Закон Республики Казахстан Законы 18 января 2025 г. 2:05 92 О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции Закон Республики Казахстан О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции Ратифицировать поправки в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции, одобренные постановлением Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития от 18 мая 2023 года № 260. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 17 января 2025 года № 158-VІIІ ЗРК