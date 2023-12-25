Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года (Общая часть):

1) в пункте 2 статьи 145:

после слова «воспроизведение» дополнить словом «, использование»;

слова «законодательными актами» заменить словами «законами Республики Казахстан»;

2) часть первую пункта 2 статьи 193-1 после слов «автомобильные дороги общего пользования;» дополнить словами «имущественный комплекс организации оборонно-промышленного комплекса;»;

3) пункт 3-1 статьи 249 дополнить словами «либо Правительства Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан».

2. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

пункт 6 статьи 273 после слов «о состоянии на учете лиц» дополнить словами «, болеющих или переболевших туберкулезом,».

3. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»:

1) в статье 20-2:

в части второй слово «прохождения» заменить словами «получения положительных результатов»;

подпункт 6) части третьей изложить в следующей редакции:

«6) не получившее положительные результаты обязательной специальной проверки.»;

2) подпункт 3) части первой статьи 20-3 изложить в следующей редакции:

«3) отрицательных результатов обязательной специальной проверки;».

4. В Закон Республики Казахстан от 3 октября 1995 года «О Службе государственной охраны Республики Казахстан»:

1) часть вторую статьи 1 изложить в следующей редакции:

«Служба государственной охраны Республики Казахстан имеет свою символику и знаки отличия, флаг, знамя, описание которых утверждается Президентом Республики Казахстан.»;

2) в пункте 2 статьи 1-2:

подпункты 6) и 7) исключить;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) главы иностранных государств, парламентов и правительств

в период их пребывания на территории Республики Казахстан;»;

3) часть первую статьи 1-3 после слов «охраняемых лиц,» дополнить словами «иные здания, строения и сооружения, охраняемые Службой государственной охраны Республики Казахстан,»;

4) дополнить статьей 1-4 следующего содержания:

«Статья 1-4. Цели деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан Целями деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан являются обеспечение безопасности Президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов, организация и координация вопросов обеспечения безопасности охраняемых лиц, проведение охранных мероприятий по обеспечению их безопасности.»;

5) в подпункте 1) пункта 1 статьи 2 слова «, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» исключить;

6) в статье 8:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) организовывать обеспечение связью Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц, безопасность систем президентской связи, а также проведение комплекса мероприятий по недопущению их информационной изоляции.

Порядок организации взаимодействия по обеспечению президентской связью определяется совместными нормативными правовыми актами Службы государственной охраны Республики Казахстан и государственных органов.

Порядок организации взаимодействия по обеспечению президентской связью Службы государственной охраны Республики Казахстан и иных организаций определяется соглашениями (договорами);»;

подпункт 10) исключить;

7) пункт 2 статьи 15-1 исключить;

8) в статье 17:

в части третьей слова «гражданами и должностными» заменить словами «физическими и юридическими»;

в части шестой слова «партиях, иных общественных объединениях» заменить словами «политических партиях, профессиональных союзах».

5. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан»:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Органы национальной безопасности Республики Казахстан Органы национальной безопасности Республики Казахстан (далее – органы национальной безопасности) – непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан специальные государственные органы, являющиеся составной частью системы обеспечения безопасности Республики Казахстан, целями деятельности которых являются:

1) обеспечение безопасности личности и общества, защиты конституционного строя, государственного суверенитета, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала страны;

2) осуществление и координирование разведывательной деятельности в целях обеспечения Президента Республики Казахстан, Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и других государственных органов и организаций разведывательной информацией для принятия решений, а также содействие в реализации политики руководства государства в политической, финансово-экономической, военно-политической, научно-технической, гуманитарной, экологической и иных областях, затрагивающих национальные интересы Казахстана.»;

2) в подпункте 3-1) пункта 1 статьи 8 слово «принимает» заменить словами «разрабатывает и утверждает»;

3) в статье 12:

в подпункте 12-1) слова «и Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» исключить;

подпункт 13-1) изложить в следующей редакции:

«13-1) осуществлять процедуру подтверждения личности по дактилоскопической информации в отношении лиц, прошедших дактилоскопическую регистрацию, при пересечении Государственной границы Республики Казахстан;»;

подпункты 14) и 17-2) исключить;

дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:

«19-1) осуществлять работу, направленную на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности, в порядке, определяемом Председателем Комитета национальной безопасности;»;

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) проводить обязательную специальную проверку граждан Республики Казахстан, впервые поступающих на государственную службу или вновь поступающих на государственную службу после ее прекращения, а также претендующих на занятие должности судьи, служащего Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, служащего уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, авиационного инспектора уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, осуществляющего контрольные и надзорные функции в области авиационной безопасности, в случаях, пределах и порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 20-2) исключить;

в подпункте 22-1) слова «в порядке, определяемом Председателем Комитета национальной безопасности» исключить;

4) в статье 13:

часть вторую подпункта 12) исключить;

подпункты 16), 20-1), 20-2) и 20-3) исключить;

в подпункте 20-4) слова «в порядке, определяемом Комитетом национальной безопасности, а также разрабатывать и утверждать положение о его деятельности» исключить;

подпункты 20-5) и 21) исключить;

5) часть шестую статьи 13-1 исключить;

6) статью 15 исключить;

7) в статье 17:

пункты 1 и 5 исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Сотрудники органов национальной безопасности могут переходить в категорию военнослужащих органов национальной безопасности.»;

8) в статье 18:

в части первой пункта 2 слова «гражданами, должностными лицами и организациями» заменить словами «физическими и юридическими лицами»;

пункт 4 после слов «не должны состоять в» дополнить словом «политических»;

9) пункт 3 статьи 23 исключить.

6. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах»:

1) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Цель и задачи защиты государственных секретов

1. Целью защиты государственных секретов является обеспечение защищенности от угроз их разглашения и утраты.

2. Задачами защиты государственных секретов являются:

1) развитие системы защиты государственных секретов с целью обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан;

2) регулирование общественных отношений, возникающих в связи

с отнесением сведений к государственным секретам, их засекречиванием, распоряжением, защитой и рассекречиванием;

3) определение перечня сведений, подлежащих засекречиванию, ограничение на распространение которых обусловлено интересами национальной безопасности Республики Казахстан;

4) определение круга лиц, допускаемых к работам с использованием сведений, составляющих государственные секреты;

5) разработка, внедрение, применение и совершенствование методов и средств защиты государственных секретов.»;

2) подпункт 3) части первой статьи 5 дополнить словами «Республики Казахстан»;

3) подпункт 9) статьи 7 после слов «иностранным государствам» дополнить словами «и (или) международным организациям»;

4) в статье 8:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области защиты государственных секретов в соответствии с целью и задачами защиты государственных секретов;»;

подпункты 4), 5), 6), 8), 9) и 12) исключить;

5) подпункты 5-1), 5-2), 5-3) и 5-4) статьи 9 исключить;

6) в статье 14:

в подпункте 11) слова «, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и членов их семей» заменить словами «и членов его семьи»;

дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) сведения, раскрывающие тактику, форму, методы, средства и состав участников антитеррористических операций;»;

7) в пункте 4 статьи 19 слова «иностранным гражданам и организациям» заменить словами «иностранцам, лицам без гражданства и иностранным организациям»;

8) пункт 3 статьи 20 дополнить словами «Республики Казахстан»;

9) статью 21 исключить;

10) пункт 3 статьи 22 после слов «государственных секретов» дополнить словами «Республики Казахстан»;

11) часть вторую пункта 2 статьи 23 дополнить словами «Республики Казахстан»;

12) пункт 2 статьи 24 после слов «государственных секретов» дополнить словами «Республики Казахстан»;

13) в статье 27:

заголовок дополнить словами «и (или) международным организациям»;

в пункте 1:

слово «конкретных» исключить;

после слов «иностранному государству» дополнить словами «и (или) международной организации»;

после слова «уполномоченный» дополнить словом «государственный»;

пункт 2 после слов «государственных секретов» дополнить словами «Республики Казахстан»;

в пункте 3:

слова «иностранным государствам» заменить словами «иностранному государству и (или) международной организации»;

после слов «государственных секретов» дополнить словами «Республики Казахстан»;

пункт 5 исключить;

14) абзац четвертый пункта 1 статьи 28 дополнить словами «Республики Казахстан»;

15) в статье 29:

в заголовке слова «и иностранцев» заменить словами «, иностранцев и лиц без гражданства»;

в пункте 1:

абзац первый части первой после слов «Республики Казахстан» дополнить словами «, иностранцев и лиц без гражданства»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Взаимные обязательства администрации и оформляемого лица отражаются в договоре о допуске к государственным секретам.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Не допускается деятельность граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, требующая соответствующей формы допуска к государственным секретам, до оформления такого допуска в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.»;

пункт 4 после слов «Иностранцы», «иностранцев» дополнить соответственно словами «и лица без гражданства», «и лиц без гражданства»;

16) в пункте 1 статьи 30:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«непринятие должностным лицом и (или) гражданином Республики Казахстан ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан о государственных секретах;»;

дополнить абзацами седьмым, восьмым, девятым, десятым, одиннадцатым, двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:

«наложение административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до оформления допуска к государственным секретам, за исключением случая, когда должностное лицо или государственный служащий впервые привлечены к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах;

совершение коррупционного преступления;

имевшаяся у него судимость или освобождение от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение тяжких или особо тяжких преступлений;

совершение преступления в составе преступной группы;

уклонение гражданина от проверочных мероприятий;

несоблюдение требований, предусмотренных абзацем вторым части первой пункта 1 статьи 31 настоящего Закона;

непредставление или искажение сведений, указанных в настоящем пункте.»;

17) в статье 31:

в пункте 1:

в абзаце первом слова «государственного органа или» исключить;

в абзаце втором слова «трудовым договором» заменить словами «договором о допуске к государственным секретам»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Должностное лицо или гражданин Республики Казахстан вправе в установленном законодательством Республики Казахстан порядке повторно быть допущенным к государственным секретам по истечении пяти лет после такого прекращения при отсутствии оснований для отказа.»;

пункт 2 после слов «трудового договора» дополнить словами «, контракта, отстранения от должности или увольнения»;

пункт 4 после слов «трудового договора» дополнить словами «, контракта, об отстранении от должности или увольнении»;

18) абзац второй части второй статьи 32 изложить в следующей редакции:

«права выезда за пределы Республики Казахстан (в том числе на постоянное место жительства) на срок, предусмотренный договором о допуске к государственным секретам;»;

19) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«3. При расторжении трудового договора, контракта, увольнении (отставке) или переходе на должность, не связанную с допуском к государственным секретам, доступ должностного лица или гражданина Республики Казахстан к государственным секретам прекращается.»;

20) пункт 1 статьи 37 после слов «а также иностранцы» дополнить словами «и лица без гражданства».

7. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму»:

1) подпункт 3-1) статьи 1 после слов «охраняемых лиц,» дополнить словами «иные здания, строения и сооружения, охраняемые Службой государственной охраны Республики Казахстан,»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Цель, задачи и принципы противодействия терроризму

1. Целью противодействия терроризму в Республике Казахстан является защита личности, общества и государства от терроризма.

2. Задачами противодействия терроризму являются:

1) профилактика терроризма;

2) выявление, пресечение террористической деятельности, раскрытие и расследование террористических преступлений;

3) минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма путем оказания экстренной медицинской помощи, медико-психологического сопровождения, проведения аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий, восстановления нормального функционирования и экологической безопасности подвергшихся террористическому воздействию объектов, социальной реабилитации лиц, потерпевших в результате акта терроризма, и лиц, участвовавших в его пресечении, возмещения морального и материального вреда лицам, потерпевшим в результате акта терроризма.

3. Противодействие терроризму в Республике Казахстан основывается на следующих принципах:

1) обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты жизни и здоровья, прав и законных интересов лиц, подвергающихся опасности в результате совершения террористических преступлений;

2) соблюдение законности;

3) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности;

4) приоритет предупреждения терроризма;

5) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;

6) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму;

7) единоначалие в оперативном руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении антитеррористической операции;

8) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;

9) обеспечение ограниченного доступа к сведениям о тактике, формах, методах, средствах и составе участников антитеррористических операций.»;

3) подпункт 3) части первой пункта 5 статьи 4 после слова «разрабатывает» дополнить словами «и утверждает».

8. В Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации»:

1) в пункте 3 статьи 2 слова «распространение информации, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения,» исключить;

2) в пункте 3 статьи 13 слова «раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения,» исключить.

9. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) подпункт 26) пункта 1 статьи 27 после слов «профилактике терроризма» дополнить словами «и экстремизма»;

2) подпункт 23) пункта 1 статьи 31 после слов «профилактике терроризма» дополнить словами «и экстремизма».

10. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

в Республике Казахстан»:

подпункт 19-2) статьи 1 после слов «охраняемых лиц,» дополнить словами «иные здания, строения и сооружения, охраняемые Службой государственной охраны Республики Казахстан,».

11. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года

«О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»:

1) статью 15-11 дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

«Занятие должности служащего уполномоченного органа осуществляется после получения положительных результатов обязательной специальной проверки.

На должность служащего уполномоченного органа не может быть назначено лицо, не получившее положительные результаты обязательной специальной проверки.»;

2) подпункт 3) части первой статьи 15-12 изложить в следующей редакции:

«3) отрицательные результаты обязательной специальной проверки;».

12. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

1) в статье 2:

в подпункте 2):

абзац первый после слова «абонентах» дополнить словами «и (или) пользователях услуг связи»;

абзац второй после слова «абонентских» дополнить словами «и (или) пользовательских»;

абзац четвертый после слова «абонентом» дополнить словами «и (или) пользователем»;

в абзац девятый внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в подпункте 44-1) слова «, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» исключить;

2) в части второй пункта 3 статьи 21 слова «об абонентах» исключить;

3) в пункте 1-2 статьи 40:

после слова «абоненте» дополнить словами «и (или) пользователе услуг связи»;

слова «об абонентах» исключить.

13. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года «О противодействии экстремизму»:

статьи 4 и 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Цели, задачи и принципы противодействия экстремизму

1. Целями противодействия экстремизму в Республике Казахстан являются защита прав и свобод человека и гражданина, конституционного строя, обеспечение суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, национальной безопасности Республики Казахстан.

2. Задачами противодействия экстремизму в Республике Казахстан являются:

1) недопустимость осуществления экстремизма в Республике Казахстан независимо от форм его выражения;

2) предотвращение создания условий и возможностей для осуществления экстремизма;

3) формирование политической и правовой культуры граждан;

4) обеспечение национальной безопасности Республики Казахстан.

3. Противодействие экстремизму в Республике Казахстан основывается на следующих принципах:

1) верховенства закона;

2) равенства прав и свобод человека и гражданина независимо

от его расы, национальности, языка, отношения к религии или любых иных обстоятельств;

3) общественного, в том числе межнационального и межконфессионального согласия;

4) взаимодействия государства и общественных институтов;

5) гласности.»;

«Статья 11. Координация деятельности государственных органов и органов местного самоуправления

1. Координацию деятельности государственных органов по противодействию экстремизму осуществляют органы национальной безопасности Республики Казахстан в рамках постоянно действующего Антитеррористического центра Республики Казахстан.

2. Координацию деятельности территориальных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления по профилактике экстремизма осуществляют местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы), районов (городов областного значения) в рамках антитеррористических комиссий.».

14. В Закон Республики Казахстан от 22 мая 2010 года «О внешней разведке»:

1) в статье 1:

подпункт 1-1) изложить в следующей редакции:

«1-1) разведывательное мероприятие – гласные и негласные действия, осуществляемые субъектами внешней разведки для решения разведывательных задач;»;

дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) разведывательное сообщество Республики Казахстан – совокупность государственных органов и организаций Республики Казахстан, призванных обеспечить руководство страны разведывательной информацией и аналитическими оценками, а также участвующих в пределах установленной компетенции в мероприятиях, способствующих усилению разведывательных возможностей субъектов внешней разведки;»;

2) часть вторую подпункта 1) пункта 1 статьи 2 исключить;

3) дополнить статьей 3-1 следующего содержания:

«Статья 3-1. Цели разведывательной деятельности субъектов внешней разведки Целями разведывательной деятельности субъектов внешней разведки являются защита национальных интересов Республики Казахстан от внешних угроз путем обеспечения разведывательной информацией руководства страны и государственных органов, а также создание условий для продвижения национальных интересов Республики Казахстан.»;

4) в статье 9:

подпункты 5) и 6) исключить;

в подпункте 8) слово «принятие» заменить словом «утверждение»;

в подпункте 9-1) слова «контрразведывательной деятельности» заменить словами «разведывательных мероприятий»;

подпункт 11) исключить;

в подпункте 13) слова «, а также согласование производства на них всех видов ремонтных, строительных и иных работ» исключить;

в подпункте 17) слова «, выпуск специальных учебных пособий» исключить;

подпункт 19) исключить;

часть вторую подпункта 20-1) исключить;

подпункты 21), 22), 25) и 27) исключить;

5) пункт 2 статьи 12 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае необходимости зашифровки сведений о сотрудниках органа внешней разведки в государственных информационных системах государственные органы, являющиеся их владельцами, принимают необходимые меры по обработке соответствующих электронных информационных ресурсов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.»;

6) статью 21 дополнить частью второй следующего содержания:

«Перечень уполномоченных прокуроров устанавливается приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан по согласованию с первым руководителем субъекта внешней разведки.».

15. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года

«О государственном имуществе»:

1) пункт 3 статьи 94 изложить в следующей редакции:

«3. Объектом отчуждения не может быть государственное имущество, которое в соответствии с законами Республики Казахстан может принадлежать только государству, а также государственное имущество, не подлежащее отчуждению в соответствии с актами Президента Республики Казахстан либо Правительства Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан.»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 96 изложить в следующей редакции:

«Объектом приватизации не может быть государственное имущество, которое в соответствии с законами Республики Казахстан не подлежит приватизации, может находиться только в государственной собственности, а также имущество, находящееся в государственной собственности и не подлежащее отчуждению в соответствии с актами Президента Республики Казахстан либо Правительства Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан.»;

3) в статье 98:

пункт 1 после слова «установленных» дополнить словами «настоящим Законом,»;

дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:

«3-1. Продажа акций акционерных обществ, принадлежащих государству и относящихся к организациям оборонно-промышленного комплекса, осуществляется с сохранением под управлением государства «золотой акции».

3-2. Продажа долей участия государства в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью, относящегося

к организациям оборонно-промышленного комплекса, осуществляется с сохранением доли участия государства в уставном капитале в размере более одной четверти от общего количества голосов товарищества с ограниченной ответственностью.»;

4) часть первую пункта 4 статьи 114 изложить в следующей редакции:

«4. Государственное имущество, которое может находиться только в государственной собственности, а также государственное имущество, не подлежащее отчуждению в соответствии с актами Президента Республики Казахстан либо Правительства Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан, не могут быть использованы в качестве имущественного вклада в уставной капитал товарищества с ограниченной ответственностью либо в оплату акций акционерного общества.»;

5) в пункте 1 статьи 161:

в части первой слова «и третьей» заменить словами «, третьей и четвертой»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Государственные учреждения имеют право на основании решения первого руководителя или уполномоченного им лица передавать имущество правоохранительным и специальным государственным органам Республики Казахстан, Вооруженным Силам Республики Казахстан, другим войскам и воинским формированиям для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера, а также при введении чрезвычайного или военного положения в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.».

16. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан»:

1) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Цель и задачи обеспечения национальной безопасности

1. Целью обеспечения национальной безопасности является защита национальных интересов Республики Казахстан от реальных и потенциальных угроз.

2. Задачами обеспечения национальной безопасности являются:

1) обеспечение незыблемости конституционного строя Республики Казахстан, в том числе независимости, унитарности и президентской формы правления, целостности, неприкосновенности Государственной границы Республики Казахстан и неотчуждаемости территории страны, а также обороноспособности государства;

2) поддержание политической стабильности в стране, устойчивости экономики государства;

3) своевременное обнаружение (выявление), ликвидация или локализация угроз национальной безопасности, а также их анализ, прогнозирование и предотвращение;

4) разработка и реализация системы политических, правовых, экономических, технических, социальных, а также стратегических, тактических, оперативных и иных мер обеспечения национальной безопасности;

5) формирование, обеспечение эффективного функционирования и совершенствование системы обеспечения национальной безопасности.»;

2) подпункты 1), 2), 3), 4) и 5) статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;

2) приоритетность предупредительно-профилактических мер при обеспечении национальной безопасности;

3) соблюдение законности при осуществлении деятельности

по обеспечению национальной безопасности;

4) оперативное взаимное информирование и согласованность действий сил обеспечения национальной безопасности;

5) единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов национальной безопасности, оперативное изменение их приоритетности

в зависимости от развития ситуации;»;

3) в пункте 2 статьи 5 слова «и детализироваться документами Системы государственного планирования Республики Казахстан» исключить;

4) в подпункте 7) статьи 8 слова «и региональной» заменить словами «(глобальной, региональной)»;

5) статью 13 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) определяет порядок согласования приобретения или иного получения в собственность физическими и юридическими лицами более

10 процентов голосующих акций, а также долей, паев организации, владеющей и (или) осуществляющей деятельность по управлению или эксплуатации линии связи в качестве оператора междугородной и (или) международной связи;»;

6) в пункте 3 статьи 19 слова «иностранных граждан», «Иностранные граждане» заменить соответственно словами «иностранцев», «Иностранцы»;

7) пункт 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«3. Запрещается принятие решений и действий, способных:

1) нанести ущерб обороноспособности Республики Казахстан и боевой готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований;

2) по отношению к организациям оборонно-промышленного комплекса привести к нарушению требований пунктов 3-1 и 3-2 статьи 98 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе».».

17. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года

«О специальных государственных органах Республики Казахстан»:

1) подпункт 17) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«17) уполномоченный руководитель – должностное лицо, которому предоставлено право издавать приказы о заключении контракта, назначении на должности, перемещении, освобождении, увольнении сотрудников, присвоении им специального звания (приказы по личному составу), а также назначении, приостановлении и продлении служебного расследования

в порядке, установленном настоящим Законом;»;

2) в статье 6:

в части второй:

слова «и военнослужащие по призыву Службы государственной охраны Республики Казахстан» исключить;

после цифр «12» дополнить цифрами «, 14»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Военнослужащие, проходящие воинскую службу по призыву в Службе государственной охраны Республики Казахстан, проходят службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан о воинской службе и статусе военнослужащих с учетом особенностей, предусмотренных статьями 7, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 34 и 75 настоящего Закона.»;

в части третьей слова «Военнослужащие по контракту Службы государственной охраны Республики Казахстан» заменить словами «Военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту в Службе государственной охраны Республики Казахстан,»;

3) в статье 10:

в пункте 12:

части третью и четвертую изложить в следующей редакции:

«При этом курсанты, слушатели, отчисленные за неуспеваемость, по собственной инициативе, в связи с прекращением гражданства Республики Казахстан и отказом от заключения контракта, уволенные по отрицательным мотивам, обязаны возместить государству бюджетные средства, затраченные на их обучение.

Сотрудники, обучавшиеся по программам послевузовского образования, отчисленные из военных, специальных учебных заведений или организаций образования иностранных государств в связи с прекращением гражданства Республики Казахстан, уволенные по отрицательным мотивам, обязаны возместить государству бюджетные средства, затраченные на их обучение.»;

дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

«Отчисление из военных, специальных учебных заведений или организаций образования иностранных государств осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и международными договорами.

Возмещение государству бюджетных средств, затраченных на обучение сотрудников в военных, специальных учебных заведениях или организациях образования иностранных государств, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

часть первую пункта 13 дополнить словами «, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан»;

4) статью 11 после слова «соответствующее» дополнить словом «среднее,»;

5) пункт 6 статьи 15 дополнить частью второй следующего содержания:

«Доведение принятых решений и (или) указаний до сведения сотрудников осуществляется в порядке, определенном уставом внутренней службы специальных государственных органов, утверждаемым приказом первого руководителя специального государственного органа.»;

6) пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктом 7-2) следующего содержания:

«7-2) поступление по согласованию с уполномоченным руководителем (кроме курсантов и слушателей) в организации образования Республики Казахстан и иностранного государства, реализующие программы высшего и послевузовского образования, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;

7) в статье 19:

подпункт 1) пункта 1 после слов «состоять в» дополнить словом «политических»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Специальные государственные органы вправе проводить специальную проверку сотрудников в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Государственные органы Республики Казахстан оказывают содействие специальным государственным органам в проведении специальной проверки.»;

8) в статье 27:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Специальное звание «младший сержант» присваивается сотруднику, назначаемому на должность, для которой предусмотрено специальное звание «младший сержант» и выше. Последующие специальные звания состава сержантов присваиваются сотрудникам, имеющим необходимый уровень подготовки и назначенным на соответствующие должности, но не ранее чем через двенадцать месяцев.»;

подпункт 1) пункта 8 изложить в следующей редакции:

«1) при поступлении на службу по контракту на должности рядового состава;»;

в пункте 9:

в части первой слова «при назначении на должность сотрудника» исключить;

в части второй слова «при назначении их на должность сотрудника» исключить;

в части четвертой слова «Срок пребывания» заменить словом «Выслуга»;

в пункте 15 слово «пребывания» заменить словом «выслуги»;

пункт 18 исключить;

9) в статье 30:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Магистранты, докторанты, адъюнкты, отчисленные из военного, специального учебного заведения или организации образования иностранного государства за неуспеваемость или по собственной инициативе, возвращаются в подразделения, из которых они направлены на обучение, на должности не ниже ранее занимаемой должности.»;

в подпункте 1) пункта 15:

абзац третий дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего подпункта»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«по рапорту сотрудника, супруг (супруга) которого проходит службу в ином населенном пункте;»;

10) в части второй пункта 1 статьи 31:

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) перевода между подразделениями специального государственного органа;»;

подпункт 5) дополнить словами «, и наоборот»;

дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) отчисления магистрантов, докторантов и адъюнктов из военного, специального учебного заведения за неуспеваемость или по собственной инициативе.»;

11) в статье 32:

в подпункте 2) пункта 1 слова «2 месяцев» заменить словами «двух месяцев»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Возложение на сотрудника временного исполнения обязанностей по вакантной (незанятой) должности и освобождение его от исполнения обязанностей по занимаемой должности осуществляется должностным лицом, имеющим право назначения на эту должность.

При этом возложение на сотрудника временного исполнения обязанностей по вакантной (незанятой) должности, подлежащей замещению высшим офицерским составом, осуществляется в порядке, определенном первым руководителем специального государственного органа.»;

12) в пункте 1 статьи 34 слова «назначения на другую должность,» исключить;

13) в статье 36:

пункты 3, 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«3. Присвоение специальных званий сотрудникам, прикомандированным к государственным органам, организациям Республики Казахстан и международным организациям, награждение их государственными наградами производятся в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Назначение на должность или увольнение со службы сотрудника, прикомандированного к государственным органам, организациям Республики Казахстан и международным организациям, производится в порядке, предусмотренном настоящим Законом, после его освобождения от должностей (увольнения) в государственных органах, организациях Республики Казахстан и международных организациях и возвращения в специальный государственный орган, в котором он проходит службу.»;

«5. Премирование прикомандированных сотрудников и оказание им материальной помощи осуществляются в порядке, определенном для работников государственных органов, а также организаций Республики Казахстан, к которым они прикомандированы.

Выплата должностных окладов, пособий на оздоровление, премий, материальной помощи прикомандированным сотрудникам производится за счет средств, предусмотренных на содержание государственных органов, а также организаций Республики Казахстан, к которым они прикомандированы. Иные выплаты, а также обеспечение специальной формой одежды производятся за счет средств, предусмотренных на содержание специального государственного органа, откуда прикомандированы сотрудники.

6. Прикомандированным к международным организациям сотрудникам выплачиваются заработная плата, установленная для соответствующих категорий работников международных организаций, за счет средств, предусмотренных на их содержание, а также оклад по специальному званию, установленный законодательством Республики Казахстан, за счет средств, предусмотренных на содержание специального государственного органа, откуда прикомандированы сотрудники, если иное не установлено международными договорами.»;

в пункте 7:

предложение второе части второй исключить;

часть третью изложить в следующей редакции:

«По выплатам единовременного характера в расчет принимается должностной оклад по последней должности, занимаемой сотрудником до прикомандирования.»;

14) пункт 2 статьи 36-1 изложить в следующей редакции:

«2. Выплата должностных окладов, надбавок за особые условия прохождения службы и других надбавок, установленных законодательством Республики Казахстан, пособий на оздоровление, премий, материальной помощи, денежной компенсации сотрудникам специальных государственных органов на содержание жилища и оплату коммунальных услуг, подъемного пособия сотрудникам и членам их семей при перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой на удалении более ста километров, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, возмещение затрат по перевозке собственного имущества при перемещении по службе в размере одного месячного расчетного показателя на каждые двадцать километров автомобильной дороги в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, а также средств, затраченных на лечение, прикомандированным сотрудникам производятся за счет средств, предусмотренных на содержание специального государственного органа, к которому они прикомандированы.

Премирование прикомандированных сотрудников и оказание им материальной помощи осуществляются в порядке, определенном для сотрудников специального государственного органа, к которому они прикомандированы.»;

15) в статье 44:

абзац первый пункта 1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено пунктом 3 настоящей статьи»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Курсанты, слушатели, имеющие учебную задолженность, ликвидируют ее в течение десяти календарных дней в пределах сроков проведения каникулярных отпусков, установленных пунктом 1 настоящей статьи.»;

16) в пункте 1 статьи 49:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) по собственному желанию при наличии выслуги более двадцати пяти лет, за исключением случаев введения чрезвычайного или военного положения в Республике Казахстан или в пределах определенной административно-территориальной единицы;»;

подпункт 5) дополнить словами «, за исключением магистрантов, докторантов и адъюнктов, отчисленных из военного, специального учебного заведения или организации образования иностранного государства за неуспеваемость или по собственной инициативе»;

17) пункт 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:

«2. Исключение сотрудника из списков личного состава производится после сдачи дел и должности в сроки, установленные в специальных государственных органах.»;

18) в статье 52:

пункт 1 после слов «Службы государственной охраны Республики Казахстан» дополнить словами «, а также отчисленных слушателей офицерского состава»;

пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) в связи с отчислением из военного, специального учебного заведения, за исключением магистрантов, докторантов и адъюнктов, отчисленных из военного, специального учебного заведения или организации образования иностранного государства;»;

19) в статье 56:

часть вторую пункта 1 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«При назначении на равнозначные должности, если это не повлекло изменений должностных обязанностей, данный срок не учитывается.»;

часть третью пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Не подлежат аттестационному тестированию сотрудники, имеющие непрерывную выслугу лет не менее двадцати календарных лет.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Специальные государственные органы разрабатывают и утверждают нормативные правовые акты по вопросам аттестации сотрудников в соответствии с целями и задачами, установленными в настоящем Законе. Перечень указанных нормативных правовых актов определяется в положении о специальном государственном органе, утверждаемом Указом Президента Республики Казахстан.»;

20) в статье 56-1:

в части второй пункта 2 слова «одной трети установленного срока проведения плановой аттестации» заменить словами «одного года после последней аттестации без учета требований, предусмотренных частью второй пункта 1 статьи 56 настоящего Закона»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Не подлежат аттестационному тестированию сотрудники при проведении внеплановой аттестации для решения вопросов:

1) о назначении сотрудника на нижестоящую должность;

2) об увольнении сотрудника в связи с невыполнением условий контракта.»;

21) статью 61 изложить в следующей редакции:

«Статья 61. Классная квалификация В целях стимулирования развития профессионального мастерства каждого сотрудника проводится процедура присвоения, повышения, подтверждения, сохранения, снижения и снятия классной квалификации в порядке, определенном первым руководителем специального государственного органа.»;

22) пункт 2 статьи 62 изложить в следующей редакции:

«2. Руководители обязаны повседневно поддерживать во вверенных подразделениях служебную дисциплину, строго руководствуясь требованиями законодательства Республики Казахстан.»;

23) в статье 63:

часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Порядок применения поощрений, предусмотренных настоящим пунктом, определяется первым руководителем специального государственного органа.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. За одно и то же отличие сотруднику может быть объявлено только одно поощрение, за исключением поощрений в виде награждения грамотой и денежной премией первого руководителя специального государственного органа, которые могут применяться одновременно.»;

24) в статье 64:

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Письменное предупреждение составляется должностным лицом

по поручению соответствующего руководителя.»;

подпункт 6) пункта 9 изложить в следующей редакции:

«6) увольнение со службы по отрицательным мотивам.»;

25) в статье 65:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Служебное расследование назначается приказом уполномоченного руководителя и проводится уполномоченным должностным лицом в срок не более пятнадцати рабочих дней.

Проведение служебных расследований без наличия приказа не допускается.

В исключительных случаях срок служебного расследования может быть продлен приказом уполномоченного руководителя, назначившего проведение служебного расследования, на срок не более десяти рабочих дней.

Исчисление срока служебного расследования начинается со дня его назначения и истекает в последний день установленного периода.»;

в части третьей пункта 5 слово «суток» заменить словами «рабочих дней»;

в пункте 6:

дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае невозможности назначения уполномоченного должностного лица, по занимаемой должности равного или выше должности сотрудника, совершившего проступок, допускается назначение лица из руководящего состава, равного или выше по званию сотрудника, совершившего проступок.»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«В необходимых случаях на время проведения служебного расследования уполномоченный руководитель может освободить уполномоченное должностное лицо и специалистов от исполнения их должностных обязанностей, о чем указывается в приказе.»;

в пункте 12:

в абзаце первом слово «руководителя» заменить словами «уполномоченного руководителя»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) проведения установленных законодательством Республики Казахстан экспертиз (исследований), требующих продолжительного времени;»;

в подпункт 5) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в пункте 13 слово «руководителя» заменить словами «уполномоченного руководителя»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. По окончании служебного расследования составляется заключение о его результатах с выводами и предложениями, которое представляется на утверждение уполномоченному руководителю, назначившему проведение служебного расследования.

После утверждения заключения о результатах служебного расследования уполномоченное должностное лицо обязано ознакомить под роспись сотрудника, в отношении которого оно проводилось, с заключением, а также по требованию сотрудника – с материалами служебного расследования.

При отказе сотрудника от ознакомления с заключением о результатах служебного расследования составляется соответствующий акт. Его отказ не приостанавливает издание приказа о результатах служебного расследования либо наложении дисциплинарного взыскания.»;

26) в статье 68:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 68. Порядок наложения взыскания»;

пункты 1 и 4 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный руководитель на основании материалов служебного расследования и предложений дисциплинарной комиссии принимает соответствующее решение о наложении или неналожении взыскания.»;

«4. Взыскание налагается не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, если иное не установлено настоящим пунктом.

Днем обнаружения проступка считается день, когда уполномоченному руководителю стало известно о совершении проступка.

В случае прекращения уголовного дела, но при наличии в действиях сотрудника признаков проступка, административного правонарушения взыскание налагается не позднее одного месяца со дня прекращения уголовного дела.

Взыскание за нарушение бюджетного законодательства Республики Казахстан налагается не позднее трех месяцев со дня обнаружения проступка и не может быть наложено позднее одного года со дня совершения проступка.

Течение срока наложения взыскания приостанавливается в случаях:

1) временной нетрудоспособности сотрудника;

2) нахождения сотрудника в отпуске или командировке;

3) нахождения сотрудника на подготовке, переподготовке, курсах повышения квалификации и стажировке;

4) обжалования сотрудником в судебном порядке актов о совершении им проступка.»;

27) в статье 69:

пункт 1 исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. При объявлении о наложенном взыскании старшим офицерам могут присутствовать только их руководители, а также старшие и высшие офицеры, высшим офицерам – их руководители и высшие офицеры.»;

28) в пункте 4 статьи 70 слова «по истечении шести месяцев со дня наложения на него последнего взыскания» заменить словами «со дня увольнения его со службы»;

29) пункт 1 статьи 71 дополнить подпунктами 4-1), 4-2) и 4-3) следующего содержания:

«4-1) в период его временной нетрудоспособности;

4-2) в период его нахождения в отпуске или командировке;

4-3) в случае его нахождения на подготовке, переподготовке, курсах повышения квалификации и стажировке;»;

30) пункты 4 и 7 статьи 73 изложить в следующей редакции:

«4. Отдельные категории сотрудников обеспечиваются питанием по нормам продовольственного пайка, утвержденным первыми руководителями специальных государственных органов по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, с учетом особенностей прохождения службы.

Порядок обеспечения питанием отдельных категорий сотрудников определяется первыми руководителями специальных государственных органов.

При отсутствии возможности обеспечения питанием по установленным нормам продовольственного пайка отдельным категориям сотрудников выплачивается денежная компенсация в порядке, определяемом первыми руководителями специальных государственных органов.»;

«7. Сотрудники (кроме курсантов, слушателей) при перемещении по службе и увольнении со службы, кроме случаев, предусмотренных подпунктами 6), 12-1) и 13) пункта 1 статьи 49 настоящего Закона, имеют право на возмещение затрат за перевозку собственного имущества в размере одного месячного расчетного показателя на каждые двадцать километров автомобильной дороги в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.»;

31) в статье 76:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сотрудники, проходящие службу в специальных государственных органах на должностях рядового и сержантского состава, прослужившие не менее восьми лет в календарном исчислении на дату издания приказа о зачислении в организацию высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан, имеют право на возмещение затрат на обучение в данной организации на платной основе в размере пятидесяти процентов от стоимости обучения за счет бюджетных средств. Данная льгота применяется один раз при представлении диплома об окончании данного учебного заведения.»;

пункт 6 исключить;

32) в пункте 2 статьи 77 слова «продовольствием по нормам» заменить словами «питанием по нормам продовольственного пайка»;

33) в статье 79:

часть вторую пункта 1 исключить;

часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Право на медицинское обеспечение за счет государства в военно-медицинских (медицинских) подразделениях и санаторно-курортное лечение сохраняется за сотрудниками, уволенными со службы в специальных государственных органах:

1) по состоянию здоровья (заболеваниям, увечьям, инвалидности, полученным при исполнении служебных обязанностей);

2) по состоянию здоровья (заболеваниям, увечьям, инвалидности, полученным в период прохождения службы) и имеющими выслугу двадцать и более календарных лет;

3) по достижении предельного возраста состояния на службе и имеющими выслугу двадцать и более календарных лет;

4) по сокращению штатов и имеющими выслугу двадцать и более календарных лет.»;

34) в статье 81:

в пункте 1:

предложение второе части первой изложить в следующей редакции:

«Все расходы, связанные с подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела, погребением, изготовлением и установкой надгробного памятника, осуществляются за счет средств специальных государственных органов, в которых сотрудники проходили службу, в размерах, установленных Правительством Республики Казахстан.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Порядок возмещения расходов, связанных с подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела, погребением сотрудников специальных государственных органов, погибших при прохождении службы или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, изготовлением и установкой надгробного памятника, определяется первыми руководителями специальных государственных органов.»;

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Положение части третьей пункта 1 настоящей статьи распространяется на лиц, уволенных со службы по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, имеющих общую продолжительность службы двадцать пять лет и более, а также на участников антитеррористических операций независимо от общей продолжительности службы.»;

35) статью 84 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. В целях обеспечения выполнения физическими и юридическими лицами договорных обязательств по организации питания перед специальными государственными органами в порядке, определенном первым руководителем соответствующего государственного органа, осуществляется безвозмездно временная передача зданий, помещений столовых и находящегося в них имущества в имущественный наем (аренду) в пределах срока договора об организации питания.»;

36) пункт 2 статьи 85 исключить.

18. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года

«О Государственной границе Республики Казахстан»:

1) статью 23 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Стандарт поведения военнослужащего Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан при проведении пограничного контроля определяется Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.»;

2) в статье 56:

подпункт 1) исключить;

в подпункте 4) слово «принимает» заменить словом «утверждает»;

подпункты 6), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 29-1), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 36-1), 37), 37-1), 37-2), 38), 39), 40), 41), 42) и 42-1) исключить;

3) пункты 2 и 3 статьи 65 исключить;

4) в статье 66:

подпункт 9-1) изложить в следующей редакции:

«9-1) осуществлять процедуру подтверждения личности по дактилоскопической информации в отношении лиц, прошедших дактилоскопическую регистрацию, при пересечении Государственной границы Республики Казахстан;»;

подпункты 17) и 17-1) исключить;

5) подпункты 9), 15), 16), 17), 18) и 32) пункта 1 статьи 67 исключить.

19. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»:

пункт 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:

«2. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета для участия в проверке и дачи заключения по соответствующим требованию или запросу органов прокуратуры, уголовного преследования, постановлению, вынесенному в рамках начатого досудебного расследования, а также определению суда в соответствии с Законом Республики Казахстан

«О государственных закупках» определяет перечень аудиторских организаций (аудиторов) и оплату их услуг из республиканского бюджета в пределах выделенных средств.».

20. В Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года

«О контрразведывательной деятельности»:

в подпункте 7) пункта 1 статьи 10 слова «поступающих и состоящих на государственной службе, претендующих на занятие должности» заменить словами «впервые поступающих на государственную службу или вновь поступающих на государственную службу после ее прекращения, а также претендующих на занятие должности судьи,».

21. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2019 года «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе»:

1) статью 5 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) принимает решения о приватизации организаций оборонно-промышленного комплекса с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 3-1 и 3-2 статьи 98 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»;»;

2) в пункте 4 статьи 20:

часть первую после слова «производится» дополнить словами «на конкурсной основе»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Во время проведения процедуры выбора исполнителей государственного оборонного заказа на заседании конкурсной комиссии при вскрытии конвертов (ценовых предложений) с аудио-, видеофиксацией и подписании членами комиссии протокола заседания вправе присутствовать представители организаций оборонно-промышленного комплекса, участвующие в конкурсе.».

22. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные

акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом»:

в абзаце четвертом подпункта 4) статьи 2 слова «с 1 января 2024 года» заменить словами «с 1 января 2026 года».

23. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2022 года

«О биологической безопасности Республики Казахстан»:

пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) государственный орган, обеспечивающий деятельность Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) пункта 22 статьи 1, который вводится в действие с 31 декабря 2023 года;

2) абзацев третьего и четвертого подпункта 3) пункта 5, абзацев второго и третьего подпункта 4) пункта 18 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года;

3) абзацев второго – шестого подпункта 1), подпунктов 2) и 3) пункта 12, пункта 23 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 23 декабря 2023 года

№ 51-VІIІ ЗРК