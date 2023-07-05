Закон Республики Казахстан Законы 5 июля 2023 г. 4:00 13 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года: 1) подпункты 22), 46) и 82) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: «22) отношения, непосредственно связанные с трудовыми, – отношения, складывающиеся по поводу организации и управления трудом, трудоустройства, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения, а также признания профессиональной квалификации работников, социального партнерства, заключения коллективных договоров и соглашений, участия работников (представителей работников) в установлении условий труда в предусмотренных настоящим Кодексом случаях, разрешения трудовых споров и контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан;»; «46) тарификация работы – отнесение выполняемых работ к определенной сложности в соответствии с профессиональным стандартом;»; «82) командировка – направление работника по распоряжению работодателя для выполнения трудовых обязанностей на определенный срок вне места постоянной работы в другую местность, а также направление работника в другую местность на обучение, повышение квалификации или переподготовку, а также признание профессиональной квалификации.»; 2) подпункты 16), 16-1), 16-2) и 17) статьи 16 исключить; 3) подпункт 10) пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: «10) обеспечивать работникам профессиональную подготовку, переподготовку, повышение и признание их профессиональной квалификации в соответствии с настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях»;»; 4) подпункт 3) пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: «3) документ об образовании, документ о признании профессиональной квалификации (при наличии), документ о наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков;»; 5) пункт 3 статьи 66 дополнить подпунктом 8) следующего содержания: «8) признания профессиональной квалификации согласно Закону Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях».»; 6) пункт 8 статьи 101 изложить в следующей редакции: «8. Квалификационные требования к работникам и сложность определенных видов работ устанавливаются на основе профессиональных стандартов.»; 7) подпункт 7) статьи 116 и статью 117 исключить; 8) в статье 118: заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции: «Статья 118. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение и признание профессиональной квалификации 1. Необходимость и объем профессиональной подготовки, переподготовки, повышения и признания профессиональной квалификации для функционирования и развития организации определяются работодателем.»; пункт 1-1 исключить; дополнить пунктом 1-2 следующего содержания: «1-2. Признание профессиональных квалификаций по профессиям, включенным в реестр профессий, проводится в аккредитованных центрах признания профессиональных квалификаций.»; пункты 3, 5 и 6 изложить в следующей редакции: «3. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение и признание профессиональной квалификации работников по направлению работодателя осуществляются за счет средств работодателя или иных средств, не запрещенных законами Республики Казахстан, в соответствии с договорами на обучение или оказание услуг по признанию профессиональных квалификаций.»; «5. Работники, проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение и признание профессиональной квалификации, по соглашению с работодателем могут освобождаться от работы либо выполнять работу на условиях неполного рабочего времени. 6. В соглашении, коллективном и (или) трудовом договорах могут предусматриваться льготы, компенсационные выплаты и гарантии, связанные с обучением и признанием профессиональной квалификации.»; 9) подпункт 4) пункта 4 и подпункт 5) пункта 5 статьи 153 исключить; 10) подпункты 3) и 4) пункта 2 статьи 157 изложить в следующей редакции: «3) об обеспечении занятости, о подготовке, повышении квалификации, переподготовке, признании профессиональной квалификации и трудоустройстве высвобождаемых работников; 4) о гарантиях, льготах и компенсационных выплатах работникам, проходящим подготовку, переподготовку, повышение и признание профессиональной квалификации, а также работникам, совмещающим работу с обучением;». 2. В Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года: подпункт 72) статьи 7 изложить в следующей редакции: «72) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты в области здравоохранения;». 3. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года: 1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: «2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Кодексом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»; 2) статью 4 изложить в следующей редакции: «Статья 4. Равноправие и недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере социальной защиты Каждый имеет равные возможности в реализации своих прав и свобод в сфере социальной защиты. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, возраста, состояния здоровья, в том числе инвалидности, или по любым иным обстоятельствам.»; 3) пункт 2 статьи 9 исключить; 4) в подпункте 4) пункта 3 статьи 33 слово «вынесен» заменить словами «имеется вступивший в законную силу»; 5) в части первой пункта 3 статьи 63: дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания: «4-1) в отношении которого за совершение коррупционного преступления имеется вступивший в силу обвинительный приговор суда или который освобожден от уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;»; в подпункте 5) слова «совершившее коррупционное преступление либо» исключить; 6) в статье 75 слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»; 7) в подпункте 5) пункта 1 статьи 83 слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувших лиц или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»; 8) в пункте 1 статьи 86: в подпункте 5) слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»; в подпункте 6): слова «о вступлении в силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица без вести пропавшим» заменить словами «о прекращении оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или вступлении в силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»; слово «прекращения» заменить словом «приостановления»; 9) в подпункте 6) пункта 1 статьи 92 слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»; 10) в подпункте 5) пункта 1 статьи 95: слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»; после слов «возобновляется с даты» дополнить словами «прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»; слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»; 11) часть вторую пункта 1 статьи 125 изложить в следующей редакции: «Местным исполнительным органом по согласованию с местным представительным органом могут устанавливаться дополнительные основания для вынесения заключения о необходимости или отсутствии необходимости предоставления адресной социальной помощи с учетом особенностей региона и (или) материального положения лица (семьи).»; 12) в подпункте 3) пункта 1 статьи 179: слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»; слова «со дня» заменить словами «с даты прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»; слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»; 13) в подпункте 5) пункта 1 статьи 182: слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»; после слов «возобновляется с даты» дополнить словами «прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»; слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»; 14) в подпункте 5) пункта 1 статьи 185: слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»; после слов «возобновляется с даты» дополнить словами «прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»; слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»; 15) в статье 186 слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»; 16) в подпункте 2) пункта 1 статьи 189: слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»; после слов «возобновляется с даты» дополнить словами «прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»; слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»; 17) в статье 204: в подпункте 3) пункта 1: слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»; после слов «возобновляются с даты» дополнить словами «прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»; слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»; в подпункте 1) пункта 3 слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»; 18) в подпункте 3) пункта 1 статьи 238: слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»; после слов «возобновляется с даты» дополнить словами «прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»; слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим»; 19) в подпункте 5) пункта 1 статьи 241: слова «или о факте пропажи без вести» заменить словами «по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим»; после слов «возобновляется с даты» дополнить словами «прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или»; слова «без вести пропавшим» заменить словами «безвестно отсутствующим». 4. В Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан»: 1) статью 11 дополнить абзацем девятым следующего содержания: «– «Ел бірлігі» (Единство народа)»; 2) дополнить статьей 16-1 следующего содержания: «Статья 16-1. Орденом «Ел бірлігі» награждаются граждане за плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия.». 5. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»: 1) подпункт 37-1) статьи 1 изложить в следующей редакции: «37-1) образовательный грант Президента Республики Казахстан «Өркен» (далее – грант «Өркен») – грант, учреждаемый Президентом Республики Казахстан для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»;»; 2) в части первой статьи 5: дополнить подпунктом 79-1) следующего содержания: «79-1) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты для педагогов дошкольного воспитания и обучения, среднего, дополнительного, а также технического и профессионального образования;»; подпункт 84) исключить; 3) часть первую статьи 5-3 дополнить подпунктами 30) и 31) следующего содержания: «30) совместно с уполномоченным органом в области образования разрабатывает и утверждает правила признания результатов обучения, полученных через неформальное образование, а также результатов признания профессиональной квалификации; 31) разрабатывает и утверждает профессиональный стандарт для педагогов (профессорско-преподавательского состава) организаций высшего и (или) послевузовского образования.». 6. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд»: 1) преамбулу изложить в следующей редакции: «Настоящий Закон определяет правовой статус и особый правовой режим создания и деятельности «Назарбаев Университет» (далее – Университет), «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – Интеллектуальные школы) и «Назарбаев Фонд» (далее – Фонд).»; 2) части вторую и третью пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: «Председателем Высшего попечительского совета является Президент Республики Казахстан или лицо, назначаемое Президентом Республики Казахстан. Положение о Высшем попечительском совете утверждается председателем Высшего попечительского совета.»; 3) в статье 12-1: в пункте 1: часть первую изложить в следующей редакции: «1. Обучение в Университете осуществляется на основании образовательного гранта «Назарбаев Университет», иных грантов и стипендий, а также на платной основе.»; часть третью исключить; пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Оплата обучения одаренных детей в Интеллектуальных школах осуществляется путем присуждения им на конкурсной основе образовательного гранта Президента Республики Казахстан «Өркен». Правила присуждения и размеры образовательного гранта Президента Республики Казахстан «Өркен» утверждаются уполномоченным органом в области образования.». 7. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»: пункт 7 статьи 37-1 изложить в следующей редакции: «7. Уровень образования (профессиональная подготовка) и опыт (стаж) практической работы иностранной рабочей силы, привлекаемой работодателями для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан, должны отвечать квалификационным требованиям, предъявляемым к профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с профессиональными стандартами.». 8. В Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»: статью 4 дополнить подпунктом 10-2) следующего содержания: «10-2) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты в области религиозной деятельности;». 9. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»: статью 5 дополнить подпунктом 17-4) следующего содержания: «17-4) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты для энергоаудиторов;». 10. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»: в статье 13: заголовок изложить в следующей редакции: «Статья 13. Функции Национальной палаты в сфере подготовки, переподготовки, повышения и признания профессиональных квалификаций специалистов в отраслях экономики и развития технического и профессионального образования»; подпункт 1) исключить; подпункт 4) изложить в следующей редакции: «4) осуществляет функции в области признания профессиональных квалификаций, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях»;». 11. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве»: статью 15 дополнить подпунктом 23-3) следующего содержания: «23-3) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты для администраторов;». 12. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»: пункт 5 статьи 83 изложить в следующей редакции: «5. Квалификационная комиссия разрабатывает и утверждает программу аттестации кандидатов в преподаватели, мастеров производственного обучения и мастеров обучения вождению во время образовательного процесса в соответствии с профессиональным стандартом, а также проводит их аттестацию.». 13. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»: подпункт 23) статьи 7 изложить в следующей редакции: «23) утверждает правила проведения аттестации тренеров, тренеров-преподавателей и спортивных судей по предложениям республиканских аккредитованных федераций в соответствии с профессиональными стандартами, разработанными и утвержденными уполномоченным органом;». 14. В Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года «О судебно-экспертной деятельности»: статью 12 дополнить подпунктом 26-1) следующего содержания: «26-1) разработка и утверждение профессионального стандарта в сфере судебно-экспертной деятельности;». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его первого официального опубликования, за исключением: 1) пункта 4, подпункта 1) пункта 5, пункта 6 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования; 2) пункта 3 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2023 года; 3) абзаца третьего подпункта 1), подпунктов 2) и 6) пункта 1, пункта 7 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2030 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 4 июля 2023 года № 15-VIIІ ЗРК