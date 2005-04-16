Закон Республики Казахстан

О государственном социальном заказе

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государственного социального заказа неправительственными организациями Республики Казахстан. Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 1) социальная программа, проект — совокупность организационных, экономических и технических мер, направленных на достижение целей в области образования, науки, информации, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды; молодежной, демографической, гендерной политики; социальной помощи; правозащитной деятельности; культуры и иных социально значимых сферах; 2) государственный социальный заказ — форма реализации социальных программ, проектов, а также отдельных мероприятий, направленных на решение социальных задач республиканского, отраслевого и регионального уровней, обеспеченных за счет бюджетных средств, посредством заключения договора на осуществление государственного социального заказа; 3) конкурс на получение государственного социального заказа (далее — конкурс) — способ определения исполнителя, направленный на приобретение заказчиком работ, услуг неправительственных организаций и обеспечивающий открытую и добросовестную конкуренцию между потенциальными поставщиками государственного социального заказа; 4) договор на осуществление государственного социального заказа — договор, заключенный между заказчиком и поставщиком в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 5) поставщик государственного социального заказа (далее — поставщик) — неправительственная организация, выступающая в качестве исполнителя по договору на осуществление государственного социального заказа; 6) заказчик — администраторы республиканских и местных бюджетных программ; 7) неправительственная организация — некоммерческая организация (за исключением политических партий, профессиональных союзов и религиозных объединений), созданная гражданами и (или) негосударственными юридическими лицами на добровольной основе для достижения ими общих целей в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 8) советы по сотрудничеству и взаимодействию с неправительственными организациями — консультативно-совещательные органы при центральных и местных исполнительных органах, в состав которых входят представители заинтересованных государственных органов и неправительственных организаций; 9) потенциальный поставщик — неправительственная организация, участвующая в конкурсе. Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о государственном социальном заказе 1. Законодательство Республики Казахстан о государственном социальном заказе основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона, а также Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора. Статья 3. Принципы правового регулирования процесса государственного социального заказа Правовое регулирование процесса государственного социального заказа основывается на принципах: 1) законности; 2) повышения эффективности реализации социальных программ, проектов в Республике Казахстан; 3) участия граждан Республики Казахстан в решении социальных задач; 4) обеспечения равных возможностей неправительственных организаций для участия в конкурсе; 5) гласности и открытости процесса государственного социального заказа. Статья 4. Государственная поддержка неправительственных организаций При осуществлении неправительственными организациями государственного социального заказа государственные органы в пределах компетенции, установленной законами Республики Казахстан, оказывают им информационную, консультативную, методическую, организационно-техническую поддержку. Информационная и консультативная поддержка оказывается посредством разъяснения нормативных правовых актов Республики Казахстан, предоставления информации о деятельности государственных органов по вопросам осуществления государственного социального заказа, разработки и реализации государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программ. Методическая и организационно-техническая поддержка оказывается посредством разработки информационно-справочных и методических материалов, проведения семинаров, конференций, тренингов и иных мероприятий по вопросам осуществления государственного социального заказа. Статья 5. Сферы реализации государственного социального заказа Реализация государственного социального заказа осуществляется по следующим направлениям: 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 3) охрана окружающей среды; 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 5) решение проблем демографии; 6) решение гендерных проблем; 7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 9) содействие в трудоустройстве граждан; 10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 11) развитие культуры и искусства; 12) охрана историко-культурного наследия; 13) укрепление общественного согласия; 14) иные социально значимые направления, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Статья 6. Осуществление государственного социального заказа 1. Государственный социальный заказ осуществляется посредством выполнения неправительственными организациями социальных программ, проектов, а также отдельных мероприятий, направленных на решение социальных задач. 2. Государственный социальный заказ осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном социальном заказе и о государственных закупках. 3. Для участия в конкурсе допускаются потенциальные поставщики, осуществляющие деятельность по направлениям, предусмотренным статьей 5 настоящего Закона. 4. Мониторинг и внешняя оценка эффективности выполнения государственного социального заказа осуществляются советами по сотрудничеству и взаимодействию с неправительственными организациями. Статья 7. Финансирование и использование бюджетных средств государственного социального заказа Финансирование государственного социального заказа осуществляется за счет бюджетных средств. Бюджетные средства, предусмотренные для реализации государственного социального заказа, используются в целях и порядке, установленных настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также договором на осуществление государственного социального заказа. Статья 8. Контроль за исполнением государственного социального заказа Контроль за исполнением государственного социального заказа осуществляется заказчиком, а также иными уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции, установленной законами Республики Казахстан. Статья 9. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о государственном социальном заказе Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственном социальном заказе влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан. Статья 10. Порядок введения в действие настоящего Закона Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 12 апреля 2005 года № 36-III ЗРК