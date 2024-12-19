Закон Республики Казахстан Законы 19 декабря 2024 г. 0:00 58 О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития Ратифицировать Соглашение о займе (Заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, совершенное в Астане 11 октября 2024 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 18 декабря 2024 года № 144-VІIІ ЗРК