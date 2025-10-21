Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар, совершенное в Дохе 14 февраля 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 20 октября 2025 года

№ 225-VIIІ ЗРК