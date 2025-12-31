Настоящий Закон определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан Республики Казахстан по профилактике правонарушений.

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) социальная адаптация – комплекс мер, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений, направленных на формирование личности, способной принимать и соблюдать нормы и правила поведения в обществе;

2) социальная реабилитация – комплекс мер, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений, направленных на оказание правовой, социальной, психологической, педагогической помощи лицу в трудной жизненной ситуации, а также процесс преодоления психологической и (или) моральной травмы;

3) педагогическое сопровождение несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, – комплекс индивидуальных социальных и психолого-педагогических мер, направленных на раннее выявление обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания и оказания им своевременной поддержки;

4) законопослушное поведение – сознательное поведение лица, соответствующее установленным законами Республики Казахстан нормам поведения;

5) кабинеты помощи детям – жертвам насилия – кабинеты, предназначенные для оказания всесторонней помощи детям, потерпевшим от насилия;

6) воспитание несовершеннолетнего – непрерывный процесс воздействия на ребенка со стороны родителей или других законных представителей, а также работников государственных органов по привитию ему правил и норм поведения, принятых в обществе и направленных на его духовное, физическое, нравственное, психическое, культурное, интеллектуальное развитие и защиту от отрицательного влияния социальной среды;

7) профилактика правонарушений среди несовершеннолетних – комплекс правовых, педагогических и иных мер, направленных на предупреждение правонарушений, безнадзорности, беспризорности и антиобщественного поведения среди несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, им способствующих, осуществляемых в совокупности с мерами по индивидуальной профилактике с несовершеннолетними, родителями или другими законными представителями несовершеннолетних, не исполняющими обязанности по их воспитанию, обучению или содержанию либо отрицательно влияющими на их поведение, а также иными лицами, вовлекающими несовершеннолетних в совершение правонарушений или проявление антиобщественного поведения;

8) организации по оказанию помощи – юридические лица, осуществляющие предоставление специальных социальных услуг и (или) помощи в соответствии с настоящим Законом;

9) физическое насилие – умышленное причинение вреда здоровью путем применения физической силы и причинения физической боли;

10) безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или их законных представителей либо вследствие самовольного ухода его из дома или организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка;

11) безнадзорность – социальное явление, характеризующееся отсутствием надлежащего контроля за поведением и образом жизни несовершеннолетних, способствующее совершению ими правонарушений;

12) антиобщественное поведение – действия физического лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц, в том числе не влекущие за собой административную или уголовную ответственность;

13) общественный помощник – гражданин, участвующий в профилактике правонарушений и обеспечении общественного порядка путем добровольного оказания содействия субъектам профилактики правонарушений;

14) общественное место – место общего пользования в черте или вне населенных пунктов, предназначенное для использования населением, а также проведения массовых мероприятий, обслуживания и отдыха граждан, перечень которых предусмотрен настоящим Законом;

15) правонарушение – противоправное деяние (действие или бездействие), влекущее установленную законами Республики Казахстан ответственность;

16) лицо, склонное к совершению правонарушений, – физическое лицо, состоящее на профилактическом учете, которое в силу опасности своего антиобщественного поведения находится в состоянии риска возможного совершения правонарушения либо совершило правонарушение;

17) профилактика правонарушений – комплекс правовых, экономических, социальных, организационных и иных мер, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений, направленных на сохранение и укрепление правопорядка путем выявления, изучения, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

18) меры по профилактике правонарушений – общие, индивидуальные и специальные меры по профилактике правонарушений;

19) система профилактики правонарушений – совокупность субъектов, видов и мер по профилактике правонарушений, а также координация их деятельности и мониторинг;

20) субъекты профилактики правонарушений – государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане Республики Казахстан, осуществляющие профилактику правонарушений;

21) виктимологическая профилактика правонарушений – деятельность субъектов профилактики правонарушений по применению профилактических мер, направленных на снижение у конкретного лица или группы лиц риска стать потерпевшим от правонарушения;

22) правовое воспитание – комплекс мер образовательного, информационного и организационного характера, направленных на формирование законопослушного поведения, правосознания и правовой культуры граждан;

23) семейно-бытовые отношения – отношения между супругами, бывшими супругами, лицами, проживающими или проживавшими совместно, близкими родственниками, лицами, имеющими общего ребенка (детей);

24) беспризорный – безнадзорный, не имеющий места проживания;

25) психологическое насилие – умышленное воздействие на психику человека, унижение чести и достоинства посредством угроз, оскорблений, шантажа или принуждения (понуждения) к совершению правонарушений или деяний, представляющих опасность для жизни или здоровья, а также ведущих к нарушению психического, физического и личностного развития;

26) сексуальное насилие – умышленное противоправное действие, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу человека, а также действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним;

27) бытовое насилие – умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) одного лица в сфере семейно-бытовых отношений в отношении другого (других) лица (лиц), причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания;

28) экономическое насилие – умышленное лишение человека жилья, пищи, одежды, имущества, средств, на которые он имеет предусмотренное законами Республики Казахстан право.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о профилактике правонарушений

1. Законодательство Республики Казахстан о профилактике правонарушений основывается на нормах Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона, международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Основные цели и принципы настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются обеспечение защиты и соблюдение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в сфере профилактики правонарушений, сохранение и укрепление правопорядка путем выявления, изучения, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

2. Государственная политика в сфере профилактики правонарушений осуществляется на основных принципах:

1) законности;

2) гласности;

3) научной обоснованности;

4) конфиденциальности;

5) приоритета превентивных мер по профилактике правонарушений над репрессивными;

6) комплексности и системности;

7) индивидуального подхода к каждому человеку и гражданину;

8) гуманности;

9) поддержки и сохранения семьи;

10) недопустимости причинения человеку и гражданину физического и (или) психического страдания.

Статья 4. Основные задачи настоящего Закона

Основными задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина от противоправных посягательств;

2) снижение уровня правонарушений;

3) предупреждение, пресечение правонарушений;

4) повышение уровня правовой культуры и формирование законопослушного поведения;

5) обеспечение целенаправленной работы по социальной реабилитации и адаптации потерпевших и лиц, склонных к совершению правонарушений;

6) повышение активного участия граждан в обеспечении общественного порядка и профилактике правонарушений;

7) координация деятельности субъектов профилактики правонарушений;

8) совершенствование системы профилактики правонарушений, а также выявление, изучение, устранение причин и условий, им способствующих;

9) содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию граждан, воспитание патриотизма, гражданственности и миролюбия, совмещенных с интересами общества, традициями народа Казахстана, достижениями национальной и мировой культуры;

10) обеспечение целенаправленной работы по социальной реабилитации детей, требующих повышенного педагогического внимания, и формированию у несовершеннолетних правосознания и правовой культуры;

11) формирование правовых основ для проведения мер по индивидуальной профилактике с лицами, склонными к совершению правонарушений;

12) взаимодействие субъектов профилактики правонарушений с родителями и другими законными представителями несовершеннолетнего;

13) государственная поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, посредством размещения государственного социального заказа и иных мер в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 2. СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 5. Компетенция государственных органов

1. Государственные органы, указанные в настоящем Законе, в пределах компетенции:

1) участвуют в разработке и обеспечивают реализацию государственной политики по профилактике правонарушений;

2) анализируют, выявляют причины и условия, способствующие совершению правонарушений, принимают меры по их устранению;

3) применяют меры по профилактике правонарушений;

4) вносят предложения по совершенствованию системы профилактики правонарушений в уполномоченные государственные органы;

5) принимают меры по социальной адаптации и социальной реабилитации;

6) применяют меры по виктимологической профилактике правонарушений;

7) участвуют в формировании здорового образа жизни;

8) взаимодействуют с общественными объединениями по профилактике правонарушений;

9) проводят в масс-медиа информационную работу о принимаемых мерах по профилактике правонарушений;

10) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Руководители государственных органов, указанных в настоящем Законе, несут ответственность за непринятие мер по профилактике правонарушений.

Статья 6. Права граждан Республики Казахстан в сфере профилактики правонарушений

Граждане Республики Казахстан вправе:

1) добровольно принимать участие в профилактике правонарушений;

2) предупреждать и пресекать правонарушения, требовать от других граждан соблюдения общественного порядка;

3) оказывать содействие субъектам профилактики правонарушений в профилактических мероприятиях;

4) сообщать в уполномоченные государственные органы о фактах совершения правонарушений и лицах, склонных к совершению правонарушений;

5) применять технические средства для фиксации правонарушения;

6) участвовать в оказании помощи потерпевшим от противоправных посягательств, дорожно-транспортных происшествий;

7) совместно с государственными органами и организациями осуществлять разъяснительную и правовую работу в сфере профилактики правонарушений;

8) обжаловать в установленном законами Республики Казахстан порядке действие (бездействие) субъектов профилактики правонарушений в сфере профилактики правонарушений.

Статья 7. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления социально-экономической политики государства, безопасности, обеспечения общественного порядка и организует их осуществление;

2) обеспечивает принятие своевременных мер по недопущению кризисных демографических процессов, сдерживанию резкого роста безработицы и падения уровня жизни населения, влекущих рост числа правонарушений;

3) обеспечивает взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и координацию их деятельности;

4) разрабатывает положение, состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Казахстан и вносит их на утверждение Президенту Республики Казахстан;

5) вносит Президенту Республики Казахстан ежегодный Национальный доклад о состоянии общественной безопасности (профилактике правонарушений);

6) осуществляет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 8. Компетенция местных представительных органов

Местные представительные органы:

1) утверждают и контролируют исполнение местных бюджетов в части расходов на профилактику правонарушений;

2) заслушивают отчеты руководителей и должностных лиц субъектов профилактики правонарушений о проводимой ими работе;

3) утверждают по представлению акима состав межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, по делам несовершеннолетних и защите их прав;

4) содействуют исполнению гражданами и организациями норм настоящего Закона;

5) рассматривают и утверждают бюджетные программы, разработанные соответствующими акиматами, касающиеся выделения средств на поощрение граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

6) контролируют деятельность комиссий соответствующих акиматов по поощрению граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Компетенция местных исполнительных органов

1. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы:

1) разрабатывают и реализуют меры по профилактике правонарушений в планах развития регионов;

2) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

3) обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики правонарушений на местном уровне;

4) содействуют занятости лиц, склонных к совершению правонарушения, а также осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

5) обеспечивают создание и функционирование системы профилактики правонарушений на местном уровне;

6) обеспечивают содержание в установленном законами Республики Казахстан порядке детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, в возрасте от трех до восемнадцати лет в центрах адаптации несовершеннолетних, центрах поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах;

7) обеспечивают содержание в установленном законами Республики Казахстан порядке в специальных организациях образования несовершеннолетних в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет;

8) обеспечивают формирование социальной инфраструктуры для несовершеннолетних, в том числе организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, специальных организаций образования, и проводят мониторинг их деятельности;

9) представляют для утверждения в соответствующие местные представительные органы состав межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также обеспечивают их функционирование;

10) обеспечивают проведение и координацию государственной политики в области защиты прав детей;

11) осуществляют формирование, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа в сфере профилактики правонарушений в установленном порядке;

12) обеспечивают организацию правового воспитания граждан;

13) определяют виды и порядок поощрения, а также размер денежного вознаграждения граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

14) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

2. Местные исполнительные органы городов, районов (городов областного значения), акимы районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов:

1) обеспечивают исполнение мер по общей профилактике правонарушений и несут ответственность за ее реализацию;

2) обеспечивают организацию правового воспитания граждан;

3) представляют для утверждения в соответствующие местные представительные органы состав межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также обеспечивают их функционирование;

4) создают организации по оказанию помощи и обеспечивают их функционирование;

5) принимают меры по вовлечению граждан в профилактику правонарушений;

6) ведут учет граждан, участвующих в профилактике правонарушений, определяют виды и порядок их поощрений;

7) создают комиссии по поощрению граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

8) выносят официальное предостережение;

9) формируют социальную инфраструктуру для несовершеннолетних;

10) организуют предоставление специальных социальных услуг лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

11) оказывают организационно-методическую помощь некоммерческим и иным организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности, повышением правовой грамотности населения;

12) организуют взаимодействие с мобильными группами, центрами поддержки семьи, центрами психологической поддержки по вопросам выявления потерпевших и организации оказания помощи им;

13) взаимодействуют с другими субъектами профилактики правонарушений;

14) создают кабинеты помощи детям – жертвам насилия;

15) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

Статья 10. Компетенция центров поддержки семьи

1. Центры поддержки семьи создаются и (или) организуются по решению местных исполнительных органов в районах и городах при местных исполнительных органах по вопросам социальной защиты и занятости населения.

2. Центры поддержки семьи осуществляют:

1) реализацию мер государственной семейной политики, в том числе мер по сохранению брака и семьи, разрешению семейных конфликтов;

2) координацию работы по охвату поддержкой лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, государственными органами в пределах своей компетенции, в том числе посредством интегрированной модели;

3) содействие в оказании социальной, юридической и психологической поддержки лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

4) оказание поддержки лицам с признаками бытового насилия с возможностью их временного проживания сроком до одного месяца;

5) информационно-разъяснительную работу о направлениях и мерах государственной семейной политики;

6) взаимодействие с местными исполнительными органами, организациями, волонтерами, консультативно-совещательными органами по вопросам реализации государственной семейной политики, профилактики бытового насилия;

7) мониторинг и анализ тенденций государственной семейной политики;

8) организацию работы мобильных групп по раннему выявлению и оказанию поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, при участии органов образования, здравоохранения, внутренних дел в пределах своей компетенции под координацией местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения;

9) информирование правоохранительных и других уполномоченных органов о выявленных фактах насилия и преступности среди несовершеннолетних и лицах, обратившихся за помощью от насилия;

10) учет потерпевших от бытового насилия;

11) иные меры по профилактике правонарушений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 11. Компетенция мобильных групп

Мобильные группы:

1) осуществляют меры по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации;

2) информируют правоохранительные и другие уполномоченные органы о выявленных фактах насилия и правонарушения среди несовершеннолетних и лицах, обратившихся за помощью от насилия;

3) взаимодействуют с местными исполнительными органами, организациями и иными субъектами профилактики правонарушений по вопросам профилактики правонарушений;

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 12. Компетенция органов прокуратуры

Органы прокуратуры:

1) осуществляют высший надзор за соблюдением законности в сфере профилактики правонарушений;

2) координируют деятельность правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;

3) формируют государственную правовую статистику и ведут специальные учеты;

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 13. Компетенция органов внутренних дел

Органы внутренних дел:

1) реализуют меры по профилактике правонарушений;

2) проводят с населением профилактическую, информационно-правовую работу в сфере профилактики правонарушений;

3) выявляют, ведут профилактический учет и принимают меры по индивидуальной профилактике правонарушений в отношении лиц, склонных к совершению правонарушений;

4) информируют заинтересованные государственные органы о лицах, склонных к совершению правонарушений, для их социальной адаптации и социальной реабилитации;

5) уведомляют органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, о выявленных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних лиц;

6) доставляют несовершеннолетних в организацию образования с особым режимом содержания, а также в центры адаптации несовершеннолетних безнадзорных и беспризорных детей в возрасте от трех до восемнадцати лет, а также детей, оставшихся без попечения родителей или лиц, их заменяющих, в случае невозможности их своевременного устройства, задержанных в ходе деятельности органов внутренних дел;

7) направляют потерпевшего с учетом его мнения в организацию по оказанию помощи или организацию здравоохранения;

8) организуют правовую подготовку граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

9) взаимодействуют с гражданами и организациями, участвующими в профилактике правонарушений;

10) разрабатывают и утверждают порядок, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

11) осуществляют взаимодействие с субъектами охранной деятельности;

12) обеспечивают проведение профилактических мероприятий в целях предупреждения совершения правонарушений осужденными, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и состоящими на учете служб пробации, а также лицами, содержащимися в следственных изоляторах уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;

13) осуществляют воспитательное воздействие на осужденных в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан;

14) осуществляют административный надзор за лицами, освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;

15) выносят официальное предостережение;

16) разрабатывают и издают в пределах компетенции научные и учебные издания в сфере профилактики правонарушений;

17) принимают участие в разработке правил взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и их реагирования на факты правонарушений;

18) взаимодействуют с мобильными группами, центрами поддержки семьи по вопросам выявления и организации оказания помощи потерпевшим;

19) ограничивают, временно запрещают правонарушителю доступ или пребывание в жилищах, на определенных участках местности, если его нахождение создает угрозу жизни и здоровью потерпевшему и несовершеннолетним членам его семьи;

20) проводят профилактическую беседу;

21) выносят защитное предписание;

22) ходатайствуют перед судом об установлении особых требований к поведению правонарушителя;

23) обеспечивают доставление лиц, в отношении которых судом установлены особые требования к поведению, в организации здравоохранения для оказания психологической помощи;

24) применяют меры по обеспечению безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

25) обеспечивают организацию повышения квалификации по вопросам профилактики правонарушений для сотрудников органов внутренних дел;

26) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 14. Компетенция уполномоченного органа по противодействию коррупции

Уполномоченный орган по противодействию коррупции:

1) выявляет причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора;

2) вносит на рассмотрение Правительства Республики Казахстан рекомендации по минимизации и устранению причин и условий возникновения коррупции в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора;

3) формирует и координирует антикоррупционную политику, координирует деятельность государственных органов, организаций в вопросах предупреждения коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

4) координирует деятельность антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора в рамках методологической поддержки, проводит обучающие мероприятия и обмен информацией по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;

5) проводит мониторинг исполнения государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, вынесенных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков;

6) взаимодействует с другими государственными органами, физическими и юридическими лицами по основным направлениям деятельности уполномоченного органа по противодействию коррупции;

7) проводит оценку уровня коррупции и осуществляет проведение социологических исследований, необходимых для определения уровня коррупции в государственном и частном секторах;

8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 15. Компетенция органов юстиции

Органы юстиции:

1) координируют деятельность государственных органов по правовой пропаганде;

2) проводят юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов в целях предупреждения принятия норм, способствующих совершению правонарушений;

3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 16. Компетенция службы экономических расследований

Служба экономических расследований:

1) разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на профилактику экономических (финансовых) правонарушений;

2) выявляет причины и условия, способствующие совершению экономических (финансовых) правонарушений, в том числе с использованием сведений и цифровых систем государственных органов, вносит представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

3) разрабатывает методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

4) ведет информационно-разъяснительную работу о существующих рисках и угрозах, а также принимаемых превентивных мерах, связанных с экономическими (финансовыми) правонарушениями (в масс-медиа, социальных сетях, местах массового скопления граждан и других источниках информации);

5) взаимодействует с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, гражданским обществом и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

6) ведет ведомственный профилактический учет и публикует реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений;

7) принимает в пределах компетенции общие и индивидуальные меры по профилактике экономических (финансовых) правонарушений в форме профилактической беседы, официального предостережения, а также меры по виктимологической профилактике правонарушений в этой сфере;

8) взаимодействует с гражданами и организациями, участвующими в профилактике правонарушений;

9) организует правовую подготовку граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

10) разрабатывает и утверждает порядок, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике правонарушений;

11) вносит предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан, участвует в разработке нормативных правовых актов в сфере профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

12) проводит профилактические мероприятия, в том числе межведомственные и международные, по предупреждению и пресечению экономических (финансовых) правонарушений;

13) осуществляет стратегический анализ в сферах и отраслях, наиболее подверженных теневой экономике, в целях установления рисков и выработки рекомендаций по их устранению в государственных органах и организациях;

14) проводит мониторинг внутриведомственных рисков, способствующих совершению экономических правонарушений;

15) в пределах компетенции проводит мониторинг информационного пространства по выявлению противоправного контента, в том числе в сети Интернет, с принятием мер по его блокировке;

16) использует современные цифровые технологии и инструменты, проводит их интеграцию для оперативного реагирования, сбора и анализа данных об экономических (финансовых) правонарушениях, а также прогнозирования рисков их совершения, установления очагов распространения и целевой аудитории для профилактики правонарушений;

17) осуществляет международное сотрудничество, участвует в международных отраслевых организациях, комитетах и рабочих группах для изучения и внедрения лучших практик по профилактике экономических (финансовых) правонарушений и совершенствования законодательства Республики Казахстан;

18) в пределах компетенции реализует социально-ориентированные проекты с принятием мер по защите и восстановлению прав и законных интересов человека и гражданина;

19) проводит социально-экономический мониторинг на предмет выявления нецелевого использования государственных средств, вносит предложения в государственные органы и субъектам квазигосударственного сектора по сокращению необоснованных расходов государства, пересмотру финансирования государственных программ и национальных проектов, исключению непродуктивных посредников, спекулятивных схем и стабилизации рынков;

20) организует открытые диалоговые площадки для обсуждения с общественностью актуальных вопросов профилактики экономических (финансовых) правонарушений и выработки новых инициатив в данной сфере;

21) принимает в пределах компетенции участие в повышении уровня финансовой грамотности и правовой культуры населения;

22) взаимодействует в пределах компетенции с образовательными учреждениями и организациями по вопросам финансового и правового воспитания обучающихся и воспитанников, а также проводит для них мероприятия по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

23) организует учебные курсы, лекции, семинары по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

24) осуществляет подготовку информационных материалов, выпуск бюллетеней (сборников) и других информационных изданий по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

25) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 17. Компетенция органов военного управления

1. Органы военного управления:

1) осуществляют организацию воспитательной, идеологической, социально-правовой и пропагандистской работы в войсках, проводят правовое воспитание военнослужащих;

2) организовывают работу по предупреждению правонарушений, укреплению воинской дисциплины и морально-психологического состояния личного состава;

3) принимают меры по профилактике правонарушений в отношении военнослужащих;

4) выявляют военнослужащих, склонных к совершению правонарушений, и информируют органы военной полиции и (или) военно-следственные органы для реагирования в рамках компетенции;

5) на территории воинских частей (учреждений) и (или) по месту прохождения службы осуществляют контроль за поведением военнослужащих, совершивших правонарушение и (или) склонных к его совершению, в том числе по сведениям органов военной полиции и правоохранительных органов;

6) отвечают за состояние правопорядка и проводимой работы по профилактике правонарушений в пределах компетенции;

7) взаимодействуют с гражданами и организациями, государственными органами по вопросам профилактики правонарушений;

8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Проведение мер по профилактике правонарушений осуществляется с учетом особенностей прохождения службы военнослужащими в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях.

Статья 18. Компетенция военно-следственных органов и органов военной полиции

Военно-следственные органы и органы военной полиции:

1) принимают участие в правовом воспитании военнослужащих;

2) принимают общие меры по профилактике правонарушений в отношении военнослужащих в форме проведения праворазъяснительной работы, ориентированной на формирование законопослушного поведения;

3) принимают меры по индивидуальной профилактике правонарушений в форме профилактической беседы с военнослужащими, совершившими правонарушение и (или) склонными к его совершению, и письменно инициируют перед руководством воинских частей (учреждений) осуществление контроля за их поведением;

4) вносят на рассмотрение органов военного управления, руководства воинских частей (учреждений) рекомендации по минимизации и устранению существующих рисков, системных проблем, причин и условий возникновения правонарушений в деятельности воинских частей (учреждений);

5) взаимодействуют с физическими и юридическими лицами, государственными органами и некоммерческими организациями, руководством воинских частей (учреждений) по вопросам профилактики правонарушений;

6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 19. Компетенция уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан в своей деятельности представляет в Правительство Республики Казахстан и иные государственные органы, органы местного государственного управления и самоуправления, иные организации и должностным лицам рекомендации и предложения относительно мер, направленных на профилактику правонарушений, восстановление прав и свобод человека и гражданина.

Статья 20. Компетенция уполномоченного органа в области образования

Уполномоченный орган в области образования:

1) взаимодействует с государственными органами и организациями по вопросам правового воспитания обучающихся и воспитанников организаций образования;

2) разрабатывает программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения обучающихся и воспитанников организаций образования, привитие им основ нравственности и здорового образа жизни;

3) разрабатывает и утверждает правила педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, в организациях образования;

4) совместно с заинтересованными государственными органами разрабатывает и утверждает правила выявления и оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу), а также ставшим свидетелями насилия;

5) разрабатывает и утверждает типовые правила деятельности кабинетов помощи детям – жертвам насилия;

6) разрабатывает и утверждает порядок образования и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

7) организовывает повышение квалификации педагогов по вопросам профилактики правонарушений, насилия, жестокого обращения, травли (буллинга) несовершеннолетних;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 21. Компетенция органов управления образованием областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения)

Органы управления образованием областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения):

1) обеспечивают организацию летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;

2) внедряют в практику работы организаций образования воспитательные программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

3) обеспечивают развитие сети организаций дополнительного образования, анализируют, совершенствуют их деятельность и вовлекают в них несовершеннолетних;

4) проводят совместно с другими субъектами профилактики правонарушений мероприятия по профилактике правонарушений среди обучающихся и воспитанников организаций образования;

5) обеспечивают оказание помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу), а также ставшим свидетелями насилия;

6) организовывают повышение квалификации педагогов по вопросам профилактики правонарушений, насилия, жестокого обращения, травли (буллинга) несовершеннолетних;

7) незамедлительно информируют правоохранительные и иные уполномоченные органы о выявленных фактах нарушения прав несовершеннолетних;

8) обеспечивают получение среднего образования несовершеннолетними, состоящими на учете службы пробации;

9) участвуют в выявлении несовершеннолетних, требующих особого внимания, родителей, законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияющих на их поведение, в постановке их на учет в органы внутренних дел и проведении с ними мер по индивидуальной профилактике правонарушений;

10) проводят ежеквартальный анализ деятельности организаций образования по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, эффективности принимаемых мер;

11) внедряют в работу организаций образования инструменты выявления несовершеннолетних на предмет антиобщественного поведения.

Статья 22. Компетенция органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству

Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству:

1) участвует в выявлении несовершеннолетних, подвергшихся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу);

2) обеспечивает проведение анализа потребностей несовершеннолетних, подвергшихся насилию, в предоставлении специальных социальных услуг в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг и направляет предложения в уполномоченный орган в области образования;

3) координирует деятельность по оказанию помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу), а также ставшим свидетелями насилия;

4) ведет индивидуальное сопровождение несовершеннолетних, подвергшихся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу);

5) участвует в работе мобильных групп в пределах своей компетенции;

6) подает заявления в суд о направлении несовершеннолетних в специальные организации образования.

Статья 23. Компетенция организаций образования

Организации образования:

1) сообщают незамедлительно в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них правонарушений, в том числе ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью вне организации образования;

2) оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и воспитанников в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) ведут педагогическое сопровождение обучающихся, требующих повышенного внимания, и оказывают им своевременную поддержку;

4) реализовывают воспитательные программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

5) организовывают летний отдых, досуг и занятость несовершеннолетних;

6) проводят совместно с другими субъектами профилактики правонарушений мероприятия по профилактике правонарушений среди обучающихся и воспитанников;

7) взаимодействуют с центрами психологической поддержки по вопросам педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания;

8) организовывают и обеспечивают безопасную образовательную среду, направленную на противостояние любым формам правонарушений;

9) выявляют и ведут учет несовершеннолетних, не посещающих организации образования по неуважительным причинам, проводят с ними и их законными представителями работу в рамках педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания;

10) ведут работу с законными представителями несовершеннолетних по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в пределах своей компетенции;

11) организовывают работу доступных секций и кружков для несовершеннолетних;

12) оказывают помощь в получении среднего образования несовершеннолетним, состоящим на учете службы пробации;

13) оказывают социальную реабилитацию несовершеннолетним в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подвергшимся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу), а также ставшим свидетелями насилия;

14) создают советы профилактики по выявлению и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних;

15) выявляют несовершеннолетних на предмет антиобщественного поведения;

16) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 24. Компетенция уполномоченного органа в области здравоохранения

Уполномоченный орган в области здравоохранения:

1) обеспечивает политику по формированию здорового образа жизни;

2) обеспечивает организацию медицинской помощи лицам, имеющим зависимость (алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, другие одурманивающие вещества), в том числе игровую (лудомания);

3) координирует организацию мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и суицидов в области здравоохранения;

4) участвует в разработке совместных мероприятий в области здравоохранения при взаимодействии с субъектами профилактики правонарушений;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 25. Компетенция местных органов государственногоуправления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы

Местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы в пределах своей компетенции:

1) организуют работу по пропаганде здорового образа жизни;

2) оказывают консультативную помощь государственным органам и учреждениям системы профилактики правонарушений;

3) организуют медицинскую помощь лицам, имеющим зависимость (алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, другие одурманивающие вещества), в том числе игровую (лудомания);

4) осуществляют организацию повышения квалификации работников здравоохранения по вопросам профилактики правонарушений;

5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 26. Компетенция организаций здравоохранения

Организации здравоохранения:

1) осуществляют обследование, динамическое наблюдение, лечение лиц, а также обеспечивают медико-социальную реабилитацию лиц, имеющих зависимость (алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, другие одурманивающие вещества), в том числе игровую (лудомания);

2) извещают органы внутренних дел о фактах обращения лиц, пострадавших от правонарушений, и оказанной им медицинской помощи;

3) сообщают в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, в организациях здравоохранения, а также о фактах, ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью вне организаций здравоохранения;

4) оказывают медико-социальную помощь в области психического здоровья;

5) обеспечивают круглосуточный прием и содержание заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до трех лет, оставшихся без попечения законных представителей, на период обследования и лечения;

6) обеспечивают круглосуточный прием и оказание медицинской помощи несовершеннолетним, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

7) представляют по запросу органа уголовного преследования и суда заключение о проведенной диагностике несовершеннолетнего на предмет его социально-психологического состояния;

8) проводят профилактические и обязательные медицинские осмотры несовершеннолетних, направляемых в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания;

9) готовят в установленном порядке заключение о состоянии здоровья несовершеннолетних, направляемых в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания;

10) по запросу правоохранительных органов предоставляют информацию о лицах с психическими и поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, среди несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

11) взаимодействуют с мобильными группами, центрами поддержки семьи, центрами психологической поддержки по вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим;

12) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 27. Компетенция уполномоченного органа в сфере занятости и социальной защиты населения

Уполномоченный орган в сфере занятости и социальной защиты населения:

1) формирует государственную политику, направленную на содействие занятости и социальную защиту населения;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 28. Компетенция организаций в сфере социальной защиты и занятости населения

Организации в сфере социальной защиты и занятости населения:

1) обеспечивают занятость населения;

2) оказывают специальные социальные услуги в порядке, установленном Социальным кодексом Республики Казахстан;

3) принимают участие в правовом воспитании граждан в пределах компетенции;

4) координируют развитие сети организаций по социальной адаптации и реабилитации бездомных лиц;

5) сообщают незамедлительно в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, в организациях социальной защиты населения, а также о фактах, ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью вне организаций социальной защиты населения;

6) обеспечивают проведение анализа потребностей обучающихся и воспитанников, подвергшихся бытовому насилию, в предоставлении специальных социальных услуг в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг, а также психологической, медицинской и юридической помощи и направляют предложения в уполномоченные органы в области образования и (или) здравоохранения;

7) содействуют занятости осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;

8) организуют работу центров поддержки семьи, мобильных групп по вопросам выявления и охвату поддержкой лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, государственными органами в пределах своей компетенции, в том числе посредством интегрированной модели;

9) обеспечивают выявление оснований, по которым лицо (семья) может быть признано (признана) потенциально нуждающимся (нуждающейся) в специальных социальных услугах;

10) обеспечивают сопровождение и выведение лиц (семей) из трудной жизненной ситуации;

11) информируют потерпевших о видах специальных социальных услуг, способах их получения, наличии в данном населенном пункте организаций, оказывающих специальные социальные услуги;

12) осуществляют организацию повышения квалификации социальных работников по вопросам профилактики правонарушений;

13) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 29. Компетенция уполномоченного органа в области физической культуры и спорта

1. Уполномоченный орган в области физической культуры и спорта:

1) выявляет причины и условия, способствующие совершению правонарушений, и принимает меры по их устранению в пределах своей компетенции;

2) совместно с иными государственными органами и общественными организациями координирует работу по вовлечению лиц, склонных к совершению правонарушений, включая молодежь, состоящую на учете в правоохранительных органах, в занятие физической культурой и спортом;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Физкультурно-спортивные организации:

1) принимают меры по вовлечению населения в занятие физической культурой и спортом;

2) совместно с иными государственными органами и общественными организациями вовлекают лиц, склонных к совершению правонарушений, включая молодежь, состоящую на учете в правоохранительных органах, в занятие физической культурой и спортом;

3) оказывают услуги спортивных секций для детей и юношества, в которых реализуется государственный спортивный заказ, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) принимают в пределах компетенции меры по виктимологической профилактике правонарушений;

5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 30. Компетенция уполномоченного органа в области масс-медиа

Уполномоченный орган в области масс-медиа:

1) обеспечивает проведение правовой пропаганды в средствах массовой информации;

2) способствует освещению в средствах массовой информации деятельности субъектов профилактики правонарушений;

3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 31. Компетенция уполномоченного органа по вопросам государственной молодежной политики

Уполномоченный орган по вопросам государственной молодежной политики:

1) формирует идеологию нетерпимости к правонарушениям среди молодежи;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 32. Компетенция государственных организаций по делам молодежи

Государственные организации по делам молодежи:

1) принимают меры по снижению риска вовлечения молодежи в противоправную деятельность и формированию у нее ответственного отношения к соблюдению законов Республики Казахстан;

2) разрабатывают, реализуют программы и мероприятия, направленные на:

вовлечение молодежи в социально полезную деятельность;

повышение правовой грамотности среди молодежи;

поддержку молодежного предпринимательства;

предоставление доступа к качественному образованию и трудоустройству;

3) принимают в пределах компетенции меры по виктимологической профилактике правонарушений;

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 33. Компетенция уполномоченного органа в сфере цифровизации

Уполномоченный орган в сфере цифровизации:

1) способствует развитию цифровых технологий, направленных на предупреждение, выявление, фиксацию правонарушений;

2) реализует меры по повышению цифровой грамотности населения в целях профилактики правонарушений;

3) интегрирует имеющиеся цифровые системы государственных органов;

4) развивает цифровую инфраструктуру обеспечения безопасности;

5) консультирует, оказывает психологическую помощь гражданам, потерпевшим от бытового насилия, через различные каналы коммуникаций;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 34. Компетенция органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций

Уполномоченный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций:

1) ведет информационно-разъяснительную работу о существующих угрозах противоправных действий в сфере оказания финансовых услуг;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 35. Права субъектов предпринимательства

Субъекты предпринимательства вправе:

1) взаимодействовать с государственными органами и органами местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений;

2) вносить предложения по вопросам совершенствования системы профилактики правонарушений;

3) участвовать в публичных консультациях и общественных советах;

4) сообщать в уполномоченные государственные органы о фактах совершения правонарушений и лицах, склонных к совершению правонарушений;

5) применять технические средства для обеспечения безопасности;

6) содействовать правоохранительным органам в предотвращении и раскрытии правонарушений, в том числе путем представления данных о подозрительных действиях или лицах;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 36. Компетенция председателей объединений собственников имущества

Председатели объединений собственников имущества вправе:

1) уведомлять лиц, создающих угрозу безопасности проживания (пребывания) на объекте кондоминиума, о правовых последствиях их поведения;

2) сообщать в уполномоченные государственные органы о фактах совершения правонарушений и лицах, склонных к совершению правонарушений;

3) применять технические средства для обеспечения безопасности;

4) обеспечивать комплекс мероприятий, направленных на создание безопасных условий проживания (пребывания) собственников квартир на объекте кондоминиума;

5) проходить правовую подготовку в органах внутренних дел;

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 37. Компетенция государственных и некоммерческихорганизаций по оказанию помощи

1. Государственные организации по оказанию помощи:

1) организуют предоставление необходимой психологической, педагогической, медицинской, юридической помощи потерпевшим лицам, а также лицам, склонным к совершению правонарушений;

2) оказывают специальные социальные услуги в порядке, установленном Социальным кодексом Республики Казахстан;

3) проводят психокоррекционные программы;

4) информируют правоохранительные органы о фактах совершения правонарушений или об угрозе их совершения;

5) осуществляют праворазъяснительную работу по вопросам профилактики правонарушений;

6) осуществляют взаимодействие с физическими и юридическими лицами по вопросам профилактики правонарушений;

7) направляют потерпевших от правонарушений в центры поддержки семьи для оказания им помощи в порядке, установленном уполномоченными государственными органами;

8) принимают в пределах компетенции меры по виктимологической профилактике правонарушений;

9) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2. Некоммерческие (неправительственные) организации:

1) проводят информационно-агитационную работу по вопросам профилактики правонарушений;

2) направляют потерпевших от правонарушений в центры поддержки семьи для оказания им помощи в порядке, установленном уполномоченными государственными органами;

3) информируют правоохранительные органы о фактах совершения правонарушений или об угрозе их совершения в отношении несовершеннолетних лиц в сфере семейно-бытовых отношений;

4) проводят психокоррекционные программы с лицами, склонными к совершению правонарушений;

5) оказывают специальные социальные услуги в порядке, установленном Социальным кодексом Республики Казахстан;

6) оказывают помощь в социальной адаптации;

7) организуют предоставление необходимой психологической, педагогической, юридической помощи лицам, потерпевшим в результате правонарушений;

8) принимают в пределах компетенции меры по виктимологической профилактике правонарушений.

Глава 3. КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ПРОФИЛАКТИКИ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 38. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений

1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, обеспечивающим координацию деятельности государственных органов по вопросам профилактики правонарушений.

2. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений образуется при Правительстве Республики Казахстан, а также при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы и районов, городов областного значения.

3. Для проведения анализа деятельности государственных органов и выработки рекомендаций создается межведомственная группа, деятельность которой определяется правилами осуществления проектного управления, утвержденными уполномоченным органом по проектному управлению.

Рекомендации межведомственной группы рассматриваются на заседаниях межведомственных комиссий по профилактике правонарушений.

4. Состав, полномочия и порядок деятельности межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Казахстан определяются положением, утверждаемым Президентом Республики Казахстан.

Полномочия и порядок деятельности региональных (районных) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений определяются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы и районов, городов областного значения.

Статья 39. Координация деятельности и взаимодействие субъектов профилактики правонарушений

1. Координация деятельности и взаимодействие субъектов профилактики правонарушений осуществляются в целях повышения эффективности профилактической работы путем разработки и осуществления ими согласованных действий по своевременному предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, устранению причин и условий, способствующих их совершению.

2. Координация деятельности и взаимодействие субъектов профилактики правонарушений осуществляются в следующих основных формах:

1) выработки предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности субъектов профилактики правонарушений;

2) обмена информацией;

3) изучения и распространения положительного опыта;

4) проведения совместных профилактических мероприятий;

5) проведения заседаний и совещаний;

6) выпуска бюллетеней (сборников) и других информационных изданий.

3. Субъекты профилактики правонарушений обязаны незамедлительно информировать государственные органы о ставших им известными фактах готовящихся или совершенных правонарушений, отнесенных к компетенции этих органов.

Статья 40. Национальный доклад о состоянии общественной безопасности (профилактике правонарушений) в Республике Казахстан

1. Национальный доклад о состоянии общественной безопасности (профилактике правонарушений) в Республике Казахстан составляется в целях ежегодного информирования населения о состоянии общественной безопасности на территории Республики Казахстан и мерах, принимаемых по ее улучшению.

2. В Национальном докладе о состоянии общественной безопасности (профилактике правонарушений) в Республике Казахстан отражаются следующие сведения:

1) текущее состояние в сфере профилактики правонарушений;

2) текущее состояние криминогенной ситуации;

3) оценка эффективности мер по профилактике правонарушений;

4) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов граждан, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, предупреждению детской безнадзорности и беспризорности, защите граждан от насилия и жестокого обращения, антиобщественного поведения.

3. Порядок подготовки, внесения Национального доклада о состоянии общественной безопасности (профилактике правонарушений) в Республике Казахстан Президенту Республики Казахстан и его опубликования утверждается Президентом Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 2. МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Глава 4. ОБЩИЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 41. Общие меры по профилактике правонарушений

1. Общие меры по профилактике правонарушений направлены на формирование государственной политики путем устранения социально-экономических причин и условий совершения правонарушений.

2. Общими мерами по профилактике правонарушений являются:

1) разработка, реализация, анализ и мониторинг документов Системы государственного планирования Республики Казахстан и иных документов планирования в сфере профилактики правонарушений;

2) проведение информационной и идеологической работы среди населения в сфере профилактики правонарушений;

3) интеграция достижений науки и техники;

4) вовлечение граждан в профилактику правонарушений.

Статья 42. Разработка, реализация, анализ и мониторинг документов Системы государственного планирования Республики Казахстан и иных документов планирования в сфере профилактики правонарушений

Разработка, реализация, анализ и мониторинг документов Системы государственного планирования Республики Казахстан и иных документов планирования в сфере профилактики правонарушений, а также оценка их эффективности обеспечиваются в соответствии с правилами осуществления проектного управления, утвержденными уполномоченным органом по проектному управлению.

Статья 43. Проведение информационной и идеологической работы среди населения в сфере профилактики правонарушений

1. Проведение информационной и идеологической работы среди населения в сфере профилактики правонарушений направлено на формирование в обществе негативного отношения к правонарушениям, повышение правосознания и правовой культуры, нравственных качеств граждан, ориентированных на общечеловеческие ценности, законопослушное поведение, развитие навыков конструктивного решения конфликтов и понимание социальной ответственности.

2. Информационная и идеологическая работа проводится субъектами профилактики правонарушений в проактивном формате посредством праворазъяснительной работы, которая должна основываться на доступности правовой информации, взаимодействии субъектов профилактики правонарушений, а также обеспечивать необходимые условия для активного участия граждан в поддержании правопорядка.

3. Праворазъяснительная работа проводится посредством информационных, цифровых, образовательных и иных способов повышения правосознания и правовой культуры граждан.

Статья 44. Интеграция достижений науки и техники

1. Интеграция достижений науки и техники в сфере профилактики правонарушений проводится с целью улучшения эффективности ее мер, повышения прозрачности деятельности государственных органов и доступности услуг населению.

2. Использование интеграции достижений науки и техники осуществляется посредством:

1) внедрения современных методов анализа данных и машинного обучения для анализа криминогенной статистики, выявления тенденций и прогнозирования потенциальных правонарушений, последующего рационального перераспределения ресурсов государственных органов и разработки целенаправленных мер по профилактике правонарушений;

2) применения технологий биометрии и идентификации;

3) интеграции и использования различных цифровых и геоинформационных систем, баз данных;

4) применения технических средств видеофиксации правонарушений, искусственного интеллекта;

5) обучения в сфере обеспечения кибербезопасности цифровых систем и персональных данных граждан;

6) проведения научных исследований в области криминологии, причин антиобщественного поведения и выработки мер по их предупреждению;

7) подготовки специалистов, повышения их квалификации;

8) выработки методов анализа профилактики правонарушения;

9) разработки программ социальной реабилитации лиц, склонных к совершению правонарушения, на основе научных данных;

10) других цифровых инструментов и научных методов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Статья 45. Вовлечение граждан в профилактику правонарушений

1. Вовлечение граждан в профилактику правонарушений осуществляется путем добровольного оказания содействия правоохранительным органам в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в профилактике правонарушений, обращается в правоохранительный орган с заявлением, к которому прилагает копию документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан. Гражданин вправе приложить к указанным документам копию свидетельства о страховании жизни и здоровья.

3. Правоохранительный орган со дня поступления заявления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, проверяет гражданина по наркологическим, психоневрологическим и иным учетам, после чего обращается в местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) с соответствующим ходатайством, к которому приобщаются копии представленных документов, либо в письменном виде отказывает заявителю с указанием причин принятого решения.

4. Местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) в течение семи рабочих дней рассматривает поступившее ходатайство, производит регистрацию и ставит его на учет как общественного помощника, о чем письменно информирует правоохранительный орган.

5. Не допускаются к участию в профилактике правонарушений граждане:

1) не достигшие совершеннолетия;

2) в отношении которых проводится досудебное расследование;

3) состоящие на профилактическом учете, предусмотренном настоящим Законом;

4) в отношении которых в течение года до подачи заявления налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;

5) состоящие на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах либо признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

6. Отклонение заявления не препятствует повторному обращению заявителя при условии устранения причин, послуживших основаниями для отказа.

7. Основаниями для прекращения участия общественного помощника в профилактике правонарушений являются:

1) заявление о нежелании в дальнейшем участвовать в профилактике правонарушений;

2) привлечение к уголовной ответственности;

3) наложение в судебном порядке административного взыскания за умышленное правонарушение;

4) выезд на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

5) наступление обстоятельств, исключающих его дальнейшее участие в профилактике правонарушений (психическое, поведенческое расстройство (заболевание), в том числе связанное с употреблением психоактивных веществ, иной болезнью, представляющей опасность для окружающих, согласно перечню, утвержденному уполномоченным органом в области здравоохранения, либо смерть).

8. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящей статьи, местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) по представлению соответствующего правоохранительного органа снимает данного гражданина с учета общественных помощников.

Статья 46. Права и обязанности общественных помощников

1. Общественные помощники, участвующие в профилактике правонарушений, осуществляют свою деятельность путем:

1) участия в организации правовой пропаганды;

2) участия в работе консультативно-совещательных органов;

3) содействия другим субъектам профилактики правонарушений;

4) предупреждения и пресечения правонарушений.

2. Общественные помощники, помимо прав, указанных в статье 6 настоящего Закона, имеют право:

1) информировать о лицах, подлежащих постановке на профилактический учет правоохранительных органов, и участвовать в проведении с ними индивидуальной профилактической работы при непосредственном участии сотрудников правоохранительных органов;

2) информировать правоохранительные органы о фактах незаконного культивирования и сбора растений, содержащих наркотические средства, а также дикорастущих посевов наркотикосодержащих растений;

3) информировать правоохранительные органы о притонах для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, занятия проституцией, а также помещениях, потенциально пригодных для таких целей;

4) обеспечивать охрану общественного порядка в общественных местах, а также при проведении различных спортивных, культурно-массовых и развлекательных мероприятий под непосредственным руководством сотрудников органов внутренних дел;

5) оказывать содействие в поиске лиц, пропавших без вести, раскрытии преступлений;

6) осуществлять охрану места происшествия до прибытия сотрудников правоохранительных органов;

7) принимать участие в профилактике правонарушений на территории учебных заведений, включая общежития и учебно-производственные мастерские;

8) осуществлять профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение детской безнадзорности и беспризорности;

9) применять в целях пресечения правонарушений и задержания правонарушителей физическую силу и другие средства, если иными способами достичь указанных целей не представляется возможным. При этом не должно быть допущено превышение необходимых для этого мер.

3. Общественные помощники обязаны:

1) соблюдать конституционные права и свободы граждан;

2) незамедлительно информировать правоохранительные органы о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных уголовных правонарушений;

3) предъявлять по требованию граждан удостоверение, подтверждающее правомерность его участия в профилактике правонарушений;

4) разъяснять гражданам, задержанным за совершение уголовного или административного правонарушения, основания применяемых к ним принудительных мер;

5) соблюдать конфиденциальность;

6) проходить правовую подготовку.

4. Общественным помощникам запрещается:

1) осуществлять процессуальную и иную деятельность, отнесенную в соответствии с законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции правоохранительных и других государственных органов;

2) присваивать полномочия сотрудников правоохранительных органов;

3) препятствовать законной деятельности сотрудников правоохранительных органов;

4) выступать понятыми при участии в мероприятиях по профилактике правонарушений;

5) совершать действия, унижающие честь и достоинство человека и гражданина либо неправомерно ограничивающие права и свободы граждан;

6) использовать при участии в мероприятиях по профилактике правонарушений специальные средства, находящиеся на вооружении правоохранительных органов;

7) применять физическую силу и другие средства в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден, кроме случаев совершения ими вооруженного либо группового нападения (насилия).

5. Действие настоящей статьи не распространяется на правоотношения, возникающие в связи с оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельностью, регламентируемые законами Республики Казахстан.

6. Органы внутренних дел на базе участковых пунктов полиции организуют правовую подготовку общественных помощников.

Статья 47. Меры поощрения лиц, участвующих в профилактике правонарушений

1. Мерами поощрения общественных помощников, участвующих в профилактике правонарушений, являются:

1) объявление благодарности;

2) награждение грамотой;

3) выплата денежного вознаграждения;

4) направление на обучение по образовательным и повышающим квалификацию программам;

5) направление представлений о поощрении в организации, предприятия;

6) внесение предложений о награждении государственной наградой и почетным званием для лиц, внесших значительный вклад в профилактику правонарушений.

Местные исполнительные органы вправе применять иные меры поощрения граждан, участвующих в профилактике правонарушений.

2. Вопросы поощрения общественных помощников рассматриваются по представлению государственных органов на комиссии по поощрению граждан.

Комиссия вправе поощрить также граждан, не зарегистрированных в местных исполнительных органах в качестве общественных помощников, в порядке, установленном настоящим Законом, если они способствовали предупреждению, пресечению или раскрытию правонарушений.

3. Граждане, направившие в уполномоченные органы сообщение с приложением фото- и видеозаписи факта административного правонарушения, могут быть поощрены денежным вознаграждением от суммы взысканного с нарушителя штрафа по решениям местных исполнительных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гражданин вправе указать в качестве получателя вознаграждения благотворительную организацию.

Порядок, виды и сроки поощрения определяются местными исполнительными органами.

Глава 5. МЕРЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 48. Меры по индивидуальной профилактике правонарушений

1. Меры по индивидуальной профилактике правонарушений применяются для систематического целенаправленного воздействия на правосознание и поведение лица либо ограниченного круга лиц в целях предупреждения совершения правонарушений с их стороны, а также устранения причин и условий, способствующих их совершению.

2. Меры по индивидуальной профилактике правонарушений применяются уполномоченными лицами государственных органов, а также уполномоченными лицами государственных организаций в соответствии с настоящим Законом.

3. Мерами по индивидуальной профилактике правонарушений являются:

1) профилактическая беседа;

2) официальное предостережение;

3) запрет на приближение;

4) административное взыскание;

5) учет лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации;

6) организация социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

7) превентивное ограничение свободы передвижения;

8) представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

9) принудительные меры медицинского характера;

10) профилактический учет и контроль;

11) педагогическое сопровождение несовершеннолетних, требующих повышенного внимания;

12) защитное предписание;

13) установление особых требований к поведению правонарушителя;

14) установление административного надзора;

15) направление в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания;

16) меры воспитательного воздействия;

17) лишение либо ограничение родительских прав, отмена усыновления (удочерения) ребенка, освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей, досрочное расторжение договора о передаче ребенка на воспитание патронатному воспитателю;

18) оказание психологической помощи.

4. Решение о применении мер по индивидуальной профилактике правонарушений может быть обжаловано заинтересованными лицами в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

5. По истечении срока действия профилактического учета уполномоченный государственный орган может ходатайствовать перед органом, возложившим ограничения или обязанности, о продлении мер по индивидуальной профилактике правонарушений.