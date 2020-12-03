Законы
Закон Республики Казахстан О республиканском бюджете на 2021–2023 годы
Статья 1. Утвердить респуб­ликанский бюджет на 2021–2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 11 276 999 610 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 635 629 335 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 286 359 317 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 585 654 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 4 351 425 304 тысяч тенге;
2) затраты – 13 756 154 377 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 107 870 996 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 276 469 394 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 168 598 398 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 16 258 898 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 16 258 898 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – -2 603 284 661 тысячи тенге, или 3,4 процента к валовому внутреннему продукту страны;
6) ненефтяной дефицит бюджета – -6 963 843 861 тысячи тенге, или 9,1 процента к валовому внутреннему продукту страны;
7) финансирование дефицита бюджета – 2 603 284 661 тысячи тенге.
Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2021 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 48 300 000 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 8 416 380 тысяч тенге.
Статья 3. Утвердить объемы поступлений на 2021 год, нап­равляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно приложению 4 к нас­тоящему Закону.

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