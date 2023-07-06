Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам

Семипалатинской зоны ядерной безопасности, экологии и электроэнергетики

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) подпункт 3) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«3) земли промышленности, транспорта, связи, для нужд косми­ческой деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения;»;

2) статью 13 дополнить подпунктами 3-3) и 3-4) следующего содержания:

«3-3) перевод земель запаса в земли зоны ядерной безопас­ности по предложению уполномоченного органа в области использования атомной энергии;

3-4) утверждение правил перевода земель запаса в земли зоны ядерной безопасности;»;

3) в статье 26:

пункт 1 после слов «национальной безопасности,» дополнить словами «зоны ядерной безопасности,»;

часть первую пункта 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«зоной ядерной безопасности;»;

4) пункт 2 статьи 33 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) зоны ядерной безопасности.»;

5) подпункт 3) пункта 1 статьи 34 дополнить словами «, землях зоны ядерной безопасности»;

6) часть первую пункта 3 статьи 105 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) создания и функционирования зоны ядерной безопас­ности.»;

7) заголовок главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения»;

8) статью 111 изложить в следующей редакции:

«Статья 111. Понятие и состав земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения

1. Землями промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопас­ности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения признаются земли, предоставленные в установленном настоящим Кодексом и иными законами Респуб­лики Казахстан порядке гражданам и юридическим лицам для соответствующего целевого назначения.

2. Особенности использования земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения устанавливаются специальным законодательством Республики Казахстан.»;

9) дополнить статьей 120-1 следующего содержания:

«Статья 120-1. Земли зоны ядерной безопасности

1. Землями зоны ядерной безопасности признаются земли, предоставленные в установленном законодательством Респуб­лики Казахстан порядке для создания и функционирования зоны ядерной безопасности.

2. Предоставление в землепользование земель зоны ядерной безопасности уполномоченной организации по обеспечению функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопас­ности осуществляется по решению Правительства Республики Казахстан.»;

10) статью 143 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Положения пунктов 1 и 3 настоящей статьи не применяются в отношении земель зоны ядерной безопасности, предос­тавляемых уполномоченной организации по обеспечению функ­ционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

2. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

пункт 14 статьи 193 изложить в следующей редакции:

«14. Положения настоящей статьи не распространяются на деятельность единого накопительного пенсионного фонда, дочерних организаций Национального Банка Республики Казахстан, способствующих осуществлению возложенных на них функций и (или) являющихся частью инфраструктуры финансового рынка, уполномоченной организации по обеспечению функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопас­ности, субъектов естественной монополии.».

3. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года:

1) оглавление исключить;

2) пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«3. В отношении объектов І и II категорий термин «объект» означает стационарный технологический объект (предприятие, производство), в пределах которого осуществляются один или несколько видов деятельности, указанных в разделе 1 (для объектов І категории) или разделе 2 (для объектов II категории) приложения 2 к настоящему Кодексу, а также технологически прямо связанные с ним любые иные виды деятельности, которые осуществляются в пределах той же промышленной площадки, на которой размещается такой объект.

В отношении объектов III категории термин «объект» означает здание, сооружение, их комплекс, площадку или территорию, в пределах которых осуществляются виды деятельности, указанные в разделе 3 приложения 2 к настоящему Кодексу.

Критерии, в соответствии с которыми строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации, производимые на объектах различных категорий, относятся к I, II, III или IV категории, устанавливаются в инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.»;

3) пункт 2 статьи 22 дополнить частью второй следующего содержания:

«Ведение регистра выбросов и переноса загрязнителей осуществляет подведомственная организация уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.»;

4) пункт 5 статьи 23 дополнить частью второй следующего содержания:

«Разработку Национального доклада осуществляет подведомственная организация уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.»;

5) пункт 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«4. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды организует ведение государственного фонда экологической информации.

Ведение государственного фонда экологической информации осуществляет подведомственная организация уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.»;

6) часть вторую пункта 2 статьи 27 после слов «части первой настоящего пункта,» дополнить словами «а также главой 7 нас­тоящего Кодекса,»;

7) пункт 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«5. Нормативы эмиссий на период эксплуатации объекта, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации для эксплуатации объекта.

Нормативы эмиссий на период строительно-монтажных работ и работ по рекультивации и (или) ликвидации рассчитываются и обосновываются в составе раздела «Охрана окружающей среды», который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации.»;

8) в статье 68:

пункт 4 исключить;

часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7. Заявление о намечаемой деятельности после размещения его на интернет-ресурсах уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местных исполнительных органов соответствующих административно-территориальных единиц должно оставаться непрерывно доступным для внимания общественности на таких интернет-ресурсах до истечения срока приема замечаний и предложений, указанного в части второй пункта 9 настоящей статьи.»;

часть вторую пункта 9 изложить в следующей редакции:

«Заинтересованные государственные органы и общественность вправе представлять свои замечания и предложения в отношении заявления о намечаемой деятельности в течение пятнадцати рабочих дней с даты размещения заявления о намечаемой деятельности на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. В течение пяти рабочих дней с даты истечения срока приема замечаний и предложений уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вносит все замечания и предложения к заявлению о намечаемой деятельности, принятые к рассмотрению от заинтересованных государственных органов и общественности, в протокол, оформляемый в виде сводной таблицы замечаний и предложений, а также в течение того же срока размещает его на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды вместе с заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) заключением о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности и направляет их копии в местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц.

Местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц в течение двух рабочих дней после получения от уполномоченного органа в области охраны окружающей среды копий протокола и заключения (заключений), указанных в части первой настоящего пункта, размещают их на своих официальных интернет-ресурсах.»;

9) пункты 4 и 5 статьи 69 изложить в следующей редакции:

«4. Срок проведения скрининга воздействий намечаемой деятельности составляет двадцать два рабочих дня с даты регистрации заявления о намечаемой деятельности в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды.

5. При проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности уполномоченный орган в области охраны окружающей среды принимает во внимание все замечания и предложения, поступившие на рассмотрение в соответствии с пунктом 9 статьи 68 настоящего Кодекса.»;

10) пункт 2 статьи 71 изложить в следующей редакции:

«2. В отношении деятельности, подлежащей в соответствии с настоящим Кодексом обязательной оценке воздействия на окружающую среду, в течение двадцати двух рабочих дней с даты регистрации заявления о намечаемой деятельности, но не ранее истечения срока, установленного частью второй пунк­та 9 статьи 68 настоящего Кодекса, уполномоченный орган в области охраны окружающей среды выносит заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду на основании сведений, содержащихся в заявлении о намечаемой деятельности, с учетом замечаний и предложений заинтересованных государственных органов и общественнос­ти, поступивших к рассмотрению в соответствии с пунктом 9 статьи 68 настоящего Кодекса, и направляет инициатору такое заключение с размещением его копии на официальном интернет-ресурсе.»;

11) в статье 72:

в пункте 7:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) сопроводительное письмо с указанием мест, дат и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц, или подписанный протокол соответствующих общественных слушаний, проведенных в соответствии со статьей 73 настоящего Кодекса;»;

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) при наличии в отчете коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны – документы, указанные в части первой пункта 8 настоящей статьи.»;

в пункте 8:

в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8. При наличии в отчете коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны инициатор или составитель отчета о возможных воздействиях, действующий по договору с инициатором, вместе с проектом отчета о возможных воздействиях, представляемым в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды для целей оценки его качества в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи или в подведомственную организацию уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц для целей организации общественных слушаний в соответствии со статьей 73 настоящего Кодекса, представляет:»;

в подпункт 2) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«При этом в целях обеспечения права общественности на доступ к экологической информации соответственно уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, подведомственная организация уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц должны обеспечить доступ общественности к копии отчета о возможных воздействиях, указанной в подпункте 2) части первой настоящего пункта.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, подведомственная организация уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за обеспечение конфиденциальности информации, указанной инициатором.»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 7 настоящей статьи, направляет проект отчета о возможных воздействиях в заинтересованные государственные органы.

Заинтересованные государственные органы направляют в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в письменной форме (на бумажных или электронных носителях) свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях в течение десяти рабочих дней с даты направления уполномоченным органом в области охраны окружающей среды проекта отчета о возможных воздействиях.

Замечания и предложения в письменной форме (на бумажных или электронных носителях), полученные от заинтересованных государственных органов в пределах срока, установленного частью второй настоящего пункта, вносятся уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в сводную таблицу, которая размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды вместе с заключением по результатам оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 76 настоящего Кодекса.»;

12) в статье 73:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Проект отчета о возможных воздействиях подлежит вынесению инициатором на общественные слушания до начала или в процессе проведения оценки его качества уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Общественные слушания проводятся в соответствии с настоящей статьей и правилами проведения общественных слушаний, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее – правила проведения общественных слушаний).

В случае завершения общественных слушаний до начала процесса проведения оценки качества проекта отчета о возможных воздействиях такой проект должен быть направлен в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды не позднее шести месяцев с даты подписания протокола общественных слушаний.

2. В целях организации общественных слушаний инициатор:

1) в соответствии с правилами проведения общественных слушаний согласовывает с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц места, даты и время проведения общественных слушаний;

2) направляет в подведомственную организацию уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц для размещения на официальных интернет-ресурсах:

проект отчета о возможных воздействиях;

при наличии в отчете коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны – документы, указанные в части первой пункта 8 статьи 72 настоящего Кодекса;

объявление о проведении общественных слушаний с указанием мест, дат и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц.»;

в пункте 3:

часть первую изложить в следующей редакции:

«3. Подведомственная организация уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц после получения документов, указанных в подпунк­те 2) пункта 2 настоящей статьи, в течение двух рабочих дней размещают проект отчета о возможных воздействиях вместе с объявлением о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах.»;

в части второй слово «интернет-ресурсах» заменить словами «официальных интернет-ресурсах»;

подпункт 6) части третьей пункта 4 изложить в следующей редакции:

«6) электронный адрес и почтовый адрес местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы, по которым заинтересованная общественность может направить в письменной форме (на бумажных или электронных носителях) свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях.»;

пункты 7, 17, 18 и 19 изложить в следующей редакции:

«7. Заинтересованные государственные органы и общественность вправе направить в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы в письменной форме (на бумажных или электронных носителях) свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях не позднее трех рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний либо озвучить свои замечания и предложения устно в ходе проведения общественных слушаний.

Замечания и предложения в письменной форме (на бумажных или электронных носителях), полученные от заинтересованных государственных органов и общественности, вносятся местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы в сводную таблицу, которая выносится на общественные слушания вместе с проектом отчета о возможных воздействиях.»;

«17. При повторной подаче в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды проекта отчета о возможных воздействиях проведение повторных общественных слушаний не требуется, за исключением следующих случаев:

1) если повторно подаваемый проект отчета о возможных воздействиях содержит существенные изменения в намечаемую деятельность, предусмотренные пунктом 2 статьи 65 настоящего Кодекса, которые ранее не были рассмотрены на общественных слушаниях;

2) если в протоколе ранее проведенных общественных слушаний имеются замечания и (или) предложения общественности, не снятые их авторами в ходе проведения таких общест­венных слушаний;

3) если при проведении общественных слушаний были допущены нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан к порядку проведения общественных слушаний.

Повторные общественные слушания проводятся в соответст­вии с пунктами 1 – 15 и 18 настоящей статьи.

18. В процессе проведения повторных общественных слушаний проект отчета о возможных воздействиях рассматривается в части, доработанной в соответствии с замечаниями и предложениями, внесенными в протокол первоначальных общественных слушаний, а также в части существенных изменений в намечаемую деятельность, предусмотренных пунктом 2 статьи 65 настоящего Кодекса, которые были внесены в проект отчета о возможных воздействиях и ранее не были рассмотрены на общественных слушаниях. Если при доработке проекта отчета о возможных воздействиях не были учтены какие-либо замечания и предложения, внесенные в протокол первоначальных общественных слушаний, в процессе проведения повторных общественных слушаний также рассматриваются причины отказа инициатора от доработки проекта отчета о возможных воздействиях в этой части.

В процессе проведения повторных общественных слушаний любое участвующее в них лицо вправе озвучить свои замечания и предложения в пределах вопросов, подлежащих рассмотрению при проведении повторных общественных слушаний согласно части первой настоящего пункта. Замечания и предложения, которые не относятся к указанным вопросам, не подлежат учету при проведении повторных общественных слушаний.

Если при проведении предыдущих общественных слушаний были допущены нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан к порядку проведения общественных слушаний, в процессе проведения повторных общественных слушаний проект отчета о возможных воздейст­виях рассматривается в полном объеме.

19. В случае несогласия инициатора с замечаниями и предложениями заинтересованных государственных органов и общественности, которые не были сняты их авторами в ходе проведения повторных общественных слушаний, соответствующее мнение инициатора вносится в протокол повторных общественных слушаний, который направляется вместе с заявлением на проведение заседания экспертной комиссии от местного исполнительного органа соответствующей админист­ративно-территориальной единицы в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, после чего разногласия по спорным вопросам разрешаются в соответствии со стать­ей 74 нас­тоящего Кодекса.»;

13) абзац первый части первой пункта 1 статьи 74 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней со дня получения заявления на проведение заседания экспертной комиссии и протокола повторных общественных слушаний в случае, указанном в пункте 19 статьи 73 настоящего Кодекса:»;

14) в статье 76:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. При наличии замечаний к проекту отчета о возможных воздействиях уполномоченный орган в области охраны окружающей среды направляет такие замечания инициатору в течение семнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Такие замечания должны быть устранены инициатором в течение пяти рабочих дней со дня направления замечаний.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение тридцати рабочих дней с даты регистрации заявления на проведение оценки воздействия на окружающую среду выдает инициатору заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду с выводом о допустимости или недопустимости реализации намечаемой деятельности.

Если подписанный протокол общественных слушаний не представлен в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды до истечения срока устранения замечаний, установленного частью первой настоящего пункта, выдается заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду с выводом о недопустимости реализации намечаемой деятельности.

Заключение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды по результатам оценки воздействия на окружающую среду должно быть основано на проекте отчета о возможных воздействиях с учетом его возможной доработки в соответствии с настоящим Кодексом, протоколе общественных слушаний, которым установлено отсутствие замечаний и предложений общественности, протоколе заседания эксперт­ной комиссии (при его наличии), а в случае необходимости проведения оценки трансграничных воздействий – на результатах такой оценки.»;

в пункте 4:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) размещает заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду, а также сводную таблицу с замечаниями и предложениями заинтересованных государственных органов на официальном интернет-ресурсе;»;

подпункт 2) исключить;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду действует бессрочно, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта.

Если в течение трех лет с даты вынесения заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду инициа­тор или его правопреемник не приступает к осуществлению соответствующей намечаемой деятельности, в том числе для деятельности, предполагающей проведение строительно-монтажных работ, – к выполнению таких работ, то такое заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду по истечении указанного срока считается утратившим силу.»;

15) в части первой статьи 87:

подпункт 6) дополнить частью второй следующего содержания:

«Порядок и механизм проведения оценки воздействия на окружающую среду в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей определяются по методике, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) проектные и иные документы для видов деятельности, не требующих экологического разрешения, для которых законами Республики Казахстан предусмотрено обязательное наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы.»;

16) пункт 4 статьи 90 изложить в следующей редакции:

«4. Заключение государственной экологической экспертизы подписывается руководителями ведомства уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, его территориальных подразделений или местных исполнительных органов в пределах их компетенции, определенной в соответствии со статьей 88 настоящего Кодекса.»;

17) в статье 96:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Проведение общественных слушаний до начала или в процессе осуществления государственной экологической экс­пертизы является обязательным.

В случае завершения общественных слушаний до начала процесса проведения государственной экологической экспертизы заявление на проведение государственной экологической экс­пертизы или заявление на выдачу экологического разрешения должно быть направлено в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды не позднее шести месяцев с даты подписания протокола общественных слушаний.»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. При повторной подаче в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды заявления на государственную экологическую экспертизу после получения отказа в выдаче экологического разрешения (в случае, предусмотренном час­тью второй статьи 87 настоящего Кодекса) или отрицательного заключения государственной экологической экспертизы повторное проведение общественных слушаний не требуется, за исключением следующих случаев:

1) если повторно подаваемое заявление и (или) прилагаемые документы предполагают существенные изменения в намечае­мую деятельность, предусмотренные пунктом 2 статьи 65 нас­тоящего Кодекса, которые ранее не были рассмотрены на общественных слушаниях;

2) если в протоколе ранее проведенных общественных слушаний имеются замечания и (или) предложения общественности, не снятые их авторами в ходе проведения таких общест­венных слушаний;

3) если при проведении общественных слушаний были допущены нарушения требований экологического законодательства Респуб­лики Казахстан к порядку проведения общественных слушаний.»;

18) в статье 106:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Экологическое разрешение выдается на эксплуатацию каждого отдельного объекта I и II категорий и (или) проведение строительно-монтажных работ I и II категорий, работ по рекультивации и (или) ликвидации I и II категорий.»;

часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7. Экологическое разрешение не требуется:

для осуществления деятельности по строительству и эксплуа­тации объектов III и IV категорий, за исключением случаев, когда они размещаются в пределах промышленной площадки объекта I или II категории и технологически связаны с ним;

для проведения в пределах промышленной площадки объекта I или II категории строительно-монтажных работ и работ по рекультивации и (или) ликвидации, отнесенных к III или IV категории в соответствии с инструкцией по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.»;

19) в пункте 3 статьи 114:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) в отношении намечаемой деятельности – проектная документация по строительству и (или) эксплуатации объектов;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду либо заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности, содержащее вывод об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду;»;

20) подпункты 2), 4), 5) и 6) пункта 2 статьи 122 изложить в следующей редакции:

«2) заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду либо заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности, содержащее вывод об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;»;

«4) проект нормативов эмиссий (для эксплуатации объекта);

5) проект программы управления отходами (для эксплуатации объекта);

6) проект программы производственного экологического контроля (для эксплуатации объекта);»;

21) пункт 4 статьи 170 дополнить частью второй следующего содержания:

«Ведение Единой системы кадастров осуществляет подведомственная организация уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.»;

22) статью 236 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Положения пунктов 3, 4 и 5 настоящей статьи не применяются в отношении земель зоны ядерной безопасности, предоставляемых уполномоченной организации по обеспечению функ­ционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

23) в пункте 3 статьи 386 слова «, кабельно-проводниковой продукции» исключить;

24) в статье 388:

в пункте 1:

подпункт 4) исключить;

подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:

«5) организацию сбора, транспортировки, подготовки к пов­торному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), путем выплат в порядке, определяемом уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Размеры выплат субъектам предпринимательства в сфере управления отходов в рамках заключенного типового договора с оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) утверждаются Правительством Республики Казах­стан. Размер выплат рассчитывается оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) в соответствии с подпунктом 9) настоящей части.

Положения, предусмотренные частью первой настоящего подпункта, не распространяются на производителей (импортеров), имеющих собственную систему сбора, переработки и утилизации отходов;

6) организацию сбора, транспортировки, подготовки к пов­торному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации за пределами Республики Казахстан отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), для которых на территории Республики Казахстан отсутствуют объекты по обезвреживанию, переработке и (или) утилизации, путем выплат в порядке, определяемом уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Размеры выплат субъектам предпринимательства в сфере управления отходов, для которых на территории Республики Казахстан отсутствуют объекты по обезвреживанию, переработке и (или) утилизации, в рамках заключенного типового договора с оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) утверждаются Правительством Респуб­лики Казах­стан. Размер выплат рассчитывается оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) в соответствии с подпунктом 9) настоящей части;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«На правоотношения, предусмотренные подпунктами 5) и 6) части первой настоящего пункта, не распространяется дейст­вие законодательства Республики Казахстан о государст­венных закупках.»;

пункт 3 исключить;

дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4. Правила организации сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), для которых на территории Республики Казахстан отсутствуют объекты по обезвреживанию, переработке и (или) утилизации, утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

5. Размеры денежных выплат оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) за счет денег, поступивших на его банковский счет от производителей и импортеров, субъектам предпринимательства, осуществляющим сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку, обезвреживание и (или) утилизацию отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), утверждаются Правительством Республики Казахстан. Размер выплат рассчитывается оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) в соответствии с подпунктом 9) части первой пункта 1 настоящей статьи.»;

25) пункт 2 статьи 418 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Оператор объекта I категории, который эксплуатируется на основании комплексного экологического разрешения, выданного до 1 июля 2021 года, вправе осуществлять корректировку нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, нормативов размещения отходов, установленных в заключении государственной экологической экспертизы, на основании которого было выдано такое комплексное экологическое разрешение, путем разработки проекта нормативов эмиссий, проекта программы управления отходами в соответствии с настоящим Кодексом. Такие проекты нормативов эмиссий, проекты программы управления отходами являются объектами государственной экологической экспертизы для целей статьи 87 настоящего Кодекса. По таким проектам выдается заключение государственной экологической экспертизы.

Общие годовые лимиты выбросов, сбросов и захоронения отходов, которые обосновываются в проектных документах, указанных в части второй настоящего пункта, не должны превышать соответствующие общие годовые нормативы (лимиты), установленные в заключении государственной экологической экспертизы, на основании которого до 1 июля 2021 года было выдано комплексное экологическое разрешение.».

4. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электро­энергетике»:

подпункты 8) и 9) пункта 3 статьи 19-1 изложить в следующей редакции:

«8) осуществляет (при необходимости) покупку электрической энергии у поставщиков (производителей) электрической энергии других стран (импорт) и (или) уполномоченной организации, определяемой межправительственным соглашением, в порядке, определенном уполномоченным органом, и по ценам данных поставщиков (производителей);

9) осуществляет (при необходимости) продажу электрической энергии потребителям других стран (экспорт) и (или) уполномоченной организации, определяемой межправительст­венным соглашением, в порядке, определенном уполномоченным органом;».

5. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

пункт 2 статьи 134 дополнить подпунктом 20-2) следующего содержания:

«20-2) обеспечения функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности;».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года, за исключением:

1) пункта 4 статьи 1, который вводится в действие со 2 июля 2023 года;

2) подпунктов 1) – 21), 23) – 25) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 июля 2023 года

№ 17-VІIІ ЗРК