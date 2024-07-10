Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) в статье 124-5:

в пункте 2 слова «в подпунктах 1) и 3)» заменить словами «в подпункте 1)»;

в абзаце первом пункта 3 слова «в подпунктах 1) и 3)» заменить словами «в подпункте 1)»;

2) в статье 129:

пункт 2 после цифры «8,» дополнить цифрами «8-1,»;

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. Действие настоящей главы, за исключением пунктов 1, 2 и 3 статьи 131, статей 131-1, 144-4 и 157 настоящего Кодекса, не распространяется на государственный контроль в области:

1) электроэнергетики в части эксплуатации и технического состояния энергетического оборудования, энергопроизводящих организаций (за исключением возобновляемых источников энергии), энергопередающих организаций и системного оператора;

2) теплоэнергетики в части эксплуатации и технического состояния объектов теплоэнергетики, теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов.»;

часть первую пункта 17 после цифры «6,» дополнить цифрами «8-1,»;

часть первую пункта 19 после цифры «6,» дополнить цифрами «8-1,»;

3) статью 138 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) в области теплоэнергетики;»;

4) в пункте 1 статьи 165:

подпункт 1) дополнить словами «, для национальных компаний допускается право распоряжаться не менее чем сорока процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли участия в уставном капитале, паи) данного субъекта рынка»;

подпункт 9) дополнить словами «, для национальных компаний допускается право распоряжаться не менее чем сорока процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли участия в уставном капитале, паи) данного субъекта рынка»;

5) статью 324 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

«10-1. Установить, что пункты 2 и 3 статьи 124-5 действуют до 1 января 2025 года.».

2. В Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года:

в пункте 8 статьи 72 слова «8. Учет потерь» заменить словами «8-1. Учет потерь».

3. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года:

1) статью 147 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

«10-1. В стоимость работ по ликвидации последствий эксплуатации действующих объектов I категории должны быть включены расходы на обезвреживание, демонтаж оборудования и снос сооружений, потенциально оказывающих негативное влияние на компоненты окружающей среды, после завершения эксплуатации.

По объектам капитального строения (здания, сооружения, комплексы), не вошедшим в стоимость работ по ликвидации последствий эксплуатации объектов, должны быть разработаны планы по перепрофилированию и (или) их иной эксплуатации в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.»;

2) в пункте 15 статьи 418 цифры «2021» заменить цифрами «2026».

4. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»:

1) в преамбуле слова «и тепловой» исключить;

2) в статье 1:

подпункты 2-1), 2-2), 2-3), 2-4), 2-5), 2-6), 2-7), 2-8), 2-9), 2-10) и 2-13) изложить в следующей редакции:

«2-1) режим «Авария» – мера, вводимая системным оператором для сохранения устойчивой работы единой электроэнергетической системы Казахстана или отдельных ее частей;

2-2) паспорт готовности – ежегодно выдаваемый документ, подтверждающий готовность энергопроизводящих и энергопередающих организаций к работе в осенне-зимний период;

2-3) единый закупщик – юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом, осуществляющее централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

2-4) генерирующая установка – устройство, вырабатывающее электрическую энергию;

2-5) генерирующая установка с маневренным режимом генерации – генерирующая установка, располагающая регулировочной электрической мощностью;

2-6) аукционные торги на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации (далее – аукционные торги) – процесс, организуемый и проводимый организатором аукционных торгов в электронной системе на основе аукциона, направленный на отбор проектов по строительству вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации и определение их индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности;

2-7) участник аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации (далее – участник аукционных торгов) – юридическое лицо, прошедшее регистрацию в электронной системе организатора аукционных торгов и получившее статус участника;

2-8) организатор аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации (далее – организатор аукционных торгов) – юридическое лицо, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству и аффилированным с ним лицам, определяемое уполномоченным органом, осуществляющее в порядке, предусмотренном настоящим Законом, организацию и проведение аукционных торгов;

2-9) индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации – тариф, определенный по итогам аукционных торгов;

2-10) плановое сальдо генерации-потребления – разность значений производства и потребления электрической энергии (за один час операционных суток) субъекта балансирующего рынка электрической энергии, утвержденных системным оператором в почасовом суточном графике производства-потребления электрической энергии, в кВт.ч;»;

«2-13) гибридная группа – группа субъектов оптового рынка электрической энергии с совокупной долей использования возобновляемых источников энергии при производстве электрической энергии не менее двадцати пяти процентов, находящихся в одном энергоузле и включенных в перечень гибридных групп в порядке, утвержденном уполномоченным органом;»;

дополнить подпунктами 2-14), 2-15), 2-16), 2-17), 4-1) и 4-2) следующего содержания:

«2-14) администратор гибридной группы – юридическое лицо, входящее в гибридную группу, осуществляющее приобретение (покупку) электрической энергии у энергопроизводящих организаций, входящих в гибридную группу, с целью ее последующей реализации (продажи) потребителям внутри данной гибридной группы и (или) на балансирующем рынке электрической энергии, а также являющееся провайдером баланса для энергопроизводящих организаций и потребителей электрической энергии, входящих в гибридную группу;

2-15) потребитель гибридной группы – потребитель, являющийся субъектом оптового рынка электрической энергии и включенный в перечень гибридных групп;

2-16) диспетчерское технологическое управление – процесс, осуществляемый диспетчером и предназначенный для решения задач контроля и управления режимами функционирования электрических сетей посредством автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления, а также приема и обработки сообщений от физических и юридических лиц о предпосылках возникновения или возникновении технологических нарушений, требующих принятия мер реагирования и устранения отказов и повреждений;

2-17) индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию энергопроизводящих организаций – тариф, определенный по итогам тендера, проведенного уполномоченным органом, на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, включающий в себя возврат суммы капитальных затрат и вознаграждений по соответствующим займам, привлеченным для реализации проекта, и норму рентабельности на инвестированный капитал, подлежащий ежегодной индексации, на уровень инфляции, определяемый по данным уполномоченного органа в области государственной статистики, или ежегодной индексации с учетом изменения обменного курса национальной валюты к иностранным валютам, определенного по данным Национального Банка Республики Казахстан;»;

«4-1) зеленый тариф – тариф на продажу единым закупщиком электрической энергии, вырабатываемой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, устанавливаемый единым закупщиком электрической энергии в соответствии с правилами определения тарифа на поддержку возобновляемых источников энергии, утвержденными уполномоченным органом;

4-2) потребитель зеленой энергии – субъект оптового рынка электрической энергии, приобретающий у единого закупщика электрической энергии электрическую энергию, вырабатываемую объектами по использованию возобновляемых источников энергии, по зеленым тарифам, определяемым в соответствии с настоящим Законом;»;

подпункты 6) и 7) изложить в следующей редакции:

«6) системные услуги – услуги, оказываемые системным оператором в соответствии с настоящим Законом;

7) системный оператор – национальная компания, осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление, обеспечение параллельной работы с энергосистемами других государств, поддержание баланса в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, оказание системных услуг и приобретение вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка электрической энергии, а также техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности национальной электрической сети и обеспечивающая ее развитие;»;

подпункты 8), 8-1), 9) и 10) исключить;

в подпункте 15) слова «или тепловой» исключить;

дополнить подпунктом 20-4) следующего содержания:

«20-4) единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом (далее – информационная система уполномоченного органа) – информационная система уполномоченного органа в сфере электроэнергетики по мониторингу и взаимодействию с субъектами электроэнергетики;»;

в подпункте 24-2) слова «и (или) тепловых» заменить словами «станций и»;

подпункт 24-4) изложить в следующей редакции:

«24-4) уполномоченный орган в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области электроэнергетики в части потребления электрической энергии и методического обеспечения в данной отрасли;»;

в подпункте 25) слова «и (или) тепловую» исключить;

подпункты 27-1) и 27-2) изложить в следующей редакции:

«27-1) услуга по передаче электрической энергии по национальной электрической сети – услуга, оказываемая системным оператором субъектам оптового рынка электрической энергии и организациям других государств в порядке, определенном настоящим Законом;

27-2) услуга по пользованию национальной электрической сетью – услуга по обеспечению технического обслуживания и поддержанию в эксплуатационной готовности национальной электрической сети, относящаяся к сфере передачи электрической энергии в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях, оказываемая системным оператором субъектам оптового рынка электрической энергии в порядке, определенном настоящим Законом;»;

подпункт 29) исключить;

в подпункте 32) слова «и тепловой» исключить;

дополнить подпунктом 32-3) следующего содержания:

«32-3) коммерческий учет электрической энергии – учет электрической энергии, необходимый для взаиморасчета между сторонами по договорам передачи электрической энергии, а также по договорам электроснабжения;»;

в подпункте 33) слова «и цифровые майнеры» заменить словами «, цифровые майнеры и администраторы гибридных групп»;

подпункт 34) изложить в следующей редакции:

«34) гарантирующий поставщик электрической энергии – энергоснабжающая организация, осуществляющая энергоснабжение потребителей в случаях прекращения энергоснабжения потребителей всеми другими энергоснабжающими организациями не по вине потребителя, определяемая уполномоченным органом для каждой территориальной единицы (области) из числа действующих энергоснабжающих организаций в регионе;»;

в подпункте 48) слова «или тепловой» исключить;

в подпункте 49) слова «и (или) тепловой» исключить;

3) в статье 3:

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) максимального удовлетворения спроса потребителей энергии и защиты прав участников рынка электрической энергии;»;

в пункте 2:

подпункт 1) дополнить словами «на оптовом рынке электрической энергии»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) право выбора потребителями, являющимися субъектами розничного рынка электрической энергии, поставщика электрической энергии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

в подпунктах 4) и 5) слова «и тепловой» исключить;

подпункт 11) исключить;

подпункты 6) и 7) пункта 3 исключить;

4) дополнить статьей 3-2 следующего содержания:

«Статья 3-2. Основные принципы государственного

регулирования в области электроэнергетики

Государственное регулирование в области электроэнергетики основывается на следующих основных принципах:

1) планомерного и устойчивого развития электроэнергетического комплекса;

2) соблюдения интересов всех субъектов в области электроэнергетики;

3) использования эффективных методов и технологий в процессе производства, передачи и потребления электрической энергии;

4) обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды при использовании электрической энергии;

5) обязательности государственного регулирования безопасности в области использования электроэнергетики.»;

5) статью 4 дополнить подпунктами 1-3), 1-4) и 1-5) следующего содержания:

«1-3) осуществляет государственную финансовую поддержку единого закупщика электрической энергии в случае образования убытка и (или) дефицита денежных средств, возникших вследствие несвоевременной оплаты потребителями купленной электрической энергии;

1-4) в случае, определенном пунктом 7-2 статьи 15-6 настоящего Закона, определяет победителя тендера для строительства вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок;

1-5) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

6) в статье 5:

подпункты 5) и 6) исключить;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) разрабатывает и утверждает правила функционирования информационной системы уполномоченного органа;»;

подпункты 7), 7-1), 7-2), 7-3), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 30-1), 30-2), 30-3), 30-4), 31), 32), 33), 35), 36), 37), 39), 41), 42), 44) и 45) исключить;

подпункт 47) изложить в следующей редакции:

«47) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, технические регламенты, нормативно-технические документы в области электроэнергетики в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 47-1), 48), 49) и 51) исключить;

подпункт 53) изложить в следующей редакции:

«53) определяет оператора рынка централизованной торговли;»;

подпункты 54), 56), 57), 59), 61), 64), 69), 70-5), 70-7), 70-9), 70-10), 70-13), 70-14), 70-17), 70-19), 70-20), 70-21), 70-29), 70-30), 70-31), 70-32) и 70-33) исключить;

подпункты 70-35) и 70-36) изложить в следующей редакции:

«70-35) осуществляет координацию местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы при субсидировании затрат организаций в сфере передачи электрической энергии на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов;

70-36) утверждает правила субсидирования затрат организаций в сфере передачи электрической энергии на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов;»;

подпункты 70-37), 70-38), 70-39), 70-40), 70-41), 70-42), 70-43) и 70-44) исключить;

дополнить подпунктами 70-49), 70-50), 70-51), 70-52), 70-53), 70-54) и 70-55) следующего содержания:

«70-49) утверждает и ведет порядок формирования перечня гибридных групп;

70-50) выдает паспорт готовности без замечаний или с замечаниями в случае необходимости дополнительных пояснений, материалов и обоснований к документам, представленным для получения паспорта готовности, объем которых соответствует требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики, а также отказывает в выдаче паспорта готовности в случае несоответствия объема, содержания представленных документов, подтверждающих выполнение условий и требований, установленных законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики, для получения паспорта готовности;

70-51) ведет учет технологических нарушений;

70-52) участвует в работе комиссий электроэнергетических предприятий по оценке готовности объектов и оборудования к работе в осенне-зимний период;

70-53) осуществляет прием уведомлений о начале или прекращении деятельности, а также ведет, размещает и обновляет на интернет-ресурсе реестр экспертных организаций по проведению энергетической экспертизы в соответствии с категорией;

70-54) направляет государственному органу, осуществляющему руководство в сферах естественных монополий, информацию о несоответствии деятельности субъекта естественной монополии, оказывающего услугу по передаче электрической энергии, требованиям пункта 6 статьи 13-1 настоящего Закона;

70-55) осуществляет мониторинг износа основного оборудования энергопроизводящих и энергопередающих организаций;»;

7) в статье 5-1:

подпункты 2), 3), 4) и 5) изложить в следующей редакции:

«2) в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает нормативно-техническую документацию в области электроснабжения;

3) организует методическое обеспечение в области электроснабжения;

4) организует проведение научных исследований в области электроэнергетики в части потребления тепловой энергии;

5) разрабатывает и утверждает типовые правила расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета;»;

подпункты 5-1), 5-2), 5-3), 5-4) и 5-5) исключить;

8) в части второй статьи 5-2 слова «, производства, передачи и снабжения тепловой энергией» исключить;

9) статьи 6 и 6-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Государственный контроль в области электроэнергетики

1. Государственный контроль в области электроэнергетики в части эксплуатации и технического состояния энергетического оборудования, энергопроизводящих организаций (за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии), энергопередающих организаций и системного оператора (далее – государственный контроль) осуществляется государственным органом по государственному энергетическому надзору и контролю (далее – орган контроля) в форме дистанционного контроля и проверки в соответствии с настоящим Законом, расследования – в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом на предмет соответствия деятельности субъектов (объектов) контроля требованиям законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики.

2. Государственный контроль осуществляется органом контроля в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и статьей 6-1 настоящего Закона.

3. Субъектами (объектами) контроля являются физические или юридические лица, имеющие энергетическое оборудование, энергопроизводящие организации (за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии), энергопередающие организации и системный оператор.

4. Государственный контроль осуществляется органом контроля за:

1) соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики, а также соблюдением технических и технологических норм при эксплуатации энергетического оборудования;

2) соблюдением требований по безопасной эксплуатации энергетического оборудования, электрических станций, электрических сетей, электрических установок потребителей;

3) надежностью и безопасностью производства, передачи, снабжения и потребления электрической энергии;

4) недопуском или отстранением от работы на электрических установках работников, не прошедших проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности;

5) подготовкой и осуществлением ремонтно-восстановительных работ энергопроизводящих организаций (за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии), энергопередающих организаций и системного оператора, в том числе в осенне-зимний период.

Статья 6-1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики

1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики проводится в целях обеспечения безопасного, надежного и стабильного функционирования электроэнергетического комплекса Республики Казахстан.

2. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики проводится путем анализа:

1) информации и ежемесячной отчетности, предоставляемых энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики;

2) информации, полученной по запросу органа контроля в области электроэнергетики, по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики в пределах своей компетенции – при поступлении информации о его нарушении;

3) документации и материалов, полученных при участии в работе комиссий электроэнергетических предприятий по оценке готовности объектов и оборудования к работе в осенне-зимний период.

3. Профилактический контроль без посещения субъекта контроля в области электроэнергетики проводится в отношении энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии, энергоснабжающих организаций и потребителей.

4. В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики в действиях (бездействии) субъекта контроля в области электроэнергетики органом контроля оформляется и направляется рекомендация об устранении нарушений в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

5. Рекомендация об устранении нарушений должна быть вручена субъекту контроля в области электроэнергетики лично под роспись или иным способом, подтверждающим факты отправки и получения.

Рекомендация об устранении нарушений, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в заключении о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – с даты отправки органом контроля на электронный адрес субъекта контроля в области электроэнергетики, указанный в письме при запросе органа контроля.

6. Субъект контроля в области электроэнергетики, получивший рекомендацию об устранении нарушений, обязан в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения, представить в орган контроля план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения, указанных в рекомендации об устранении нарушений.

По истечении сроков, указанных в рекомендации об устранении нарушений, субъектом контроля в области электроэнергетики предоставляется информация об исполнении рекомендации об устранении нарушений в орган контроля.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект контроля в области электроэнергетики прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения.

7. Субъект контроля в области электроэнергетики в случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации об устранении нарушений, вправе направить в орган, направивший рекомендацию об устранении нарушений, возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения рекомендации об устранении нарушений.

8. Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении нарушений влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики.

9. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики проводится при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

10. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики проводится не более двух раз в течение года.»;

10) дополнить статьями 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8 и 6-9 следующего содержания:

«Статья 6-2. Дистанционный контроль

1. Дистанционный контроль проводится органом контроля на постоянной основе путем анализа деятельности субъектов (объектов) контроля на предмет выявления нарушений, влияющих на безопасность, надежность и качество производства, передачи, снабжения и потребления электрической энергии.

2. Дистанционный контроль проводится органом контроля в отношении субъектов (объектов) контроля, допустивших нарушение согласно пункту 1 настоящей статьи, на основании анализа деятельности субъектов (объектов) контроля и данных информационных систем, представленной отчетности субъектами (объектами) контроля, открытых источников, средств массовой информации, а также других сведений о деятельности субъекта (объекта) контроля, в том числе информации, полученной в рамках межведомственного взаимодействия с государственными органами.

3. В случае выявления нарушений по результатам дистанционного контроля составляется и направляется заключение о результатах дистанционного контроля субъекту (объекту) контроля в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

Форма заключения о результатах дистанционного контроля утверждается уполномоченным органом.

4. В рамках проведения дистанционного контроля органы контроля вправе:

1) запрашивать у субъектов (объектов) контроля и их должностных лиц в письменном виде сведения и документы либо их копии;

2) вызывать субъектов контроля для получения объяснений, относящихся к предмету контроля.

5. Субъекты (объекты) контроля обязаны представить указанные в запросе органа контроля сведения и документы в сроки, установленные органом контроля.

6. Заключение о результатах дистанционного контроля составляется в двух экземплярах. Один экземпляр направляется субъекту (объекту) контроля, второй экземпляр остается в органе контроля.

Заключение о результатах дистанционного контроля, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в заключении о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – с даты отправки органом контроля на электронный адрес субъекта (объекта) контроля, указанный в письме при запросе органа контроля.

7. Субъект контроля, получивший заключение о результатах дистанционного контроля, обязан в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения, представить в орган контроля, проводивший дистанционный контроль, план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения.

По истечении сроков, указанных в заключении о результатах дистанционного контроля, субъектом контроля предоставляется информация об исполнении заключения о результатах дистанционного контроля.

К предоставленной информации об исполнении заключения о результатах дистанционного контроля субъект (объект) контроля прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения.

8. Субъект контроля в случае несогласия с нарушениями, указанными в заключении о результатах дистанционного контроля, вправе направить возражение в орган контроля, проводивший дистанционный контроль, направивший заключение о результатах дистанционного контроля, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения заключения о результатах дистанционного контроля.

В возражении субъект контроля обязан изложить замечания и (или) доводы, которые направляются в орган контроля.

Орган контроля, проводивший дистанционный контроль, в течение десяти рабочих дней со дня получения возражения с учетом замечаний и (или) доводов принимает решение о принятии или об отказе в принятии возражения с мотивированным обоснованием.

9. Неисполнение в установленный срок заключения о результатах дистанционного контроля является основанием для назначения внеплановой проверки субъекта (объекта) контроля в соответствии с настоящим Законом.

Статья 6-3. Проверки в области электроэнергетики

1. Проверка субъекта (объекта) контроля (далее – проверка) – деятельность органа контроля в отношении субъекта (объекта) контроля на предмет соблюдения требований, предусмотренных пунктом 4 статьи 6 настоящего Закона.

Проверка осуществляется с посещением субъекта (объекта) контроля, по результатам которой в случае выявления нарушений субъектом (объектом) контроля составляются акт о результатах проверки и предписание об устранении выявленных нарушений.

2. Проверки делятся на плановые и внеплановые.

3. Плановые проверки проводятся на основании акта о назначении проверки согласно годовому списку проверок, утвержденному органом контроля в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановой проверки.

Годовой список проверок формируется с учетом отнесения субъектов (объектов) контроля по степени износа основного оборудования и (или) количеству технологических нарушений и размещается на интернет-ресурсе органа контроля не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения проверок.

Субъекты (объекты) контроля по степени износа основного оборудования делятся на:

1) низкую степень риска – износ до 50 процентов;

2) среднюю степень риска – износ от 51 до 75 процентов;

3) высокую степень риска – износ свыше 75 процентов.

Субъекты (объекты) контроля по количеству технологических нарушений в соответствии с классификацией технологических нарушений, утверждаемой уполномоченным органом, делятся на:

1) низкую степень риска – наличие отказов II степени;

2) среднюю степень риска – наличие отказов I, II степени;

3) высокую степень риска – наличие аварий, отказов I, II степени.

Проверка субъектов (объектов) контроля, отнесенных к низкой степени риска, проводится не чаще одного раза в два года, за исключением внеплановых проверок.

Проверка субъектов (объектов) контроля, отнесенных к средней и высокой степеням риска, проводится не чаще одного раза в год, за исключением внеплановых проверок.

Годовой список проверок формируется с использованием информационных систем в автоматическом режиме на основе данных административных источников, а также информационных инструментов.

При отсутствии работающей информационной системы в автоматическом режиме годовой список проверок формируется самостоятельно органами контроля с учетом степеней риска по износу основного оборудования и (или) количеству технологических нарушений.

При составлении органом контроля списка проверок и полугодовых списков профилактического контроля с посещением субъекта контроля в области электроэнергетики в отношении одних и тех же субъектов (объектов) контроля устанавливаются единые сроки периода проведения проверок.

Годовые списки проведения проверок в отношении субъектов (объектов) контроля формируются с обязательным указанием объектов, в отношении которых назначена проверка.

Внесение изменений и дополнений в годовой список проведения проверок осуществляется в случаях ликвидации, реорганизации проверяемого субъекта (объекта) контроля, изменения его наименования, а также возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

Форма списка проверок утверждается уполномоченным органом.

4. Орган контроля обязан уведомить в письменном виде субъект (объект) контроля либо его уполномоченное лицо, государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, о начале проведения проверки не менее чем за три рабочих дня до начала проверки с указанием даты ее начала, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Уведомление о начале проведения проверки, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в уведомлении о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – с даты отправки органом контроля на электронный адрес субъекта (объекта) контроля, указанный в письме при запросе органа контроля.

5. Внеплановой проверкой является проверка, назначаемая органом контроля по конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием для назначения внеплановой проверки в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля, с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

При проведении внеплановой проверки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 6 настоящей статьи, орган контроля обязан известить субъект (объект) контроля о начале проведения внеплановой проверки субъекта (объекта) контроля не менее чем за сутки до ее начала с указанием предмета проведения проверки субъекта (объекта) контроля.

6. Основаниями для проведения внеплановой проверки субъектов (объектов) контроля являются:

1) контроль исполнения мероприятий по результатам расследования аварий или отказов I степени в соответствии с классификацией технологических нарушений, утверждаемой уполномоченным органом;

2) неисполнение мероприятий, указанных в заключении о результатах дистанционного контроля, в том числе непредоставление информации об устранении выявленных нарушений и (или) неустранение нарушения;

3) обращения физических и юридических лиц с приложением подтверждающих материалов, доказывающих факт нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики;

4) информация от официальных источников об авариях или отказах I степени в соответствии с классификацией технологических нарушений, утверждаемой уполномоченным органом;

5) контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений по результатам плановой проверки, если субъект (объект) контроля более одного раза не предоставил информацию об устранении выявленных нарушений и (или) не устранил выявленные нарушения;

6) требование прокурора по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

7) обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, нарушенным правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований законодательства Республики Казахстан, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека, правам и законным интересам физических и юридических лиц;

8) поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

9) поручение первого руководителя вышестоящего государственного органа о принятии мер в отношении субъектов (объектов) контроля по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики.

7. Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.

Статья 6-4. Порядок осуществления проверок

1. Должностные лица органа контроля, прибывшие для проверки, обязаны предъявить субъекту (объекту) контроля:

1) акт о назначении проверки;

2) служебное удостоверение либо идентификационную карту.

2. В акте о назначении проверки указываются:

1) дата акта и номер;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лиц, уполномоченных на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, а также должностных лицах государственных органов и подведомственных организаций, привлекаемых для проведения проверки (при необходимости);

5) наименование субъекта (объекта) контроля, его место нахождения, идентификационный номер, перечень объектов;

6) вид проверки;

7) предмет проверки;

8) срок проведения проверки;

9) основания проведения проверки;

10) проверяемый период;

11) права и обязанности субъекта (объекта) контроля;

12) подпись должностного лица, уполномоченного подписывать акт;

13) подпись руководителя субъекта (объекта) контроля либо его уполномоченного лица о получении или об отказе в получении акта.

3. Началом проведения проверки считается дата вручения субъекту (объекту) контроля либо его уполномоченному лицу акта о назначении проверки.

Акт о назначении проверки, направленный одним из нижеперечисленных способов, считается врученным надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в уведомлении о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – с даты отправки органом контроля на электронный адрес субъекта (объекта) контроля, указанный в письме при запросе органа контроля.

Акт о назначении проверки регистрируется в журнале регистрации проверок органа контроля, назначившего проверку.

4. В случае отказа в принятии акта о назначении проверки при его вручении нарочно в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии акта.

Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для его неисполнения и отмены проверки.

5. В случаях отказа в принятии акта о назначении проверки, а также воспрепятствования доступу должностных лиц органа контроля к субъекту (объекту) проверки, материалам, оборудованию, необходимым для проведения проверки, составляется протокол об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

6. Проверка может проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое (которые) указано (указаны) в акте о назначении проверки.

При этом состав должностных лиц, проводящих проверку, может изменяться по решению органа контроля, о чем субъект (объект) контроля уведомляется до начала участия в проверке лиц, не указанных в акте о назначении проверки, с указанием причины замены.

7. Сроки проведения проверки устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также предмета проверки и не должны превышать:

1) при проведении плановых проверок для субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой степени риска, двадцать рабочих дней, для субъектов (объектов) контроля, отнесенных к средней и низкой степени риска, – пятнадцать рабочих дней;

2) при проведении внеплановых проверок – десять рабочих дней.

8. Срок проведения проверки может быть продлен при необходимости проведения специальных исследований, испытаний, экспертиз, а также в связи со значительным объемом работы только один раз руководителем органа контроля (либо лицом, его замещающим) на срок не более чем на тридцать рабочих дней.

Продление сроков проведения проверки оформляется дополнительным актом о продлении сроков проверки с вручением уведомления субъекту (объекту) контроля до окончания срока проверки, в котором указываются дата и номер регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина продления.

9. Проверка может быть приостановлена только один раз руководителем органа контроля (либо лицом, его замещающим):

1) в случае проведения специальных исследований, испытаний и экспертиз со сроком, превышающим тридцать рабочих дней (до получения заключения);

2) при необходимости получения сведений и документов от третьих лиц со сроком, превышающим тридцать рабочих дней (до их получения);

3) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих проведению проверки.

Приостановление проверки оформляется актом о приостановлении проверки с вручением уведомления субъекту (объекту) контроля до окончания срока проверки, в котором указываются дата и номер регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина приостановления.

После прекращения оснований для приостановления проверки, предусмотренных частью первой настоящего пункта, проверка возобновляется со срока приостановления.

Возобновление проверки оформляется актом о возобновлении проверки с вручением уведомления субъекту (объекту) контроля до окончания срока приостановления проверки, в котором указывается дата возобновления проверки.

Акт о приостановлении проверки и акт о возобновлении проверки, направленные одним из нижеперечисленных способов, считаются врученными надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в уведомлении о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – с даты отправки органом контроля на электронный адрес субъекта (объекта) контроля, указанный в письме при запросе органа контроля.

10. По результатам проверки должностным лицом (лицами) органа контроля составляется акт о результатах проверки и в случае выявления нарушений – предписание об устранении выявленных нарушений.

При выявлении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики составляется протокол об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях при наличии оснований для возбуждения административного производства.

11. В акте о результатах проверки указываются:

1) дата и место составления акта;

2) наименование государственного органа;

3) дата и номер акта о назначении проверки (дополнительных актов о продлении срока проверки, приостановлении проверки при их наличии);

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

5) наименование субъекта (объекта) контроля, его место нахождения или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки;

6) период проведения проверки;

7) вид проверки;

8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;

9) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом о результатах проверки, а также лицах, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;

10) подпись должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку.

В случае отсутствия нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики в акте о результатах проверки производится соответствующая запись.

12. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются:

1) дата и место составления предписания;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

4) наименование субъекта (объекта) контроля, его место нахождения или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки (при наличии);

5) дата, место и период проведения проверки;

6) перечень выявленных нарушений в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики;

7) рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием субъекта (объекта) контроля либо его уполномоченного лица, их подписи или отказ от подписи;

9) подпись должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку.

К предписанию об устранении выявленных нарушений прилагаются при их наличии заключения проведенных исследований (испытаний), экспертиз и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки (акт осмотра поврежденного оборудования, записи технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, регистрограммы, осциллограммы, выписки из оперативных журналов, объяснительные записки, схемы, чертежи, фото-, аудио- и видеоматериалы, опросные листы и другие материалы).

13. Формы акта о назначении проверки, акта о результатах проверки, акта о продлении проверки, акта о приостановлении проверки, акта о возобновлении проверки, предписания об устранении выявленных нарушений утверждаются уполномоченным органом.

14. Акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений составляются в трех экземплярах.

Органом контроля первые экземпляры акта о результатах проверки, предписания об устранении выявленных нарушений сдаются в электронной форме в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, в течение трех рабочих дней, вторые экземпляры на бумажном носителе под роспись или в электронной форме вручаются субъекту (объекту) контроля либо его уполномоченному лицу для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий, третьи экземпляры остаются у органа контроля.

Акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, направленные одним из нижеперечисленных способов, считаются врученными надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в акте о результатах проверки, предписании об устранении выявленных нарушений о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – с даты отправки органом контроля на электронный адрес субъекта (объекта) контроля, указанный в письме при запросе органа контроля.

15. Завершением срока проверки считается день вручения субъекту (объекту) контроля акта о результатах проверки не позднее срока завершения проверки, указанного в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока проверки при его наличии).

16. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки субъект (объект) контроля либо его уполномоченное лицо не позднее пяти рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах проверки излагает их в письменном виде, которые направляются в орган контроля.

Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проверки, о чем делается соответствующая отметка.

17. Сроки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, и составляют не менее пяти рабочих дней с приложением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.

При определении сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений учитываются:

1) наличие у субъекта (объекта) контроля организационных, технических и финансовых возможностей по устранению нарушений;

2) особенности технического состояния используемых производственных объектов;

3) сроки получения в государственных органах, местных исполнительных органах соответствующего разрешения или подачи уведомления, предусмотренного приложениями 1, 2 и 3 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», а также иных обязательных заключений, согласований и других документов, установленных законами Республики Казахстан.

18. В случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат субъект контроля не позднее пяти рабочих дней со дня вручения ему предписания об устранении выявленных нарушений вправе обратиться в орган контроля, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений с приложением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения.

В заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений субъект контроля обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения.

Орган контроля, проводивший проверку, в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления о продлении сроков устранения выявленных нарушений с учетом изложенных доводов принимает решение о продлении сроков устранения выявленных нарушений и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения или об отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Субъект контроля ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет органу контроля информацию об исполнении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений, по которым наступил срок устранения.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект (объект) контроля прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения.

Форма плана мероприятий по устранению выявленных нарушений утверждается уполномоченным органом.

19. По истечении срока устранения выявленных нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений, плане мероприятий по устранению выявленных нарушений, субъект (объект) контроля в течение срока, установленного в предписании об устранении выявленных нарушений и плане мероприятий по устранению выявленных нарушений, обязан предоставить в орган контроля, проводивший проверку, информацию об устранении выявленных нарушений.

20. В случае непредоставления или неполного предоставления субъектом (объектом) контроля в установленный срок информации об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений, плана мероприятий по устранению выявленных нарушений орган контроля в течение двух рабочих дней направляет субъекту (объекту) контроля запрос о необходимости предоставления информации об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений и плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.

В случае непредоставления или неполного предоставления информации в установленный срок об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений, плана мероприятий по устранению выявленных нарушений орган контроля назначает внеплановую проверку, за исключением контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений по итогам внеплановой проверки.

21. В случае досрочного устранения выявленных нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений и плане мероприятий по устранению выявленных нарушений, субъект (объект) контроля обязан предоставить в орган контроля, проводивший проверку, информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушений.

22. Итоги проверок могут быть обжалованы субъектом контроля в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Рассмотрение вышестоящим государственным органом (должностным лицом) заявления субъекта (объекта) контроля об отмене акта о результатах проверки, предписания об устранении выявленных нарушений осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Признание вышестоящим государственным органом результатов проверки недействительными является основанием для их отмены частично либо в полном объеме.

Акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, признанных недействительными в полном объеме, не могут являться доказательством нарушения субъектами (объектами) контроля установленных требований.

23. Проверки могут проводиться во внеурочное время (ночное время суток, выходные или праздничные дни) при необходимости пресечения нарушений непосредственно в момент их совершения и проведения неотложных действий для закрепления доказательств в случаях:

1) когда необходимость проверки требует немедленного устранения технологических нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью работников предприятия и населения;

2) проверки соблюдения непрерывного режима работы технологического оборудования с учетом его специфики на предмет соответствия правил технической эксплуатации и проверки требований правил техники безопасности.

Решение по проведению проверки во внеурочное время оформляется приказом первого руководителя органа контроля либо лица, его замещающего.

Форма приказа о проведении проверки во внеурочное время утверждается уполномоченным органом.

24. Если в результате проведения проверки и (или) дистанционного контроля будет выявлен факт нарушения субъектом (объектом) контроля требований, установленных законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки состава административного правонарушения, должностные лица органов контроля в пределах полномочий принимают меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

Статья 6-5. Расследования в области электроэнергетики

1. Расследование является самостоятельной формой контроля, осуществление которого определено Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.

2. Целями расследования являются:

1) установление причин нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики и принятие соответствующих мер;

2) определение лица (лиц), допустившего (допустивших) нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики.

3. Основаниями для проведения расследования являются:

1) обращения физических и (или) юридических лиц, а также государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства в случаях, когда такой факт коснулся широкого круга лиц и требуется установить конкретное лицо (конкретных лиц), допустившее (допустивших) нарушение;

2) аварии, технологические нарушения, по которым возникает необходимость выяснения обстоятельств, предшествовавших им, установления их причин, характера нарушений условий эксплуатации технических устройств, технологических процессов, нарушений требований в области электроэнергетики, определения мероприятий по ликвидации последствий и предотвращению подобных аварий, технологических нарушений, материального ущерба, причиненного аварией, технологическим нарушением.

4. При наличии оснований, указанных в пункте 3 настоящей статьи, органом контроля принимается решение о проведении расследования.

5. Порядок проведения расследования устанавливается уполномоченным органом.

Порядок проведения расследования должен включать в себя:

1) случаи, при которых проводится расследование;

2) сроки и продолжительность проведения расследования;

3) сроки уведомления субъекта (объекта) контроля, государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, заинтересованных государственных органов о начале проведения расследования;

4) порядок привлечения независимых экспертов и иных заинтересованных лиц;

5) условия и порядок образования состава комиссии по расследованию;

6) условия, сроки, порядок продления и приостановления расследования;

7) порядок оформления материалов расследования.

6. Сроки проведения расследования не должны превышать тридцать календарных дней и могут быть продлены только один раз на тридцать календарных дней.

7. По итогам проведения расследования органом контроля определяется (определяются) лицо (лица), допустившее (допустившие) нарушение требований законодательства Республики Казахстана в области электроэнергетики, ставшее основанием для проведения расследования.

По итогам проведения расследования в отношении лица (лиц), допустившего (допустивших) нарушение, принимаются меры, предусмотренные законами Республики Казахстан.

Итоги проведения расследования публикуются на интернет-ресурсе органа контроля, за исключением сведений, составляющих государственные секреты либо иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну.

Итоги расследования направляются в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, в течение трех рабочих дней.

Статья 6-6. Права и обязанности должностных лиц органа контроля

1. Должностные лица органа контроля при проведении государственного контроля имеют право:

1) получать беспрепятственный доступ к территории и помещениям субъекта (объекта) контроля;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом государственного контроля;

3) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

4) использовать записи технических средств контроля, регистрограммы, осциллограммы, приборов наблюдения и фиксации, выписки из оперативных журналов, объяснительные записки, схемы, чертежи, фото-, аудио- и видеоматериалы, опросные листы и другие материалы, относящиеся к предмету государственного контроля;

5) вызывать субъекта контроля для получения объяснений;

6) привлекать специалистов, консультантов и экспертов, а также должностных лиц государственных органов, подведомственных и иных организаций;

7) обращаться в суд и участвовать при рассмотрении судом дел по нарушениям законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики, в том числе по нарушениям, выявленным по итогам государственного контроля.

2. Должностным лицам органа контроля запрещается предъявлять требования и обращаться с просьбами, не относящимися к предмету государственного контроля.

3. Должностные лица органа контроля при проведении государственного контроля обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы субъектов (объектов) контроля;

2) проводить государственный контроль на основании и в строгом соответствии с порядком, установленным настоящим Законом;

3) не препятствовать установленному режиму работы субъектов (объектов) контроля в период проведения государственного контроля, если иное не предусмотрено настоящим Законом;

4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства Республики Казахстан;

5) не препятствовать субъекту (объекту) контроля либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении государственного контроля, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету государственного контроля;

6) предоставлять субъекту (объекту) контроля необходимую информацию, относящуюся к предмету государственного контроля;

7) вручить субъекту (объекту) контроля заключение о результатах дистанционного контроля, акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений;

8) обеспечить сохранность и конфиденциальность документов и сведений, полученных в результате проведения государственного контроля.

Статья 6-7. Права и обязанности субъекта (объекта) контроля либо его уполномоченного лица при осуществлении государственного контроля

1. Субъекты (объекты) контроля либо их уполномоченные лица при осуществлении государственного контроля вправе:

1) не допускать к проверке должностных лиц органа контроля, прибывших для проведения проверки, в случаях:

несоблюдения кратности проведения проверки;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки (дополнительных актах о продлении срока, приостановлении при их наличии) сроков проверки;

назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных правонарушениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических и юридических лиц, государства;

поручения проведения проверки должностным лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

указания в одном акте о назначении проверки нескольких субъектов (объектов) контроля;

продления сроков проверки свыше срока, установленного настоящим Законом;

грубых нарушений требований, установленных настоящим Законом;

непредъявления должностными лицами органа контроля документов, указанных в пункте 1 статьи 6-4 настоящего Закона.

2) не представлять документы и сведения, если они не относятся к предмету проверки, а также к периоду, указанному в акте о назначении проверки;

3) обжаловать заключение о результатах дистанционного контроля, акт о назначении проверки, акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, а также действия (бездействие) должностных лиц органа контроля в порядке, установленном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан;

4) не исполнять не основанные на законе запреты органа контроля или должностных лиц, ограничивающие деятельность субъектов (объектов) контроля;

5) фиксировать процесс осуществления государственного контроля, а также отдельные действия должностных лиц органа контроля, проводимые ими в рамках государственного контроля, с помощью аудио-, фото- и видеосъемки, не создавая препятствий деятельности должностных лиц органа контроля;

6) привлекать третьих лиц к участию в государственном контроле в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных подпунктом 5) настоящего пункта.

2. Субъекты (объекты) контроля либо их уполномоченные лица при проведении органом контроля государственного контроля обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органа контроля к территории и помещениям субъекта (объекта) контроля;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам органа контроля копии документов (сведений) на бумажных и электронных носителях, а также предоставлять доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом государственного контроля;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении проверки;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре заключения о результатах дистанционного контроля, акта о результатах проверки в день окончания государственного контроля;

5) сделать отметку о получении на втором экземпляре предписания об устранении выявленных нарушений;

6) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения государственного контроля, если иное не предусмотрено настоящим Законом либо иными законами Республики Казахстан;

7) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения государственного контроля на объект контроля, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

8) в случае получения акта о назначении проверки руководитель субъекта (объекта) контроля либо его уполномоченное лицо обязан (обязано) находиться на месте нахождения объекта контроля в назначенные сроки проверки.

Статья 6-8. Недействительность проверок, проведенных с грубым нарушением требований настоящего Закона

1. Проверки признаются недействительными, если они проведены органом контроля с грубым нарушением требований к организации и проведению проверки, установленных настоящим Законом.

2. К грубым нарушениям требований настоящего Закона относятся:

1) отсутствие оснований проведения проверки;

2) отсутствие акта о назначении проверки;

3) несоблюдение сроков проверки;

4) нарушение периодичности проведения проверки;

5) непредставление субъекту (объекту) контроля акта о назначении проверки;

6) назначение органом контроля проверки по вопросам, не входящим в их компетенцию.

Статья 6-9. Производственный контроль в области электроэнергетики

1. Производственный контроль в области электроэнергетики (далее – производственный контроль) осуществляется энергопроизводящими, энергопередающими организациями и системным оператором.

2. Задачами производственного контроля являются:

1) обеспечение выполнения требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики;

2) проведение мониторинга по безопасной эксплуатации энергетического оборудования, электрических станций, электрических сетей;

3) обеспечение надежности и безопасности производства, передачи и потребления электрической энергии;

4) осуществление работы работниками, прошедшими проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности;

5) своевременная подготовка и осуществление ремонтно-восстановительных работ энергопроизводящих, энергопередающих организаций и системного оператора, в том числе в осенне-зимний период;

6) содержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии эксплуатационной готовности;

7) анализ и разработка мер, направленных на соблюдение правил техники безопасности;

8) выявление обстоятельств и причин нарушений, влияющих на обеспечение безопасности производства работ;

9) координация работ, направленных на предупреждение технологических нарушений.

3. Энергопроизводящие, энергопередающие организации и системный оператор разрабатывают положение о производственном контроле.

Типовое положение о производственном контроле разрабатывается и утверждается уполномоченным органом.

4. Должностное лицо, осуществляющее производственный контроль, назначается и освобождается актом руководителя энергопроизводящих, энергопередающих организаций и системного оператора по согласованию с территориальным подразделением государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю в части соответствия квалификационным требованиям, опыту работы и занимаемой должности не ниже руководителя структурного подразделения.

5. Должностное лицо, осуществляющее производственный контроль, обязано:

1) разрабатывать план работ по осуществлению производственного контроля в подразделениях энергопроизводящих, энергопередающих организаций и системного оператора;

2) осуществлять производственный контроль за соблюдением работниками требований в области электроэнергетики;

3) организовывать и проводить проверки обеспечения безопасности эксплуатации энергетического оборудования и производства работ;

4) организовывать разработку планов мероприятий по обеспечению безопасности и ликвидации технологических нарушений;

5) доводить до сведения работников энергопроизводящих, энергопередающих организаций и системного оператора информацию об изменении требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики;

6) вносить руководителю энергопроизводящей, энергопередающей организаций и системного оператора предложения по:

проведению мероприятий по обеспечению безопасности, устранению нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики;

приостановлению работ, осуществляемых с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или которые могут привести к технологическим нарушениям;

отстранению от работы работников, не прошедших своевременно подготовку, переподготовку по правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности;

7) представлять ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, либо по запросу (в случаях аварий и отказов первой степени) отчет в соответствии с задачами производственного контроля в территориальные подразделения государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю;

8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики.

6. Должностное лицо, осуществляющее производственный контроль, имеет право:

1) получать документы и материалы, необходимые для осуществления производственного контроля;

2) получать беспрепятственный доступ к объектам энергопроизводящих, энергопередающих организаций и системного оператора в любое время суток.»;

11) статью 7 дополнить подпунктом 8-2) следующего содержания:

«8-2) формирует список получателей адресной поддержки в соответствии с настоящим Законом;»;

12) статью 7-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 7-1. Лицензирование в сфере электроэнергетики

Отдельные виды деятельности в сфере электроэнергетики подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

Покупка электрической энергии в целях энергоснабжения осуществляется энергоснабжающими организациями, имеющими лицензию на занятие данным видом деятельности.

Лицензия на осуществление деятельности по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения выдается организациям, соответствующим следующим квалификационным требованиям:

1) наличие электрических сетей (кабельных или воздушных линий электропередачи) не менее четырех классов напряжения (220, 110, 35, 20, 10, 6, 0,4 киловольт) с непосредственной технологической связью с национальной электрической сетью;

2) наличие не менее тридцати тысяч непосредственно присоединенных потребителей электрической энергии, в том числе через общедомовые сети.»;

13) статью 7-2 исключить;

14) в статье 8 слова «и тепловой» исключить;

15) в пункте 1-1 статьи 9:

часть первую после слов «одну группу лиц», «данной группы лиц» дополнить соответственно словами «или одну гибридную группу», «или данной гибридной группы»;

подпункт 1) части третьей дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Для национальных компаний распоряжение не менее сорока процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) юридического лица;»;

часть четвертую дополнить словами «, для национальных компаний допускается распоряжение каждым последующим юридическим лицом не менее сорока процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) другого юридического лица»;

16) в статье 9-1:

в пункте 1 слова «и тепловых» исключить;

в пункте 2 слова «и тепловые», «и тепловой», «и тепловая» исключить;

пункт 5 исключить;

17) в пункте 2 статьи 9-2 слова «и тепловых», «и тепловой» исключить;

18) в статье 9-3:

в заголовке слова «и тепловой» исключить;

в пункте 3 слова «и тепловых» исключить;

в пункте 4 слова «и тепловых» исключить;

19) пункт 1 статьи 9-4 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) у энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии, не имеющих заключенного с единым закупщиком электрической энергии долгосрочного договора купли-продажи электрической энергии.»;

20) в статье 10:

в пункте 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) оказывает системную услугу по передаче электрической энергии по национальной электрической сети в соответствии с пунктом 7-1 статьи 13 настоящего Закона;»;

дополнить подпунктами 1-1), 1-2) и 2-1) следующего содержания:

«1-1) оказывает системную услугу по пользованию национальной электрической сетью в соответствии с пунктом 7-2 статьи 13 настоящего Закона;

1-2) обеспечивает техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности национальной электрической сети;»;

«2-1) оказывает системные услуги по резервированию мощности;»;

пункт 2-1 исключить;

21) подпункт 3) пункта 2 статьи 10-3 дополнить словами «, в том числе осуществляет дополнительную покупку объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности в соответствии с пунктами 3-4, 3-5 и 3-6 статьи 15-3 настоящего Закона»;

22) в статье 12:

пункт 2 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) пользоваться информационной системой уполномоченного органа в соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным органом.»;

в пункте 3:

подпункт 4) дополнить словами «с использованием информационной системы уполномоченного органа»;

дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) обеспечить наличие автоматизированной системы коммерческого учета и систем телеизмерений, обеспечивающих передачу данных почасового учета из базы данных автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии по согласованным протоколам в центральную базу данных автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии системного оператора.»;

подпункты 1) и 2) пункта 8 изложить в следующей редакции:

«1) заключить договор на оказание услуг по пользованию национальной электрической сетью с системным оператором в соответствии с пунктом 7-2 статьи 13 настоящего Закона;

2) заключить договор на оказание услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети с системным оператором в соответствии с пунктом 7-1 статьи 13 настоящего Закона;»;

23) в пункте 2 статьи 12-1:

часть шестую после слов «в уполномоченный орган» дополнить словами «, поданного с использованием информационной системы уполномоченного органа,»;

дополнить частью девятой следующего содержания:

«Документы, подтверждающие необходимость утверждения или корректировки предельного уровня тарифа на электрическую энергию, энергопроизводящими организациями предоставляются через информационную систему уполномоченного органа.»;

24) в статье 13:

пункт 3-1 изложить в следующей редакции:

«3-1. Энергопроизводящие организации обязаны осуществлять продажу всего объема электрической энергии, отпускаемой в сеть, единому закупщику электрической энергии и (или) потребителям, входящим с ними в одну группу лиц, либо администратору гибридной группы, входящему с ними в одну гибридную группу, в соответствии с настоящим Законом.

Энергопроизводящие организации, реализующие электрическую энергию потребителям, входящим с ними в одну группу лиц, и администратору гибридной группы, входящему с ними в одну гибридную группу, обязаны осуществлять продажу электрической энергии вне группы лиц и гибридной группы только единому закупщику электрической энергии. При этом потребителем признается юридическое лицо, приобретающее электрическую энергию для собственных нужд без дальнейшей продажи.

При этом объем электрической энергии, не заявленный к реализации энергопроизводящей организацией согласно абзацам первому и второму настоящего пункта, не подлежит реализации путем подачи заявки на участие в балансировании на повышение.»;

в пункте 3-2:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) реализация (продажа) электрической энергии субъектам розничного рынка электрической энергии, а также субъектам оптового рынка электрической энергии, за исключением единого закупщика электрической энергии и (или) потребителей, входящих с ним в одну группу лиц, либо администратора гибридной группы, входящего с ним в одну гибридную группу;»;

в подпункте 1-2) слова «в подпункте 2)» заменить словами «в подпунктах 2) и 4)»;

части четвертую и пятую подпункта 2) пункта 3-3 исключить;

пункты 3-4 и 3-6 изложить в следующей редакции:

«3-4. На правоотношения на оптовом рынке электрической энергии и мощности, связанные с покупкой электрической энергии и мощности, балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, услуги по пользованию национальной электрической сетью, услуги по передаче электрической энергии, в том числе по национальной электрической сети, услуги по технической диспетчеризации, услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии, услуг оператора рынка централизованной торговли, услуги по обеспечению готовности электрической мощности, не распространяется законодательство Республики Казахстан о государственных закупках.»;

«3-6. Приобретение услуг по регулированию электрической мощности, в том числе из-за пределов Республики Казахстан, осуществляется в соответствии с заключенными договорами по договорной цене системным оператором у энергопроизводящих организаций, а также у организаций-нерезидентов, к основным видам деятельности которых относится оказание данной услуги.

При этом системный оператор приобретает услуги по регулированию электрической мощности у электростанций энергопроизводящих организаций единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, которые подключены к системе автоматического регулирования частоты и мощности системного оператора.

Цена на услугу по регулированию электрической мощности устанавливается в соответствии с заключенными двусторонними договорами. При этом цена покупки системным оператором услуг по регулированию электрической мощности, указываемая в соответствующих договорах, заключаемых с субъектами оптового рынка электрической энергии, не может быть ниже наибольшей из следующих цен: максимальной договорной цены покупки данной услуги из-за пределов Республики Казахстан и максимальной договорной цены продажи данной услуги за пределы Республики Казахстан за соответствующий период.»;

дополнить пунктами 3-7, 3-8, 3-9, 3-10 и 3-11 следующего содержания:

«3-7. Энергоснабжающей организации разрешается реализация электрической энергии только в пределах административно-территориальной единицы (области), на которой расположены ее электрические сети.

3-8. Администратор гибридной группы:

1) осуществляет приобретение (покупку) электрической энергии у энергопроизводящих организаций, входящих в соответствующую гибридную группу;

2) осуществляет реализацию (продажу) электрической энергии потребителям гибридной группы;

3) участвует на балансирующем рынке электрической энергии и рынке электрической мощности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики;

4) является провайдером баланса гибридной группы;

5) несет финансовые обязательства на оптовом рынке электрической энергии и мощности за входящие в гибридную группу энергопроизводящие организации и потребителей гибридной группы перед единым закупщиком электрической энергии, системным оператором, расчетным центром балансирующего рынка;

6) обеспечивает единое управление режимами производства и потребления электрической энергии энергопроизводящих организаций и потребителей, входящих в одну гибридную группу.

3-9. Администратор гибридной группы вправе реализовать (продавать) электрическую энергию единому закупщику электрической энергии в порядке, установленном настоящим Законом, при наличии утвержденного предельного тарифа у энергопроизводящей организации, входящей в гибридную группу.

3-10. Потребитель гибридной группы вправе приобретать электрическую энергию у единого закупщика в порядке, установленном настоящим Законом.

3-11. Администратору гибридной группы запрещаются:

1) реализация (продажа) электрической энергии субъектам розничного рынка электрической энергии;

2) реализация (продажа) электрической энергии при отсутствии автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, обеспечивающей передачу данных почасового учета по согласованным протоколам в центральную базу данных автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии системного оператора.»;

пункты 7 и 7-1 изложить в следующей редакции:

«7. Энергопроизводящие организации – гидроэлектростанции обязаны продавать вырабатываемую в период природоохранных попусков воды электрическую энергию единому закупщику электрической энергии в порядке, определенном уполномоченным органом.

7-1. Услуга по передаче электрической энергии по национальной электрической сети оплачивается на основании заключенного договора с системным оператором:

1) единым закупщиком электрической энергии при осуществлении экспорта электрической энергии в соответствии с настоящим Законом;

2) субъектами оптового рынка, осуществляющими импорт электрической энергии, за исключением единого закупщика электрической энергии, в соответствии с настоящим Законом;

3) условными потребителями, потребителями гибридной группы при приобретении ими электрической энергии для объектов, входящих в их состав, как от объектов генерации, входящих в их состав, так и от единого закупщика электрической энергии (в том числе при распределении доли электрической энергии от возобновляемых источников энергии в соответствии с подпунктом 7) пункта 5 статьи 19-1 настоящего Закона) и расчетного центра балансирующего рынка;

4) субъектами оптового рынка электрической энергии при осуществлении ими покупки электрической энергии по двусторонним договорам у энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии;

5) уполномоченными организациями других государств при осуществлении межгосударственной передачи электрической энергии по национальной электрической сети.»;

дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:

«7-2. Услуга по пользованию национальной электрической сетью оплачивается на основании заключенного договора с системным оператором энергопередающими организациями, энергоснабжающими организациями, потребителями и цифровыми майнерами, являющимися субъектами оптового рынка электрической энергии, при покупке ими электрической энергии у единого закупщика электрической энергии и осуществлении операций купли-продажи балансирующей электрической энергии и отрицательных дисбалансов с расчетным центром балансирующего рынка электрической энергии, в том числе через провайдеров баланса в соответствии с настоящим Законом.

Услуга по пользованию национальной электрической сетью не оказывается субъектам оптового рынка электрической энергии, указанным в пункте 7-1 статьи 13 настоящего Закона, за исключением других субъектов оптового рынка электрической энергии, указанных в подпункте 4) пункта 7-1 статьи 13 настоящего Закона, при покупке ими электрической энергии у единого закупщика электрической энергии и осуществлении операций купли-продажи балансирующей электрической энергии и отрицательных дисбалансов с расчетным центром балансирующего рынка электрической энергии.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Первые руководители, технические руководители (главный инженер), руководители службы (отдела) безопасности и охраны труда энергопроизводящих и энергопередающих организаций, системного оператора назначаются после прохождения квалификационной проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности в порядке, установленном уполномоченным органом.

Персонал, осуществляющий эксплуатацию, ремонт, наладку и монтаж энергетического оборудования электрических станций единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, электрических сетей, электроустановок потребителей, а также эксперты обязаны пройти проверку знаний и иметь соответствующий доступ к осуществлению деятельности по эксплуатации, ремонту, наладке и монтажу, а также обследованию энергетического оборудования и электроустановок потребителей.»;

пункт 14 дополнить частью второй следующего содержания:

«Требования настоящего пункта не распространяются:

1) на цифровых майнеров, использующих электроэнергию, вырабатываемую генерирующими установками, не подключенными к единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

2) на цифровых майнеров, осуществивших подключение к электрическим сетям энергопередающей организации до 1 апреля 2023 года, при представлении электронных копий технических условий на подключение к электрическим сетям с соответствующим видом деятельности (дата-центры, производственные и промышленные здания) и подтверждении исполнения выданных технических условий от энергопередающей либо энергопроизводящей организации, их выдавшей.»;

25) в статье 14:

в заголовке и пункте 1 слова «и тепловой» исключить;

в пункте 2 слова «и тепловая» исключить;

в пункте 3 слова «, рынок тепловой энергии состоит из одного уровня – розничного рынка» исключить;

в пункте 6 слова «и энергоснабжающим», «и тепловым», «или тепловой» исключить;

в пункте 7 слова «или тепловой» исключить;

26) в пункте 2 статьи 15:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) осуществляет организацию и проведение централизованной торговли электрической мощностью на один год;»;

дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания:

«3-2) ежедневно опубликовывает информацию о централизованных торгах, включая информацию об участниках торгов, поданных заявках (дата и время подачи, цена, объем), и о результатах торгов (дата, цена, объем, стоимость, стороны сделки) на своем интернет-ресурсе после согласования с системным оператором;»;

27) в статье 15-3:

дополнить пунктами 3-4, 3-5 и 3-6 следующего содержания:

«3-4. В случае образования у единого закупщика дополнительного дохода, возникшего за счет увеличения объемов реализации услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки от объемов услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, включенных системным оператором в прогнозный спрос на электрическую мощность на соответствующий расчетный год, единый закупщик осуществляет дополнительную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности в порядке, установленном уполномоченным органом.

3-5. Дополнительная покупка услуги по поддержанию готовности электрической мощности осуществляется ежемесячно у энергопроизводящих организаций, которые заключили договор с единым закупщиком в соответствии с подпунктом 4) части первой пункта 3-1 настоящей статьи и фактически превысили объем данной услуги, указанной в договоре, по цене, не превышающей цену, указанную в данном договоре.

При этом дополнительная покупка услуги по поддержанию готовности электрической мощности не осуществляется у энергопроизводящих организаций, которые реализовали услугу по поддержанию готовности электрической мощности на централизованных торгах на весь заявленный объем.

3-6. Расчет объема фактического превышения в соответствии с пунктом 3-5 настоящей статьи осуществляется системным оператором в порядке, установленном уполномоченным органом, и предоставляется единому закупщику.»;

абзац первый части четвертой пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Финансовый результат формируется исходя из валового результата от деятельности единого закупщика по покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и оказания услуги по обеспечению готовности электрической мощности, рассчитанной в соответствии с правилами расчета и размещения на интернет-ресурсе единым закупщиком цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, за вычетом в том числе:»;

28) в статье 15-4:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление заключаются в отношении основного генерирующего оборудования, а также вспомогательного оборудования действующих (существующих) электрических станций действующих энергопроизводящих организаций.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Перечень и требования к вспомогательному оборудованию действующих (существующих) электрических станций действующих энергопроизводящих организаций, в отношении которых заключается инвестиционное соглашение, устанавливаются в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом.»;

пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

«5-1. Энергопроизводящие организации, включенные уполномоченным органом в Реестр, не вправе заключать с уполномоченным органом инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление, за исключением инвестиционных соглашений, заключаемых для обеспечения электроснабжения потребителей, приобретающих электрическую энергию у единого закупщика электрической энергии.»;

29) в статье 15-6:

пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«1. В случае, указанном в пункте 8 статьи 15-1 настоящего Закона, уполномоченный орган проводит тендер на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, осуществляющих производство электрической энергии на твердом топливе, на объем электрической мощности для покрытия прогнозируемого дефицита за вычетом величины электрической мощности, которая будет создана субъектами оптового рынка, включенными в Реестр, в соответствии с договором с уполномоченным органом, предусмотренным пунктом 11 статьи 15-5 настоящего Закона.

2. Место размещения (площадка), тип топлива для генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию на тендерной основе, определяются по результатам технико-экономического обоснования или предварительного технико-экономического обоснования, проведенного по заказу уполномоченного органа.

3. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня утверждения тендерной документации, но не менее чем за пятнадцать календарных дней до окончательной даты представления потенциальными инвесторами документов и материалов для участия в тендере публикует в средствах массовой информации объявление о проведении тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.»;

подпункт 1) пункта 4 дополнить словами «, соответствующие требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан»;

подпункт 2) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«2) документы, подтверждающие наличие финансовых и материальных ресурсов, определяемых в соответствии с тендерной документацией.»;

в пункте 6:

в части первой слова «тридцати календарных дней» заменить словами «пятнадцати рабочих дней»;

в части второй слова «пятнадцати календарных дней» заменить словами «пяти рабочих дней»;

в части третьей слова «десяти рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней»;

в части второй пункта 7 слова «уполномоченный орган проводит повторный тендер» заменить словами «уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней проводит повторный тендер»;

дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:

«7-1. При признании повторного тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, несостоявшимся и в случае предоставления тендерной заявки только от одного участника уполномоченный орган направляет в Правительство Республики Казахстан предложение об определении данного участника победителем тендера для заключения договора на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.

7-2. Правительство Республики Казахстан при поступлении предложения в соответствии с пунктом 7-1 настоящей статьи в случае целесообразности поручает уполномоченному органу заключить договор на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.»;

пункты 8 и 10 изложить в следующей редакции:

«8. В течение двадцати календарных дней со дня подведения итогов тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, уполномоченный орган заключает с победителем тендера договор на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, в котором устанавливаются срок ввода в эксплуатацию генерирующих установок и ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение принятых победителем тендера обязательств.»;

«10. Договоры, предусмотренные пунктами 8 и 9 настоящей статьи, заключаются на основании типовых договоров, по которым уполномоченный орган вправе единожды осуществить корректировку объемов услуги по поддержанию готовности электрической мощности, сроков покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности и индивидуального тарифа на услугу по поддержанию готовности, на основании проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы до даты начала строительства генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.»;

30) в статье 15-10:

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«5. Расчетный центр балансирующего рынка покупает балансирующую электроэнергию отдельно для каждой зоны балансирования.

Объем балансирующей электроэнергии, который покупается расчетным центром балансирующего рынка для соответствующей зоны балансирования за соответствующий час операционных суток, определяется в порядке, установленном уполномоченным органом.

Покупку балансирующей электроэнергии расчетный центр балансирующего рынка осуществляет:

1) на балансирующем рынке электрической энергии по ценам, указанным в соответствующих активированных заявках на участие в балансировании на повышение (в соответствующей зоне балансирования), с учетом фактического исполнения данных заявок;

2) у системного оператора в рамках его взаимодействия с энергосистемами других государств по ценам и условиям, указанным в соответствующих договорах (при этом одновременно с покупкой балансирующей электроэнергии допускается и продажа отрицательных дисбалансов).

Субъекты балансирующего рынка электрической энергии, допустившие положительные дисбалансы в часы, в которых расчетный центр балансирующего рынка осуществлял покупку балансирующей электроэнергии, обязаны покупать у расчетного центра балансирующего рынка балансирующую электроэнергию в объемах допущенных ими почасовых положительных дисбалансов по ценам на продажу балансирующей электроэнергии, рассчитанным расчетным центром балансирующего рынка, в порядке, установленном уполномоченным органом.

Субъекты балансирующего рынка электрической энергии, допустившие отрицательные дисбалансы в часы, в которых расчетный центр балансирующего рынка осуществлял покупку балансирующей электроэнергии, обязаны продавать данные отрицательные дисбалансы расчетному центру балансирующего рынка по ценам, рассчитанным расчетным центром балансирующего рынка, в порядке, установленном уполномоченным органом.

Для часа суток, определенного как режим «Авария», все операции в зоне балансирования по купле-продаже балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов между расчетным центром балансирующего рынка и субъектами балансирующего рынка электрической энергии осуществляются в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом.

6. Расчетный центр балансирующего рынка продает отрицательные дисбалансы каждой зоны балансирования по отдельности.

Объем отрицательных дисбалансов соответствующей зоны балансирования, который продается расчетным центром балансирующего рынка за соответствующий час операционных суток, определяется в порядке, установленном уполномоченным органом.

Продажу отрицательных дисбалансов расчетный центр балансирующего рынка осуществляет:

1) на балансирующем рынке электрической энергии по ценам, указанным в соответствующих активированных заявках на участие в балансировании на понижение (в соответствующей зоне балансирования), с учетом фактического исполнения данных заявок;

2) системному оператору в рамках его взаимодействия с энергосистемами других государств по ценам и условиям, указанным в соответствующих договорах (при этом одновременно с продажей отрицательных дисбалансов допускается и покупка балансирующей электроэнергии).

Субъекты балансирующего рынка электрической энергии, допустившие отрицательные дисбалансы в часы, в которых расчетный центр балансирующего рынка осуществлял продажу отрицательных дисбалансов, обязаны продавать расчетному центру балансирующего рынка допущенные ими почасовые отрицательные дисбалансы по ценам на покупку отрицательных дисбалансов, рассчитанным расчетным центром балансирующего рынка, в порядке, установленном уполномоченным органом.

Субъекты балансирующего рынка электрической энергии, допустившие положительные дисбалансы в часы, в которых расчетный центр балансирующего рынка осуществлял продажу отрицательных дисбалансов, обязаны покупать у расчетного центра балансирующего рынка балансирующую электроэнергию в объемах допущенных ими почасовых положительных дисбалансов по ценам, рассчитанным расчетным центром балансирующего рынка, в порядке, установленном уполномоченным органом.

Для часа суток, определенного как режим «Авария», все операции в зоне балансирования по купле-продаже балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов между расчетным центром балансирующего рынка и субъектами балансирующего рынка электрической энергии осуществляются в порядке, установленном уполномоченным органом.»;

пункт 7 исключить;

часть вторую пункта 10 изложить в следующей редакции:

«При этом субъекты балансирующего рынка электрической энергии, которые заключили с Правительством Республики Казахстан договоры о разделе продукции, по итогам расчетного периода осуществляют куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов на балансирующем рынке электрической энергии в порядке, предусмотренном уполномоченным органом.»;

пункт 13 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) осуществляет распределение финансовых обязательств и передачу своих прав и обязанностей субъектам балансирующего рынка на основании заключенных договоров купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов и присоединения;»;

часть вторую пункта 15 изложить в следующей редакции:

«Единый закупщик электрической энергии не имеет своих собственных дисбалансов на балансирующем рынке электрической энергии и участвует на данном рынке только как провайдер баланса, принимая на себя ответственность за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов возобновляемых источников. При этом возобновляемые источники, имеющие заключенный после 1 июля 2023 года с единым закупщиком электрической энергии долгосрочный договор купли-продажи электрической энергии, включенные в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, формируемый системным оператором, отвечают за свои допущенные дисбалансы в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

пункт 16 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Значение понижающего и повышающего коэффициентов, указанных в настоящем пункте, для возобновляемых источников, заключивших договор купли-продажи электрической энергии с расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии до 1 июля 2023 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии, определяется согласно правилам функционирования балансирующего рынка электрической энергии.»;

31) дополнить статьей 15-11 следующего содержания:

«Статья 15-11. Гибридная группа

1. В состав гибридной группы входят следующие юридические лица, более двадцати пяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) каждого из которых прямо или косвенно принадлежит одному и тому же лицу:

энергопроизводящие организации, совокупно использующие возобновляемые источники энергии и генерирующие установки с маневренным режимом генерации, объекты которых введены в эксплуатацию не ранее 1 июля 2024 года и подключены к национальным или региональным электрическим сетям в одной точке подключения;

потребители гибридной группы;

администратор гибридной группы.

2. Гибридная группа включается в перечень гибридных групп на основании заявления лица, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

В перечень гибридных групп включаются энергопроизводящие организации, потребители, администраторы гибридных групп, указанные в пункте 1 настоящей статьи.»;

32) пункты 1 и 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«1. Купля-продажа электрической энергии, купля-продажа балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, взаимозачеты на балансирующем рынке, оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе по национальной электрической сети, пользованию национальной электрической сетью, технической диспетчеризации, регулированию электрической мощности, балансированию производства-потребления электрической энергии, обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, поддержанию готовности электрической мощности, участию в централизованной торговле электрической энергией, участию в централизованных торгах электрической мощностью, по организации и проведению аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации осуществляются на основании договоров, заключаемых в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.»;

«3. Договоры купли-продажи электрической энергии, купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, договор присоединения, договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе по национальной электрической сети, пользованию национальной электрической сетью, технической диспетчеризации, регулированию электрической мощности, обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, поддержанию готовности электрической мощности, балансированию производства-потребления электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии, договоры участия на рынке централизованной торговли, договоры на оказание услуги по организации и проведению аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации должны содержать условия и порядок прекращения оказания соответствующих услуг в случае несвоевременной оплаты по договорам.»;

33) в статье 18:

в заголовке слова «и тепловой» исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Купля-продажа электрической энергии на розничном рынке осуществляется на основании публичных договоров энергоснабжения, заключаемых потребителями с энергоснабжающими организациями.

Энергоснабжающие организации не вправе отказывать потребителям в реализации (продаже) электрической энергии по тарифам, дифференцированным в зависимости от объемов (для физических лиц) потребляемой электрической энергии.

Энергоснабжающие организации не вправе прекращать подачу электрической энергии потребителю при наличии задолженности по оплате за использованную тепловую энергию.»;

в пункте 2 слова «и тепловой» исключить;

34) в статье 19:

в заголовке слова «и тепловой» исключить;

в пункте 1:

в абзаце первом слова «и тепловой» исключить;

в подпункте 1) слова «и тепловую» исключить;

в подпункте 2) слова «и тепловой» исключить;

в пункте 2:

в абзаце первом слова «и тепловой» исключить;

в подпункте 2) слова «и тепловой» исключить;

в подпункте 4) слова «и (или) тепловую» исключить;

35) в статье 19-1:

в пункте 3:

в подпункте 1):

абзац первый после слов «у энергопроизводящих организаций» дополнить словами «и (или) у администратора гибридной группы»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«для продажи потребителям гибридной группы;»;

подпункт 2) после слов «условным потребителям,» дополнить словами «потребителям гибридной группы,»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) продает на краткосрочной (год) или долгосрочной (более года) основе потребителю зеленой энергии электрическую энергию, вырабатываемую объектами по использованию возобновляемых источников энергии, по зеленым тарифам в порядке, определяемом уполномоченным органом;»;

в части первой пункта 4:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

«1) у возобновляемых источников, имеющих заключенный после 1 июля 2023 года с единым закупщиком электрической энергии долгосрочный договор купли-продажи электрической энергии, согласно законодательству Республики Казахстан о поддержке использования возобновляемых источников энергии в полном объеме их планового отпуска электрической энергии в сеть по ценам данных договоров.

У возобновляемых источников, имеющих заключенный до 1 июля 2023 года с расчетно-финансовым центром долгосрочный договор купли-продажи электрической энергии, согласно законодательству Республики Казахстан о поддержке использования возобновляемых источников энергии в полном объеме их фактического отпуска электрической энергии в сеть по ценам данных договоров по итогам расчетного календарного месяца;

2) у теплоэлектроцентралей в соответствии с правилами организации и функционирования оптового рынка электрической энергии, утвержденными уполномоченным органом;»;

в подпункте 3) цифры «, 15-6» исключить;

в пункте 5:

часть первую подпункта 1) после слов «входящим с ними в одну группу лиц,» дополнить словами «либо администратору гибридной группы, входящему с ними в одну гибридную группу,»;

подпункт 3):

после слов «в одну группу лиц» дополнить словами «в Реестре, и (или) у администратора гибридной группы, входящего с ними в гибридную группу»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При этом потребители зеленой энергии имеют право покупать на краткосрочной (год) или долгосрочной (более года) основе у единого закупщика электрической энергии электрическую энергию, вырабатываемую объектами по использованию возобновляемых источников энергии, по зеленым тарифам в порядке, определяемом уполномоченным органом;»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) энергоснабжающие организации, энергопередающие организации, потребители и цифровые майнеры, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, обязаны заключить с системным оператором договор на оказание услуги по пользованию национальной электрической сетью, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7-1 статьи 13 настоящего Закона. Единому закупщику электрической энергии запрещается реализация (продажа) электрической энергии энергоснабжающим, энергопередающим организациям, потребителям и цифровым майнерам, являющимся субъектами оптового рынка электрической энергии, не имеющим договоров на оказание услуги по пользованию национальной электрической сетью или услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, в случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 7-1 статьи 13 настоящего Закона;»;

в подпункте 7) слова «квалифицированные потребители» заменить словами «администраторы гибридных групп»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) между возобновляемыми источниками, имеющими заключенный с единым закупщиком электрической энергии долгосрочный договор купли-продажи электрической энергии, согласно законодательству Республики Казахстан о поддержке использования возобновляемых источников энергии допускается взаимная корректировка на увеличение (вверх) или уменьшение (вниз) суточного графика производства-потребления электрической энергии, утвержденного системным оператором, не позднее чем за два часа до наступления соответствующего часа фактического производства-потребления электрической энергии при условии сохранения баланса производства-потребления электрической энергии в указанном суточном графике производства-потребления электрической энергии в порядке, определенном уполномоченным органом;»;

часть первую пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. На правоотношения, связанные с покупкой единым закупщиком электрической энергии электрической энергии у энергопроизводящих организаций, в том числе использующих возобновляемые источники энергии, энергетическую утилизацию отходов и вторичные энергетические ресурсы, балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, услуг по передаче электрической энергии, в том числе по национальной электрической сети, технической диспетчеризации, организации балансирования производства-потребления электрической энергии, услуг оператора рынка централизованной торговли, не распространяется законодательство Республики Казахстан о государственных закупках.»;

36) в пункте 2 статьи 22 слова «и тепловых», «или тепловые» исключить;

37) статью 25 дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:

«13. Энергопередающие организации, соответствующие квалификационным требованиям, указанным в статье 7-1 настоящего Закона, обязаны в срок до 1 января 2025 года получить лицензию на вид деятельности по покупке электрической энергии с целью энергоснабжения потребителей.

14. Лицензии и (или) приложения к лицензии (разрешения и (или) приложения к разрешению) на осуществление деятельности по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения, выданные энергоснабжающим организациям, не соответствующим требованиям статьи 7-1 настоящего Закона, подлежат лишению (отзыву) или приостановлению действия лицензии лицензиаром.».

5. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан»:

в части второй пункта 2 статьи 24 слова «производства, передачи, распределения и (или) снабжения тепловой энергией» заменить словами «производства, передачи, распределения и реализации тепловой энергии».

6. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»:

1) в статье 1:

подпункты 1-1) и 1-3) изложить в следующей редакции:

«1-1) аукционные торги – процесс, организуемый и проводимый организатором аукционных торгов в электронной системе на основе аукциона и направленный на отбор проектов по строительству новых объектов по использованию возобновляемых источников энергии, в том числе оснащенных системами накопления электрической энергии, с учетом плана размещения данных объектов, объектов по энергетической утилизации отходов и определения аукционных цен электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, объектами по энергетической утилизации отходов;»;

«1-3) квалифицированные потребители – лицо или группа лиц, в состав которой входят прямые потребители и (или) промышленные комплексы, энергопроизводящие организации, использующие для производства электрической энергии ископаемое топливо, и (или) энергопроизводящие организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании действующими (введенными в эксплуатацию после 1 января 2018 года и не включенными уполномоченным органом в перечень энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии) объектами по использованию возобновляемых источников энергии и (или) действующими (введенными в эксплуатацию после 1 января 2021 года, в том числе после реконструкции выбывших электрических мощностей, не учтенных в утвержденном прогнозном балансе электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период) объектами по использованию вторичных энергетических ресурсов, вырабатываемая электрическая энергия которых в полном объеме потребляется данным лицом или группой лиц либо реализуется единому закупщику электрической энергии на централизованных торгах;»;

подпункт 3) исключить;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) затраты на поддержку использования возобновляемых источников энергии – затраты единого закупщика на покупку электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, объектами по энергетической утилизации отходов, за вычетом затрат, приходящихся на потребителей зеленой энергии, соответствующие затраты на услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии, затраты, понесенные на балансирующем рынке электрической энергии (за вычетом доходов), затраты на формирование резервного фонда и затраты, связанные с осуществлением его деятельности, определяемые в порядке, установленном уполномоченным органом;»;

подпункт 7) исключить;

подпункты 7-1) и 8) изложить в следующей редакции:

«7-1) установка с использованием возобновляемых источников энергии – технологическое и вспомогательное оборудование с использованием возобновляемых источников энергии, предназначенное для выработки электрической энергии;

8) объект по использованию возобновляемых источников энергии – технические устройства, предназначенные для производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии, и взаимосвязанные с ними сооружения и инфраструктура, технологически необходимые для эксплуатации объекта по использованию возобновляемых источников энергии и находящиеся на балансе собственника объекта по использованию возобновляемых источников энергии;»;

в подпункте 8-1) слова «паводковой электрической энергии» исключить;

подпункт 9-6) изложить в следующей редакции:

«9-6) резервный фонд – фонд, формируемый единым закупщиком электрической энергии, деньги которого хранятся на специальном банковском счете и используются только на покрытие кассовых разрывов и задолженности единого закупщика электрической энергии перед энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии, возникающих вследствие неоплаты или задержки оплаты со стороны субъектов оптового рынка электрической энергии;»;

подпункт 9-7) исключить;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области поддержки использования возобновляемых источников энергии;»;

дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) система накопления электрической энергии – техническое устройство с автоматизированной системой управления, предназначенное для накопления, хранения и выдачи электрической энергии, и взаимосвязанные с ним сооружения и инфраструктура, технологически необходимые для его эксплуатации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 14) исключить;

2) в пункте 3-2 статьи 2:

в части первой слово «условным» исключить;

подпункт 1) части второй дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Для национальных компаний распоряжение не менее сорока процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) юридического лица;»;

часть третью дополнить словами «, для национальных компаний допускается распоряжение каждым последующим юридическим лицом не менее сорока процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) другого юридического лица»;

в части четвертой слово «условный» исключить;

3) в статье 3:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственное регулирование в области поддержки использования возобновляемых источников энергии осуществляется в целях создания благоприятных условий для производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии для снижения энергоемкости экономики и воздействия сектора производства электрической и тепловой энергии на окружающую среду и увеличения доли использования возобновляемых источников энергии при производстве электрической энергии.»;

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Государственное регулирование в области поддержки использования возобновляемых источников энергии для производства электрической энергии включает:»;

4) подпункт 2) пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2) стимулирование производства энергии с использованием возобновляемых источников энергии;»;

5) в статье 5:

подпункты 8-1) и 8-2) изложить в следующей редакции:

«8-1) осуществляет государственную финансовую поддержку единому закупщику электрической энергии в случае невозможности выполнения им обязательств перед энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии, вследствие недостаточности его доходов от продажи электроэнергии;

8-2) утверждает правила предоставления государственной финансовой поддержки единому закупщику электрической энергии;»;

дополнить подпунктом 8-3) следующего содержания:

«8-3) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

6) в статье 6:

подпункты 5-3) и 5-4) изложить в следующей редакции:

«5-3) разрабатывает и утверждает порядок перерасчета и перераспределения единым закупщиком электрической энергии соответствующей доли электрической энергии на квалифицированного потребителя по итогам календарного года;

5-4) согласовывает квалифицированным потребителям вид возобновляемых источников энергии, объем мощности и место расположения объекта по использованию возобновляемых источников энергии в соответствии с планом размещения объектов по использованию возобновляемых источников энергии и техническими возможностями единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;»;

7) статью 6-1 исключить;

8) в статье 7-1:

пункты 1 и 2-1 изложить в следующей редакции:

«1. Энергопередающие организации, к сетям которых подключены объекты по использованию возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, объекты по энергетической утилизации отходов, обязаны ежемесячно представлять единому закупщику электрической энергии определенные на основании показаний приборов коммерческого учета электрической энергии сведения об объемах электрической энергии, поставленной объектами по использованию возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, объектами по энергетической утилизации отходов в их сети.»;

«2-1. Квалифицированные потребители несут обязанности, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 2, а также пунктами 6, 6-1, 6-2 и 8 настоящей статьи.

Квалифицированные потребители обязаны ежегодно заключать в соответствии с типовой формой договоры с единым закупщиком электрической энергии на покупку электрической энергии, произведенной энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии, энергетическую утилизацию отходов.

При строительстве объекта по использованию вторичных энергетических ресурсов квалифицированные условные потребители не позднее чем за триста шестьдесят пять дней до ввода объекта в эксплуатацию уведомляют уполномоченный орган и системного оператора о строительстве объекта по использованию вторичных энергетических ресурсов с указанием вида вторичных энергетических ресурсов, объема мощности и места расположения.»;

пункт 4-3 исключить;

пункты 5 и 6-3 изложить в следующей редакции:

«5. Единый закупщик электрической энергии обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» и представлять его результаты уполномоченному органу.»;

«6-3. После введения в эксплуатацию объекта по использованию вторичных энергетических ресурсов в течение десяти лет между энергопроизводящей организацией, использующей вторичные энергетические ресурсы, либо энергопроизводящей организацией, входящей с ней в одну группу лиц и находящейся в одном регионе, и системным оператором ежегодно заключается договор на оказание услуг по регулированию электрической мощности по цене, равной средневзвешенной договорной цене приобретения системным оператором данных услуг за календарный год, предшествующий году заключения договора, в диапазоне регулирования не менее двадцати процентов от установленной электрической мощности объекта по использованию вторичных энергетических ресурсов на увеличение или снижение.»;

в пункте 8 слова «, и энергопроизводящие организации, осуществляющие производство и отпуск в сеть паводковой электрической энергии» исключить.

9) в статье 8-1:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Фиксированные тарифы, предусмотренные договорами купли-продажи расчетно-финансового центра с энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии, энергетическую утилизацию отходов, применяются до прекращения действия договоров, заключенных до введения в действие настоящего Закона, но не более чем пятнадцать лет с даты заключения договоров.

2. Фиксированные тарифы, предусмотренные договорами купли-продажи расчетно-финансового центра с энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии, энергетическую утилизацию отходов, и аукционные цены ежегодно индексируются в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

При этом фиксированные тарифы в зависимости от вида возобновляемых источников энергии, поддержка которых предусмотрена документами Системы государственного планирования в Республики Казахстан, структуры финансирования проекта и экономической обоснованности подлежат ежегодной индексации с учетом изменения обменного курса национальной валюты к иностранным валютам в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.»;

пункт 3 исключить;

10) в статье 9:

пункт 2-2 изложить в следующей редакции:

«2-2. В случае, если квалифицированный потребитель введет в эксплуатацию объект по использованию вторичных энергетических ресурсов, перераспределяемая на него доля затрат на поддержку использования возобновляемых источников энергии рассчитывается в соответствии с пунктом 2-1 настоящей статьи.

При этом учитываемый в расчетах объем плановой покупки электрической энергии у единого закупщика электрической энергии квалифицированного потребителя должен быть не ниже величины, равной величине фактически приобретенного квалифицированным потребителем объема электрической энергии у расчетно-финансового центра в 2020 году, пропорционально снижаемой в каждый последующий год по мере действия договора купли-продажи расчетно-финансового центра с квалифицированным потребителем в порядке, утвержденном уполномоченным органом.»;

дополнить пунктом 2-3 следующего содержания:

«2-3. Квалифицированный потребитель самостоятельно распределяет приходящиеся на него затраты на поддержку использования возобновляемых источников энергии между прямыми потребителями и промышленными комплексами, входящими в его состав, один раз в год в порядке, установленном уполномоченным органом.»;

пункты 3, 4, 4-1 и 4-2 исключить;

пункт 4-3 изложить в следующей редакции:

«4-3. Субъекты предпринимательской деятельности уведомляют уполномоченный орган, единого закупщика электрической энергии и системного оператора о планируемом вводе объекта по использованию возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов с указанием вида возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, объема мощности и месте его расположения не позднее чем за триста шестьдесят пять календарных дней.

В случае превышения сроков по планируемому вводу объекта по использованию возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, указанных в уведомлении субъектов предпринимательской деятельности, уполномоченный орган проводит корректировку сроков на основании заявления данного субъекта.»;

пункт 6 исключить;

в пункте 7:

в части второй слова «и энергопроизводящие организации (гидроэлектростанции), осуществляющие производство и отпуск в сеть паводковой электрической энергии (в период природоохранного попуска воды и в объеме паводковой электроэнергии),» исключить;

часть третью исключить;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Квалифицированные потребители, осуществляющие покупку электрической энергии у энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии (или) вторичные энергетические ресурсы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 9 настоящего Закона, вправе получить временный понижающий коэффициент к тарифу на услугу энергопередающих организаций на передачу данной электрической энергии в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.»;

11) в пункте 5 статьи 10 слова «и тепловых» исключить;

12) статью 11-1 дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

«Действие части второй пункта 2-2 статьи 9 настоящего Закона распространяется на квалифицированных потребителей, энергопроизводящие организации которых осуществляли продажу электрической энергии расчетно-финансовому центру в 2020 году, до прекращения действия договоров купли-продажи, заключенных ими с расчетно-финансовым центром.

Действие пункта 7-1 статьи 9 настоящего Закона не распространяется на правоотношения, возникшие до 1 января 2022 года.

Действие пункта 8 статьи 9 настоящего Закона прекращает свое действие в отношении энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии, после прекращения действия их договоров купли-продажи электрической энергии с расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии.».

7. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»:

1) пункт 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«4. Потребители производят оплату за потребленную тепловую энергию по тарифам, дифференцированным в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии, объема потребления и (или) по иным критериям, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о теплоэнергетике и заключенными договорами.»;

2) дополнить статьей 15-1 следующего содержания:

«Статья 15-1. Постпроектный анализ на соответствие требованиям класса энергоэффективности зданий, строений и сооружений

1. Постпроектный анализ на соответствие требованиям класса энергоэффективности зданий, строений и сооружений (далее – постпроектный анализ) проводится в целях подтверждения соответствия реализованной деятельности по проектам строительства новых зданий, строений и сооружений или изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта) существующих зданий, строений и сооружений в порядке, определенном уполномоченным органом.

2. Постпроектный анализ проводится в течение восемнадцати месяцев после ввода в эксплуатацию соответствующего здания, строения и сооружения.

3. Не позднее срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи, подготавливается заключение по результатам постпроектного анализа, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной деятельности по проектам строительства новых зданий, строений и сооружений или изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта) существующих зданий, строений и сооружений.

4. В случае выявления по итогам постпроектного анализа несоответствия требованиям класса энергоэффективности зданий, строений и сооружений заказчику и застройщику соответствующего здания, строения и сооружения направляется заключение для устранения ими такого несоответствия в течение срока, определенного гражданским законодательством Республики Казахстан.»;

3) статью 20 дополнить подпунктом 6-3) следующего содержания:

«6-3) осуществляет постпроектный анализ;».

8. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) в подпункте 3) пункта 1 графы 3 строки 5 приложения 1 слова «схем теплоснабжения» заменить словами «схем развития теплоснабжения»;

2) пункт 8 приложения 3 после слова «электроэнергетики» дополнить словами «, источников тепловой энергии, тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения».

9. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях»:

1) в статье 4:

абзац второй подпункта 10) изложить в следующей редакции:

«по производству, передаче, распределению и реализации тепловой энергии от отопительных котельных с общей установленной мощностью до двадцати Гкал⁄час включительно, относящихся к централизованным или местным системам теплоснабжения;»;

дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) необоснованный доход – дополнительный доход, полученный субъектом в результате превышения тарифа, в том числе неправомерного начисления по показаниям прибора учета, объемам, величине и по нормам потребления услуг, утвержденного ведомством уполномоченного органа, и (или) нецелевого использования средств амортизационных отчислений, предусмотренных тарифной сметой, неисполнения статей затрат тарифной сметы более чем на пять процентов от утвержденных ведомством уполномоченного органа размеров, неисполнения или нецелевого использования средств, предусмотренных тарифной сметой на выполнение инвестиционных программ;»;

в подпункте 16):

абзац третий дополнить словами «, а также передачи и распределения тепловой энергии»;

в абзаце четвертом слова «снабжения тепловой энергией» заменить словами «реализации тепловой энергии»;

в подпункте 19) слова «снабжения тепловой энергией» заменить словами «реализации тепловой энергии»;

дополнить подпунктом 32-1) следующего содержания:

«32-1) информационная система уполномоченного органа – система тарифного регулирования в сфере естественных монополий и общественно значимых рынков;»;

2) подпункт 4) пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«4) по производству, передаче, распределению и реализации тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения и местных системах теплоснабжения, за исключением тепловой энергии, выработанной с использованием тепла грунта, грунтовых вод, рек, водоемов, сбросной воды промышленных предприятий и электростанций, канализационно-очистных сооружений;»;

3) в статье 8:

дополнить подпунктами 4-1) и 17-1) следующего содержания:

«4-1) формирует и ведет реестр недобросовестных участников закупок на основании представленных данных субъектов естественных монополий;»;

«17-1) определяет критерии и требования к уполномоченным лицам (экспертам, экспертным организациям) для проведения технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий;»;

подпункт 24-3) после слов «местному исполнительному органу» дополнить словами «договор доверительного управления имуществом и (или)»;

дополнить подпунктами 24-4) и 24-5) следующего содержания:

«24-4) согласовывает кредитные соглашения субъектов естественных монополий для привлечения займов у международных финансовых организаций, специализированных отраслевых банков, Банка Развития Казахстана и банков второго уровня Республики Казахстан;

24-5) согласовывает договор доверительного управления имуществом, используемым в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг, находящимся в собственности у субъекта естественных монополий;»;

подпункт 25) после слов «исполнительных органов» дополнить словами «или уполномоченного органа по управлению государственным имуществом»;

подпункт 35-1) после слов «исполнительным органам» дополнить словами «или уполномоченному органу по управлению государственным имуществом»;

4) статью 9 дополнить подпунктом 2-3) следующего содержания:

«2-3) участвуют в установлении показателей качества, надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с порядком, определяемым уполномоченным органом;»;

5) в статье 15:

подпункт 15) части первой пункта 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Для регулируемых услуг в области теплоэнергетики документами, подтверждающими планируемый объем регулируемых услуг, в том числе являются схемы развития теплоснабжения, утвержденные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики;»;

пункт 10 дополнить частью второй следующего содержания:

«Ответственность за полноту, обоснованность и достоверность расчетов, документов, информации и других материалов, прилагаемых к заявке на утверждение тарифа, тарифной сметы и инвестиционной программы, а также прилагаемых к отчетам об исполнении утвержденной тарифной сметы, исполнении утвержденной инвестиционной программы, несет субъект естественной монополии в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

«16-1. Полученный дополнительный доход при применении дифференциации тарифа субъект естественной монополии обязан направлять на увеличение инвестиционной программы.»;

подпункт 9) пункта 22 изложить в следующей редакции:

«9) порядок перерасчета стоимости регулируемой услуги по реализации тепловой энергии с учетом фактической температуры наружного воздуха;»;

пункт 23 дополнить подпунктами 13-1), 15), 16) и 17) следующего содержания:

«13-1) критерии и требования к уполномоченным лицам (экспертам, экспертным организациям) для проведения технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий;»;

«15) порядок согласования уполномоченным органом кредитных соглашений субъектов естественных монополий для привлечения займов у международных финансовых организаций, специализированных отраслевых банков, Банка Развития Казахстана и банков второго уровня Республики Казахстан;

16) порядок согласования уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, местным исполнительным органом договора передачи имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий и передаваемого от местных исполнительных органов субъекту естественных монополий в соответствии с планом передачи на баланс и (или) в доверительное управление имущества;

17) порядок согласования местным исполнительным органом плана передачи на баланс и (или) в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий.»;

6) в статье 17:

пункт 2 дополнить подпунктом 10) в следующей редакции:

«10) внедрение инноваций при предоставлении регулируемых услуг, направленных на модернизацию (техническое перевооружение) и расширение действующих производств, создание и развитие современной инфраструктуры в целях получения положительного экономического и технологического эффекта.»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Отдельные требования настоящего Закона, в том числе обязанности субъектов естественных монополий, не применимые к механизму расчета тарифа по стимулирующему методу тарифного регулирования, установленному в настоящем Законе и правилах формирования тарифов, не распространяются на субъектов естественных монополий, которым утвержден тариф по стимулирующему методу тарифного регулирования.»;

7) пункт 1 статьи 19 дополнить словами «, если иное не предусмотрено договором государственно-частного партнерства или договором концессии»;

8) в статье 21:

абзац первый пункта 6 после слова «проектов,» дополнить словами «а также документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденных уполномоченным органом,»;

часть вторую пункта 7 после слова «проектов» дополнить словами «, а также документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденных уполномоченным органом,»;

9) в статье 22:

подпункт 9-1) пункта 1 после слов «исполнительных органов» дополнить словами «, уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, в том числе электрических сетей от других энергопередающих организаций,»;

в части второй пункта 4:

в подпункте 1) слова «и 3)» заменить словами «, 3) и 9-2)»;

в подпункте 2) слова «, 9-1) и 9-2)» заменить словами «и 9-1)»;

10) в статье 24:

подпункт 1) пункта 1 дополнить словами «, а также размещением и (или) актуализацией в автоматизированной информационной системе государственного градостроительного кадастра информации, предусмотренной пунктом 6-2 статьи 25 настоящего Закона»;

часть первую пункта 5 дополнить словами «, или посредством информационной системы уполномоченного органа»;

11) в статье 26:

пункт 1 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) самостоятельно перераспределять статьи затрат в утвержденной тарифной смете в целях осуществления срочных ремонтных работ для предупреждения чрезвычайных ситуаций или аварий с обязательным уведомлением уполномоченного органа;»;

в части первой пункта 2:

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) производить начисления за оказанную услугу потребителям по показаниям приборов учета или нормам потребления услуг в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по реализации тепловой энергии с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по реализации тепловой энергии;».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) пункта 2 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2023 года;

2) абзаца третьего подпункта 37) пункта 4 статьи 1, который вводится в действие с 1 апреля 2024 года;

3) абзацев второго – девятнадцатого подпункта 30) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2024 года;

4) абзаца второго подпункта 37) пункта 4 статьи 1, который вводится в действие с 1 декабря 2024 года;

5) абзацев сорокового и сорок первого подпункта 2) и абзацев тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и семнадцатого подпункта 24) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года;

6) абзацев двадцать шестого и двадцать седьмого подпункта 2), абзацев третьего и четвертого подпункта 6), абзацев второго, третьего, четвертого и пятого подпункта 22) пункта 4, абзацев второго, третьего, четвертого, пятнадцатого и шестнадцатого подпункта 10), абзацев второго и третьего подпункта 12) пункта 6, абзацев второго и третьего подпункта 1) и подпункта 2) пункта 9 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2025 года;

7) подпунктов 2) и 3) пункта 7 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года;

8) подпункта 1) пункта 8 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2027 года.

2. Установить, что статья 7-1 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» с 1 апреля до 1 декабря 2024 года действует в следующей редакции:

«Статья 7-1. Лицензирование в сфере электроэнергетики

Отдельные виды деятельности в сфере электроэнергетики подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

Покупка электрической энергии в целях энергоснабжения осуществляется энергоснабжающими организациями, имеющими лицензию на занятие данным видом деятельности.

Лицензия на осуществление деятельности по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения выдается организациям, имеющим статус субъекта общественно значимого рынка, на которых распространяется государственное регулирование цен в соответствии с требованиями пунктов 2 и 3 статьи 124-5 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.».

3. Установить, что лицензии, выданные энергоснабжающим организациям, имеющим статус субъекта общественного рынка, на которых распространяется государственное регулирование цен в соответствии с требованиями пунктов 2 и 3 статьи 124-5 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, сохраняют свое действие до 1 января 2025 года.

4. Энергоснабжающие организации, указанные в пункте 3 настоящей статьи, обязаны в срок до 1 января 2025 года обеспечить передачу потребителей в энергопередающие организации, определенные пунктом 13 статьи 25 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 8 июля 2024 года

№ 121-VІIІ ЗРК