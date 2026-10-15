Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о военно-техническом сотрудничестве

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о военно-техническом сотрудничестве, совершенное в Белграде 29 ноября 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 октября 2026 года

№ 8-І ЗРК