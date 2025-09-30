О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности и государственной статистики

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года:

в пункте 2 статьи 93 слова «Парк инновационных технологий» заменить словами «Астана Хаб».

2. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) подпункт 4) части второй пункта 1 статьи 98 исключить;

2) подпункт 4) пункта 2 статьи 100-1 исключить;

3) в подпункте 3) статьи 103 слова «на Совете по технологической политике» заменить словами «в уполномоченный орган в области государственной поддержки инновационной деятельности»;

4) в пункте 2 статьи 241-4:

часть первую изложить в следующей редакции:

«2. В целях формирования и реализации государственной технологической политики функционирует Высшая научно-техническая комиссия Республики Казахстан при Правительстве Республики Казахстан.»;

в части второй:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Основными задачами Высшей научно-технической комиссии Республики Казахстан при Правительстве Республики Казахстан являются:»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) рассмотрение инициатив государственных органов по утверждению целевых технологических программ и организации технологических платформ в отраслях;»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) иные задачи в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

5) пункт 2 статьи 241-6 дополнить частью шестой следующего содержания:

«Оценка эффективности предоставления и реализации мер государственной поддержки инновационной деятельности по софинансированию венчурных фондов осуществляется на основе доходности (убыточности) активов (всего портфеля) таких венчурных фондов в долгосрочной перспективе с учетом высокого предпринимательского риска, характеризуемого неопределенностью рыночных перспектив инновационной деятельности и потерь, вложенных финансовых и иных ресурсов.»;

6) в статье 241-8:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 241-8. Софинансирование венчурных фондов

1. Софинансирование венчурных фондов осуществляется на конкурсной основе субъектами инновационной системы, участвующими в государственной поддержке инновационной деятельности, в порядке, определяемом уполномоченным органом в области государственной поддержки инновационной деятельности, включая целевые показатели софинансирования венчурных фондов.»;

пункт 3 исключить;

7) главу 23-1 дополнить статьей 241-11 следующего содержания:

«Статья 241-11. «Единое окно» национальной

инновационной системы

1. Уполномоченные органы в области государственной поддержки инновационной деятельности, углеводородов, добычи урана, твердых полезных ископаемых, государственного стимулирования промышленности и науки обеспечивают предоставление информации в области инновационного развития в «Единое окно» национальной инновационной системы в соответствии с правилами обеспечения мониторинга развития национальной инновационной системы.

2. Под «Единым окном» национальной инновационной системы понимается информационная система, обеспечивающая доступ к информации о поддержке инновационной деятельности, в том числе о мерах государственной поддержки и об инновациях посредством единого портала. Организацией, уполномоченной на обеспечение создания, развития и сопровождения «Единого окна» национальной инновационной системы, является автономный кластерный фонд «Астана Хаб».

3. Под информацией в области инновационного развития понимается информация, содержащая сведения о поддержке инновационной деятельности, в том числе о мерах государственной поддержки и об инновациях, осуществляемых уполномоченными органами в области государственной поддержки инновационной деятельности, углеводородов, добычи урана, твердых полезных ископаемых, государственного стимулирования промышленности и науки, сведения о процессах и результатах выполнения обязательств недропользователей в области финансирования научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ и (или) проектов цифровизации, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.».

3. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»:

подпункт 6) части первой статьи 14-2 изложить в следующей редакции:

«6) изменении и (или) дополнении видов экономической деятельности;».

4. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»:

1) в подпункте 2) части второй пункта 4 статьи 16 слова «Парк инновационных технологий» заменить словами «Астана Хаб»;

2) в части четвертой пункта 1 статьи 19 слова «Парк инновационных технологий» заменить словами «Астана Хаб».

5. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»:

в части второй пункта 1 статьи 86 слова «Парк инновационных технологий» заменить словами «Астана Хаб».

6. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

статью 15-3 дополнить частью второй следующего содержания:

«Операторы связи и (или) владельцы сетей связи, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, представляют в уполномоченный орган в области государственной статистики для осуществления статистической деятельности без передачи третьим лицам обезличенные данные об абонентах в порядке, определяемом уполномоченным органом в области государственной статистики по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан.».

7. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»:

1) часть вторую пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Особенности въезда, выезда и пребывания иммигрантов для осуществления деятельности в автономном кластерном фонде «Астана Хаб» и у участников «Астана Хаб», включая осуществление трудовой деятельности, определяются Законом Республики Казахстан «Об инновационном кластере «Астана Хаб».»;

2) подпункт 9) пункта 2 статьи 36-1 изложить в следующей редакции:

«9) работающих в автономном кластерном фонде «Астана Хаб» или у участников «Астана Хаб» на должностях руководителей и специалистов с высшим образованием.».

8. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 2014 года «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий»:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«Об инновационном кластере «Астана Хаб»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон определяет правовой статус инновационного кластера «Астана Хаб».»;

3) в статье 1:

подпункты 1), 2) и 3) изложить в следующей редакции:

«1) акселерация – процесс подготовки и обучения субъектов инновационной деятельности с целью интенсивного развития их инновационных проектов;

2) автономный кластерный фонд «Астана Хаб» (далее – Фонд) – некоммерческая организация, созданная Правительством Республики Казахстан и выполняющая функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

3) инновационный кластер «Астана Хаб» (далее – инновационный кластер) – объединение участников инновационного кластера, призванных стимулировать инновационную деятельность, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий, путем взаимодействия и совместного использования имеющихся возможностей, обмена знаниями и опытом, проведения исследований, эффективной передачи технологий, налаживания устойчивых партнерских связей и распространения информации;»;

в подпункте 4):

слова «Парк инновационных технологий» заменить словами «Астана Хаб»;

после слов «(далее – проект участника» дополнить словами «инновационного кластера»;

слова «новых или усовершенствованных» заменить словами «или усовершенствование»;

дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) следующего содержания:

«4-1) участники «Астана Хаб» – юридические лица, зарегистрированные в качестве участников «Астана Хаб» в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере информатизации;

4-2) специальная экономическая зона «Парк инновационных технологий» – специальная экономическая зона в отрасли информационно-коммуникационных и инновационных технологий, созданная в соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных экономических и индустриальных зонах;»;

подпункт 5) после слов «инновационных технологий,» дополнить словами «в том числе информационно-коммуникационных технологий,»;

в подпункте 7) слово «промышленно-инновационной» заменить словом «инновационной»;

4) статью 3 дополнить словами «, а также создания условий для реализации инновационной деятельности»;

5) подпункты 2) и 5) статьи 4 после слова «участников» дополнить словами «инновационного кластера»;

6) в пункте 2 статьи 7:

в подпункте 2):

после слова «компаний,» дополнить словами «а также юридические лица, осуществляющие инновационную деятельность,»;

слова «Попечительским советом» заменить словом «Фондом»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) участники «Астана Хаб»;»;

7) главу 2 дополнить статьей 7-1 следующего содержания:

«Статья 7-1. Особенности привлечения Фондом и участниками «Астана Хаб» иностранной рабочей силы

1. Иностранцы и лица без гражданства, прибывающие на территорию Республики Казахстан для осуществления деятельности в Фонде, получают визу на въезд по согласованию с органом национальной безопасности Республики Казахстан в загранучреждениях Республики Казахстан либо по прибытии в международные аэропорты Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Иностранцы и лица без гражданства, являющиеся работниками участников «Астана Хаб» или работниками Фонда, члены их семей (супруг (супруга), их дети и лица, находящиеся на их иждивении (при наличии подтверждающих документов), получают визу на въезд сроком действия до пяти лет.

3. Фонд ведет учет привлеченной им и участниками «Астана Хаб» иностранной рабочей силы. Сведения о привлеченных иностранцах и лицах без гражданства Фондом представляются в уполномоченный орган по вопросам миграции населения и Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. Состав сведений, представляемых в уполномоченный орган по вопросам миграции населения и Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, периодичность и порядок их представления определяются уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с уполномоченным органом по вопросам миграции населения и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан.

4. Фонд и участники «Астана Хаб» обязаны иметь в наличии и хранить по каждому привлеченному иностранцу и лицу без гражданства документы, подтверждающие их квалификацию.

5. Продление срока действия виз лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, по ходатайству Фонда может осуществляться без выезда за пределы Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

8) заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Особенности управления Фондом»;

9) статью 8 исключить;

10) в статье 8-1:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) создание и долевое участие в инвестиционных фондах, в том числе долевое участие в зарубежных инвестиционных фондах;»;

дополнить подпунктами 5-1), 5-2), 5-3), 5-4), 5-5), 5-6), 5-7), 5-8), 5-9), 5-10) и 5-11) следующего содержания:

«5-1) оказание услуг акселерации, технологического бизнес-инкубирования субъектам инновационной деятельности;

5-2) предоставление услуг по проведению маркетинговых мероприятий субъектам инновационной деятельности;

5-3) оказание услуг по проведению консультационных, информационных, аналитических, образовательных и иных мероприятий субъектам инновационной деятельности;

5-4) сотрудничество с международными организациями, зарубежными партнерами с целью привлечения информационных, образовательных и финансовых ресурсов для стимулирования развития проектов участников инновационного кластера, изучения международного опыта и обмена знаниями;

5-5) направление приглашений, ходатайств на получение иностранцами и лицами без гражданства виз для прохождения обучения по программам Фонда;

5-6) привлечение нерезидентов и резидентов Республики Казахстан для участия в Фонде в соответствии с правилами деятельности Фонда;

5-7) регистрация участников «Астана Хаб» и выдача соответствующих подтверждающих документов в соответствии с правилами деятельности Фонда;

5-8) предоставление жилища и создание условий для лиц, проходящих акселерацию в Фонде, в соответствии с правилами деятельности Фонда;

5-9) оказание содействия в проведении и организации мероприятий, направленных на развитие инноваций в корпоративном секторе, в целях совершенствования взаимодействия между участниками инновационного кластера;

5-10) организация подготовки квалифицированных кадров в области информационно-коммуникационных технологий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5-11) утверждение перечня участников инновационного кластера;»;

11) часть четвертую пункта 4 статьи 9 дополнить подпунктами 3), 4), 5) и 6) следующего содержания:

«3) осуществляет координацию деятельности Фонда;

4) разрабатывает и утверждает правила деятельности Фонда;

5) утверждает правила включения юридических лиц, имеющих статус научных организаций, акционерных инвестиционных фондов рискового инвестирования, организаций образования, технологических парков, отраслевых конструкторских бюро, центров коммерциализации технологий, национальных институтов развития, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, а также юридических лиц, осуществляющих инновационную деятельность, в перечень участников инновационного кластера;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;

12) в статье 10:

в пункте 1:

подпункт 2) исключить;

дополнить подпунктом 4-2) следующего содержания:

«4-2) членских взносов, вносимых в Фонд участниками «Астана Хаб» в соответствии с правилами деятельности Фонда;»;

пункт 2-1 после слова «участников» дополнить словами «инновационного кластера»;

пункт 3 исключить;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Фонд использует имущество, сформированное в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, для обеспечения деятельности, функционирования и развития инновационного кластера, а также финансирования проектов участников инновационного кластера.».

9. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»:

1) в статье 1:

подпункты 33-1) и 33-2) исключить;

подпункт 55-2) исключить;

2) подпункты 24-1) и 59-1) статьи 7 исключить;

3) статью 13-1 исключить.

10. В Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года «О специальных экономических и индустриальных зонах»:

подпункт 3) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«3) управляющая компания специальной экономической зоны – юридическое лицо, создаваемое или определяемое в соответствии с настоящим Законом для обеспечения функционирования специальной экономической зоны;».

11. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года «О промышленной политике»:

1) пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«2. Основным видом деятельности технопарков является бизнес-инкубирование, представляющее собой оказание услуг субъектам инновационной деятельности на начальном этапе их функционирования по предоставлению помещений, оборудования, ведению бухгалтерского учета, юридическому, информационному и консультационному сопровождению, привлечению инвестиций, управлению проектами, а также иных услуг, необходимых для реализации инновационных проектов.»;

2) часть первую статьи 24 изложить в следующей редакции:

«Отраслевыми центрами технологических компетенций являются юридические лица, определяемые государственными органами для целей технологического развития соответствующей отрасли, имеющие экспертов с соответствующими компетенциями отраслевого и межотраслевого характера.»;

3) пункт 4 статьи 56 исключить.

12. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О науке и технологической политике»:

1) подпункт 4) статьи 18 исключить;

2) пункт 3 статьи 20 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) иные задачи в соответствии с законами Республики Казахстан.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 7) пункта 2, пунктов 3 и 6, абзаца третьего подпункта 1) пункта 9 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 27 сентября 2025 года

№ 220-VІIІ ЗРК