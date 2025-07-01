О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года:
1) статью 235 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Отношения, связанные с приобретением права собственности или иных вещных прав физического, юридического лица и (или) лица, осуществляющего деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), на квартиру и (или) нежилое помещение или индивидуальный жилой дом, или их долю в сфере долевого участия в жилищном строительстве в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов, регулируются Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве».»;
2) статью 380 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Запрещается заключение любых договоров, связанных с приобретением права собственности или иных вещных прав физического, юридического лица и (или) лица, осуществляющего деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), на квартиру и (или) нежилое помещение или индивидуальный жилой дом, или их долю в сфере долевого участия в жилищном строительстве в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов, без соблюдения требований Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве».»;
3) статью 390 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Запрещается заключение предварительного договора, связанного с приобретением права собственности или иных вещных прав физического, юридического лица и (или) лица, осуществляющего деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), на квартиру и (или) нежилое помещение или индивидуальный жилой дом, или их долю в сфере долевого участия в жилищном строительстве в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов, без соблюдения требований Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве».».
2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:
1) статью 651 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Не относится к договору строительного подряда сделка, предусматривающая приобретение права собственности или иных вещных прав физического, юридического лица и (или) лица, осуществляющего деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), на квартиру и (или) нежилое помещение или индивидуальный жилой дом, или их долю в сфере долевого участия в жилищном строительстве в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве».»;
2) в части третьей пункта 1 статьи 740:
подпункт 2-1) после слов «за счет использования жилищных выплат,» дополнить словами «единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения,»;
дополнить подпунктом 2-4) следующего содержания:
«2-4) на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, являющиеся предметом залога по выданным банковским займам;»;
3) в части второй статьи 741:
подпункт 2-1) после слов «за счет использования жилищных выплат,» дополнить словами «единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения,»;
дополнить подпунктом 2-4) следующего содержания:
«2-4) на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, являющиеся предметом залога по выданным банковским займам;».
3. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:
пункт 28) статьи 3 дополнить словами «; лица, осуществляющие технический и авторский надзор на автомобильных дорогах».
4. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:
в абзаце втором части седьмой статьи 161 слова «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования» заменить словами «единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, являющиеся предметом залога по выданным банковским займам».
5. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:
в абзаце втором подпункта 1) части первой статьи 156 слова «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования» заменить словами «единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, являющиеся предметом залога по выданным банковским займам».
6. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:
1) в подпункте 5) статьи 12:
абзац двадцать третий после слов «товаров и услуг» дополнить словами «, услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси»;
абзац двадцать четвертый после слов «поставщиков товаров и (или) услуг» дополнить словами «, услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси»;
абзац двадцать шестой после слов «товаров и (или) услуг,» дополнить словами «услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси,»;
2) статью 18 дополнить подпунктами 34-3) и 34-4) следующего содержания:
«34-3) возмещения стоимости услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси из средств местного бюджета согласно методике определения гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости товаров и (или) услуг, услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, приобретаемых лицами с инвалидностью через портал социальных услуг;
34-4) организации услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси через портал социальных услуг или в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;»;
3) статью 19 дополнить подпунктом
20-2) следующего содержания:
«20-2) организации услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси через портал социальных услуг или в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;»;
4) в статье 166:
пункт 1 после слов «товарам и услугам» дополнить словами «, услугам по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси»;
пункт 3 после слов «товаров и услуг» дополнить словами «, услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси»;
5) в статье 167:
пункт 1 после слов «товаров и (или) услуг» дополнить словами «, услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси»;
пункт 2 после слов «поставщиков товаров и (или) услуг» дополнить словами «, услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Местные исполнительные органы осуществляют мониторинг:
1) заявленных поставщиком характеристик товаров и (или) услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью через портал социальных услуг, на соответствие классификатору технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью;
2) услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси на соответствие требованиям в порядке, определяемом центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство в области автомобильного транспорта.»;
пункт 5 после слов «товаров и услуг» дополнить словами «, услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси»;
в пункте 6:
часть первую дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
«11) состоят в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и соответствуют требованиям, установленным центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство в области автомобильного транспорта.»;
дополнить частью третьей следующего содержания:
«Требования подпунктов 1), 2), 3), 8), 9) и 10) части первой настоящего пункта не распространяются на услуги по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси.»;
часть первую пункта 7 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
«6) исключения из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».»;
6) в статье 168:
заголовок после слов «товарами и услугами» дополнить словами «, услугами по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси»;
пункт 1:
дополнить словами «, за исключением услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Заказы на оказание услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси осуществляют лица с инвалидностью, указанные в правилах оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом, имеющие действующие заключения врачебно-консультативной комиссии, выданные на срок установления инвалидности через портал социальных услуг.»;
дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Лицо с инвалидностью, указанное в части второй пункта 1 настоящей статьи, имеет право на возмещение стоимости услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси на основании методики определения гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости товаров и (или) услуг, услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, приобретаемых лицами с инвалидностью через портал социальных услуг.
Гарантированная сумма, предоставляемая в качестве возмещения стоимости услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, выплачивается в размере, определяемом местными исполнительными органами, за счет средств местного бюджета.»;
пункт 5 после слов «товаров и (или) услуг» дополнить словами «, за исключением услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси»;
7) в статье 169:
заголовок после слов «товарами и услугами» дополнить словами «, услугами по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси»;
абзац первый после слов «товарами и услугами» дополнить словами «, услугами по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси»;
дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
«1-1) отсутствия поставщиков услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси по месту жительства на основании заключения комиссии;».
7. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности»:
1) статью 34 дополнить пунктом 5-6 следующего содержания:
«5-6. Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается предоставление ипотечных займов на приобретение квартиры и (или) нежилого помещения или индивидуального жилого дома, или их доли в сфере долевого участия в жилищном строительстве в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов за счет привлечения денег физического, юридического лица и (или) лица, осуществляющего деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), без разрешения на привлечение денег дольщиков или договора о предоставлении гарантии долевого участия в жилищном строительстве, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве».»;
2) в части первой пункта 2 статьи 36 слова «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования» заменить словами «единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, являющиеся предметом залога по выданным банковским займам»;
3) в части второй пункта 1 статьи 51:
подпункт 2-1) после слов «за счет использования жилищных выплат,» дополнить словами «единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения,»;
дополнить подпунктом 2-3) следующего содержания:
«2-3) на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, являющиеся предметом залога по выданным банковским займам;».
8. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества»:
1) пункт 4-1 статьи 5-2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
«1-1) осуществлять банковские заемные операции: предоставление займов на условиях платности, срочности и возвратности для приобретения доли в сфере долевого участия в жилищном строительстве, являющейся обеспечением данного займа, в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов, получившем договор о предоставлении гарантии долевого участия в жилищном строительстве согласно Закону Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве»;»;
2) пункт 1 статьи 28 дополнить словами «, и на интернет-ресурсе залогодержателя».
9. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:
1) статью 10-2 дополнить подпунктами 10-37) и 10-38) следующего содержания:
«10-37) разрабатывает и утверждает правила субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным эмитентом для дальнейшей выдачи ипотечных жилищных займов в целях улучшения жилищных условий;
10-38) осуществляет субсидирование ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным эмитентом для дальнейшей выдачи ипотечных жилищных займов в целях улучшения жилищных условий;»;
2) пункт 7 статьи 52 исключить.
10. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»:
подпункт 5) части второй пункта 4 статьи 16 после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов».
11. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»:
1) статью 19 дополнить подпунктом 3-4) следующего содержания:
«3-4) утверждает межрегиональные схемы территориального развития;»;
2) пункт 3 статьи 43 исключить.
12. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»:
1) статью 1 дополнить подпунктом 15-3) следующего содержания:
«15-3) единая база дорожно-строительных материалов и новых технологий – информационная система дорожного органа, содержащая информацию по дорожно-строительным материалам и новым технологиям;»;
2) пункт 2 статьи 12 дополнить подпунктами 42-1) и 42-2) следующего содержания:
«42-1) утверждение правил формирования и ведения единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий;
42-2) утверждение порядка по обязательному повышению квалификации работников дорожной отрасли;»;
3) статью 19-2 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Проектирование автомобильных дорог осуществляется с учетом единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий.»;
4) статью 19-3 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог осуществляются с учетом единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий.»;
5) статью 19-5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Дорожно-строительные материалы должны применяться с учетом единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий.».
13. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»:
1) в статье 1:
подпункт 17-2) изложить в следующей редакции:
«17-2) инватакси – такси, предназначенное для оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью;»;
дополнить подпунктом 17-3) следующего содержания:
«17-3) интеллектуальная транспортная система – комплекс взаимосвязанных автоматизированных систем, обеспечивающих управление, мониторинг и контроль за дорожным движением и перевозочной деятельностью, в том числе сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств, приборов и оборудования, работающих в автоматическом режиме, фиксирующих правонарушения в области автомобильного транспорта и дорожного движения;»;
2) часть вторую пункта 4 статьи 7 дополнить словами «(если нормативные правовые акты уполномоченного органа не содержат иные требования к количеству боковых дверей инватакси)»;
3) подпункт 23) статьи 13 дополнить словом «(инватакси)»;
4) в подпункте 7) части первой пункта 2 статьи 26 слова «такси, приспособленного для перевозки людей с инвалидностью, использующих специальные средства передвижения» заменить словом «инватакси».
14. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»:
1) в пункте 6 статьи 13:
слова «строящегося или» исключить;
слова «утвержденной проектной документации» заменить словами «утвержденном проекте строительства»;
2) подпункт 7) статьи 14 изложить в следующей редакции:
«7) реклама строящихся многоквартирных жилых домов и (или) комплексов индивидуальных жилых домов, направленная на привлечение денег физических, юридических лиц и (или) лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), без соответствующего разрешения на привлечение денег дольщиков или договора о предоставлении гарантии долевого участия в жилищном строительстве, предусмотренного Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве», а также не соответствующих классификации жилых домов (жилых зданий) в утвержденном проекте строительства.».
15. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»:
подпункт 7) статьи 1 после слов «хлебоприемные предприятия,» дополнить словами «застройщики в сфере долевого участия в жилищном строительстве, уполномоченные компании, осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве,».
16. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:
1) в части второй пункта 2 статьи 58:
подпункт 3) после слов «за счет использования жилищных выплат,» дополнить словами «единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения,»;
дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
«3-1) деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, являющиеся предметом залога по выданным банковским займам;»;
2) в части второй пункта 3 статьи 62:
подпункт 3) после слов «за счет использования жилищных выплат,» дополнить словами «единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения,»;
дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
«3-1) деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, являющиеся предметом залога по выданным банковским займам;»;
3) в части первой статьи 98:
подпункт 18-1) после слов «за счет использования жилищных выплат,» дополнить словами «единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения,»;
дополнить подпунктом 18-4) следующего содержания:
«18-4) деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, являющиеся предметом залога по выданным банковским займам;».
17. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:
графу 2 строки 347-3 приложения 2 после слова «надзор» дополнить словами «, в том числе на автомобильных дорогах».
18. В Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»:
подпункт 4) статьи 1 дополнить словами «; лица, осуществляющие технический и авторский надзор на автомобильных дорогах».
19. В Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2016 года «О долевом участии в жилищном строительстве»:
1) в преамбуле слова «за счет привлечения денег физических и (или) юридических лиц» заменить словами «или комплексов индивидуальных жилых домов за счет привлечения денег дольщиков»;
2) в статье 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) комплекс индивидуальных жилых домов – отдельно стоящие здания в количестве не менее пятидесяти, предназначенные для личного (семейного) проживания, высотой не более трех этажей с учетом мансарды и цокольного этажа, строительство которых предусмотрено проектно-сметной документацией;»;
дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
«1-1) гарантия – обязательство Единого оператора жилищного строительства по организации завершения строительства многоквартирного жилого дома и (или) комплекса индивидуальных жилых домов при наступлении гарантийного случая и передаче доли в многоквартирном жилом доме и (или) комплексе индивидуальных жилых домов дольщикам по договорам о долевом участии в жилищном строительстве;»;
подпункт 2) после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «и (или) комплекса индивидуальных жилых домов»;
подпункт 4) после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «и (или) комплекса индивидуальных жилых домов»;
подпункт 6) исключить;
подпункт 7) после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
«8-1) заемные средства – средства, полученные в виде долгового обязательства, в том числе на условиях платности, срочности и возвратности;»;
подпункт 14) после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
подпункт 15) после слов «многоквартирных жилых домов» дополнить словами «и (или) комплекса индивидуальных жилых домов»;
подпункт 17):
после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
подпункт 18):
после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
дополнить подпунктом 18-2) следующего содержания:
«18-2) доля – квартира или нежилое помещение в многоквартирном жилом доме, или индивидуальный жилой дом с земельным участком в комплексе индивидуальных жилых домов, передаваемые дольщику в соответствии с договором о долевом участии в жилищном строительстве, входящие в состав построенного многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов;»;
подпункт 19) изложить в следующей редакции:
«19) дольщик – физическое лицо (за исключением временно пребывающих иностранцев), юридическое лицо или лицо, осуществляющее деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), заключившее договор о долевом участии в жилищном строительстве с целью получения доли в многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов;»;
подпункт 20) исключить;
3) в статье 3:
в пункте 1:
после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
слова «квартиры или нежилые помещения в многоквартирном жилом доме» заменить словами «долю в многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Положения настоящего Закона также распространяются на отношения, возникающие при заимствовании местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан.»;
в части первой пункта 2:
слова «физических и юридических лиц» заменить словами «физических, юридических лиц и (или) лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум),»;
после слов «многоквартирных жилых домов» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункт 3 дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
подпункты 3) и 4) пункта 4 исключить;
4) статью 5 дополнить подпунктом 11-3) следующего содержания:
«11-3) обеспечивает доступ к единой информационной системе долевого участия в жилищном строительстве банкам второго уровня для соблюдения требований Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах»;»;
5) в пункте 2 статьи 7:
слова «физических и юридических лиц» заменить словами «физических, юридических лиц и (или) лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум),»;
после слов «многоквартирных жилых домов» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
6) в статье 8:
в пункте 1:
абзац первый после слова «застройщик» дополнить словами «многоквартирного жилого дома»;
в подпункте 1):
слово «трех» заменить словом «двух»;
слово «восемнадцати» заменить словом «десяти»;
слово «девяти» заменить словом «пяти»;
подпункт 2) после слова «активы,» дополнить словами «величина которых должна быть не менее десяти процентов от совокупных активов,»;
в подпункте 3) слово «заемного» заменить словами «заемных средств»;
дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Для осуществления деятельности по организации долевого участия в жилищном строительстве способом получения гарантии Единого оператора застройщик комплекса индивидуальных жилых домов обязан соответствовать следующим требованиям:
1) иметь опыт реализованных объектов строительства многоквартирных жилых домов и (или) комплекса индивидуальных жилых домов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности, не менее двух лет, общей площадью не менее десяти тысяч квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее пяти тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах;
2) иметь активы, величина которых должна быть не менее десяти процентов от совокупных активов, остающиеся после вычета краткосрочных и долгосрочных обязательств, за последние два финансовых года согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским заключением;
3) величина коэффициента, исчисленного путем соотношения заемных средств и собственного капитала, не должна превышать семи в течение всего срока строительства комплекса индивидуальных жилых домов до приемки его в эксплуатацию.»;
пункт 2 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
в пункте 3:
в подпункте 1) слова «земельный участок» заменить словами «правоустанавливающий документ на земельный участок»;
подпункт 2) после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
подпункт 5) дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункт 5 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
в пункте 7:
слова «застройщик представляет Единому оператору» заменить словами «застройщик и уполномоченная компания представляют Единому оператору посредством информационных систем»;
слова «уполномоченная компания представляет Единому оператору» исключить;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Единым оператором допускается уменьшение обязательств по гарантии соразмерно разнице между стоимостью незавершенного строительства на момент выдачи гарантии Единого оператора и суммой незавершенного строительства на последнюю отчетную дату, подтвержденной отчетом об оценке.»;
7) в статье 9:
в пункте 1:
после слова «застройщик» дополнить словами «многоквартирного жилого дома»;
слово «трех» заменить словом «двух»;
слово «восемнадцати» заменить словом «десяти»;
слово «девяти» заменить словом «пяти»;
дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Для осуществления деятельности по организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня застройщик комплекса индивидуальных жилых домов обязан иметь опыт реализованных объектов строительства многоквартирных жилых домов и (или) комплекса индивидуальных жилых домов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности, не менее двух лет, общей площадью не менее десяти тысяч квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее пяти тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах.»;
пункт 2 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
в пункте 3:
в подпункте 1) слова «земельный участок» заменить словами «правоустанавливающий документ на земельный участок»;
подпункт 2) после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункты 5 и 7 изложить в следующей редакции:
«5. При соответствии застройщика и уполномоченной компании требованиям, установленным настоящей статьей, застройщик и (или) уполномоченная компания обращаются в банк второго уровня для получения решения банка второго уровня о готовности финансирования строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов на сумму, достаточную для завершения строительства.
Подтверждениями решения банка второго уровня о готовности финансирования строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов являются заключенный кредитный договор банковского займа между банком второго уровня и уполномоченной компанией, справка о наличии ссудной задолженности на сумму, предусмотренную проектно-сметной документацией проекта строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов, имеющей положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы, за вычетом стоимости незавершенного строительства.
В случае готовности финансирования многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов банк второго уровня заключает трехсторонний договор с уполномоченной компанией и инжиниринговой компанией, которым предусматривается согласие уполномоченной компании на получение инжиниринговой компанией информации о проводимых операциях по банковским счетам уполномоченной компании, указанным в пункте 1 статьи 20 настоящего Закона.»;
«7. Допускается использование денег дольщиков с банковского счета уполномоченной компании с учетом требований, установленных статьей 20 настоящего Закона, только после получения разрешения на привлечение денег дольщиков.
Банк второго уровня вправе принимать решение об одновременном использовании денег дольщиков и заемных средств застройщика и (или) уполномоченной компании с банковских счетов.»;
пункт 11 после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
8) в статье 10:
в пункте 1:
слово «пяти» заменить словом «трех»;
слово «шестидесяти» заменить словами «тридцати шести»;
слово «тридцати» заменить словом «восемнадцати»;
в подпункте 1) пункта 3 слова «земельный участок» заменить словами «правоустанавливающий документ на земельный участок»;
9) в статье 11:
пункт 1:
после слов «письменной форме» дополнить словами «либо посредством удостоверения электронной цифровой подписью»;
после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В договоре о долевом участии в жилищном строительстве указываются номер и дата выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков или номер и дата заключенного договора о предоставлении гарантии.»;
10) в статье 12:
в пункте 1:
после слова «подлежат» дополнить словом «обязательному»;
после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
слова «с использованием единой информационной системы» заменить словами «через единую информационную систему»;
пункт 2 после слова «осуществляется» дополнить словами «через единую информационную систему долевого участия в жилищном строительстве»;
11) в статье 13:
пункт 1 после слова «подлежат» дополнить словом «обязательному»;
пункт 3:
после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
12) в статье 14:
пункт 1 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) требовать от застройщика выплаты денег в результате фактического уменьшения приобретаемой общей площади по результатам технического обследования.»;
подпункт 3) пункта 2:
после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
13) в статье 15:
пункт 2 после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
пункт 3:
после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункт 4 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункт 5 после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
14) в статье 16:
в абзаце первом пункта 2:
после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
слова «предусмотренную законодательством» заменить словами «установленную законами»;
подпункт 2) пункта 5 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Уполномоченной компании запрещается принимать оплату доли в многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов наличными деньгами дольщиков.»;
15) в статье 17:
заголовок дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
пункт 1 после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
пункт 2:
после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункт 3:
после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
пункт 4 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункт 5:
после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
16) в статье 18:
в пункте 3 слова «пунктах 1 и 3 статьи 9 и пунктах 1 и 3 статьи 10 настоящего Закона» заменить словами «пунктах 1, 1-1, 3 и 5 статьи 9 или пунктах 1 и 3 статьи 10 настоящего Закона (в зависимости от способа организации долевого участия в жилищном строительстве)»;
в пункте 5 слова «пунктах 1 и 3 статьи 9 и пунктами 1 и 3 статьи 10 настоящего Закона» заменить словами «в пунктах 1, 1-1, 3 и 5 статьи 9 или пунктах 1 и 3 статьи 10 настоящего Закона (в зависимости от способа организации долевого участия в жилищном строительстве)»;
пункт 8 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
17) в статье 19:
пункт 1 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
в пункте 3:
в части второй:
в подпункте 1):
слова «двадцать пять» заменить словом «пятьдесят»;
слово «гарантии» заменить словами «безусловной и безотзывной гарантии»;
в подпункте 2) слово «десяти» заменить словом «двадцати»;
дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Платежи в пользу подрядчика (генерального подрядчика) подлежат оплате за вычетом части суммы аванса, пропорциональной отношению стоимости договора подряда к размеру оплачиваемого в пользу подрядчика (генерального подрядчика) платежа.»;
пункт 4 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункт 7 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункт 9:
после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
в пункте 11:
в предложении первом:
слова «, предусмотренных статьями 9 и 10 настоящего Закона,» заменить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
предложение второе изложить в следующей редакции:
«Допускается перенос срока приема в эксплуатацию многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов не более чем на пять месяцев от срока, указанного в проектно-сметной документации объекта строительства.»;
18) в статье 20:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях обеспечения целевого использования денег, направленных на строительство многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов, уполномоченная компания обязана открыть не более одного текущего счета в национальной валюте только в одном банке второго уровня.
Уполномоченная компания вправе открыть в банке второго уровня, в котором открыт текущий счет в национальной валюте:
не более одного текущего счета в иностранной валюте;
не более одного сберегательного счета в национальной валюте.
Допускается осуществление переводов денег между счетами уполномоченной компании, указанными в настоящем пункте, при условии дальнейшего соблюдения уполномоченной компанией требований пункта 6 настоящей статьи.
При организации долевого участия в жилищном строительстве способом получения гарантии Единого оператора уполномоченная компания обязана открыть текущий счет в иностранной валюте в банке второго уровня с кредитным рейтингом не ниже «B+», присвоенным одним из рейтинговых агентств. При наличии рейтингов от нескольких рейтинговых агентств применяется наименьший.»;
пункт 3:
после слов «в многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:
«В случае необходимости в процессе строительства приобретения строительных материалов, стоимостью выше установленной проектно-сметной документацией, допускается без корректировки проектно-сметной документации использование уполномоченной компанией средств в следующем порядке:
1) собственных денег, внесенных в соответствии с требованиями настоящего Закона;
2) денег, полученных в оплату долей в многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов, в том числе в разрезе поступлений от каждого дольщика;
3) заемных средств (при наличии), предоставленных в целях финансирования строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов.
Уполномоченной компании запрещается использовать деньги дольщиков в случае наличия собственных денег, внесенных в соответствии с требованиями настоящего Закона.
Для подтверждения стоимости материалов уполномоченная компания представляет Единому оператору соответствующую документацию об изменениях стоимости, утвержденную уполномоченной компанией и застройщиком и согласованную инжиниринговыми компаниями, осуществляющими авторский и технический надзоры.»;
пункт 4 после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
в пункте 6:
подпункт 2) после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
подпункт 3) дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункт 7 после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
в пункте 8:
подпункт 2) после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
подпункт 3) после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункт 9 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
в пункте 11 слова «в эксплуатацию» заменить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов в эксплуатацию, а в случае получения гарантии Единого оператора и возникновения в последующем гарантийного случая – до полного возмещения затрат Единого оператора по завершению строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов»;
19) в статье 21:
в заголовке слова «и аттестованных экспертов» исключить;
в пункте 1 слова «и аттестованных экспертов» заменить словами «, аттестованных экспертов и специалистов, осуществляющих контроль за целевым использованием денег,»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инжиниринговая компания обязана ежемесячно представлять отчет посредством информационных систем согласно форме, утвержденной уполномоченным органом, о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов в местный исполнительный орган вне зависимости от способа организации долевого участия в жилищном строительстве, а также Единому оператору или в банк второго уровня (в зависимости от способа организации долевого участия в жилищном строительстве).»;
в пункте 4 слова «и аттестованные эксперты» заменить словами «, аттестованные эксперты и специалисты, осуществляющие контроль за целевым использованием денег,»;
в пункте 5 слова «и аттестованные эксперты» заменить словами «, аттестованные эксперты и специалисты, осуществляющие контроль за целевым использованием денег,»;
подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) находиться в течение трех последних лет в трудовых, финансовых или прочих зависимых отношениях с застройщиком, уполномоченной компанией, Единым оператором и иными участниками долевого участия в жилищном строительстве, за исключением дольщиков.»;
20) в пункте 1 статьи 22:
в абзаце первом слова «физическим и юридическим лицам» заменить словами «физическим, юридическим лицам и (или) лицам, осуществляющим деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум)»;
подпункт 5) дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
подпункт 6) после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
21) предложение первое части первой статьи 23 изложить в следующей редакции:
«Распространение и (или) размещение рекламы о продаже квартир и (или) нежилых помещений или индивидуальных жилых домов, или их долей в строящемся многоквартирном жилом доме и (или) комплексе индивидуальных жилых домов допускаются исключительно с указанием номера и даты выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков или номера и даты заключенного договора о предоставлении гарантии.»;
22) в пункте 1 статьи 24:
часть первую дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
абзац третий части второй дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
23) в пункте 2 статьи 25:
подпункт 2):
после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
после слов «в многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
дополнить подпунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания:
«5-1) предоставляет застройщику, уполномоченной компании, подрядчику (генеральному подрядчику) возможность осуществить приобретение строительных материалов (при их наличии) в информационной системе закупок строительных материалов, а также приобретение товаров и оборудования, необходимых для строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов, в том числе участниками специальной экономической зоны;
5-2) обеспечивает функционирование центра поддержки дольщиков для консультирования по законодательству Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве и практике его применения;»;
24) в статье 26:
в пункте 1:
подпункт 2) после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
подпункт 5) после слов «многоквартирном жилом доме» дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
подпункт 7) после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
в пункте 2:
подпункт 1) после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
подпункт 3):
после слов «инжиниринговой компанией» дополнить словами «, соответствующей требованиям, установленным в пункте 7 статьи 21 настоящего Закона,»;
дополнить словами «, а по объекту, по которому уполномоченной компанией строительство начато (ведется) на момент подачи заявки на заключение договора о предоставлении гарантии, заключить трехстороннее соглашение к заключенному между уполномоченной компанией и инжиниринговой компанией договору»;
подпункт 6) после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
подпункт 9) дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
25) в пункте 1 статьи 29:
абзац первый после слов «многоквартирных жилых домов» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
подпункт 2) дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
26) в статье 30:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сумма гарантийного взноса подлежит пересмотру при удорожании проектной стоимости в связи с увеличением стоимости строительно-монтажных работ по результатам комплексной вневедомственной экспертизы на десять и более процентов в течение действия договора о предоставлении гарантии, а также при удорожании проектной стоимости в связи с:
1) удорожанием проекта строительства на стоимость устройства наружных инженерных сетей;
2) общим удорожанием строительных материалов и работ, предусмотренных проектно-сметной документацией.»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. При досрочном расторжении договора о предоставлении гарантии Единый оператор возвращает часть гарантийного взноса уполномоченной компании, равную величине, исчисляемой пропорционально не истекшему на дату расчета сроку действия гарантии по договору о предоставлении гарантии.
При этом договор о предоставлении гарантии может быть расторгнут только после расторжения всех договоров о долевом участии в жилищном строительстве и возврата внесенных денег по договору о долевом участии в жилищном строительстве дольщикам.»;
27) в статье 31:
в пункте 1:
предложение первое:
после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
дополнить словами «через информационную систему Единого оператора»;
предложение второе после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункт 2 исключить;
28) в статье 32:
подпункт 1) пункта 1 дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
в пункте 3:
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) наличие судебных решений, вступивших в законную силу, в отношении имущества и обязательств застройщика, уполномоченной компании;»;
подпункт 5) после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
дополнить подпунктами 6), 7) и 8) следующего содержания:
«6) в случае, если за последние три года до даты подачи заявки на заключение договора о предоставлении гарантии по проекту застройщика, уполномоченной компании при осуществлении строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов Единым оператором был объявлен гарантийный случай;
7) принятие решения о заключении договора о предоставлении гарантии может повлечь за собой нарушение Единым оператором коэффициента максимального риска на одного заемщика (группы заемщиков), установленного нормативным правовым актом уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
8) несоответствие проекта строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов утвержденным градостроительным проектам.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Срок рассмотрения заявки не должен превышать двадцать рабочих дней со дня обращения застройщика и уполномоченной компании о заключении договора о предоставлении гарантии. При наличии замечаний по рассматриваемой заявке Единый оператор вправе направить на доработку соответствующие документы с предоставлением срока не менее десяти рабочих дней для устранения замечаний. При этом срок рассмотрения заявки приостанавливается на срок, в течение которого застройщик и уполномоченная компания фактически устранили замечания Единого оператора, но не более десяти рабочих дней.»;
часть вторую пункта 5 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
29) в статье 33:
заголовок дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункт 1 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункт 2 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
30) в статье 35:
пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«После заключения договора о предоставлении гарантии не допускается совершение сторонами каких-либо действий, связанных с перезалогом и (или) высвобождением с залога земельного участка с объектом незавершенного строительства.»;
пункт 2 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Сведения о доверительном управляющем голосующими акциями (долями участия в уставном капитале) уполномоченной компании подлежат отражению по лицевому счету их собственника, открытому центральным депозитарием в системе реестров держателей ценных бумаг.
Операция по внесению записи о доверительном управляющем голосующими акциями (долями участия в уставном капитале) уполномоченной компании проводится центральным депозитарием на основании приказа Единого оператора о внесении записи о доверительном управлении на лицевой счет собственника голосующих акций (долей участия в уставном капитале) уполномоченной компании и договора доверительного управления голосующими акциями (долями участия в уставном капитале) уполномоченной компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.»;
в пункте 4 слова «с отлагательным условием» заменить словами «уполномоченной компании»;
в пункте 5 слова «с отлагательным условием» заменить словами «голосующими акциями (долями участия в уставном капитале) уполномоченной компании»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. При наступлении гарантийного случая и до окончания действия договора о предоставлении гарантии не допускаются:
наложение обременений и (или) обращение взысканий на имущество уполномоченной компании;
присуждение имущества уполномоченной компании или его стоимости третьим лицам в рамках деятельности уполномоченной компании;
обязывание уполномоченной компании совершить определенные действия с имуществом.»;
31) в статье 37:
подпункт 1) пункта 1 дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
подпункт 1) части первой пункта 2 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
в пункте 3:
в подпункте 1):
предложение первое дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
предложение второе изложить в следующей редакции:
«Допускается перенос срока приема в эксплуатацию многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов не более чем на пять месяцев от срока, указанного в проектно-сметной документации объекта строительства;»;
подпункт 3) дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункт 4 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
32) в статье 38:
в пункте 1:
абзац первый после слова «оператор» дополнить словами «не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о наступлении гарантийного случая»;
подпункт 2) дополнить словами «, который выбирается Единым оператором в порядке, определяемом уполномоченным органом»;
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) финансирует завершение строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов за счет средств Единого оператора путем предоставления уполномоченной компании финансирования на условиях их платности, срочности и возвратности при недостаточности собственных средств уполномоченной компании в соответствии с внутренними документами Единого оператора;»;
подпункт 6):
после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
дополнить словами «или комплексе индивидуальных жилых домов»;
пункт 3 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов»;
пункт 4 после слов «многоквартирного жилого дома» дополнить словами «или комплекса индивидуальных жилых домов».
20. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:
1) статью 25 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Платежи по сделкам по приобретению доли в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве осуществляются в безналичном порядке, в том числе путем внесения наличных денег на банковский счет уполномоченной компании, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве.
Основанием для осуществления банком отправителя денег платежей по сделкам по приобретению доли в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве является наличие зарегистрированного договора о долевом участии в жилищном строительстве с уполномоченной компанией в единой информационной системе долевого участия в жилищном строительстве в соответствии с правилами ведения единой информационной системы долевого участия в жилищном строительстве.»;
2) в статье 27:
в части третьей пункта 10:
подпункт 2-1):
после слов «за счет использования жилищных выплат,» дополнить словами «единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения,»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках и банках второго уровня, в соответствии с настоящим подпунктом подлежат раздельному учету путем открытия отдельных лицевых счетов (субпозиций);»;
дополнить подпунктом 2-3) следующего содержания:
«2-3) на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, являющиеся предметом залога по выданным банковским займам;»;
в части второй пункта 11 слова «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования» заменить словами «единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, являющиеся предметом залога по выданным банковским займам»;
3) в части первой пункта 7 статьи 46:
дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
«4-1) в случае отсутствия зарегистрированного договора о долевом участии в жилищном строительстве с уполномоченной компанией в единой информационной системе долевого участия в жилищном строительстве при осуществлении оплаты за приобретение доли в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов по договору о долевом участии в жилищном строительстве;»;
в подпункте 5) слова «в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования» заменить словами «единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, являющиеся предметом залога по выданным банковским займам».
Статья 2.
1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:
1) подпунктов 2) и 3) пункта 2, пунктов 4 и 5, подпунктов 2) и 3) пункта 7, подпункта 1) пункта 9, пунктов 11 и 16, подпункта 2), абзацев первого и четвертого подпункта 3) пункта 20 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;
2) подпункта 4) пункта 19, подпункта 1), абзацев второго и третьего подпункта 3) пункта 20 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.
2. Лица, осуществляющие на момент опубликования настоящего Закона строительство многоквартирных жилых домов с привлечением денег физических, юридических лиц и лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), и не имеющие разрешения на привлечение денег дольщиков или не заключившие договор о предоставлении гарантии долевого участия в жилищном строительстве, вправе продолжить строительство указанных объектов без права привлечения денег физических, юридических лиц и лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум). При этом в случае возведения каркаса многоквартирного жилого дома в течение шести месяцев со дня введения в действие настоящего Закона, застройщик и уполномоченная компания вправе получить разрешение на привлечение денег дольщиков без соблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве».
Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 30 июня 2025 года
№ 204-VIII ЗРК