Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) часть первую пункта 2 статьи 109 после слов «объекты сервиса)» дополнить словами «, а также электрозарядных станций»;

2) часть третью пункта 3 статьи 122 после слов «стоянками для транспорта,» дополнить словами «в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям,».

2. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 4-7) следующего содержания:

«4-7) принимает решение о размещении электрозарядных станций;»;

2) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 4-4) следующего содержания:

«4-4) принимает решение о размещении электрозарядных станций;».

3. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»:

1) пункт 9 статьи 9-1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«электрозарядными станциями.»;

2) подпункт 3) пункта 3 статьи 47-1 после слова «населения,» дополнить словами «электрозарядных станций,»;

3) часть первую пункта 3 статьи 49 после слов «автомобильного транспорта,» дополнить словами «электрозарядных станций,»;

4) пункт 1 статьи 50 после слов «открытых стоянок транспорта» дополнить словами «и электрозарядных станций».

4. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»:

подпункт 14-1) статьи 1 после слов «автозаправочные станции,» дополнить словами «электрозарядные станции,».

5. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»:

1) в пункте 2-1 статьи 7:

слово «двадцатипятилетнего» заменить словом «двадцатитрехлетнего»;

слово «пяти» заменить словом «трех»;

слова «трех лет» заменить словами «одного года»;

2) пункт 5 статьи 26 после слов «стоянок такси» дополнить словами

«, организацию инженерной инфраструктуры для электрозарядных станций».

6. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 30-1) следующего содержания:

«30-1) электрозарядная станция – электроустановка, предназначенная для зарядки механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями;»;

2) главу 2-1 дополнить статьей 9-5 следующего содержания:

«Статья 9-5. Требования по безопасному функционированию электрозарядных станций при подключении, эксплуатации и потреблении электрической энергии

1. Подключение электрозарядных станций к электрическим сетям осуществляется в соответствии с правилами пользования электрической энергией.

2. Эксплуатация электрозарядных станций, в том числе установленных в закрытых помещениях, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Порядок потребления электрической энергии, используемой электрозарядными станциями, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике.

4. Потребление электрической энергии электрозарядными станциями не относится к бытовому потреблению.»;

3) статью 22 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Самовольное подключение к электрическим сетям в нарушение порядка, предусмотренного законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике, запрещается.».

7. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»:

1) подпункт 5) пункта 3 статьи 20 после слов «стоянок для транспорта,» дополнить словами «в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям,»;

2) абзац второй подпункта 1) пункта 1 статьи 38 после слов «стоянок для транспорта,» дополнить словами «в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям,».

8. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 56-1) следующего содержания:

«56-1) электромобиль – механическое транспортное средство, оснащенное и приводимое в движение электрическим двигателем, получающим энергию от аккумуляторных батарей, емкостных накопителей и (или) топливных элементов, и заряжаемое исключительно с помощью внешнего источника электрической энергии;»;

2) пункт 2 статьи 41 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) наличие специально отведенных мест для стоянки механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, предназначенных для оборудования электрозарядными станциями, обозначаемых дорожными знаками и дорожной разметкой, в том числе на автозаправочных станциях;»;

3) пункт 4 статьи 42-1:

после слова «предусмотренных» дополнить словами «частями второй и третьей настоящего пункта и»;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«От платы за пользование парковкой в местах, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, на основании соответствующего подтверждающего документа освобождаются транспортные средства:

1) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранов труда;

2) лиц с инвалидностью первой или второй группы, законных представителей ребенка с инвалидностью;

3) многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», а также награжденных орденами «Материнская слава» I или II степени;

4) граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

5) владельцев электромобилей.

От платы за пользование парковкой в местах, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, также освобождаются транспортные средства оперативных и специальных служб с включенными проблесковыми маячками синего и (или) красного цвета.»;

4) дополнить статьей 42-2 следующего содержания:

«Статья 42-2. Стоянка в местах, оборудованных электрозарядными станциями

1. Стоянка в местах, оборудованных электрозарядными станциями, осуществляется водителями механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, для их зарядки с помощью электрозарядных станций.

2. Запрещается водителям транспортных средств осуществлять стоянку в местах, оборудованных электрозарядными станциями, без их зарядки.

3. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы и районов (городов областного значения) по согласованию с территориальными подразделениями уполномоченного органа обязаны организовать специально отведенные места для стоянки механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, предназначенные для оборудования электрозарядными станциями, обозначаемые дорожными знаками и дорожной разметкой.»;

5) абзац пятый подпункта 33) пункта 4 статьи 54 дополнить словами

«, за исключением стоянки электромобиля с работающим двигателем»;

6) в абзаце шестом пункта 2 статьи 74:

слово «двадцатипятилетнего» заменить словом «двадцатитрехлетнего»;

слово «пяти» заменить словом «трех»;

слова «трех лет» заменить словами «одного года».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 18 июля 2024 года

№ 126-VІIІ ЗРК