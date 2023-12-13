Закон Республики Казахстан

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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения

Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский процессуальный кодекс Рес­публики Казахстан от 31 октября 2015 года:

1) абзац первый статьи 103 после слов «освобож­дения от ее уплаты» дополнить словами «или предоставления отсрочки по ее уплате»;

2) в статье 106:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Освобождение истца от уплаты государственной пошлины с подаваемого в суд иска или предоставление отсрочки по уплате государственной пошлины осуществляется по основаниям, предусмотренным Кодексом Республики Казах­стан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).»;

в части третьей слова «от уплаты» заменить словами «по уплате»;

3) подпункт 2) части первой статьи 149 изложить в следующей редакции:

«2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство об отсрочке по уплате государственной пошлины по основаниям, предусмотренным Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);».

2. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

подпункт 2) части восьмой статьи 131 изложить в следующей редакции:

«2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство об отсрочке по уплате государственной пошлины по основаниям, предусмотренным Кодексом Респуб­лики Казахстан «О налогах и других обязатель­ных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);».

3. В Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года «О специальных экономических и индустриальных зонах»:

статью 51 изложить в следующей редакции:

«Статья 51. Налогообложение участников и управляющих компаний специальных экономических зон, управляющих компаний индустриальных зон

1. Участники и управляющие компании спе­циальных экономических зон, управляющие компании индустриальных зон применяют налоговые преференции в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

2. Участники специальных экономических зон применяют налоговые преференции в зависимости от стоимости проекта по следующим категориям:

1) категория А – стоимость проекта до 3 000 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

2) категория B – стоимость проекта от 3 000 000-кратного до 14 500 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

3) категория С – стоимость проекта от 14 500 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

При этом участникам специальных экономических зон, осуществляющим деятельность в отраслях по производству продуктов питания, текстильных изделий, одежды, кожаной и относящейся к ней продукции, производству компьютеров, электронного и оптического оборудования, производству электрического оборудования, присваивается категория B при стоимости проекта от 1 000 000-кратного до 14 500 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 12 декабря 2023 года

№ 46-VІIІ ЗРК

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