​​​​​​​Закон Республики Казахстан

Ратифицировать Соглашение о займе (Заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, совершенное в Астане 11 октября 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 18 декабря 2024 года

№ 144-VІIІ ЗРК