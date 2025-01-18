Закон Республики Казахстан

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О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции

Закон Республики Казахстан

О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции

Ратифицировать поправки в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции, одобренные постановлением Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития от 18 мая 2023 года № 260.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 17 января 2025 года

№ 158-VІIІ ЗРК

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