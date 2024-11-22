Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) в статье 7:

пункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) кассационная инстанция – суд, рассматривающий дело по кассационным жалобам, представлениям, протестам на приговоры, постановления судов первой и апелляционной инстанций;»;

в пункте 33) слова «, а в кассационной инстанции – обращение о пересмотре в кассационном порядке судебного акта, вступившего в законную силу» исключить;

2) в части четвертой статьи 47 слова «, осу­ществляющий материально-техническое и иное обеспечение деятельности суда,» заменить словами «в сфере судебного администрирования»; 3) часть третью статьи 51 дополнить абзацем третьим следующего содержания: «кассационный суд по уголовным делам (далее – кассационный суд);»; 4) в статье 52: в части третьей: слова «Верховного Суда Республики Казахстан под председательством председателя судебной коллегии» заменить словами «под председательством председателя суда»; дополнить абзацем вторым следующего содержания: «В случаях отмены судебных актов и направления дела на новое рассмотрение Верховным Судом Республики Казахстан кассационная инстанция рассматривает дела коллегиальным составом в нечетном количестве (не менее пяти) судей под председательством председателя суда.»; часть четвертую изложить в следующей редакции: «4. Пересмотр дел в Верховном Суде Республики Казахстан производится в коллегиальном составе в нечетном количестве (не менее пяти) судей под председательством Председателя Верховного Суда Республики Казахстан или одного из судей по его поручению.»; 5) в статье 87: части третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую изложить в следующей редакции: «3. Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в суде апелляционной, кассационной инстанций, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан, а равно участвовать в новом рассмотрении дела в суде первой инстанции в случае отмены приговора или постановления о прекращении дела, постановленных с его участием. 4. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в первой и апелляционной инстанциях после отмены апелляционных приговора, постановления, принятых с его участием, а также при рассмотрении дела в кассационной инстанции, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан. 5. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде кассационной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в первой, апелляционной и кассационной инстанциях, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан после отмены постановления, принятого с его участием. 6. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в предшествующих судебных инстанциях, не может участвовать в рассмотрении того же дела в кассационной инстанции, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в кассационной инстанции, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан, не может участвовать в рассмотрении того же дела в судах нижестоящих инстанций. 7. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан, не может участвовать в рассмотрении этого же дела по вновь открывшимся обстоятельствам.»; в части двенадцатой слова «или ходатайство» заменить словами «или кассационную жалобу»; 6) часть первую статьи 127 дополнить словами «, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан»; 7) дополнить статьей 310-1 следующего содержания: «Статья 310-1. Уголовные дела, подсудные кассационному суду 1. Кассационный суд рассматривает: 1) кассационные жалобы о пересмотре приговоров, постановлений судов первой инстанции после их рассмотрения в апелляционной инстанции, приговоров, постановлений судов апелляционной инстанции; 2) протесты Генерального Прокурора Республики Казахстан и его заместителей, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора на приговоры и постановления суда первой инстанции вне зависимости от их пересмотра в апелляционной инстанции, приговоры и постановления апелляционной инстанции. 2. По основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, кассационный суд рассматривает по отнесенным к его подсудности делам ходатайства о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам.»; 8) статью 313 исключить; 9) в части девятой статьи 347 слова «органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов» заменить словами «уполномоченным государственным органом

в сфере судебного администрирования»; 10) в части пятой статьи 347-1 слова «органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов,» заменить словами «уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования»; 11) в части девятой статьи 370 слова «органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов,» заменить словами «уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования»; 12) в заголовке главы 52 слова «Верховным Судом Республики Казахстан» исключить; 13) в статье 484: в части первой: слова «В кассационном порядке Верховный Суд» заменить словами «Кассационный суд»; слово «ходатайствам» заменить словами «кассационным жалобам»; пункт 1) части второй изложить в следующей редакции: «1) по делам об уголовных правонарушениях, рассмотренным судом в приказном, согласительном производстве или в порядке, предусмотренном статьей 382 настоящего Кодекса;»; часть третью изложить в следующей редакции: «3. Вступившие в законную силу судебные акты местных и других судов в случае несоблюдения апелляционного порядка их обжалования, а также указанные в пункте 1) части второй настоящей статьи, могут быть пересмотрены в кассационном порядке по протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан, его заместителей, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора при наличии оснований, предусмотренных статьей 485 настоящего Кодекса.»; часть четвертую исключить; 14) в статье 485: часть первую дополнить пунктом 7-1) следующего содержания: «7-1) незаконное или необоснованное вынесение частного постановления;»; в части второй: в абзаце первом слова «частях третьей и четвертой» заменить словами «части третьей»; пункт 1) после слов «общественные интересы,» дополнить словом «национальную»; дополнить пунктом 4) следующего содержания: «4) судебный акт нарушает единообразие в толковании и применении судами норм права.»; 15) в статье 486: в заголовке слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»; в части первой: слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»; слово «подано» заменить словом «подана»; абзац первый части второй изложить в следующей редакции: «2. Генеральный Прокурор Республики Казахстан, его заместители, Главный военный прокурор, Главный транспортный прокурор вправе вносить протест о пересмотре в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов как по собственной инициативе, так и по ходатайству лиц, указанных в части первой настоящей статьи, по основаниям, указанным в статье 485 настоящего Кодекса.»; часть третью изложить в следующей редакции: «3. Уголовное дело может быть истребовано из соответствующего суда для проверки в кассационном порядке Генеральным Прокурором Республики Казахстан, его заместителями либо по их поручению прокурорами областей и приравненными к ним прокурорами, а также Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором. В случае истребования уголовного дела у прокурора запрос суда кассационной инстанции об истребовании дела в связи с поступлением кассационной жалобы подлежит исполнению прокурором в течение тридцати суток со дня поступления дела в прокуратуру.»; 16) в статье 487: в части первой слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»; в части второй: в абзаце первом слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»; в абзаце третьем: слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»; слова «Верховный Суд» заменить словами «кассационный суд»; 17) в статье 488: в заголовке слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»; в части первой: слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»; слова «Верховный Суд Республики Казахстан» заменить словами «кассационный суд»; слово «ходатайстве» заменить словами «кассационной жалобе»; часть 1-1 исключить; в части второй: слово «ходатайству» заменить словами «кассационной жалобе»; слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»; в части третьей: слово «Ходатайства» заменить словами «Кассационная жалоба»; слова «не могут быть приняты» заменить словами «не может быть принята»; слова «Верховного Суда Республики Казахстан» заменить словами «кассационного суда»; в части четвертой слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»; в части пятой: слово «ходатайство» заменить словами «кассационную жалобу»; слова «свое ходатайство» заменить словами «свою кассационную жалобу»; слова «дополнительном ходатайстве» заменить словами «в дополнительной кассационной жалобе»; слово «ходатайстве» заменить словами «кассационной жалобе»; в части шестой: слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»; слова «ходатайство, поданное» заменить словами «кассационную жалобу, поданную»; 18) в статье 489: в заголовке слово «ходатайств» заменить словами «кассационной жалобы»; в части первой: слово «Ходатайства» заменить словами «Кассационная жалоба»; в пунктах 1), 2) и 3) слово «ходатайства» заменить словами «кассационная жалоба»; в пункте 4) слово «ходатайств» заменить словами «кассационной жалобы»; в пункте 5) слова «ходатайства поданы» заменить словами «кассационная жалоба подана»; пункт 6) исключить; в части второй слово «ходатайств» заменить словами «кассационной жалобы»; в части третьей: слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»; слова «в пунктах 3) и 4)» заменить словами «пунктом 4)»; 19) статьи 490 и 491 исключить; 20) в статье 492: часть первую изложить в следующей редакции: «1. Суд кассационной инстанции после поступления кассационной жалобы истребует уголовное дело из соответствующего суда. После получения дела суд кассационной инстанции в течение десяти суток направляет сторонам копии кассационной жалобы, протеста, а также извещение о рассмотрении дела в суде кассационной инстанции с указанием даты, времени, места проведения судебного заседания либо уведомление о возможности ознакомления с их электронными копиями через интернет-ресурс суда.»; в части второй: слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»; слова «коллегии Верховного Суда Республики Казахстан» заменить словами «кассационного суда»; часть третью изложить в следующей редакции: «3. Дело должно быть рассмотрено в разумный срок, но не более шести месяцев со дня его поступления.»; 21) статью 493 изложить в следующей редакции: «Статья 493. Приостановление исполнения приговора, постановления суда Председатель Верховного Суда Республики Казахстан по представлению председателя кассационного суда, Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе приостановить исполнение приговора, постановления суда для проверки в кассационном порядке на срок не более шести месяцев.»; 22) в статье 494: в части первой: слова «чьему ходатайству» заменить словами «чьей кассационной жалобе»; слово «ходатайство» заменить словами «кассационную жалобу»; в частях второй и третьей слово «ходатайство» заменить словами «кассационную жалобу»; в части четвертой слова «ходатайство подано» заменить словами «кассационная жалоба подана»; в части пятой слово «ходатайствам» заменить словом «жалобам»; в части шестой: в абзаце первом слово «ходатайство» заменить словами «кассационная жалоба»; в абзаце втором слова «в протесте Генерального Прокурора Республики Казахстан, по его поручению» заменить словами «в протесте,»; в пункте 1) части седьмой слово «ходатайство» заменить словами «кассационную жалобу»; в части четырнадцатой: в абзаце первом слово «ходатайстве» заменить словами «кассационной жалобе»; в абзаце втором слово «ходатайство» заменить словами «кассационная жалоба»; в абзаце третьем: слово «ходатайстве» заменить словами «кассационной жалобе»; слово «ходатайству» заменить словами «кассационной жалобе»; дополнить частью двадцать первой следующего содержания: «21. Рассмотрение дела в кассационной инстанции в случае отмены Верховным Судом Республики Казахстан постановления кассационной инстанции с направлением дела на новое судебное рассмотрение в суд кассационной инстанции осуществляется по правилам настоящей главы.»; 23) в статье 498: в заголовке слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»; слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»; 24) дополнить главой 52-1 следующего содержания: «Глава 52-1. Пересмотр судебных актов в Верховном Суде Республики Казахстан Статья 498-1. Основания к пересмотру вступивших в законную силу судебных актов Верховным Судом Республики Казахстан 1. Верховный Суд Республики Казахстан может в исключительных случаях пересмотреть вступившие в законную силу судебные акты после их рассмотрения в кассационной инстанции по представлению судьи Верховного Суда Республики Казахстан или протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан, если: 1) принятые судебные акты затрагивают государственные или общественные интересы, национальную безопасность государства либо могут привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей; 2) лицо отбывает пожизненное лишение свободы; 3) принятые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении судами норм права. 2. Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе вносить протест о пересмотре в Верховном Суде Республики Казахстан вступивших в законную силу судебных актов как по собственной инициативе, так и по ходатайству участников уголовного процесса по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи. Рассмотрение ходатайств о принесении протестов осуществляется в порядке, установленном статьями 486–489 настоящего Кодекса. 3. Подача ходатайства участниками уголовного процесса, протеста Генерального Прокурора Республики Казахстан о необходимости пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по мотивам невиновности осужденного, а также в связи с необходимостью применения закона о менее тяжком уголовном правонарушении, за суровостью наказания или по иным основаниям, влекущим улучшение положения осужденного, сроками не ограничена. Подача ходатайства участниками уголовного процесса, протеста Генерального Прокурора Республики Казахстан о необходимости пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по мотивам необходимости применения закона о более тяжком уголовном правонарушении, за мягкостью наказания или по иным основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, либо постановления суда о прекращении дела допускается в течение шести месяцев после кассационного рассмотрения. Восстановление указанного срока не допускается. Ходатайство участников уголовного процесса, протест Генерального Прокурора Республики Казахстан подлежат рассмотрению в Верховном Суде Республики Казахстан с принятием решения, ухудшающего положение осужденного, оправданного, и после истечения шести месяцев с момента вступления в законную силу оспариваемого судебного акта, если они поступили в Верховный Суд Республики Казахстан до истечения шести месяцев. Статья 498-2. Внесение представления судьи Верховного Суда Республики Казахстан Судья Верховного Суда Республики Казахстан по ходатайству участников уголовного процесса о необходимости пересмотра вступивших в законную силу судебных актов может истребовать для изучения уголовное дело. По результатам изучения дела при наличии оснований, предусмотренных статьей 498-1 настоящего Кодекса, вносит представление, в котором указываются: 1) дата и место вынесения представления; 2) дело, по которому внесено представление, с указанием оспариваемых судебных актов; 3) мотивы и доводы внесения представления. В случае ходатайства участниками уголовного процесса о приостановлении исполнения судебного акта судья указывает об этом в представлении. Статья 498-3. Приостановление исполнения вступившего в законную силу судебного акта Председатель Верховного Суда Республики Казахстан, Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе приостановить исполнение вступившего в законную силу судебного акта до его пересмотра в Верховном Суде Республики Казахстан. Статья 498-4. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов в Верховном Суде Республики Казахстан 1. О времени и месте проведения пересмотра вступивших в законную силу судебных актов извещаются стороны. 2. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов Верховным Судом Республики Казахстан осуществляется в разумный срок. 3. Участие Генерального Прокурора Республики Казахстан либо по его поручению подчиненных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан обязательно. 4. Верховный Суд Республики Казахстан в случае установления оснований, предусмотренных статьей 498-1 настоящего Кодекса, принимает одно из следующих решений: 1) оставляет постановление суда кассационной инстанции без изменения; 2) изменяет постановление суда кассационной инстанции, оставив без изменения или отменив постановление или приговор апелляционной инстанции или приговор суда первой инстанции; 3) отменяет постановления судов кассационной и апелляционной инстанций, изменив приговор суда или оставив его без изменения; 4) отменяет постановление суда кассационной инстанции и направляет дело на новое судебное рассмотрение в суд кассационной инстанции; 5) отменяет постановление суда кассационной инстанции, а также постановление и приговор апелляционной инстанции и приговор суда первой инстанции и прекращает дело. 5. При прекращении уголовного дела либо назначении наказания, не связанного с лишением свободы, содержащийся под стражей осужденный подлежит немедленному освобождению. Верховный Суд Республики Казахстан незамедлительно направляет учреждению или органу, исполняющему наказание, копию постановления суда для его исполнения. 6. Постановление Верховного Суда Республики Казахстан вступает в законную силу со дня его оглашения и является окончательным. Указания Верховного Суда Республики Казахстан о необходимости совершения процессуальных действий, изложенных в постановлении, обязательны при направлении дела на новое рассмотрение для суда кассационной инстанции.»; 25) в абзаце втором части пятой статьи 505 слова «Верховным Судом Республики Казахстан» заменить словами «кассационным судом»; 26) абзац второй части второй статьи 507 ис­ключить; 27) в статье 665 слова «коллегией Верховного Суда Республики Казахстан» заменить словами «кассационным судом». 2. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года: 1) часть первую статьи 21 дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Верховный Суд Республики Казахстан принимает судебные акты в форме постановлений.»; 2) дополнить статьей 27-2 следующего содержания: «Статья 27-2. Подсудность гражданских дел кассационному суду по гражданским делам Кассационный суд по гражданским делам (далее – кассационный суд) может с согласия сторон истребовать, принять в свое производство, рассмотреть и разрешить по правилам суда первой инстанции одно из однородных дел, находящихся в производстве районных (городских), областных и приравненных к ним судов.»; 3) статью 28-1 исключить; 4) в статье 34: в подпункте 6) части второй цифры «28-1» заменить цифрами «27-2»; в части третьей цифры «28-1» заменить цифрами «27-2»; в абзаце втором части шестой слова «Верховным Судом Республики Казахстан» заменить словами «кассационным судом»; 5) в статье 35: абзац второй части 3-1 изложить в следующей редакции: «Гражданские дела, предусмотренные статьей 27-2 настоящего Кодекса, рассматриваются и разрешаются в кассационном суде единолично судьей по правилам суда первой инстанции.»; части пятую и шестую изложить в следующей редакции: «5. Рассмотрение дел в суде кассационной инстанции производится коллегиальным составом суда в нечетном количестве (не менее трех) судей кассационного суда под председательством председателя суда либо одного из судей по его поручению. В случаях отмены судебных актов и направления дел на новое рассмотрение Верховным Судом Республики Казахстан кассационный суд рассматривает дела коллегиальным составом в нечетном количестве

(не менее пяти) судей под председательством председателя суда. 6. Пересмотр дел в Верховном Суде Республики Казахстан производится в коллегиальном составе в нечетном количестве (не менее пяти) судей под председательством Председателя Верховного Суда Республики Казахстан или одного из судей по его поручению.»; 6) в статье 37: часть первую после слов «кассационной инстанций» дополнить словами «, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан»; часть вторую после слов «кассационной инстанций» дополнить словами «, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан»; часть третью после слов «кассационной инстанции» дополнить словами «, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан»; 7) в части восьмой статьи 41 слова «ходатайство о пересмотре» заменить словами «кассационную жалобу о пересмотре»; 8) в статье 42: в части второй слова «Верховном Суде Республики Казахстан» заменить словами «кассационном суде»; в части третьей слова «Верховный Суд Республики Казахстан» заменить словами «кассационный суд»; 9) в абзаце первом части четвертой статьи 53: слово «ходатайство» заменить словами «кассационная жалоба»; слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»; слово «подано» заменить словом «подана»; 10) в части первой статьи 60 слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»; 11) в части второй статьи 133-2 слова «органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов,» заменить словами «уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования»; 12) в части четвертой статьи 133-3 слова «органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов,» заменить словами «уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования»; 13) в части второй статьи 133-4 слова «органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов,» заменить словами «уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования»; 14) в части четвертой статьи 159 слова «органа по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности судов» заменить словами «государственного органа в сфере судебного администрирования»; 15) абзац второй части второй статьи 183 изложить в следующей редакции: «Гражданские дела о восстановлении на работе, об установлении отцовства и взыскании алиментов, а также дела особого искового и особого производства рассматриваются и разрешаются судом в срок до одного месяца со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству. Дела о признании забастовок незаконными, признании организации, осуществляющей экстремизм или террористическую деятельность на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, экстремистской или террористической, в том числе об установлении изменения ею своего наименования, а также о признании информационных материалов, ввозимых, издаваемых, изготавливаемых и (или) распространяемых на территории Республики Казахстан, экстремистскими или террористическими рассматриваются и разрешаются в течение десяти рабочих дней со дня поступления иска в суд.»; 16) статью 221 после слова «удаляется» дополнить словами «в совещательную комнату»; 17) часть 1-1 статьи 222 исключить; 18) в статье 223: часть вторую изложить в следующей редакции: «2. Решение выносится в совещательной комнате. Присутствие в совещательной комнате иных лиц не допускается.»; абзац первый части третьей после слова «удаляется» дополнить словами «в совещательную комнату»; 19) часть третью статьи 225 после слова «удаления» дополнить словами «в совещательную комнату»; 20) часть четвертую статьи 281 после слова «инстанции» дополнить словами «, Верховном Суде Республики Казахстан»; 21) в абзаце втором части пятой статьи 282 слова «органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов,» заменить словами «уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования»; 22) часть третью статьи 401 после слов «его заместители,» дополнить словами «Главный военный прокурор, Главный транспортный прокурор и их заместители, военные прокуроры регионов и гарнизонов, региональные транспортные прокуроры,»; 23) в статье 434: в части первой: цифры «28-1» заменить цифрами «27-2»; слова «Верховным Судом Республики Казахстан» исключить; в части второй: подпункт 3) исключить; в абзаце втором цифры «28-1» заменить цифрами «27-2»; часть третью изложить в следующей редакции: «3. Вступившие в законную силу судебные акты местных и других судов в случае несоблюдения апелляционного порядка их обжалования,

а также по делам, указанным в части второй настоящей статьи, могут быть пересмотрены в кассационном порядке по протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан или его заместителей, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора при наличии оснований, предусмотренных частью шестой статьи 438 настоящего Кодекса.»; в части четвертой слова «1), 2), 3) и 4)» заменить словами «1), 2) и 4)»; часть пятую исключить; 24) в статье 435: заголовок изложить в следующей редакции: «Статья 435. Лица, имеющие право на подачу кассационной жалобы, принесение протеста на вступившие в законную силу судебные акты, отказ и их отзыв»; в части первой: слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»; слова «могут быть поданы» заменить словами «может быть подана»; в части 1-1 слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»; части вторую и третью изложить в следующей редакции: «2. Генеральный Прокурор Республики Казахстан или его заместители, Главный военный прокурор, Главный транспортный прокурор вправе приносить протесты на вступившие в законную силу судебные акты как по собственной инициативе, так и по ходатайствам лиц, указанных в части первой настоящей статьи, поданным им по делам, предусмотренным частью второй статьи 54 настоящего Кодекса. Ходатайство прилагается к протесту. 3. Лицо, подавшее кассационную жалобу, в том числе прокурор, подавший жалобу в качестве стороны по делу, вправе отказаться от кассационной жалобы или отозвать ее, прокурор, принесший протест, вправе его отозвать путем подачи заявления в суд кассационной инстанции до рассмотрения кассационной жалобы, протеста. Отказ от кассационной жалобы влечет прекращение производства в суде кассационной инстанции. Повторная подача кассационной жалобы не допускается, а в случае подачи жалоба возвращается. В случае отзыва кассационная жалоба, протест могут быть поданы повторно в сроки, установленные частью первой статьи 436 настоящего Кодекса.»; части четвертую и пятую исключить; 25) в статье 436: в части первой слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»; в части второй: слова «ходатайство может быть подано» заменить словами «кассационная жалоба может быть подана»; слово «протеста» заменить словами «апелляционного ходатайства прокурора»; 26) статью 437 изложить в следующей редакции: «Статья 437. Суды, рассматривающие дела в кассационном порядке Кассационный суд рассматривает дела по кассационным жалобам лиц, указанных в части первой статьи 435 настоящего Кодекса, а также по протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан или его заместителей, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора.»; 27) в статье 438: в заголовке слова «Поводы и основания» заменить словом «Основания»; часть первую изложить в следующей редакции: «1. Гражданское дело истребуется из соответствующего суда для проверки в кассационном порядке судьями кассационного суда. Гражданское дело может быть истребовано из соответствующего суда для проверки в кассационном порядке Генеральным Прокурором Республики Казахстан, его заместителями либо по их поручению прокурорами областей и приравненными к ним прокурорами, а также Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором. В случае истребования гражданского дела у прокурора запрос суда кассационной инстанции об истребовании дела в связи с поступлением кассационной жалобы подлежит исполнению прокурором в течение тридцати рабочих дней со дня поступления дела в прокуратуру.»; части вторую и третью исключить; в части шестой: в абзаце первом слова «в частях третьей и пятой» заменить словами «в части третьей»; подпункт 1) после слов «для экономики и» дополнить словом «национальной»; 28) в части первой статьи 439: слова «повода и» исключить; слова «Верховный Суд Республики Казахстан» заменить словами «кассационный суд»; 29) статьи 441 и 442 изложить в следующей редакции: «Статья 441. Содержание кассационной жалобы о пересмотре судебного акта в кассационном порядке и ходатайства о принесении кассационного протеста 1. Кассационная жалоба о пересмотре судебного акта в кассационном порядке, подаваемая в кассационный суд, и ходатайство о принесении кассационного протеста, подаваемое в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, Главную военную и Главную транспортную прокуратуры, должны содержать: 1) наименование суда или должностного лица, которым адресуется кассационная жалоба или ходатайство; 2) наименование лица, подающего кассационную жалобу или ходатайство о принесении протеста, и лица, в интересах которого они подаются, его место жительства или место нахождения и процессуальное положение в деле; 3) перечисление участвующих в деле лиц с указанием места их жительства или места нахождения; 4) указание на суды, рассматривавшие дело в первой, апелляционной инстанциях, и содержание принятых ими решений; 5) указание на судебный акт, подлежащий пересмотру, опротестованию; 6) указания на то, в чем состоит нарушение норм материального и процессуального права и в чем состоит просьба лица, подающего жалобу или ходатайство о принесении протеста; 7) в случае подачи ходатайства о принесении протеста по основаниям, предусмотренным частью шестой статьи 438 настоящего Кодекса, в ходатайстве должно быть указано, в чем состоит исключительность основания для пересмотра судебных актов; 8) в кассационной жалобе, ходатайстве о принесении протеста, поданных представителем, должна содержаться ссылка на норму закона, на которой основываются требования. 2. Если кассационная жалоба или ходатайство о принесении протеста подается в интересах лица, не участвовавшего в деле, в них должно быть указано, какие права этого лица нарушены оспариваемым судебным актом. 3. Если кассационная жалоба ранее подавалась в суд кассационной инстанции и была возвращена, в жалобе должны быть указаны причины возврата. 4. Кассационная жалоба или ходатайство о принесении протеста должны быть подписаны лицом, их подающим. При подаче жалобы или ходатайства о принесении протеста в форме электронного документа они удостоверяются посредством электронной цифровой подписи подающего лица или его представителя. К кассационной жалобе, ходатайству о принесении протеста прилагается доверенность, подтверждающая полномочия представителя. К жалобе или ходатайству о принесении протеста, подаваемым в форме электронного документа, прилагаются в электронной форме копии документов. 5. К кассационной жалобе об оспаривании судебного акта должен быть приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере, установленном Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).