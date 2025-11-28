Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана

о сотрудничестве в борьбе с преступностью

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью, совершенное в Ашхабаде 10 октября 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 27 ноября 2025 года

№ 234-VІIІ ЗРК