Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

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О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

в статье 320:

части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:

«4. Нарушение председателем объединения собственников имущества многоквартирного жилого дома, субъектами управления объектом кондоминиума при выборе собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума в виде непосредственного совместного управления сроков открытия текущего счета на управление объектом кондоминиума и (или) сберегательного счета для накопления денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума в банках второго уровня в случаях, предусмотренных жилищным законодательством Республики Казахстан, – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

5. Нарушение председателем объединения собственников имущества многоквартирного жилого дома, субъектами управления объектом кондоминиума сроков представления ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума, предусмотренных жилищным законодательством Республики Казахстан, –

влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части шестой изложить в следующей редакции:

«влекут штраф в размере ста месячных расчетных показателей.»;

дополнить частями седьмой, восьмой, девятой и десятой следующего содержания:

«7. Нарушение заказчиком (застройщиком), осуществляющим строительство или реконст­рукцию многоквартирного жилого дома, сроков представления по акту приема-передачи на бумажном и (или) электронном носителях документов после выбора собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума или субъекта управления объектом кондоминиума при выборе собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума в виде непосредственного совместного управления либо жилищной инспекции, предусмотренных жилищным законодательством Республики Казахстан, – 

влечет штраф на физических лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.

8. Нарушение председателем объединения собственников имущества многоквартирного жилого дома, субъектом управления объектом кондоминиума при выборе собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума в виде непосредственного совместного управления сроков представления по акту приема-передачи документации и иных технических средств и оборудования при смене форм управления объектом кондоминиума или субъекта управления объектом кондоминиума или прекращении своей деятельности по управлению объектом кондоминиума, предусмотренных жилищным законодательством Республики Казахстан, а равно отказ от подписания акта приема-передачи –

влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей.

9. Действие (бездействие), предусмотренное частью седьмой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере двухсот, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

10. Действия (бездействие), предусмотренные частью восьмой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на физических лиц в размере ста, на юридических лиц – в размере двухсот месячных расчетных показателей.»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Сумма штрафа, наложенного за правонарушения, предусмотренные частями четвертой, пятой, шестой, восьмой и десятой настоящей статьи, не может быть оплачена за счет денег, находящихся на текущем счете для зачисления средств на управление объектом кондоминиума, а также на сберегательном счете, предназначенном для накопления средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 15 июля 2025 года

№ 209-VІIІ ЗРК

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