Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года, совершенный в Москве 8 октября 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 14 октября 2026 года

№ 5-І ЗРК