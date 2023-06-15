Закон Республики Казахстан

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О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года

Закон Республики Казахстан

О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях
от 24 сентября 1998 года

Ратифицировать Дополнительное соглашение к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года, совершенное в Нур-Султане 14 сентября 2022 года.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 14 июня 2023 года

№ 9-VIIІ ЗРК

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