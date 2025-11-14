Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения

между Республикой Казахстан

и Королевством Марокко о выдаче

Ратифицировать Соглашение между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче, совершенное в Рабате 12 декабря 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 13 ноября 2025 года

№ 227-VІIІ ЗРК