Настоящий Закон определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан Республики Казахстан по профилактике правонарушений.

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) социальная адаптация – комплекс мер, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений, направленных на формирование личности, способной принимать и соблюдать нормы и правила поведения в обществе;

2) социальная реабилитация – комплекс мер, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений, направленных на оказание правовой, социальной, психологической, педагогической помощи лицу в трудной жизненной ситуации, а также процесс преодоления психологической и (или) моральной травмы;

3) педагогическое сопровождение несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, – комплекс индивидуальных социальных и психолого-педагогических мер, направленных на раннее выявление обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания и оказания им своевременной поддержки;

4) законопослушное поведение – сознательное поведение лица, соответствующее установленным законами Республики Казахстан нормам поведения;

5) кабинеты помощи детям – жертвам насилия – кабинеты, предназначенные для оказания всесторонней помощи детям, потерпевшим от насилия;

6) воспитание несовершеннолетнего – непрерывный процесс воздействия на ребенка со стороны родителей или других законных представителей, а также работников государственных органов по привитию ему правил и норм поведения, принятых в обществе и направленных на его духовное, физическое, нравственное, психическое, культурное, интеллектуальное развитие и защиту от отрицательного влияния социальной среды;

7) профилактика правонарушений среди несовершеннолетних – комплекс правовых, педагогических и иных мер, направленных на предупреждение правонарушений, безнадзорности, беспризорности и антиобщественного поведения среди несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, им способствующих, осуществляемых в совокупности с мерами по индивидуальной профилактике с несовершеннолетними, родителями или другими законными представителями несовершеннолетних, не исполняющими обязанности по их воспитанию, обучению или содержанию либо отрицательно влияющими на их поведение, а также иными лицами, вовлекающими несовершеннолетних в совершение правонарушений или проявление антиобщественного поведения;

8) организации по оказанию помощи – юридические лица, осуществляющие предоставление специальных социальных услуг и (или) помощи в соответствии с настоящим Законом;

9) физическое насилие – умышленное причинение вреда здоровью путем применения физической силы и причинения физической боли;

10) безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или их законных представителей либо вследствие самовольного ухода его из дома или организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка;

11) безнадзорность – социальное явление, характеризующееся отсутствием надлежащего контроля за поведением и образом жизни несовершеннолетних, способствующее совершению ими правонарушений;

12) антиобщественное поведение – действия физического лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц, в том числе не влекущие за собой административную или уголовную ответственность;

13) общественный помощник – гражданин, участвующий в профилактике правонарушений и обеспечении общественного порядка путем добровольного оказания содействия субъектам профилактики правонарушений;

14) общественное место – место общего пользования в черте или вне населенных пунктов, предназначенное для использования населением, а также проведения массовых мероприятий, обслуживания и отдыха граждан, перечень которых предусмотрен настоящим Законом;

15) правонарушение – противоправное деяние (действие или бездействие), влекущее установленную законами Республики Казахстан ответственность;

16) лицо, склонное к совершению правонарушений, – физическое лицо, состоящее на профилактическом учете, которое в силу опасности своего антиобщественного поведения находится в состоянии риска возможного совершения правонарушения либо совершило правонарушение;

17) профилактика правонарушений – комплекс правовых, экономических, социальных, организационных и иных мер, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений, направленных на сохранение и укрепление правопорядка путем выявления, изучения, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

18) меры по профилактике правонарушений – общие, индивидуальные и специальные меры по профилактике правонарушений;

19) система профилактики правонарушений – совокупность субъектов, видов и мер по профилактике правонарушений, а также координация их деятельности и мониторинг;

20) субъекты профилактики правонарушений – государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане Республики Казахстан, осуществляющие профилактику правонарушений;

21) виктимологическая профилактика правонарушений – деятельность субъектов профилактики правонарушений по применению профилактических мер, направленных на снижение у конкретного лица или группы лиц риска стать потерпевшим от правонарушения;

22) правовое воспитание – комплекс мер образовательного, информационного и организационного характера, направленных на формирование законопослушного поведения, правосознания и правовой культуры граждан;

23) семейно-бытовые отношения – отношения между супругами, бывшими супругами, лицами, проживающими или проживавшими совместно, близкими родственниками, лицами, имеющими общего ребенка (детей);

24) беспризорный – безнадзорный, не имеющий места проживания;

25) психологическое насилие – умышленное воздействие на психику человека, унижение чести и достоинства посредством угроз, оскорблений, шантажа или принуждения (понуждения) к совершению правонарушений или деяний, представляющих опасность для жизни или здоровья, а также ведущих к нарушению психического, физического и личностного развития;

26) сексуальное насилие – умышленное противоправное действие, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу человека, а также действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним;

27) бытовое насилие – умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) одного лица в сфере семейно-бытовых отношений в отношении другого (других) лица (лиц), причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания;

28) экономическое насилие – умышленное лишение человека жилья, пищи, одежды, имущества, средств, на которые он имеет предусмотренное законами Республики Казахстан право.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о профилактике правонарушений

1. Законодательство Республики Казахстан о профилактике правонарушений основывается на нормах Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона, международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Основные цели и принципы настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются обеспечение защиты и соблюдение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в сфере профилактики правонарушений, сохранение и укрепление правопорядка путем выявления, изучения, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

2. Государственная политика в сфере профилактики правонарушений осуществляется на основных принципах:

1) законности;

2) гласности;

3) научной обоснованности;

4) конфиденциальности;

5) приоритета превентивных мер по профилактике правонарушений над репрессивными;

6) комплексности и системности;

7) индивидуального подхода к каждому человеку и гражданину;

8) гуманности;

9) поддержки и сохранения семьи;

10) недопустимости причинения человеку и гражданину физического и (или) психического страдания.

Статья 4. Основные задачи настоящего Закона

Основными задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина от противоправных посягательств;

2) снижение уровня правонарушений;

3) предупреждение, пресечение правонарушений;

4) повышение уровня правовой культуры и формирование законопослушного поведения;

5) обеспечение целенаправленной работы по социальной реабилитации и адаптации потерпевших и лиц, склонных к совершению правонарушений;

6) повышение активного участия граждан в обеспечении общественного порядка и профилактике правонарушений;

7) координация деятельности субъектов профилактики правонарушений;

8) совершенствование системы профилактики правонарушений, а также выявление, изучение, устранение причин и условий, им способствующих;

9) содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию граждан, воспитание патриотизма, гражданственности и миролюбия, совмещенных с интересами общества, традициями народа Казахстана, достижениями национальной и мировой культуры;

10) обеспечение целенаправленной работы по социальной реабилитации детей, требующих повышенного педагогического внимания, и формированию у несовершеннолетних правосознания и правовой культуры;

11) формирование правовых основ для проведения мер по индивидуальной профилактике с лицами, склонными к совершению правонарушений;

12) взаимодействие субъектов профилактики правонарушений с родителями и другими законными представителями несовершеннолетнего;

13) государственная поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, посредством размещения государственного социального заказа и иных мер в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

 

Глава 2. СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 5. Компетенция государственных органов

1. Государственные органы, указанные в настоящем Законе, в пределах компетенции:

1) участвуют в разработке и обеспечивают реализацию государственной политики по профилактике правонарушений;

2) анализируют, выявляют причины и условия, способствующие совершению правонарушений, принимают меры по их устранению;

3) применяют меры по профилактике правонарушений;

4) вносят предложения по совершенствованию системы профилактики правонарушений в уполномоченные государственные органы;

5) принимают меры по социальной адаптации и социальной реабилитации;

6) применяют меры по виктимологической профилактике правонарушений;

7) участвуют в формировании здорового образа жизни;

8) взаимодействуют с общественными объединениями по профилактике правонарушений;

9) проводят в масс-медиа информационную работу о принимаемых мерах по профилактике правонарушений;

10) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Руководители государственных органов, указанных в настоящем Законе, несут ответственность за непринятие мер по профилактике правонарушений.

Статья 6. Права граждан Республики Казахстан в сфере профилактики правонарушений

Граждане Республики Казахстан вправе:

1) добровольно принимать участие в профилактике правонарушений;

2) предупреждать и пресекать правонарушения, требовать от других граждан соблюдения общественного порядка;

3) оказывать содействие субъектам профилактики правонарушений в профилактических мероприятиях;

4) сообщать в уполномоченные государственные органы о фактах совершения правонарушений и лицах, склонных к совершению правонарушений;

5) применять технические средства для фиксации правонарушения;

6) участвовать в оказании помощи потерпевшим от противоправных посягательств, дорожно-транспортных происшествий;

7) совместно с государственными органами и организациями осуществлять разъяснительную и правовую работу в сфере профилактики правонарушений;

8) обжаловать в установленном законами Республики Казахстан порядке действие (бездействие) субъектов профилактики правонарушений в сфере профилактики правонарушений.

Статья 7. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления социально-экономической политики государства, безопасности, обеспечения общественного порядка и организует их осуществление;

2) обеспечивает принятие своевременных мер по недопущению кризисных демографических процессов, сдерживанию резкого роста безработицы и падения уровня жизни населения, влекущих рост числа правонарушений;

3) обеспечивает взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и координацию их деятельности;

4) разрабатывает положение, состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Казахстан и вносит их на утверждение Президенту Республики Казахстан;

5) вносит Президенту Республики Казахстан ежегодный Национальный доклад о состоянии общественной безопасности (профилактике правонарушений);

6) осуществляет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 8. Компетенция местных представительных органов

Местные представительные органы:

1) утверждают и контролируют исполнение местных бюджетов в части расходов на профилактику правонарушений;

2) заслушивают отчеты руководителей и должностных лиц субъектов профилактики правонарушений о проводимой ими работе;

3) утверждают по представлению акима состав межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, по делам несовершеннолетних и защите их прав;

4) содействуют исполнению гражданами и организациями норм настоящего Закона;

5) рассматривают и утверждают бюджетные программы, разработанные соответствующими акиматами, касающиеся выделения средств на поощрение граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

6) контролируют деятельность комиссий соответствующих акиматов по поощрению граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Компетенция местных исполнительных органов

1. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы:

1) разрабатывают и реализуют меры по профилактике правонарушений в планах развития регионов;

2) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

3) обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики правонарушений на местном уровне;

4) содействуют занятости лиц, склонных к совершению правонарушения, а также осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

5) обеспечивают создание и функционирование системы профилактики правонарушений на местном уровне;

6) обеспечивают содержание в установленном законами Республики Казахстан порядке детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, в возрасте от трех до восемнадцати лет в центрах адаптации несовершеннолетних, центрах поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах;

7) обеспечивают содержание в установленном законами Республики Казахстан порядке в специальных организациях образования несовершеннолетних в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет;

8) обеспечивают формирование социальной инфраструктуры для несовершеннолетних, в том числе организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, специальных организаций образования, и проводят мониторинг их деятельности;

9) представляют для утверждения в соответствующие местные представительные органы состав межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также обеспечивают их функционирование;

10) обеспечивают проведение и координацию государственной политики в области защиты прав детей;

11) осуществляют формирование, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа в сфере профилактики правонарушений в установленном порядке;

12) обеспечивают организацию правового воспитания граждан;

13) определяют виды и порядок поощрения, а также размер денежного вознаграждения граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

14) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

2. Местные исполнительные органы городов, районов (городов областного значения), акимы районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов:

1) обеспечивают исполнение мер по общей профилактике правонарушений и несут ответственность за ее реализацию;

2) обеспечивают организацию правового воспитания граждан;

3) представляют для утверждения в соответствующие местные представительные органы состав межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также обеспечивают их функционирование;

4) создают организации по оказанию помощи и обеспечивают их функционирование;

5) принимают меры по вовлечению граждан в профилактику правонарушений;

6) ведут учет граждан, участвующих в профилактике правонарушений, определяют виды и порядок их поощрений;

7) создают комиссии по поощрению граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

8) выносят официальное предостережение;

9) формируют социальную инфраструктуру для несовершеннолетних;

10) организуют предоставление специальных социальных услуг лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

11) оказывают организационно-методическую помощь некоммерческим и иным организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности, повышением правовой грамотности населения;

12) организуют взаимодействие с мобильными группами, центрами поддержки семьи, центрами психологической поддержки по вопросам выявления потерпевших и организации оказания помощи им;

13) взаимодействуют с другими субъектами профилактики правонарушений;

14) создают кабинеты помощи детям – жертвам насилия;

15) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

Статья 10. Компетенция центров поддержки семьи

1. Центры поддержки семьи создаются и (или) организуются по решению местных исполнительных органов в районах и городах при местных исполнительных органах по вопросам социальной защиты и занятости населения.

2. Центры поддержки семьи осуществляют:

1) реализацию мер государственной семейной политики, в том числе мер по сохранению брака и семьи, разрешению семейных конфликтов;

2) координацию работы по охвату поддержкой лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, государственными органами в пределах своей компетенции, в том числе посредством интегрированной модели;

3) содействие в оказании социальной, юридической и психологической поддержки лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

4) оказание поддержки лицам с признаками бытового насилия с возможностью их временного проживания сроком до одного месяца;

5) информационно-разъяснительную работу о направлениях и мерах государственной семейной политики;

6) взаимодействие с местными исполнительными органами, организациями, волонтерами, консультативно-совещательными органами по вопросам реализации государственной семейной политики, профилактики бытового насилия;

7) мониторинг и анализ тенденций государственной семейной политики;

8) организацию работы мобильных групп по раннему выявлению и оказанию поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, при участии органов образования, здравоохранения, внутренних дел в пределах своей компетенции под координацией местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения;

9) информирование правоохранительных и других уполномоченных органов о выявленных фактах насилия и преступности среди несовершеннолетних и лицах, обратившихся за помощью от насилия;

10) учет потерпевших от бытового насилия;

11) иные меры по профилактике правонарушений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 11. Компетенция мобильных групп

Мобильные группы:

1) осуществляют меры по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации;

2) информируют правоохранительные и другие уполномоченные органы о выявленных фактах насилия и правонарушения среди несовершеннолетних и лицах, обратившихся за помощью от насилия;

3) взаимодействуют с местными исполнительными органами, организациями и иными субъектами профилактики правонарушений по вопросам профилактики правонарушений;

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 12. Компетенция органов прокуратуры

Органы прокуратуры:

1) осуществляют высший надзор за соблюдением законности в сфере профилактики правонарушений;

2) координируют деятельность правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;

3) формируют государственную правовую статистику и ведут специальные учеты;

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 13. Компетенция органов внутренних дел

Органы внутренних дел:

1) реализуют меры по профилактике правонарушений;

2) проводят с населением профилактическую, информационно-правовую работу в сфере профилактики правонарушений;

3) выявляют, ведут профилактический учет и принимают меры по индивидуальной профилактике правонарушений в отношении лиц, склонных к совершению правонарушений;

4) информируют заинтересованные государственные органы о лицах, склонных к совершению правонарушений, для их социальной адаптации и социальной реабилитации;

5) уведомляют органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, о выявленных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних лиц;

6) доставляют несовершеннолетних в организацию образования с особым режимом содержания, а также в центры адаптации несовершеннолетних безнадзорных и беспризорных детей в возрасте от трех до восемнадцати лет, а также детей, оставшихся без попечения родителей или лиц, их заменяющих, в случае невозможности их своевременного устройства, задержанных в ходе деятельности органов внутренних дел;

7) направляют потерпевшего с учетом его мнения в организацию по оказанию помощи или организацию здравоохранения;

8) организуют правовую подготовку граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

9) взаимодействуют с гражданами и организациями, участвующими в профилактике правонарушений;

10) разрабатывают и утверждают порядок, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

11) осуществляют взаимодействие с субъектами охранной деятельности;

12) обеспечивают проведение профилактических мероприятий в целях предупреждения совершения правонарушений осужденными, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и состоящими на учете служб пробации, а также лицами, содержащимися в следственных изоляторах уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;

13) осуществляют воспитательное воздействие на осужденных в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан;

14) осуществляют административный надзор за лицами, освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;

15) выносят официальное предостережение;

16) разрабатывают и издают в пределах компетенции научные и учебные издания в сфере профилактики правонарушений;

17) принимают участие в разработке правил взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и их реагирования на факты правонарушений;

18) взаимодействуют с мобильными группами, центрами поддержки семьи по вопросам выявления и организации оказания помощи потерпевшим;

19) ограничивают, временно запрещают правонарушителю доступ или пребывание в жилищах, на определенных участках местности, если его нахождение создает угрозу жизни и здоровью потерпевшему и несовершеннолетним членам его семьи;

20) проводят профилактическую беседу;

21) выносят защитное предписание;

22) ходатайствуют перед судом об установлении особых требований к поведению правонарушителя;

23) обеспечивают доставление лиц, в отношении которых судом установлены особые требования к поведению, в организации здравоохранения для оказания психологической помощи;

24) применяют меры по обеспечению безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

25) обеспечивают организацию повышения квалификации по вопросам профилактики правонарушений для сотрудников органов внутренних дел;

26) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 14. Компетенция уполномоченного органа по противодействию коррупции

Уполномоченный орган по противодействию коррупции:

1) выявляет причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора;

2) вносит на рассмотрение Правительства Республики Казахстан рекомендации по минимизации и устранению причин и условий возникновения коррупции в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора;

3) формирует и координирует антикоррупционную политику, координирует деятельность государственных органов, организаций в вопросах предупреждения коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

4) координирует деятельность антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора в рамках методологической поддержки, проводит обучающие мероприятия и обмен информацией по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;

5) проводит мониторинг исполнения государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, вынесенных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков;

6) взаимодействует с другими государственными органами, физическими и юридическими лицами по основным направлениям деятельности уполномоченного органа по противодействию коррупции;

7) проводит оценку уровня коррупции и осуществляет проведение социологических исследований, необходимых для определения уровня коррупции в государственном и частном секторах;

8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 15. Компетенция органов юстиции

Органы юстиции:

1) координируют деятельность государственных органов по правовой пропаганде;

2) проводят юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов в целях предупреждения принятия норм, способствующих совершению правонарушений;

3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 16. Компетенция службы экономических расследований

Служба экономических расследований:

1) разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на профилактику экономических (финансовых) правонарушений;

2) выявляет причины и условия, способствующие совершению экономических (финансовых) правонарушений, в том числе с использованием сведений и цифровых систем государственных органов, вносит представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

3) разрабатывает методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

4) ведет информационно-разъяснительную работу о существующих рисках и угрозах, а также принимаемых превентивных мерах, связанных с экономическими (финансовыми) правонарушениями (в масс-медиа, социальных сетях, местах массового скопления граждан и других источниках информации);

5) взаимодействует с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, гражданским обществом и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

6) ведет ведомственный профилактический учет и публикует реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений;

7) принимает в пределах компетенции общие и индивидуальные меры по профилактике экономических (финансовых) правонарушений в форме профилактической беседы, официального предостережения, а также меры по виктимологической профилактике правонарушений в этой сфере;

8) взаимодействует с гражданами и организациями, участвующими в профилактике правонарушений;

9) организует правовую подготовку граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

10) разрабатывает и утверждает порядок, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

11) вносит предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан, участвует в разработке нормативных правовых актов в сфере профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

12) проводит профилактические мероприятия, в том числе межведомственные и международные, по предупреждению и пресечению экономических (финансовых) правонарушений;

13) осуществляет стратегический анализ в сферах и отраслях, наиболее подверженных теневой экономике, в целях установления рисков и выработки рекомендаций по их устранению в государственных органах и организациях;

14) проводит мониторинг внутриведомственных рисков, способствующих совершению экономических правонарушений;

15) в пределах компетенции проводит мониторинг информационного пространства по выявлению противоправного контента, в том числе в сети Интернет, с принятием мер по его блокировке;

16) использует современные цифровые технологии и инструменты, проводит их интеграцию для оперативного реагирования, сбора и анализа данных об экономических (финансовых) правонарушениях, а также прогнозирования рисков их совершения, установления очагов распространения и целевой аудитории для профилактики правонарушений;

17) осуществляет международное сотрудничество, участвует в международных отраслевых организациях, комитетах и рабочих группах для изучения и внедрения лучших практик по профилактике экономических (финансовых) правонарушений и совершенствования законодательства Республики Казахстан;

18) в пределах компетенции реализует социально-ориентированные проекты с принятием мер по защите и восстановлению прав и законных интересов человека и гражданина;

19) проводит социально-экономический мониторинг на предмет выявления нецелевого использования государственных средств, вносит предложения в государственные органы и субъектам квазигосударственного сектора по сокращению необоснованных расходов государства, пересмотру финансирования государственных программ и национальных проектов, исключению непродуктивных посредников, спекулятивных схем и стабилизации рынков;

20) организует открытые диалоговые площадки для обсуждения с общественностью актуальных вопросов профилактики экономических (финансовых) правонарушений и выработки новых инициатив в данной сфере;

21) принимает в пределах компетенции участие в повышении уровня финансовой грамотности и правовой культуры населения;

22) взаимодействует в пределах компетенции с образовательными учреждениями и организациями по вопросам финансового и правового воспитания обучающихся и воспитанников, а также проводит для них мероприятия по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

23) организует учебные курсы, лекции, семинары по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

24) осуществляет подготовку информационных материалов, выпуск бюллетеней (сборников) и других информационных изданий по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

25) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 17. Компетенция органов военного управления

1. Органы военного управления:

1) осуществляют организацию воспитательной, идеологической, социально-правовой и пропагандистской работы в войсках, проводят правовое воспитание военнослужащих;

2) организовывают работу по предупреждению правонарушений, укреплению воинской дисциплины и морально-психологического состояния личного состава;

3) принимают меры по профилактике правонарушений в отношении военнослужащих;

4) выявляют военнослужащих, склонных к совершению правонарушений, и информируют органы военной полиции и (или) военно-следственные органы для реагирования в рамках компетенции;

5) на территории воинских частей (учреждений) и (или) по месту прохождения службы осуществляют контроль за поведением военнослужащих, совершивших правонарушение и (или) склонных к его совершению, в том числе по сведениям органов военной полиции и правоохранительных органов;

6) отвечают за состояние правопорядка и проводимой работы по профилактике правонарушений в пределах компетенции;

7) взаимодействуют с гражданами и организациями, государственными органами по вопросам профилактики правонарушений;

8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Проведение мер по профилактике правонарушений осуществляется с учетом особенностей прохождения службы военнослужащими в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях.

Статья 18. Компетенция военно-следственных органов и органов военной полиции

Военно-следственные органы и органы военной полиции:

1) принимают участие в правовом воспитании военнослужащих;

2) принимают общие меры по профилактике правонарушений в отношении военнослужащих в форме проведения праворазъяснительной работы, ориентированной на формирование законопослушного поведения;

3) принимают меры по индивидуальной профилактике правонарушений в форме профилактической беседы с военнослужащими, совершившими правонарушение и (или) склонными к его совершению, и письменно инициируют перед руководством воинских частей (учреждений) осуществление контроля за их поведением;

4) вносят на рассмотрение органов военного управления, руководства воинских частей (учреждений) рекомендации по минимизации и устранению существующих рисков, системных проблем, причин и условий возникновения правонарушений в деятельности воинских частей (учреждений);

5) взаимодействуют с физическими и юридическими лицами, государственными органами и некоммерческими организациями, руководством воинских частей (учреждений) по вопросам профилактики правонарушений;

6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 19. Компетенция уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан в своей деятельности представляет в Правительство Республики Казахстан и иные государственные органы, органы местного государственного управления и самоуправления, иные организации и должностным лицам рекомендации и предложения относительно мер, направленных на профилактику правонарушений, восстановление прав и свобод человека и гражданина.

Статья 20. Компетенция уполномоченного органа в области образования

Уполномоченный орган в области образования:

1) взаимодействует с государственными органами и организациями по вопросам правового воспитания обучающихся и воспитанников организаций образования;

2) разрабатывает программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения обучающихся и воспитанников организаций образования, привитие им основ нравственности и здорового образа жизни;

3) разрабатывает и утверждает правила педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, в организациях образования;

4) совместно с заинтересованными государственными органами разрабатывает и утверждает правила выявления и оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу), а также ставшим свидетелями насилия;

5) разрабатывает и утверждает типовые правила деятельности кабинетов помощи детям – жертвам насилия;

6) разрабатывает и утверждает порядок образования и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

7) организовывает повышение квалификации педагогов по вопросам профилактики правонарушений, насилия, жестокого обращения, травли (буллинга) несовершеннолетних;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 21. Компетенция органов управления образованием областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения)

Органы управления образованием областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения):

1) обеспечивают организацию летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;

2) внедряют в практику работы организаций образования воспитательные программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

3) обеспечивают развитие сети организаций дополнительного образования, анализируют, совершенствуют их деятельность и вовлекают в них несовершеннолетних;

4) проводят совместно с другими субъектами профилактики правонарушений мероприятия по профилактике правонарушений среди обучающихся и воспитанников организаций образования;

5) обеспечивают оказание помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу), а также ставшим свидетелями насилия;

6) организовывают повышение квалификации педагогов по вопросам профилактики правонарушений, насилия, жестокого обращения, травли (буллинга) несовершеннолетних;

7) незамедлительно информируют правоохранительные и иные уполномоченные органы о выявленных фактах нарушения прав несовершеннолетних;

8) обеспечивают получение среднего образования несовершеннолетними, состоящими на учете службы пробации;

9) участвуют в выявлении несовершеннолетних, требующих особого внимания, родителей, законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияющих на их поведение, в постановке их на учет в органы внутренних дел и проведении с ними мер по индивидуальной профилактике правонарушений;

10) проводят ежеквартальный анализ деятельности организаций образования по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, эффективности принимаемых мер;

11) внедряют в работу организаций образования инструменты выявления несовершеннолетних на предмет антиобщественного поведения.

Статья 22. Компетенция органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству

Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству:

1) участвует в выявлении несовершеннолетних, подвергшихся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу);

2) обеспечивает проведение анализа потребностей несовершеннолетних, подвергшихся насилию, в предоставлении специальных социальных услуг в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг и направляет предложения в уполномоченный орган в области образования;

3) координирует деятельность по оказанию помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу), а также ставшим свидетелями насилия;

4) ведет индивидуальное сопровождение несовершеннолетних, подвергшихся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу);

5) участвует в работе мобильных групп в пределах своей компетенции;

6) подает заявления в суд о направлении несовершеннолетних в специальные организации образования.

Статья 23. Компетенция организаций образования

Организации образования:

1) сообщают незамедлительно в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них правонарушений, в том числе ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью вне организации образования;

2) оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и воспитанников в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) ведут педагогическое сопровождение обучающихся, требующих повышенного внимания, и оказывают им своевременную поддержку;

4) реализовывают воспитательные программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

5) организовывают летний отдых, досуг и занятость несовершеннолетних;

6) проводят совместно с другими субъектами профилактики правонарушений мероприятия по профилактике правонарушений среди обучающихся и воспитанников;

7) взаимодействуют с центрами психологической поддержки по вопросам педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания;

8) организовывают и обеспечивают безопасную образовательную среду, направленную на противостояние любым формам правонарушений;

9) выявляют и ведут учет несовершеннолетних, не посещающих организации образования по неуважительным причинам, проводят с ними и их законными представителями работу в рамках педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания;

10) ведут работу с законными представителями несовершеннолетних по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в пределах своей компетенции;

11) организовывают работу доступных секций и кружков для несовершеннолетних;

12) оказывают помощь в получении среднего образования несовершеннолетним, состоящим на учете службы пробации;

13) оказывают социальную реабилитацию несовершеннолетним в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подвергшимся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу), а также ставшим свидетелями насилия;

14) создают советы профилактики по выявлению и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних;

15) выявляют несовершеннолетних на предмет антиобщественного поведения;

16) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 24. Компетенция уполномоченного органа в области здравоохранения

Уполномоченный орган в области здравоохранения:

1) обеспечивает политику по формированию здорового образа жизни;

2) обеспечивает организацию медицинской помощи лицам, имеющим зависимость (алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, другие одурманивающие вещества), в том числе игровую (лудомания);

3) координирует организацию мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и суицидов в области здравоохранения;

4) участвует в разработке совместных мероприятий в области здравоохранения при взаимодействии с субъектами профилактики правонарушений;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 25. Компетенция местных органов государственногоуправления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы

Местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы в пределах своей компетенции:

1) организуют работу по пропаганде здорового образа жизни;

2) оказывают консультативную помощь государственным органам и учреждениям системы профилактики правонарушений;

3) организуют медицинскую помощь лицам, имеющим зависимость (алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, другие одурманивающие вещества), в том числе игровую (лудомания);

4) осуществляют организацию повышения квалификации работников здравоохранения по вопросам профилактики правонарушений;

5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 26. Компетенция организаций здравоохранения

Организации здравоохранения:

1) осуществляют обследование, динамическое наблюдение, лечение лиц, а также обеспечивают медико-социальную реабилитацию лиц, имеющих зависимость (алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, другие одурманивающие вещества), в том числе игровую (лудомания);

2) извещают органы внутренних дел о фактах обращения лиц, пострадавших от правонарушений, и оказанной им медицинской помощи;

3) сообщают в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, в организациях здравоохранения, а также о фактах, ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью вне организаций здравоохранения;

4) оказывают медико-социальную помощь в области психического здоровья;

5) обеспечивают круглосуточный прием и содержание заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до трех лет, оставшихся без попечения законных представителей, на период обследования и лечения;

6) обеспечивают круглосуточный прием и оказание медицинской помощи несовершеннолетним, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

7) представляют по запросу органа уголовного преследования и суда заключение о проведенной диагностике несовершеннолетнего на предмет его социально-психологического состояния;

8) проводят профилактические и обязательные медицинские осмотры несовершеннолетних, направляемых в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания;

9) готовят в установленном порядке заключение о состоянии здоровья несовершеннолетних, направляемых в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания;

10) по запросу правоохранительных органов предоставляют информацию о лицах с психическими и поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, среди несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

11) взаимодействуют с мобильными группами, центрами поддержки семьи, центрами психологической поддержки по вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим;

12) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 27. Компетенция уполномоченного органа в сфере занятости и социальной защиты населения

Уполномоченный орган в сфере занятости и социальной защиты населения:

1) формирует государственную политику, направленную на содействие занятости и социальную защиту населения;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 28. Компетенция организаций в сфере социальной защиты и занятости населения

Организации в сфере социальной защиты и занятости населения:

1) обеспечивают занятость населения;

2) оказывают специальные социальные услуги в порядке, установленном Социальным кодексом Республики Казахстан;

3) принимают участие в правовом воспитании граждан в пределах компетенции;

4) координируют развитие сети организаций по социальной адаптации и реабилитации бездомных лиц;

5) сообщают незамедлительно в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, в организациях социальной защиты населения, а также о фактах, ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью вне организаций социальной защиты населения;

6) обеспечивают проведение анализа потребностей обучающихся и воспитанников, подвергшихся бытовому насилию, в предоставлении специальных социальных услуг в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг, а также психологической, медицинской и юридической помощи и направляют предложения в уполномоченные органы в области образования и (или) здравоохранения;

7) содействуют занятости осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;

8) организуют работу центров поддержки семьи, мобильных групп по вопросам выявления и охвату поддержкой лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, государственными органами в пределах своей компетенции, в том числе посредством интегрированной модели;

9) обеспечивают выявление оснований, по которым лицо (семья) может быть признано (признана) потенциально нуждающимся (нуждающейся) в специальных социальных услугах;

10) обеспечивают сопровождение и выведение лиц (семей) из трудной жизненной ситуации;

11) информируют потерпевших о видах специальных социальных услуг, способах их получения, наличии в данном населенном пункте организаций, оказывающих специальные социальные услуги;

12) осуществляют организацию повышения квалификации социальных работников по вопросам профилактики правонарушений;

13) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 29. Компетенция уполномоченного органа в области физической культуры и спорта

1. Уполномоченный орган в области физической культуры и спорта:

1) выявляет причины и условия, способствующие совершению правонарушений, и принимает меры по их устранению в пределах своей компетенции;

2) совместно с иными государственными органами и общественными организациями координирует работу по вовлечению лиц, склонных к совершению правонарушений, включая молодежь, состоящую на учете в правоохранительных органах, в занятие физической культурой и спортом;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Физкультурно-спортивные организации:

1) принимают меры по вовлечению населения в занятие физической культурой и спортом;

2) совместно с иными государственными органами и общественными организациями вовлекают лиц, склонных к совершению правонарушений, включая молодежь, состоящую на учете в правоохранительных органах, в занятие физической культурой и спортом;

3) оказывают услуги спортивных секций для детей и юношества, в которых реализуется государственный спортивный заказ, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) принимают в пределах компетенции меры по виктимологической профилактике правонарушений;

5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 30. Компетенция уполномоченного органа в области масс-медиа

Уполномоченный орган в области масс-медиа:

1) обеспечивает проведение правовой пропаганды в средствах массовой информации;

2) способствует освещению в средствах массовой информации деятельности субъектов профилактики правонарушений;

3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 31. Компетенция уполномоченного органа по вопросам государственной молодежной политики

Уполномоченный орган по вопросам государственной молодежной политики:

1) формирует идеологию нетерпимости к правонарушениям среди молодежи;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 32. Компетенция государственных организаций по делам молодежи

Государственные организации по делам молодежи:

1) принимают меры по снижению риска вовлечения молодежи в противоправную деятельность и формированию у нее ответственного отношения к соблюдению законов Республики Казахстан;

2) разрабатывают, реализуют программы и мероприятия, направленные на:

вовлечение молодежи в социально полезную деятельность;

повышение правовой грамотности среди молодежи;

поддержку молодежного предпринимательства;

предоставление доступа к качественному образованию и трудоустройству;

3) принимают в пределах компетенции меры по виктимологической профилактике правонарушений;

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 33. Компетенция уполномоченного органа в сфере цифровизации

Уполномоченный орган в сфере цифровизации:

1) способствует развитию цифровых технологий, направленных на предупреждение, выявление, фиксацию правонарушений;

2) реализует меры по повышению цифровой грамотности населения в целях профилактики правонарушений;

3) интегрирует имеющиеся цифровые системы государственных органов;

4) развивает цифровую инфраструктуру обеспечения безопасности;

5) консультирует, оказывает психологическую помощь гражданам, потерпевшим от бытового насилия, через различные каналы коммуникаций;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 34. Компетенция органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций

Уполномоченный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций:

1) ведет информационно-разъяснительную работу о существующих угрозах противоправных действий в сфере оказания финансовых услуг;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 35. Права субъектов предпринимательства

Субъекты предпринимательства вправе:

1) взаимодействовать с государственными органами и органами местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений;

2) вносить предложения по вопросам совершенствования системы профилактики правонарушений;

3) участвовать в публичных консультациях и общественных советах;

4) сообщать в уполномоченные государственные органы о фактах совершения правонарушений и лицах, склонных к совершению правонарушений;

5) применять технические средства для обеспечения безопасности;

6) содействовать правоохранительным органам в предотвращении и раскрытии правонарушений, в том числе путем представления данных о подозрительных действиях или лицах;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 36. Компетенция председателей объединений собственников имущества

Председатели объединений собственников имущества вправе:

1) уведомлять лиц, создающих угрозу безопасности проживания (пребывания) на объекте кондоминиума, о правовых последствиях их поведения;

2) сообщать в уполномоченные государственные органы о фактах совершения правонарушений и лицах, склонных к совершению правонарушений;

3) применять технические средства для обеспечения безопасности;

4) обеспечивать комплекс мероприятий, направленных на создание безопасных условий проживания (пребывания) собственников квартир на объекте кондоминиума;

5) проходить правовую подготовку в органах внутренних дел;

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 37. Компетенция государственных и некоммерческихорганизаций по оказанию помощи

1. Государственные организации по оказанию помощи:

1) организуют предоставление необходимой психологической, педагогической, медицинской, юридической помощи потерпевшим лицам, а также лицам, склонным к совершению правонарушений;

2) оказывают специальные социальные услуги в порядке, установленном Социальным кодексом Республики Казахстан;

3) проводят психокоррекционные программы;

4) информируют правоохранительные органы о фактах совершения правонарушений или об угрозе их совершения;

5) осуществляют праворазъяснительную работу по вопросам профилактики правонарушений;

6) осуществляют взаимодействие с физическими и юридическими лицами по вопросам профилактики правонарушений;

7) направляют потерпевших от правонарушений в центры поддержки семьи для оказания им помощи в порядке, установленном уполномоченными государственными органами;

8) принимают в пределах компетенции меры по виктимологической профилактике правонарушений;

9) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2. Некоммерческие (неправительственные) организации:

1) проводят информационно-агитационную работу по вопросам профилактики правонарушений;

2) направляют потерпевших от правонарушений в центры поддержки семьи для оказания им помощи в порядке, установленном уполномоченными государственными органами;

3) информируют правоохранительные органы о фактах совершения правонарушений или об угрозе их совершения в отношении несовершеннолетних лиц в сфере семейно-бытовых отношений;

4) проводят психокоррекционные программы с лицами, склонными к совершению правонарушений;

5) оказывают специальные социальные услуги в порядке, установленном Социальным кодексом Республики Казахстан;

6) оказывают помощь в социальной адаптации;

7) организуют предоставление необходимой психологической, педагогической, юридической помощи лицам, потерпевшим в результате правонарушений;

8) принимают в пределах компетенции меры по виктимологической профилактике правонарушений.

 

Глава 3. КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 38. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений

1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, обеспечивающим координацию деятельности государственных органов по вопросам профилактики правонарушений.

2. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений образуется при Правительстве Республики Казахстан, а также при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы и районов, городов областного значения.

3. Для проведения анализа деятельности государственных органов и выработки рекомендаций создается межведомственная группа, деятельность которой определяется правилами осуществления проектного управления, утвержденными уполномоченным органом по проектному управлению.

Рекомендации межведомственной группы рассматриваются на заседаниях межведомственных комиссий по профилактике правонарушений.

4. Состав, полномочия и порядок деятельности межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Казахстан определяются положением, утверждаемым Президентом Республики Казахстан.

Полномочия и порядок деятельности региональных (районных) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений определяются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы и районов, городов областного значения.

Статья 39. Координация деятельности и взаимодействие субъектов профилактики правонарушений

1. Координация деятельности и взаимодействие субъектов профилактики правонарушений осуществляются в целях повышения эффективности профилактической работы путем разработки и осуществления ими согласованных действий по своевременному предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, устранению причин и условий, способствующих их совершению.

2. Координация деятельности и взаимодействие субъектов профилактики правонарушений осуществляются в следующих основных формах:

1) выработки предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности субъектов профилактики правонарушений;

2) обмена информацией;

3) изучения и распространения положительного опыта;

4) проведения совместных профилактических мероприятий;

5) проведения заседаний и совещаний;

6) выпуска бюллетеней (сборников) и других информационных изданий.

3. Субъекты профилактики правонарушений обязаны незамедлительно информировать государственные органы о ставших им известными фактах готовящихся или совершенных правонарушений, отнесенных к компетенции этих органов.

Статья 40. Национальный доклад о состоянии общественной безопасности (профилактике правонарушений) в Республике Казахстан

1. Национальный доклад о состоянии общественной безопасности (профилактике правонарушений) в Республике Казахстан составляется в целях ежегодного информирования населения о состоянии общественной безопасности на территории Республики Казахстан и мерах, принимаемых по ее улучшению.

2. В Национальном докладе о состоянии общественной безопасности (профилактике правонарушений) в Республике Казахстан отражаются следующие сведения:

1) текущее состояние в сфере профилактики правонарушений;

2) текущее состояние криминогенной ситуации;

3) оценка эффективности мер по профилактике правонарушений;

4) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов граждан, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, предупреждению детской безнадзорности и беспризорности, защите граждан от насилия и жестокого обращения, антиобщественного поведения.

3. Порядок подготовки, внесения Национального доклада о состоянии общественной безопасности (профилактике правонарушений) в Республике Казахстан Президенту Республики Казахстан и его опубликования утверждается Президентом Республики Казахстан.

 

РАЗДЕЛ 2. МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Глава 4. ОБЩИЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 41. Общие меры по профилактике правонарушений

1. Общие меры по профилактике правонарушений направлены на формирование государственной политики путем устранения социально-экономических причин и условий совершения правонарушений.

2. Общими мерами по профилактике правонарушений являются:

1) разработка, реализация, анализ и мониторинг документов Системы государственного планирования Республики Казахстан и иных документов планирования в сфере профилактики правонарушений;

2) проведение информационной и идеологической работы среди населения в сфере профилактики правонарушений;

3) интеграция достижений науки и техники;

4) вовлечение граждан в профилактику правонарушений.

Статья 42. Разработка, реализация, анализ и мониторинг документов Системы государственного планирования Республики Казахстан и иных документов планирования в сфере профилактики правонарушений

Разработка, реализация, анализ и мониторинг документов Системы государственного планирования Республики Казахстан и иных документов планирования в сфере профилактики правонарушений, а также оценка их эффективности обеспечиваются в соответствии с правилами осуществления проектного управления, утвержденными уполномоченным органом по проектному управлению.

Статья 43. Проведение информационной и идеологической работы среди населения в сфере профилактики правонарушений

1. Проведение информационной и идеологической работы среди населения в сфере профилактики правонарушений направлено на формирование в обществе негативного отношения к правонарушениям, повышение правосознания и правовой культуры, нравственных качеств граждан, ориентированных на общечеловеческие ценности, законопослушное поведение, развитие навыков конструктивного решения конфликтов и понимание социальной ответственности.

2. Информационная и идеологическая работа проводится субъектами профилактики правонарушений в проактивном формате посредством праворазъяснительной работы, которая должна основываться на доступности правовой информации, взаимодействии субъектов профилактики правонарушений, а также обеспечивать необходимые условия для активного участия граждан в поддержании правопорядка.

3. Праворазъяснительная работа проводится посредством информационных, цифровых, образовательных и иных способов повышения правосознания и правовой культуры граждан.

Статья 44. Интеграция достижений науки и техники

1. Интеграция достижений науки и техники в сфере профилактики правонарушений проводится с целью улучшения эффективности ее мер, повышения прозрачности деятельности государственных органов и доступности услуг населению.

2. Использование интеграции достижений науки и техники осуществляется посредством:

1) внедрения современных методов анализа данных и машинного обучения для анализа криминогенной статистики, выявления тенденций и прогнозирования потенциальных правонарушений, последующего рационального перераспределения ресурсов государственных органов и разработки целенаправленных мер по профилактике правонарушений;

2) применения технологий биометрии и идентификации;

3) интеграции и использования различных цифровых и геоинформационных систем, баз данных;

4) применения технических средств видеофиксации правонарушений, искусственного интеллекта;

5) обучения в сфере обеспечения кибербезопасности цифровых систем и персональных данных граждан;

6) проведения научных исследований в области криминологии, причин антиобщественного поведения и выработки мер по их предупреждению;

7) подготовки специалистов, повышения их квалификации;

8) выработки методов анализа профилактики правонарушения;

9) разработки программ социальной реабилитации лиц, склонных к совершению правонарушения, на основе научных данных;

10) других цифровых инструментов и научных методов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Статья 45. Вовлечение граждан в профилактику правонарушений

1. Вовлечение граждан в профилактику правонарушений осуществляется путем добровольного оказания содействия правоохранительным органам в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в профилактике правонарушений, обращается в правоохранительный орган с заявлением, к которому прилагает копию документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан. Гражданин вправе приложить к указанным документам копию свидетельства о страховании жизни и здоровья.

3. Правоохранительный орган со дня поступления заявления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, проверяет гражданина по наркологическим, психоневрологическим и иным учетам, после чего обращается в местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) с соответствующим ходатайством, к которому приобщаются копии представленных документов, либо в письменном виде отказывает заявителю с указанием причин принятого решения.

4. Местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) в течение семи рабочих дней рассматривает поступившее ходатайство, производит регистрацию и ставит его на учет как общественного помощника, о чем письменно информирует правоохранительный орган.

5. Не допускаются к участию в профилактике правонарушений граждане:

1) не достигшие совершеннолетия;

2) в отношении которых проводится досудебное расследование;

3) состоящие на профилактическом учете, предусмотренном настоящим Законом;

4) в отношении которых в течение года до подачи заявления налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;

5) состоящие на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах либо признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

6. Отклонение заявления не препятствует повторному обращению заявителя при условии устранения причин, послуживших основаниями для отказа.

7. Основаниями для прекращения участия общественного помощника в профилактике правонарушений являются:

1) заявление о нежелании в дальнейшем участвовать в профилактике правонарушений;

2) привлечение к уголовной ответственности;

3) наложение в судебном порядке административного взыскания за умышленное правонарушение;

4) выезд на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

5) наступление обстоятельств, исключающих его дальнейшее участие в профилактике правонарушений (психическое, поведенческое расстройство (заболевание), в том числе связанное с употреблением психоактивных веществ, иной болезнью, представляющей опасность для окружающих, согласно перечню, утвержденному уполномоченным органом в области здравоохранения, либо смерть).

8. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящей статьи, местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) по представлению соответствующего правоохранительного органа снимает данного гражданина с учета общественных помощников.

Статья 46. Права и обязанности общественных помощников

1. Общественные помощники, участвующие в профилактике правонарушений, осуществляют свою деятельность путем:

1) участия в организации правовой пропаганды;

2) участия в работе консультативно-совещательных органов;

3) содействия другим субъектам профилактики правонарушений;

4) предупреждения и пресечения правонарушений.

2. Общественные помощники, помимо прав, указанных в статье 6 настоящего Закона, имеют право:

1) информировать о лицах, подлежащих постановке на профилактический учет правоохранительных органов, и участвовать в проведении с ними индивидуальной профилактической работы при непосредственном участии сотрудников правоохранительных органов;

2) информировать правоохранительные органы о фактах незаконного культивирования и сбора растений, содержащих наркотические средства, а также дикорастущих посевов наркотикосодержащих растений;

3) информировать правоохранительные органы о притонах для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, занятия проституцией, а также помещениях, потенциально пригодных для таких целей;

4) обеспечивать охрану общественного порядка в общественных местах, а также при проведении различных спортивных, культурно-массовых и развлекательных мероприятий под непосредственным руководством сотрудников органов внутренних дел;

5) оказывать содействие в поиске лиц, пропавших без вести, раскрытии преступлений;

6) осуществлять охрану места происшествия до прибытия сотрудников правоохранительных органов;

7) принимать участие в профилактике правонарушений на территории учебных заведений, включая общежития и учебно-производственные мастерские;

8) осуществлять профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение детской безнадзорности и беспризорности;

9) применять в целях пресечения правонарушений и задержания правонарушителей физическую силу и другие средства, если иными способами достичь указанных целей не представляется возможным. При этом не должно быть допущено превышение необходимых для этого мер.

3. Общественные помощники обязаны:

1) соблюдать конституционные права и свободы граждан;

2) незамедлительно информировать правоохранительные органы о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных уголовных правонарушений;

3) предъявлять по требованию граждан удостоверение, подтверждающее правомерность его участия в профилактике правонарушений;

4) разъяснять гражданам, задержанным за совершение уголовного или административного правонарушения, основания применяемых к ним принудительных мер;

5) соблюдать конфиденциальность;

6) проходить правовую подготовку.

4. Общественным помощникам запрещается:

1) осуществлять процессуальную и иную деятельность, отнесенную в соответствии с законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции правоохранительных и других государственных органов;

2) присваивать полномочия сотрудников правоохранительных органов;

3) препятствовать законной деятельности сотрудников правоохранительных органов;

4) выступать понятыми при участии в мероприятиях по профилактике правонарушений;

5) совершать действия, унижающие честь и достоинство человека и гражданина либо неправомерно ограничивающие права и свободы граждан;

6) использовать при участии в мероприятиях по профилактике правонарушений специальные средства, находящиеся на вооружении правоохранительных органов;

7) применять физическую силу и другие средства в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден, кроме случаев совершения ими вооруженного либо группового нападения (насилия).

5. Действие настоящей статьи не распространяется на правоотношения, возникающие в связи с оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельностью, регламентируемые законами Республики Казахстан.

6. Органы внутренних дел на базе участковых пунктов полиции организуют правовую подготовку общественных помощников.

Статья 47. Меры поощрения лиц, участвующих в профилактике правонарушений

1. Мерами поощрения общественных помощников, участвующих в профилактике правонарушений, являются:

1) объявление благодарности;

2) награждение грамотой;

3) выплата денежного вознаграждения;

4) направление на обучение по образовательным и повышающим квалификацию программам;

5) направление представлений о поощрении в организации, предприятия;

6) внесение предложений о награждении государственной наградой и почетным званием для лиц, внесших значительный вклад в профилактику правонарушений.

Местные исполнительные органы вправе применять иные меры поощрения граждан, участвующих в профилактике правонарушений.

2. Вопросы поощрения общественных помощников рассматриваются по представлению государственных органов на комиссии по поощрению граждан.

Комиссия вправе поощрить также граждан, не зарегистрированных в местных исполнительных органах в качестве общественных помощников, в порядке, установленном настоящим Законом, если они способствовали предупреждению, пресечению или раскрытию правонарушений.

3. Граждане, направившие в уполномоченные органы сообщение с приложением фото- и видеозаписи факта административного правонарушения, могут быть поощрены денежным вознаграждением от суммы взысканного с нарушителя штрафа по решениям местных исполнительных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гражданин вправе указать в качестве получателя вознаграждения благотворительную организацию.

Порядок, виды и сроки поощрения определяются местными исполнительными органами.

 

Глава 5. МЕРЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 48. Меры по индивидуальной профилактике правонарушений

1. Меры по индивидуальной профилактике правонарушений применяются для систематического целенаправленного воздействия на правосознание и поведение лица либо ограниченного круга лиц в целях предупреждения совершения правонарушений с их стороны, а также устранения причин и условий, способствующих их совершению.

2. Меры по индивидуальной профилактике правонарушений применяются уполномоченными лицами государственных органов, а также уполномоченными лицами государственных организаций в соответствии с настоящим Законом.

3. Мерами по индивидуальной профилактике правонарушений являются:

1) профилактическая беседа;

2) официальное предостережение;

3) запрет на приближение;

4) административное взыскание;

5) учет лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации;

6) организация социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

7) превентивное ограничение свободы передвижения;

8) представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

9) принудительные меры медицинского характера;

10) профилактический учет и контроль;

11) педагогическое сопровождение несовершеннолетних, требующих повышенного внимания;

12) защитное предписание;

13) установление особых требований к поведению правонарушителя;

14) установление административного надзора;

15) направление в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания;

16) меры воспитательного воздействия;

17) лишение либо ограничение родительских прав, отмена усыновления (удочерения) ребенка, освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей, досрочное расторжение договора о передаче ребенка на воспитание патронатному воспитателю;

18) оказание психологической помощи.

4. Решение о применении мер по индивидуальной профилактике правонарушений может быть обжаловано заинтересованными лицами в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

5. По истечении срока действия профилактического учета уполномоченный государственный орган может ходатайствовать перед органом, возложившим ограничения или обязанности, о продлении мер по индивидуальной профилактике правонарушений.

6. Применение мер по индивидуальной профилактике правонарушений осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

Статья 49. Поводы и основание для принятия мер по индивидуальной профилактике правонарушений

1. Поводами для принятия мер по индивидуальной профилактике правонарушений являются следующие обстоятельства:

1) сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в масс-медиа;

2) непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом факта совершения либо угрозы совершения правонарушения;

3) материалы, поступившие из государственных органов и органов местного самоуправления.

2. Заявления и сообщения о совершении правонарушения или об угрозе его совершения рассматриваются государственными органами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Основанием для применения мер по индивидуальной профилактике правонарушений является наличие достаточных данных, указывающих на:

1) деяние (действие или бездействие) лица, создающего условия для совершения правонарушения;

2) антиобщественное поведение лица;

3) вступивший в законную силу судебный акт.

Статья 50. Профилактическая беседа

1. Основными задачами профилактической беседы являются предупреждение, выявление причин и условий антиобщественного поведения, совершения правонарушений, разъяснение их социальных и правовых последствий и убеждение в необходимости законопослушного поведения.

2. Профилактическая беседа проводится уполномоченным лицом государственных органов или государственных организаций.

3. Лицо, с которым проводится профилактическая беседа, предупреждается о необходимости недопущения противоправных действий.

4. Профилактическая беседа проводится в служебных помещениях субъектов профилактики правонарушений, по месту жительства, учебы, работы либо непосредственно на месте выявления правонарушения, а также в онлайн-формате и не может продолжаться более одного часа.

5. Профилактическая беседа с несовершеннолетним проводится в присутствии его законных представителей или педагогов.

Статья 51. Официальное предостережение

1. Официальное предостережение является письменным предписанием уполномоченного лица государственных органов или государственных организаций физическому лицу о недопустимости продолжения им антиобщественного поведения либо об устранении причин и условий совершения правонарушения.

2. Официальное предостережение объявляется под подпись лицу, а в случае отказа от его подписания в нем производится соответствующая запись.

Должностное лицо, ответственное за осуществление индивидуальной профилактики правонарушений, вправе сообщить о вынесении официального предостережения работодателю (администрации) по месту работы (учебы) или в орган самоуправления граждан по месту жительства лица, которому оно объявлено.

3. Копия предостережения в течение двадцати четырех часов после его объявления направляется прокурору.

4. Лицо, в отношении которого вынесено официальное предостережение, ставится уполномоченными государственными органами на профилактический учет.

5. Срок действия официального предостережения составляет тридцать суток с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено.

6. В период действия официального предостережения уполномоченные лица государственных органов или государственных организаций осуществляют контроль за его соблюдением не реже двух раз в месяц.

7. Нарушение официального предостережения влечет ответственность, установленную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Статья 52. Запрет на приближение

1. Запрет на приближение состоит в ограничении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого разыскивать, преследовать, посещать, вести телефонные переговоры и общаться иными способами с потерпевшим и иными лицами, участвующими в деле, в целях их защиты.

2. Основания и порядок применения запрета на приближение регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Статья 53. Административное взыскание

1. Административное взыскание является мерой государственного принуждения, применяемой уполномоченными на то законом Республики Казахстан судьей, органами (должностными лицами) за совершение административного правонарушения, и заключается в предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях лишении или ограничении прав и свобод лица, совершившего такое правонарушение.

Административное взыскание применяется в целях воспитания лица, совершившего правонарушение, в духе соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и уважения правопорядка, а также предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

2. Основания, цели, сроки и порядок административного взыскания регламентируются Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Статья 54. Учет лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации

1. Учет лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется центрами поддержки семьи для информационного обеспечения деятельности заинтересованных государственных органов.

2. Основания ведения учета лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, определяются Социальным кодексом Республики Казахстан.

3. Порядок и сроки ведения учета лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, определяются уполномоченным органом в сфере государственной семейной политики.

Статья 55. Организация социальной адаптации и реабилитации лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации

1. Организация социальной адаптации и реабилитации лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется в соответствии с индивидуальным планом помощи лицу (семье), находящемуся (находящейся) в трудной жизненной ситуации, уполномоченными субъектами профилактики правонарушений.

2. Организация социальной адаптации и реабилитации лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, определяется в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Статья 56. Превентивное ограничение свободы передвижения

1. Превентивное ограничение свободы передвижения является мерой по индивидуальной профилактике в отношении:

1) лиц, не имеющих определенного места жительства и (или) документов, удостоверяющих личность, при отсутствии в их действиях признаков уголовных и административных правонарушений и невозможности установления личности таких лиц иными способами;

2) иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению в принудительном порядке на основании вступившего в законную силу судебного акта, а равно не покинувших территорию Республики Казахстан в срок, указанный в судебном акте о выдворении.

2. Превентивное ограничение свободы передвижения применяется органами внутренних дел с санкции суда и заключается во временной изоляции лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в специальном учреждении органов внутренних дел на срок до тридцати суток.

3. Порядок и условия применения превентивного ограничения свободы передвижения, а также основания освобождения из специального учреждения органов внутренних дел определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 57. Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений

1. В случае выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений, уполномоченным лицом государственного органа направляется представление об их устранении руководителю или должностному лицу соответствующей организации.

2. Руководитель или должностное лицо соответствующей организации принимает меры для устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений, и в месячный срок со дня получения представления обязан в письменном виде направить информацию о результатах рассмотрения представления и принятых мерах в государственный орган.

3. Несообщение руководителем организации и другими лицами о принятых мерах, а равно непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению уголовных или административных правонарушений, по представлениям органов (должностных лиц), рассматривавших дело, влекут ответственность, установленную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Статья 58. Принудительные меры медицинского характера

1. Принудительные меры медицинского характера применяются по решению суда в отношении лица с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, совершившего уголовное правонарушение, признанного нуждающимся в лечении.

2. Направление на принудительное лечение в организации, оказывающие медицинскую помощь в области психического здоровья лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), не влечет судимости.

3. Порядок применения принудительных мер медицинского характера и их исполнения определяется законами Республики Казахстан.

Статья 59. Профилактический учет и контроль

1. Профилактический учет и контроль предназначены для информационного обеспечения деятельности государственных органов.

2. Уполномоченными государственными органами на профилактический учет ставятся:

1) лицо, в отношении которого вынесено защитное предписание;

2) лицо, в отношении которого установлены особые требования к поведению;

3) лицо, в отношении которого принято решение об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы;

4) лицо, в отношении которого установлен административный надзор;

5) лицо, в отношении которого вынесено официальное предостережение;

6) лицо, в отношении которого применены наказание, не связанное с изоляцией от общества, или иные меры уголовно-правового воздействия;

7) родители, законные представители несовершеннолетних, не исполняющие своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияющие на их поведение;

8) безнадзорные и беспризорные;

9) выпускники специальных организаций образования, организаций образования с особым режимом содержания;

10) несовершеннолетние, злоупотребляющие алкогольными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами и иными сильнодействующими веществами, оказывающими отрицательное влияние на психические и физические функции и поведение человека;

11) несовершеннолетние, в отношении которых применены меры воспитательного воздействия;

12) несовершеннолетние, освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;

13) несовершеннолетние, освобожденные от уголовной ответственности или наказания за совершение уголовных правонарушений на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в том числе вследствие акта амнистии или помилования;

14) несовершеннолетние, совершившие деяния, содержащие признаки уголовного правонарушения, не подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;

15) несовершеннолетние, обвиняемые или подозреваемые в совершении уголовных правонарушений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу.

Законами Республики Казахстан могут быть предусмотрены и иные основания для постановки лиц на профилактический учет.

3. На профилактический учет службы экономических расследований ставятся лица, совершившие экономические правонарушения.

4. Лицу (законному представителю) при постановке на профилактический учет разъясняются его права и обязанности, а также ответственность, установленная законами Республики Казахстан.

5. Постановка на профилактический учет может быть обжалована заинтересованными лицами в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

6. Сведения, содержащиеся в профилактическом учете, могут быть использованы исключительно в пределах решения задач по профилактике правонарушений.

7. Профилактический учет осуществляется в период действия мер по индивидуальной профилактике правонарушений.

8. Профилактический учет прекращается:

1) досрочно, если будет установлено, что лицо, склонное к совершению правонарушения, встало на путь исправления, положительно характеризуется по месту жительства или трудовой деятельности;

2) по истечении срока мер по индивидуальной профилактике правонарушений, если не имеется оснований для его продления;

3) в связи с осуждением лица, склонного к совершению правонарушения, к лишению свободы;

4) в связи с достижением несовершеннолетним возраста восемнадцати лет;

5) в связи со смертью.

9. Профилактический учет может быть продлен с учетом индивидуальных особенностей лица, склонного к совершению правонарушения, характера и степени его антиобщественного поведения, опасности совершенного им деяния (действия или бездействия), пока не будет исключена вероятность совершения правонарушения.

10. Профилактический контроль осуществляется в течение действия профилактического учета за лицом, склонным к совершению правонарушений, и заключается в систематическом наблюдении за:

1) соблюдением установленных ограничений и выполнением возложенных обязанностей лицом, состоящим на профилактическом учете;

2) поведением несовершеннолетних, родителей, законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияющих на их поведение.

Права и обязанности этих лиц, а также порядок осуществления за ними профилактического контроля определяются настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

Периодичность профилактического контроля определяется исходя из оценки вероятности совершения правонарушения, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

11. Профилактический учет и контроль в отношении несовершеннолетних осуществляются в соответствии со статьей 82 настоящего Закона.

12. Уполномоченные государственные органы вправе использовать электронные средства слежения для осуществления надлежащего контроля и получения информации о месте нахождения лица, состоящего на профилактическом учете.

13. Ведение профилактического учета осуществляется в порядке, определяемом уполномоченными государственными органами.

Статья 60. Защитное предписание

1. В целях обеспечения безопасности потерпевшего при отсутствии оснований для производства административного задержания в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, либо задержания в порядке, предусмотренном статьей 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, по факту совершения противоправных деяний начальниками территориальных органов полиции, их заместителями, участковыми инспекторами полиции, участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних и инспекторами по борьбе с бытовым насилием выносится защитное предписание, которое вручается для исполнения лицу, совершившему насилие либо от которого исходит угроза его совершения, под подпись. В случае отказа от подписания в защитном предписании делается запись об этом.

Потерпевшему должна быть представлена копия защитного предписания под подпись в день его вынесения с разъяснением его прав, а также правовых последствий в случае нарушения защитного предписания лицом, в отношении которого оно вынесено.

2. Защитное предписание выносится в отношении вменяемого лица, достигшего на момент его вынесения шестнадцатилетнего возраста.

3. Защитным предписанием запрещается совершать насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать его, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи.

4. В защитном предписании указываются: время и место его вынесения, кем и в отношении кого оно вынесено, место, время и обстоятельства совершения или угрозы совершения насилия, установленные ограничения в отношениях с потерпевшим, правовые последствия в случаях продолжения противоправных действий и нарушения защитного предписания, право обжалования в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Уведомление (извещение) о вынесенном защитном предписании направляется заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.

5. Срок действия защитного предписания составляет тридцать суток с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено. Периодичность проверки составляет не менее одного раза в семь календарных дней.

6. Нарушение защитного предписания влечет ответственность, установленную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

7. Лицо, в отношении которого вынесено защитное предписание, органами внутренних дел ставится на профилактический учет и за ним осуществляется профилактический контроль.

Статья 61. Установление особых требований к поведению правонарушителя

1. Судом могут быть установлены особые требования к поведению правонарушителя в целях предупреждения совершения этим лицом новых правонарушений.

2. Установление особых требований к поведению правонарушителя является мерой уголовно-правового или административно-правового воздействия и применяется при назначении наказания либо при освобождении от уголовной ответственности или наказания, а также наряду с наложением административного взыскания, так и вместо него при освобождении лица, совершившего административное правонарушение, от административной ответственности.

3. Порядок установления особых требований к поведению правонарушителя, сроки его действия, перечень ограничений, права и обязанности определяются Уголовным кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

4. Нарушение особых требований к поведению правонарушителя влечет ответственность, установленную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

5. Лицо, в отношении которого установлены особые требования к поведению органами внутренних дел, ставится на профилактический учет и за ним осуществляется профилактический контроль.

Статья 62. Применение наказания, не связанного с изоляцией от общества, или иных мер уголовно-правового воздействия

1. К лицу, совершившему уголовное правонарушение, применяется наказание в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами.

Наказание не имеет своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

2. Лицо, в отношении которого применено наказание, не связанное с изоляцией от общества, органами внутренних дел ставится на профилактический учет и за ним осуществляется профилактический контроль.

3. Порядок и условия исполнения наказания, не связанного с изоляцией от общества, или иных мер уголовно-правового воздействия определяются Уголовным кодексом Республики Казахстан и Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан.

4. Нарушение условий исполнения наказания, не связанного с изоляцией от общества, влечет за собой ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

Статья 63. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы

1. Лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, по основаниям статьи 72 Уголовного кодекса Республики Казахстан может быть освобождено судом условно-досрочно, если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного наказания.

2. За лицом, освобожденным условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы, в течение оставшейся неотбытой части наказания судом устанавливается пробационный контроль по правилам части второй статьи 44 Уголовного кодекса Республики Казахстан. При применении условно-досрочного освобождения на лицо также возлагаются обязанности, предусмотренные Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан.

3. Лицо, освобожденное условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы, ставится на профилактический учет органами внутренних дел на срок неотбытой части наказания и за ним осуществляется профилактический контроль.

В случае условно-досрочного освобождения от отбывания наказания лица, осужденного к пожизненному лишению свободы, пробационный контроль устанавливается сроком на десять лет.

4. Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно от отбывания наказания, осуществляется сотрудниками органов внутренних дел по месту его жительства в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности.

Статья 64. Административный надзор

1. Административный надзор является формой предупреждения рецидивной преступности, осуществляется на основании постановления судьи органами внутренних дел как принудительная мера в виде установления наблюдения за поведением лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, в отношении которых установлены ограничения, определенные законами Республики Казахстан.

2. Административный надзор устанавливается в отношении лиц, осужденных к лишению свободы:

1) за преступления небольшой или средней тяжести, – на три года после отбытия наказания;

2) за тяжкие преступления, – на шесть лет после отбытия наказания;

3) за особо тяжкие преступления, – на восемь лет после отбытия наказания.

3. В случаях нарушения лицом, находящимся под административным надзором, правил административного надзора или объявленных ему ограничений, а равно совершения им правонарушений срок установленного административного надзора продлевается постановлением судьи по мотивированному представлению органов внутренних дел каждый раз на шесть месяцев.

4. Основаниями для установления административного надзора являются:

1) вступивший в законную силу приговор суда в отношении лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи;

2) материалы органов внутренних дел в отношении лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

Статья 65. Порядок установления административного надзора

1. Административный надзор устанавливается в судебном заседании по:

1) месту нахождения учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы по представлению начальника учреждения;

2) месту жительства лица, освобожденного из учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, по мотивированному представлению начальника органа внутренних дел.

Постановление суда направляется для исполнения начальнику учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы либо начальнику районного (городского) органа внутренних дел по месту жительства лица, в отношении которого установлен административный надзор.

Постановления суда об установлении, продлении срока или изменении ограничений административного надзора объявляются под подпись лицу, находящемуся под административным надзором, начальником органа внутренних дел, а лицу, находящемуся в учреждении уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, – начальником учреждения. При этом лицу, находящемуся под административным надзором, разъясняются его обязанности, ответственность за нарушение правил административного надзора, а лицу, за которым административный надзор установлен перед освобождением из учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, – ответственность за неприбытие в определенный срок к избранному месту жительства.

Постановление судьи об установлении административного надзора может быть отменено или изменено по ходатайству прокурора или непосредственно вышестоящим судом в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

2. В отношении лиц, за которыми устанавливается административный надзор, могут быть применены в полном объеме или раздельно в зависимости от образа жизни, поведения в семье и по месту жительства, других обстоятельств, характеризующих личность лица, находящегося под административным надзором, следующие ограничения в виде запрета:

1) покидать жилище в определенное органами внутренних дел время;

2) пребывать в определенных органами внутренних дел местах района (города);

3) выезжать за пределы района (города) без разрешения органов внутренних дел, осуществляющих надзор;

4) разыскивать, посещать, вести телефонные переговоры и общаться иным способом с несовершеннолетними без согласия их родителей либо законных представителей;

5) употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги.

Перечень ограничений для лица, находящегося под административным надзором, может быть сокращен или дополнен судьей по мотивированному представлению органа внутренних дел с учетом его образа жизни и поведения, но в пределах ограничений, предусмотренных настоящим пунктом.

3. Лицо, находящееся под административным надзором, обязано:

1) соблюдать установленные в отношении него ограничения, предусмотренные настоящим Законом;

2) являться по вызову в органы внутренних дел в указанный срок, давать устные и письменные объяснения по вопросам, связанным с исполнением правил административного надзора;

3) в течение суток уведомлять сотрудников органа внутренних дел, осуществляющих административный надзор, о перемене места работы и жительства, а также о выезде за пределы района (города) по служебным и личным делам;

4) при выезде с разрешения органа внутренних дел в другой населенный пункт и нахождении там более суток зарегистрироваться в местном органе внутренних дел для осуществления контроля за его поведением;

5) не покидать территорию Республики Казахстан до окончания срока административного надзора.

4. Лицо, находящееся под административным надзором, имеет право:

1) знакомиться в суде с материалами дела об установлении административного надзора и о применении ограничений;

2) давать объяснения, представлять доказательства;

3) заявлять ходатайства о досрочном прекращении административного надзора (при наличии положительной характеристики из учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы либо положительной характеристики по месту жительства или трудовой деятельности), а также об отмене установленных в отношении него ограничений либо о краткосрочном выезде с постоянного места жительства;

4) знакомиться в органе внутренних дел с постановлением о прекращении административного надзора.

5. Лицо, находящееся под административным надзором, в случае нарушения правил административного надзора или установленных в отношении него ограничений, привлекается к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Статья 66. Порядок осуществления административного надзора

1. Перед освобождением из учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы лица, за которым установлен административный надзор, администрация учреждения направляет в орган внутренних дел по избранному лицом месту жительства постановление суда, характеризующие материалы и уведомление о времени его прибытия.

В случае неприбытия по избранному месту жительства лица, за которым установлен административный надзор, орган внутренних дел проводит первоначальные мероприятия по установлению места его нахождения и причин неприбытия.

При неустановлении места нахождения лица, за которым установлен административный надзор, орган внутренних дел начинает досудебное расследование, объявляет его в розыск с избранием меры пресечения.

2. Лицо, в отношении которого установлен административный надзор, органами внутренних дел ставится на профилактический учет и за ним осуществляется профилактический контроль.

3. Сотрудники органов внутренних дел при осуществлении административного надзора обязаны:

1) после постановки на учет лица, за которым установлен административный надзор, обеспечить его явку в местные исполнительные органы для оказания социально-правовой помощи и направить в их адрес копию постановления суда об установлении административного надзора;

2) систематически наблюдать за поведением лица, за которым установлен административный надзор, по месту его жительства и работы;

3) предупреждать и пресекать нарушение лицом, за которым установлен административный надзор, общественного порядка, прав и законных интересов человека и гражданина;

4) составлять в установленном порядке и случаях протокол об административном правонарушении за нарушение правил административного надзора и направлять его для рассмотрения в суд.

4. При осуществлении административного надзора сотрудники органов внутренних дел имеют право:

1) запрашивать и получать сведения о поведении лица, находящегося под административным надзором, от администрации организации независимо от формы собственности по месту его работы и жительства, а также от физических лиц;

2) вызывать лицо, находящееся под административным надзором, на профилактическую беседу в органы внутренних дел, проводить профилактическую беседу в присутствии его родственников при их согласии;

3) требовать от лица, находящегося под административным надзором, устные и письменные объяснения по вопросам, связанным с исполнением правил административного надзора;

4) посещать в любое время суток жилище лица, находящегося под административным надзором, с целью наблюдения за его поведением и соблюдения им установленных ограничений, при этом не допускается производство осмотра, обыска иначе как в случаях и порядке, установленных законами Республики Казахстан;

5) использовать электронные средства слежения для осуществления административного надзора и получения информации о месте нахождения лица, за которым установлен административный надзор. Порядок применения электронных средств слежения и организации деятельности органов внутренних дел по осуществлению административного надзора определяется уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности.

5. Административный надзор прекращается по основаниям, определенным пунктом 9 статьи 59 настоящего Закона.

О прекращении административного надзора в случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 5) пункта 9 статьи 59 настоящего Закона, сотрудником органа внутренних дел, осуществляющим административный надзор, выносится постановление, которое утверждается начальником органа внутренних дел.

О досрочном прекращении административного надзора в случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 9 статьи 59 настоящего Закона, начальником органа внутренних дел в суд направляется мотивированное представление, которое подлежит рассмотрению в десятидневный срок.

Постановление судьи или органа внутренних дел о прекращении административного надзора объявляется лицу под подпись.

Статья 67. Меры воспитательного воздействия

1. Меры воспитательного воздействия применяются в отношении несовершеннолетнего по решению суда и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Судом могут быть назначены следующие меры воспитательного воздействия:

1) предупреждение;

2) разъяснение закона;

3) возложение обязанности загладить причиненный вред;

4) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего;

5) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа;

6) помещение в организацию образования с особым режимом содержания;

7) возложение обязательства принести извинения потерпевшему;

8) установление пробационного контроля.

Статья 68. Лишение либо ограничение родительских прав, отмена усыновления (удочерения) ребенка, освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей, досрочное расторжение договора о передаче ребенка на воспитание патронатному воспитателю

1. Лишение либо ограничение родительских прав, отмена усыновления (удочерения) ребенка, освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей, досрочное расторжение договора о передаче ребенка на воспитание патронатному воспитателю направлены на обеспечение безопасности и благополучия ребенка, предотвращение вреда его интересам и здоровью, создание условий для его гармоничного развития.

2. Порядок лишения либо ограничения родительских прав, отмены усыновления (удочерения) ребенка, освобождения и отстранения опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей, досрочного расторжения договора о передаче ребенка на воспитание патронатному воспитателю определяются Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» и Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Статья 69. Оказание психологической помощи

1. Психологическая помощь лицам, склонным к совершению правонарушения, а также потерпевшим направлена на содействие человеку в предупреждении, разрешении психологических проблем, развитии самоконтроля и эмоционального управления, преодолении трудных жизненных, кризисных ситуаций и их последствий и способствует поддержанию психического и соматического здоровья, оптимизации психического развития, адаптации и повышению качества жизни в контексте формирования законопослушного поведения.

2. Оказание психологической помощи включает оценку психологического состояния человека, предоставление эмоциональной поддержки, разработку и реализацию индивидуальных или групповых терапевтических программ, направленных на решение конкретных психологических проблем или достижение личностного роста.

Лица, которым судом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, назначено прохождение психологической помощи, обязаны:

1) посещать все курсы;

2) соблюдать меры конфиденциальности и уважать права других участников курсов;

3) соблюдать этические стандарты и правила поведения, требования и рекомендации, установленные организаторами курсов.

3. Организации по оказанию помощи:

1) осуществляют прием потерпевших и лиц, склонных к совершению правонарушения;

2) организуют предоставление необходимой психологической помощи, при необходимости направляют данных лиц в организации здравоохранения для оказания медицинской помощи и дальнейшей реабилитации;

3) проводят добровольные психокоррекционные программы с лицами, совершившими правонарушение;

4) информируют органы внутренних дел о фактах насилия или об угрозе их совершения;

5) осуществляют взаимодействие с физическими и юридическими лицами по вопросам профилактики правонарушений.

Помощь, предусмотренная настоящей статьей, оказывается независимо от места проживания.

4. Организации по оказанию помощи создаются местными исполнительными органами, а также физическими и юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Финансирование деятельности организаций по оказанию помощи осуществляется за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

 

Глава 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 70. Специальные меры по профилактике правонарушений

1. Специальные меры по профилактике правонарушений направлены на профилактику отдельных видов правонарушений, устранение причин и условий совершения этих видов правонарушений.

2. Основанием для применения специальных мер по профилактике правонарушений является возникновение вызовов и угроз, посягающих на общественную безопасность и общественный порядок, интересы личности человека и гражданина, общества и государства.

3. Специальными мерами по профилактике правонарушений являются:

1) организация и проведение научных и социологических исследований по вопросам профилактики правонарушений;

2) разработка программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций по профилактике правонарушений;

3) меры по виктимологической профилактике правонарушений;

4) выявление и устранение причин и условий, способствующих формированию антиобщественного поведения среди определенных социальных групп населения;

5) обобщение и распространение положительного опыта субъектов профилактики правонарушений;

6) организация и проведение профилактических мероприятий.

Статья 71. Меры по виктимологической профилактике правонарушений

Мерами по виктимологической профилактике правонарушений являются:

1) проведение профилактических мероприятий в отношении потерпевших от правонарушений с учетом индивидуальных, гендерных и социально-психологических особенностей личности;

2) обучение населения, в том числе потерпевших от правонарушений, способам разрешения межличностных конфликтов;

3) принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений;

4) создание организаций по оказанию помощи потерпевшим от правонарушений;

5) разработка и осуществление специальных комплексных мер, направленных на обеспечение физической и психологической безопасности потерпевшего от правонарушения, информирование его о предусмотренных законами Республики Казахстан способах и средствах самообороны;

6) систематический контроль мест (территорий), где относительно часто наблюдается антиобщественное поведение или совершаются правонарушения;

7) правовое воспитание и обучение населения путем распространения сведений о мерах защиты в случае нападения;

8) организация телефонов доверия, «горячей линии», службы спасения при органе или учреждении, непосредственно осуществляющем профилактику правонарушений, с целью получения информации об антиобщественном поведении, о готовящихся, совершаемых или совершенных правонарушениях;

9) организация веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

10) проведение виктимологических исследований, направленных на выявление масштабов и факторов виктимизации, качества предоставления услуг государственными органами и другими субъектами профилактики правонарушений для потерпевших от правонарушений и совершенствование по итогам виктимологических исследований деятельности государственных органов и других субъектов профилактики правонарушений;

11) распространение литературы о современных методах виктимологической профилактики правонарушений;

12) принятие иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Статья 72. Особенности профилактики бытового насилия

1. Бытовое насилие может выражаться в виде физического, психологического, сексуального и (или) экономического насилия.

2. В целях раннего выявления бытового насилия местными исполнительными органами создаются мобильные группы.

Сведения о лицах (семьях), находящихся в трудной жизненной ситуации, направляются в центры поддержки семьи, где им оказывается содействие в оказании социальной, юридической и психологической поддержки.

Потерпевшим от бытового насилия предоставляется возможность получения специальных социальных услуг или психологической помощи, в том числе их временного проживания сроком до одного месяца.

3. Органы внутренних дел:

1) принимают правовые меры оперативного реагирования по каждому сообщению, заявлению граждан о факте бытового насилия;

2) в течение суток уведомляют о факте бытового насилия заинтересованных субъектов профилактики правонарушений;

3) обеспечивают общественный порядок при выносе потерпевшими средств личной гигиены, сезонной одежды и документов, удостоверяющих личность, из совместного с правонарушителем жилища.

4. В целях виктимологической профилактики бытового насилия местными исполнительными органами разрабатываются территориальные программы и планы мероприятий по социально-экономической поддержке лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации.

Раз в полугодие на заседаниях региональных межведомственных комиссий по профилактике правонарушений дается оценка эффективности раннего выявления и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации.

По результатам рассмотрения вносятся соответствующие изменения в территориальные программы и планы мероприятий по социально-экономической поддержке лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации.

По проблемным вопросам направляется информация в рабочий орган для вынесения на заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Казахстан.

5. В целях профилактики бытового насилия местными исполнительными органами исполняются мероприятия индивидуального плана помощи лицу (семье), находящемуся (находящейся) в трудной жизненной ситуации, по содействию занятости и (или) социальной адаптации, составленного карьерным центром совместно с лицом, обратившимся за оказанием адресной социальной помощи, и (или) членами его семьи.

6. Организации по оказанию помощи оказывают содействие по социальной адаптации и реабилитации потерпевших от бытового насилия, а также психологической помощи лицам, склонным к совершению правонарушения.

7. На заседаниях региональных межведомственных комиссий по профилактике правонарушений дается оценка эффективности принимаемых мер уполномоченными государственными органами по профилактике бытового насилия.

8. Координация государственных органов по вопросам профилактики бытового насилия возлагается на уполномоченный орган в сфере государственной семейной политики.

9. Субъекты профилактики правонарушений вправе осуществлять иные меры по профилактике бытового насилия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 73. Особенности профилактики рецидивной преступности

1. В целях профилактики рецидивной преступности органами внутренних дел проводятся следующие специальные мероприятия:

1) выявление, устранение причин и условий совершения правонарушений среди лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы;

2) профилактический учет и контроль за лицами, имеющими неснятую и непогашенную судимость, предусмотренную статьей 79 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

3) установление мер уголовно-правового воздействия;

4) установление административного надзора;

5) осуществление пробационного контроля;

6) применение электронных средств слежения;

7) подготовка лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, к их социальной реабилитации и социальной адаптации;

8) реализация мероприятий по противодействию влиянию криминальной субкультуры на осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;

9) пожизненный учет лиц, отбывших наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

10) осуществление иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2. Координация деятельности государственных органов по вопросам профилактики рецидивной преступности возлагается на органы внутренних дел.

Статья 74. Особенности профилактики правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения

1. В целях предупреждения правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, субъектами профилактики правонарушений в пределах своей компетенции проводятся следующие специальные мероприятия по:

1) выявлению, постановке на учет и реабилитации лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ;

2) применению принудительных мер медицинского характера;

3) вынесению официального предостережения лицу, состоящему на динамическом учете, о необходимости прохождения медицинского обследования для дальнейшего профилактического наблюдения его в организациях здравоохранения;

4) предупреждению незаконных хранения, оборота, транспортировки, реализации и использования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, их употребления, а также незаконного производства и реализации алкогольной продукции;

5) предупреждению, выявлению и устранению причин и условий правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, под воздействием психоактивных веществ;

6) выявлению лиц, распивающих алкогольные напитки на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;

7) выявлению нарушений требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции;

8) установлению особых требований к поведению правонарушителя либо лица, совершившего уголовное правонарушение;

9) осуществлению иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2. На заседаниях региональных межведомственных комиссий по профилактике правонарушений дается оценка эффективности принимаемых мер уполномоченными государственными органами по профилактике правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения.

3. Координация деятельности государственных органов по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, возлагается на органы внутренних дел.

Статья 75. Особенности профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах

1. К общественным местам относятся:

1) организации образования и отдыха;

2) организации здравоохранения;

3) пункты общественного питания;

4) кинотеатры, театры, цирки, концертные, смотровые и выставочные залы, спортивные арены и другие крытые сооружения, предназначенные для массового отдыха, в том числе ночные клубы и дискотеки;

5) музеи, библиотеки и лектории;

6) поезда местного и дальнего сообщений, суда воздушного, морского и речного транспорта, салоны городских, междугородних автобусов, маршрутных такси и городского электротранспорта;

7) здания аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, перроны железнодорожных вокзалов и метрополитены;

8) помещения государственных органов и организаций, не использующих пропускной режим;

9) помещения, являющиеся рабочими местами, на объектах с пропускным режимом, используемых трудовыми коллективами для работы, в случаях совершения хулиганства;

10) подъезды домов;

11) иные места, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи.

2. Общественные места подразделяются на:

1) постоянные (места, доступ к которым открыт в любое время: улицы, переулки, скверы, бульвары, набережные, площади, вокзалы, дворы (за исключением дворов частных домов);

2) периодические (помещения, предназначенные для обслуживания и отдыха населения в определенные часы: рынки, образовательные и лечебно-оздоровительные учреждения, зоны отдыха, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, общественный транспорт, предприятия торговли, пассажирские вагоны, общественные туалеты).

3. Запрещается ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения требований законов Республики Казахстан, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях.

4. В целях профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, проводятся следующие специальные мероприятия по:

1) установлению камер видеонаблюдения;

2) увеличению присутствия органов внутренних дел или охраны;

3) организации общественных патрулей;

4) проведению профилактических бесед и кампаний по осведомлению общественности;

5) систематическому контролю мест (территорий), где относительно часто наблюдается антиобщественное поведение или совершаются правонарушения;

6) осуществлению иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5. На заседаниях региональных межведомственных комиссий по профилактике правонарушений дается оценка эффективности принимаемых мер уполномоченными государственными органами по профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах.

6. Координация государственных органов по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, возлагается на органы внутренних дел.

Статья 76. Особенности профилактики экономических правонарушений

1. Мониторинг внутриведомственных рисков, способствующих совершению экономических правонарушений, включает выявление внутриведомственных рисков:

1) в правовых и иных актах государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора;

2) в организационно-управленческой деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора.

2. К проведению мониторинга внутриведомственных рисков служба экономических расследований вправе привлекать специалистов или экспертов, обладающих специальными знаниями.

Порядок проведения мониторинга внутриведомственных рисков, способствующих совершению экономических правонарушений, утверждается нормативным правовым актом уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

3. По результатам мониторинга внутриведомственных рисков служба экономических расследований вносит в государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора рекомендации.

4. Государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора принимают меры по устранению внутриведомственных рисков, способствовавших совершению экономических (финансовых) правонарушений.

5. Профилактический учет используется для принятия индивидуальных и виктимологических мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений.

6. Порядок включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, утверждается нормативным правовым актом уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

Реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, используется для профилактики и информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках и угрозах в сфере экономических правонарушений.

Статья 77. Особенности профилактики детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних

Специальными мерами по профилактике детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних являются:

1) разработка программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения, травли (буллинга) в отношении несовершеннолетних, их социальную реабилитацию;

2) изучение вопросов правонарушений среди несовершеннолетних, детской безнадзорности и беспризорности, а также насилия и жестокого обращения, травли (буллинга) в отношении несовершеннолетних и организация проведения социологических исследований по таким вопросам;

3) обобщение и распространение положительного опыта работы субъектов профилактики правонарушений по профилактике безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, оказание им методической и практической помощи;

4) оказание специальных социальных услуг несовершеннолетним;

5) передача родителям или законным представителям несовершеннолетнего, не достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и совершившего уголовное правонарушение, а также направляемого в организацию образования с особым режимом содержания, до вступления решения суда в законную силу.

Статья 78. Педагогическое сопровождение несовершеннолетних, требующих повышенного внимания

1. Организации образования организуют работу с обучающимися и воспитанниками, требующими повышенного внимания, в рамках педагогического сопровождения.

2. Педагогическому сопровождению подлежат несовершеннолетние:

1) не успевающие по учебным предметам;

2) безнадзорные, беспризорные, занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством;

3) грубо или неоднократно нарушающие устав и (или) правила внутреннего распорядка организации образования;

4) систематически пропускающие занятия без уважительной причины четыре дня и более в течение одного месяца;

5) совершившие административное и (или) уголовное правонарушения;

6) употребляющие алкогольные, энергетические напитки, психоактивные вещества, электронные системы потребления (вейпы), табачные изделия;

7) страдающие игроманией (лудоманией);

8) беременные;

9) подвергшиеся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу) или ставшие свидетелями насилия;

10) совершившие насилие, жестокое обращение, травлю (буллинг);

11) выпускники специальных организаций образования;

12) совершившие антиобщественное поведение.

3. Вопрос о назначении педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих особого внимания, рассматривается на заседании совета профилактики организации образования с участием несовершеннолетнего и его законных представителей.

4. В случае отказа законных представителей от педагогического сопровождения несовершеннолетнего организация образования передает сведения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для дальнейшего рассмотрения.

Статья 79. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав является постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечивающим координацию деятельности государственных органов и учреждений в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

2. Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав образуется при уполномоченном органе в области защиты прав детей Республики Казахстан, областная, городская комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – в городе, районная – при соответствующем местном исполнительном органе (акимате).

3. При необходимости комиссия может быть образована при акиме поселка, села, сельского округа, расположенных на значительном расстоянии от районного центра. Решение об образовании поселковой, сельской комиссий и комиссии сельского округа принимается городским, районным акиматом, а персональный состав утверждается маслихатом соответствующего города, района.

4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав образуется в составе председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря.

Председателем комиссии является заместитель акима соответствующей административно-территориальной единицы, за исключением поселковой, сельской комиссий и комиссии сельского округа, которые возглавляет аким соответствующей административно-территориальной единицы.

Секретарь занимает штатную должность в аппарате соответствующего государственного органа.

Запрещается возлагать на секретаря иные функциональные обязанности.

5. В состав комиссии входят депутаты соответствующих маслихатов, представители органов внутренних дел, образования, культуры, здравоохранения, юстиции, уполномоченного органа по вопросам занятости, осуществляющих функции опеки или попечительства, центров поддержки семьи, региональные уполномоченные по правам ребенка Республики Казахстан, региональные представители уполномоченного по правам человека, психологи, общественные и иные организации, заинтересованные в профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.

6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей компетенции:

1) осуществляют меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественному поведению несовершеннолетних;

2) оказывают методическую помощь, направленную на совершенствование деятельности государственных органов по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, их социальную реабилитацию;

3) участвуют в обеспечении контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в организациях, осуществляющих функции по защите прав ребенка;

4) осуществляют координацию и мониторинг деятельности нижестоящих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, изучают вопросы правонарушений среди несовершеннолетних, детской безнадзорности и беспризорности, а также насилия, жестокого обращения, травли (буллинга) в отношении несовершеннолетних;

5) оказывают содействие в развитии сети организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и обеспечивают мониторинг их деятельности;

6) обобщают и распространяют положительный опыт работы органов и организаций, занимающихся профилактикой правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, оказывают им методическую и организационно-практическую помощь;

7) заслушивают отчеты руководителей заинтересованных государственных органов о проводимой работе по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защите их прав и организуют взаимный обмен информацией между ними по курируемым вопросам;

8) координируют деятельность заинтересованных органов в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы либо вернувшихся из специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания, а также осуществляют иные функции по социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

9) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке рассматривают материалы в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушения, а также родителей и законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на их поведение;

10) организуют работу по применению мер в отношении несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с центрами поддержки семьи.

7. Порядок образования, осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав определяется уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.

Статья 80. Специальные организации образования

1. Специальные организации образования являются учебно-воспитательными учреждениями и создаются в целях обеспечения воспитания, обучения и социальной реабилитации несовершеннолетних в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, систематически совершающих правонарушения, влекущие меры административного воздействия, злостно уклоняющихся от получения начального, основного среднего и общего среднего образования, систематически совершающих самовольные уходы из семьи, организаций образования, совершающих иное антиобщественное поведение.

2. Решение о целесообразности направления несовершеннолетних в специальные организации образования принимается судом по заявлению органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, либо органом внутренних дел. При рассмотрении вопроса о направлении в специальные организации образования несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, наркотическими средствами и психотропными веществами, их аналогами, в обязательном порядке изучается целесообразность назначения им прохождения лечения от психического, поведенческого расстройства (заболевания), связанного с употреблением психоактивных веществ.

3. Несовершеннолетний может быть направлен в специальную организацию образования на срок от шести месяцев до одного года.

4. Пребывание несовершеннолетнего в специальной организации образования может быть прекращено досрочно в судебном порядке на основании представления администрации учреждения либо территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, если суд по месту нахождения специальной организации образования придет к выводу, что несовершеннолетний для своего исправления больше не нуждается в применении данной меры.

5. Срок пребывания несовершеннолетних в специальных организациях образования, определенный судом, может быть продлен судом по месту нахождения специальной организации образования в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, только в случаях:

1) необходимости завершения несовершеннолетним общеобразовательной или профессиональной подготовки на основании ходатайства несовершеннолетнего;

2) систематического совершения правонарушений, влекущих меры административного воздействия, злостного уклонения от получения среднего образования, самовольных уходов из специальных организаций образования, совершения иного антиобщественного поведения.

6. В случае совершения воспитанником специальных организаций образования деяния, содержащего признаки преступления, до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, он может быть направлен в организации образования с особым режимом содержания.

7. При рассмотрении вопроса о направлении несовершеннолетних в специальные организации образования обязательно участие прокурора.

8. Сбор документов, необходимых для помещения несовершеннолетних в специальные организации образования, обеспечивают государственные органы, осуществляющие выявление и учет несовершеннолетних, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

9. Порядок направления несовершеннолетнего в специальные организации образования определяется Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.

10. Администрация специальных организаций образования:

1) обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолетних, включающие в себя охрану территории указанного учреждения, личную безопасность воспитанников и их максимальную защищенность от негативного влияния, ограничение свободного входа на территорию указанного учреждения посторонних лиц и самовольного ухода из него воспитанников, круглосуточный прием несовершеннолетних, наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна, проведение личного осмотра несовершеннолетних, их вещей и спальных помещений;

2) обеспечивает получение среднего образования несовершеннолетним в специальных организациях образования;

3) информирует органы внутренних дел по месту нахождения указанного учреждения и по месту жительства несовершеннолетних о фактах их самовольного ухода и принимает непосредственное участие по их розыску и возвращению;

4) направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства несовершеннолетнего извещение о его выпуске из указанного учреждения не позднее чем за один месяц до окончания срока пребывания, а также характеристику на несовершеннолетнего и рекомендации о необходимости проведения с ним в дальнейшем мер по индивидуальной профилактике правонарушений и оказания ему содействия в трудовом и бытовом устройстве.

11. Местный исполнительный орган в течение трех рабочих дней после прибытия несовершеннолетнего по месту жительства обязан вынести на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вопрос о его дальнейшем обучении, занятости с составлением плана дальнейшей реабилитации.

12. В специальные организации образования не могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в указанных организациях. Перечень таких заболеваний утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения.

13. Порядок создания специальных организаций образования и условия содержания в них несовершеннолетних определяются положением об этих организациях, утвержденным уполномоченным органом в области образования.

14. Решение о создании, реорганизации и ликвидации специальных организаций образования принимается местными исполнительными органами по согласованию с уполномоченным органом в области образования.

Статья 81. Организация образования с особым режимом содержания

1. Организация образования с особым режимом содержания является учебно-воспитательным учреждением и создается в целях обеспечения особых условий воспитания, обучения и социальной реабилитации несовершеннолетних.

2. В организацию образования с особым режимом содержания помещаются несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода:

1) совершившие уголовное правонарушение, в отношении которых досудебное расследование было прекращено в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, либо примирением;

2) в случаях, если они осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления и освобождены судом от уголовной ответственности и наказания в порядке, предусмотренном статьей 83 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

3. Решение о целесообразности направления несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в организацию образования с особым режимом содержания принимается судом по представлению органа внутренних дел.

Представление о направлении несовершеннолетнего, указанного в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи, в организацию образования с особым режимом содержания направляется органами внутренних дел в суд в течение тридцати суток со дня вынесения постановления о прекращении уголовного дела в отношении указанного несовершеннолетнего.

В исключительных случаях этот срок может быть продлен до тридцати суток на основании постановления органов внутренних дел или прокурора.

4. Материалы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, перед их направлением в суд представляются для ознакомления несовершеннолетнему и его законным представителям.

Об ознакомлении с указанными материалами заинтересованные лица делают в представленном материале соответствующую запись.

5. Несовершеннолетний может быть направлен в организацию образования с особым режимом содержания на срок от шести месяцев до двух лет.

Основаниями содержания несовершеннолетнего в организации образования с особым режимом содержания являются:

1) решение суда – в отношении лиц, указанных в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи;

2) приговор суда – в отношении лиц, указанных в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи.

6. Пребывание несовершеннолетнего в организации образования с особым режимом содержания может быть прекращено досрочно в судебном порядке на основании представления администрации учреждения, органов внутренних дел, если суд по месту нахождения организации образования с особым режимом содержания придет к выводу, что несовершеннолетний для своего исправления больше не нуждается в применении данной меры.

7. Срок пребывания несовершеннолетнего в организации образования с особым режимом содержания, определенный судом, может быть продлен в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи, только в случаях:

1) необходимости завершения несовершеннолетним общеобразовательной или профессиональной подготовки с согласия либо по ходатайству несовершеннолетнего;

2) совершения деяния, содержащего признаки уголовного правонарушения, до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

8. При рассмотрении вопроса о направлении несовершеннолетнего в организацию образования с особым режимом содержания обязательно участие прокурора.

9. Сбор документов, необходимых для помещения несовершеннолетних в организацию образования с особым режимом содержания, обеспечивают органы внутренних дел.

10. Порядок направления несовершеннолетних, указанных в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи, в организацию образования с особым режимом содержания определяется Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Порядок направления несовершеннолетних, указанных в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, определяется Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

11. Администрация организации образования с особым режимом содержания:

1) обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолетних, включающие в себя охрану территории организации образования с особым режимом содержания, личную безопасность воспитанников и их максимальную защищенность от негативного влияния, ограничение свободного входа на территорию организации образования с особым режимом содержания посторонних лиц и самовольного ухода из него воспитанников, круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна, проведение личного осмотра несовершеннолетних, их вещей и спальных помещений;

2) информирует органы внутренних дел по месту нахождения организации образования с особым режимом содержания и по месту жительства несовершеннолетних о фактах их самовольного ухода и принимает непосредственное участие по их розыску и возвращению;

3) обеспечивает получение среднего образования несовершеннолетним в организации образования с особым режимом содержания;

4) направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы внутренних дел по месту жительства несовершеннолетнего извещение о его выпуске из организации образования с особым режимом содержания не позднее чем за один месяц до окончания срока пребывания, а также характеристику на несовершеннолетнего и рекомендации о необходимости проведения с ним в дальнейшем индивидуальной профилактической работы и оказания ему содействия в трудовом и бытовом устройстве.

12. Местный исполнительный орган в течение трех рабочих дней после прибытия несовершеннолетнего по месту жительства обязан вынести на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вопрос о его дальнейшем обучении, занятости с составлением плана дальнейшей реабилитации.

13. В организацию образования с особым режимом содержания не могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в указанных организациях. Перечень таких заболеваний утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения.

14. Порядок создания, организации деятельности организации образования с особым режимом содержания и условия содержания в них несовершеннолетних определяются положением об этих организациях, утвержденным уполномоченным органом в области образования.

15. Решение о создании, реорганизации и ликвидации организации образования с особым режимом содержания принимается местными исполнительными органами по согласованию с уполномоченным органом в области образования.

Статья 82. Особенности применения мер по индивидуальной профилактике правонарушений к несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете

1. Меры по индивидуальной профилактике правонарушений, применяемые к несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете, направлены на их социальную реабилитацию, коррекцию поведения и предотвращение повторных правонарушений.

2. Меры по индивидуальной профилактике правонарушений должны учитывать следующие мероприятия:

1) участие в программах по социальной адаптации и реабилитации, направленных на социальную интеграцию несовершеннолетних, развитие их социальных навыков и профессиональную ориентацию;

2) психологическую поддержку, консультации, индивидуальные или групповые занятия с психологом для коррекции поведения, развития навыков преодоления конфликтных ситуаций и управления эмоциями;

3) вовлечение в образовательную деятельность – обеспечение доступа к образованию, профессиональному обучению или дополнительным образовательным программам для повышения уровня знаний и компетенций;

4) привлечение к участию в общественно полезной деятельности для способствования формированию ответственного отношения к обществу и развитию трудовых навыков;

5) применение системы наставничества – назначение взрослого наставника, который будет сопровождать несовершеннолетнего, оказывая ему поддержку и помогая в социальной адаптации;

6) ограничение связей с неблагоприятной средой – применение мер, направленных на ограничение общения несовершеннолетних с лицами, вовлекающими их в совершение правонарушений;

7) программы по профилактике зависимостей – участие в программах, направленных на предотвращение употребления психоактивных веществ, алкогольной и табачной продукции;

8) семейное консультирование и поддержку – работу с семьей несовершеннолетнего с целью улучшения внутрисемейных отношений и создания благоприятной среды для воспитания.

Указанные меры должны применяться с учетом индивидуальных особенностей несовершеннолетнего, характера и обстоятельств совершенного им деяния, а также с целью максимального снижения риска повторного правонарушения.

3. В отношении несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете, судьей по мотивированному представлению органа внутренних дел могут быть в полном объеме или раздельно в зависимости от образа жизни, поведения в семье и по месту жительства, других обстоятельств, характеризующих его личность, установлены следующие ограничения:

1) пребывать в определенных органами внутренних дел местах района (города);

2) выезжать за пределы района (города) без разрешения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

3) вступать в контакты с лицами, оказывающими на него отрицательное влияние;

4) употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные вещества.

Перечень ограничений для несовершеннолетнего может быть сокращен или дополнен судьей по мотивированному представлению органа внутренних дел с учетом его образа жизни и поведения.

 

РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 83. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о профилактике правонарушений

1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о профилактике правонарушений влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

2. Сведения о частной жизни, личной и семейной тайне разглашению не подлежат.

Разглашение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 84. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов и учреждений, непосредственно осуществляющих и участвующих в профилактике правонарушений

1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов и учреждений, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений, осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Казахстан и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

2. Государство поддерживает негосударственные, некоммерческие организации, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике правонарушений, посредством размещения государственного социального заказа и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Статья 85. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

2. До введения в действие Цифрового кодекса Республики Казахстан слова «цифровых систем», «цифровые технологии», «уполномоченного органа в сфере цифровизации», «Уполномоченный орган в сфере цифровизации», «цифровые системы», «цифровых и геоинформационных систем» считать соответственно словами «информационных систем», «информационные технологии», «уполномоченного органа в сфере информатизации», «Уполномоченный орган в сфере информатизации», «информационные системы», «информационных и геоинформационных систем».

3. Признать утратившими силу со дня введения в действие настоящего Закона:

1) Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»;

2) Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности»;

3) Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка»;

4) Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года «О профилактике бытового насилия»;

5) Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года «О профилактике правонарушений».

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 30 декабря 2025 года

№ 245-VІIІ ЗРК

