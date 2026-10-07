Закон Республики Казахстан О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Ратифицировать Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам, совершенную в Страсбурге 20 апреля 1959 года (далее – Конвенция), со следующими оговорками и заявлениями:

1) Республика Казахстан в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Конвенции оставляет за собой право исполнять запросы о правовой помощи в отношении розыска или наложения ареста на имущество при соблюдении условий, предусмотренных подпунктами a) и с) пункта 1 указанной статьи Конвенции;

2) Республика Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Конвенции заявляет о необходимости передачи поручения о вручении повестки о явке лица не менее чем за пятьдесят дней до установленной даты явки лица;

3) Республика Казахстан в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Конвенции заявляет, что центральными органами, уполномоченными на направление и получение запросов о правовой помощи, являются:

a) Верховный Суд Республики Казахстан – в отношении запросов о правовой помощи по уголовным делам, находящимся в производстве судов;

b) Генеральная прокуратура Республики Казахстан – в отношении всех других запросов о правовой помощи по уголовным делам;

4) Республика Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Конвенции заявляет, что направляемые в Республику Казахстан запросы о правовой помощи и прилагаемые к ним материалы должны сопровождаться переводами на казахский или русский язык;

5) Республика Казахстан в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Конвенции оставляет за собой право исполнять обязательства, вытекающие из статьи 22 Конвенции, в пределах, предусмотренных статьей 36 Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года;

6) Республика Казахстан в соответствии со статьей 24 Конвенции для целей Конвенции в качестве юридических органов определяет суды, органы прокуратуры и досудебного расследования Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 6 октября 2026 года

№ 2-І ЗРК