Ратифицировать Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, совершенное в Минске 27 июня 2025 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 17 февраля 2026 года

№ 265-VІIІ ЗРК