Закон Республики Казахстан
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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:
1) в статье 7:
пункт 14) изложить в следующей редакции:
«14) кассационная инстанция – суд, рассматривающий дело по кассационным жалобам, представлениям, протестам на приговоры, постановления судов первой и апелляционной инстанций;»;
в пункте 33) слова «, а в кассационной инстанции – обращение о пересмотре в кассационном порядке судебного акта, вступившего в законную силу» исключить;