;

73) разрабатывает и утверждает Устав службы противопожарной службы;

74) обеспечивает содержание оперативного резерва уполномоченного органа;

75) разрабатывает и утверждает правила аттестации профессиональных противопожарных служб на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах;

76) разрабатывает и утверждает правила пожарной безопасности;

77) разрабатывает и утверждает правила медицинской и психологической реабилитации сотрудников, военнослужащих и работников органов гражданской защиты на базе медицинских учреждений и реабилитационных центров;

78) разрабатывает и утверждает форму акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности;

79) использует технические средства при осуществлении государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности для фиксации фактов совершения нарушений и действий сотрудников органов гражданской защиты;

80) разрабатывает и утверждает правила организации и проведения эвакуационных мероприятий в мирное время;

81) выделяет и использует материальные ценности оперативного резерва уполномоченного органа;

82) координирует деятельность морской организации уполномоченного органа;

83) при отказе единого оператора по поставке нефтепродуктов приобретать нефтепродукты по карточной системе самостоятельно закупает нефтепродукты на конкурентной основе за счет бюджетных средств на соответствующий год;

84) разрабатывает план гражданской обороны Республики Казахстан, являющийся составной частью плана обороны Республики Казахстан, и представляет его в Министерство обороны Республики Казахстан;

85) обеспечивает развитие кинологической службы в органах гражданской защиты;

86) использует технические средства при осуществлении государственного контроля в области гражданской обороны для фиксации фактов совершения нарушений и действий государственных инспекторов по государственному контролю в области гражданской обороны;

87) разрабатывает и утверждает перечень объектов с массовым пребыванием людей с площадью более двух тысяч квадратных метров, подлежащих страхованию в области пожарной безопасности, а также типовой договор вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

88) разрабатывает и утверждает правила выдачи разрешения на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики;

89) разрабатывает и утверждает разрешительные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики;

90) разрабатывает и утверждает правила выдачи заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности;

91) разрабатывает и утверждает правила согласования специальных технических условий, отражающих специфику противопожарной защиты объектов, на которых отсутствуют установленные нормы и правила;

92) определяет сроки представления отчетов о выполнении мероприятий гражданской обороны организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, службами гражданской защиты;

93) разрабатывает и утверждает правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат сотрудникам органов гражданской защиты;

94) обеспечивает осуществление единой государственной кадровой политики в органах гражданской защиты;

95) организует подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров для органов гражданской защиты;

96) разрабатывает и утверждает правила определения классной квалификации сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты;

97) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственные секреты и бесперебойную шифрованную связь в мирное и военное время;

98) разрабатывает и утверждает правила организации и проведения эвакуационных мероприятий в военное время;

99) осуществляет государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

100) разрабатывает и утверждает требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

101) разрабатывает и утверждает правила ведения сейсмологического мониторинга;

102) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере гражданской защиты в соответствии с задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

103) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Уполномоченный орган имеет знамя и символ. Его территориальные органы и организации образования имеют знамена, воинские части гражданской обороны имеют боевые знамена, служба экстренной медицинской и психологической помощи имеет символ.

Описание знамени и символа уполномоченного органа, знамен территориальных органов, организаций образования уполномоченного органа, боевых знамен воинских частей гражданской обороны и символа службы экстренной медицинской и психологической помощи уполномоченного органа утверждается Президентом Республики Казахстан.»;

15) в статье 12-1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) осуществляет стратегические, регулятивные и реализационные функции в пределах своей компетенции;»;

дополнить подпунктами 1-1) и 8-1) следующего содержания:

«1-1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области государственного материального резерва в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

«8-1) при отказе единого оператора по поставке нефтепродуктов приобретать нефтепродукты по карточной системе самостоятельно закупает нефтепродукты на конкурентной основе за счет бюджетных средств на соответствующий год;»;

подпункт 9) после слов «государственного резерва,» дополнить словами «подведомственной организации системы государственного резерва и организациях, которым установлены мобилизационные заказы,»;

подпункт 10) исключить;

в подпункте 12) слова «ценностей системы государственного» заменить словами «ценностей из государственного»;

в подпункте 17-1) слово «ценностей» заменить словами «ценностей из»;

в подпункте 17-2):

слово «ценностей» заменить словами «ценностей из»;

слова «уничтожения и» заменить словами «уничтожения или»;

дополнить подпунктами 17-3), 17-4), 17-5) и 17-6) следующего содержания:

«17-3) с участием заинтересованных государственных органов при изменении номенклатуры разрабатывает проект решения о выпуске материальных ценностей из государственного резерва в порядке разбронирования и вносит их на утверждение в Правительство Республики Казахстан;

17-4) организует хранение и освежение материальных ценностей государственного резерва;

17-5) по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями осуществляет передачу на безвозмездной основе материальных ценностей государственного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов, подведомственной организации системы государственного резерва;

17-6) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты

в области государственного резерва в соответствии с задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

16) в статье 12-2:

дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в пределах своей компетенции;

1-2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области промышленной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 2) исключить;

подпункт 2-1) изложить в следующей редакции:

«2-1) разрабатывает и утверждает перечень требований промышленной безопасности, нарушение которых влечет применение мер оперативного воздействия, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного воздействия с указанием срока действия данной меры (при необходимости);»;

подпункт 9) исключить;

дополнить подпунктами 9-1), 9-2) и 9-3) следующего содержания:

«9-1) согласовывает сводный план обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов;

9-2) разрабатывает и утверждает нормативы численности должностных лиц служб производственного контроля;

9-3) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области промышленной безопасности в соответствии с задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

17) дополнить статьей 12-3 следующего содержания:

«Статья 12-3. Задачи органов гражданской защиты

1. Органы гражданской защиты осуществляют следующие основные задачи:

1) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;

2) организация и ведение мероприятий гражданской обороны;

3) обеспечение пожарной и промышленной безопасности;

4) формирование и развитие государственного резерва;

5) развитие государственной системы гражданской защиты;

6) межотраслевая координация в сфере гражданской защиты;

7) оказание экстренной медицинской и психологической помощи населению, находящемуся в зоне чрезвычайной ситуации;

8) материально-техническое оснащение органов гражданской защиты, профессиональная служебная и физическая подготовка сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты и поддержание их в постоянной готовности.

2. Иные задачи на органы гражданской защиты возлагаются законодательством Республики Казахстан.»;

18) в статье 13:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) разрабатывают, утверждают и (или) согласовывают нормативы, нормативные технические документы и правила, ведут государственный отраслевой учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и представляют эти данные в уполномоченный орган;»;

подпункты 6), 7) и 8) исключить;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва вносят предложения в Правительство Республики Казахстан о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для оказания гуманитарной помощи;»;

дополнить подпунктами 9-1), 11-1), 11-2), 11-3), 11-4), 11-5) и 11-6) следующего содержания:

«9-1) по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки принимают решения о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования;»;

«11-1) вносят предложения в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;

11-2) размещают заказы на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;

11-3) принимают решение о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;

11-4) по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществляют передачу на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;

11-5) по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва принимают решения о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва;

11-6) организуют хранение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва;»;

подпункт 14) после слова «осуществляют» дополнить словом «внутренний»;

подпункты 15) и 16) изложить в следующей редакции:

«15) разрабатывают и утверждают планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов по согласованию с уполномоченным органом;

16) обеспечивают создание запасных (городских) и вспомогательных пунктов управления;»;

дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

«16-1) выполняют требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций;»;

19) дополнить статьей 13-1 следующего содержания:

«Статья 13-1. Компетенция государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, в сфере гражданской защиты

Государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, в пределах своей компетенции:

1) разрабатывают и утверждают план гражданской обороны государственного органа;

2) организуют научные исследования (при необходимости), а также пропаганду знаний и обучение специалистов в сфере гражданской защиты;

3) вносят предложения в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;

4) по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки принимают решения о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования;

5) размещают заказы на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;

6) принимают решение о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;

7) по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществляют передачу на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;

8) по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва принимают решения о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва;

9) организуют хранение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва;

10) вносят предложения в Правительство Республики Казахстан по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва;

11) осуществляют руководство отраслевыми подсистемами гражданской защиты;

12) создают запасы имущества гражданской обороны в подведомственных организациях и осуществляют внутренний контроль за их хранением, обновлением и поддержанием в готовности к применению;

13) обеспечивают создание запасных (городских, загородных), вспомогательных и подвижных пунктов управления;

14) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

20) в подпункте 1) статьи 14 слова «территориальные подразделения ведомства» заменить словами «территориальные органы»;

21) в статье 15:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Местные исполнительные органы осуществляют мероприятия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба и их последствий на территории соответствующей административно-территориальной единицы.»;

в пункте 3:

Текст 3

в подпункте 2) слова «организация пожарных постов,» заменить словами «создание пунктов пожаротушения, организация»;

подпункт 3) после слов «прав и» дополнить словом «законных»;

подпункт 7) исключить;

дополнить подпунктами 10-1), 10-2) и 10-3) следующего содержания:

«10-1) организация проведения оценки сейсмической опасности и сейсмического зонирования (районирования) на соответствующей административно-территориальной единице;

10-2) расширение и модернизация сети сейсмологических станций и автоматизированной системы раннего оповещения;

10-3) утверждение разномасштабных карт сейсмического зонирования (районирования) и карт сейсмического риска;»;

в подпункте 11) слова «и информирования» исключить;

подпункт 20) исключить;

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры;»;

дополнить подпунктами 22-1), 22-2), 22-3) и 22-4) следующего содержания:

«22-1) обеспечение сил и средств, привлекаемых для ликвидации степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы, горюче-смазочными материалами и питанием;

22-2) выполнение требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

22-3) утверждение плана гражданской обороны соответствующей административно-территориальной единицы;

22-4) организация научных исследований (при необходимости), пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты;»;

в пункте 4:

в подпункте 3) слова «территориальных подразделений его ведомства и подведомственных его ведомству государственных учреждений» заменить словами «его территориальных органов и подведомственных государственных учреждений»;

дополнить подпунктами 4) и 5) следующего содержания:

«4) оказывать содействие территориальным органам уполномоченного органа в создании и оснащении центров обучения и подготовки населения в сфере гражданской защиты;

5) принимать решение о выделении денег из местного бюджета для разработки разномасштабных карт сейсмического зонирования (районирования) и карт сейсмического риска.»;

22) в статье 16:

в пункте 2:

подпункт 4) исключить;

дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) проводить учения и тренировки в сфере гражданской защиты.»;

в пункте 3:

подпункт 1) после слова «технологии» дополнить словами «на опасных производственных объектах»;

в подпункте 2) слова «организовывать и» исключить;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) создавать службу производственного контроля, которая подчиняется непосредственно первому руководителю организации;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) проводить технические освидетельствования опасных технических устройств и технических устройств;»;

подпункт 5) после слова «экспертизу» дополнить словами «опасных технических устройств и»;

в подпункте 9):

слова «территориальное подразделение ведомства» заменить словами «территориальный орган»;

после слов «и территориальное подразделение» дополнить словом «ведомства»;

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) информировать об общем уровне опасности опасного производственного объекта территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности;»;

подпункты 12) и 12-1) после слов «территориальные подразделения» дополнить словом «ведомства»;

подпункт 14) после слова «обновление» дополнить словами «опасных технических устройств»;

дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) обеспечивать своевременное исполнение сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов;»;

в подпункте 17) слова «знаний специалистов, работников» заменить словами «знаний (проведение экзаменов) руководителей, специалистов и работников»;

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности или заключать договоры с профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности;»;

подпункт 20) после слова «учета» дополнить словами «опасных технических устройств и»;

в подпункте 22) слова «опасного производственного объекта проводить приемочные испытания,» заменить словами «опасных технических устройств проводить»;

подпункт 23) исключить;

абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:

«работы с использованием грузоподъемных кранов, подъемников (вышек), эскалаторов, лифтов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью;»;

23) в пункте 3 статьи 17 слова «территориальными подразделениями его ведомства» заменить словами «его территориальными органами»;

24) пункт 2 статьи 18 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) до начала путешествия информировать территориальный орган уполномоченного органа о маршрутах передвижения при путешествии по труднодоступной местности, водным, горным и спелеологическим объектам, связанным с повышенным риском для жизни.

Перечень труднодоступных местностей, водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни, и порядок информирования территориальных органов уполномоченного органа определяются уполномоченным органом.»;

25) в статье 19:

пункт 3 после слов «органах и» дополнить словами «государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан,»;

в пункте 5 слова «территориальных подразделений ведомства» заменить словами «территориальных органов»;

в пункте 8:

подпункты 1) и 2) части первой изложить в следующей редакции:

«1) уполномоченный орган и его территориальные органы;

2) структурные подразделения по организации и ведению гражданской обороны в центральных исполнительных органах, государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, и местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы.

При этом структурные подразделения по организации и ведению гражданской обороны могут быть организационно объединены с мобилизационными органами государственного органа;»;

в части второй слова «, ведомстве, а также подведомственных ведомству территориальных подразделениях» заменить словами «и его территориальных органах»;

26) в статье 20:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. В зависимости от объема выполняемых задач по гражданской обороне для городов определяются следующие группы: особая, первая и вторая.

Отнесение городов к группам устанавливается по следующим критериям:

1) к особой группе относится столица;

2) к первой группе относятся города республиканского значения;

3) ко второй группе относятся города областного значения.

3. В зависимости от потенциальной опасности, величины социально-экономических последствий возможных чрезвычайных ситуаций глобального, регионального и местного масштабов и угрозы национальной безопасности организации подразделяются на следующие категории по гражданской обороне: особо важная и категорированная.

К особо важной категории относятся организации, имеющие мобилизационные заказы.

К категорированным относятся:

особо важные объекты государственной собственности;

стратегические объекты;

организации с действующими, строящимися, реконструируемыми и проектируемыми опасными производственными объектами промышленности, транспортно-коммуникационного комплекса, имеющие важное государственное и экономическое значение;

организации, занимающиеся производством, переработкой, перевозкой, приобретением, хранением, реализацией, использованием и уничтожением ядов, обращением с патогенными биологическими агентами II группы патогенности;

действующие, строящиеся, реконструируемые и проектируемые объекты жизнеобеспечения.»;

в пункте 5:

слова «территориальными подразделениями» заменить словами «территориальными органами»;

слова «подготавливаются перечни по отнесению городов к группам, организаций – к категориям по гражданской обороне, которые утверждаются» заменить словами «подготавливается перечень по отнесению организаций

к категориям по гражданской обороне, который утверждается»;

27) в статье 21:

абзац первый после слов «военных конфликтов» дополнить словами «государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан,»;

в абзаце третьем подпункта 1) слова «систем управления,» заменить словами «запасных (городских, загородных), вспомогательных и подвижных пунктов управления, систем»;

в подпункте 2):

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«введение в действие планов гражданской обороны, задействование запасных (городских, загородных), вспомогательных и подвижных пунктов управления;»;

абзац третий после слов «населения в» дополнить словами «простейших укрытиях и»;

абзац шестой после слов «пунктов управления,» дополнить словом «систем»;

в абзаце восьмом слово «управления,» исключить;

28) в статье 22:

подпункт 1) пункта 1 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:

«защита сотрудников, военнослужащих и работников органов гражданской защиты, а также средств гражданской защиты при введении чрезвычайного положения и проведении антитеррористической операции;

отражение вооруженного нападения на охраняемые караулы, объекты, помещения и сооружения воинских частей гражданской обороны, территориальных органов уполномоченного органа, его ведомств, территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности, подведомственной организации системы государственного резерва при введении чрезвычайного положения и проведении антитеррористической операции;»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. В воинских частях гражданской обороны создаются подразделения специального назначения для выполнения задач, указанных в абзацах третьем, шестом, седьмом, восьмом, девятом, десятом и одиннадцатом подпункта 1) пункта 1 настоящей статьи.»;

29) в статье 23:

в части первой пункта 1 слова «пункты управления, отдельно стоящие и встроенные убежища, противорадиационные» заменить словами «запасные (городские, загородные), вспомогательные и подвижные пункты управления, защитные сооружения гражданской обороны, простейшие»;

дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:

«3-1. К защитным сооружениям гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные укрытия и мобильные защитные сооружения.

Защитные сооружения гражданской обороны, за исключением мобильных защитных сооружений гражданской обороны, подлежат государственной регистрации в правовом кадастре.

Защитное сооружение гражданской обороны (отдельно стоящее или встроенное) в составе здания и сооружения рассматривается как отдельный объект недвижимости с присвоением самостоятельного кадастрового номера.

3-2. Решением местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы по представлению территориальных органов уполномоченного органа утверждается перечень защитных сооружений гражданской обороны, являющихся государственной собственностью и подлежащих государственной регистрации возникновения, изменения или прекращения прав (обременения прав) на недвижимое имущество в регистрирующем органе в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Защитные сооружения гражданской обороны организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, содержатся за счет средств указанных организаций. Защитные сооружения гражданской обороны должны быть рассчитаны на наибольшую работающую смену и использоваться в целях гражданской защиты.»;

30) заголовок раздела 3 после слова «Авиация» дополнить словами «и морская организация»;

31) в статье 24:

в подпункте 3) слова «, территориальных подразделений его ведомства» заменить словами «и его территориальных органов»;

дополнить подпунктами 20) и 21) следующего содержания:

«20) дежурство воздушных судов с целью их постоянной готовности для выполнения полетов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

21) приобретение нефтепродуктов у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определенного уполномоченным органом по государственному регулированию производства нефтепродуктов.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Авиация уполномоченного органа выполняет полеты по заявкам уполномоченного органа и его территориального органа.»;

32) дополнить статьей 24-1 следующего содержания:

«Статья 24-1. Морская организация уполномоченного органа

1. Юридическое лицо, осуществляющее деятельность морской организации уполномоченного органа, определяется Правительством Республики Казахстан.

2. Морская организация уполномоченного органа:

обеспечивает уполномоченный орган информацией о разливах нефти;

проводит учения и тренировки, а также осуществляет оперативные действия по ликвидации разливов нефти;

осуществляет ликвидацию загрязнений аварийных разливов нефти и опасных грузов в казахстанском секторе Каспийского моря;

осуществляет оказание помощи при аварийных случаях в казахстанском секторе Каспийского моря;

осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

33) в статье 25:

пункт 3 исключить;

пункт 4-1 изложить в следующей редакции:

«4-1. Профессиональные аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности укомплектовываются спасателями, имеют собственные специализированный комплекс зданий и сооружений, учебно-тренировочный полигон, пыле-, газоаналитическую лабораторию, специальную технику, оборудование и аппаратуру с учетом специфики выполняемых аварийно-спасательных работ, а также соответствуют требованиям, установленным уполномоченным органом в области промышленной безопасности.»;

дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:

«4-2. Профессиональная аварийно-спасательная служба в области промышленной безопасности поддерживается в готовности с обеспечением специальной техники, оборудования, аппаратуры, снаряжения, экипировки и инструментов.»;

34) в статье 27-1:

в пункте 3:

в абзаце первом слово «повторной,» исключить;

подпункт 2) исключить;

в пункте 5 слово «свидетельства» заменить словом «аттестаты»;

дополнить пунктами 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 следующего содержания:

«6. В случае нарушения требований промышленной безопасности, в том числе несоответствия квалификационным или разрешительным требованиям, профессиональные аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

7. Приостановление действия аттестата на право проведения на опасном производственном объекте горноспасательных, газоспасательных и противофонтанных работ осуществляется в следующих случаях:

1) несоблюдения профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности требований промышленной безопасности;

2) добровольного обращения в уполномоченный орган в области промышленной безопасности;

3) иных, предусмотренных законами Республики Казахстан.

8. Приостановление действия аттестата на право проведения на опасном производственном объекте горноспасательных, газоспасательных и противофонтанных работ влечет запрет на их проведение на период приостановления.

9. Возобновление действия аттестата на право проведения на опасном производственном объекте горноспасательных, газоспасательных и противофонтанных работ осуществляется по обращению профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

10. Лишение аттестата на право проведения на опасном производственном объекте горноспасательных, газоспасательных и противофонтанных работ производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

11. Аттестат на право проведения на опасном производственном объекте горноспасательных, газоспасательных и противофонтанных работ прекращает действие в случаях:

1) добровольного обращения в уполномоченный орган в области промышленной безопасности о прекращении действия аттестата;

2) истечения срока действия аттестата;

3) ликвидации юридического лица;

4) лишения аттестата.

12. Уполномоченный орган в области промышленной безопасности размещает информацию об аттестованных профессиональных аварийно-спасательных службах в области промышленной безопасности и профессиональных аварийно-спасательных службах в области промышленной безопасности с прекратившими действие аттестатами на своем интернет-ресурсе.»;

35) в статье 36:

пункт 2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций.»;

в пункте 4:

часть первую дополнить словами «и настоящим Законом»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности осуществляются путем применения мер оперативного воздействия в соответствии с настоящим Законом и возбуждения административного производства согласно законодательству Республики Казахстан об административных правонарушениях.»;

36) в статье 37:

в пункте 1:

после слов «обеспечение исполнения» дополнить словами «государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан,»;

слова «гражданской обороне, на базе которых созданы службы гражданской защиты и за которыми» заменить словами «гражданской обороне, организациями, на базе которых созданы службы гражданской защиты, и организациями, за которыми»;

дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан»;

в пункте 2:

в подпунктах 1), 2) и 3) слова «структурного подразделения» заменить словом «ведомства»;

в подпунктах 4), 5) и 6) слова «территориального подразделения ведомства» заменить словами «территориального органа»;

37) в статье 37-1:

в части седьмой пункта 2:

слова «структурного подразделения» заменить словами «ведомства или территориального органа»;

слова «структурным подразделением» заменить словами «ведомством или территориальным органом»;

в пункте 3:

в части второй слова «структурного подразделения» заменить словами «ведомства или территориального органа»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Началом проведения проверки считается дата вручения проверяемому государственному органу или направления ему акта о назначении проверки посредством электронного документа по адресу электронной почты проверяемого государственного органа.»;

в пункте 4:

в частях первой и второй слова «структурного подразделения» заменить словами «ведомства или территориального органа»;

в части третьей:

слова «структурного подразделения» заменить словами «ведомства или территориального органа»;

после слов «электронного документа» дополнить словами «по адресу электронной почты проверяемого государственного органа»;

в пункте 6:

в подпункте 2) части первой слово «убедительных» исключить;

в части второй слова «Структурное подразделение уполномоченного органа обязано» заменить словами «Ведомство или территориальный орган уполномоченного органа обязаны»;

в части второй пункта 7 слова «структурного подразделения» заменить словами «ведомства или территориального органа»;

подпункт 3) части первой пункта 10 дополнить словами «(дополнительного акта о продлении срока при его наличии)»;

в пункте 11 слова «структурного подразделения», «структурное подразделение», «Структурное подразделение уполномоченного органа должно» заменить соответственно словами «ведомства или территориального органа», «ведомство или территориальный орган», «Ведомство или территориальный орган уполномоченного органа должны»;

в частях второй и третьей пункта 14 слова «структурное подразделение» заменить словами «ведомство или территориальный орган»;

в пункте 15 слова «структурным подразделением» заменить словами «ведомством или территориальным органом»;

в пункте 16 слова «структурного подразделения» заменить словами «ведомства или территориального органа»;

в пункте 17:

в абзаце первом части первой, абзаце первом части второй и абзаце первом части третьей слова «структурного подразделения» заменить словами «ведомства или территориального органа»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Должностным лицам ведомства или территориального органа уполномоченного органа запрещается предъявлять требования и обращаться

с просьбами, не относящимися к предмету проверки.»;

в пункте 18:

в подпункте 2) слова «структурное подразделение» заменить словами «ведомство или территориальный орган»;

в подпунктах 3), 4) и 5) слова «структурного подразделения» заменить словами «ведомства или территориального органа»;

в подпунктах 1) и 2) пункта 19 слова «структурного подразделения» заменить словами «ведомства или территориального органа»;

в пункте 20 слова «структурного подразделения» заменить словами «ведомства или территориального органа»;

38) в статье 38:

часть первую пункта 2 дополнить словами «, на территории

воинских частей, учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан – Министерством обороны Республики Казахстан»;

в подпунктах 4), 5) и 6) пункта 3 слова «территориального подразделения» заменить словами «территориального органа»;

часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Проведение аудита в области пожарной безопасности запрещается на объектах, принадлежащих государственным юридическим лицам, на профессиональной противопожарной службе, а также на объектах высотой пятьдесят метров и более.»;

39) статью 39 изложить в следующей редакции:

«Статья 39. Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности

1. Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности осуществляются ведомством уполномоченного органа в области промышленной безопасности, его территориальными подразделениями и местными исполнительными органами (далее – орган контроля и надзора) на предмет соответствия деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности требованиям промышленной безопасности.

2. Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности за субъектами (объектами) государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности осуществляются на основе принципов независимости, объективности, беспристрастности, достоверности форм государственного контроля и надзора.

Государством гарантируются подотчетность и прозрачность органа контроля и надзора.

3. В целях улучшения взаимодействия субъектов государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности и органа контроля и надзора ежегодно в последний четверг сентября орган контроля и надзора участвует в едином дне отчета органов контроля и надзора в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству.

4. Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности направлены на предупреждение вредного воздействия опасных производственных факторов, возникающих при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах, опасных технических устройствах и технических устройствах, объектах социальной инфраструктуры, на работников и население.

Субъектами государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности (далее – субъект контроля и надзора) являются физические лица, юридические лица, их филиалы и представительства, за деятельностью которых осуществляются государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности.

Объектом государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности (далее – объект контроля и надзора) является имущество, находящееся на праве собственности или ином законном основании у субъекта контроля и надзора, подлежащее государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности.

5. Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности осуществляются за:

1) соблюдением опасными производственными объектами и организациями, эксплуатирующими опасные технические устройства, требований промышленной безопасности;

2) своевременностью проведения обследования, диагностирования производственных зданий, технологических сооружений опасных производственных объектов, технических освидетельствований опасных технических устройств;

3) готовностью опасных производственных объектов и организаций, эксплуатирующих опасные технические устройства, к проведению работ по ликвидации и локализации аварий и их последствий;

4) безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры;

5) профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности;

6) юридическими лицами, аттестованными на право проведения работ в области промышленной безопасности;

7) физическими и юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление деятельности по разработке, производству, приобретению, реализации, хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением.

6. К должностным лицам, осуществляющим государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности, относятся:

1) главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности – руководитель ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

2) заместитель главного государственного инспектора Республики Казахстан по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности – заместитель руководителя ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

3) государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности – должностное лицо ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

4) главный государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности – руководитель области, города республиканского значения, столицы территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

5) заместитель главного государственного инспектора области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности – заместитель руководителя области, города республиканского значения, столицы территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

6) государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности – должностное лицо области, города республиканского значения, столицы территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

7) государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) по государственному контролю и надзору за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры и по государственному контролю за безопасной эксплуатацией бытовых баллонов и газопотребляющих систем бытовых, коммунально-бытовых потребителей на объектах социальной инфраструктуры – должностное лицо области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) местных исполнительных органов.

7. Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности осуществляются органом контроля и надзора в форме проверок и расследования аварий в соответствии с настоящим Законом.

8. Разрешительный контроль, проводимый на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям в области промышленной безопасности, осуществляется в форме проверки в соответствии с настоящим Законом.

Разрешительный контроль до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению в области промышленной безопасности осуществляется

в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».»;

40) дополнить статьями 39-1, 39-2, 39-3, 39-4, 39-5, 39-6 и 39-7 следующего содержания:

«Статья 39-1. Меры оперативного воздействия в области промышленной безопасности

1. Мерами оперативного воздействия являются способы воздействия на субъекты (объекты) контроля и надзора в целях предотвращения угрозы жизни и (или) здоровью людей, применяемые в ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности.

Меры оперативного воздействия применяются государственным инспектором по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности (далее – должностное лицо органа контроля и надзора) в виде приостановления либо запрещения деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности субъекта (объекта) контроля и надзора, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов, опасных технических устройств или технических устройств, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

2. Основанием для применения мер оперативного воздействия является нарушение требований промышленной безопасности, установленных перечнем, предусмотренным подпунктом 2-1) статьи 12-2 настоящего Закона (далее – требования мер оперативного воздействия).

3. Должностным лицом органа контроля и надзора при обнаружении нарушений требований мер оперативного воздействия оформляется акт о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности, который вручается субъекту контроля и надзора, а также при наличии технической возможности производится опломбирование опасного производственного объекта, опасного технического устройства или технического устройства.

Пломба снимается должностным лицом органа контроля и надзора в случае устранения нарушения либо невозможности устранения нарушения без снятия пломбы.

Снятие пломбы фиксируется должностным лицом органа контроля и надзора в акте о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности.

4. В акте о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности указываются:

1) вид меры оперативного воздействия;

2) дата, время и место составления акта;

3) наименование органа контроля и надзора;

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, оформившего акт;

5) наименование субъекта контроля и надзора, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) его руководителя, представителя субъекта контроля и надзора, присутствовавшего при оформлении акта, а также его должность;

6) основание применения меры оперативного воздействия;

7) срок действия меры оперативного воздействия (при необходимости);

8) сведения об опломбировании (дата и время, наименование опасного производственного объекта, опасного технического устройства или технического устройства);

9) подпись должностного лица органа контроля и надзора, оформившего акт;

10) сведения о получении или отказе в получении акта (дата и подпись руководителя субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя);

11) сведения о снятии пломбы (дата и время, причины снятия, должность, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и подпись должностного лица органа контроля и надзора и руководителя субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя).

Акт о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности вручается одним из следующих способов:

1) нарочно – с даты отметки в акте о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности о его получении;

2) заказным письмом с уведомлением о его вручении;

3) электронным способом – на электронный адрес субъекта контроля и надзора.

К акту о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности при наличии прилагаются записи технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото- и видеоаппаратуры, относящиеся к предмету меры оперативного воздействия.

5. В случае отказа в принятии акта о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности при его вручении нарочно в него вносится соответствующая запись об отказе в получении акта.

6. Отказ от получения акта о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности не является основанием для его неисполнения.

7. Выявленные в ходе осуществления и (или) по результатам проверки или расследования аварий нарушения требований мер оперативного воздействия отражаются в предписании об устранении выявленных нарушений требований промышленной безопасности или акте расследования аварий.

8. Субъекты контроля и надзора обязаны устранить выявленные нарушения требований мер оперативного воздействия в сроки, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений требований промышленной безопасности или акте расследования аварий.

9. По истечении сроков или досрочного устранения нарушений требований мер оперативного воздействия, выявленных по результатам проверки или расследования аварий, проводится внеплановая проверка согласно подпункту 2) пункта 7 статьи 39-2 настоящего Закона.

В случае досрочного устранения нарушений требований мер оперативного воздействия, выявленных по результатам проверки или расследования аварий, субъект контроля и надзора письменно уведомляет орган контроля и надзора.

Действие акта о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности прекращается после подтверждения должностным лицом органа контроля и надзора устранения выявленных нарушений, явившихся основанием для применения мер оперативного воздействия, на основании акта о результатах внеплановой проверки.

10. При неустранении выявленных нарушений требований мер оперативного воздействия по результатам внеплановой проверки принимаются меры, предусмотренные пунктом 12 статьи 39-3 настоящего Закона.

11. Субъекты контроля и надзора в случае несогласия с результатами государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности, повлекшими применение мер оперативного воздействия, вправе подать жалобу о признании недействительным акта о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности и его отмене в порядке, предусмотренном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение акта о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности.

12. Основаниями для признания недействительным акта о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности и его отмены являются:

1) отсутствие оснований для применения мер оперативного воздействия;

2) применение мер оперативного воздействия по основанию, не соответствующему данной мере;

3) применение должностным лицом органа контроля и надзора мер оперативного воздействия по вопросам, не входящим в его компетенцию;

4) несоблюдение требований, установленных подпунктом 1) части первой и частью второй статьи 39-4 настоящего Закона.

Статья 39-2. Проверка в области промышленной безопасности

1. Проверка в области промышленной безопасности проводится органом контроля и надзора в отношении субъектов (объектов) контроля и надзора в зависимости от степени риска.

2. Субъекты (объекты) контроля и надзора по степени риска делятся на:

1) высокую степень риска;

2) не отнесенных к высокой степени риска.

К высокой степени риска относятся субъекты контроля и надзора:

1) эксплуатирующие опасные производственные объекты, подлежащие обязательному декларированию промышленной безопасности, соответствующие критериям отнесения опасных производственных объектов к декларируемым;

2) эксплуатирующие опасные технические устройства, отработавшие установленный заводом-изготовителем нормативный срок службы.

К не отнесенным к высокой степени риска относятся субъекты контроля и надзора:

1) эксплуатирующие опасные производственные объекты, не подлежащие обязательному декларированию промышленной безопасности;

2) эксплуатирующие опасные технические устройства, не отработавшие установленный заводом-изготовителем нормативный срок службы;

3) осуществляющие деятельность на основании аттестата на право проведения на опасном производственном объекте горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ;

4) осуществляющие деятельность на основании аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности;

5) осуществляющие лицензируемые виды деятельности по разработке, производству, приобретению, реализации, хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением.

3. Проверки делятся на следующие виды:

1) плановые;

2) проверки, проводимые на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям;

3) внеплановые.

4. Проверка субъектов (объектов) контроля и надзора, отнесенных к высокой степени риска, проводится не чаще одного раза в год, не отнесенных к высокой степени риска, по выданным разрешениям на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям – не чаще одного раза в три года, за исключением внеплановых проверок.

5. Плановые проверки в отношении субъектов (объектов) контроля и надзора проводятся на основании акта о назначении проверки:

для высокой степени риска согласно годовому плану проверок, утвержденному руководителем ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности или местного исполнительного органа в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения проверок;

для не отнесенных к высокой степени риска согласно плану проверок на три года, утвержденному руководителем ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности или местного исполнительного органа один раз в три года в срок до 10 декабря года, предшествующего плановому периоду.

Проверки, проводимые на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, проводятся на основании акта о назначении проверки согласно графику проверок на три года, утвержденному руководителем ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности один раз в три года в срок до 10 декабря года, предшествующего периоду.

Планы и график проверок формируются с учетом степени риска субъектов (объектов) контроля и надзора и размещаются на интернет-ресурсе ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности или местного исполнительного органа не позднее десяти календарных дней с момента их утверждения.

Внесение изменений и дополнений в планы и график проверок осуществляются в случаях ликвидации, реорганизации проверяемого субъекта (объекта) контроля и надзора, изменения его наименования, а также возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений, но не чаще двух раз в год.

При наступлении случаев, указанных в части четвертой настоящего пункта, проверка может быть продлена либо приостановлена.

Планы и график проверки включают:

1) номер и дату утверждения плана (графика);

2) наименование органа контроля и надзора;

3) наименование проверяемого субъекта контроля и надзора, его идентификационный номер и юридический адрес;

4) наименование проверяемого объекта контроля и надзора и его место нахождения;

5) степень риска или вид разрешительного документа;

6) категорию предпринимательства проверяемого субъекта контроля и надзора.

6. Внеплановой проверкой является проверка, назначаемая органом контроля и надзора по конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием для назначения внеплановой проверки в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора, с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

Внеплановая проверка проводится без извещения субъекта контроля и надзора о ее начале.

7. Основаниями для проведения внеплановой проверки субъектов (объектов) контроля и надзора являются:

1) контроль исполнения устранения нарушений, указанных в акте расследования аварий;

2) контроль устранения нарушений, являющихся основаниями для применения мер оперативного воздействия;

3) контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений в результате проверки;

4) обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований промышленной безопасности при наличии оснований и подтверждающих доказательств;

5) требования прокурора по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

6) обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, нарушенным правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований промышленной безопасности, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека, правам и законным интересам физических и юридических лиц;

7) поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

8. Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.

Статья 39-3. Порядок проведения проверки

1. Перед началом проведения проверки, за исключением внеплановой проверки, не менее чем за один рабочий день орган контроля и надзора обязан уведомить субъект контроля и надзора о проведении проверки с указанием даты ее начала.

Уведомление о начале проверки, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в уведомлении о начале проверки о его получении;

2) заказным письмом с уведомлением о его вручении;

3) электронным способом – на электронный адрес субъекта контроля и надзора.

2. Должностные лица органа контроля и надзора, прибывшие для проведения проверки, обязаны предъявить субъекту контроля и надзора:

1) акт о назначении проверки;

2) служебное удостоверение либо идентификационную карту;

3) при необходимости – разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов.

3. Орган контроля и надзора обязан уведомить государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, о начале проведения проверки не менее чем за один рабочий день до начала проверки с указанием даты ее начала в письменном виде или иным доступным способом.

4. В акте о назначении проверки указываются:

1) дата и номер акта;

2) наименование органа контроля и надзора;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица органа контроля и надзора, уполномоченного на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, а также должностных лицах государственных органов и подведомственных организаций, привлекаемых для проведения проверки (при необходимости);

5) наименование субъекта (объекта) контроля и надзора, его место нахождения, идентификационный номер, перечень объектов и их место нахождения;

6) вид проверки;

7) предмет проверки;

8) срок проведения проверки;

9) основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;

10) проверяемый период;

11) права и обязанности субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя, предусмотренные статьей 39-6 настоящего Закона;

12) подпись должностного лица органа контроля и надзора, уполномоченного подписывать акт, и печать органа контроля и надзора;

13) подпись руководителя субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя о получении или об отказе в получении акта.

5. Началом проведения проверки считается дата вручения субъекту контроля и надзора либо его уполномоченному представителю акта о назначении проверки.

Акт о назначении проверки, направленный одним из нижеперечисленных способов, считается врученным надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в акте о назначении проверки о его получении;

2) заказным письмом с уведомлением о его вручении;

3) электронным способом – на электронный адрес субъекта контроля и надзора.

Акт о назначении проверки регистрируется в информационной системе органа контроля и надзора.

При отсутствии информационной системы органа контроля и надзора акт о назначении проверки регистрируется в журнале регистрации проверок органа контроля и надзора, назначившего проверку.

6. В случае отказа в принятии акта о назначении проверки при его вручении нарочно в него вносится соответствующая запись.

Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для его неисполнения и отмены проверки.

7. В случаях отказа от получения акта о назначении проверки, а также воспрепятствования доступу должностных лиц органа контроля и надзора к объектам контроля и надзора, материалам, оборудованию, необходимым для проведения проверки, составляется протокол об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

8. Проверка может проводиться только тем должностным лицом органа контроля и надзора, которое указано в акте о назначении проверки.

При этом состав должностных лиц органа контроля и надзора, проводящих проверку, по объективным причинам может изменяться по решению органа контроля и надзора с последующим ознакомлением субъекта контроля и надзора с измененным актом о назначении проверки до начала участия в проверке лиц, включаемых в акт о назначении проверки.

9. Сроки проведения проверки устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также предмета проверки и не должны превышать:

1) при проведении проверок – пятнадцать рабочих дней;

2) при проведении внеплановых проверок – десять рабочих дней.

10. Срок проведения проверки может быть продлен при необходимости проведения исследований, испытаний, экспертиз, а также в связи со значительным объемом работы только один раз руководителем органа контроля и надзора (либо лицом, его замещающим) на срок не более чем на тридцать рабочих дней.

Продление сроков проведения проверки оформляется актом о продлении сроков проверки с вручением надлежащим образом уведомления субъекту контроля и надзора до окончания срока проверки, в котором указываются дата и номер акта о назначении проверки и причина продления.

11. Проверка может быть приостановлена только один раз руководителем органа контроля и надзора (либо лицом, его замещающим):

1) в случае проведения исследований, испытаний и экспертиз со сроком, превышающим тридцать рабочих дней (до получения заключения);

2) при необходимости получения сведений и документов от третьих лиц со сроком, превышающим тридцать рабочих дней (до их получения);

3) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих проведению проверки.

Приостановление проверки оформляется актом о приостановлении проверки с вручением уведомления субъекту контроля и надзора до окончания срока проверки, в котором указываются дата и номер акта о назначении проверки и причина приостановления.

После прекращения оснований для приостановления проверки, предусмотренных частью первой настоящего пункта, проверка возобновляется со срока приостановления.

Возобновление проверки оформляется актом о возобновлении проверки с вручением уведомления субъекту контроля и надзора до окончания срока приостановления проверки, в котором указывается дата возобновления проверки.

Акты проверок о продлении срока проверки, приостановлении и возобновлении, направленные одним из нижеперечисленных способов, считаются врученными надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в актах о продлении срока проверки, приостановлении и возобновлении о их получении;

2) заказным письмом с уведомлением о его вручении;

3) электронным способом – на электронный адрес субъекта контроля и надзора.

Сведения о продлении, приостановлении и возобновлении фиксируются в информационной системе органа контроля и надзора или журнале регистрации проверок органа контроля и надзора.

12. По результатам проверки должностное лицо органа контроля и надзора выносит акт о результатах проверки, в случае выявления нарушений требований промышленной безопасности – предписание об устранении выявленных нарушений, при наличии нарушений требований мер оперативного воздействия – акт о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности.

За нарушения требований промышленной безопасности субъекты контроля и надзора несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

13. В акте о результатах проверки указываются:

1) дата и место составления акта;

2) наименование органа контроля и надзора;

3) дата и номер акта о назначении проверки (актов о продлении срока проверки, приостановлении проверки и возобновлении проверки при их наличии);

4) наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано

в документе, удостоверяющем личность) субъекта (объекта) контроля и надзора, его место нахождения, фамилия, имя, отчество (если оно указано

в документе, удостоверяющем личность) и должность представителя субъекта контроля и надзора, присутствовавшего при проведении проверки;

5) период проведения проверки;

6) вид проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований промышленной безопасности;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом о результатах проверки, а также лицах, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;

9) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и подпись специалистов, консультантов и экспертов, привлекаемых для проведения проверки (при необходимости);

10) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и подпись должностного лица органа контроля и надзора, проводившего проверку.

В случае отсутствия нарушений требований промышленной безопасности в акте о результатах проверки производится соответствующая запись.

14. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются:

1) дата и место составления предписания;

2) наименование органа контроля и надзора;

3) наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта (объекта) контроля и надзора и его место нахождения, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность представителя субъекта контроля и надзора, присутствовавшего при проведении проверки;

4) период проведения проверки;

5) нарушения требований промышленной безопасности, в том числе требований мер оперативного воздействия;

6) рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения;

7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя, их подписи или отказ от подписи;

8) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и подпись должностного лица органа контроля и надзора, проводившего проверку.

К акту о результатах проверки, предписанию об устранении выявленных нарушений прилагаются при их наличии заключения проведенных исследований, испытаний, экспертиз и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки (записи технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото- и видеоаппаратуры).

15. Формы актов о назначении, результатах, продлении, приостановлении, возобновлении проверки, о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности, предписания об устранении выявленных нарушений утверждаются уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

16. Акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений составляются в трех экземплярах.

Один экземпляр акта о результатах проверки, а в случае выявления нарушений требований промышленной безопасности – предписание об устранении выявленных нарушений в электронной форме сдаются в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, второй экземпляр на бумажном носителе под роспись или в электронной форме вручается проверяемому субъекту контроля и надзора для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений, третий экземпляр остается у органа контроля и надзора.

Акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, направленные одним из нижеперечисленных способов, считаются врученными субъекту контроля и надзора надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в акте о результатах проверки, предписании об устранении выявленных нарушений об их получении;

2) заказным письмом с уведомлением о его вручении;

3) электронным способом – на электронный адрес субъекта контроля и надзора.

17. Завершением срока проверки считается день вручения субъекту контроля и надзора акта о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки (актах проверок о продлении срока и возобновлении при их наличии).

18. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки субъект контроля и надзора либо его уполномоченный представитель излагает их в письменном виде.

Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проверки, о чем делается соответствующая отметка.

19. Сроки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не менее десяти календарных дней со дня вручения предписания об устранении выявленных нарушений.

При определении сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений могут учитываться:

1) наличие у субъекта контроля и надзора организационных, технических и финансовых возможностей по устранению нарушений;

2) особенности технического состояния эксплуатируемых объектов контроля и надзора;

3) сроки получения в государственных органах, местных исполнительных органах соответствующего разрешения или подачи уведомления, предусмотренного приложениями 1, 2 и 3 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», а также иных обязательных заключений, согласований, документов, установленных законами Республики Казахстан.

20. В случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат субъект контроля и надзора не позднее трех рабочих дней со дня вручения ему предписания об устранении выявленных нарушений вправе обратиться в орган контроля и надзора, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений (не превышающих один год с даты вручения предписания об устранении выявленных нарушений) с приложением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения и обоснования по временным и финансовым затратам, за исключением нарушений требований мер оперативного воздействия.

В заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений субъект контроля и надзора обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения.

Орган контроля и надзора, проводивший проверку, в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления о продлении сроков устранения выявленных нарушений с учетом изложенных доводов принимает решение о продлении сроков устранения выявленных нарушений, об установлении иного срока или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

21. Субъект контроля и надзора в течение срока, установленного в предписании об устранении выявленных нарушений и плане мероприятий по устранению выявленных нарушений (при наличии), обязан предоставить в орган контроля и надзора, проводивший проверку, исчерпывающую информацию об устранении выявленных нарушений.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект контроля и надзора прилагает материалы, фото и видеоматериалы, доказывающие факт устранения нарушения.

В этом случае внеплановая проверка согласно подпункту 3) пункта 7 статьи 39-2 настоящего Закона не проводится.

22. Итоги проверок могут быть обжалованы субъектом контроля и надзора в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Признание результатов проверки недействительными является основанием для их отмены частично либо в полном объеме.

23. Проверки могут проводиться во внеурочное время (ночное время суток, выходные или праздничные дни) в силу необходимости пресечения нарушений требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников субъекта (объекта) контроля и надзора и населения, требующих немедленного устранения.

Решение по проведению проверки во внеурочное время оформляется приказом руководителя органа контроля и надзора либо лица, его замещающего.

Статья 39-4. Согласования мер запретительно-ограничительного характера Меры запретительно-ограничительного характера, в том числе оперативного воздействия, принимаемые в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, должностное лицо органа контроля и надзора согласовывает с прокурором по вопросам:

1) приостановления либо запрещения деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности;

2) приостановления действия, лишения (отзыва) разрешения и (или) приложения к разрешению;

3) отказа в выдаче разрешения либо продлении срока его действия;

4) отмены (отзыва) решения органа контроля и надзора, вынесенного ранее в пользу инвестора, включенного в реестр инвесторов.

О принятом по итогам согласования с прокурором решении орган контроля и надзора уведомляет инвестора, включенного в реестр инвесторов.

Статья 39-5. Права и обязанности должностных лиц органа контроля и надзора

1. Должностные лица органа контроля и надзора при проведении проверки имеют право:

1) получать беспрепятственный доступ к территории и помещениям субъекта (объекта) контроля и надзора при предъявлении документов, указанных в пункте 2 статьи 39-3 настоящего Закона;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки или предписанию об устранении выявленных нарушений по итогам проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;

3) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

4) использовать записи технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото- и видеоаппаратуры, относящиеся к предмету проверки;

5) привлекать специалистов, консультантов и экспертов, а также должностных лиц государственных органов, подведомственных и иных организаций;

6) обращаться в суд и участвовать при рассмотрении судом дел по нарушениям требований промышленной безопасности.

2. Должностным лицам органа контроля и надзора запрещается предъявлять требования и обращаться с просьбами, не относящимися к предмету проверки.

3. Должностные лица органа контроля и надзора при проведении проверки обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы субъектов контроля и надзора;

2) проводить проверки на основании и в строгом соответствии с порядком, установленным настоящим Законом;

3) не препятствовать установленному режиму работы субъектов (объектов) контроля и надзора в период проведения проверки, если иное не предусмотрено настоящим Законом;

4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства Республики Казахстан;

5) не препятствовать субъекту контроля и надзора либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять субъекту контроля и надзора необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки;

7) вручить надлежащим образом субъекту контроля и надзора акт о результатах проверки, в случаях выявления нарушений требований промышленной безопасности – предписание об устранении выявленных нарушений, в случаях выявления нарушений требований мер оперативного воздействия – акт о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности;

8) обеспечить сохранность и конфиденциальность документов и сведений, полученных в результате проведения проверки.

Статья 39-6. Права и обязанности субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя

1. Субъект контроля и надзора либо его уполномоченный представитель при проведении проверки вправе:

1) не допускать к проверке должностных лиц органа контроля и надзора, прибывших для проведения проверки, в случаях:

несоблюдения кратности проведения проверки;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки (актах о продлении срока, приостановлении и возобновлении при их наличии) сроков, не соответствующих срокам, установленным настоящим Законом;

назначения органом контроля и надзора проверки субъекта (объекта) контроля и надзора, в отношении которого ранее проводилась проверка по одному и тому же вопросу за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 4), 5), 6) и 7) пункта 7 статьи 39-2 настоящего Закона;

назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных правонарушениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических и юридических лиц, государства;

поручения проведения проверки должностным лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

указания в одном акте о назначении проверки нескольких субъектов контроля и надзора;

грубых нарушений, установленных пунктом 2 статьи 39-7 настоящего Закона;

2) не представлять документы и сведения, если они не относятся к предмету проверки, а также к периоду, указанному в акте о назначении проверки;

3) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа контроля и надзора в порядке, установленном законами Республики Казахстан;

4) не исполнять не основанные на законе запреты органа контроля и надзора или должностных лиц органа контроля и надзора, ограничивающие деятельность субъектов контроля и надзора;

5) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностных лиц органа контроля и надзора, проводимые ими в рамках проверки, с помощью аудио-, фото- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностных лиц органа контроля и надзора;

6) привлекать третьих лиц к участию в проверке в целях представления своих прав и законных интересов, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных подпунктом 5) настоящего пункта.

2. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при проведении органом контроля и надзора проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органа контроля и надзора к территории и помещениям субъекта (объекта) контроля и надзора;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законами Республики Казахстан тайны представлять должностным лицам органа контроля и надзора копии документов (сведений) на бумажных и электронных носителях для приобщения к акту о результатах проверки и предписанию об устранении выявленных нарушений, а также предоставлять доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении проверки;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах проверки в день окончания проверки;

5) сделать отметку о получении на втором экземпляре предписания об устранении выявленных нарушений;

6) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;

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7) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки на объект контроля и надзора, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

8) в случае получения акта о назначении проверки руководитель субъекта контроля и надзора либо его уполномоченный представитель обязан находиться на месте нахождения объекта контроля и надзора в назначенные сроки проверки.

Статья 39-7. Недействительность проверки, проведенной с грубым нарушением

1. Проверки признаются недействительными, если они проведены органом контроля и надзора с грубым нарушением организации и проведения проверки.

2. К грубым нарушениям относятся:

1) отсутствие оснований проведения проверки;

2) отсутствие акта о назначении проверки;

3) несоблюдение сроков проверки;

4) нарушение периодичности проведения проверки;

5) назначение органом контроля и надзора проверки по вопросам, не входящим в их компетенцию.»;

41) в статье 40:

пункт 1 после слов «опасные производственные объекты,» дополнить словами «опасные технические устройства,»;

пункт 2 дополнить подпунктами 6), 7) и 8) следующего содержания:

«6) соблюдение штатного режима эксплуатации опасных производственных объектов и технического состояния опасных технических устройств;

7) содержание зданий, сооружений и оборудования в состоянии эксплуатационной готовности;

8) соблюдение графиков ремонтов основного и вспомогательного оборудования.»;

в подпункте 8) пункта 4 слово «законодательством» заменить словами «нормативными правовыми актами»;

42) дополнить статьями 40-1 и 40-2 следующего содержания:

«Статья 40-1. Государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций

1. Государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций направлен на обеспечение выполнения требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

2. Субъектами государственного контроля в области предупреждения чрезвычайных ситуаций являются центральные и местные исполнительные органы.

3. К должностным лицам, осуществляющим государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, относятся:

1) главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций – руководитель ведомства уполномоченного органа;

2) заместитель главного государственного инспектора Республики Казахстан по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций – заместитель руководителя ведомства уполномоченного органа;

3) государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций – должностное лицо ведомства уполномоченного органа;

4) главный государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций – руководитель областного, города республиканского значения, столицы территориального органа уполномоченного органа;

5) заместитель главного государственного инспектора области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций – заместитель руководителя областного, города республиканского значения, столицы территориального органа уполномоченного органа;

6) государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций – должностное лицо областного, города республиканского значения, столицы территориального органа уполномоченного органа.

Статья 40-2. Порядок осуществления государственного контроля в области предупреждения чрезвычайных ситуаций

1. Государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в соответствии с настоящей статьей.

2. Плановая проверка проводится на основании полугодовых планов проведения плановых проверок, утвержденных первым руководителем уполномоченного органа не позднее 10 декабря года, предшествующего году проведения проверки, и до 10 июня текущего календарного года.

Полугодовой план проведения плановых проверок включает:

1) номер и дату утверждения плана;

2) наименование государственного органа;

3) наименование проверяемого центрального или местного исполнительного органа, его место нахождения;

4) предмет проверки;

5) сроки проведения проверки;

6) подпись лица, уполномоченного подписывать план.

Полугодовой план плановых проверок является уведомлением о проведении плановой проверки и размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения проверки, и 20 июня текущего календарного года.

Внесение изменений и дополнений в полугодовой план проведения плановых проверок осуществляется в случаях ликвидации проверяемого центрального или местного исполнительного органа, его реорганизации, изменения его наименования, перераспределения полномочий между проверяемыми центральными или местными исполнительными органами, а также возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

При наступлении случаев, указанных в части четвертой настоящего пункта, проверка может быть продлена либо приостановлена.

Сроки проведения плановых проверок устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должны превышать пятнадцать рабочих дней с продлением на срок не более пятнадцати рабочих дней. Срок проведения плановой проверки прерывается при приостановлении проведения плановой проверки и продолжается с момента возобновления плановой проверки.

Срок проведения плановых проверок может быть продлен только один раз. Продление осуществляется решением руководителя ведомства или территориального органа уполномоченного органа. Продление сроков проведения плановых проверок оформляется дополнительным актом о продлении сроков плановых проверок с уведомлением проверяемого центрального или местного исполнительного органа, в котором указываются дата и номер акта о назначении проверок и причины продления. Уведомление о продлении сроков плановой проверки вручается проверяемому центральному или местному исполнительному органу ведомством или территориальным органом уполномоченного органа за один рабочий день до продления с уведомлением о вручении.

3. Проверка проводится путем посещения на основании акта о назначении проверки, в котором указываются:

1) номер и дата акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, уполномоченного на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование проверяемого центрального или местного исполнительного органа, его место нахождения;

6) предмет назначенной проверки;

7) вид проверки;

8) срок проведения проверки;

9) основания проведения проверки;

10) проверяемый период;

11) права и обязанности проверяемого центрального или местного исполнительного органа, предусмотренные пунктами 18 и 19 настоящей статьи;

12) подпись руководителя проверяемого центрального или местного исполнительного органа либо его уполномоченного лица о получении или об отказе в получении акта;

13) подпись лица, уполномоченного подписывать акт.

Акты о назначении, продлении, приостановлении и возобновлении проверок подписываются руководителем ведомства или территориального органа уполномоченного органа.

Началом проведения проверки считается дата вручения проверяемому центральному или местному исполнительному органу или направления ему акта о назначении проверки посредством электронного документа по адресу электронной почты проверяемого центрального или местного исполнительного органа.

4. В случаях отказа в ознакомлении с актом о назначении проверки, воспрепятствования доступу должностного лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа, осуществляющего проверку, к материалам, необходимым для проведения проверки, составляется соответствующий акт.

Акт об отказе подписывается должностным лицом ведомства или территориального органа уполномоченного органа, осуществляющим проверку, и руководителем проверяемого центрального или местного исполнительного органа либо его уполномоченным лицом.

При отказе от получения акта о назначении проверки должностное лицо ведомства или территориального органа уполномоченного органа направляет акт о назначении проверки почтой – заказным письмом с уведомлением либо посредством электронного документа, являющегося основанием для начала проведения проверки.

Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для его неисполнения.

5. Плановая проверка в отношении проверяемого центрального или местного исполнительного органа осуществляется на соответствие требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций ежегодно.

6. Основаниями внеплановой проверки являются:

1) контроль исполнения требований, указанных в предписании об устранении нарушений (в случаях непредоставления или неполного предоставления проверяемым центральным или местным исполнительным органом в установленный срок информации об устранении выявленных нарушений);

2) обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам нарушений требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций при наличии оснований и подтверждающих доказательств в отношении проверяемого центрального или местного исполнительного органа;

3) требования прокурора по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

4) обращения государственных органов по конкретным фактам нарушений прав и законных интересов физических и юридических лиц в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

5) поручения органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Ведомство или территориальный орган уполномоченного органа обязаны известить проверяемый центральный или местный исполнительный орган о начале проведения внеплановой проверки не менее чем за сутки до ее начала с указанием предмета проведения проверки.

7. Срок проведения внеплановой проверки должен составлять не более десяти рабочих дней с продлением до десяти рабочих дней.

Срок проведения внеплановой проверки может быть продлен только один раз. Продление осуществляется решением руководителя ведомства или территориального органа уполномоченного органа. Продление сроков проведения внеплановой проверки оформляется дополнительным актом о продлении сроков внеплановой проверки с уведомлением проверяемого центрального или местного исполнительного органа, в котором указываются дата и номер акта о назначении проверок и причины продления. Уведомление о продлении сроков внеплановой проверки вручается проверяемому центральному или местному исполнительному органу за один рабочий день до продления с уведомлением о вручении.

8. Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений. Внеплановой проверке подлежат факты и обстоятельства, послужившие основанием для назначения внеплановой проверки.

9. Проверки осуществляются в рабочее время, установленное правилами внутреннего трудового распорядка, за исключением случаев, когда проверка связана с необходимостью пресечения нарушений и (или) установления обстоятельств их совершения (в выходные, праздничные дни или ночное время суток).

10. В заключении о результатах проверки указываются:

1) номер, дата и место составления заключения;

2) наименование государственного органа;

3) номер и дата акта о назначении проверки (дополнительного акта о продлении срока при его наличии);

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, проводившего проверку;

5) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлеченных для проведения проверки;

6) наименование проверяемого центрального или местного исполнительного органа, его место нахождения;

7) предмет проверки;

8) вид проверки;

9) срок и период проведения проверки;

10) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;

11) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с заключением руководителя проверяемого центрального или местного исполнительного органа либо его уполномоченного лица, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;

12) подписи должностных лиц, проводивших проверку.

На основании заключения о результатах проверки составляется предписание об устранении нарушений, в котором указываются:

1) номер, дата и место составления предписания;

2) наименование государственного органа;

3) номер и дата акта о назначении проверки;

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, проводившего проверку;

5) наименование проверяемого центрального или местного исполнительного органа, его место нахождения;

6) предмет проверки;

7) вид проверки;

8) срок и период проведения проверки;

9) требования об устранении выявленных нарушений с указанием срока исполнения требований и принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушения;

10) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием руководителя проверяемого центрального или местного исполнительного органа либо его уполномоченного лица, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;

11) подписи должностных лиц, проводивших проверку.

К заключению о результатах проверки, предписанию об устранении нарушений прилагаются при их наличии документы, связанные с результатами проверки, или их копии.

По результатам проверки выносится заключение о результатах проверки и в случае выявления нарушений выносится предписание об устранении нарушений с возбуждением административного производства.

Срок исполнения требований об устранении выявленных нарушений составляет не менее десяти рабочих дней со дня вручения предписания об устранении нарушений.

11. Первый экземпляр заключения о результатах проверки, предписания об устранении нарушений в электронной форме сдается в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, второй экземпляр на бумажном носителе под роспись или в электронной форме вручается проверяемому центральному или местному исполнительному органу (руководителю либо его уполномоченному лицу) для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий, третий экземпляр остается у ведомства или территориального органа уполномоченного органа.

В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки проверяемый центральный или местный исполнительный орган излагает их в письменном виде и направляет в ведомство или территориальный орган уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня вручения заключения о результатах проверки, предписания об устранении нарушений. Должностным лицом, проводившим проверку, производится соответствующая запись в заключении о результатах проверки, предписании об устранении нарушений.

Ведомство или территориальный орган уполномоченного органа рассматривает замечания и (или) возражения проверяемого центрального или местного исполнительного органа и в течение десяти рабочих дней дает мотивированный ответ.

12. В случае отсутствия нарушения требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций при проведении проверки в заключении о результатах проверки производится соответствующая запись.

13. Завершением срока проверки считается день вручения проверяемому центральному или местному исполнительному органу заключения о результатах проверки, предписания об устранении нарушений не позднее срока завершения проверки, указанного в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии).

14. Требования об устранении выявленных нарушений, указанные в заключении о результатах проверки, предписании об устранении нарушений, являются обязательными для исполнения проверяемым центральным или местным исполнительным органом.

По истечении срока устранения выявленных нарушений, указанных в предписании об устранении нарушений, проверяемый центральный или местный исполнительный орган в течение срока, установленного в предписании об устранении нарушений, обязан предоставить в ведомство или территориальный орган уполномоченного органа информацию об устранении выявленных нарушений.

В случаях непредоставления или неполного предоставления проверяемым центральным или местным исполнительным органом в установленный срок информации об устранении выявленных нарушений ведомство или территориальный орган уполномоченного органа назначает внеплановую проверку в соответствии с подпунктом 1) пункта 6 настоящей статьи и привлекает к административной ответственности.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений проверяемый центральный или местный исполнительный орган прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения. В этом случае проведение внеплановой проверки не требуется.

15. Проверки признаются недействительными, если они проведены ведомством или территориальным органом уполномоченного органа с нарушением требований по проведению проверки, установленных настоящей статьей.

16. В случае нарушения прав и законных интересов проверяемого центрального или местного исполнительного органа при осуществлении проверки проверяемый центральный или местный исполнительный орган вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц ведомства или территориального органа уполномоченного органа вышестоящему должностному лицу либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. Должностные лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа при проведении проверки имеют право:

1) беспрепятственного доступа к территории и помещениям проверяемого центрального или местного исполнительного органа с соблюдением требований пропускного и внутриобъектового режимов;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к заключению о результатах проверки, предписанию об устранении нарушений, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;

3) привлекать специалистов, консультантов и экспертов для проведения проверки;

4) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

5) использовать записи технических приборов наблюдения, измерения и фиксации, фото- и видеоаппаратуры, относящиеся к предмету проверки;

6) получать письменные и (или) устные объяснения от должностных лиц по предмету проверки.

Должностным лицам ведомства или территориального органа уполномоченного органа, осуществляющим проверку, запрещается предъявлять требования и обращаться с просьбами, не относящимися к предмету проверки.

Должностные лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа при проведении проверки обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы проверяемого центрального или местного исполнительного органа;

2) проводить проверку на основании и в строгом соответствии с порядком, установленным настоящей статьей;

3) не препятствовать установленному режиму работы проверяемого центрального или местного исполнительного органа в период проведения проверки;

4) не препятствовать проверяемому центральному или местному исполнительному органу либо его уполномоченному лицу присутствовать при проведении проверки, давать устные и (или) письменные разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

5) предоставлять проверяемым центральным или местным исполнительным органам необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки;

6) вручить проверяемому центральному или местному исполнительному органу заключение о результатах проверки, предписание об устранении нарушений не позднее срока завершения проверки, указанного в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии);

7) обеспечить сохранность документов и сведений, полученных в результате проведения проверки;

8) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Должностные лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа, прибывшие для проведения проверки, обязаны предъявить проверяемому центральному или местному исполнительному органу:

1) акт о назначении проверки;

2) служебное удостоверение (идентификационную карту);

3) при необходимости – разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов.

18. Проверяемый центральный или местный исполнительный орган при проведении проверки вправе:

1) не представлять документы и сведения, если они не относятся к предмету проверки;

2) по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат не позднее трех рабочих дней обратиться в ведомство или территориальный орган уполномоченного органа с заявлением о продлении сроков устранения нарушений;

3) обжаловать заключение о результатах проверки, предписание об устранении нарушений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) не исполнять не основанные на законе запреты должностных лиц ведомства или территориального органа уполномоченного органа, ограничивающие деятельность проверяемого центрального или местного исполнительного органа;

5) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностного лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

6) не допускать к проверке должностных лиц ведомства или территориального органа уполномоченного органа, прибывших для проведения проверки, в случаях:

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии) сроков, не соответствующих срокам, установленным настоящей статьей;

отсутствия документов, предусмотренных частью четвертой пункта 17 настоящей статьи.

19. Проверяемые центральные или местные исполнительные органы либо их уполномоченные лица при проведении проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностным лицам ведомства или территориального органа уполномоченного органа к территории и помещениям проверяемого центрального или местного исполнительного органа с соблюдением требований пропускного и внутриобъектового режимов;

2) с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах или иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам ведомства или территориального органа уполномоченного органа документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к заключению о результатах проверки, предписанию об устранении нарушений, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;

3) сделать отметку о получении акта о назначении проверки в день начала проверки, заключения о результатах проверки и предписания об устранении нарушений в день их завершения;

4) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки, если иное не предусмотрено настоящим Законом либо иными законами Республики Казахстан;

5) обеспечить пребывание руководителя либо его уполномоченного лица по месту нахождения проверяемого центрального или местного исполнительного органа в назначенные сроки проверки;

6) представлять устные и (или) письменные объяснения по предмету проверки по требованию должностного лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа.

20. Если в результате проведения проверки выявлен факт нарушения (неисполнения) проверяемым центральным или местным исполнительным органом требований законодательства Республики Казахстан при наличии достаточных данных, указывающих на признаки состава административного правонарушения, должностные лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа в пределах полномочий принимают меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.»;

43) в пункте 2 статьи 41:

абзац четвертый подпункта 2) исключить;

подпункт 8) исключить;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) выполнение требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций;»;

подпункт 15) дополнить словами «, определенных настоящим Законом»;

44) дополнить главой 8-1 следующего содержания:

«Глава 8-1. Сейсмическая безопасность

Статья 44-1. Обеспечение сейсмической безопасности

Сейсмическая безопасность обеспечивается путем проведения мероприятий по защите от землетрясений, включая осуществление оценки сейсмической опасности и сейсмического риска и ведение сейсмологического мониторинга.

Статья 44-2. Мероприятия по защите от землетрясений

В целях защиты жизни и здоровья людей, объектов инфраструктуры, зданий и сооружений от землетрясений проводятся:

1) расширение и модернизация сети сейсмологических станций и автоматизированной системы раннего оповещения;

2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, научного прогнозирования;

3) разработка нормативных правовых актов и нормативно- технических документов с учетом разномасштабных карт сейсмического зонирования (районирования);

4) проведение паспортизации зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах;

5) проведение сейсмостойкого строительства и сейсмоусиления зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах;

6) сейсмическое зонирование (районирование);

7) сейсмологический мониторинг.

Статья 44-3. Оценка сейсмической опасности и сейсмического риска

1. Оценка сейсмической опасности и сейсмического риска проводится научными организациями.

2. Оценка сейсмической опасности включает расчет интенсивности колебаний на поверхности земли и оценку вероятности их возникновения.

На основе результатов оценки сейсмической опасности создаются разномасштабные карты сейсмического зонирования (районирования).

3. Оценка сейсмического риска осуществляется путем научного прогноза человеческих жертв и материальных потерь, которые могут возникнуть в результате землетрясения.

По результатам оценки сейсмического риска осуществляется разработка карт сейсмического риска.

Карты сейсмического риска используются для ликвидации последствий землетрясений.

4. Порядок разработки и применения разномасштабных карт сейсмического зонирования (районирования) и карт сейсмического риска определяется уполномоченным органом.»;

45) в пункте 2 статьи 46:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«В отношении категории слушателей, определяемых уполномоченным органом, обучение в сфере гражданской защиты проводится в организациях, учебных заведениях и территориальных органах уполномоченного органа.»;

часть третью исключить;

в части четвертой слова «подготовку или переподготовку» заменить словом «обучение»;

46) абзац третий статьи 48 дополнить словами «или объектового масштаба»;

47) дополнить статьей 49-1 следующего содержания:

«Статья 49-1. Руководство при ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба

1. В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба создается Республиканский оперативный штаб.

2. Республиканский оперативный штаб является рабочим органом при Правительстве Республики Казахстан, осуществляющим общее руководство при ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба.

Положение о республиканском оперативном штабе утверждается Президентом Республики Казахстан.

3. Республиканский оперативный штаб состоит из руководителя, заместителей руководителя и членов Республиканского оперативного штаба.

В состав Республиканского оперативного штаба входят Премьер-Министр Республики Казахстан в качестве руководителя, Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан и руководитель уполномоченного органа в качестве заместителей руководителя, а также руководители иных заинтересованных государственных органов в качестве членов.

4. Задачами Республиканского оперативного штаба являются:

1) выработка мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба;

2) организация проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба;

3) координация деятельности центральных, местных исполнительных органов и иных организаций для ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба;

4) контроль за выполнением мероприятий, проводимых в период ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба.

5. Полномочиями Республиканского оперативного штаба являются:

1) принятие решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба, в том числе по привлечению дополнительных сил и средств гражданской защиты и иных организаций, находящихся за пределами зоны чрезвычайной ситуации глобального или регионального масштаба;

2) внесение предложений на использование резерва Правительства Республики Казахстан для ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба;

3) внесение предложений Президенту Республики Казахстан о применении Вооруженных Сил Республики Казахстан и привлечении сил и средств других войск и воинских формирований для ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба.

6. Решение Республиканского оперативного штаба оформляется в виде протокола, который подписывается руководителем или заместителями руководителя Республиканского оперативного штаба и является обязательным для исполнения центральными и местными исполнительными органами.

7. Республиканский оперативный штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

48) в статье 50:

подпункт 2) пункта 2 после слов «местного масштаба» дополнить словами «или объектового»;

в части второй пункта 5 слова «или территориального подразделения его ведомства» заменить словами «или его территориального органа»;

подпункт 8) пункта 9 после слов «Республики Казахстан,» дополнить словами «Республиканский оперативный штаб,»;

49) дополнить статьей 53-1 следующего содержания:

«Статья 53-1. Использование транспорта при ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. При ликвидации чрезвычайных ситуаций на основании решения руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций может использоваться транспорт физических и юридических лиц (за исключением представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) для выполнения работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Возмещение расходов за использование транспорта физических и юридических лиц для выполнения работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

2. При ликвидации чрезвычайных ситуаций уполномоченные государственные органы обеспечивают предоставление руководителю ликвидации чрезвычайных ситуаций ограниченного доступа к единой информационной системе государственной регистрации транспортных средств и единой автоматизированной системе управления отраслями агропромышленного комплекса.»;

50) статью 57 дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

«Руководство при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба обеспечивается в порядке, установленном статьей 49-1 настоящего Закона.

При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба использование транспорта осуществляется на основании решения Республиканского оперативного штаба.

Возмещение расходов за использование транспорта физических и юридических лиц для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.»;

51) пункт 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:

«2. Органы государственной противопожарной службы состоят из уполномоченного органа, его ведомства, территориальных органов и организаций образования уполномоченного органа.»;

52) пункт 2 статьи 60 после слов «государственной противопожарной службы,» дополнить словами «отраслевые противопожарные службы,»;

53) дополнить статьями 62-1 и 62-2 следующего содержания:

«Статья 62-1. Страхование в области пожарной безопасности

1. Владелец объекта, входящего в перечень объектов с массовым пребыванием людей с площадью более двух тысяч квадратных метров, подлежащих страхованию в области пожарной безопасности, обязан заключить договор вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Не допускается деятельность объектов, входящих в перечень объектов с массовым пребыванием людей с площадью более двух тысяч квадратных метров, подлежащих страхованию в области пожарной безопасности, при отсутствии договора вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей.

2. Договор вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей заключается в письменном виде между страховщиком и владельцем объекта с массовым пребыванием людей в соответствии с требованиями настоящего Закона и на основании типового договора вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, разрабатываемого и утверждаемого уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

3. Объектом вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей являются имущественные интересы страхователя, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в результате наступления страхового случая.

Договор вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей заключается сроком на двенадцать месяцев с даты вступления его в силу.

4. Страховым риском при вмененном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей признается вероятность наступления пожара на объекте с массовым пребыванием людей, повлекшего причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

5. Размер страховой премии, порядок и сроки ее уплаты определяются договором вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей.

6. Страховым случаем по договору вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей является факт наступления гражданско-правовой ответственности страхователя по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате пожара на объекте с массовым пребыванием людей.

Факт наступления страхового случая устанавливается соглашением сторон или решением суда в соответствии с условиями типового договора вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

7. Размер страховой суммы по договору вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей определяется соглашением сторон и должен составлять сумму не менее семидесятипятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей.

8. Размер страховой выплаты за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу каждого третьего лица (предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю), устанавливается в размере месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, и составляет не менее:

1) за вред, причиненный жизни и здоровью каждого потерпевшего и повлекший:

гибель – пяти тысяч;

установление инвалидности:

первой группы – четырех тысяч;

второй группы – трех тысяч;

третьей группы – одной тысячи пятисот;

ребенку – трех тысяч;

увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности, – в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более семисот пятидесяти;

2) за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, – в размере причиненного вреда, но не более одной тысячи пятисот;

3) за вред, причиненный одновременно имуществу двух и более потерпевших, – в размере причиненного вреда, но не более одной тысячи пятисот каждому потерпевшему. Общий размер страховых выплат по имуществу по всем потерпевшим не может превышать десять тысяч месячных расчетных показателей. В случае превышения размера вреда имуществу потерпевших над предельным объемом ответственности страховщика страховая выплата каждому потерпевшему осуществляется соразмерно степени вреда, причиненного его имуществу.

Для расчета размера страховой выплаты используется месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на день осуществления страховой выплаты.

Порядок и сроки осуществления страховой выплаты устанавливаются в типовом договоре вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

9. Иные условия вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей определяются соглашением сторон на основании типового договора вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Статья 62-2. Аудит в области пожарной безопасности

1. Аудит в области пожарной безопасности осуществляется в целях установления соответствия или несоответствия объектов требованиям пожарной безопасности.

2. Аудит в области пожарной безопасности осуществляется экспертной организацией.

Для осуществления своей деятельности экспертная организация должна иметь аттестат аккредитации, выданный ведомством уполномоченного органа в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

3. Аудит в области пожарной безопасности проводится на основании договора на проведение аудита в области пожарной безопасности, заключенного между индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом и экспертной организацией.

4. Срок проведения аудита в области пожарной безопасности не может превышать трех месяцев.

5. По результатам аудита в области пожарной безопасности экспертной организацией составляется заключение аудита в области пожарной безопасности по форме, утвержденной уполномоченным органом. Копия заключения аудита в области пожарной безопасности в течение пяти рабочих дней со дня его выдачи представляется в территориальный орган уполномоченного органа.

Непредставление, несвоевременное представление копии заключения аудита в области пожарной безопасности, представление копии заключения аудита в области пожарной безопасности, содержащего недостоверную информацию, а также представление заведомо ложного заключения аудита

в области пожарной безопасности влекут административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

6. Лишение аттестата аккредитации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

7. Аттестат аккредитации прекращает действие в случаях:

1) добровольного обращения в ведомство уполномоченного органа о прекращении действия аттестата;

2) ликвидации юридического лица;

3) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;

4) лишения аттестата аккредитации.»;

54) в статье 63:

в пункте 1:

часть третью изложить в следующей редакции:

«Порядок привлечения и взаимодействия государственной противопожарной службы с отраслевыми противопожарными службами для тушения пожаров на объектах органа национальной безопасности и обороны Республики Казахстан, воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта регламентируется соглашениями между уполномоченным органом и соответствующими государственными органами.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Порядок привлечения государственной противопожарной службы для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии со статьей 65-1 Лесного кодекса Республики Казахстан.»;

в пункте 6 слова «государственной и негосударственной» заменить словами «государственной, профессиональной и отраслевой»;

в подпункте 1) пункта 7 слово «негосударственных» заменить словами «профессиональных, отраслевых»;

55) главу 12 дополнить статьями 66-1, 66-2 и 66-3 следующего содержания:

«Статья 66-1. Согласование специальных технических условий

1. Специальные технические условия, отражающие специфику противопожарной защиты объектов, на которых отсутствуют установленные нормы и правила, согласовываются с ведомством уполномоченного органа.

2. Порядок согласования специальных технических условий, отражающих специфику противопожарной защиты объектов, на которых отсутствуют установленные нормы и правила, регулируется государственными нормативными документами в области архитектуры, градостроительства и строительства, а также правилами согласования специальных технических условий, отражающих специфику противопожарной защиты объектов, на которых отсутствуют установленные нормы и правила.

Статья 66-2. Выдача заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности

1. Перед приемкой и вводом в эксплуатацию построенного объекта с массовым пребыванием людей и здания высотой более двадцати восьми метров заказчик обязан получить заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

2. Выдача заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности осуществляется территориальным органом уполномоченного органа.

3. Территориальный орган уполномоченного органа на основании представленного заказчиком заявления осуществляет пожарно-техническое обследование построенного объекта с массовым пребыванием людей и здания высотой более двадцати восьми метров в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

4. Территориальный орган уполномоченного органа, осуществив пожарно-техническое обследование построенного объекта с массовым пребыванием людей и здания высотой более двадцати восьми метров, выдает заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности по форме, утвержденной уполномоченным органом.

Копия соответствующего заключения направляется в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

5. В случае несогласия с заключением о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности заказчик вправе его обжаловать в порядке и сроки, которые установлены законами Республики Казахстан.

Статья 66-3. Деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики

1. Деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики осуществляется при наличии разрешения на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, выданного ведомством уполномоченного органа в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Разрешение на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики выдается в случае соответствия индивидуального предпринимателя или юридического лица разрешительным требованиям, установленным уполномоченным органом.

2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, обеспечивает рабочее состояние систем пожарной автоматики и их соответствие проектной документации на обслуживаемом объекте на основании договора в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

При выявлении на объекте несоответствия систем пожарной автоматики проектной документации и (или) нахождения их в нерабочем состоянии территориальный орган уполномоченного органа информирует индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, после получения информации, предусмотренной частью второй настоящего пункта, принимает меры по их устранению в пределах договорных обязательств.

3. Выявленное по факту пожара нерабочее состояние систем пожарной автоматики и (или) несоответствие их проектной документации по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

4. Несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица разрешительным требованиям влечет административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

5. Лишение разрешения на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

6. Разрешение на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики прекращает действие в случаях:

1) добровольного обращения в ведомство уполномоченного органа о прекращении действия разрешения;

2) ликвидации юридического лица;

3) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;

4) лишения разрешения.»;

56) статью 67 изложить в следующей редакции:

«Статья 67. Профессиональная противопожарная служба

1. Деятельность профессиональной противопожарной службы осуществляется на основании аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах, выданного ведомством уполномоченного органа в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Задачами профессиональной противопожарной службы являются предупреждение и тушение пожаров, обеспечение пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах, осуществляемые в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими деятельность противопожарной службы.

2. Пожарная безопасность населенных пунктов, а также организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается профессиональная противопожарная служба, обеспечивается путем создания профессиональной противопожарной службы или заключения договоров на обслуживание с профессиональными противопожарными службами.

Возмещение затрат профессиональной противопожарной службы на тушение пожаров в обслуживаемых организациях и объектах осуществляется по акту выполненных работ.

3. Профессиональная противопожарная служба обязана оказывать содействие органам государственной противопожарной службы в выполнении задач по тушению пожаров.

4. На работу в профессиональную противопожарную службу могут быть приняты граждане Республики Казахстан, достигшие восемнадцати лет и прошедшие специальную подготовку и курсы обучения.

Не могут быть приняты на работу в профессиональную противопожарную службу лица с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, состоящие на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, признанные непригодными вследствие психического расстройства, в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

5. Профессиональная противопожарная служба должна быть оснащена пожарной техникой, оборудованием, противопожарным снаряжением, специальной защитной одеждой пожарного и соответствовать требованиям, установленным для органов государственной противопожарной службы. При материально-техническом оснащении профессиональной противопожарной службы учитывается специфика деятельности обслуживаемых организаций и объектов.

6. В случае осуществления профессиональной противопожарной службой деятельности с нарушением требований законодательства Республики Казахстан о гражданской защите, в том числе несоответствие разрешительным требованиям, предъявляемым к профессиональным противопожарным службам, профессиональная противопожарная служба несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

7. Приостановление действия аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах, осуществляется в следующих случаях:

1) несоблюдения разрешительных требований, предъявляемых к профессиональным противопожарным службам;

2) добровольного обращения в уполномоченный орган;

3) иных, предусмотренных законами Республики Казахстан.

На период приостановления действия аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных

с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах, профессиональная противопожарная служба не освобождается от предупреждения и тушения пожаров, обеспечения пожарной безопасности и проведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах.

8. В случае неисполнения профессиональной противопожарной службой предписания об устранении выявленных нарушений лишение аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

9. Аттестат на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах, прекращает действие в случаях:

1) добровольного обращения в ведомство уполномоченного органа о прекращении действия аттестата;

2) ликвидации юридического лица;

3) лишения аттестата.»;

57) в статье 68:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Добровольные противопожарные формирования комплектуются добровольными пожарными.

В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе граждане Республики Казахстан, достигшие восемнадцати лет и прошедшие первоначальную подготовку добровольных пожарных в соответствии с учебной программой первоначальной подготовки добровольных пожарных.

Добровольными пожарными не могут быть лица с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, состоящие на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, признанные непригодными вследствие психического расстройства в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в реестре добровольных пожарных, ведение которого осуществляется территориальным органом уполномоченного органа.

Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется в пунктах пожаротушения.

Программа последующей подготовки добровольных пожарных разрабатывается руководителем добровольного противопожарного формирования и утверждается руководителем территориального органа уполномоченного органа.»;

в пункте 4:

слова «территориальным подразделением ведомства» заменить словами «территориальным органом»;

после слов «добровольных пожарных» дополнить словами «в пунктах пожаротушения»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Добровольный пожарный в рабочее время освобождается от выполнения трудовых обязанностей на период привлечения его к мероприятиям по предупреждению и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы.»;

в пункте 5:

слова «, обеспечению пожарной безопасности» исключить;

после слов «аварийно-спасательных работ» дополнить словами

«, связанных с тушением степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах,»;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. В случае, если добровольный пожарный не состоял в трудовых отношениях, выплаты, предусмотренные пунктами 5, 6 и 7, производятся с учетом минимальной заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год.»;

пункт 9 исключить;

58) в пункте 2 статьи 69:

подпункт 4) дополнить словами «, определенного настоящим Законом»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) проведения профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности горноспасательных, газоспасательных и противофонтанных работ на опасных производственных объектах с постоянным ведением профилактических работ;»;

59) подпункт 3) статьи 70 изложить в следующей редакции:

«3) ведение горных, геологоразведочных, буровых, взрывных работ, работ по добыче и переработке полезных ископаемых, работ в подземных условиях, за исключением объектов геологоразведки, на которых не эксплуатируются технические устройства.»;

60) пункт 2 статьи 71 изложить в следующей редакции:

«2. К опасным производственным объектам также относятся опасные технические устройства, за исключением передвижных грузоподъемных кранов и подъемников (вышек), подъемников для лиц с инвалидностью.»;

61) статью 72 изложить в следующей редакции:

«Статья 72. Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности

1. Аттестации подлежат юридические лица на право:

1) проведения экспертизы промышленной безопасности;

2) подготовки, переподготовки руководителей, специалистов и работников в области промышленной безопасности;

3) проведения экспертизы в области взрывных работ;

4) проведения технического обслуживания газопотребляющих систем;

5) проведения технического обслуживания газораспределительных систем;

6) проведения технического обслуживания объектов систем снабжения сжиженным нефтяным газом;

7) проведения монтажа, технического обслуживания, технического диагностирования, технического освидетельствования и ремонта лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью.

2. Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности проводится в порядке, определяемом уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

Юридическим лицам, аттестованным уполномоченным органом в области промышленной безопасности на право проведения работ в области промышленной безопасности (далее – аттестованная организация), выдается аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности.

Срок действия аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности составляет пять лет.

3. В случае осуществления аттестованной организацией деятельности с нарушением требований промышленной безопасности, в том числе несоответствия квалификационным или разрешительным требованиям, аттестованные организации несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

4. Приостановление действия аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности осуществляется в следующих случаях:

1) несоблюдения требований промышленной безопасности;

2) добровольного обращения в уполномоченный орган в области промышленной безопасности;

3) иных, предусмотренных законами Республики Казахстан.

5. Приостановление действия аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности влечет запрет на право проведения работ в области промышленной безопасности на период приостановления.

6. Возобновление действия аттестата на право проведения работ

в области промышленной безопасности осуществляется по обращению аттестованной организации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

7. Лишение аттестата на право проведения аттестуемых видов работ в области промышленной безопасности производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

8. Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности прекращает действие в случаях:

1) добровольного обращения в уполномоченный орган в области промышленной безопасности о прекращении действия аттестата;

2) истечения срока действия аттестата;

3) ликвидации юридического лица;

4) лишения аттестата.

9. Уполномоченный орган в области промышленной безопасности размещает информацию об аттестованных организациях и организациях с прекратившими действие аттестатами на своем интернет-ресурсе.»;

62) в подпункте 1) пункта 1 статьи 73 слова «, указанные в пункте 2 статьи 71 настоящего Закона» исключить;

63) в части второй пункта 6 статьи 74 слова «состав технических устройств, а также на технические» заменить словами «состав опасных технических устройств, а также на опасные технические»;

64) пункт 4 статьи 75 после слов «территориальным подразделением» дополнить словом «ведомства»;

65) часть первую пункта 9 статьи 76 дополнить словами «или снятию с регистрации»;

66) в статье 77:

в пункте 1:

часть первую после слов «территориальное подразделение» дополнить словом «ведомства»;

абзац второй части второй после слов «территориальное подразделение» дополнить словом «ведомства»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. При постановке на учет, снятии с учета опасного производственного объекта и опасного технического устройства производится соответствующая запись в журналах учета опасных производственных объектов и опасных технических устройств территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности или местного исполнительного органа, осуществляющего государственный контроль и надзор за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры.»;

67) в пункте 1 статьи 78:

в части первой слова «а также стратегических объектов» исключить;

в части второй слова «ликвидацию иных» заменить словами «ликвидацию стратегических объектов и иных»;

68) в статье 79:

в заголовке слова «переподготовка специалистов, работников» заменить словами «переподготовка руководителей, специалистов и работников»;

в частях первой и второй пункта 1 слова «переподготовки специалистов, работников» заменить словами «переподготовки руководителей, специалистов и работников»;

в пункте 2:

слова «(экзамены) специалистов, работников» заменить словами «(экзамены) руководителей, специалистов и работников»;

слова «переподготовку специалистов, работников» заменить словами «переподготовку руководителей, специалистов и работников»;

в пункте 3 слова «переподготовки специалистов, работников» заменить словами «переподготовки руководителей, специалистов и работников»;

в части первой пункта 4:

в абзаце первом слово «технические» исключить;

в подпункте 2) слова «технические руководители» заменить словом «руководители»;

в пункте 5:

в абзаце первом слово «технические» исключить;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) при назначении на должность или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от руководителя, специалиста и работника дополнительных знаний требований промышленной безопасности;»;

подпункт 5) после слов «по требованию» дополнить словом «ведомства»;

в пункте 6:

слова «у специалистов, работников» заменить словами «у руководителей, специалистов и работников»;

после слов «проверке знаний» дополнить словом «(экзаменам)»;

в пункте 7 слова «проверки знаний специалистов, работников» заменить словами «проверки знаний (экзаменов) руководителей, специалистов и работников»;

пункт 9 после слов «проверка знаний» дополнить словами «(проведение экзаменов)»;

пункт 11 после слов «проверки знаний» дополнить словом «(экзаменов)»;

69) в статье 81:

часть вторую пункта 1 после слов «территориальное подразделение» дополнить словом «ведомства»;

часть первую пункта 2 после слов «территориального подразделения» дополнить словом «ведомства»;

70) заголовок главы 15 дополнить словами «, опасных технических устройствах»;

71) в статье 82:

в пункте 1:

подпункт 1) после слов «территориальное подразделение» дополнить словом «ведомства»;

подпункт 2) исключить;

в подпункте 1) пункта 2:

слова «территориальное подразделение ведомства» заменить словами «территориальный орган»;

после слов «и территориальное подразделение» дополнить словом «ведомства»;

72) в статье 83:

заголовок после слова «Задачи» дополнить словами «и основание»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Основанием для расследования, проводимого соответствующей комиссией, является авария или инцидент на опасных производственных объектах, опасных технических устройствах.»;

73) в статье 84:

в пункте 1:

в части первой слова «его территориальное подразделение» заменить словами «территориальное подразделение его ведомства»;

в абзаце четвертом части второй слова «или профессиональной объектовой аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности» исключить;

часть третью после слов «территориальное подразделение» дополнить словом «ведомства»;

в пункте 1-1 слова «его территориальное подразделение» заменить словами «территориальное подразделение его ведомства»;

74) в подпункте 7) пункта 2 статьи 85 слово «законодательством» заменить словами «нормативными правовыми актами»;

75) в статье 86:

пункт 8 дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

«Сроки устранения выявленных нарушений по итогам расследования аварий определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность их исполнения.

До истечения сроков, предусмотренных актом расследования аварий, организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты, предоставляет в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов, подтверждающих факт устранения нарушений.

Непредоставление информации или неустранение в полном объеме в установленный срок выявленных нарушений является основанием для проведения внеплановой проверки согласно подпункту 1) пункта 7 статьи 39-2 настоящего Закона.»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. По итогам проведения расследования аварий в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, допустивших нарушения, принимаются меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.»;

76) в статье 87:

пункты 2 и 3 после слов «территориальное подразделение» дополнить словом «ведомства»;

в пункте 4 слова «его территориальное подразделение» заменить словами «территориальное подразделение его ведомства»;

77) главу 15 дополнить статьей 88-1 следующего содержания:

«Статья 88-1. Расследование аварии или инцидента опасных технических устройств

Расследование аварии или инцидента опасных технических устройств проводится в соответствии с настоящей главой.»;

78) пункт 2 статьи 91 после слов «пунктов хранения», «пунктах хранения» дополнить соответственно словами «материальных ценностей государственного резерва», «материальных ценностей государственного резерва»;