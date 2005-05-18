О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2005 год»

Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 2 декабря 2004 г. «О республиканском бюджете на 2005 год» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 22, ст. 132) следующие изменения и дополнения: 1) в статье 1: в подпункте 1): цифры «1 128 444 762» заменить цифрами «1 230 826 352»; цифры «984 195 003» заменить цифрами «1 090 664 073»; цифры «36 992 617» заменить цифрами «36 624 437»; цифры «12 248 627» заменить цифрами «8 529 327»; в подпункте 2) цифры «1 089 469 412» заменить цифрами «1 196 359 917»; в подпункте 3) цифры «38 975 350» заменить цифрами «34 466 435»; в подпункте 4): цифры «54 090 076» заменить цифрами «48 002 548»; цифры «64 512 908» заменить цифрами «60 459 925»; цифры «10 422 832» заменить цифрами «12 457 377»; в подпункте 5): цифры «86 296 814» заменить цифрами «100 228 111»; цифры «88 296 814» заменить цифрами «102 228 111»; в подпункте 6) цифры «101 411 540» заменить цифрами «113 764 224»; в подпункте 7) цифры «101 411 540» заменить цифрами «113 764 224»; 2) в статье 2: цифры «15 145 500» заменить цифрами «14 950 000»; цифры «3 621 750» заменить цифрами «3 575 000»; цифры «421 440» заменить цифрами «416 000»; цифры «3 200 310» заменить цифрами «3 159 000»; 3) статью 8 дополнить частью второй следующего содержания: «Установить с 1 июля 2005 года: 1) минимальный размер заработной платы — 9 200 тенге; 2) размер базовой пенсионной выплаты — 3 000 тенге.»; 4) в статье 9 цифры «3 422 775» заменить цифрами «3 622 775»; 5) в части первой статьи 14: в абзаце втором цифры «2 550 415» заменить цифрами «2 947 277»; в абзаце третьем цифры «2 158 182» заменить цифрами «2 251 428»; в абзаце пятом цифры «89 737» заменить цифрами «107 052»; дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего содержания: «855 943 тысячи тенге — на увеличение размера стипендий студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местных исполнительных органов; 271 258 тысяч тенге — на выплату компенсаций на проезд для обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местных исполнительных органов.»; 6) дополнить статьей 14-1 следующего содержания: «Статья 14-1. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2005 год целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий в сумме 31 018 414 тысяч тенге, в том числе: Акмолинской — 1 945 051 тысячи тенге; Актюбинской — 1 631 913 тысяч тенге; Алматинской — 2 466 724 тысяч тенге; Атырауской — 1 132 107 тысяч тенге; Восточно-Казахстанской — 2 781 927 тысяч тенге; Жамбылской — 1 959 513 тысяч тенге; Западно-Казахстанской — 1 597 968 тысяч тенге; Карагандинской — 2 814 429 тысяч тенге; Костанайской — 1 815 852 тысяч тенге; Кызылординской — 1 898 873 тысяч тенге; Мангистауской — 846 659 тысяч тенге; Павлодарской — 1 717 511 тысяч тенге; Северо-Казахстанской — 1 667 031 тысячи тенге; Южно-Казахстанской—- 4 127 241 тысячи тенге; городу Алматы — 1 784 479 тысяч тенге; городу Астане — 831 136 тысяч тенге.»; 7) в части первой статьи 15: в абзаце первом цифры «4 061 200» заменить цифрами «4 104 697»; в абзаце шестом цифры «387 500» заменить цифрами «430 997»; 8) в части первой статьи 17 цифры «205 922» заменить цифрами «70 963»; 9) в статье 18 цифры «740 000» заменить цифрами «1 075 175»; 10) в части первой статьи 20: в абзаце первом цифры «15 800 000» заменить цифрами «16 300 000»; в абзаце четвертом цифры «3 800 000» заменить цифрами «4 300 000»; 11) в статье 22: в абзаце первом цифры «7 553 292» заменить цифрами «8 101 211»; в абзаце третьем цифры «1 489 122» заменить цифрами «1 524 451»; в абзаце пятом цифры «583 980» заменить цифрами «1 131 899»; в абзаце десятом цифры «55 428» заменить цифрами «20 099»; 12) в статье 23 цифры «12 881 986» заменить цифрами «13 657 725»; 13) статью 24 изложить в следующей редакции: «Статья 24. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2005 год в сумме 16 358 913 тысяч тенге.»; 14) в статье 28 цифры «270 000» заменить цифрами «25 287»; 15) в статье 29 цифры «47 707» заменить цифрами «50 997»; 16) статью 32 изложить в следующей редакции: «Статья 32. Учесть, что в составе затрат Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на формирование и хранение государственного материального резерва предусмотрены средства в сумме 2 265 691 тысячи тенге на освежение материальных ценностей государственного материального резерва с отражением суммы от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в доходах республиканского бюджета.»; 17) в статье 34 цифры «7 958 123» заменить цифрами «6 550 604»; 18) в статье 35 цифры «19 755 000» заменить цифрами «19 500 000»; 19) в статье 36 цифры «750 000 000» заменить цифрами «710 000 000»; 20) приложения 1, 2 и 4 к указанному Закону изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону. Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2005 года.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 16 мая 2005 года № 49-III ЗРК