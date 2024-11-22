Закон Республики Казахстан

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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) в статье 7:

пункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) кассационная инстанция – суд, рассматривающий дело по кассационным жалобам, представлениям, протестам на приговоры, постановления судов первой и апелляционной инстанций;»;

в пункте 33) слова «, а в кассационной инстанции – обращение о пересмотре в кассационном порядке судебного акта, вступившего в законную силу» исключить;

2) в части четвертой статьи 47 слова «, осу­ществляющий материально-техническое и иное обеспечение деятельности суда,» заменить словами «в сфере судебного администрирования»;

3) часть третью статьи 51 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«кассационный суд по уголовным делам (далее – кассационный суд);»;

4) в статье 52:

в части третьей:

слова «Верховного Суда Республики Казахстан под председательством председателя судебной коллегии» заменить словами «под председательством председателя суда»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случаях отмены судебных актов и направления дела на новое рассмотрение Верховным Судом Республики Казахстан кассационная инстанция рассматривает дела коллегиальным составом в нечетном количестве (не менее пяти) судей под председательством председателя суда.»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«4. Пересмотр дел в Верховном Суде Республики Казахстан производится в коллегиальном составе в нечетном количестве (не менее пяти) судей под председательством Председателя Верховного Суда Республики Казахстан или одного из судей по его поручению.»;

5) в статье 87:

части третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую изложить в следующей редакции:

«3. Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в суде апелляционной, кассационной инстанций, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан, а равно участвовать в новом рассмотрении дела в суде первой инстанции в случае отмены приговора или постановления о прекращении дела, постановленных с его участием.

4. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в первой и апелляционной инстанциях после отмены апелляционных приговора, постановления, принятых с его участием, а также при рассмотрении дела в кассационной инстанции, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан.

5. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде кассационной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в первой, апелляционной и кассационной инстанциях, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан после отмены постановления, принятого с его участием.

6. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в предшествующих судебных инстанциях, не может участвовать в рассмотрении того же дела в кассационной инстанции, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в кассационной инстанции, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан, не может участвовать в рассмотрении того же дела в судах нижестоящих инстанций.

7. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан, не может участвовать в рассмотрении этого же дела по вновь открывшимся обстоятельствам.»;

в части двенадцатой слова «или ходатайство» заменить словами «или кассационную жалобу»;

6) часть первую статьи 127 дополнить словами «, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан»;

7) дополнить статьей 310-1 следующего содержания:

«Статья 310-1. Уголовные дела, подсудные кассационному суду

1. Кассационный суд рассматривает:

1) кассационные жалобы о пересмотре приговоров, постановлений судов первой инстанции после их рассмотрения в апелляционной инстанции, приговоров, постановлений судов апелляционной инстанции;

2) протесты Генерального Прокурора Республики Казахстан и его заместителей, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора на приговоры и постановления суда первой инстанции вне зависимости от их пересмотра в апелляционной инстанции, приговоры и постановления апелляционной инстанции.

2. По основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, кассационный суд рассматривает по отнесенным к его подсудности делам ходатайства о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам.»;

8) статью 313 исключить;

9) в части девятой статьи 347 слова «органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов» заменить словами «уполномоченным государственным органом
в сфере судебного администрирования»;

10) в части пятой статьи 347-1 слова «органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов,» заменить словами «уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования»;

11) в части девятой статьи 370 слова «органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов,» заменить словами «уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования»;

12) в заголовке главы 52 слова «Верховным Судом Республики Казахстан» исключить;

13) в статье 484:

в части первой:

слова «В кассационном порядке Верховный Суд» заменить словами «Кассационный суд»;

слово «ходатайствам» заменить словами «кассационным жалобам»;

пункт 1) части второй изложить в следующей редакции:

«1) по делам об уголовных правонарушениях, рассмотренным судом в приказном, согласительном производстве или в порядке, предусмотренном статьей 382 настоящего Кодекса;»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Вступившие в законную силу судебные акты местных и других судов в случае несоблюдения апелляционного порядка их обжалования, а также указанные в пункте 1) части второй настоящей статьи, могут быть пересмотрены в кассационном порядке по протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан, его заместителей, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора при наличии оснований, предусмотренных статьей 485 настоящего Кодекса.»;

часть четвертую исключить;

14) в статье 485:

часть первую дополнить пунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) незаконное или необоснованное вынесение частного постановления;»;

в части второй:

в абзаце первом слова «частях третьей и четвертой» заменить словами «части третьей»;

пункт 1) после слов «общественные интересы,» дополнить словом «национальную»;

дополнить пунктом 4) следующего содержания:

«4) судебный акт нарушает единообразие в толковании и применении судами норм права.»;

15) в статье 486:

в заголовке слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»;

в части первой:

слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»;

слово «подано» заменить словом «подана»;

абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

«2. Генеральный Прокурор Республики Казахстан, его заместители, Главный военный прокурор, Главный транспортный прокурор вправе вносить протест о пересмотре в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов как по собственной инициативе, так и по ходатайству лиц, указанных в части первой настоящей статьи, по основаниям, указанным в статье 485 настоящего Кодекса.»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Уголовное дело может быть истребовано из соответствующего суда для проверки в кассационном порядке Генеральным Прокурором Республики Казахстан, его заместителями либо по их поручению прокурорами областей и приравненными к ним прокурорами, а также Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором.

В случае истребования уголовного дела у прокурора запрос суда кассационной инстанции об истребовании дела в связи с поступлением кассационной жалобы подлежит исполнению прокурором в течение тридцати суток со дня поступления дела в прокуратуру.»;

16) в статье 487:

в части первой слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»;

в части второй:

в абзаце первом слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»;

в абзаце третьем:

слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»;

слова «Верховный Суд» заменить словами «кассационный суд»;

17) в статье 488:

в заголовке слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»;

в части первой:

слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»;

слова «Верховный Суд Республики Казахстан» заменить словами «кассационный суд»;

слово «ходатайстве» заменить словами «кассационной жалобе»;

часть 1-1 исключить;

в части второй:

слово «ходатайству» заменить словами «кассационной жалобе»;

слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»;

в части третьей:

слово «Ходатайства» заменить словами «Кассационная жалоба»;

слова «не могут быть приняты» заменить словами «не может быть принята»;

слова «Верховного Суда Республики Казахстан» заменить словами «кассационного суда»;

в части четвертой слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»;

в части пятой:

слово «ходатайство» заменить словами «кассационную жалобу»;

слова «свое ходатайство» заменить словами «свою кассационную жалобу»;

слова «дополнительном ходатайстве» заменить словами «в дополнительной кассационной жалобе»;

слово «ходатайстве» заменить словами «кассационной жалобе»;

в части шестой:

слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»;

слова «ходатайство, поданное» заменить словами «кассационную жалобу, поданную»;

18) в статье 489:

в заголовке слово «ходатайств» заменить словами «кассационной жалобы»;

в части первой:

слово «Ходатайства» заменить словами «Кассационная жалоба»;

в пунктах 1), 2) и 3) слово «ходатайства» заменить словами «кассационная жалоба»;

в пункте 4) слово «ходатайств» заменить словами «кассационной жалобы»;

в пункте 5) слова «ходатайства поданы» заменить словами «кассационная жалоба подана»;

пункт 6) исключить;

в части второй слово «ходатайств» заменить словами «кассационной жалобы»;

в части третьей:

слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»;

слова «в пунктах 3) и 4)» заменить словами «пунктом 4)»;

19) статьи 490 и 491 исключить;

20) в статье 492:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Суд кассационной инстанции после поступления кассационной жалобы истребует уголовное дело из соответствующего суда.

После получения дела суд кассационной инстанции в течение десяти суток направляет сторонам копии кассационной жалобы, протеста, а также извещение о рассмотрении дела в суде кассационной инстанции с указанием даты, времени, места проведения судебного заседания либо уведомление о возможности ознакомления с их электронными копиями через интернет-ресурс суда.»;

в части второй:

слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»;

слова «коллегии Верховного Суда Республики Казахстан» заменить словами «кассационного суда»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Дело должно быть рассмотрено в разумный срок, но не более шести месяцев со дня его поступления.»;

21) статью 493 изложить в следующей редакции:

«Статья 493. Приостановление исполнения приговора, постановления суда

Председатель Верховного Суда Республики Казахстан по представлению председателя кассационного суда, Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе приостановить исполнение приговора, постановления суда для проверки в кассационном порядке на срок не более шести месяцев.»;

22) в статье 494:

в части первой:

слова «чьему ходатайству» заменить словами «чьей кассационной жалобе»;

слово «ходатайство» заменить словами «кассационную жалобу»;

в частях второй и третьей слово «ходатайство» заменить словами «кассационную жалобу»;

в части четвертой слова «ходатайство подано» заменить словами «кассационная жалоба подана»;

в части пятой слово «ходатайствам» заменить словом «жалобам»;

в части шестой:

в абзаце первом слово «ходатайство» заменить словами «кассационная жалоба»;

в абзаце втором слова «в протесте Генерального Прокурора Республики Казахстан, по его поручению» заменить словами «в протесте,»;

в пункте 1) части седьмой слово «ходатайство» заменить словами «кассационную жалобу»;

в части четырнадцатой:

в абзаце первом слово «ходатайстве» заменить словами «кассационной жалобе»;

в абзаце втором слово «ходатайство» заменить словами «кассационная жалоба»;

в абзаце третьем:

слово «ходатайстве» заменить словами «кассационной жалобе»;

слово «ходатайству» заменить словами «кассационной жалобе»;

дополнить частью двадцать первой следующего содержания:

«21. Рассмотрение дела в кассационной инстанции в случае отмены Верховным Судом Республики Казахстан постановления кассационной инстанции с направлением дела на новое судебное рассмотрение в суд кассационной инстанции осуществляется по правилам настоящей главы.»;

23) в статье 498:

в заголовке слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»;

слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»;

24) дополнить главой 52-1 следующего содержания:

«Глава 52-1. Пересмотр судебных актов в Верховном Суде Республики Казахстан

Статья 498-1. Основания к пересмотру вступивших в законную силу судебных актов Верховным Судом Республики Казахстан

1. Верховный Суд Республики Казахстан может в исключительных случаях пересмотреть вступившие в законную силу судебные акты после их рассмотрения в кассационной инстанции по представлению судьи Верховного Суда Республики Казахстан или протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан, если:

1) принятые судебные акты затрагивают государственные или общественные интересы, национальную безопасность государства либо могут привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей;

2) лицо отбывает пожизненное лишение свободы;

3) принятые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении судами норм права.

2. Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе вносить протест о пересмотре в Верховном Суде Республики Казахстан вступивших в законную силу судебных актов как по собственной инициативе, так и по ходатайству участников уголовного процесса по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи.

Рассмотрение ходатайств о принесении протестов осуществляется в порядке, установленном статьями 486–489 настоящего Кодекса.

3. Подача ходатайства участниками уголовного процесса, протеста Генерального Прокурора Республики Казахстан о необходимости пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по мотивам невиновности осужденного, а также в связи с необходимостью применения закона о менее тяжком уголовном правонарушении, за суровостью наказания или по иным основаниям, влекущим улучшение положения осужденного, сроками не ограничена.

Подача ходатайства участниками уголовного процесса, протеста Генерального Прокурора Республики Казахстан о необходимости пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по мотивам необходимости применения закона о более тяжком уголовном правонарушении, за мягкостью наказания или по иным основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, либо постановления суда о прекращении дела допускается в течение шести месяцев после кассационного рассмотрения.

Восстановление указанного срока не допускается.

Ходатайство участников уголовного процесса, протест Генерального Прокурора Республики Казахстан подлежат рассмотрению в Верховном Суде Республики Казахстан с принятием решения, ухудшающего положение осужденного, оправданного, и после истечения шести месяцев с момента вступления в законную силу оспариваемого судебного акта, если они поступили в Верховный Суд Республики Казахстан до истечения шести месяцев.

Статья 498-2. Внесение представления судьи Верховного Суда Республики Казахстан

Судья Верховного Суда Республики Казахстан по ходатайству участников уголовного процесса о необходимости пересмотра вступивших в законную силу судебных актов может истребовать для изучения уголовное дело. По результатам изучения дела при наличии оснований, предусмотренных статьей 498-1 настоящего Кодекса, вносит представление, в котором указываются:

1) дата и место вынесения представления;

2) дело, по которому внесено представление, с указанием оспариваемых судебных актов;

3) мотивы и доводы внесения представления.

В случае ходатайства участниками уголовного процесса о приостановлении исполнения судебного акта судья указывает об этом в представлении.

Статья 498-3. Приостановление исполнения вступившего в законную силу судебного акта

Председатель Верховного Суда Республики Казахстан, Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе приостановить исполнение вступившего в законную силу судебного акта до его пересмотра в Верховном Суде Республики Казахстан.

Статья 498-4. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов в Верховном Суде Республики Казахстан

1. О времени и месте проведения пересмотра вступивших в законную силу судебных актов извещаются стороны.

2. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов Верховным Судом Республики Казахстан осуществляется в разумный срок.

3. Участие Генерального Прокурора Республики Казахстан либо по его поручению подчиненных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан обязательно.

4. Верховный Суд Республики Казахстан в случае установления оснований, предусмотренных статьей 498-1 настоящего Кодекса, принимает одно из следующих решений:

1) оставляет постановление суда кассационной инстанции без изменения;

2) изменяет постановление суда кассационной инстанции, оставив без изменения или отменив постановление или приговор апелляционной инстанции или приговор суда первой инстанции;

3) отменяет постановления судов кассационной и апелляционной инстанций, изменив приговор суда или оставив его без изменения;

4) отменяет постановление суда кассационной инстанции и направляет дело на новое судебное рассмотрение в суд кассационной инстанции;

5) отменяет постановление суда кассационной инстанции, а также постановление и приговор апелляционной инстанции и приговор суда первой инстанции и прекращает дело.

5. При прекращении уголовного дела либо назначении наказания, не связанного с лишением свободы, содержащийся под стражей осужденный подлежит немедленному освобождению. Верховный Суд Республики Казахстан незамедлительно направляет учреждению или органу, исполняющему наказание, копию постановления суда для его исполнения.

6. Постановление Верховного Суда Республики Казахстан вступает в законную силу со дня его оглашения и является окончательным.

Указания Верховного Суда Республики Казахстан о необходимости совершения процессуальных действий, изложенных в постановлении, обязательны при направлении дела на новое рассмотрение для суда кассационной инстанции.»;

25) в абзаце втором части пятой статьи 505 слова «Верховным Судом Республики Казахстан» заменить словами «кассационным судом»;

26) абзац второй части второй статьи 507 ис­ключить;

27) в статье 665 слова «коллегией Верховного Суда Республики Казахстан» заменить словами «кассационным судом».

2. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

1) часть первую статьи 21 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Верховный Суд Республики Казахстан принимает судебные акты в форме постановлений.»;

2) дополнить статьей 27-2 следующего содержания:

«Статья 27-2. Подсудность гражданских дел кассационному суду по гражданским делам

Кассационный суд по гражданским делам (далее – кассационный суд) может с согласия сторон истребовать, принять в свое производство, рассмотреть и разрешить по правилам суда первой инстанции одно из однородных дел, находящихся в производстве районных (городских), областных и приравненных к ним судов.»;

3) статью 28-1 исключить;

4) в статье 34:

в подпункте 6) части второй цифры «28-1» заменить цифрами «27-2»;

в части третьей цифры «28-1» заменить цифрами «27-2»;

в абзаце втором части шестой слова «Верховным Судом Республики Казахстан» заменить словами «кассационным судом»;

5) в статье 35:

абзац второй части 3-1 изложить в следующей редакции:

«Гражданские дела, предусмотренные статьей 27-2 настоящего Кодекса, рассматриваются и разрешаются в кассационном суде единолично судьей по правилам суда первой инстанции.»;

части пятую и шестую изложить в следующей редакции:

«5. Рассмотрение дел в суде кассационной инстанции производится коллегиальным составом суда в нечетном количестве (не менее трех) судей кассационного суда под председательством председателя суда либо одного из судей по его поручению.

В случаях отмены судебных актов и направления дел на новое рассмотрение Верховным Судом Республики Казахстан кассационный суд рассматривает дела коллегиальным составом в нечетном количестве
(не менее пяти) судей под председательством председателя суда.

6. Пересмотр дел в Верховном Суде Республики Казахстан производится в коллегиальном составе в нечетном количестве (не менее пяти) судей под председательством Председателя Верховного Суда Республики Казахстан или одного из судей по его поручению.»;

6) в статье 37:

часть первую после слов «кассационной инстанций» дополнить словами «, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан»;

часть вторую после слов «кассационной инстанций» дополнить словами «, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан»;

часть третью после слов «кассационной инстанции» дополнить словами «, при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан»;

7) в части восьмой статьи 41 слова «ходатайство о пересмотре» заменить словами «кассационную жалобу о пересмотре»;

8) в статье 42:

в части второй слова «Верховном Суде Республики Казахстан» заменить словами «кассационном суде»;

в части третьей слова «Верховный Суд Республики Казахстан» заменить словами «кассационный суд»;

9) в абзаце первом части четвертой статьи 53:

слово «ходатайство» заменить словами «кассационная жалоба»;

слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»;

слово «подано» заменить словом «подана»;

10) в части первой статьи 60 слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»;

11) в части второй статьи 133-2 слова «органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов,» заменить словами «уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования»;

12) в части четвертой статьи 133-3 слова «органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов,» заменить словами «уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования»;

13) в части второй статьи 133-4 слова «органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов,» заменить словами «уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования»;

14) в части четвертой статьи 159 слова «органа по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности судов» заменить словами «государственного органа в сфере судебного администрирования»;

15) абзац второй части второй статьи 183 изложить в следующей редакции:

«Гражданские дела о восстановлении на работе, об установлении отцовства и взыскании алиментов, а также дела особого искового и особого производства рассматриваются и разрешаются судом в срок до одного месяца со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству. Дела о признании забастовок незаконными, признании организации, осуществляющей экстремизм или террористическую деятельность на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, экстремистской или террористической, в том числе об установлении изменения ею своего наименования, а также о признании информационных материалов, ввозимых, издаваемых, изготавливаемых и (или) распространяемых на территории Республики Казахстан, экстремистскими или террористическими рассматриваются и разрешаются в течение десяти рабочих дней со дня поступления иска в суд.»;

16) статью 221 после слова «удаляется» дополнить словами «в совещательную комнату»;

17) часть 1-1 статьи 222 исключить;

18) в статье 223:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. Решение выносится в совещательной комнате. Присутствие в совещательной комнате иных лиц не допускается.»;

абзац первый части третьей после слова «удаляется» дополнить словами «в совещательную комнату»;

19) часть третью статьи 225 после слова «удаления» дополнить словами «в совещательную комнату»;

20) часть четвертую статьи 281 после слова «инстанции» дополнить словами «, Верховном Суде Республики Казахстан»;

21) в абзаце втором части пятой статьи 282 слова «органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов,» заменить словами «уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования»;

22) часть третью статьи 401 после слов «его заместители,» дополнить словами «Главный военный прокурор, Главный транспортный прокурор и их заместители, военные прокуроры регионов и гарнизонов, региональные транспортные прокуроры,»;

23) в статье 434:

в части первой:

цифры «28-1» заменить цифрами «27-2»;

слова «Верховным Судом Республики Казахстан» исключить;

в части второй:

подпункт 3) исключить;

в абзаце втором цифры «28-1» заменить цифрами «27-2»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Вступившие в законную силу судебные акты местных и других судов в случае несоблюдения апелляционного порядка их обжалования,
а также по делам, указанным в части второй настоящей статьи, могут быть пересмотрены в кассационном порядке по протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан или его заместителей, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора при наличии оснований, предусмотренных частью шестой статьи 438 настоящего Кодекса.»;

в части четвертой слова «1), 2), 3) и 4)» заменить словами «1), 2) и 4)»;

часть пятую исключить;

24) в статье 435:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 435. Лица, имеющие право на подачу кассационной жалобы, принесение протеста на вступившие в законную силу судебные акты, отказ и их отзыв»;

в части первой:

слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»;

слова «могут быть поданы» заменить словами «может быть подана»;

в части 1-1 слово «ходатайства» заменить словами «кассационной жалобы»;

части вторую и третью изложить в следующей редакции:

«2. Генеральный Прокурор Республики Казахстан или его заместители, Главный военный прокурор, Главный транспортный прокурор вправе приносить протесты на вступившие в законную силу судебные акты как по собственной инициативе, так и по ходатайствам лиц, указанных в части первой настоящей статьи, поданным им по делам, предусмотренным частью второй статьи 54 настоящего Кодекса.

Ходатайство прилагается к протесту.

3. Лицо, подавшее кассационную жалобу, в том числе прокурор, подавший жалобу в качестве стороны по делу, вправе отказаться от кассационной жалобы или отозвать ее, прокурор, принесший протест, вправе его отозвать путем подачи заявления в суд кассационной инстанции до рассмотрения кассационной жалобы, протеста.

Отказ от кассационной жалобы влечет прекращение производства в суде кассационной инстанции.  Повторная подача кассационной жалобы не допускается, а в случае подачи жалоба возвращается. 

В случае отзыва кассационная жалоба, протест могут быть поданы повторно в сроки, установленные частью первой статьи 436 настоящего Кодекса.»;

части четвертую и пятую исключить;

25) в статье 436:

в части первой слово «Ходатайство» заменить словами «Кассационная жалоба»;

в части второй:

слова «ходатайство может быть подано» заменить словами «кассационная жалоба может быть подана»;

слово «протеста» заменить словами «апелляционного ходатайства прокурора»;

26) статью 437 изложить в следующей редакции:

«Статья 437. Суды, рассматривающие дела в кассационном порядке

Кассационный суд рассматривает дела по кассационным жалобам лиц, указанных в части первой статьи 435 настоящего Кодекса, а также по протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан или его заместителей, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора.»;

27) в статье 438:

в заголовке слова «Поводы и основания» заменить словом «Основания»;

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Гражданское дело истребуется из соответствующего суда для проверки в кассационном порядке судьями кассационного суда.

Гражданское дело может быть истребовано из соответствующего суда для проверки в кассационном порядке Генеральным Прокурором Республики Казахстан, его заместителями либо по их поручению прокурорами областей и приравненными к ним прокурорами, а также Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором.

В случае истребования гражданского дела у прокурора запрос суда кассационной инстанции об истребовании дела в связи с поступлением кассационной жалобы подлежит исполнению прокурором в течение тридцати рабочих дней со дня поступления дела в прокуратуру.»;

части вторую и третью исключить;

в части шестой:

в абзаце первом слова «в частях третьей и пятой» заменить словами «в части третьей»;

подпункт 1) после слов «для экономики и» дополнить словом «национальной»;

28) в части первой статьи 439:

слова «повода и» исключить;

слова «Верховный Суд Республики Казахстан» заменить словами «кассационный суд»;

29) статьи 441 и 442 изложить в следующей редакции:

«Статья 441. Содержание кассационной жалобы о пересмотре судебного акта в кассационном порядке и ходатайства о принесении кассационного протеста

1. Кассационная жалоба о пересмотре судебного акта в кассационном порядке, подаваемая в кассационный суд, и ходатайство о принесении кассационного протеста, подаваемое в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, Главную военную и Главную транспортную прокуратуры, должны содержать:

1) наименование суда или должностного лица, которым адресуется кассационная жалоба или ходатайство;

2) наименование лица, подающего кассационную жалобу или ходатайство о принесении протеста, и лица, в интересах которого они подаются, его место жительства или место нахождения и процессуальное положение в деле;

3) перечисление участвующих в деле лиц с указанием места их жительства или места нахождения;

4) указание на суды, рассматривавшие дело в первой, апелляционной инстанциях, и содержание принятых ими решений;

5) указание на судебный акт, подлежащий пересмотру, опротестованию;

6) указания на то, в чем состоит нарушение норм материального и процессуального права и в чем состоит просьба лица, подающего жалобу или ходатайство о принесении протеста;

7) в случае подачи ходатайства о принесении протеста по основаниям, предусмотренным частью шестой статьи 438 настоящего Кодекса, в ходатайстве должно быть указано, в чем состоит исключительность основания для пересмотра судебных актов;

8) в кассационной жалобе, ходатайстве о принесении протеста, поданных представителем, должна содержаться ссылка на норму закона, на которой основываются требования.

2. Если кассационная жалоба или ходатайство о принесении протеста подается в интересах лица, не участвовавшего в деле, в них должно быть указано, какие права этого лица нарушены оспариваемым судебным актом.

3. Если кассационная жалоба ранее подавалась в суд кассационной инстанции и была возвращена, в жалобе должны быть указаны причины возврата.

4. Кассационная жалоба или ходатайство о принесении протеста должны быть подписаны лицом, их подающим. При подаче жалобы или ходатайства о принесении протеста в форме электронного документа они удостоверяются посредством электронной цифровой подписи подающего лица или его представителя. К кассационной жалобе, ходатайству о принесении протеста прилагается доверенность, подтверждающая полномочия представителя. К жалобе или ходатайству о принесении протеста, подаваемым в форме электронного документа, прилагаются в электронной форме копии документов.

5. К кассационной жалобе об оспаривании судебного акта должен быть приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере, установленном Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Статья 442. Возвращение кассационной жалобы или протеста прокурора

1. Кассационная жалоба или протест прокурора подлежит возвращению лицам, их подавшим, по следующим основаниям:

1) кассационная жалоба или протест прокурора не соответствует требованиям части 1-1 статьи 435, статей 440 и 441 настоящего Кодекса;

2) кассационная жалоба или протест прокурора поданы лицами, которые в соответствии со статьей 435 настоящего Кодекса не имеют права на оспаривание, опротестование вступившего в законную силу данного судебного акта;

3) кассационная жалоба или протест прокурора поданы после истечения срока, указанного в части первой статьи 436 настоящего Кодекса, и отсутствуют уважительные причины для его восстановления;

4) до рассмотрения кассационной жалобы или протеста прокурора они были отозваны;

5) в случае прекращения кассационного производства по делу в суде кассационной инстанции в связи с отказом от кассационной жалобы;

6) кассационная жалоба или протест прокурора поданы в суд кассационной инстанции с нарушением порядка обжалования, установленного настоящим Кодексом;

7) имеется постановление суда кассационной инстанции об оставлении кассационной жалобы без удовлетворения по жалобе этого же участника процесса;

8) к кассационной жалобе об оспаривании судебного акта не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

2. О возвращении кассационной жалобы или протеста прокурора по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4) и 5) части первой настоящей статьи, выносится постановление судом кассационной инстанции. В остальных случаях, предусмотренных подпунктами 1), 2), 6), 7) и 8) части первой настоящей статьи, жалоба или протест возвращается письмом судьи в течение пяти рабочих дней. 

3. При устранении недостатков, послуживших основанием для возврата кассационной жалобы или протеста прокурора, они могут быть поданы повторно на общих основаниях.

4. Прокурор вправе возвратить заявителю ходатайство о принесении кассационного протеста для подачи им кассационной жалобы о пересмотре судебного акта в кассационном порядке непосредственно в суд кассационной инстанции, если это право им не реализовано, кроме случаев, когда ходатайство с соблюдением требований статьи 441 настоящего Кодекса подано лицами, перечисленными в части первой статьи 112 настоящего Кодекса.»;

30) статьи 443 и 444 исключить;

31) части первую и вторую статьи 445 изложить в следующей редакции:

«1. Суд кассационной инстанции после получения дела не позднее десяти рабочих дней совершает следующие действия:

1) направляет сторонам уведомление о принятии кассационной жалобы, протеста прокурора для рассмотрения в кассационной инстанции;

2) направляет лицам, участвующим в деле, копии кассационной жалобы, протеста и приложенных к ним документов либо уведомление о возможности ознакомления с их электронными копиями через интернет-ресурс суда;

3) разъясняет сторонам порядок представления отзыва на кассационную жалобу, протест прокурора в письменном виде либо в форме электронного документа с указанием срока представления;

4) извещает стороны о праве участия в примирительных процедурах в соответствии с главой 17 настоящего Кодекса.

2. Дело должно быть рассмотрено в разумный срок, но не более шести месяцев со дня его поступления в суд.»;

32) статью 446 изложить в следующей редакции:

«Статья 446. Отзыв на кассационную жалобу или протест о пересмотре судебного акта

1. Лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на кассационную жалобу, протест прокурора о пересмотре судебного акта с приложением документов, подтверждающих возражения относительно пересмотра, другим лицам, участвующим в деле, и в суд кассационной инстанции.

Представитель направляет отзыв на кассационную жалобу, протест прокурора о пересмотре судебного акта со ссылкой на доказательства и нормы закона, на которых основаны возражения, с приложением документов, подтверждающих возражения относительно пересмотра, другим лицам, участвующим в деле, и в суд кассационной инстанции.

К отзыву прилагается также документ, подтверждающий направление копий отзыва другим лицам, участвующим в деле.

2. Отзыв направляется не позднее десяти рабочих дней со дня получения копии кассационной жалобы или протеста прокурора о пересмотре судебного акта.

3. Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его представителем. При подаче отзыва в форме электронного документа он удостоверяется посредством электронной цифровой подписи лица, его подающего, или его представителя. К отзыву прилагается доверенность, подтверждающая полномочия представителя. К отзыву, подаваемому в форме электронного документа, прилагаются электронные копии документов.»;

33) в абзаце первом части первой статьи 447 слова «ходатайства, внесения представления» заменить словами «кассационной жалобы»;

34) абзац первый статьи 448 изложить в следующей редакции:

«Председатель Верховного Суда Республики Казахстан по представлению председателя кассационного суда, Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе приостановить исполнение судебного акта для проверки в кассационном порядке на срок не более шести месяцев.»;

35) в статье 449 слова «ходатайства, представления» заменить словами «кассационной жалобы»;

36) в статье 450:

в части первой слова «процессуальный документ, послуживший основанием для этого,» исключить;

в частях второй, третьей и пятой слово «ходатайство» заменить словами «кассационную жалобу»;

37) в статье 451:

в части первой слова «ходатайства, представления» заменить словами «кассационной жалобы»;

в части второй:

в подпункте 1) слово «ходатайство» заменить словами «кассационную жалобу»;

подпункт 4) исключить;

в части седьмой слово «пяти» заменить словом «десяти»;

дополнить частью восьмой следующего содержания:

«8. Рассмотрение дела в кассационной инстанции в случае отмены Верховным Судом Республики Казахстан постановления кассационной инстанции с направлением дела на новое судебное рассмотрение в суд кассационной инстанции осуществляется по правилам настоящей главы.»;

38) в части второй статьи 454 слова «Ходатайство, представление» заменить словами «Кассационная жалоба»;

39) дополнить главой 54-1 следующего содержания:

«Глава 54-1. Пересмотр судебных актов в Верховном Суде Республики Казахстан

Статья 454-1. Основания к пересмотру вступивших в законную силу судебных актов Верховным Судом Республики Казахстан

1. Верховный Суд Республики Казахстан может в исключительных случаях пересмотреть вступившие в законную силу судебные акты после их рассмотрения в кассационной инстанции по представлению судьи Верховного Суда Республики Казахстан или протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан, если:

1) принятые судебные акты могут привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и национальной безопасности Республики Казахстан;

2) принятые судебные акты нарушают права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;

3) принятые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении судами норм права.

2. Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе приносить протест о пересмотре в Верховном Суде Республики Казахстан вступивших в законную силу судебных актов как по собственной инициативе, так и по ходатайству участников гражданского процесса по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи.

Рассмотрение ходатайств о принесении протестов осуществляется в порядке, установленном статьями 438, 439, 440, 441 и 442 настоящего Кодекса.

Статья 454-2. Внесение представления судьи Верховного Суда Республики Казахстан

Судья Верховного Суда Республики Казахстан по ходатайству участников гражданского процесса о необходимости пересмотра вступивших в законную силу судебных актов может истребовать для изучения гражданское дело. По результатам изучения дела при наличии оснований, предусмотренных статьей 454-1 настоящего Кодекса, вносит представление, в котором указываются:

1) дата и место вынесения представления;

2) дело, по которому вынесено представление, с указанием оспариваемых судебных актов;

3) мотивы и доводы внесения представления.

В случае ходатайства участниками гражданского процесса о приостановлении исполнения судебного акта судья указывает об этом в представлении.

Статья 454-3. Приостановление исполнения вступившего в законную силу судебного акта

Председатель Верховного Суда Республики Казахстан, Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе приостановить исполнение вступившего в законную силу судебного акта до его пересмотра в Верховном Суде Республики Казахстан.

Статья 454-4. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов в Верховном Суде Республики Казахстан

1. О времени и месте проведения пересмотра вступивших в законную силу судебных актов извещаются стороны.

2. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов Верховным Судом Республики Казахстан осуществляется в разумный срок.

3. Участие Генерального Прокурора Республики Казахстан либо по его поручению подчиненных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан обязательно.

4. Верховный Суд Республики Казахстан в случае установления оснований, предусмотренных статьей 454-1 настоящего Кодекса, принимает одно из следующих решений:

1) оставляет постановление суда кассационной инстанции без изменения;

2) изменяет постановление суда кассационной инстанции, оставив без изменения или отменив постановление суда апелляционной инстанции или решение суда первой инстанции;

3) отменяет постановления судов кассационной и апелляционной инстанций, изменив решение суда первой инстанции или оставив его без изменения;

4) отменяет постановление суда кассационной инстанции и направляет дело на новое судебное рассмотрение в суд кассационной инстанции;

5) отменяет постановление суда кассационной инстанции, а также постановление апелляционной инстанции и решение суда первой инстанции и прекращает дело.

5. Постановление Верховного Суда Республики Казахстан вступает в законную силу со дня его оглашения и является окончательным.

Указания Верховного Суда Республики Казахстан о необходимости совершения процессуальных действий, изложенных в постановлении, обязательны при направлении дела на новое рассмотрение для суда кассационной инстанции.»;

40) в части шестой статьи 476 слова «органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов» заменить словами «уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования».

3. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

1) часть первую статьи 5 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«формирование единообразной административной практики.»;

2) дополнить статьей 15-1 следующего содержания:

«Статья 15-1. Единообразие административных процедур и административных актов

1. Административные процедуры должны осуществляться путем применения норм права к конкретным (индивидуальным) отношениям на основе определения всех подлежащих применению источников права, в том числе правовых принципов, нормативных постановлений Конституционного Суда Республики Казахстан, Верховного Суда Республики Казахстан, а также с учетом примененных административных процедур и ранее принятых административных актов по аналогичным вопросам.

2. Правительство Республики Казахстан, административные органы принимают меры по обеспечению единообразия административных процедур и административных актов, гарантируя четкий и не подлежащий различному толкованию смысл принимаемых нормативных правовых актов, на основе и во исполнение которых осуществляются административные процедуры.

3. Административные органы должны принимать меры по разработке и утверждению типовых форм (образцов), бланков административных актов.

4. Руководители административных органов обеспечивают проведение анализа административных процедур и административных актов по вопросу применения одних и тех же правовых норм для решения однотипных вопросов и выявления случаев и причин принятия различных административных актов.

Деятельность административных органов по формированию единообразия административных процедур осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.»;

3) абзац второй части первой статьи 18 изложить в следующей редакции:

«Суды апелляционной, кассационной инстанций, Верховный Суд Республики Казахстан принимают судебные акты в форме постановлений и определений.»;

4) части пятую и шестую статьи 24 изложить в следующей редакции:

«5. Административные дела в суде кассационной инстанции рассматриваются коллегиальным составом в нечетном количестве (не менее трех) судей кассационного суда по административным делам (далее – кассационный суд) под председательством председателя суда либо одного из судей по его поручению.

В случаях отмены судебных актов и направления дел на новое рассмотрение Верховным Судом Республики Казахстан кассационный суд рассматривает дела в коллегиальном составе в нечетном количестве (не менее пяти) судей под председательством председателя суда.

6. Пересмотр административных дел в Верховном Суде Республики Казахстан производится в коллегиальном составе в нечетном количестве
(не менее пяти) судей под председательством Председателя Верховного Суда Республики Казахстан или одного из судей по его поручению.»;

5) дополнить статьей 104-1 следующего содержания:

«Статья 104-1. Подсудность административных дел кассационному суду

1. Судебные акты по административным делам в кассационном порядке подлежат рассмотрению в кассационном суде, за исключением дел, предусмотренных статьей 105 настоящего Кодекса.

2. Кассационный суд в кассационном порядке рассматривает судебные акты по искам, предусмотренным частью 1-2 статьи 27 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.»;

6) часть вторую статьи 105 изложить в следующей редакции:

«2. Судебные акты по административным делам, предусмотренные частью первой настоящей статьи, подлежат рассмотрению в Верховном Суде Республики Казахстан в кассационном порядке.»;

7) часть первую статьи 107 изложить в следующей редакции:

«1. Иск к нескольким ответчикам может быть предъявлен по месту нахождения одного из ответчиков. Выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей статье подсудно дело, принадлежит истцу.

Истец может выбрать экстерриториальную подсудность, в том числе и по административным делам, находящимся в производстве суда, до назначения административного дела к разбирательству в судебном заседании, за исключением дел, подлежащих рассмотрению в порядке части третьей статьи 102, статьи 103, части первой статьи 105, частей второй и третьей статьи 106 настоящего Кодекса.»;

8) в части второй статьи 109 слова «Верховным Судом Республики Казахстан» заменить словами «кассационным судом»;

9) часть первую статьи 119 дополнить словами «, а также при пересмотре дела в Верховном Суде Республики Казахстан»;

10) подпункт 15) части второй статьи 138 изложить в следующей редакции:

«15) пропущен срок на подачу иска в суд без уважительной причины в соответствии с частью восьмой статьи 136 настоящего Кодекса либо судом отказано в восстановлении пропущенного срока на предъявление иска;»;

11) в статье 168:

в части первой слова «настоящей статьей» заменить словами «настоящим Кодексом»;

абзац первый части пятой после слов «и его заместители,» дополнить словами «Главный военный прокурор, Главный транспортный прокурор и их заместители, военные прокуроры регионов и гарнизонов, региональные транспортные прокуроры,»;

часть седьмую изложить в следующей редакции:

«7. Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора на судебные акты, вынесенные по делам, рассмотренным по правилам части третьей статьи 102 настоящего Кодекса, части 1-2 статьи 27 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, рассматриваются судом столицы.»;

абзац первый части десятой изложить в следующей редакции:

«10. Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня оглашения.»;

12) в статье 169:

в части первой слова «настоящей статьей» заменить словами «настоящим Кодексом»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. Вступившие в законную силу судебные акты, в том числе по административным делам, оконченным в порядке примирения, медиации или урегулирования спора в порядке партисипативной процедуры, могут быть обжалованы участниками административного процесса в кассационном порядке путем подачи кассационной жалобы в течение шести месяцев со дня вручения судебного акта апелляционной инстанции в окончательной форме, а также пересмотрены по протестам Генерального Прокурора Республики Казахстан, его заместителей, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора, принесенным как по собственной инициативе, так и по ходатайствам лиц, поданным им по административным делам, предусмотренным статьей 31 настоящего Кодекса.

Протест прокурора может быть принесен в течение шести месяцев со дня вынесения решения в окончательной форме по административным делам, предусмотренным статьей 31 настоящего Кодекса.

Генеральный Прокурор Республики Казахстан и его заместители, Главный военный прокурор, Главный транспортный прокурор в пределах своей компетенции вправе принести протест на решение независимо от участия в рассмотрении административного дела.»;

часть третью исключить;

в части четвертой:

слово «, ходатайства» исключить;

слова «судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Республики Казахстан» заменить словами «кассационным судом»;

абзац второй части пятой исключить;

часть шестую исключить;

13) дополнить статьей 169-1 следующего содержания:

«Статья 169-1. Пересмотр судебных актов

в Верховном Суде Республики Казахстан

1. Верховный Суд Республики Казахстан может в исключительных случаях пересмотреть вступившие в законную силу судебные акты после их рассмотрения в кассационной инстанции, за исключением дел, рассмотренных в порядке статьи 105 настоящего Кодекса по представлению судьи Верховного Суда Республики Казахстан или протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан с истребованием административного дела, если:

1) принятые судебные акты могут привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и национальной безопасности Республики Казахстан;

2) принятые судебные акты нарушают права, свободы и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;

3) принятые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении судами норм права.

2. Судья Верховного Суда Республики Казахстан по ходатайству участников административного процесса о необходимости пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по результатам изучения дела при наличии оснований, предусмотренных частью первой настоящей статьи, вносит представление с указанием мотивов и доводов.

В случае ходатайства участниками административного процесса о приостановлении исполнения судебного акта судья указывает об этом в представлении.

3. Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе принести протест о пересмотре в Верховном Суде Республики Казахстан вступивших в законную силу судебных актов как по собственной инициативе, так и по ходатайству участников административного процесса по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи.

4. Председатель Верховного Суда Республики Казахстан, Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе приостановить исполнение вступившего в законную силу судебного акта до его пересмотра в Верховном Суде Республики Казахстан.

5. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов Верховным Судом Республики Казахстан осуществляется в разумный срок.

О времени и месте проведения пересмотра вступивших в законную силу судебных актов извещаются стороны.

Участие Генерального Прокурора Республики Казахстан либо по его поручению подчиненных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан обязательно.

6. Верховный Суд Республики Казахстан принимает одно из следующих решений:

1) оставляет постановление суда кассационной инстанции без изменения;

2) изменяет постановление суда кассационной инстанции, оставив без изменения или отменив постановление суда апелляционной инстанции или решение суда первой инстанции;

3) отменяет постановления судов кассационной и апелляционной инстанций, изменив решение суда первой инстанции или оставив его без изменения;

4) отменяет постановление суда кассационной инстанции и направляет дело на новое судебное рассмотрение в суд кассационной инстанции;

5) отменяет постановление суда кассационной инстанции, а также постановление апелляционной инстанции и решение суда первой инстанции.

7. Постановление Верховного Суда Республики Казахстан вступает в законную силу со дня его оглашения и является окончательным.

Указания Верховного Суда Республики Казахстан о необходимости совершения процессуальных действий, изложенных в постановлении, обязательны при направлении дела на новое рассмотрение для суда кассационной инстанции.».

4. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности»:

пункт 2 статьи 14 дополнить словами «, а также для инициирования дисциплинарного производства в отношении судей».

5. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 1997 года «О судебных приставах»:

1) подпункт 2) статьи 2 исключить;

2) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2. Организационное и методическое руководство деятельностью судебных приставов в Верховном Суде Республики Казахстан и территориальных подразделениях осуществляют уполномоченный орган и его территориальные подразделения.».

6. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

часть первую пункта 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«3. Направление в уполномоченный орган запросов о предоставлении сведения и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, правоохранительными и специальными государственными органами,
за исключением уполномоченного органа по возврату активов, осуществляется с санкции Генерального Прокурора Республики Казахстан, его заместителей, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров.».

7. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»:

1) подпункты 5) и 6) пункта 7 статьи 15 исключить;

2) пункт 3 статьи 33 исключить.

8. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан»:

1) статью 1 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Работники аппарата Совета по статусу, размеру и уровню заработной платы, иным условиям материального, финансового и социально-бытового обеспечения приравниваются к соответствующим работникам Аппарата Правительства Республики Казахстан.»;

2) в пункте 1 статьи 3:

подпункты 2) и 3) изложить в следующей редакции:

«2) на конкурсной основе осуществляет отбор кандидатов на вакантные должности судьи районного и приравненного к нему суда (далее – районный суд), председателя судебной коллегии, судьи областного и приравненного к нему суда (далее – областной суд), судьи кассационного суда, судьи Верховного Суда:

по итогам конкурса рекомендует Президенту Республики Казахстан кандидатов для назначения на вакантные должности судьи районного суда, председателя судебной коллегии, судьи областного суда и судьи кассационного суда;»;

«3) рассматривает по представлению Председателя Верховного Суда кандидатуры на вакантные должности председателей областных судов, председателей кассационных судов, председателей судебных коллегий Верховного Суда:

рекомендует Президенту Республики Казахстан кандидатов на вакантные должности председателей областных судов, председателей кассационных судов, председателей судебных коллегий Верховного Суда для назначения на должность;»;

подпункт 5-1) исключить;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) формирует кадровый резерв на должности председателя районного суда, председателя, председателей судебных коллегий и судьи областного суда, председателя и судьи кассационного суда, председателей судебных коллегий и судьи Верховного Суда (далее – кадровый резерв);»;

3) часть вторую пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Кандидатуры судей в состав Совета рассматриваются на расширенном пленарном заседании Верховного Суда из числа кандидатов, рекомендованных расширенными пленарными заседаниями областных судов и пленарными заседаниями кассационных судов, с учетом обеспечения равного представительства в Совете судей местных и других судов, а также Верховного Суда.»;

4) подпункт 6) пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«6) вправе участвовать на пленарном и расширенном пленарном заседаниях Верховного Суда, совещаниях судей, пленарных заседаниях кассационных судов, пленарных и расширенных пленарных заседаниях областных судов, заседаниях Союза судей, Комиссии по судейской этике, Судебного жюри, Комиссии по качеству правосудия;»;

5) подпункт 7) пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«7) участвовать в работе пленарных и расширенных пленарных заседаний областных судов и Верховного Суда, пленарных заседаний кассационных судов, заседаний советов по взаимодействию с судами и органов судейского сообщества, Комиссии по качеству правосудия по вопросам, входящим в компетенцию Совета;»;

6) абзац первый части первой пункта 10-1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«10-1. Для лиц, имеющих стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет и являющихся специалистами в отдельных отраслях права, претендующих на занятие должности судьи областного суда, а также для лиц, имеющих стаж работы по юридической профессии не менее восемнадцати лет и являющихся специалистами в отдельных отраслях права, претендующих на занятие должности судьи кассационного суда в порядке конкурса, предусмотренного частью второй пункта 1 статьи 16 настоящего Закона, процедура сдачи квалификационного экзамена включает в себя:»;

7) заголовок главы 5 после слов «областного суда,» дополнить словами «судьи кассационного суда,»;

8) пункты 1, 3, 4 и 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«1. Рекомендация Совета о назначении на должности судьи районного суда, председателя судебной коллегии и судьи областного суда, судьи кассационного суда, судьи Верховного Суда дается по результатам конкурсного рассмотрения.  

Для кандидатов на вакантную должность судьи областного суда, кассационного суда, соответствующих требованиям, установленным пунктом 4 статьи 29 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», и являющихся специалистами в отдельных отраслях права, перечень которых утверждается Советом по предложению Верховного Суда, может проводиться отдельный конкурс. Порядок проведения такого отдельного конкурсного отбора определяется регламентом Совета.»;

«3. График составляется с учетом анализа и прогноза сменяемости судей, сроков полномочий председателей и председателей судебных коллегий местных и других судов, а также имеющихся вакансий.

4. Объявление Совета о конкурсе для занятия вакантных должностей судьи районного суда, председателя судебной коллегии и судьи областного суда, судьи кассационного суда, судьи Верховного Суда публикуется аппаратом Совета в сроки, установленные регламентом Совета, но не менее чем за две недели до конкурса на интернет-ресурсе Совета на казахском и русском языках. При этом конкурс для занятия должности председателя судебной коллегии областного суда может быть объявлен до истечения срока полномочий председателя судебной коллегии областного суда.

5. Для участия в конкурсе на должности судьи районного суда, председателя судебной коллегии и судьи областного суда, судьи кассационного суда, судьи Верховного Суда необходимо в течение сроков, указанных в объявлении Совета о конкурсе, но не менее чем в течение двух недель со дня опубликования объявления на интернет-ресурсе Совета, подать в аппарат Совета заявление и другие документы, перечень которых установлен регламентом Совета.»;

9) в статье 17:

заголовок и пункт 2 после слов «областного суда,» дополнить словами «судьи кассационного суда,»;

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Участники конкурса на должность судьи районного суда и судьи областного суда, судьи кассационного суда должны получить заключения Совета по взаимодействию с судами и пленарного заседания областного, кассационного судов по месту работы.»;

10) в статье 18:

часть вторую пункта 5 после слов «областного суда,» дополнить словами «судьи кассационного суда,»;

пункт 6 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) на должность судьи суда, расположенного в отдаленной местности, оставшуюся по итогам конкурса незаполненной, может быть рекомендовано лицо, окончившее обучение и сдавшее квалификационный экзамен в Академии правосудия при Высшем Судебном Совете, в порядке, предусмотренном частью третьей пункта 2 статьи 30 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»;»;

11) заголовок главы 6 после слов «областных судов,» дополнить словами «председателей кассационных судов,»;

12) в статье 19:

заголовок и пункт 1 после слов «областных судов,» дополнить словами «председателей кассационных судов,»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Кандидатуры на должности председателей районных судов должны быть действующими судьями или иметь стаж работы в должности судьи не менее пяти лет.

Кандидатуры на вакантные должности председателей областных судов рекомендуются, как правило, из числа судей областного суда или лиц, имеющих стаж работы в должности судьи не менее десяти лет.

Кандидатуры на вакантные должности председателей кассационных судов рекомендуются, как правило, из числа судей кассационного суда или лиц, имеющих стаж работы в должности судьи не менее десяти лет.

Кандидатуры на должности председателей судебных коллегий Верховного Суда представляются из числа судей Верховного Суда.

При этом приоритет при отборе кандидатов на должности председателя районного суда, председателя областного суда, председателя кассационного
суда, председателей судебных коллегий Верховного Суда отдается лицам, состоящим в кадровом резерве и обладающим организаторскими способностями.»;

пункт 4 после слов «областных судов,» дополнить словами «председателей кассационных судов,»;

13) пункт 1 статьи 20 после слов «областных судов,» дополнить словами «председатели кассационных судов,»;

14) пункт 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«2. Совет после получения материалов изучает содержащиеся в них сведения на предмет наличия оснований прекращения полномочий председателя, председателя судебной коллегии и судьи, предусмотренных статьей 34 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

Совет вправе провести проверку изученных материалов в порядке, установленном регламентом Совета.»;

15) пункт 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«4. Решение Совета о переводе судьи в другой суд с меньшей нагрузкой, нижестоящий суд, принятое по результатам рассмотрения жалобы судьи на решение Комиссии по качеству правосудия по результатам периодической оценки профессиональной деятельности, является основанием для рассмотрения на заседании Совета вопроса о переводе судьи в другой суд с меньшей нагрузкой, нижестоящий суд, а в случае отказа судьи от перевода – вопроса об освобождении судьи от занимаемой должности.».

9. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок и исключения излишней законодательной регламентации»:

1) в пункте 1 статьи 1:

абзац второй подпункта 2) изложить в следующей редакции:

«По административным делам об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок, решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, принятого в рамках рассмотрения жалоб на итоги государственных закупок, а также действий (бездействия) судебных исполнителей, предварительное слушание осуществляется не позднее двадцати рабочих дней со дня предъявления иска в суд.»;

абзацы шестой, седьмой, восьмой и девятый подпункта 4) исключить;

подпункт 5) исключить;

2) в статье 2 слова «2), 3), 4) и 5)» заменить словами «2), 3) и 4)».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзацев первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого подпункта 2), подпунктов 6), 7), 8) и 9), абзаца второго подпункта 10), подпункта 11), абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого и девятого подпункта 12), подпункта 13) пункта 8 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 ноября 2024 года;

2) абзаца седьмого подпункта 2), подпункта 15) пункта 8 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года;

3) подпункта 7) пункта 3 статьи 1, который вводится в действие с 1 марта 2025 года;

4) подпунктов 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 12), абзацев первого, второго, третьего, четвертого, седьмого, восьмого и девятого подпункта 13), подпунктов 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26) и 27)
пункта 1, подпунктов 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 20) и 22), абзацев первого, второго, третьего, четвертого, пятого, седьмого, восьмого, девятого и одиннадцатого подпункта 23), подпунктов 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38) и 39) пункта 2, подпунктов 3), 4), 5), 6), 8) и 9), абзацев третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого подпункта 11), абзацев третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого подпункта 12), подпункта 13) пункта 3, абзацев восьмого и девятого подпункта 2), подпунктов 3), 4) и 5), абзаца восьмого подпункта 12) пункта 8 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2025 года;

5) абзацев пятого и шестого подпункта 13) пункта 1, абзацев шестого и десятого подпункта 23) пункта 2 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2027 года.

2. Приостановить до 1 июля 2025 года действие абзаца четвертого подпункта 9) пункта 8 статьи 1, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«3. Участники конкурса на должность судьи районного суда и судьи областного суда должны получить заключения Совета по взаимодействию
с судами и пленарного заседания областного суда по месту работы. Участники конкурса на должность судьи кассационного суда должны получить заключение пленарного заседания Верховного Суда.».

3. Судебные акты, находящиеся на рассмотрении Верховного Суда Республики Казахстан на момент введения в действие настоящего Закона, передаются в суды кассационной инстанции.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 21 ноября 2024 года

№ 136-VІIІ ЗРК

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