Закон Республики Казахстан Законы 19 июля 2024 г. 3:32 479 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года: 1) часть первую пункта 2 статьи 109 после слов «объекты сервиса)» дополнить словами «, а также электрозарядных станций»; 2) часть третью пункта 3 статьи 122 после слов «стоянками для транспорта,» дополнить словами «в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям,». 2. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»: 1) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 4-7) следующего содержания: «4-7) принимает решение о размещении электрозарядных станций;»; 2) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 4-4) следующего содержания: «4-4) принимает решение о размещении электрозарядных станций;». 3. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»: 1) пункт 9 статьи 9-1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: «электрозарядными станциями.»; 2) подпункт 3) пункта 3 статьи 47-1 после слова «населения,» дополнить словами «электрозарядных станций,»; 3) часть первую пункта 3 статьи 49 после слов «автомобильного транспорта,» дополнить словами «электрозарядных станций,»; 4) пункт 1 статьи 50 после слов «открытых стоянок транспорта» дополнить словами «и электрозарядных станций». 4. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»: подпункт 14-1) статьи 1 после слов «автозаправочные станции,» дополнить словами «электрозарядные станции,». 5. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»: 1) в пункте 2-1 статьи 7: слово «двадцатипятилетнего» заменить словом «двадцатитрехлетнего»; слово «пяти» заменить словом «трех»; слова «трех лет» заменить словами «одного года»; 2) пункт 5 статьи 26 после слов «стоянок такси» дополнить словами «, организацию инженерной инфраструктуры для электрозарядных станций». 6. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»: 1) статью 1 дополнить подпунктом 30-1) следующего содержания: «30-1) электрозарядная станция – электроустановка, предназначенная для зарядки механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями;»; 2) главу 2-1 дополнить статьей 9-5 следующего содержания: «Статья 9-5. Требования по безопасному функционированию электрозарядных станций при подключении, эксплуатации и потреблении электрической энергии 1. Подключение электрозарядных станций к электрическим сетям осуществляется в соответствии с правилами пользования электрической энергией. 2. Эксплуатация электрозарядных станций, в том числе установленных в закрытых помещениях, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 3. Порядок потребления электрической энергии, используемой электрозарядными станциями, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике. 4. Потребление электрической энергии электрозарядными станциями не относится к бытовому потреблению.»; 3) статью 22 дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Самовольное подключение к электрическим сетям в нарушение порядка, предусмотренного законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике, запрещается.». 7. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»: 1) подпункт 5) пункта 3 статьи 20 после слов «стоянок для транспорта,» дополнить словами «в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям,»; 2) абзац второй подпункта 1) пункта 1 статьи 38 после слов «стоянок для транспорта,» дополнить словами «в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям,». 8. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»: 1) статью 1 дополнить подпунктом 56-1) следующего содержания: «56-1) электромобиль – механическое транспортное средство, оснащенное и приводимое в движение электрическим двигателем, получающим энергию от аккумуляторных батарей, емкостных накопителей и (или) топливных элементов, и заряжаемое исключительно с помощью внешнего источника электрической энергии;»; 2) пункт 2 статьи 41 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания: «4-1) наличие специально отведенных мест для стоянки механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, предназначенных для оборудования электрозарядными станциями, обозначаемых дорожными знаками и дорожной разметкой, в том числе на автозаправочных станциях;»; 3) пункт 4 статьи 42-1: после слова «предусмотренных» дополнить словами «частями второй и третьей настоящего пункта и»; дополнить частями второй и третьей следующего содержания: «От платы за пользование парковкой в местах, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, на основании соответствующего подтверждающего документа освобождаются транспортные средства: 1) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранов труда; 2) лиц с инвалидностью первой или второй группы, законных представителей ребенка с инвалидностью; 3) многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», а также награжденных орденами «Материнская слава» I или II степени; 4) граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне; 5) владельцев электромобилей. От платы за пользование парковкой в местах, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, также освобождаются транспортные средства оперативных и специальных служб с включенными проблесковыми маячками синего и (или) красного цвета.»; 4) дополнить статьей 42-2 следующего содержания: «Статья 42-2. Стоянка в местах, оборудованных электрозарядными станциями 1. Стоянка в местах, оборудованных электрозарядными станциями, осуществляется водителями механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, для их зарядки с помощью электрозарядных станций. 2. Запрещается водителям транспортных средств осуществлять стоянку в местах, оборудованных электрозарядными станциями, без их зарядки. 3. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы и районов (городов областного значения) по согласованию с территориальными подразделениями уполномоченного органа обязаны организовать специально отведенные места для стоянки механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, предназначенные для оборудования электрозарядными станциями, обозначаемые дорожными знаками и дорожной разметкой.»; 5) абзац пятый подпункта 33) пункта 4 статьи 54 дополнить словами «, за исключением стоянки электромобиля с работающим двигателем»; 6) в абзаце шестом пункта 2 статьи 74: слово «двадцатипятилетнего» заменить словом «двадцатитрехлетнего»; слово «пяти» заменить словом «трех»; слова «трех лет» заменить словами «одного года». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 18 июля 2024 года № 126-VІIІ ЗРК