О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. «О лицензировании» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 37; № 12, ст. 88; № 14, ст. 93; № 15-16, ст. 109; № 24, ст. 162; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 8-9, ст. 236; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 7, ст. 80; № 11, ст. 144, 149; № 12, ст. 184; № 13-14, ст. 195, 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 14, ст. 201; № 16, ст. 219; № 17-18, ст. 222, 224, 225; № 23, ст. 416; № 24, ст. 452; 1999 г., № 20, ст. 721, 727; № 21, ст. 787; № 22, ст. 791; № 23, ст. 931; № 24, ст. 1066; 2000 г., № 10, ст. 248; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52, 54; № 13-14, ст. 173, 176; № 23, ст. 321; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 15, ст. 151; № 19-20, ст. 165; 2003 г., № 1-2, ст. 2; № 4, ст. 25; № 6, ст. 34; № 10, ст. 50, 51; № 11, ст. 69; № 14, ст. 107; № 15, ст. 124, 128, 139; 2004 г., № 2, ст. 9; № 5, ст. 27; № 10, ст. 54; № 14, ст. 82; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 17, ст. 98; Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2005 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования», опубликованный в газетах «Егемен Ћазаћстан» 28 апреля 2005 г. и «Казахстанская правда» 23 апреля 2005 г.): 1) в тексте после слова «Глава» цифры «I—V» заменить соответственно цифрами «1-5»; 2) статью 11-1 изложить в следующей редакции: «Статья 11-1. Лицензирование деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, и лицензирование валютных операций Лицензированию подлежат: 1) осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту; 2) осуществление валютных операций.»; 3) в части седьмой статьи 15 слова «операций, связанных с использованием валютных ценностей,» заменить словами «деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, и проведению валютных операций»; 4) в части второй пункта 1 статьи 19 слова «и операций, связанных с использованием валютных ценностей» заменить словами «, деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, и валютных операций»; 5) статью 26 дополнить частью второй следующего содержания: «Подпункт 2) статьи 11-1 настоящего Закона действует по 31 декабря 2006 года.». 2. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2001 г. «О Банке Развития Казахстана» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 9, ст. 85; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 83; № 15, ст. 139; 2004 г., № 15, ст. 85; № 23, ст.140, 142): статью 7 дополнить подпунктом 17) следующего содержания: «17) обменные операции с иностранной валютой, за исключением операций с наличной иностранной валютой.». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев со дня опубликования.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 9 июня 2005 года № 56-III ЗРК