Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) зона территориальной обороны – часть территории Республики Казахстан, определенная границами соответствующих областей, городов республиканского значения, столицы;

2) план территориальной обороны – комплект взаимосвязанных документов, определяющий порядок проведения мероприятий по подготовке, развертыванию и функционированию территориальной обороны;

3) доброволец – гражданин Республики Казахстан, зачисленный на добровольной основе в формирование самообороны, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан;

4) территориальные органы территориальных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан – тактические органы военного управления областей, городов республиканского значения, столицы и их подразделения, функционирующие в мирное время на правах воинских частей Вооруженных Сил Республики Казахстан;

5) территориальные войска Вооруженных Сил Республики Казахстан (далее – территориальные войска) – органы военного управления, воинские части и их подразделения, являющиеся составной частью Вооруженных Сил Республики Казахстан, сформированные в пределах границы административно-территориальной единицы и предназначенные для выполнения задач территориальной обороны Республики Казахстан;

6) объекты территориальной обороны Республики Казахстан (далее – объекты территориальной обороны) – объекты военного и государственного значения, а также иные объекты независимо от форм собственности;

7) территориальная оборона Республики Казахстан (далее – территориальная оборона) – совокупность военных и общегосударственных мер в системе обороны, осуществляемых силами территориальной обороны в период мобилизации, военного положения и в военное время;

8) формирование самообороны – формирование, образуемое и комплектуемое органами военного управления в период военного положения и в военное время из числа добровольцев для участия в подготовке и выполнении задач территориальной обороны.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в сфере территориальной обороны

1. Законодательство Республики Казахстан в сфере территориальной обороны основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Цель и задачи территориальной обороны

1. Целью территориальной обороны является защита населения, объектов территориальной обороны и территории Республики Казахстан от действий противника в период мобилизации, военного положения и в военное время.

2. Задачами территориальной обороны являются:

1) охрана и оборона территории Республики Казахстан, населенных пунктов, защита населения;

2) охрана и оборона объектов территориальной обороны в соответствии с планами территориальной обороны;

3) участие в обеспечении режима военного положения на всей территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях;

4) участие в боевых действиях, в том числе в пограничном пространстве Республики Казахстан;

5) участие в борьбе с десантными и диверсионно-разведывательными силами противника и террористическими группами;

6) ведение вооруженной борьбы на временно захваченной (оккупированной) противником территории Республики Казахстан;

7) иные задачи в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 4. Принципы территориальной обороны

Принципами территориальной обороны являются:

1) аконность;

2) единоначалие;

3) территориальность и массовость;

4) единство подходов к организации территориальной обороны;

5) обязательность проведения мероприятий территориальной обороны;

6) достаточность финансирования мероприятий территориальной обороны;

7) минимальность времени на развертывание и приведение сил территориальной обороны в готовность к действиям.

Статья 5. Международное сотрудничество Республики Казахстан

Сотрудничество Республики Казахстан с другими государствами по обмену опытом в сфере территориальной обороны осуществляется

в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Статья 6. Мероприятия территориальной обороны

В целях выполнения задач территориальной обороны проводятся следующие мероприятия:

1) планирование территориальной обороны;

2) принятие перечня объектов территориальной обороны;

3) разработка и утверждение нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере территориальной обороны;

4) создание, укомплектование, оснащение и поддержание сил территориальной обороны в готовности к выполнению задач территориальной обороны;

5) подготовка к выполнению задач территориальной обороны местных исполнительных органов, населения и сил территориальной обороны;

6) обеспечение и содержание инженерно-технической укрепленности и противодиверсионной безопасности объектов территориальной обороны;

7) организация взаимодействия между центральными и местными исполнительными органами, государственными органами Республики Казахстан, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, организациями независимо от форм собственности, а также силами территориальной обороны;

8) специальное развертывание территориальных войск;

9) охрана и оборона населенных пунктов, объектов территориальной обороны в соответствии с планами территориальной обороны;

10) усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

11) планирование и проведение эвакуационных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите;

12) заблаговременное информирование и оповещение населения о непосредственной угрозе безопасности;

13) организация связи в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

14) руководство силами территориальной обороны;

15) иные мероприятия, предусмотренные правилами подготовки и ведения территориальной обороны Республики Казахстан.

Статья 7. Планы территориальной обороны

1. План территориальной обороны Республики Казахстан является составной частью плана обороны Республики Казахстан и включает в себя планы зон территориальной обороны. План территориальной обороны Республики Казахстан разрабатывается Генеральным штабом Вооруженных Сил Республики Казахстан.

2. Планы зон территориальной обороны разрабатываются и утверждаются акимами областей, городов республиканского значения, столицы по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Республики Казахстан.

3. Планы территориальной обороны административно-территориальных единиц (села, поселка, сельского округа, района в городе, города, района) в случае необходимости разрабатываются и утверждаются акимами соответствующих административно-территориальных единиц по согласованию с акимами областей, городов республиканского значения, столицы, и являются составной частью планов зон территориальной обороны.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ

Статья 8. Полномочия Президента Республики Казахстан

Президент Республики Казахстан:

1) принимает решение о призыве военнообязанных на специальные воинские сборы в целях выполнения задач территориальной обороны;

2) определяет систему организации территориальной обороны;

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан.

Статья 9. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан:

1) осуществляет организацию, планирование территориальной обороны и непосредственное руководство ею, а также в пределах своей компетенции определяет мероприятия и объемы выполнения задач по подготовке и ведению территориальной обороны центральным и местным исполнительным органам, координирует их действия;

2) руководит деятельностью центральных и местных исполнительных органов в сфере территориальной обороны;

3) обеспечивает проведение мероприятий территориальной обороны;

4) утверждает правила подготовки и ведения территориальной обороны Республики Казахстан;

5) утверждает перечень объектов территориальной обороны Республики Казахстан;

6) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 10. Компетенция уполномоченного органа в сфере территориальной обороны

1. Министерство обороны Республики Казахстан является уполномоченным органом в сфере территориальной обороны (далее – уполномоченный орган).

2. Уполномоченный орган:

1) вносит предложения в Правительство Республики Казахстан по основным направлениям в сфере территориальной обороны, а также ее планированию;

2) утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере территориальной обороны в пределах своей компетенции;

3) обеспечивает территориальные войска вооружением и военной техникой;

4) разрабатывает правила подготовки и ведения территориальной обороны Республики Казахстан;

5) разрабатывает перечень объектов территориальной обороны Республики Казахстан;

6) осуществляет государственный контроль в сфере территориальной обороны;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 11. Компетенция Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан

Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Казахстан в пределах своей компетенции:

1) разрабатывает нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере территориальной обороны;

2) координирует деятельность советов обороны областей, городов республиканского значения, столицы;

3) координирует действия сил и средств территориальной обороны;

4) планирует применение территориальных войск и осуществляет общее руководство их действиями;

5) принимает решение о применении территориальных войск за пределами соответствующих зон территориальной обороны;

6) осуществляет иные функции в области планирования применения и управления Вооруженными Силами Республики Казахстан, их взаимодействия с другими войсками и воинскими формированиями в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 12. Компетенция центральных исполнительных органов, государственных органов Республики Казахстан, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан

1. Министерство внутренних дел Республики Казахстан в пределах своей компетенции:

1) участвует в планировании территориальной обороны;

2) осуществляет всестороннюю подготовку и обеспечивает постоянную готовность органов внутренних дел Республики Казахстан к выполнению задач территориальной обороны;

3) определяет состав структурных подразделений Министерства внутренних дел Республики Казахстан, ведомств, территориальных органов и организаций, подведомственных Министерству внутренних дел Республики Казахстан, выделяемых для выполнения задач территориальной обороны;

4) осуществляет охрану и оборону объектов территориальной обороны в соответствии с планами территориальной обороны;

5) осуществляет охрану общественного порядка и обеспечивает общественную безопасность;

6) планирует и участвует в проведении эвакуационных мероприятий;

7) обеспечивает при введении военного положения и в военное время подчинение органов внутренних дел Республики Казахстан соответствующим органам военного управления;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Иные правоохранительные органы Республики Казахстан в пределах своей компетенции:

1) участвуют в планировании территориальной обороны;

2) осуществляют всестороннюю подготовку и обеспечивают постоянную готовность правоохранительных органов Республики Казахстан к выполнению задач территориальной обороны;

3) осуществляют охрану и оборону подведомственных объектов в соответствии с планами территориальной обороны;

4) планируют и проводят эвакуационные мероприятия;

5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

3. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в пределах своей компетенции:

1) участвует в планировании территориальной обороны;

2) осуществляет всестороннюю подготовку и обеспечивает постоянную готовность органов гражданской защиты к выполнению задач территориальной обороны;

3) обеспечивает заблаговременное информирование и оповещение населения о непосредственной угрозе безопасности на основании информации, полученной от органов военного управления;

4) организует проведение эвакуационных мероприятий во взаимодействии с центральными и местными исполнительными органами;

5) осуществляет охрану и оборону подведомственных объектов в соответствии с планами территориальной обороны;

6) создает специальные формирования и обеспечивает их материально-техническими средствами на основании мобилизационного задания;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

4. Комитет национальной безопасности Республики Казахстан в пределах своей компетенции:

1) участвует в планировании территориальной обороны;

2) осуществляет всестороннюю подготовку и обеспечивает постоянную готовность органов национальной безопасности Республики Казахстан к выполнению задач территориальной обороны;

3) осуществляет охрану и оборону подведомственных объектов в соответствии с планами территориальной обороны;

4) планирует и проводит эвакуационные мероприятия;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

5. Служба государственной охраны Республики Казахстан в пределах своей компетенции:

1) участвует в планировании территориальной обороны;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

6. Иные центральные исполнительные органы Республики Казахстан в пределах своей компетенции:

1) участвуют в планировании территориальной обороны;

2) организовывают охрану и оборону объектов территориальной обороны при их наличии во взаимодействии с силами территориальной обороны;

3) планируют и проводят эвакуационные мероприятия;

4) создают специальные формирования и обеспечивают их материально-техническими средствами на основании мобилизационного задания;

5) проводят мероприятия по инженерно-технической укрепленности и противодиверсионной безопасности объектов территориальной обороны при их наличии;

6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 13. Компетенция местных исполнительных органов

1. Местные исполнительные органы в пределах своей компетенции:

1) принимают решение об организации территориальной обороны административно-территориальной единицы на основании плана обороны Республики Казахстан;

2) участвуют в разработке документов по реализации планов территориальной обороны;

3) отдают распоряжения силам территориальной обороны, организациям независимо от форм собственности, организуют взаимодействие между ними и управление;

4) обеспечивают развертывание воинских частей и подразделений территориальных войск;

5) согласовывают свою деятельность в сфере территориальной обороны с органами военного управления в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6) информируют Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Казахстан о проводимых мероприятиях территориальной обороны и состоянии территориальной обороны;

7) планируют и проводят эвакуационные мероприятия;

8) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возложенные на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

2. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы наряду с компетенциями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в пределах своей компетенции:

1) создают советы обороны областей, городов республиканского значения, столицы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) обеспечивают территориальные органы территориальных войск в пределах численности и структуры, утвержденных уполномоченным органом, в соответствии с натуральными нормами (нормами снабжения) служебными помещениями, транспортными средствами, техническими средствами информации, телекоммуникаций и связи, мебелью и казарменным инвентарем, включая их содержание, обслуживание и ремонт, приобретение горюче-смазочных материалов, канцелярских товаров, а также затраты по оплате коммунальных услуг, электроэнергии, отопления и услуг связи, создание запасов материально-технических средств согласно нормам штатной потребности военного времени, проведение специального развертывания территориальных войск, проведение воинских сборов с военнообязанными подразделений территориальных войск;

3) обеспечивают содержание работников, осуществляющих техническое обслуживание и функционирование воинских частей и подразделений территориальных войск;

4) разрабатывают и по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Республики Казахстан утверждают перечень объектов территориальной обороны соответствующих зон территориальной обороны.

3. Аким является начальником территориальной обороны соответствующей административно-территориальной единицы и несет ответственность за организацию и состояние территориальной обороны.

Статья 14. Функции организаций независимо от форм собственности

Организации независимо от форм собственности:

1) участвуют в проведении мероприятий территориальной обороны;

2) проводят мероприятия по инженерно-технической укрепленности и противодиверсионной безопасности объектов территориальной обороны при их наличии;

3) создают специальные формирования и обеспечивают их материально-техническими средствами на основании мобилизационного заказа;

4) предоставляют в период мобилизации, военного положения и в военное время для нужд территориальной обороны земельные участки, здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их собственности, с последующим равноценным возмещением государством их стоимости в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан;

5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 15. Права и обязанности граждан Республики Казахстан и других физических лиц

1. Граждане Республики Казахстан в период военного положения и в военное время имеют право на добровольное участие в проведении мероприятий территориальной обороны путем вступления в формирования самообороны в соответствии с правилами подготовки и ведения территориальной обороны Республики Казахстан.

Зачисление граждан Республики Казахстан добровольцами в формирования самообороны не является основанием для освобождения от призыва на воинскую службу.

2. Граждане Республики Казахстан в период мобилизации и военного положения, а также в военное время привлекаются к выполнению задач территориальной обороны.

Граждане Республики Казахстан в период мобилизации, военного положения и в военное время принимают участие в работах оборонного характера, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлении поврежденных, разрушенных объектов, систем жизнеобеспечения населения.

3. Граждане Республики Казахстан и другие физические лица обязаны предоставлять в период мобилизации, военного положения и в военное время для нужд территориальной обороны земельные участки, здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их собственности, с последующим равноценным возмещением государством их стоимости в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.

4. Граждане Республики Казахстан, состоящие на воинском учете, с момента объявления мобилизации, введения режима военного положения, а также в военное время выезд за пределы населенного пункта осуществляют на основании письменного разрешения соответствующего руководителя местного органа военного управления.

Статья 16. Руководство территориальной обороной

1. В период мобилизации, военного положения и в военное время общее руководство территориальной обороной осуществляется Ставкой Верховного Главного командования Вооруженными Силами Республики Казахстан, непосредственное руководство – Правительством Республики Казахстан, а в зонах территориальной обороны – советами обороны областей, городов республиканского значения, столицы.

2. Советы обороны областей, городов республиканского значения, столицы выполняют указания органов военного управления в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. СИЛЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ

Статья 17. Силы территориальной обороны и их предназначение

1. Силы территориальной обороны включают в себя:

1) силы и средства правоохранительных органов;

2) силы и средства, выделенные Вооруженными Силами Республики Казахстан, другими войсками и воинскими формированиями, за исключением Сил особого назначения Службы государственной охраны Республики Казахстан, для выполнения задач территориальной обороны;

3) территориальные войска;

4) специальные формирования;

5) формирования самообороны.

2. Силы территориальной обороны выполняют задачи территориальной обороны.

Предназначение и порядок функционирования сил территориальной обороны определяются правилами подготовки и ведения территориальной обороны Республики Казахстан.

Статья 18. Территориальные войска

1. Применение воинских частей и подразделений территориальных войск осуществляется в соответствии с планами территориальной обороны или на основании приказов (распоряжений) Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

2. Территориальные войска в пределах своей компетенции:

1) осуществляют охрану и оборону территории Республики Казахстан, населенных пунктов и защиту населения;

2) осуществляют охрану и оборону объектов территориальной обороны в соответствии с планами территориальной обороны;

3) участвуют в усилении охраны и обороны участков Государственной границы Республики Казахстан;

4) участвуют в охране и сопровождении эвакуируемого населения и грузов;

5) участвуют в охранных мероприятиях в период пребывания охраняемых лиц в зоне ответственности;

6) участвуют в боевых действиях, в том числе пограничном пространстве Республики Казахстан;

7) участвуют в борьбе с десантными и диверсионно-разведывательными силами противника и террористическими группами;

8) ведут вооруженную борьбу на временно захваченной (оккупированной) противником территории Республики Казахстан;

9) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

3. Территориальные войска имеют право применять оружие и военную технику, специальные средства, служебных собак, а также физическую силу в соответствии с законами Республики Казахстан в части, касающейся условий, порядка и предела их применения.

Статья 19. Формирования самообороны

1. Формирования самообороны:

1) содействуют Вооруженным Силам Республики Казахстан, территориальным органам полиции (сотрудникам полиции) в охране и обороне населенных пунктов, объектов территориальной обороны, защите населения;

2) содействуют местным исполнительным органам в проведении мероприятий территориальной обороны;

3) участвуют в охране и сопровождении эвакуируемого населения и грузов;

4) участвуют в вооруженной борьбе на временно захваченной (оккупированной) противником территории Республики Казахстан;

5) создают благоприятные условия для применения войск (сил) Вооруженных Сил Республики Казахстан, а также снижения эффективности применения войск (сил) противника;

6) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

2. Формирования самообороны образуются под руководством уполномоченного представителя органа военного управления, а в случае его отсутствия – представителя правоохранительного органа или представителя местного исполнительного органа.

Подготовка руководителей формирований самообороны осуществляется заблаговременно Вооруженными Силами Республики Казахстан.

3. Формирования самообороны на основании решения Ставки Верховного Главного командования Вооруженных Сил Республики Казахстан в период военного положения и в военное время могут включаться в состав Вооруженных Сил Республики Казахстан.

На добровольцев из числа формирований самообороны, включенных в состав Вооруженных Сил Республики Казахстан, распространяются положения Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих».

4. В случае гибели (смерти) добровольца формирования самообороны, получения им ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания при выполнении задач территориальной обороны материальные и иные выплаты возмещаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 20. Материальное обеспечение мероприятий территориальной обороны и содержание территориальных войск

1. Материальное обеспечение мероприятий территориальной обороны организуется и осуществляется центральными и местными исполнительными органами, а также организациями независимо от форм собственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Имущество, приобретаемое для территориальных органов территориальных войск, за исключением служебных помещений, зданий и сооружений, передается на их баланс в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Сохранность выданного территориальным органам территориальных войск вооружения и военной техники, а также другого имущества в случае отсутствия мест для их хранения организуется местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

4. Обеспечение зданиями и сооружениями территориальных органов территориальных войск, в том числе их капитальное строительство, осуществляются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

5. При проведении мероприятий территориальной обороны, организуемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, размещение, питание и банно-прачечное обслуживание военнослужащих, проходящих воинскую службу в территориальных войсках, а также военнообязанных осуществляются соответствующими местными исполнительными органами.

6. При проведении мероприятий территориальной обороны, организуемых уполномоченным органом, размещение, питание и банно-прачечное обслуживание военнообязанных территориальных войск осуществляются уполномоченным органом.

Статья 21. Надзор за соблюдением законности в сфере территориальной обороны

Высший надзор за соблюдением законности в сфере территориальной обороны осуществляют органы прокуратуры Республики Казахстан.

Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В СФЕРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ

Статья 22. Государственный контроль в сфере территориальной обороны

1. Государственный контроль в сфере территориальной обороны (далее – государственный контроль) осуществляется уполномоченным органом в целях выявления нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере территориальной обороны.

2. Субъектами (объектами) государственного контроля (далее –субъекты контроля) являются:

1) государственные органы, участвующие в выполнении задач территориальной обороны, за исключением специальных государственных органов Республики Казахстан и случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

2) организации независимо от форм собственности, объекты которых подлежат охране и обороне в соответствии с планами территориальной обороны.

Статья 23. Порядок осуществления государственного контроля

1. Государственный контроль осуществляется уполномоченным органом в форме проверок в порядке, установленном настоящей статьей, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах.

Проверки проводятся путем посещения субъектов контроля и делятся на периодические и внеплановые.

2. Периодические проверки проводятся с периодичностью не чаще одного раза в год на основании плана проведения периодических проверок.

План проведения периодических проверок утверждается первым руководителем уполномоченного органа не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения проверок.

Для включения субъекта (объекта) контроля в планы проведения периодических проверок используется один из следующих источников информации:

1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектами контроля;

2) результаты предыдущих проверок;

3) результаты анализа интернет-ресурсов государственных органов, документов и сведений о деятельности субъектов (объектов) контроля.

При анализе и отборе субъектов (объектов) контроля для формирования планов проведения периодических проверок могут использоваться данные в сравнении с предыдущим годом.

План проведения периодических проверок включает:

1) номер и дату утверждения плана;

2) наименование государственного органа;

3) наименование проверяемого субъекта контроля;

4) место нахождения субъекта (объекта) контроля;

5) предмет проверки;

6) сроки проведения проверки;

7) подпись лица, уполномоченного подписывать план.

План проведения периодических проверок является уведомлением о проведении периодической проверки и доводится до субъектов контроля уполномоченным органом не позднее 20 декабря года, предшествующего году проверок, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.

Внесение изменений и дополнений в план проведения периодических проверок осуществляется в случаях ликвидации, реорганизации субъекта контроля, изменения его наименования или перераспределения полномочий между субъектами контроля, а также возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

При наступлении случаев, указанных в части седьмой настоящего пункта, проверка может быть продлена либо приостановлена.

3. Основаниями внеплановой проверки являются:

1) контроль исполнения требований об устранении выявленных нарушений, указанных в заключении о результатах проверки;

2) подтвержденные обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере территориальной обороны;

3) требования прокурора по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда государству;

4) обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда государству, а также по конкретным фактам нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере территориальной обороны, неустранение которых влечет причинение вреда государству;

5) поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.

Внеплановой проверке подлежат факты и обстоятельства, выявленные в отношении субъекта (объекта) контроля и послужившие основанием для назначения внеплановой проверки.

Уполномоченный орган обязан известить субъект (объект) контроля о начале проведения внеплановой проверки не менее чем за сутки до ее начала с указанием предмета проведения проверки.

4. Проверка проводится на основании акта о назначении проверки, в котором указываются:

1) дата и номер акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов, подведомственных и иных организаций, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование субъекта контроля, его место нахождения и (или) место нахождения объекта контроля;

6) предмет назначенной проверки;

7) вид проверки;

8) срок проведения проверки;

9) основания проведения проверки;

10) права и обязанности субъекта контроля;

11) подпись руководителя субъекта контроля либо его уполномоченного лица о получении или об отказе в получении акта;

12) подпись лица, уполномоченного подписывать акт.

Началом проведения проверки считается дата вручения субъекту контроля акта о назначении проверки.

Акт о назначении проверки регистрируется в журнале учета актов о назначении проверок.

Порядок ведения и форма журнала учета актов о назначении проверок утверждаются уполномоченным органом.

В случае проверки структурного подразделения субъекта контроля в акте о назначении проверки указываются его наименование и место нахождения.

5. Должностные лица уполномоченного органа, прибывшие для проверки, обязаны предъявить субъекту контроля:

1) акт о назначении проверки;

2) служебное удостоверение;

3) при необходимости – разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов.

6. Срок проведения проверки устанавливается с учетом предмета проверки, а также объема предстоящих работ и не должен превышать десять рабочих дней.

Срок проведения проверки может быть продлен только один раз не более чем на пятнадцать рабочих дней. Срок проведения проверки прерывается при приостановлении проведения проверки и продолжается с момента возобновления проверки.

Продление срока проведения проверки осуществляется решением руководителя уполномоченного органа. Продление срока проведения проверки оформляется дополнительным актом о продлении срока проверки с уведомлением субъекта контроля, в котором указываются дата и номер предыдущего акта о назначении проверки и причины продления.

Уведомление о продлении срока проверки вручается субъекту контроля либо его уполномоченному лицу уполномоченным органом за один рабочий день до его продления с уведомлением о вручении.

7. Должностные лица уполномоченного органа при проведении проверки имеют право:

1) беспрепятственного доступа к территории и помещениям субъекта (объекта) контроля в соответствии с предметом проверки с соблюдением требований пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на субъекте (объекте) контроля;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;

3) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

4) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов, подведомственных и иных организаций;

5) использовать записи технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото-, видеоаппаратуры, относящиеся к предмету проверки.

Должностные лица уполномоченного органа при проведении проверки обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы субъекта контроля;

2) проводить проверку на основании и в строгом соответствии с порядком, установленным настоящей статьей;

3) не препятствовать установленному режиму работы субъектов (объектов) контроля в период проведения проверки;

4) не препятствовать субъекту контроля либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

5) предоставлять субъекту контроля необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки;

6) вручить субъекту контроля акт о результатах проверки в день ее окончания;

7) обеспечить сохранность документов и сведений, полученных в результате проведения проверки.

8. Субъекты контроля либо их уполномоченные представители при проведении проверки вправе:

1) не допускать к проверке должностных лиц уполномоченного органа, прибывших для проведения проверки, в случаях:

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии) сроков, не соответствующих срокам, установленным настоящей статьей;

отсутствия документов, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;

2) не представлять документы и сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки;

3) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностного лица уполномоченного органа, производимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

4) по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат не позднее трех рабочих дней обратиться в уполномоченный орган с заявлением о продлении сроков устранения нарушений;

5) обжаловать акт о результатах проверки, а также действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) не исполнять не основанные на законе запреты должностных лиц уполномоченного органа, ограничивающие деятельность субъектов (объектов) контроля.

Субъекты контроля либо их уполномоченные представители при проведении проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностным лицам уполномоченного органа к территории и помещениям субъекта (объекта) контроля;

2) с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах, по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам уполномоченного органа документы (сведения) на бумажных и (или) электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;

3) сделать отметку о получении акта о назначении проверки в день начала проверки и заключения о результатах проведенной проверки в день ее завершения;

4) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;

5) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки на объект, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

6) обеспечить пребывание руководителя либо его уполномоченного лица по месту нахождения субъекта (объекта) контроля в назначенные сроки проверки.

9. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа составляется акт о результатах проверки, в котором указываются:

1) номер, дата и место составления акта;

2) наименование государственного органа;

3) номер и дата акта о назначении проверки (дополнительного акта о продлении срока при его наличии);

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

5) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов, подведомственных и иных организаций, привлекаемых для проведения проверки;

6) наименование субъекта (объекта) контроля, его место нахождения;

7) предмет проверки;

8) вид проверки;

9) срок и период проведения проверки;

10) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;

11) требования об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере территориальной обороны с указанием срока их исполнения и принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушения;

12) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом о результатах проверки руководителя субъекта контроля либо его уполномоченного лица, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;

13) подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.

К акту о результатах проверки прилагаются документы, связанные с результатами проверки (при их наличии), или их копии.

10. Первый экземпляр акта о результатах проверки вручается субъекту контроля (руководителю либо его уполномоченному лицу) для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий, второй экземпляр остается у уполномоченного органа.

11. В случае отказа от принятия акта о результатах проверки составляется акт, который подписывается должностными лицами, проводившими проверку, и руководителем субъекта контроля либо его уполномоченным представителем.

Субъект контроля вправе отказаться от подписания акта, дав письменное объяснение о причине отказа.

12. Завершением срока проверки считается день вручения субъекту контроля акта о результатах проверки не позднее срока завершения проверки, указанного в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока проверки при его наличии).

13. В случае отсутствия нарушения требований, установленных законодательством Республики Казахстан в сфере территориальной обороны, при проведении проверки в акте о результатах проверки производится соответствующая запись.

14. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки субъект контроля излагает их в письменном виде и направляет в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня вручения акта о результатах проверки. Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проверки, о чем делается соответствующая отметка.

Уполномоченный орган должен рассмотреть замечания и (или) возражения субъекта контроля и в течение пятнадцати рабочих дней дать мотивированный ответ.

15. Требования об устранении выявленных нарушений, указанные в акте о результатах проверки, являются обязательными для исполнения субъектами контроля.

По истечении срока устранения выявленных нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере территориальной обороны, установленного в акте о результатах проверки, субъект контроля обязан в течение срока, установленного в акте о результатах проверки, предоставить в уполномоченный орган информацию об устранении выявленных нарушений.

В случае непредоставления или неполного предоставления субъектом контроля в установленный срок информации об устранении выявленных нарушений, указанных в акте о результатах проверки, уполномоченный орган назначает внеплановую проверку в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 настоящей статьи.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект контроля прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения. В этом случае проведение внеплановой проверки не требуется.

16. Сроки исполнения требований об устранении выявленных нарушений, указанных в акте о результатах проверки, определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность их исполнения, но не менее десяти календарных дней со дня вручения акта о результатах проверки.

17. При определении сроков исполнения акта о результатах проверки учитываются:

1) наличие у субъекта контроля организационных, технических возможностей по устранению нарушений;

2) сроки получения в государственных органах обязательных заключений, согласований и других документов, установленных законами Республики Казахстан;

3) особенности технического состояния используемых объектов.

18. Проверки признаются недействительными, если они проведены с нарушением требований по проведению проверок, установленных настоящей статьей.

19. В случае нарушения прав и законных интересов субъекта контроля при осуществлении проверки субъект контроля вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа вышестоящему должностному лицу либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение акта о результатах проверки.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере территориальной обороны

Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере территориальной обороны влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 25. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 30 июня 2025 года

№ 201-VIII ЗРК