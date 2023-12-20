Закон Республики Казахстан

О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений

Ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, совершенный в Нью-Йорке 19 декабря 2011 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 декабря 2023 года

№ 47-VІIІ ЗРК