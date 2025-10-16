Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан, совершенное в Ереване 15 апреля 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 15 октября 2025 года

№ 223-VІIІ ЗРК