Закон Республики Казахстан Законы 13 декабря 2023 г. 2:20 155 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года: 1) абзац первый статьи 103 после слов «освобождения от ее уплаты» дополнить словами «или предоставления отсрочки по ее уплате»; 2) в статье 106: часть первую изложить в следующей редакции: «1. Освобождение истца от уплаты государственной пошлины с подаваемого в суд иска или предоставление отсрочки по уплате государственной пошлины осуществляется по основаниям, предусмотренным Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).»; в части третьей слова «от уплаты» заменить словами «по уплате»; 3) подпункт 2) части первой статьи 149 изложить в следующей редакции: «2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство об отсрочке по уплате государственной пошлины по основаниям, предусмотренным Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);». 2. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года: подпункт 2) части восьмой статьи 131 изложить в следующей редакции: «2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство об отсрочке по уплате государственной пошлины по основаниям, предусмотренным Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);». 3. В Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года «О специальных экономических и индустриальных зонах»: статью 51 изложить в следующей редакции: «Статья 51. Налогообложение участников и управляющих компаний специальных экономических зон, управляющих компаний индустриальных зон 1. Участники и управляющие компании специальных экономических зон, управляющие компании индустриальных зон применяют налоговые преференции в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 2. Участники специальных экономических зон применяют налоговые преференции в зависимости от стоимости проекта по следующим категориям: 1) категория А – стоимость проекта до 3 000 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; 2) категория B – стоимость проекта от 3 000 000-кратного до 14 500 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; 3) категория С – стоимость проекта от 14 500 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года. При этом участникам специальных экономических зон, осуществляющим деятельность в отраслях по производству продуктов питания, текстильных изделий, одежды, кожаной и относящейся к ней продукции, производству компьютеров, электронного и оптического оборудования, производству электрического оборудования, присваивается категория B при стоимости проекта от 1 000 000-кратного до 14 500 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 12 декабря 2023 года № 46-VІIІ ЗРК