Закон Республики Казахстан Законы 15 июня 2023 г. 6:00 56 О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года Закон Республики Казахстан О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года Ратифицировать Дополнительное соглашение к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года, совершенное в Нур-Султане 14 сентября 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 14 июня 2023 года № 9-VIIІ ЗРК