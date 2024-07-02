Закон Республики Казахстан Законы 2 июля 2024 г. 3:40 41 О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, совершенное в Пекине 17 октября 2023 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 1 июля 2024 года № 100-VІIІ ЗРК