Закон Республики Казахстан

О Семипалатинской зоне ядерной безопасности

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при создании и функционировании Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) уполномоченный орган в области использования атомной энергии (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области использования атомной энергии;

2) Семипалатинская зона ядерной безопасности – ограниченная часть территории Республики Казахстан, подвергшаяся сверхнормативному радиоактивному загрязнению вследствие испытаний ядерного оружия на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона, на которой действует специальный правовой режим, предусмотренный законодательством Республики Казахстан;

3) паспорт территории Семипалатинской зоны ядерной безопас­ности – документ, в котором содержатся система показателей, характеризующих территорию, карта-схема с указанием места нахождения территории и функциональных зон, обозначением объектов инфраструктуры Семипалатинской зоны ядерной безопасности, географических координат, описанием границ, площади ее территории, виды режима охраны, разрешенные и запрещенные виды деятельности, правила посещения, режим работы, сведения о смежных собственниках земельных участков и землепользователях, об их обязательствах;

4) уполномоченная организация по обеспечению функцио­нирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности (далее – уполномоченная организация) – юридическое лицо, определяемое в соответствии с настоящим Законом для обеспечения функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности из числа государственных предприятий, находящихся в ведении уполномоченного органа;

5) объекты инфраструктуры Семипалатинской зоны ядерной безопасности (далее – объекты инфраструктуры) – комплекс производственных и испытательных площадок, технических средств, устройств, инженерных и транспортных коммуникаций, зданий, сооружений и их комплексов, земельных участков, расположенных на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности и используемых для ее функционирования;

6) комплексное экологическое обследование территорий, на которых проводились испытания ядерного оружия (далее – комплексное экологическое обследование) – радиоэкологическое обследование, направленное на оценку состояния окружающей среды на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне и (или) прилегающей к нему территории, подвергшихся сверхнормативному радиоактивному загрязнению вследствие испытаний ядерного оружия.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о Семипалатинской зоне ядерной безопасности

1. Законодательство Республики Казахстан о Семипалатинской зоне ядерной безопасности основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Цели, задачи создания и принципы законодательного регулирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности

1. Семипалатинская зона ядерной безопасности создается в целях обеспечения ядерной и радиационной безопасности в Республике Казахстан, а также реабилитации территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона для создания возможности постепенного возврата его земель в хозяйственный оборот.

2. Задачами создания Семипалатинской зоны ядерной безо­пасности являются:

1) исполнение обязательств государства по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, поддержанию режима нераспространения ядерного оружия на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности и прилегающих к ней земель;

2) организация эффективного управления и надлежащего обслуживания, ремонта, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры;

3) проведение работ по ограничению распространения радиоактивного загрязнения, реабилитации земель, подвергшихся сверхнормативному радиоактивному загрязнению, и усилению безопасности Семипалатинской зоны ядерной безопасности;

4) обеспечение постоянного мониторинга уровня радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почвы и растений, а также определение параметров миграции радионуклидов в Семипалатинской зоне ядерной безопасности;

5) развитие науки и техники в области мирного использования атомной энергии и радиоэкологии.

3. К принципам законодательства Республики Казахстан в области создания и осуществления деятельности Семипалатинской зоны ядерной безопасности относятся:

1) безопасность – обеспечение качественного и достоверного анализа радиоэкологической обстановки при проведении комплексного экологического обследования, мониторинга уровня радиоактивного загрязнения, а также определение параметров миграции радионуклидов;

2) гласность – обеспечение доступности информации о функционировании Семипалатинской зоны ядерной безопасности, а также проведение мероприятий по освещению деятельности, связанной с реализацией настоящего Закона;

3) нераспространение – выполнение международных обязательств Республики Казахстан по ограничению распространения ядерных материалов и обеспечению ядерной и радиационной безопасности на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности;

4) предотвращение – осуществление деятельности, направленной на ограничение распространения радиоактивного загрязнения и реабилитацию территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности, подвергшейся сверхнормативному радиоактивному загрязнению.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ЗОНЫ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 4. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности

К компетенции Правительства Республики Казахстан в области создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности относятся:

1) разработка основных направлений государственной политики в области создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности;

2) создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности, установление и изменение границ, площадей ее земельных участков;

3) определение уполномоченной организации по представлению уполномоченного органа;

4) выполнение иных функций, возложенных на него Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 5. Компетенция государственных органов в области создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности

К компетенции уполномоченного органа относятся:

1) реализация государственной политики в области создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности;

2) осуществление межотраслевой координации деятельности в области создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности;

3) организация проведения комплексного экологического обследования;

4) согласование материалов комплексного экологического обследования, обосновывающих установление границ и площадей земельных участков Семипалатинской зоны ядерной безопасности и их изменение;

5) разработка и представление на утверждение в Правительство Республики Казахстан правил перевода земель запаса в земли зоны ядерной безопасности;

6) внесение предложения в Правительство Республики Казахстан о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности, об установлении и изменении границ и площадей ее земельных участков, переводе земель запаса в земли зоны ядерной безопасности;

7) внесение предложения в Правительство Республики Казахстан об определении уполномоченной организации;

8) согласование предложения уполномоченной организации об изменении границ и площадей земельных участков Семипалатинской зоны ядерной безопасности;

9) разработка и утверждение правил разработки и регистрации (перерегистрации) паспорта территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности;

10) регистрация (перерегистрация) паспорта территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности;

11) разработка и утверждение методик проведения комплексного экологического обследования по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

12) разработка и утверждение правил проведения постоянного мониторинга уровня радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почвы и растений, а также определения параметров миграции радионуклидов в Семипалатинской зоне ядерной безопасности по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

13) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. К компетенции уполномоченного органа в области охраны окружающей среды относятся:

1) проведение государственной экологической экспертизы материалов комплексного экологического обследования, обосновывающих установление границ и площадей земельных участков Семипалатинской зоны ядерной безопасности и их изменение;

2) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

3. К компетенции государственного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения относятся:

1) осуществление государственного контроля и надзора на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, направленных на охрану здоровья граждан;

2) проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов комплексного экологического обследования, обосновывающих установление границ и площадей земельных участков Семипалатинской зоны ядерной безопасности и их изменение;

3) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 6. Компетенция местных исполнительных органов областей, в границах которых расположена Семипалатинская зона ядерной безопасности

К компетенции местных исполнительных органов областей, в границах которых расположена Семипалатинская зона ядерной безопасности, относятся:

1) реализация в пределах своей компетенции государственной политики в области создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности;

2) осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ЗОНЫ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 7. Создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности, установление или изменение границ и площадей ее земельных участков

1. Предложение о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности, об установлении или изменении границ и площадей ее земельных участков, а также о переводе земель запаса в земли зоны ядерной безопасности вносится в уполномоченный орган уполномоченной организацией с представлением обоснования, результатов комплексного экологического обследования и заключения государственной экологической экспертизы.

2. Проект акта Правительства Республики Казахстан о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности, об установлении или изменении границ и площадей ее земельных участков, а также о переводе земель запаса в земли зоны ядерной безопасности согласовывается с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и местными исполнительными органами областей, в границах которых расположены земельные участки Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

3. Границы и площади земельных участков Семипалатинской зоны ядерной безопасности устанавливаются или изменяются на основании материалов комплексного экологического обследования при наличии заключения государственной экологической экспертизы.

4. Семипалатинская зона ядерной безопасности создается на земельных участках, находящихся в государственной собственности, за исключением переданных в землепользование в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Земли Семипалатинской зоны ядерной безопасности не подлежат отчуждению.

5. Предложение об изменении границ и площадей земельных участков Семипалатинской зоны ядерной безопасности рассматривается уполномоченным органом в течение шестидесяти рабочих дней со дня внесения материалов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

6. Уполномоченный орган отклоняет предложение уполномоченной организации об изменении границ и площадей земельных участков Семипалатинской зоны ядерной безопасности в случаях:

1) несоответствия предложения об изменении границ и площадей земельных участков Семипалатинской зоны ядерной безопасности приоритетам государственной политики;

2) несоответствия предложения об изменении границ и площадей земельных участков Семипалатинской зоны ядерной безопасности требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;

3) неполноты представленных материалов.

Отклонение предложения об изменении границ и площадей земельных участков Семипалатинской зоны ядерной безопасности не является препятствием для повторного внесения предложения об изменении границ и площадей земельных участков Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

7. Процедура пересмотра границ и площадей земельных участков Семипалатинской зоны ядерной безопасности может быть инициирована Президентом Республики Казахстан, Правительством Республики Казахстан.

8. Граница Семипалатинской зоны ядерной безопасности на местности обозначается специальными предупреждающими знаками.

Статья 8. Функционирование Семипалатинской зоны ядерной безопасности

1. На территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности действует специальный правовой режим, являющийся совокупностью условий функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности в соответствии с настоящим Законом, налоговым, земельным, экологическим законодательством Республики Казахстан.

2. Земли Семипалатинской зоны ядерной безопасности относятся к категории земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.

3. Объекты инфраструктуры являются государственной собственностью.

Статья 9. Основные виды деятельности в Семипалатинской зоне ядерной безопасности

Основными видами деятельности в Семипалатинской зоне ядерной безопасности являются:

1) обеспечение ядерной и радиационной безопасности Семипалатинской зоны ядерной безопасности и объектов инфраструктуры;

2) обеспечение режима нераспространения ядерного оружия на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности в рамках национальных и международных обязательств Республики Казахстан;

3) предотвращение воздействия последствий ядерных испытаний, реабилитация и снижение опасности радиоактивно загрязненных земель Семипалатинской зоны ядерной безопасности;

4) создание и обеспечение функционирования систем физической защиты стратегических объектов Семипалатинской зоны ядерной безопасности;

5) обращение с радиоактивными и опасными отходами на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности, размещение их на хранение и захоронение;

6) осуществление учебно-тренировочной деятельности по реагированию на аварии и инциденты на опасных производственных объектах, а также ликвидация их последствий;

7) проведение научно-технических исследований в области мирного использования атомной энергии и радиоэкологии.

Основные виды деятельности в Семипалатинской зоне ядерной безопасности осуществляются уполномоченной организацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. На территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности запрещается осуществление иных видов деятельности, за исключением видов деятельности, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и иной деятельности, направленной на выполнение функций уполномоченных государственных органов и объектов жизнеобеспечения.

4. Для выполнения основных видов деятельности в Семипалатинской зоне ядерной безопасности уполномоченная организация имеет право привлекать сторонние организации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Решение о строительстве и районе строительства пунктов захоронения радиоактивных отходов принимается в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии.

Решение о строительстве и районе строительства полигонов опасных отходов принимается в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.

Статья 10. Обеспечение охраны стратегических объектов Семипалатинской зоны ядерной безопасности

1. Обеспечение охраны стратегических объектов Семипалатинской зоны ядерной безопасности может осуществляться государственными органами, специализированными охранными подразделениями органов внутренних дел, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Уполномоченная организация осуществляет взаимодействие с субъектами, осуществляющими государственную охрану стратегических объектов Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

3. Порядок обеспечения физической защиты стратегических объектов Семипалатинской зоны ядерной безопасности определяется требованиями по инженерно-технической укрепленности объектов, подлежащих государственной охране.

Статья 11. Функции уполномоченной организации

Для обеспечения функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности уполномоченная организация осуществляет следующие функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

1) проведение комплексных экологических обследований, получение заключений государственной экологической экспертизы и санитарно-эпидемиологической экспертизы;

2) организация деятельности по обеспечению ядерной и радиационной безопасности Семипалатинской зоны ядерной безопасности и объектов инфраструктуры;

3) выполнение мероприятий в области поддержания и укрепления режима нераспространения ядерного оружия в Семипалатинской зоне ядерной безопасности в рамках международных обязательств Республики Казахстан;

4) обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов инфраструктуры;

5) реализация мероприятий по предотвращению воздействия последствий испытаний ядерного оружия, радиоактивных веществ и реабилитации территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности до безопасного уровня;

6) проведение постоянного мониторинга уровня радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почвы и растений, а также определение параметров миграции радионуклидов в Семипалатинской зоне ядерной безопасности;

7) привлечение средств для строительства, ремонта объектов инфраструктуры и осуществления основных видов деятельности;

8) создание на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов, полигонов опасных отходов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) обращение с радиоактивными отходами и источниками ионизирующего излучения;

10) ведение учета и контроля хранящихся на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива;

11) разработка и выполнение природоохранных мероприятий на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности;

12) проведение мероприятий по освещению деятельности, связанной с реализацией настоящего Закона, информирование населения о радиационной обстановке, принимаемых мерах по ее улучшению, а также правовом режиме Семипалатинской зоны ядерной безопасности и об ответственности за его нарушение;

13) реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования систем физической защиты стратегических объектов Семипалатинской зоны ядерной безопасности;

14) обозначение границ Семипалатинской зоны ядерной безопасности на местности специальными предупреждающими знаками;

15) предоставление информации государственным органам и организациям о деятельности, связанной с реализацией настоящего Закона, по их запросам.

2. Уполномоченная организация на всех этапах обращения с эксплуатируемыми объектами использования атомной энергии обеспечивает выполнение мероприятий по аварийной готовности и реагированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 12. Финансирование деятельности уполномоченной организации

1. Финансирование деятельности уполномоченной организации осуществляется за счет:

1) вознаграждения за услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) уполномоченной организацией;

2) целевого заемного финансирования;

3) имущества, внесенного в уставный капитал;

4) бюджетных средств;

5) иных не запрещенных законами Республики Казахстан доходов от деятельности уполномоченной организации.

2. Порядок финансирования деятельности уполномоченной организации за счет бюджетных средств определяется бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 13. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о Семипалатинской зоне ядерной безопасности

Нарушение законодательства Республики Казахстан о Семипалатинской зоне ядерной безопасности влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 14. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 июля 2023 года

№ 16-VІIІ ЗРК