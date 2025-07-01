Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при создании, управлении и ликвидации фондов целевого капитала, формировании, пополнении, расформировании эндаумент-фондов (целевых капиталов) и использовании их инвестиционных доходов, доверительном управлении активами эндаумент-фондов (целевых капиталов).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) диверсификация – размещение активов эндаумент-фонда (целевого капитала) в различные финансовые инструменты с целью снижения риска уменьшения их стоимости;

2) управляющая компания (фидуциарий) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению инвестиционным портфелем на основании лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, либо фонд целевого капитала, осуществляющий деятельность по управлению активами эндаумент-фондов (целевых капиталов) самостоятельно;

3) добровольные пожертвования – деньги, а также иное имущество, переданные в фонд целевого капитала или эндаумент-фонд (целевой капитал) для оказания благотворительной помощи;

4) инвестиционная декларация – документ, предусматривающий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, фидуциарные обязательства, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов эндаумент-фондов (целевых капиталов), условия хеджирования и диверсификации;

5) инвестиционный доход – прирост активов эндаумент-фонда (целевого капитала) в денежном выражении, полученный в результате их инвестирования;

6) уполномоченный орган в сфере благотворительности – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере благотворительности;

7) уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

8) фонд целевого капитала – некоммерческая организация, создаваемая в организационно-правовой форме фонда, осуществляющая деятельность в социальной сфере, по управлению активами эндаумент-фонда (целевого капитала) для обеспечения инвестиционного дохода и финансирования объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала), в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

9) аффилированные лица фонда целевого капитала – физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие в отношении к фонду целевого капитала возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки;

10) договор целевого вклада – договор, в соответствии с которым одна сторона (вкладчик) передает во владение, пользование и распоряжение бессрочно или на срок не менее десяти лет эндаумент (целевой вклад) другой стороне (фонду целевого капитала) для получения инвестиционного дохода с обеспечением сохранности и целостности эндаумента (целевого вклада) и финансирования объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала);

11) выгодополучатель – лицо, получающее благотворительную помощь от фонда целевого капитала или эндаумент-фонда (целевого капитала);

12) вкладчик – физическое или юридическое лицо, которое является стороной договора целевого вклада;

13) договор доверительного управления – договор по управлению инвестиционным портфелем, составляющим активы эндаумент-фонда (целевого капитала), заключаемый управляющей компанией (фидуциарием)

с фондом целевого капитала о передаче в доверительное управление активов эндаумент-фондов (целевых капиталов) в соответствии с требованиями, установленными Гражданским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом;

14) стоимость чистых активов – денежное выражение стоимости активов эндаумент-фондов (целевых капиталов), определяемое как разница между стоимостью всех активов эндаумент-фондов (целевых капиталов) и их обязательствами либо начисленными расходами, подлежащими оплате за счет активов эндаумент-фондов (целевых капиталов);

15) фидуциарные обязательства – обязательства по осуществлению деятельности по управлению активами эндаумент-фондов (целевых капиталов) и инвестированию их разумно, добросовестно и честно, принимаемые управляющей компанией (фидуциарием) в соответствии с настоящим Законом;

16) активы эндаумент-фонда (целевого капитала) – совокупность активов, принадлежащих фонду целевого капитала на правах собственности или договора целевого вклада;

17) благотворительная программа эндаумент-фонда (целевого капитала) – система мер, включающая сроки и порядок осуществления благотворительной помощи, финансируемой за счет инвестиционного дохода;

18) эндаумент-фонд (целевой капитал) – имущество фонда целевого капитала, которое формируется и (или) пополняется за счет эндаументов (целевых вкладов) и инвестиционного дохода, а также собственных средств фонда целевого капитала и используется для финансирования объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала);

19) эндаумент (целевой вклад) – имущество, пожертвованное или переданное для владения, пользования и распоряжения с обеспечением сохранности и целостности в соответствии с условиями договора (договоров) дарения, пожертвования или целевого вклада, а также завещания.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

Особенности регулирования отношений, связанных с деятельностью фондов целевого капитала и эндаумент-фондов (целевых капиталов), устанавливаются настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

Действие настоящего Закона не распространяется на деятельность по формированию, пополнению и использованию эндаумент-фондов (целевых капиталов) «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)

1. Законодательство Республики Казахстан о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах) основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 4. Основные цель и задачи настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является финансовая поддержка объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала), посредством инвестирования денег и (или) иных активов эндаумент-фонда (целевого капитала) и последующего использования инвестиционного дохода.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) привлечение дополнительных средств для устойчивой финансовой поддержки объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала);

2) инвестирование активов эндаумент-фонда (целевого капитала) в соответствии с инвестиционной декларацией и законодательством Республики Казахстан;

3) оказание благотворительной помощи выгодополучателям;

4) обеспечение открытости и подотчетности деятельности фонда целевого капитала, защита законных интересов вкладчиков, повышение уровня финансовой грамотности граждан, в том числе посредством обеспечения доступа к информации о деятельности фонда целевого капитала в пределах цели и задач, установленных настоящим Законом.

Статья 5. Основные принципы формирования, пополнения эндаумент-фонда (целевого капитала) и использования его инвестиционного дохода

1. Вкладчики, фонды целевого капитала и управляющие компании (фидуциарии) принимают участие в деятельности эндаумент-фондов (целевых капиталов) на основе принципов законности, равноправия, добровольности, гласности, разумного управления активами и равенства поколений.

Принцип законности заключается в соблюдении правового режима, устанавливающего реальное действие права, при котором все лица строго соблюдают правовые нормы, закрепленные в Конституции Республики Казахстан, настоящем Законе и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан.

Принцип равноправия заключается в соблюдении правового режима, обеспечивающего равные права вкладчика, фонда целевого капитала, управляющей компании (фидуциария) перед законом и судом независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств.

Принцип добровольности заключается в соблюдении правового режима, устанавливающего право вкладчика, фонда целевого капитала оказывать помощь выгодополучателю и право выгодополучателя получать или не получать ее без принудительного воздействия со стороны третьих лиц.

Принцип гласности заключается в соблюдении правового режима, устанавливающего право вкладчика, фонда целевого капитала, управляющей компании (фидуциария) открыто участвовать в деятельности эндаумент-фонда (целевого капитала), свободно освещать в масс-медиа результаты такого участия, а также обязанность не препятствовать раскрытию информации о налоговой, финансовой и бухгалтерской отчетности, касающейся эндаумент-фонда (целевого капитала).

Принцип разумного управления активами заключается в соблюдении правового режима, устанавливающего фидуциарные обязательства для управляющей компании (фидуциария).

Принцип равенства поколений заключается в соблюдении правового режима, устанавливающего обязанность фонда целевого капитала учитывать интересы и потребности будущих поколений при принятии решений и совершении действий.

2. Свобода реализуемых принципов, предусмотренных настоящим Законом, может быть ограничена только законами Республики Казахстан.

Статья 6. Благотворительная программа эндаумент-фонда (целевого капитала)

1. Благотворительные программы эндаумент-фонда (целевого капитала), финансируемые из инвестиционного дохода, включают объекты благотворительности в области образования, науки и инновационной деятельности, массового спорта, лекарственного обеспечения, оказания медицинских услуг и социальной защиты населения.

2. Благотворительная программа эндаумент-фонда (целевого капитала) разрабатывается и утверждается для каждого эндаумент-фонда (целевого капитала).

3. Благотворительная программа эндаумент-фонда (целевого капитала) включает в себя объекты благотворительности, цели, задачи, период реализации, смету предполагаемых доходов и расходов.

4. Разработка, утверждение и выполнение благотворительной программы эндаумент-фонда (целевого капитала) осуществляются фондом целевого капитала в интересах выгодополучателя.

5. Выгодополучатель использует полученные средства от эндаумент-фонда (целевого капитала) в соответствии с утвержденной благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала).

6. Выгодополучатель представляет попечительскому совету отчет об использовании средств в порядке и сроки, которые установлены попечительским советом.

Попечительский совет вправе запрашивать дополнительные сведения, проводить проверку целевого использования средств эндаумент-фонда (целевого капитала) и принимать решения о приостановке или прекращении финансирования в случае выявления нарушений.

Статья 7. Виды деятельности фонда целевого капитала

1. Фонд целевого капитала осуществляет следующие виды деятельности:

1) владение, пользование и распоряжение эндаументами (целевыми вкладами);

2) формирование и (или) пополнение эндаумент-фондов (целевых капиталов);

3) управление активами эндаумент-фондов (целевых капиталов);

4) инвестирование активов эндаумент-фондов (целевых капиталов);

5) финансирование объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала);

6) взаимодействие с вкладчиками, учредителями, выгодополучателями и другими участниками;

7) проведение инициатив, направленных на увеличение активов эндаумент-фондов (целевых капиталов), путем сбора денег и привлечения эндаументов (целевых вкладов);

8) иную деятельность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и уставом фонда целевого капитала.

2. Все виды деятельности фонда целевого капитала направлены на достижение целей, установленных настоящим Законом и учредительными документами.

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Статья 8. Компетенция уполномоченного органа в сфере благотворительности

Уполномоченный орган в сфере благотворительности:

1) разрабатывает и утверждает типовой устав фонда целевого капитала по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 9. Компетенция уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций:

1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, устанавливающие перечень финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также правила их управления управляющими компаниями (фидуциариями);

2) разрабатывает и утверждает правила расчета стоимости чистых активов и активов эндаумент-фонда (целевого капитала);

3) осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований настоящего Закона и нормативных правовых актов, устанавливающих перечень финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также правил их управления управляющими компаниями (фидуциариями) и правил расчета стоимости чистых активов и активов эндаумент-фонда (целевого капитала);

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Глава 3. ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Статья 10. Создание фонда целевого капитала

1. Фонд целевого капитала создается путем его образования на основе решения учредителей, которое содержит следующую информацию:

1) наименование и место нахождения учредителей;

2) размер эндаумент-фонда (целевого капитала), порядок и сроки его формирования и (или) пополнения;

3) порядок управления фондом целевого капитала и его активами;

4) срок действия эндаумент-фонда (целевого капитала);

5) письменное согласие выгодополучателя на финансирование объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала);

6) письменное согласие выгодополучателя на использование его имени или наименования при определении целевого назначения эндаумент-фонда (целевого капитала).

2. Имущество фонда целевого капитала состоит из:

1) добровольных пожертвований от физических и юридических лиц;

2) имущества, переданного по договору (договорам) доверительного управления;

3) эндаументов (целевых вкладов) от физических и юридических лиц, переданных по договору (договорам) целевого вклада;

4) взносов учредителей фонда целевого капитала;

5) инвестиционных доходов от управления активами эндаумент-фонда (целевого капитала);

6) иных источников, не запрещенных законами Республики Казахстан.

3. Выгодополучатели фонда целевого капитала определяются его учредительными документами или решением попечительского совета о создании эндаумент-фонда (целевого капитала), договором (договорами) дарения, пожертвования, целевого вклада, а также завещанием в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.

4. Фонд целевого капитала приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Государственная регистрация фонда целевого капитала осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

5. Структура и органы управления фондом целевого капитала, а также иная информация, указанная в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, устанавливаются в его уставе в соответствии с законодательством Республики Казахстан о некоммерческих организациях с учетом особенностей настоящего Закона.

6. Учредительными документами фонда целевого капитала являются учредительный договор и устав, утвержденный учредителями, который разрабатывается в соответствии с типовым уставом фонда целевого капитала.

Статья 11. Учредители фонда целевого капитала

1. Учредителями фонда целевого капитала являются физические и (или) юридические лица.

2. Имущество, внесенное и передаваемое учредителями в фонд целевого капитала по договору (договорам) дарения, пожертвования, целевого вклада, а также завещанию, не должно быть обременено правами третьих лиц.

3. Учредители фонда целевого капитала обязаны представить для размещения полную и достоверную информацию об активах, передаваемых в фонд целевого капитала, на его официальном интернет-ресурсе, а также обеспечить их переход в собственность фонда целевого капитала.

Статья 12. Органы управления фонда целевого капитала

1. Органами управления фонда целевого капитала являются:

1) коллегиальный высший орган – попечительский совет;

2) исполнительный орган – коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа, название которого устанавливается уставом фонда целевого капитала;

3) служба внутреннего аудита – контрольный орган, избираемый или назначаемый попечительским советом;

4) иные органы в соответствии с настоящим Законом и уставом фонда целевого капитала.

2. Порядок назначения, отстранения, полномочия и ответственность работников фонда целевого капитала устанавливаются законами Республики Казахстан и уставом фонда целевого капитала.

3. Консультативно-совещательные органы фонда целевого капитала могут создаваться исключительно по решению попечительского совета в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета.

Статья 13. Попечительский совет

1. Попечительский совет:

1) определяет общую стратегию и направления деятельности фонда целевого капитала;

2) определяет цели, для достижения которых фонд целевого капитала формирует и (или) пополняет эндаумент-фонд (целевой капитал) в соответствии с настоящим Законом;

3) утверждает изменения по составу и количеству членов попечительского совета;

4) принимает решения о формировании и (или) пополнении эндаумент-фонда (целевого капитала), сроке, на который формируется эндаумент-фонд (целевой капитал) (в случае если срок не определен договором целевого вклада), и расформировании эндаумент-фонда (целевого капитала);

5) вносит изменения и (или) дополнения в устав фонда целевого капитала;

6) утверждает внутренние документы, устанавливающие порядок осуществления деятельности фонда целевого капитала в соответствии с настоящим Законом и законами Республики Казахстан;

7) утверждает правила профессиональной этики управления и инвестирования активов эндаумент-фонда (целевого капитала);

8) утверждает учетную политику фонда целевого капитала;

9) утверждает годовую финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

10) ежегодно утверждает финансовый план фонда целевого капитала (далее – финансовый план);

11) осуществляет контроль за выполнением финансового плана;

12) утверждает инвестиционную декларацию, а также изменения и (или) дополнения в нее;

13) определяет назначение и цели использования собственных средств фонда целевого капитала и добровольных пожертвований, если договором пожертвования не определены указанные условия;

14) разрабатывает и утверждает требования к управляющим компаниям (фидуциариям);

15) утверждает благотворительные программы эндаумент-фонда (целевого капитала);

16) осуществляет контроль за выполнением благотворительной программы эндаумент-фонда (целевого капитала);

17) ежегодно утверждает размеры расходов на обеспечение деятельности фонда целевого капитала;

18) принимает решения о назначении или отстранении руководителя исполнительного органа фонда целевого капитала, количественном составе и сроке полномочий членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), порядке назначения и досрочного прекращения их (его) полномочий;

19) принимает решения о назначении или отстранении руководителя службы внутреннего аудита;

20) принимает решения о создании консультативно-совещательных органов фонда целевого капитала;

21) утверждает положение о деятельности консультативно-совещательных органов фонда целевого капитала;

22) определяет управляющую компанию (фидуциария) и аудиторскую организацию, а также размер и формы их вознаграждения;

23) принимает решения о сборе денег и утверждает типовую форму договора целевого вклада по сбору денег для формирования и (или) пополнения эндаумент-фонда (целевого капитала);

24) определяет назначение и цели использования инвестиционного дохода, а также выгодополучателей, объем выплат выгодополучателям за счет инвестиционного дохода, периодичность и порядок их осуществления в случаях, если договором целевого вклада не определены указанные условия;

25) согласовывает представленный исполнительным органом договор целевого вклада, на основании которого формируется и (или) пополняется эндаумент-фонд (целевой капитал);

26) ежегодно утверждает план информационно-разъяснительной работы фонда целевого капитала по его направлениям деятельности;

27) утверждает положение об оплате труда и премировании работников фонда целевого капитала;

28) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан и уставом фонда целевого капитала.

2. Попечительский совет формируется из числа учредителей фонда целевого капитала (их представителей), вкладчиков (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области, соответствующей целям деятельности фонда целевого капитала.

В состав попечительского совета не могут входить два и более лица, являющихся представителями одного юридического лица или разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами фонда целевого капитала. Данное ограничение не распространяется на представителей учредителей фонда целевого капитала. Учредители фонда целевого капитала или их представители могут составлять не более одной трети состава попечительского совета.

Фонд целевого капитала не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам попечительского совета и членам консультативно-совещательных органов фонда целевого капитала за выполнение возложенных на них функций.

3. Первоначальный состав попечительского совета утверждается учредителями фонда целевого капитала и не может быть менее семи членов.

4. Вкладчик, размер эндаумента (целевого вклада) которого составляет более десяти процентов эндаумент-фонда (целевого капитала) на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав попечительского совета. В этом случае попечительский совет обязан принять решение о включении такого вкладчика или его представителя в состав попечительского совета в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования вкладчика при условии, что такое включение не противоречит пункту 2 настоящей статьи.

Статья 14. Исполнительный орган

1. Руководство текущей деятельностью фонда целевого капитала осуществляется исполнительным органом.

Исполнительный орган может быть коллегиальным или единоличным.

Исполнительный орган осуществляет текущее руководство деятельностью фонда целевого капитала, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Законом и уставом фонда целевого капитала к исключительной компетенции попечительского совета, и подотчетен попечительскому совету.

Решения коллегиального исполнительного органа оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами исполнительного органа и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена исполнительного органа по каждому вопросу.

Передача права голоса членом исполнительного органа иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа, не допускается.

Исполнительный орган обязан исполнять решения попечительского совета.

2. Руководитель исполнительного органа:

1) организует выполнение решений попечительского совета;

2) действует без доверенности от имени фонда целевого капитала в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления фонда целевого капитала в его отношениях с третьими лицами в пределах своей компетенции;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников фонда целевого капитала (за исключением случаев, установленных настоящим Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников фонда целевого капитала и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием и положением об оплате труда и премировании работников фонда целевого капитала, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и службы внутреннего аудита;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей при коллегиальном исполнительном органе на одного из членов исполнительного органа;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;

7) обеспечивает разработку благотворительных программ эндаумент-фонда (целевого капитала) с учетом предложений выгодополучателей;

8) вносит благотворительные программы эндаумент-фонда (целевого капитала) на утверждение попечительскому совету;

9) выполняет благотворительные программы эндаумент-фонда (целевого капитала), утвержденные попечительским советом;

10) разрабатывает и выполняет утвержденный попечительским советом план информационно-разъяснительной работы фонда целевого капитала по его направлениям деятельности;

11) осуществляет иные функции, установленные настоящим Законом, уставом фонда целевого капитала и решениями попечительского совета.

3. Членами коллегиального исполнительного органа могут быть работники фонда целевого капитала.

Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия попечительского совета.

Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица либо занимать должность руководителя филиала или представительства иностранного юридического лица.

Функции, права и обязанности члена исполнительного органа устанавливаются настоящим Законом, законами Республики Казахстан, уставом фонда целевого капитала, а также трудовым договором, который заключается между членом исполнительного органа и фондом целевого капитала.

Трудовой договор от имени фонда целевого капитала с руководителем исполнительного органа подписывается председателем попечительского совета или лицом, уполномоченным на это попечительским советом. Трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается руководителем исполнительного органа.

4. Руководитель и члены исполнительного органа не входят в состав попечительского совета.

5. Вкладчик и его представители, а также аффилированные лица фонда целевого капитала не имеют права занимать должности руководителя или членов исполнительного органа.

6. При выполнении своих обязанностей руководитель и члены исполнительного органа должны действовать в интересах фонда целевого капитала.

Статья 15. Служба внутреннего аудита

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и обеспечения внутреннего контроля создается служба внутреннего аудита.

2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав попечительского совета и исполнительного органа.

Не допускается увольнение работников службы внутреннего аудита без согласования с попечительским советом.

3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется попечительскому совету и отчитывается перед ним о своей работе.

4. Служба внутреннего аудита:

1) проверяет соблюдение законодательства Республики Казахстан, устава фонда целевого капитала и внутренних документов фонда целевого капитала, устанавливающих порядок осуществления деятельности фонда целевого капитала;

2) выявляет случаи нецелевого использования средств и нарушений фидуциарных обязательств;

3) ежегодно представляет аудиторский отчет за истекший год для его утверждения попечительскому совету с приложением при необходимости пояснительной записки к аудиторскому отчету о наличии выявленных и (или) потенциальных нарушений;

4) взаимодействует с профессиональным советом по аудиторской деятельности, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, а также, при необходимости, с другими аудиторскими организациями.

5. Служба внутреннего аудита обязана сообщать непосредственно председателю попечительского совета о наличии выявленных и (или) потенциальных нарушений законодательства Республики Казахстан, устава фонда целевого капитала и внутренних документов фонда целевого капитала, устанавливающих порядок осуществления деятельности фонда целевого капитала.

Статья 16. Финансовая отчетность и аудит фонда целевого капитала

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности фонда целевого капитала устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете, финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

2. Фонд целевого капитала ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность раздельно по собственным средствам и активам эндаумент-фонда (целевого капитала) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляются исполнительным органом.

3. Исполнительный орган ежегодно представляет попечительскому совету годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее утверждения.

4. Фонд целевого капитала обязан ежегодно публиковать на своем официальном интернет-ресурсе годовую финансовую отчетность, аудиторский отчет, отчет о выполнении благотворительных программ эндаумент-фондов (целевых капиталов), отчет об использовании собственных средств фонда целевого капитала и активов эндаумент-фонда (целевого капитала) и отчет по административно-управленческим расходам фонда целевого капитала в течение тридцати календарных дней после их утверждения попечительским советом.

5. Фонд целевого капитала обязан проводить независимый аудит годовой финансовой отчетности.

Статья 17. Права и обязанности вкладчиков

1. Вкладчики имеют право:

1) получать по требованию информацию о деятельности фонда целевого капитала, его финансовом состоянии и использовании активов эндаумент-фонда (целевого капитала);

2) предлагать благотворительные программы эндаумент-фонда (целевого капитала), соответствующие настоящему Закону и уставу фонда целевого капитала;

3) участвовать в деятельности консультативно-совещательных органов и (или) органов управления фонда целевого капитала, если это предусмотрено уставом фонда целевого капитала;

4) участвовать в управлении фондом целевого капитала в соответствии с настоящим Законом, учредительными и внутренними документами фонда целевого капитала;

5) обжаловать действия (бездействие) или решения органов управления фонда целевого капитала, которые нарушают их права и законные интересы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6) требовать возврата эндаумента (целевого вклада) в случаях истечения срока договора целевого вклада, расформирования эндаумент-фонда (целевого капитала) и иных, предусмотренных договором целевого вклада.

2. Вкладчики обязаны:

1) соблюдать устав фонда целевого капитала в случае участия в деятельности консультативно-совещательных органов и (или) органов управления фонда целевого капитала;

2) своевременно и полностью осуществлять передачу имущества в эндаумент-фонд (целевой капитал) в соответствии с заключенными договорами целевого вклада;

3) не препятствовать деятельности и функционированию фонда целевого капитала, не использовать свое участие в деятельности фонда целевого капитала в целях, противоречащих его уставу и целям создания.

3. Вкладчики имеют иные права и обязанности, которые предусмотрены законами Республики Казахстан.

Статья 18. Участие вкладчиков в управлении фондом целевого капитала

1. Участие вкладчиков в управлении фондом целевого капитала реализуется через включение вкладчиков или их представителей в попечительский совет и (или) консультативно-совещательные органы фонда целевого капитала.

2. Участие вкладчиков или их представителей в управлении фондом целевого капитала не влечет за собой передачу им прав собственности на активы эндаумент-фонда (целевого капитала).

3. Вкладчики или их представители не вправе получать вознаграждения за выполнение возложенных на них функций в управлении фондом целевого капитала.

Статья 19. Раскрытие сведений об аффилированных лицах фонда целевого капитала

1. Сведения об аффилированных лицах фонда целевого капитала не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

2. Фонд целевого капитала ведет учет, обеспечивает полное и своевременное раскрытие сведений об аффилированных лицах фонда целевого капитала.

3. Порядок раскрытия сведений об аффилированных лицах фонда целевого капитала устанавливается уставом фонда целевого капитала.

4. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами фонда целевого капитала, обязаны представлять фонду целевого капитала в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

5. Решение о заключении фондом целевого капитала сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов попечительского совета, не заинтересованных в ее совершении ввиду аффилированности.

Статья 20. Ликвидация фонда целевого капитала

1. Фонд целевого капитала может быть ликвидирован добровольно или принудительно.

2. Решение о добровольной ликвидации фонда целевого капитала принимается попечительским советом либо органом фонда целевого капитала, уполномоченным на это учредительными документами.

Орган фонда целевого капитала, принявший решение о добровольной ликвидации фонда целевого капитала, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации фонда целевого капитала в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, настоящим Законом и законами Республики Казахстан.

3. Принудительная ликвидация фонда целевого капитала осуществляется судом в случаях и порядке, которые предусмотрены законами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации фонда целевого капитала может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами фонда целевого капитала. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого фонда целевого капитала выступает в суде.

5. Состав ликвидационной комиссии определяется с учетом специфики деятельности фонда целевого капитала с обязательным включением следующих участников:

1) представителей попечительского совета;

2) представителей исполнительного органа;

3) представителей службы внутреннего аудита;

4) представителей вкладчиков, не входящих в состав органов управления фонда целевого капитала.

6. При ликвидации фонда целевого капитала оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на цели, указанные в уставе фонда целевого капитала.

Порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируется законами Республики Казахстан.

7. Информация о ликвидации фонда целевого капитала подлежит обязательной публикации на официальном интернет-ресурсе фонда целевого капитала в течение тридцати календарных дней после принятия решения о ликвидации. Обязанность по публикации лежит на ликвидационной комиссии.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПОПОЛНЕНИЯ, РАСФОРМИРОВАНИЯ

ЭНДАУМЕНТ-ФОНДА

(ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА) И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА

Статья 21. Формирование и (или) пополнение эндаумент-фонда (целевого капитала)

1. Эндаумент-фонд (целевой капитал) формируется и (или) пополняется за счет денег в национальной и иностранной валюте, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, иного имущества и имущественных прав, имеющих денежную оценку в национальной валюте, на основании договора (договоров) дарения, пожертвования или целевого вклада, а также завещания, взносов учредителей фонда целевого капитала, добровольных пожертвований, инвестиционных доходов на условиях, установленных учредительным документом и (или) решением попечительского совета о создании эндаумент-фонда (целевого капитала).

2. Не допускается включение в состав активов эндаумент-фонда (целевого капитала) пожертвований, предназначенных для финансирования объектов благотворительности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О благотворительности».

3. Эндаумент-фонд (целевой капитал) должен иметь индивидуальное наименование, которое идентифицирует его по отношению к иным эндаумент-фондам (целевым капиталам) и содержит имя или наименование выгодополучателя.

Формирование эндаумент-фонда (целевого капитала) без индивидуального идентифицирующего наименования не допускается.

4. Имущество, внесенное в эндаумент-фонд (целевой капитал), становится собственностью фонда целевого капитала, за исключением имущества, переданного в рамках договора целевого вклада.

5. Формирование и (или) пополнение эндаумент-фонда (целевого капитала) имуществом, обремененным правами третьих лиц, не допускаются.

Требования части первой настоящего пункта не распространяются на операции «репо» с ценными бумагами, осуществляемые за счет активов эндаумент-фонда (целевого капитала).

6. Фонд целевого капитала вправе сформировать несколько эндаумент-фондов (целевых капиталов) на основании договоров доверительного управления, а также в случаях, если договором (договорами) дарения, пожертвования или целевого вклада, а также завещанием определены различные цели формирования эндаумент-фонда (целевого капитала).

7. Формирование, пополнение эндаумент-фонда (целевого капитала) и использование инвестиционного дохода на иные цели, кроме предусмотренных настоящим Законом, не допускаются.

Статья 22. Сбор денег для формирования и (или) пополнения эндаумент-фонда (целевого капитала)

1. Фонд целевого капитала вправе объявить о сборе денег для формирования и (или) пополнения эндаумент-фонда (целевого капитала).

2. Сбор денег осуществляется на основании типовой формы договора целевого вклада или с привлечением добровольных пожертвований.

3. Фонд целевого капитала обязан соблюдать прозрачность процесса сбора денег, обеспечивать доступ к информации о сумме собранных денег, их источниках и использовании.

4. При сборе денег лица, предоставляющие добровольные пожертвования, принимают предложение, содержащее условия договора пожертвования, путем присоединения к нему.

5. Добровольные пожертвования осуществляются путем перечисления денег на банковские счета фонда целевого капитала.

6. Сбор денег для формирования и (или) пополнения эндаумент-фонда (целевого капитала) осуществляется на основании заключения типовой формы договора целевого вклада с каждым вкладчиком индивидуально.

7. В случае сбора денег фонд целевого капитала обязан обеспечить свободный доступ любым заинтересованным лицам к следующим информации и документам:

1) уставу фонда целевого капитала и справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

2) сведениям об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа;

3) типовой форме договора целевого вклада;

4) финансовому плану;

5) благотворительной программе эндаумент-фонда (целевого капитала);

6) сведениям о численном и персональном составе попечительского совета;

7) сведениям об управляющей компании (фидуциарии) с указанием ее (его) наименования, адреса (места нахождения) его постоянно действующего исполнительного органа;

8) информации о величине административно-управленческих расходов фонда целевого капитала, доле указанных расходов, финансируемых за счет инвестиционного дохода в соответствии с настоящим Законом;

9) годовым финансовому и аудиторскому отчетам за последний финансовый год.

8. В случае сбора денег для формирования и (или) пополнения эндаумент-фонда (целевого капитала) фонд целевого капитала обеспечивает свободный доступ к информации и документам, указанным в подпунктах 4), 5), 8) и 9) пункта 7 настоящей статьи, после утверждения указанных документов и формирования указанной информации.

9. Информация и документы, которые предусмотрены пунктом 7 настоящей статьи, размещаются фондом целевого капитала на своем официальном интернет-ресурсе в следующие сроки при:

1) объявлении о сборе денег для пополнения сформированного эндаумент-фонда (целевого капитала) – одновременно с объявлением о сборе денег;

2) объявлении о сборе денег для формирования эндаумент-фонда (целевого капитала) – одновременно с объявлением о сборе денег (за исключением информации и документов, указанных в подпунктах 4), 5), 8) и 9) пункта 7 настоящей статьи и размещаемых в соответствии с подпунктом 3) настоящего пункта);

3) утверждении указанных документов или изменений, внесенных в них, либо формировании или изменении указанной информации после объявления о сборе денег – не позднее трех календарных дней после дня утверждения соответствующего документа или дня формирования или изменения соответствующей информации.

Статья 23. Фидуциарные обязательства

1. Лица, ответственные за управление и инвестирование активов эндаумент-фонда (целевого капитала), должны управлять и инвестировать активы эндаумент-фонда (целевого капитала) в соответствии с принимаемыми фидуциарными обязательствами.

2. С учетом намерений и законных интересов вкладчиков и жертвователей, выраженных в договоре целевого вклада, управляющая компания (фидуциарий) при управлении и инвестировании активов эндаумент-фонда (целевого капитала) должна учитывать цели фонда целевого капитала и законные интересы выгодополучателя.

3. Управляющая компания (фидуциарий) обязана избегать конфликтов интересов, а также нарушений фидуциарных обязательств при осуществлении управления и инвестирования активов эндаумент-фонда (целевого капитала) и принимать меры по их предотвращению и урегулированию.

4. При управлении и инвестировании активов эндаумент-фонда (целевого капитала) должностные лица фонда целевого капитала и управляющей компании (фидуциария):

1) обязаны предпринимать меры по обеспечению контроля за эффективным управлением и инвестированием активов эндаумент-фонда (целевого капитала);

2) не вправе использовать активы эндаумент-фонда (целевого капитала) для личных или корпоративных целей членов попечительского совета, вкладчиков и (или) других лиц, связанных с фондом целевого капитала.

5. Фонд целевого капитала может управлять двумя и более эндаумент-фондами (целевыми капиталами).

6. Фидуциарные обязательства должностных лиц фонда целевого капитала при управлении и инвестировании активов эндаумент-фонда (целевого капитала) и расходовании его инвестиционного дохода и пожертвований включают соблюдение правил профессиональной этики управления и инвестирования активов эндаумент-фонда (целевого капитала).

Правила профессиональной этики управления и инвестирования активов эндаумент-фонда (целевого капитала) принимаются попечительским советом и должны учитывать следующие факторы:

1) сохранность эндаумент-фонда (целевого капитала);

2) право собственности, установленное договорами целевого вклада и доверительного управления, представляющее ценность для вкладчика;

3) ожидаемые возвратность при управлении и инвестировании активов эндаумент-фонда (целевого капитала), общий доход и прирост от инвестиций;

4) влияние инфляции или дефляции;

5) значение каждой инвестиции или финансовой операции в общем инвестиционном портфеле;

6) ожидаемые налоговые последствия инвестиционных решений или стратегий;

7) общие экономические условия.

Управленческие и инвестиционные решения в отношении отдельного актива эндаумент-фонда (целевого капитала) должны приниматься с учетом инвестиционного портфеля эндаумент-фонда (целевого капитала) в целом и как часть общей инвестиционной декларации.

Фонд целевого капитала должен диверсифицировать активы эндаумент-фонда (целевого капитала), за исключением случаев, когда попечительский совет решает, что в силу особых обстоятельств цели эндаумент-фонда (целевого капитала) достигаются без диверсификации.

Лица, уполномоченные на доверительное управление и инвестирование активов эндаумент-фонда (целевого капитала), в случае конфликта интересов обязаны действовать исключительно в интересах фонда целевого капитала в соответствии с условиями договора целевого вклада.

7. В случаях нарушения должностными лицами фонда целевого капитала и управляющей компании (фидуциария) фидуциарных обязательств, а также целевого использования активов эндаумент-фонда (целевого капитала) любое заинтересованное лицо имеет право обратиться в суд о признании сделки недействительной.

8. Лицо, умышленно заключившее сделку с нарушением фидуциарных обязательств, установленных настоящим Законом, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

Статья 24. Порядок использования инвестиционного дохода

1. Инвестиционный доход используется в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Законом, учредительными документами фонда целевого капитала, благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала), договором (договорами) дарения, пожертвования или целевого вклада, а также завещанием, либо в случаях, предусмотренных настоящим Законом, решением попечительского совета.

2. Использование инвестиционного дохода осуществляется в соответствии с благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала).

3. Использование инвестиционного дохода подлежит контролю органами управления фонда целевого капитала, которые обеспечивают его соответствие целям, указанным в учредительных документах фонда целевого капитала.

4. В случае, если эндаумент-фонд (целевой капитал) сформирован за счет эндаумента (целевого вклада) одного вкладчика, благотворительная программа эндаумент-фонда (целевого капитала) также должна быть согласована с данным вкладчиком, если договором целевого вклада не установлено иное.

5. Фонд целевого капитала вправе использовать не более пятнадцати процентов суммы поступившего за отчетный период инвестиционного дохода, или в случае отрицательного показателя инвестиционного дохода за отчетный год – не более 0,5 (ноля целых пяти десятых) процента средней стоимости чистых активов эндаумент-фонда (целевого капитала) на административно-управленческие расходы фонда целевого капитала.

6. Административно-управленческими расходами фонда целевого капитала являются оплата аренды помещений, зданий и сооружений, расходы на приобретение основных средств и расходных материалов, расходы на проведение аудита, оплата труда работников фонда целевого капитала, расходы на управление фондом целевого капитала или его отдельными структурными подразделениями, расходы на приобретение услуг по управлению фондом целевого капитала или его отдельными структурными подразделениями.

Статья 25. Расформирование эндаумент-фонда (целевого капитала)

1. Эндаумент-фонд (целевой капитал) подлежит расформированию в следующих случаях:

1) по решению попечительского совета по согласованию с учредителями фонда целевого капитала;

2) по решению суда;

3) по истечении срока действия;

4) в других, предусмотренных законами Республики Казахстан.

2. Попечительский совет вправе расформировать эндаумент-фонд (целевой капитал) в случаях, если выполнение целей эндаумент-фонда (целевого капитала) и (или) ограничения, установленные договором целевого вклада, нарушают требования законодательства Республики Казахстан.

3. Грубое или неоднократное (два и более раза в течение шести последовательных календарных месяцев) нарушение фондом целевого капитала норм настоящего Закона и (или) требований устава фонда целевого капитала является основанием для расформирования эндаумент-фонда (целевого капитала) по решению суда.

Под грубым нарушением понимается очевидное и существенное нарушение настоящего Закона, которое совершено преднамеренно или вследствие недобросовестности, небрежности или незнания настоящего Закона.

Уполномоченный орган в сфере благотворительности и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в пределах своих компетенций, вкладчики в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, вправе обратиться в суд с иском о расформировании эндаумент-фонда (целевого капитала).

4. В случае расформирования эндаумент-фонда (целевого капитала), если договором (договорами) дарения, пожертвования или целевого вклада, а также завещанием не установлен порядок распоряжения активами эндаумент-фонда (целевого капитала), попечительский совет вправе принять одно из решений:

1) о передаче оставшейся части активов эндаумент-фонда (целевого капитала) в другой эндаумент-фонд (целевой капитал), другому фонду целевого капитала для формирования и (или) пополнения эндаумент-фонда (целевого капитала);

2) об использовании оставшейся части активов эндаумент-фонда (целевого капитала) на цели, установленные договором (договорами) дарения, пожертвования или целевого вклада, а также завещанием, или в случаях, установленных настоящим Законом, на финансирование объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала), в соответствии с финансовым планом;

3) для погашения обязательств перед вкладчиками.

5. Размер обязательств фонда целевого капитала перед вкладчиками, их наследниками или иными правопреемниками, с которыми заключен договор целевого вклада, не может превышать сумму первоначального эндаумента (целевого вклада) либо в случае невозможности возврата ценных бумаг, недвижимого имущества в натуре – сумму, равную оценочной стоимости данного имущества, но не более первоначальной оценки указанного имущества.

6. Информация о расформировании эндаумент-фонда (целевого капитала) подлежит обязательной публикации на официальном интернет-ресурсе фонда целевого капитала.

7. Издержки, связанные с расформированием эндаумент-фонда (целевого капитала), несет фонд целевого капитала за счет активов эндаумент-фонда (целевого капитала) или в случае недостаточности имущества производятся за счет иного принадлежащего фонду целевого капитала имущества.

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ

АКТИВЫ ЭНДАУМЕНТ-ФОНДА (ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА)

Статья 26. Управление активами эндаумент-фонда (целевого капитала)

1. Управление активами эндаумент-фонда (целевого капитала) осуществляется фондом целевого капитала самостоятельно в соответствии с настоящим Законом и внутренними документами фонда целевого капитала или с привлечением управляющей компании (фидуциария).

2. Фонд целевого капитала обязан в течение трех месяцев передать финансовые активы эндаумент-фонда (целевого капитала) в доверительное управление управляющей компании (фидуциария) при превышении десятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

3. Порядок определения управляющей компании (фидуциария) устанавливается на основе открытого конкурса по установленным критериям (профессиональный опыт, репутация на рынке, система управления рисками и порядок управления активами и другие).

Условия проведения открытого конкурса по определению управляющей компании (фидуциария) должны быть опубликованы на официальном интернет-ресурсе фонда целевого капитала.

4. Управление иными активами эндаумент-фонда (целевого капитала), указанными в пункте 1 статьи 21 настоящего Закона, не включенными в инвестиционный портфель, осуществляется фондом целевого капитала самостоятельно.

5. В период действия договора доверительного управления фонд целевого капитала не вправе осуществлять какие-либо действия в отношении активов эндаумент-фонда (целевого капитала), находящихся в доверительном управлении, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

6. Управление финансовыми активами эндаумент-фонда (целевого капитала), составляющими сумму менее десятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, может осуществлять орган управления фонда целевого капитала, уполномоченный на это уставом фонда целевого капитала.

Решение о передаче в доверительное управление активов эндаумент-фонда (целевого капитала) принимается попечительским советом.

7. Особенности управления активами эндаумент-фонда (целевого капитала), составляющими недвижимое и движимое имущество, а также права интеллектуальной собственности, устанавливаются гражданским законодательством Республики Казахстан.

Статья 27. Состав активов эндаумент-фонда (целевого капитала)

1. Активы эндаумент-фондов (целевых капиталов) составляют финансовые инструменты и иное имущество эндаумент-фонда (целевого капитала) в соответствии с пунктом 1 статьи 21 настоящего Закона.

2. В состав инвестиционного портфеля эндаумент-фонда (целевого капитала) не входят:

1) акции или паи инвестиционных фондов, находящихся в управлении управляющей компании (фидуциария);

2) активы, выпущенные (предоставленные) управляющей компанией (фидуциарием);

3) финансовые инструменты одного вида (выпуска) одного юридического лица в размере, превышающем пятнадцать процентов от общего количества размещенных финансовых инструментов данного вида (выпуска), за исключением государственных ценных бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан.

В случае, если в результате осуществления каких-либо сделок с активами эндаумент-фонда (целевого капитала) либо в иных случаях требования и (или) ограничения к составу активов эндаумент-фонда (целевого капитала) будут нарушены, управляющая компания (фидуциарий) обязана (обязан) в течение одного календарного дня, следующего за таким событием, уведомить уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и привести состав активов эндаумент-фонда (целевого капитала) в соответствие с требованиями настоящей статьи в течение шести месяцев с даты таких изменений в составе активов эндаумент-фонда (целевого капитала).

3. Совокупный объем инвестиций активов эндаумент-фондов (целевых капиталов) и собственных активов управляющей компании (фидуциария) в голосующие акции лицензиатов должен быть меньше размера, требующего получения согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на их приобретение.

4. Суммарный размер инвестиций за счет активов эндаумент-фонда (целевого капитала) в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и аффилированными лицами фонда целевого капитала, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Статья 28. Определение стоимости активов эндаумент-фонда (целевого капитала)

1. Определение стоимости чистых активов и активов эндаумент-фонда (целевого капитала) осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

2. Определение стоимости чистых активов и активов эндаумент-фонда (целевого капитала) производится в национальной валюте Республики Казахстан.

3. Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций вправе давать обязательные к исполнению указания для управляющих компаний (фидуциариев) в случае неверно примененных методов оценки или неверно рассчитанных стоимости чистых активов и активов эндаумент-фонда (целевого капитала).

Статья 29. Инвестиционная декларация

1. Инвестиционная декларация составляется фондом целевого капитала с учетом перечня финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов эндаумент-фондов (целевых капиталов).

2. Инвестиционная декларация должна содержать:

1) описание целей, задач и стратегий инвестиционной политики эндаумент-фонда (целевого капитала);

2) перечень объектов инвестирования эндаумент-фонда (целевого капитала), виды сделок, условия, ограничения и лимиты инвестирования;

3) условия хеджирования и диверсификации;

4) фидуциарные обязательства, соблюдение которых обеспечивается при осуществлении инвестиционной деятельности.

3. Управляющая компания (фидуциарий) вправе в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Законом и договором доверительного управления, вносить предложения в фонд целевого капитала по изменению и (или) дополнению инвестиционной декларации.

4. Инвестиционная декларация публикуется на официальном интернет-ресурсе фонда целевого капитала в течение трех календарных дней с даты ее утверждения или внесения в нее изменений и (или) дополнений.

Статья 30. Деятельность управляющей компании (фидуциария)

1. Управляющая компания (фидуциарий) осуществляет доверительное управление активами эндаумент-фонда (целевого капитала), включенными в инвестиционный портфель, в интересах фонда целевого капитала посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, договором доверительного управления, инвестиционной декларацией и фидуциарными обязательствами.

2. Управляющая компания (фидуциарий) обязана:

1) осуществлять оценку стоимости чистых активов, учет движения, состава и стоимости активов эндаумент-фонда (целевого капитала), включенных в инвестиционный портфель;

2) осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с кастодианом стоимости, движения и состава активов эндаумент-фонда (целевого капитала), включенных в инвестиционный портфель;

3) периодически, но не менее чем один раз в месяц информировать фонд целевого капитала о составе и стоимости чистых активов в соответствии с договором доверительного управления;

4) осуществлять управление активами эндаумент-фонда (целевого капитала), включенными в инвестиционный портфель, исходя из необходимости обеспечения фидуциарных обязательств, принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации;

5) ежегодно проводить аудит бухгалтерской и финансовой отчетности, которая связана с доверительным управлением активов эндаумент-фонда (целевого капитала), включенных в инвестиционный портфель;

6) уведомлять фонд целевого капитала о приостановлении действия или лишении лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем не позднее дня, следующего за днем, когда управляющая компания (фидуциарий) узнала о таком приостановлении или лишении, по форме и в порядке, которые предусмотрены договором доверительного управления;

7) осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учета активов эндаумент-фондов (целевых капиталов), включенных в инвестиционный портфель, и представлять финансовую и иную отчетность по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

8) уведомлять фонд целевого капитала об иных фактах и событиях, связанных с деятельностью по доверительному управлению активами эндаумент-фонда (целевого капитала), включенными в инвестиционный портфель, в порядке и сроки, которые предусмотрены договором доверительного управления;

9) раскрывать информацию об эндаумент-фонде (целевом капитале) в соответствии с законами Республики Казахстан.

3. Управляющая компания (фидуциарий) при совершении сделок с активами эндаумент-фонда (целевого капитала), включенными в инвестиционный портфель, обязана (обязан) указывать индивидуальное наименование эндаумент-фонда (целевого капитала), в интересах которого она (он) действует.

В случае нарушения указанного требования управляющая компания (фидуциарий) исполняет принятые обязательства за свой счет.

Статья 31. Кастодиальное обслуживание

Кастодиальное обслуживание финансовых активов эндаумент-фонда (целевого капитала), переданных в управление управляющей компании (фидуциария), осуществляется кастодианом в соответствии с Законом Республики Казахстан

«О рынке ценных бумаг», нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и договором по кастодиальному обслуживанию.

Статья 32. Ограничения при осуществлении деятельности по управлению активами эндаумент-фонда (целевого капитала), включенными в инвестиционный портфель

Управляющая компания (фидуциарий) в отношении управляемого эндаумент-фонда (целевого капитала) не вправе:

1) использовать активы эндаумент-фонда (целевого капитала), включенные в инвестиционный портфель, для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами эндаумент-фонда (целевого капитала), включенными в инвестиционный портфель;

2) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, фидуциарными обязательствами и инвестиционной декларацией;

3) принимать инвестиционные решения о безвозмездном отчуждении активов эндаумент-фонда (целевого капитала), включенных в инвестиционный портфель.

Глава 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОВ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Статья 33. Международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность

1. Международное сотрудничество Республики Казахстан в области деятельности фондов целевого капитала осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан.

2. Международное сотрудничество в рамках внешнеэкономической деятельности может осуществляться в следующих направлениях:

1) привлечение иностранных инвестиций в активы фонда целевого капитала и активы эндаумент-фонда (целевого капитала);

2) инвестирование активов фонда целевого капитала и активов эндаумент-фонда (целевого капитала) в иностранные активы в соответствии с фидуциарными обязательствами и инвестиционной декларацией;

3) участие в международных экономических и финансовых проектах;

4) участие в международных ассоциациях и организациях, связанных с деятельностью фондов целевого капитала и эндаумент-фондов (целевых капиталов).

3. Внешнеэкономическая деятельность фондов целевого капитала направлена на достижение их целей и осуществляется с учетом фидуциарных обязательств, мер по обеспечению их финансовой устойчивости и соблюдения принципов эффективного управления рисками.

Статья 34. Осуществление деятельности фондов целевого капитала на территории Международного финансового центра «Астана»

Фонды целевого капитала имеют право осуществлять деятельность на территории Международного финансового центра «Астана», соблюдая правила и требования, установленные Конституционным законом Республики Казахстан

«О Международном финансовом центре «Астана», настоящим Законом и актами Международного финансового центра «Астана».

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 35. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение настоящего Закона влечет ответственность в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Статья 36. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 30 июня 2025 года

№ 199-VIII ЗРК