Закон Республики Казахстан Законы 20 декабря 2023 г. 12:00 0 О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений Закон Республики Казахстан О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений Ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, совершенный в Нью-Йорке 19 декабря 2011 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 19 декабря 2023 года № 47-VІIІ ЗРК