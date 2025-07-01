О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности фондов целевого капитала и эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также экологически неблагополучных территорий казахстанской части Приаралья

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

в подпункте 14) пункта 2 статьи 241-3 слово «эндаумент-фондам» заменить словами «фондам целевого капитала».

2. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье»:

1) в пункте 2 статьи 3 слово «Челкарского» заменить словом «Шалкарского»;

2) в пункте 2 статьи 5:

слово «Чардаринского» заменить словом «Шардаринского»;

слова «Туркестана и» заменить словами «Туркестана, города Кентау

(в том числе Бургем) и прилегающих к нему населенных пунктов – сел Ачисай, Хантаги, Баялдыр, Карнак (в том числе населенных пунктов Кушата и Шаштобе),»;

слова «города Кентау» заменить словами «района Сауран»;

слова «Карагандинской области» заменить словами «области Ұлытау».

3. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности»:

часть первую пункта 2 статьи 5 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«фонды целевого капитала;».

4. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»:

1) статью 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) подпункт 3) пункта 1 статьи 39 после слова «ревизор» дополнить словами «, служба внутреннего аудита»;

3) статью 41 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Фонд, созданный в форме фонда целевого капитала, ежегодно до 31 марта представляет в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями отчет об использовании инвестиционного дохода эндаумент-фонда (целевого капитала).».

5. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»:

подпункт 7) статьи 1 после слов «О микрофинансовой деятельности»),» дополнить словами «фонды целевого капитала,».

6. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) в статье 1:

подпункт 21-4) исключить;

дополнить подпунктом 62) следующего содержания:

«62) эндаумент-фонд (целевой капитал) – имущество фонда целевого капитала, которое формируется и (или) пополняется за счет эндаументов (целевых вкладов) и инвестиционного дохода, а также собственных средств фонда целевого капитала и используется для финансирования объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала).»;

2) подпункт 1) пункта 3 статьи 43-1 изложить в следующей редакции:

«1) формировать и (или) пополнять эндаумент-фонд (целевой капитал), в том числе посредством учреждения фонда целевого капитала;»;

3) подпункт 5) части первой пункта 3 статьи 61 изложить в следующей редакции:

«5) благотворительная помощь, безвозмездные отчисления и пожертвования, гранты, вклады учредителей (участников) организаций образования, средства инвестиционных доходов эндаумент-фондов (целевых капиталов).».

7. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О благотворительности»:

1) подпункт 14) статьи 1 исключить;

2) подпункт 4) пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«4) инвестиционного дохода от управления активами эндаумент-фонда (целевого капитала);»;

3) в подпункте 2) пункта 2 статьи 18 слова «целевых капиталов (эндаументов)» заменить словами «инвестиционных доходов от управления активами эндаумент-фонда (целевого капитала)»;

4) статьи 19, 20 и 21 исключить;

5) подпункт 1) статьи 28 после слова «искусства,» дополнить словами «охраны окружающей среды,».

8. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О науке и технологической политике»:

1) в статье 1:

подпункт 29) исключить;

дополнить подпунктом 49) следующего содержания:

«49) эндаумент-фонд (целевой капитал) – имущество фонда целевого капитала, которое формируется и (или) пополняется за счет эндаументов (целевых вкладов) и инвестиционного дохода, а также собственных средств фонда целевого капитала и используется для финансирования объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала).»;

2) пункт 3 статьи 11 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Академиям, созданным в виде юридического лица без участия государства, запрещается использовать в своем наименовании слово «национальный» в полном или сокращенном виде на любом языке.»;

3) в пункте 3 статьи 31 слова «организации высшего и (или) послевузовского образования, субъектов научной и (или) научно-технической деятельности» заменить словами «(целевого капитала)»;

4) в части второй пункта 3 статьи 40 слова «организации высшего

и (или) послевузовского образования, субъектов научной и (или) научно-технической деятельности» заменить словами «(целевой капитал)»;

5) дополнить статьей 53-1 следующего содержания:

«Статья 53-1. Переходные положения

1. Академии, созданные в виде юридического лица без участия государства, имеющие в своем наименовании слово «национальный», обязаны привести свое наименование в соответствие с требованиями настоящего Закона и внести изменения в учредительные документы в течение одного года.

2. В случае несоблюдения требования, установленного пунктом 1 настоящей статьи, академии, созданные в виде юридического лица без участия государства, подлежат ликвидации в судебном порядке по обращению уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) пункта 2 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2025 года;

2) подпунктов 2) и 5) пункта 8 статьи 1, которые вводятся

в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 30 июня 2025 года

№ 200-VIII ЗРК