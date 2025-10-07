Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, совершенный в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 4 октября 2025 года

№ 221-VІIІ ЗРК