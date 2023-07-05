Закон Республики Казахстан

О профессиональных квалификациях

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области признания профессиональных квалификаций в рамках Национальной системы квалификаций.

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) квалификационная программа – комплекс мер, используемых для оценки соответствия кандидата, претендующего на признание профессиональной квалификации, требованиям профессиональных стандартов, а при их отсутствии – квалификационным требованиям к применению знаний, умений и навыков в определенных условиях работы с использованием определенного оборудования, методологии и (или) инструментов;

2) знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи;

3) навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком;

информальное образование – вид образования, получаемый в ходе повседневной деятельности вне организаций образования и организаций, предоставляющих образовательные услуги, и не сопровождаемый выдачей документа, подтверждающего результаты обучения;

профессия – род занятий, осуществляемый физическим лицом и требующий определенной квалификации для его выполнения;

реестр профессий – систематизированный в электронной форме свод информации по профессиям, по которым осуществляется признание профессиональных квалификаций;

кандидат, претендующий на признание профессиональной квалификации (далее – кандидат), – физическое лицо, обратившееся добровольно, самостоятельно или по направлению работодателя для признания его профессиональной квалификации;

профессиональная квалификация – степень профессиональной подготовки, характеризующая владение компетенциями, требуемыми для выполнения трудовых функций по профессии;

признание профессиональной квалификации – процедура оценки и принятия решения о соответствии кандидата требованиям профессиональных стандартов, а при их отсутствии – квалификационным требованиям;

центр признания профессиональных квалификаций (далее – центр признания) – юридическое лицо, аккредитованное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, осуществляющее признание профессиональных квалификаций;

единоразовый ваучер на признание профессиональной квалификации (далее – единоразовый ваучер) – электронный документ, представляемый зарегистрированным безработным лицам и удостоверяющий их право на прохождение процедуры признания профессиональной квалификации по профессии, включенной в реестр профессий, на бесплатной основе;

уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство, а также межотраслевую координацию по признанию профессиональных квалификаций в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

документ о признании профессиональной квалификации – документ, удостоверяющий соответствие профессиональной квалификации кандидата требованиям, предъявляемым к выполнению трудовых функций

по определенной профессии;

профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности;

Национальный классификатор занятий Республики Казахстан – документ по стандартизации, отражающий наименования занятий, применяемых на территории Республики Казахстан, и классифицирующий их по уровню и специализации навыков в соответствии с видом выполняемых работ;

компетенция – способность применять навыки, позволяющие выполнять одну или несколько профессиональных задач, составляющих трудовую функцию;

умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи;

заявитель – юридическое лицо, подавшее заявку на аккредитацию для осуществления деятельности по признанию профессиональной квалификации;

отраслевые государственные органы – государственные органы, осуществляющие руководство в соответствующей сфере (отрасли) государственного управления;

Национальная система квалификаций – комплекс правовых и институциональных инструментов и механизмов регулирования и согласования спроса на квалификации со стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы образования, в том числе информального;

неформальное образование – вид образования, запланированный, организованный и осуществляемый организациями, которые предоставляют образовательные услуги, оказываемые без учета места, сроков и формы обучения, и сопровождаемый выдачей документа, подтверждающего результаты обучения.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в области признания профессиональных квалификаций

1. Законодательство Республики Казахстан в области признания профессиональных квалификаций основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

3. Действие настоящего Закона не распространяется на:

1) государственных служащих, в том числе проходящих правоохранительную службу, службу в специальных государственных органах, военнослужащих;

2) служащих Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

3) судей;

4) депутатов Парламента Республики Казахстан, депутатов маслихатов.

4. Иностранцы и лица без гражданства вправе проходить процедуру признания профессиональных квалификаций в соответствии с настоящим Законом, если иное не предусмотрено Конституцией, законами Республики Казахстан и международными договорами.

Статья 3. Принципы регулирования общественных отношений в области признания профессиональных квалификаций

Регулирование общественных отношений в области признания профессиональных квалификаций основывается на принципах:

1) доступности информации – открытого доступа к информации

о процедуре прохождения признания профессиональных квалификаций;

2) прозрачности и объективности – обеспечения соблюдения прав кандидатов при признании профессиональных квалификаций;

3) независимости – автономности центров признания от организаций образования.

Статья 4. Участники Национальной системы квалификаций

Участниками Национальной системы квалификаций являются:

1) Правительство Республики Казахстан;

2) уполномоченный орган;

3) отраслевые государственные органы;

4) Национальный совет по профессиональным квалификациям;

5) Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан;

6) орган по аккредитации;

7) Национальный орган по профессиональным квалификациям;

8) отраслевые советы по профессиональным квалификациям;

9) работодатели;

10) кандидаты;

11) центры признания.

Статья 5. Базовые инструменты Национальной системы квалификаций

1. Базовые инструменты Национальной системы квалификаций определяют основу для формирования профессиональных квалификаций.

2. Базовыми инструментами Национальной системы квалификаций являются:

1) национальная рамка квалификаций;

2) отраслевые рамки квалификаций;

3) профессиональные стандарты и квалификационные требования;

4) реестр профессий.

3. Национальная рамка квалификаций состоит из описания для каждого квалификационного уровня общих характеристик профессиональной деятельности и уровня образования.

Разработка и (или) актуализация национальной рамки квалификаций осуществляются уполномоченным органом совместно с уполномоченными органами в области образования, науки и высшего образования.

4. Отраслевая рамка квалификаций разрабатывается на основе Национального классификатора занятий Республики Казахстан, национальной рамки квалификаций и классифицирует требования к квалификации специалиста по уровням в зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и компетенций в отрасли.

Разработка и (или) актуализация отраслевых рамок квалификаций осуществляются отраслевыми государственными органами в порядке, определенном уполномоченным органом. Отраслевые рамки квалификаций утверждаются отраслевыми советами по профессиональным квалификациям.

5. Разработка и (или) актуализация профессиональных стандартов осуществляются отраслевыми государственными органами на основе Национального классификатора занятий Республики Казахстан, отраслевых рамок квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом.

Утверждение профессиональных стандартов осуществляется отраслевыми государственными органами по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом с учетом заключения Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, которое носит рекомендательный характер.

Ведение перечня утвержденных профессиональных стандартов осуществляется уполномоченным органом на цифровой платформе Национальной системы квалификаций.

Финансирование разработки профессиональных стандартов по профессиям, признание профессиональных квалификаций по которым осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом, производится за счет бюджетных средств на основании рекомендаций Национального совета по профессиональным квалификациям.

Объединения (ассоциации, союзы) работодателей по согласованию с отраслевыми государственными органами могут за счет собственных средств подготовить проект профессионального стандарта и направить его на рассмотрение в отраслевой государственный орган.

Образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, переподготовки и повышения квалификации должны быть ориентированы на результаты обучения и учитывать требования соответствующих профессиональных стандартов в рамках комплексного развития Национальной системы квалификаций.

6. Профессии, по которым осуществляется признание профессиональных квалификаций, включаются в реестр профессий на основании рекомендаций Национального совета по профессиональным квалификациям в порядке, определенном уполномоченным органом.

Формирование, актуализация и ведение реестра профессий осуществляются уполномоченным органом на цифровой платформе Национальной системы квалификаций в определенном им порядке.

Статья 6. Цифровая платформа Национальной системы квалификаций

1. Цифровая платформа Национальной системы квалификаций – информационная система, содержащая:

1) национальную и отраслевые рамки квалификаций;

2) Национальный классификатор занятий Республики Казахстан;

3) утвержденные профессиональные стандарты;

4) реестр профессий;

5) перечень центров признания;

6) базу данных о физических лицах, прошедших процедуру признания профессиональных квалификаций, сформированную в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;

7) реестр образовательных программ, реализуемых организациями технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования;

8) реестр выданных и аннулированных документов о признании профессиональных квалификаций;

9) иную информацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Формирование, сопровождение и системно-техническое обслуживание цифровой платформы Национальной системы квалификаций, интеграцию с иными информационными системами, а также анализ и обработку данных по вопросам Национальной системы квалификаций осуществляет уполномоченный орган в определенном им порядке.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРИЗНАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

Статья 7. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области признания профессиональных квалификаций

Правительство Республики Казахстан в области признания профессиональных квалификаций:

разрабатывает основные направления государственной политики в области признания профессиональных квалификаций;

выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 8. Компетенция уполномоченного органа в области признания профессиональных квалификаций

Уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций:

обеспечивает реализацию государственной политики в области признания профессиональных квалификаций;

координирует деятельность Национального органа по профессиональным квалификациям;

разрабатывает и утверждает правовые акты в области признания профессиональных квалификаций;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 9. Компетенция отраслевых государственных органов в области признания профессиональных квалификаций

Отраслевые государственные органы в области признания профессиональных квалификаций:

на ежегодной основе по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям вносят предложения

в уполномоченный орган по внесению изменений и дополнений в реестр профессий;

на ежегодной основе по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям разрабатывают предложения по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов и направляют их в уполномоченный орган;

на ежегодной основе по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы формируют потребность рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах в порядке, определенном уполномоченным органом;

по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям вносят предложения в уполномоченный орган по условиям признания профессиональных квалификаций для рассмотрения на заседании Национального совета по профессиональным квалификациям;

осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 10. Национальный совет по профессиональным квалификациям

1. В целях выработки предложений и рекомендаций, координации

по вопросам развития Национальной системы квалификаций при Правительстве Республики Казахстан создается консультативно-совещательный орган – Национальный совет по профессиональным квалификациям.

В состав Национального совета по профессиональным квалификациям могут входить депутаты Парламента Республики Казахстан, представители центральных и местных исполнительных органов, республиканских объединений профессиональных союзов, республиканских объединений (ассоциаций, союзов) работодателей, республиканских объединений по малому предпринимательству, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, Национального органа по профессиональным квалификациям, председатели отраслевых советов по профессиональным квалификациям и субъекты предпринимательства.

2. Национальный совет по профессиональным квалификациям осуществляет следующие функции:

вырабатывает предложения по определению приоритетов развития Национальной системы квалификаций;

утверждает национальную рамку квалификаций;

осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Информация о деятельности Национального совета по профессиональным квалификациям размещается на цифровой платформе Национальной системы квалификаций и актуализируется не реже одного раза в полугодие.

Статья 11. Компетенция Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан в области признания профессиональных квалификаций

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан в области признания профессиональных квалификаций:

1) выдает заключение на проекты профессиональных стандартов по профессиям, признание профессиональных квалификаций по которым осуществляется на добровольной основе;

2) ведет реестр аккредитованных ею центров признания на цифровой платформе Национальной системы квалификаций;

3) проводит мониторинг деятельности аккредитованных ею центров признания;

4) вносит в уполномоченный орган предложения по совершенствованию Национальной системы квалификаций;

5) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 12. Отраслевые советы по профессиональным квалификациям

В целях координации вопросов по развитию профессиональных квалификаций в соответствующих отраслях (сферах) при отраслевых государственных органах в порядке, определенном уполномоченным органом, создаются консультативно-совещательные органы – отраслевые советы по профессиональным квалификациям.

Отраслевые государственные органы разрабатывают и утверждают положения об отраслевых советах по профессиональным квалификациям на основе типового положения об отраслевых советах по профессиональным квалификациям, утвержденного уполномоченным органом.

Председатель отраслевого совета по профессиональным квалификациям избирается из числа его членов.

Статья 13. Национальный орган по профессиональным квалификациям

Национальный орган по профессиональным квалификациям, осуществляющий консультативную и методологическую деятельность по вопросам Национальной системы квалификаций в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, создается по решению Правительства Республики Казахстан в форме акционерного общества.

Статья 14. Взаимодействие объединений (ассоциаций, союзов) работодателей с отраслевыми государственными органами по вопросам Национальной системы квалификаций

Объединения (ассоциации, союзы) работодателей взаимодействуют с отраслевыми государственными органами в порядке, предусмотренном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами, в том числе посредством участия в:

1) разработке и (или) актуализации отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов, реестра профессий;

2) работе отраслевых советов по профессиональным квалификациям, Национального совета по профессиональным квалификациям;

3) работе по выработке предложений по развитию Национальной системы квалификаций.

Глава 3. ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

Статья 15. Порядок и условия признания профессиональных квалификаций

1. Признание профессиональных квалификаций осуществляется на обязательной или добровольной основе по профессиям, включенным в реестр профессий.

2. Признание профессиональных квалификаций на добровольной основе осуществляется в соответствии с настоящим Законом.

3. Кандидаты проходят процедуру признания профессиональных квалификаций в центрах признания в порядке, определенном уполномоченным органом.

Признание профессиональных квалификаций на добровольной основе осуществляется за счет средств кандидата или иных средств, не запрещенных законами Республики Казахстан, либо за счет средств работодателя в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан.

4. Для обеспечения единых требований к процедуре проведения признания профессиональных квалификаций центрами признания утверждаются квалификационные программы.

Квалификационные программы разрабатываются на основе требований соответствующих профессиональных стандартов, а при их отсутствии используются квалификационные требования, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

5. Признание профессиональных квалификаций на обязательной основе осуществляется в соответствии с иными законами Республики Казахстан в случае, если в отношении лиц, претендующих на осуществление определенного рода занятий, указанными законами установлены особенности регулирования, являющиеся обязательным условием для осуществления профессиональной деятельности.

Примечание. Признание профессиональных квалификаций на обязательной основе проводится путем лицензирования, аттестации, сертификации, уведомления о начале деятельности физических лиц, тестирования, проведения квалификационных экзаменов и иными способами, установленными законами Республики Казахстан.

6. Информация о порядке признания профессиональных квалификаций по профессиям, включенным в реестр профессий, размещается на интернет-ресурсах центров признания, цифровой платформе Национальной системы квалификаций.

Статья 16. Права кандидатов

Кандидаты имеют право:

1) получать в доступной форме от отраслевых государственных органов, центров признания полную и достоверную информацию о порядке признания профессиональных квалификаций;

2) проходить процедуру признания профессиональных квалификаций в соответствии с квалификационной программой;

3) обращаться в суд с иском о защите нарушенных прав, свобод и законных интересов в области признания профессиональных квалификаций.

Статья 17. Центр признания

1. К центрам признания относятся юридические лица, прошедшие аккредитацию в порядке, установленном настоящим Законом или законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Аккредитация центров признания в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия осуществляется органом по аккредитации.

2. Центр признания обязан:

зарегистрироваться на цифровой платформе Национальной системы квалификаций и публиковать информацию о своей структуре и деятельности, стоимости услуги по признанию профессиональных квалификаций;

обеспечить предоставление кандидатам информации о порядке проведения признания профессиональных квалификаций, перечня документов, необходимых для признания профессиональных квалификаций, в том числе путем размещения их на своих интернет-ресурсах, включая сроки и условия проведения и (или) пересдачи экзамена или экзаменов;

соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан в области охраны труда и техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, санитарно-гигиенических норм в процессе признания профессиональных квалификаций и незамедлительно реагировать при нарушении этих требований;

разработать и утвердить квалификационные программы в порядке, определенном уполномоченным органом;

вносить сведения об итогах прохождения кандидатами процедуры признания профессиональных квалификаций на цифровую платформу Национальной системы квалификаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите, а также правилами формирования и сопровождения цифровой платформы Национальной системы квалификаций;

соблюдать порядок рассмотрения заявлений на апелляцию по вопросам признания профессиональных квалификаций;

устанавливать стоимость услуги по признанию профессиональных квалификаций;

создавать необходимые условия для лиц с инвалидностью при прохождении процедуры признания профессиональных квалификаций;

нести ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 18. Требования к кандидату для прохождения экзамена или экзаменов на признание профессиональной квалификации

Для прохождения экзамена или экзаменов на признание профессиональной квалификации кандидат должен:

1) соответствовать возрасту для выполнения трудовых функций, установленному исходя из требований к профессии, специфике производства и условиям безопасности труда в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) представить полный пакет документов, необходимый для признания профессиональной квалификации, согласно правилам признания профессиональных квалификаций;

3) соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан в области охраны труда и техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, санитарно-гигиенических норм при прохождении процедуры признания профессиональных квалификаций.

Статья 19. Признание неформального и (или) информального образования в рамках признания профессиональных квалификаций

Результаты обучения, полученные через неформальное и (или) информальное образование, признаются центрами признания при прохождении процедуры признания профессиональных квалификаций в случае, если требования по признанию результатов неформального и (или) информального образования установлены соответствующими профессиональными стандартами, а при их отсутствии – квалификационными требованиями.

Для принятия решения о признании неформального образования в рамках признания профессиональной квалификации кандидат представляет в центр признания сертификат или свидетельство о завершении обучения, выданные организацией, предоставляющей образовательные услуги.

Для принятия решения о признании информального образования в рамках признания профессиональной квалификации кандидат представляет в центр признания описание результатов полученного обучения.

Статья 20. Признание навыка или навыков

1. Допускается признание отдельного навыка или навыков в центрах признания в рамках одной профессии.

2. Признание отдельного навыка или навыков осуществляется в случае, если требование по признанию навыка или навыков установлено соответствующими профессиональными стандартами, а при их отсутствии – квалификационными требованиями.

3. При признании отдельного навыка или навыков в документе о признании профессиональной квалификации указываются наименование навыка или навыков, наименование профессиональной квалификации и профессии.

Статья 21. Порядок получения документа о признании профессиональной квалификации

Кандидаты, сдавшие экзамен или экзамены, получают документ о признании профессиональной квалификации.

В случае, если кандидат не прошел экзамен или экзамены в период своей временной нетрудоспособности, центр признания назначает время для пересдачи экзамена или экзаменов.

В случае, если кандидат получил отрицательное решение по итогам прохождения экзамена или экзаменов, центр признания выдает рекомендации для кандидата и определяет сроки пересдачи экзамена или экзаменов в соответствии с правилами признания профессиональных квалификаций.

Форма документа о признании профессиональной квалификации определяется правилами признания профессиональных квалификаций.

Срок действия документа о признании профессиональной квалификации устанавливается согласно реестру профессий.

Статья 22. Особенности рассмотрения апелляций по вопросам признания профессиональных квалификаций

В случае несогласия с результатами решения центра признания по итогам прохождения процедуры признания профессиональных квалификаций кандидат в течение пяти рабочих дней с даты информирования его о результатах вправе подать в центр признания заявление на апелляцию.

Заявление на апелляцию кандидата подлежит рассмотрению центром признания в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации.

Для рассмотрения заявления на апелляцию кандидата о несогласии с результатами решения по итогам прохождения процедуры признания центр признания обязан:

создать апелляционную комиссию;

информировать кандидата об итогах рассмотрения заявления на апелляцию.

Апелляционная комиссия создается в соответствии с правилами признания профессиональных квалификаций.

Глава 4. АККРЕДИТАЦИЯ ЦЕНТРОВ ПРИЗНАНИЯ

Статья 23. Аккредитация центров признания

Аккредитация центров признания проводится Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан на добровольной и безвозмездной основах по согласованию с уполномоченным органом.

Аккредитация включает следующие основные этапы:

прием, рассмотрение заявки и представленных документов;

экспертизу представленных документов;

обследование заявителя по месту нахождения;

принятие решения об аккредитации либо об отказе в аккредитации;

выдачу аттестата аккредитации со сроком действия три года;

заключение постаккредитационного договора.

3. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан при проведении аккредитации центров признания обязана:

1) обеспечивать сохранность и конфиденциальность документов, информации, получаемых от заявителя, в ходе проведения аккредитации;

2) провести полное и объективное обследование по месту нахождения заявителя и дать обоснованный и объективный отчет, который должен содержать оценку соответствия заявителя критериям аккредитации.

Нарушение норм, предусмотренных настоящей статьей, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

4. Правила аккредитации центров признания, переоформления, отзыва, возобновления и прекращения действия аттестата аккредитации утверждаются уполномоченным органом.

5. Повторная аккредитация центров признания проводится с соблюдением всех этапов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. Заявка на повторную аккредитацию подается заявителем не позднее шести месяцев до истечения срока действия аттестата аккредитации.

Статья 24. Критерии аккредитации

1. Заявитель должен отвечать следующим критериям:

1) наличие статуса юридического лица;

2) наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, на основе договора о совместной деятельности или во временном владении и пользовании помещения, оборудования и материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по признанию профессиональных квалификаций;

3) наличие представленных профессий в реестре профессий;

4) соответствие проектов квалификационных программ требованиям, установленным уполномоченным органом;

5) наличие квалифицированного персонала, позволяющего выполнять работы по признанию профессиональных квалификаций, соответствующего требованиям, установленным уполномоченным органом.

2. Создание центров признания при организациях образования не допускается.

Статья 25. Принятие решения об аккредитации либо об отказе в аккредитации

1. Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации принимается Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом на основании результатов экспертизы представленных документов и обследования по месту нахождения заявителя Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан.

2. В случае принятия положительного решения в течение десяти рабочих дней выдается аттестат аккредитации с серийным номером, с занесением сведений в перечень аккредитованных центров признания и заключается постаккредитационный договор.

Постаккредитационный договор заключается между Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и центром признания в целях осуществления мониторинга деятельности центров признания.

Типовая форма и условия постаккредитационного договора утверждаются уполномоченным органом.

3. Мониторинг деятельности центров признания осуществляется путем наблюдения Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан за результатами проведения процедуры признания профессиональных квалификаций центрами признания.

В случае установления нарушения критериев аккредитации по результатам мониторинга деятельности центров признания принимаются меры в соответствии с пунктом 2 статьи 26 настоящего Закона.

4. При отрицательном решении заявителю направляется ответ с указанием причин отказа в аккредитации в письменной (бумажной и (или) электронной) форме в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения.

5. Заявитель вправе обжаловать решение по отказу в аккредитации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 26. Переоформление, отзыв и прекращение действия аттестата аккредитации

1. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) центра признания аттестат аккредитации подлежит переоформлению в соответствии с правилами аккредитации центров признания, переоформления, отзыва, возобновления и прекращения действия аттестата аккредитации.

2. Аттестат аккредитации отзывается Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан в следующих случаях:

наличие письменного заявления центра признания об отзыве аттестата аккредитации;

нарушение порядка признания профессиональных квалификаций;

по итогам мониторинга деятельности центров признания при обнаружении нарушений критериев аккредитации и условий постаккредитационного договора;

выявление подтвержденных жалоб в отношении лиц, получивших документ о признании профессиональной квалификации в центрах признания.

В случае, установленном подпунктом 4) части первой настоящего пункта, документ о признании профессиональной квалификации, выданный этому лицу, подлежит аннулированию. Сведения об аннулированных документах о признании профессиональной квалификации размещаются на цифровой платформе Национальной системы квалификаций.

3. Решение об отзыве аттестата аккредитации принимается Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан

в течение десяти рабочих дней со дня наступления событий и (или) выявления нарушений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

4. Копия решения об отзыве аттестата аккредитации направляется в центр признания электронным способом через цифровую платформу Национальной системы квалификаций в течение трех рабочих дней с даты принятия данного решения.

5. После устранения нарушений, послуживших основанием для отзыва аттестата аккредитации, центр признания представляет в Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан сведения об их устранении для принятия решения о возобновлении действия аттестата аккредитации.

Действие аттестата аккредитации не возобновляется в случае выявления нарушений, связанных со здоровьем, жизнеобеспечением и безопасностью граждан.

Перечень центров признания, действие аттестатов аккредитации которых не подлежит возобновлению, а также сведения об их учредителях (участниках) размещаются на цифровой платформе Национальной системы квалификаций.

6. Действие аттестата аккредитации прекращается по следующим основаниям:

1) наличие решения об отзыве аттестата аккредитации;

2) прекращение срока действия аттестата аккредитации;

3) прекращение (ликвидация) деятельности центра признания;

4) наличие решения суда о запрете на занятие деятельностью по признанию профессиональных квалификаций.

Глава 5. МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ

ПРИЗНАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

Статья 27. Компенсации, гарантии и льготы кандидатам, направляемым работодателями на признание профессиональных квалификаций

Порядок предоставления компенсаций, гарантий и льгот кандидатам, направляемым работодателями на признание профессиональной квалификации, устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Статья 28. Учет признания профессиональных квалификаций при декларировании деятельности работодателя

Наличие документа о признании профессиональных квалификаций у работников учитывается при декларировании деятельности работодателя в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан.

Статья 29. Ваучерная система признания профессиональных квалификаций

1. Для признания профессиональных квалификаций на бесплатной основе зарегистрированные безработные лица вправе получить единоразовый ваучер. Единоразовый ваучер предоставляется один раз в год и должен быть использован в течение срока действия, указанного в единоразовом ваучере.

2. Выбор профессиональной квалификации и центра признания для прохождения процедуры признания профессиональной квалификации осуществляется лицами, получившими единоразовый ваучер, самостоятельно по профессии, включенной в реестр профессий.

3. Единоразовый ваучер аннулируется в случае, если не был использован в течение срока его действия. Срок действия единоразового ваучера подлежит продлению в период временной нетрудоспособности лица, получившего единоразовый ваучер.

4. Размер и порядок возмещения расходов на прохождение процедуры признания профессиональных квалификаций на основе единоразового ваучера устанавливаются правилами выдачи, финансирования и распределения между регионами Республики Казахстан единоразовых ваучеров, утвержденными уполномоченным органом.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в области признания профессиональных квалификаций

Нарушение законодательства Республики Казахстан в области признания профессиональных квалификаций влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 31. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти

календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 4 июля 2023 года

№ 14-VIIІ ЗРК