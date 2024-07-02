Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, совершенное в Пекине 17 октября 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 1 июля 2024 года

№ 100-VІIІ ЗРК