О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:
в статье 320:
части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:
«4. Нарушение председателем объединения собственников имущества многоквартирного жилого дома, субъектами управления объектом кондоминиума при выборе собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума в виде непосредственного совместного управления сроков открытия текущего счета на управление объектом кондоминиума и (или) сберегательного счета для накопления денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума в банках второго уровня в случаях, предусмотренных жилищным законодательством Республики Казахстан, – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
5. Нарушение председателем объединения собственников имущества многоквартирного жилого дома, субъектами управления объектом кондоминиума сроков представления ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума, предусмотренных жилищным законодательством Республики Казахстан, –
влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;
абзац второй части шестой изложить в следующей редакции:
«влекут штраф в размере ста месячных расчетных показателей.»;
дополнить частями седьмой, восьмой, девятой и десятой следующего содержания:
«7. Нарушение заказчиком (застройщиком), осуществляющим строительство или реконструкцию многоквартирного жилого дома, сроков представления по акту приема-передачи на бумажном и (или) электронном носителях документов после выбора собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума или субъекта управления объектом кондоминиума при выборе собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума в виде непосредственного совместного управления либо жилищной инспекции, предусмотренных жилищным законодательством Республики Казахстан, –
влечет штраф на физических лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.
8. Нарушение председателем объединения собственников имущества многоквартирного жилого дома, субъектом управления объектом кондоминиума при выборе собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума в виде непосредственного совместного управления сроков представления по акту приема-передачи документации и иных технических средств и оборудования при смене форм управления объектом кондоминиума или субъекта управления объектом кондоминиума или прекращении своей деятельности по управлению объектом кондоминиума, предусмотренных жилищным законодательством Республики Казахстан, а равно отказ от подписания акта приема-передачи –
влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей.
9. Действие (бездействие), предусмотренное частью седьмой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –
влечет штраф на физических лиц в размере двухсот, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.
10. Действия (бездействие), предусмотренные частью восьмой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –
влекут штраф на физических лиц в размере ста, на юридических лиц – в размере двухсот месячных расчетных показателей.»;
дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Сумма штрафа, наложенного за правонарушения, предусмотренные частями четвертой, пятой, шестой, восьмой и десятой настоящей статьи, не может быть оплачена за счет денег, находящихся на текущем счете для зачисления средств на управление объектом кондоминиума, а также на сберегательном счете, предназначенном для накопления средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума.».
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 15 июля 2025 года
№ 209-VІIІ ЗРК