Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) подпункты 22), 46) и 82) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«22) отношения, непосредственно связанные с трудовыми, – отношения, складывающиеся по поводу организации и управления трудом, трудоустройства, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения, а также признания профессиональной квалификации работников, социального партнерства, заключения коллективных договоров и соглашений, участия работников (представителей работников) в установлении условий труда в предусмотренных настоящим Кодексом случаях, разрешения трудовых споров и контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан;»;

«46) тарификация работы – отнесение выполняемых работ к определенной сложности в соответствии с профессиональным стандартом;»;

«82) командировка – направление работника по распоряжению работодателя для выполнения трудовых обязанностей на определенный срок вне места постоянной работы в другую местность, а также направление работника в другую местность на обучение, повышение квалификации или переподготовку, а также признание профессиональной квалификации.»;

2) подпункты 16), 16-1), 16-2) и 17) статьи 16 исключить;

3) подпункт 10) пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«10) обеспечивать работникам профессиональную подготовку, переподготовку, повышение и признание их профессиональной квалификации в соответствии с настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях»;»;

4) подпункт 3) пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«3) документ об образовании, документ о признании профессиональной квалификации (при наличии), документ о наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков;»;

5) пункт 3 статьи 66 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) признания профессиональной квалификации согласно Закону Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях».»;

6) пункт 8 статьи 101 изложить в следующей редакции:

«8. Квалификационные требования к работникам и сложность определенных видов работ устанавливаются на основе профессиональных стандартов.»;

7) подпункт 7) статьи 116 и статью 117 исключить;

8) в статье 118:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 118. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение и признание профессиональной квалификации

1. Необходимость и объем профессиональной подготовки, переподготовки, повышения и признания профессиональной квалификации для функционирования и развития организации определяются работодателем.»;

пункт 1-1 исключить;

дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

«1-2. Признание профессиональных квалификаций по профессиям, включенным в реестр профессий, проводится в аккредитованных центрах признания профессиональных квалификаций.»;

пункты 3, 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«3. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение и признание профессиональной квалификации работников по направлению работодателя осуществляются за счет средств работодателя или иных средств, не запрещенных законами Республики Казахстан, в соответствии с договорами на обучение или оказание услуг по признанию профессиональных квалификаций.»;

«5. Работники, проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение и признание профессиональной квалификации, по соглашению с работодателем могут освобождаться от работы либо выполнять работу на условиях неполного рабочего времени.

6. В соглашении, коллективном и (или) трудовом договорах могут предусматриваться льготы, компенсационные выплаты и гарантии, связанные с обучением и признанием профессиональной квалификации.»;

9) подпункт 4) пункта 4 и подпункт 5) пункта 5 статьи 153 исключить;

10) подпункты 3) и 4) пункта 2 статьи 157 изложить в следующей редакции:

«3) об обеспечении занятости, о подготовке, повышении квалификации, переподготовке, признании профессиональной квалификации и трудоустройстве высвобождаемых работников;

4) о гарантиях, льготах и компенсационных выплатах работникам, проходящим подготовку, переподготовку, повышение и признание профессиональной квалификации, а также работникам, совмещающим работу с обучением;».

2. В Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года:

подпункт 72) статьи 7 изложить в следующей редакции:

«72) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты в области здравоохранения;».

3. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Кодексом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Равноправие и недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере социальной защиты

Каждый имеет равные возможности в реализации своих прав и свобод в сфере социальной защиты. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, возраста, состояния здоровья, в том числе инвалидности, или по любым иным обстоятельствам.»;

3) пункт 2 статьи 9 исключить;

4) в подпункте 4) пункта 3 статьи 33 слово «вынесен» заменить словами «имеется вступивший в законную силу»;

5) в части первой пункта 3 статьи 63:

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) в отношении которого за совершение коррупционного преступления имеется вступивший в силу обвинительный приговор суда или который освобожден от уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;»;

в подпункте 5) слова «совершившее коррупционное преступление либо» исключить;

6) в статье 75 слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»;

7) в подпункте 5) пункта 1 статьи 83 слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувших лиц или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»;

8) в пункте 1 статьи 86:

в подпункте 5) слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»;

в подпункте 6):

слова «о вступлении в силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица без вести пропавшим» заменить словами «о прекращении оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или вступлении в силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»;

слово «прекращения» заменить словом «приостановления»;

9) в подпункте 6) пункта 1 статьи 92 слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»;

10) в подпункте 5) пункта 1 статьи 95:

слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»;

после слов «возобновляется с даты» дополнить словами «прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»;

слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»;

11) часть вторую пункта 1 статьи 125 изложить в следующей редакции:

«Местным исполнительным органом по согласованию с местным представительным органом могут устанавливаться дополнительные основания для вынесения заключения о необходимости или отсутствии необходимости предоставления адресной социальной помощи с учетом особенностей региона и (или) материального положения лица (семьи).»;

12) в подпункте 3) пункта 1 статьи 179:

слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»;

слова «со дня» заменить словами «с даты прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»;

слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»;

13) в подпункте 5) пункта 1 статьи 182:

слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»;

после слов «возобновляется с даты» дополнить словами «прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»;

слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»;

14) в подпункте 5) пункта 1 статьи 185:

слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»;

после слов «возобновляется с даты» дополнить словами «прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»;

слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»;

15) в статье 186 слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»;

16) в подпункте 2) пункта 1 статьи 189:

слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»;

после слов «возобновляется с даты» дополнить словами «прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»;

слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»;

17) в статье 204:

в подпункте 3) пункта 1:

слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»;

после слов «возобновляются с даты» дополнить словами «прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»;

слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»;

в подпункте 1) пункта 3 слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»;

18) в подпункте 3) пункта 1 статьи 238:

слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»;

после слов «возобновляется с даты» дополнить словами «прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»;

слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»;

19) в подпункте 5) пункта 1 статьи 241:

слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»;

после слов «возобновляется с даты» дополнить словами «прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»;

слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим».

4. В Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан»:

1) статью 11 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«– «Ел бірлігі» (Единство народа)»;

2) дополнить статьей 16-1 следующего содержания:

«Статья 16-1. Орденом «Ел бірлігі» награждаются граждане за плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия.».

5. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) подпункт 37-1) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«37-1) образовательный грант Президента Республики Казахстан «Өркен» (далее – грант «Өркен») – грант, учреждаемый Президентом Республики Казахстан для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»;»;

2) в части первой статьи 5:

дополнить подпунктом 79-1) следующего содержания:

«79-1) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты для педагогов дошкольного воспитания и обучения, среднего, дополнительного, а также технического и профессионального образования;»;

подпункт 84) исключить;

3) часть первую статьи 5-3 дополнить подпунктами 30) и 31) следующего содержания:

«30) совместно с уполномоченным органом в области образования разрабатывает и утверждает правила признания результатов обучения, полученных через неформальное образование, а также результатов признания профессиональной квалификации;

31) разрабатывает и утверждает профессиональный стандарт для педагогов (профессорско-преподавательского состава) организаций высшего и (или) послевузовского образования.».

6. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд»:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон определяет правовой статус и особый правовой режим создания и деятельности «Назарбаев Университет» (далее – Университет), «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – Интеллектуальные школы) и «Назарбаев Фонд» (далее – Фонд).»;

2) части вторую и третью пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Председателем Высшего попечительского совета является Президент Республики Казахстан или лицо, назначаемое Президентом Республики Казахстан.

Положение о Высшем попечительском совете утверждается председателем Высшего попечительского совета.»;

3) в статье 12-1:

в пункте 1:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Обучение в Университете осуществляется на основании образовательного гранта «Назарбаев Университет», иных грантов и стипендий, а также на платной основе.»;

часть третью исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Оплата обучения одаренных детей в Интеллектуальных школах осуществляется путем присуждения им на конкурсной основе образовательного гранта Президента Республики Казахстан «Өркен».

Правила присуждения и размеры образовательного гранта Президента Республики Казахстан «Өркен» утверждаются уполномоченным органом в области образования.».

7. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»:

пункт 7 статьи 37-1 изложить в следующей редакции:

«7. Уровень образования (профессиональная подготовка) и опыт (стаж) практической работы иностранной рабочей силы, привлекаемой работодателями для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан, должны отвечать квалификационным требованиям, предъявляемым к профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с профессиональными стандартами.».

8. В Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»:

статью 4 дополнить подпунктом 10-2) следующего содержания:

«10-2) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты в области религиозной деятельности;».

9. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»:

статью 5 дополнить подпунктом 17-4) следующего содержания:

«17-4) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты для энергоаудиторов;».

10. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»:

в статье 13:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Функции Национальной палаты в сфере подготовки, переподготовки, повышения и признания профессиональных квалификаций специалистов в отраслях экономики и развития технического и профессионального образования»;

подпункт 1) исключить;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет функции в области признания профессиональных квалификаций, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях»;».

11. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве»:

статью 15 дополнить подпунктом 23-3) следующего содержания:

«23-3) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты для администраторов;».

12. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»:

пункт 5 статьи 83 изложить в следующей редакции:

«5. Квалификационная комиссия разрабатывает и утверждает программу аттестации кандидатов в преподаватели, мастеров производственного обучения и мастеров обучения вождению во время образовательного процесса в соответствии с профессиональным стандартом, а также проводит их аттестацию.».

13. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»:

подпункт 23) статьи 7 изложить в следующей редакции:

«23) утверждает правила проведения аттестации тренеров, тренеров-преподавателей и спортивных судей по предложениям республиканских аккредитованных федераций в соответствии с профессиональными стандартами, разработанными и утвержденными уполномоченным органом;».

14. В Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года «О судебно-экспертной деятельности»:

статью 12 дополнить подпунктом 26-1) следующего содержания:

«26-1) разработка и утверждение профессионального стандарта в сфере судебно-экспертной деятельности;».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) пункта 4, подпункта 1) пункта 5, пункта 6 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) пункта 3 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2023 года;

3) абзаца третьего подпункта 1), подпунктов 2) и 6) пункта 1, пункта 7 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2030 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 4 июля 2023 года

№ 15-VIIІ ЗРК