Закон Республики Казахстан О республиканском бюджете на 2021–2023 годы
Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2021–2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах: 1) доходы – 11 276 999 610 тысяч тенге, в том числе по: налоговым поступлениям – 6 635 629 335 тысяч тенге; неналоговым поступлениям – 286 359 317 тысяч тенге; поступлениям от продажи основного капитала – 3 585 654 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 4 351 425 304 тысяч тенге; 2) затраты – 13 756 154 377 тысяч тенге; 3) чистое бюджетное кредитование – 107 870 996 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты – 276 469 394 тысяч тенге; погашение бюджетных кредитов – 168 598 398 тысяч тенге; 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 16 258 898 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов – 16 258 898 тысяч тенге; 5) дефицит бюджета – -2 603 284 661 тысячи тенге, или 3,4 процента к валовому внутреннему продукту страны; 6) ненефтяной дефицит бюджета – -6 963 843 861 тысячи тенге, или 9,1 процента к валовому внутреннему продукту страны; 7) финансирование дефицита бюджета – 2 603 284 661 тысячи тенге. Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2021 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 48 300 000 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 8 416 380 тысяч тенге. Статья 3. Утвердить объемы поступлений на 2021 год, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно приложению 4 к настоящему Закону.