Закон Республики Казахстан О ратификации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций

Ратифицировать Рамочное соглашение о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций, совершенное в Астане 9 февраля 2026 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 6 октября 2026 года

№ 1-І ЗРК