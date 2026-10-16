Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений

Ратифицировать Протокол о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений, совершенный в Астане 27 ноября 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 15 октября 2026 года

№ 7-І ЗРК