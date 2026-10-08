Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в борьбе с преступностью

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в борьбе с преступностью, совершенное в Дохе 29 октября 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 14 октября 2026 года

№ 4-І ЗРК